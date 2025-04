NotebookLM Vs ChatGPT: Qual è il migliore per prendere appunti?

Le note dicono una cosa, le ricerche un'altra e, nel mezzo, il quadro generale diventa confuso. Trovare un nuovo strumento che vi aiuti a organizzare, recuperare e interagire con le informazioni, rendendo il processo meno opprimente, può sembrare una vittoria in sé.

Due opzioni popolari, NotebookLM e ChatGPT, offrono modi unici per facilitare la presa di note e migliorare la produttività.

Entrambi gli strumenti promettono di semplificare il modo in cui raccogliete, organizzate e utilizzate le informazioni. Ma affrontano la sfida in modi diversi.

Analizziamo NotebookLM e ChatGPT per capire quale si adatta meglio al vostro stile di lavoro. ✅

⏰60 secondi di riepilogo/riassunto

NotebookLM è ideale per l'annotazione di ricerche e offre funzionalità/funzione come riepilogo/riassunto audio, creazione di documenti personalizzabili e strumenti di organizzazione intelligente

ChatGPT eccelle nella generazione di contenuti, nel brainstorming e nel provider di feedback dettagliati per la scrittura, il che lo rende versatile per varie attività oltre alla presa di note

NotebookLM è migliore per la gestione e l'organizzazione del materiale accademico, mentre ChatGPT è più versatile per la creazione di contenuti creativi e professionali

ClickUp è una soluzione che combina i punti di forza di entrambi, offrendo una solida gestione delle attività, strumenti di IA e una perfetta integrazione per una soluzione completa di produttività

**Che cos'è NotebookLM?

via QuadernoLM NotebookLM di Google è un programma di Strumento di IA per prendere note progettato per aiutarvi a gestire le informazioni in modo più efficace. Combina funzionalità avanzate di IA con un design intuitivo, rendendo più facile l'organizzazione, la connessione e la valorizzazione delle proprie fonti attendibili.

Progettato per studenti, professionisti e team, NotebookLM si adatta al vostro flusso di lavoro. È possibile trovare rapidamente le idee chiave, collegare gli argomenti correlati e approfondire le ricerche, il tutto in un unico luogo.

Con un'organizzazione intelligente e suggerimenti in tempo reale, utilizzando NotebookLM fa risparmiare tempo, aumenta la produttività e mantiene il monitoraggio.

💡 Pro Tip: Tenete d'occhio la formattazione delle fonti quando usate NotebookLM per evitare risposte irregolari e garantire informazioni accurate.

Funzioni di NotebookLM

NotebookLM è dotato di funzionalità/funzione progettate per migliorare il modo in cui si prendono le note e si rimane organizzati. Diamo un'occhiata a ciò che lo distingue. 👇

Funzione #1: riepilogo/riassunto audio

via NotebookLM

La funzionalità/funzione di panoramica audio di NotebookLM trasforma i vostri documenti in discussioni audio, permettendovi di ascoltare le chiavi di lettura mentre siete impegnati nel multitasking.

Due host IA riepilogano il materiale, evidenziando i punti chiave e rendendo qualsiasi documento di ricerca più facile da capire e più coinvolgente.

È possibile personalizzare l'attenzione e il tono della conversazione, per poi continuare a lavorare all'interno dell'app mentre l'audio viene riprodotto in sottofondo, garantendo che la produttività non venga compromessa.

**Google aveva originariamente soprannominato NotebookLM "Progetto Tailwind" perché mirava ad aiutare gli utenti a "navigare" tra le note senza sforzo.

Funzione #2: salvare e organizzare le risposte

via NotebookLM

Con NotebookLM è possibile salvare le risposte più importanti come note su una bacheca. Questa funzionalità/funzione consente di fissare i collegamenti, le citazioni, gli estratti o le intuizioni più importanti della ricerca per facilitarne l'accesso e l'organizzazione.

Ogni risposta include le citazioni, che consentono di tornare rapidamente alla lettura della fonte originale e di visualizzarla nel suo contesto.

Pro Tip: Sviluppate un format strutturato per prendere appunti (come punti elenco o titoli) per mantenere la chiarezza e rendere gli appunti più facili da sfogliare in seguito. La coerenza aiuta a organizzare i pensieri e a velocizzare le revisioni.

Funzione #3: Creazione personalizzata di documenti

via NotebookLM

NotebookLM semplifica la trasformazione delle note in diversi formati.

Dopo aver raccolto le informazioni, NotebookLM può formattarle in schemi, guide di studio o anche bozze di progetti. Se avete bisogno di qualcosa di più specifico, potete inserire istruzioni personalizzate.

Una volta terminato, è possibile esportare il lavoro in Google Documenti con un solo clic per ulteriori modifiche.

Funzione n. 4: caricare e riepilogare/riassumere i contenuti

via NotebookLM

NotebookLM consente di caricare come fonti vari tipi di contenuti, come PDF, siti web, video di YouTube, Documenti Google, podcast e persino grandi set di dati. Quindi analizza e riepiloga questi materiali, tracciando connessioni tra gli argomenti chiave.

Grazie a Gemini 1.5, l'assistente IA di Google, questo strumento trasforma NotebookLM in un assistente di ricerca che si adatta alle fonti specifiche e fornisce approfondimenti in base ai contenuti richiesti.

Prezzi di NotebookLM

Gratis

Che cos'è ChatGPT?

via OpenAI

ChatGPT è un chatbot IA avanzato sviluppato da OpenAI, progettato per generare testi simili a quelli umani in base agli input ricevuti.

Sfrutta potenti modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e algoritmi di apprendimento automatico per comprendere il contesto, fornire risposte dettagliate e persino tenere conversazioni su un'ampia varietà di argomenti.

Lo strumento aiuta studenti, professionisti e team a semplificare il flusso di lavoro, offrendo risposte intelligenti e consapevoli del contesto. Inoltre, ChatGPT è versatile e può essere utilizzato per integrare e potenziare molti strumenti di comunicazione strategie di presa di note .

🧠 Fatto divertente: Nel gennaio 2023, ChatGPT si è espanso a 100 milioni di utenti attivi mensilmente , rendendola l'app con la crescita più rapida della storia, fino a quando Threads non l'ha superata nel luglio 2023.

Funzioni di ChatGPT

ChatGPT offre un intervallo di funzionalità/funzione per migliorare la produttività, generare idee e gestire efficacemente la ricerca. Ecco una panoramica di alcune funzionalità/funzione chiave che rendono ChatGPT una risorsa preziosa. 👇

Funzione #1: riepilogare/riassumere le ricerche

via OpenAI

ChatGPT aiuta ad analizzare rapidamente i dati e a riepilogare grandi volumi di ricerca.

Se siete studenti che lavorano a un articolo o professionisti che si occupano di reportistica estesa, ChatGPT può esaminare le vostre fonti e fornire riepiloghi chiari e concisi che evidenziano i punti chiave. Ciò consente di risparmiare tempo e lavoro richiesto, garantendo al contempo la qualità per non perdere dettagli importanti.

Funzione #2: generazione e modifica dei contenuti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Kickstart-1400x733.png Date il via al vostro processo di scrittura con ChatGPT /%img/

via OpenAI

ChatGPT è un potente strumento per la creazione di contenuti.

È in grado di generare testi per vari formati, come email, post di blog o reportistica, aiutando studenti e professionisti a ottenere un vantaggio nella scrittura di alta qualità.

Inoltre, ChatGPT offre funzionalità/funzione di modifica per perfezionare il lavoro, migliorando la grammatica, la chiarezza e il tono per garantire che il contenuto sia curato e professionale.

Funzione #3: brainstorming di idee e risoluzione di problemi

via OpenAI

Se avete bisogno di nuove idee per un progetto o state affrontando problemi complessi, ChatGPT può essere il vostro partner per il brainstorming. Aiuta a generare soluzioni creative, a proporre argomenti di ricerca e a esplorare nuove direzioni per il vostro lavoro.

Teams e professionisti possono utilizzare questo strumento per la risoluzione collaborativa dei problemi, poiché ChatGPT fornisce un intervallo di suggerimenti e intuizioni per guidare il processo.

Promemoria amichevole: ChatGPT è un fantastico strumento di brainstorming, ma poiché i chatbot IA sono inclini alle allucinazioni, non dimenticate di verificare i suoi risultati.

Funzionalità/funzione #4: Feedback e suggerimenti personalizzati

tramite OpenAI

ChatGPT fornisce un feedback personalizzato e suggerimenti su misura per il vostro lavoro.

Per relazioni, presentazioni o saggi, ChatGPT analizza il contenuto e suggerisce miglioramenti in base agli obiettivi specifici. Questa funzionalità/funzione è particolarmente utile per gli studenti che perfezionano i compiti o per i professionisti che migliorano i documenti da consegnare, assicurandovi di presentare sempre il vostro lavoro migliore.

Prezzi di ChatGPT

Free

ChatGPT Plus: $20/mese

NotebookLM Vs. ChatGPT: Funzionalità/funzione a confronto

NotebookLM e ChatGPT offrono funzionalità distinte che rispondono a esigenze diverse.

Mentre NotebookLM si concentra sull'organizzazione della ricerca e su riepiloghi/riassunti dettagliati, ChatGPT è versatile nella creazione di contenuti e nella generazione di idee. Ecco un'analisi più approfondita delle loro funzionalità/funzioni. 📚

Funzione | NotebookLM | ChatGPT |

| ------------------------ | ------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------- |

| Riepilogo/riassunto della ricerca_ | Riepiloga i documenti in modo efficace, ma può discostarsi dall'obiettivo prefissato

| Creazione di contenuti | Si concentra sui risultati della ricerca | Supporta diversi formati come email, blog e reportistica |

| Si distingue in contesti orientati alla ricerca, offrendo soluzioni creative per attività diverse

| Integrazione di attività_ | Manca di funzionalità di gestione delle attività | Si integra con strumenti di terze parti per la gestione di base delle attività |

| Collaborazione | Si adatta principalmente all'uso individuale | Migliora il lavoro di squadra con funzionalità/funzione di chattare in condivisione |

| Il mio lavoro è adatto per riepilogare/riassumere il materiale accademico | Costruisce la comprensione del contesto attraverso interazioni multiple |

| Gestione dei documenti_ | Gestisce bene i PDF di ricerca, compreso il parsing di quelli complessi | Gestisce diversi tipi di file e può generare materiali supplementari |

| Offre opzioni di personalizzazione al limite | Personalizza le risposte in base a prompt e obiettivi specifici |

NotebookLM Vs. ChatGPT

Funzione #1: Riepilogare/riassumere la ricerca

Sia NotebookLM che ChatGPT semplificano la presa di nota e la ricerca offrendo strumenti di riepilogare/riassumere. Tuttavia, i loro metodi e la profondità di analisi variano.

NotebookLM

Con le sue panoramiche audio "Deep Dive", NotebookLM analizza le fonti, traccia connessioni tra gli argomenti e fornisce riepiloghi audio interattivi per rendere la ricerca coinvolgente e accessibile.

Questa funzionalità/funzione è perfetta per gestire informazioni dense e rivedere contenuti in movimento.

ChatGPT

ChatGPT eccelle nell'analisi del testo e nella sua scomposizione in riepiloghi/riassunti facili da digerire. Sebbene sia in grado di leggere questi riepiloghi ad alta voce, non dispone dei riepiloghi audio integrati e delle funzionalità di discussione interattiva di NotebookLM, il che limita le sue opzioni di coinvolgimento.

Vincitore: NotebookLM si distingue per l'efficacia dei suoi contenuti software di gestione della ricerca con panoramiche audio coinvolgenti e comprensione multimodale delle fonti.

Funzione #2: Organizzazione delle note

Il modo in cui uno strumento organizza le note può avere un impatto significativo sulla produttività. NotebookLM e ChatGPT affrontano questo aspetto in modo diverso, rispondendo a diverse esigenze.

NotebookLM

NotebookLM offre strumenti avanzati per la raccolta e l'organizzazione delle note. Permette agli utenti di fissare risposte, citazioni ed estratti da varie fonti web su una bacheca virtuale, mantenendo tutte le informazioni rilevanti a portata di mano.

ChatGPT

ChatGPT non dispone di una funzionalità/funzione dedicata per la gestione delle note o per il collegamento automatico delle citazioni alle fonti per un contesto omogeneo.

Vincitore: NotebookLM è in testa con i suoi strumenti intuitivi per l'organizzazione e la gestione delle note.

🧠 Fatto divertente: La base di utenti di ChatGPT è diffusa in tutto il mondo, ma gli Stati Uniti account per 14.18% di tutti gli utenti .

Funzione #3: Creazione di contenuti

Per gli studenti e i professionisti che si affidano alla creazione efficiente di contenuti, entrambi gli strumenti offrono vantaggi unici.

NotebookLM

NotebookLM si concentra maggiormente sulla riformattazione delle note curate in formati predefiniti, come schemi o guide di studio.

Pur essendo utile, le sue capacità sono limitate rispetto alle più ampie opzioni di generazione di contenuti di ChatGPT.

ChatGPT

ChatGPT brilla in quest'area, consentendo agli utenti di creare una varietà di contenuti, da saggi accademici a presentazioni professionali. Le sue capacità di modifica assicurano inoltre risultati nitidi e curati, rendendolo uno strumento versatile sia per progetti individuali che di team.

Inoltre, utilizzando Modelli di prompt di IA all'interno di ChatGPT possono aiutare a ottenere facilmente l'output desiderato.

**ChatGPT eccelle nella creazione e nel perfezionamento di contenuti per vari scopi.

Funzione #4: Collaborazione e integrazione

Le funzionalità di collaborazione e integrazione possono rendere o meno efficace uno strumento per i team. Ecco come NotebookLM e ChatGPT si confrontano.

NotebookLM

NotebookLM supporta la collaborazione consentendo agli utenti di caricare diversi formati di file, come PDF, video di YouTube e Documenti Google.

La capacità di elaborare e collegare le informazioni tra questi formati crea un hub centralizzato per i team.

ChatGPT

ChatGPT non supporta nativamente il caricamento di alcuni file o l'interazione diretta con formati esterni come NotebookLM. Tuttavia, è possibile caricare alcuni file dal computer o da Google Drive.

Vincitore: NotebookLM offre migliori strumenti di collaborazione grazie all'integrazione con diversi tipi di file.

NotebookLM Vs. ChatGPT su Reddit

Gli utenti di Reddit hanno molto da dire su NotebookLM e ChatGPT e le loro opinioni rivelano quanto siano diversi questi strumenti.

Un utente di Redditor, Alexandeisme preferisce NotebookLM a ChatGPT perché ha un suono più umano.

_Molto più simile all'uomo e alla conversazione rispetto a quello di OpenAI Yazzdevoleps è d'accordo .

Può apparentemente seguire il contenuto... ma la cosa un po' fastidiosa è che di solito ramo in discussioni più specifiche... è onestamente un po' bello prevedere come interpreteranno il documento.

Nonostante i suoi punti di forza, NotebookLM presenta alcuni limiti, come evidenziato da Redditor, RamaSchneider .

Quello che apparentemente non può fare al momento è trasformare le tabelle in grafici visivi

un utente

Tuttavia, hanno trovato una soluzione intelligente incollando il testo di NotebookLM in ChatGPT, che ha generato un grafico perfetto e ha fornito un codice Python.

La conclusione? Entrambi gli strumenti hanno punti di forza unici e il loro team può cambiare la produttività.

Riunione ClickUp - La migliore alternativa a NotebookLM e ChatGPT

NotebookLM e ChatGPT sono strumenti solidi, senza dubbio. Ma se aveste qualcosa che non si limita ad aiutarvi a prendere note o a generare contenuti?

Ecco dove ClickUp viene fornito. 🤩

È come avere a disposizione tutto ciò che amate degli strumenti per prendere appunti e per la ricerca, oltre a un'intera suite di funzionalità che consentono di organizzare e seguire il vostro lavoro.

Diamo un'occhiata più da vicino alle sue funzionalità/funzione. 💁

ClickUp's One Up #1: ClickUp Blocco Note

Se siete soliti annotare idee o note rapide, sapete quanto sia importante avere un posto dove tutto sia facilmente accessibile, senza tutto il disordine.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Notepad.gif Catturate le vostre idee in un semplice elenco all'interno di ClickUp Notepad : Blocco note LM vs Chatgpt /$$$img/

Catturare le idee in un semplice elenco all'interno del blocco note di ClickUp ClickUp Blocco Note è proprio questo: uno spazio pulito e facile da usare dove catturare i propri pensieri e organizzarli al volo. È perfettamente integrato nell'area di lavoro di ClickUp, in modo che le idee e le attività siano tutte connesse.

Supponiamo che stiate lavorando a una relazione.

Iniziate con un brainstorming nel blocco note, annotando le idee e i punti chiave. Poi, man mano che si scorre l'elenco delle idee, si convertono alcune note in attività, si assegnano scadenze e si tiene traccia dello stato in ClickUp, il tutto senza mai lasciare il blocco note.

💡 Suggerimento professionale: Quando si usa Strumenti di IA per la gestione della conoscenza organizzare le note con tag o categorie specifiche per migliorare la ricercabilità futura. In questo modo, è possibile recuperare rapidamente le informazioni pertinenti senza passare al setaccio un intero documento.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Documenti ClickUp Documenti sono i casi in cui la gestione dei documenti riceve un importante aggiornamento, soprattutto se si desidera gestire ricerche, note e attività in un unico luogo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Docs-1-1400x935.png Organizzate senza problemi le idee per i vostri progetti in ClickUp Documenti /$$$img/

Organizzare senza problemi le idee per i progetti in ClickUp Documenti

Il Gestione della conoscenza ClickUp di Docs consente di collegare i documenti e le attività in corso, assicurando che tutto sia allineato e aggiornato.

Ciò significa che i documenti non sono isolati, ma fanno parte della struttura viva e pulsante del progetto.

Supponiamo che stiate lavorando a un piano dettagliato per il lancio di un prodotto.

Potreste creare un documento in Docs, delineare le fasi chiave e poi allegare attività correlate a ciascuna fase, come la progettazione di materiali di marketing o la stesura di una campagna email.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Tasks-in-Docs-1400x529.png Convertire le note in attività di ClickUp in Documenti : Quaderno LM vs Chatgpt /$$$img/

Convertire le note in attività di ClickUp in Documenti

Creare Attività di ClickUp direttamente dalle note utilizzando l'IA. Quando viene l'ispirazione o emerge un'attività chiave, l'IA nativa di ClickUp vi aiuta a convertirla in un'attività senza lasciare il vostro documento.

Mentre lavorate, potete continuamente aggiornare il documento e collaborare con i membri del team, il tutto senza passare da un'app all'altra.

Ciò che distingue ulteriormente Documenti sono i modelli pronti all'uso che rendono l'organizzazione dei pensieri e delle note due volte più facile.

Perfetti per annotare le attività quotidiane, le riflessioni o i rapidi aggiornamenti, i modelli Modello di note giornaliere di ClickUp aiuta a tenere sotto controllo lo stato di avanzamento quotidiano senza perdere un colpo.

Inoltre, il Modello di nota per il progetto ClickUp strutturate le vostre note, tenendo tutto in un unico posto, dalle idee per il brainstorming agli appunti delle riunioni.

ClickUp's One Up #3: ClickUp Brain

Interrogare e gestire il proprio repository di conoscenze e lavori è semplice con ClickUp Brain -poiché è integrato nell'ecosistema ClickUp e consente una perfetta integrazione con le attività, i documenti, i progetti e gli obiettivi.

Invece di destreggiarvi tra più strumenti, potete accedere all'IA direttamente all'interno della vostra area di lavoro, rendendola un'estensione naturale del vostro flusso di lavoro. In questo modo i suggerimenti dell'IA non sono solo generici, ma anche adattati all'esatto contesto del progetto e dell'attività.

Se vi immergete in progetti complessi o vi destreggiate tra più scadenze, le funzionalità dell'IA vi permettono di evidenziare le chiavi di lettura, riepilogare documenti lunghi e organizzare le informazioni in modo ordinato per una maggiore leggibilità e un'analisi più efficace.

Brain rende anche la creazione di contenuti un gioco da ragazzi. Brain elabora contenuti chiari e raffinati su misura per le vostre esigenze, che si tratti di argomenti complessi per documenti di ricerca, di proposte di progetti ben congegnate o di aggiornamenti rapidi per il team.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Brain-in-Docs.gif Riepilogate/riassumete la ricerca e organizzate le chiavi di lettura con ClickUp Brain in Documenti /$$$img/

Riepilogare la ricerca e organizzare le chiavi di lettura con ClickUp Brain in Documenti

Avete difficoltà a tradurre le idee in parole? Brain si adatta al vostro stile e vi aiuta a perfezionare la scrittura in modo che sia pronta per la condivisione.

Una volta che le idee sono pronte, potete creare attività di ClickUp direttamente dalle vostre bozze in ClickUp Documenti. In questo modo, il vostro lavoro è sempre attivo e allineato, aiutandovi a passare senza problemi dal brainstorming all'esecuzione.

E se dimenticate di collegare le note e le attività giuste ai documenti giusti?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Connected-Search-1400x788.jpg Trovate tutto quello che vi serve in pochi secondi con ClickUp Connected Search : Notebook LM vs Chatgpt /$$$img/

Trovate tutto quello che vi serve in pochi secondi con ClickUp Connected Search

Non dovrete più preoccuparvi di perdere minuti preziosi nella ricerca.. ClickUp Ricerca connessa trova tutto all'istante. Estrae i risultati rilevanti dalle attività, dalle note e dai documenti per avere sempre a portata di mano il contesto completo.

💡 Pro Tip: Non limitatevi a scrivere note e a dimenticarle! Impostazione ClickUp Promemoria per rivederli ogni pochi giorni.

Clicca su note più intelligenti con ClickUp

Se siete alla ricerca di strumenti per aumentare la produttività, semplificare la ricerca e mantenere le vostre idee organizzate, NotebookLM e ChatGPT hanno i loro vantaggi.

Entrambi gli strumenti hanno punti di forza unici, ma siamo onesti: perché accontentarsi di "abbastanza" quando con ClickUp si può avere "tutto"?

ClickUp è una piattaforma eccellente che si aggiudica la corona per una semplice ragione: vi offre di più per i vostri soldi.

Dalla gestione delle attività direttamente all'interno di ClickUp Docs allo sfruttamento di ClickUp Brain per un'assistenza basata sull'IA, non si tratta solo di uno strumento, ma di un ecosistema completo per la produttività. Grazie ai modelli personalizzabili, alle funzionalità/funzione di collaborazione e alla ricerca connessa, non vi limitate a tenere il passo con il carico di lavoro, ma lo possedete. Iscrivetevi a ClickUp e scoprite un modo più intelligente e integrato di lavorare.