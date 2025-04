Le 20 principali tendenze della comunicazione che formano il futuro del lavoro

Un dialogo rapido, efficace e incentrato sul team è essenziale, e il concetto di "dialogo" è fondamentale comunicazione di team si sta evolvendo più rapidamente che mai.

A quanto pare, l'88% del nostro tempo di lavoro è dedicato alla comunicazione, e l'84% si destreggia oggi su più piattaforme rispetto al passato per raggiungere i propri team in modo efficace.

Da cosa dipende il futuro del lavoro?

I professionisti della comunicazione interna e i leader stanno ripensando questa intensa connessione digitale tenendo conto della salute mentale dei dipendenti. Con il labirinto di canali di comunicazione disponibili, stiamo assistendo all'emergere di alcune tendenze innovative in questo spazio.

Dagli strumenti di IA per la messaggistica ai canali di comunicazione interna, fino ai flussi di lavoro da remoto, ecco 20 tendenze di comunicazione che non si limitano a formare le aree di lavoro, ma trasformano il modo in cui i team si connettono, collaborano e crescono in un mondo moderno e ibrido.

Lo stato attuale della comunicazione sul posto di lavoro

Un recente studio Gallup sulla comunicazione sul posto di lavoro mostra una tendenza sottile ma promettente: i lavoratori attivamente disimpegnati sono diminuiti dal 18% nel 2022 al 16% nel 2023 .

Cosa sta alimentando questo cambiamento positivo? Si distingue un approccio potente e semplice: Conversazioni regolari e significative tra i gestori e i membri del team

La ricerca di Gallup sottolinea che una singola conversazione riflessiva alla settimana tra manager e dipendenti costruisce relazioni ad alte prestazioni in modo più efficace di qualsiasi altra tattica di leadership.

Organizzazioni come Microsoft sono aumentando la capacità di collaborazione all'interno dei team interni che utilizzano la loro suite di prodotti. Microsoft, riconoscendo il potenziale di strumenti di comunicazione asincrona ha integrato Microsoft Teams nel flusso di lavoro quotidiano dei suoi dipendenti.

La piattaforma è stata adattata agli scenari di lavoro più comuni: dalla routine mattutina che prevede l'utilizzo di email, calendari e chat, al lavoro da remoto, alle riunioni e persino al lavoro di gruppo conversazioni al fresco microsoft ha integrato perfettamente Teams nel tessuto del lavoro moderno.

➡️ Leggi anche: Email e chattare nel mio lavoro: Qual è la soluzione migliore per il vostro team?

Il ruolo della tecnologia nella forma della comunicazione

La tecnologia sta rivoluzionando il modo di comunicare sul posto di lavoro, rendendolo più veloce e intelligente. App per la comunicazione del team come MS Teams, Google Meet e Zoom sono all'avanguardia grazie alle funzionalità di traduzione in tempo reale alimentate dall'IA, che aiutano i team a superare le barriere linguistiche.

Oltre alle videochiamate, l'IA sta anche modificando il modo in cui affrontiamo una delle più grandi sfide sul posto di lavoro: il diluvio di email. Gli strumenti di IA per le email stanno aiutando i professionisti a gestire con facilità la loro finestra In arrivo, privilegiando i messaggi importanti, suggerendo risposte rapide e concise, e persino analizzando il tono e il sentiment della comunicazione.

Da fare: le ottimizzazioni guidate dall'IA potrebbero far risparmiare i lavoratori della conoscenza fino a sei settimane all'anno -che possono essere reinvestite in un lavoro più significativo e nell'innovazione.

Il risultato finale? La tecnologia non si limita a facilitare la comunicazione, ma la eleva, consentendo ai lavoratori di concentrarsi maggiormente su attività strategiche e ad alto impatto.

➡️ Leggi anche: Come evitare la cattiva comunicazione sul posto di lavoro (con ragioni ed esempi comuni)

Le 20 principali tendenze della comunicazione che formano il futuro del lavoro

La comunicazione sul posto di lavoro si sta trasformando e voi avete un'opportunità d'oro per sfruttarla al meglio.

Oltre a discutere le 20 tendenze della comunicazione che stanno facendo scalpore, parleremo di una piattaforma che sta già dando alle aziende un vantaggio, essendo un software di produttività e gestione del lavoro tutto in uno ClickUp .

Parliamo ora delle tendenze:

1. L'automazione è onnipresente

Al giorno d'oggi, le attività manuali, le revisioni dei feedback, le notifiche e le promemoria delle riunioni possono essere automatizzate, in modo che le persone non perdano tempo a rincorrere i manager per le stesse cose. Le risposte automatizzate e gli aggiornamenti in tempo reale, come le notifiche dei progetti, i promemoria delle riunioni e le attività ricorrenti, mantengono la trasparenza e l'allineamento tra i membri del team.

Strumenti come ClickUp Automazioni sono all'avanguardia in questa tendenza, consentendo alle aziende di semplificare i processi e aumentare la produttività.

Creare Automazioni ClickUp personalizzate o scegliere da una libreria di oltre 100 modelli precostituiti

Le Automazioni ClickUp facilitano i flussi di lavoro e migliorano la produttività. L'assegnazione automatica delle attività garantisce transizioni fluide con l'evoluzione dei team, mentre l'inizializzazione automatica delle attività fa risparmiare tempo e riduce al minimo gli errori.

2. L'IA è al centro dell'attenzione

Verifica dei fatti: La maggior parte delle aziende (75%) utilizza oggi l'IA per almeno una funzione aziendale. Inoltre, la metà di queste aziende utilizza l'IA per più funzioni, dimostrando un rapido aumento dell'adozione dell'IA dal 2023.

Volete avere un assaggio di questa potenza? Provate ClickUp Brain .

Poni a ClickUp Brain qualsiasi domanda e ricevi risposte dettagliate

ClickUp Brain è un assistente IA all'interno di ClickUp. Ecco cosa può fare per voi:

Gestione delle attività: Crea nuove attività nell'area di lavoro con tutti i dettagli necessari

Crea nuove attività nell'area di lavoro con tutti i dettagli necessari Approfondimenti sull'area di lavoro: Ottiene approfondimenti sull'area di lavoro di ClickUp recuperando e riepilogando le attività degli utenti, ricercando attività o documenti specifici e ottenendo una panoramica sullo stato del team

Ottiene approfondimenti sull'area di lavoro di ClickUp recuperando e riepilogando le attività degli utenti, ricercando attività o documenti specifici e ottenendo una panoramica sullo stato del team Ricerca e recupero: Cercate nell'area di lavoro informazioni specifiche, come attività, commenti o documenti. È inoltre possibile consultare il Centro assistenza ClickUp per ottenere indicazioni sull'utilizzo delle funzionalità/funzione di ClickUp

Cercate nell'area di lavoro informazioni specifiche, come attività, commenti o documenti. È inoltre possibile consultare il Centro assistenza ClickUp per ottenere indicazioni sull'utilizzo delle funzionalità/funzione di ClickUp Approfondimenti sulla comunicazione: Recuperare e riepilogare le attività di comunicazione all'interno dell'area di lavoro

Oltre alle attività specifiche di ClickUp, può fornire assistenza su vari argomenti, fornendo spiegazioni e rispondendo a domande come un assistente IA generico. Solo che questo assistente IA vive all'interno della vostra area di lavoro.

3. La leadership autentica vince

I dipendenti desiderano una comunicazione più attenta e dettagliata da parte dei loro leader. Vogliono avere notizie dai loro leader con maggiore frequenza e ricevere aggiornamenti costanti.

Nel suo libro La leadership autentica, Bill George , famoso ex amministratore delegato, afferma che cinque principi chiave sono alla base di una leadership autentica: scopo, valori, cuore, autodisciplina e relazioni e sostiene che i leader che incarnano questi principi creano molto più valore di quelli che si concentrano esclusivamente sulle metriche finanziarie.

4. La coscienza sociale è d'obbligo

I consumatori di oggi cercano sempre più marchi in linea con i loro valori e le loro convinzioni, in particolare quelli impegnati nella responsabilità sociale e nella sostenibilità. Questo cambiamento ha costretto le aziende a integrare le considerazioni etiche nelle loro strategie di comunicazione.

✅ Verifica dei fatti: 73% dei consumatori si aspetta che i marchi agiscano su problemi sociali e ambientali, mentre due terzi degli americani ritengono che gli amministratori delegati delle aziende debbano occuparsi di problemi sociali.

Karen Goldfeder, vicepresidente dello sviluppo aziendale di DoSomething, un'organizzazione non profit globale, non usa mezzi termini nel descrivere questa tendenza :

È ormai tabella di marcia per i marchi dire che hanno una missione di causa. Ora è necessario dire come ci si presenterà in questo momento storico davvero cruciale e mostrare ciò che il proprio marchio rappresenta, dove si scenderà a compromessi e dove no.

Karen Goldfeder, Vicepresidente dello sviluppo aziendale di DoSomething

5. Gli strumenti di comunicazione sono ottimizzati

Gli strumenti di comunicazione unificata stanno ridisegnando il modo di operare delle aziende.

Consolidando i vari canali di comunicazione in un'unica piattaforma, è possibile eliminare il caos e l'inefficienza associati a più strumenti in uno. Inoltre, strumenti come Microsoft Teams, Slack e Zoom offrono una notevole flessibilità, consentendo alle aziende di adattarsi al lavoro da remoto e alle modalità di lavoro ibride.

verifica dei fatti: Il mercato globale delle comunicazioni unificate e della collaborazione è proiettato a crescere a un tasso di 13% CAGR raggiungendo 141,6 miliardi di dollari entro il 2027. Integrazioni ClickUp consente di connettere gratis oltre 1000 strumenti. Create integrazioni personalizzate e app ClickUp utilizzando le nostre potenti API.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-40-1400x935.png Integrazione ClickUp: tendenze di comunicazione /$$$img/

Trovate tutte le app di cui avete bisogno in un'unica piattaforma con ClickUp Integration

Sia che vogliate convertire i messaggi di Slack in Attività di ClickUp o automatizzare le azioni tra ClickUp e HubSpot, tutto questo è possibile con le integrazioni.

Non credeteci sulla parola! Leggete cosa dice un utente di ClickUp, Chrisse Boyle , Senior Campaign Manager di Penske Media Corporation, afferma:

_ClickUp è adatto per le riunioni, la compilazione di moduli, la raccolta di dati, la gestione delle attività quotidiane, la gestione della larghezza di banda del team, la gestione del lavoro quando i membri del team sono fuori dall'ufficio per le vacanze o i giorni di malattia, i dati storici e la possibilità di vedere quanti soldi e campagne il nostro team ha toccato nel corso dell'anno Utilizziamo diversi dashboard per le riunioni, per essere sicuri di coprire tutto e di rimanere in linea con i tempi. E il nostro team lo usa anche per divertirsi! Abbiamo una bacheca privata dove condividiamo immagini, citazioni e cose che stiamo ascoltando/guardando/acquistando. È il miglior connubio tra lavoro e divertimento, e ci tiene così organizzati._

Chrisse Boyle, responsabile senior della campagna presso Penske Media Corporation

Non volete passare da Slack, ClickUp o altri strumenti? ClickUp Chattare è stato progettato per migliorare la messaggistica istantanea sul lavoro Esatto, dite addio alla tassa sull'attivazione/disattivare e al sovraccarico cognitivo che ne consegue.

Utilizzate ClickUp Chat per sfruttare la potenza della messaggistica istantanea direttamente dalla vostra area di lavoro, senza dover cambiare strumento

Ecco come aumenta la produttività:

Comunicazione e progetti integrati : La chat non è solo per le conversazioni; si connette direttamente a elenchi, progetti, documenti, moduli e lavagne online, assicurando che tutto sia aggiornato senza perdere il contesto

: La chat non è solo per le conversazioni; si connette direttamente a elenchi, progetti, documenti, moduli e lavagne online, assicurando che tutto sia aggiornato senza perdere il contesto Follow-up : I messaggi importanti possono essere gestiti per evitare che si perdano nel rumore, assicurando che gli elementi chiave per l'azione rimangano visibili

: I messaggi importanti possono essere gestiti per evitare che si perdano nel rumore, assicurando che gli elementi chiave per l'azione rimangano visibili Conversione dei messaggi in attività (con IA) : Trasformare qualsiasi messaggio in un'attività manualmente o lasciare che l'IA catturi automaticamente il contesto e generi un'attività pronta per l'esecuzione

: Trasformare qualsiasi messaggio in un'attività manualmente o lasciare che l'IA catturi automaticamente il contesto e generi un'attività pronta per l'esecuzione SyncUps : Mantenete i membri del team allineati con videochiamate e audio in diretta. Funzionalità come la condivisione dello schermo, il collegamento alle attività e i riepiloghi/riassunti generati dall'IA migliorano la collaborazione

: Mantenete i membri del team allineati con videochiamate e audio in diretta. Funzionalità come la condivisione dello schermo, il collegamento alle attività e i riepiloghi/riassunti generati dall'IA migliorano la collaborazione Post : Creazione di contenuti più lunghi nei thread di chat, classificati come Aggiornamenti, Annunci o Idee per una migliore organizzazione

: Creazione di contenuti più lunghi nei thread di chat, classificati come Aggiornamenti, Annunci o Idee per una migliore organizzazione Profili e programmazione dei compagni di squadra: Visualizzare le priorità dei compagni di squadra e prenotare riunioni direttamente in chat

Suggerimento professionale: Usate i profili dei compagni di squadra e le pianificazioni Matrice per la comunicazione e le riunioni del team di ClickUp per impostare in modo efficace le impostazioni delle riunioni del team, creare Sequenze per i progetti imminenti, dettagliare le responsabilità di ciascuno e agire sulle attività necessarie dopo le riunioni.

6. Le piattaforme basate su cloud sono la norma

Gli strumenti basati sul cloud offrono una flessibilità e un'accessibilità senza pari, consentendo ai team di collaborare senza problemi da qualsiasi luogo del mondo.

ClickUp è un esempio di strumento basato sul cloud che consente ai team di collaborare in modo efficace. Ecco come:

Comunicazioni centralizzate relative ai progetti e modifica collaborativa dei documenti

Miglioramento del processo decisionale in tutta l'organizzazione grazie agli approfondimenti istantanei consentiti da ClickUp Brain

7. Le soluzioni mobili sono ricercate

Quadro generale: Si prevede che il mercato delle app per dispositivi mobili crescerà a un tasso di CAGR del 14,3% dal 2024 al 2030 . Questa crescita esponenziale sottolinea l'innegabile dominio delle soluzioni mobili nel formare il futuro della comunicazione e del commercio.

Ormai tutto si fa con il telefono! Leggono file, li modificano e li condividono in tempo reale, partecipano a riunioni, chattano sul lavoro, compilano fogli di presenza e prendono note in movimento. Nel 2022, la maggior parte di noi passerà una media di 4,8 ore ogni giorno sui nostri dispositivi.

Ed è lecito pensare che il numero sia in costante aumento.

➡️ Leggi anche: Sfruttare il galateo del team chattare al lavoro per una collaborazione ottimale

8. CGI, Realtà Aumentata (AR) e Realtà Virtuale (VR) sono amici del marketing

Verifica dei fatti: Si prevede che il mercato AR e VR genererà entrate pari a 40.4 miliardi di euro nel 2024 . Si prevede una crescita annuale dell'8,97% (CAGR 2024-2029), che risulterà in un volume di mercato di 62 miliardi entro il 2029.

La Realtà Aumentata (AR), la Realtà Virtuale (VR) e la Realtà Estesa (XR) stanno rapidamente rimodellando il modo in cui comunichiamo e interagiamo con il mondo digitale.

📌 Caso esemplificativo: Ospedale pediatrico di Cincinnati ha un dipartimento chiamato Cincinnati Children's DX Tech. Questa disciplina all'avanguardia sfrutta le tecnologie, tra cui l'imaging medico, la modellazione 3D, la stampa 3D, la realtà virtuale e aumentata e le esperienze digitali immersive, per rivoluzionare la cura dei pazienti e la ricerca medica.

Un esempio dell'impatto della DX Tech è il simulatore di VAD cardiaco, dove i chirurghi possono utilizzare i dati della risonanza magnetica del paziente reale, trasformati in modelli 3D, per pianificare in modo interattivo procedure complesse in un ambiente virtuale.

9. I viaggi dei clienti sono più personalizzati il 71% dei consumatori oggi chiede interazioni personalizzate e il 76% è disposto a cambiare marchio se le sue aspettative non vengono riunite. I rivenditori devono concentrarsi sulla personalizzazione dell'intero customer journey per soddisfare queste crescenti aspettative e assicurare la soddisfazione dei clienti.

📌 Caso esemplificativo: Hilton Hotels & Resorts ha riconosciuto l'evoluzione delle esigenze dei viaggiatori moderni, in particolare dei millennial e della generazione Z, che preferiscono esperienze digitali senza soluzione di continuità. Hilton ha sviluppato l'app Hilton Honors per soddisfare questa fascia demografica e migliorare l'esperienza complessiva degli ospiti. Questa app innovativa sfrutta la tecnologia per semplificare il processo di viaggio.

Grazie a funzionalità/funzione come la chiave digitale e lo sblocco dell'ascensore in background, gli ospiti possono evitare le tradizionali procedure di check-in e godersi un soggiorno senza problemi. L'app permette inoltre agli ospiti di controllare la tecnologia in camera, comunicare con il personale dell'hotel ed effettuare pagamenti, il tutto comodamente dai loro dispositivi mobili.

10. La creazione di contenuti è una miniera d'oro

Ricordate quando sognavate di trasformare i vostri hobby in un lavoro a tempo pieno? L'economia degli autori ha reso quel sogno una realtà per innumerevoli persone. È possibile condividere le proprie creazioni, costruirsi un seguito fedele e generare reddito attraverso varie vie:

Monetizzare i propri contenuti: Piattaforme come YouTube permettono di guadagnare attraverso la condivisione delle entrate pubblicitarie. È anche possibile vendere prodotti digitali come e-book, corsi o opere d'arte sui mercati online

Piattaforme come YouTube permettono di guadagnare attraverso la condivisione delle entrate pubblicitarie. È anche possibile vendere prodotti digitali come e-book, corsi o opere d'arte sui mercati online Costruire una comunità: Creare contenuti esclusivi per i membri o offrire coaching e mentoring personalizzati possono essere modi redditizi per generare reddito

Creare contenuti esclusivi per i membri o offrire coaching e mentoring personalizzati possono essere modi redditizi per generare reddito **Collaborazione con i marchi: la collaborazione con i marchi per contenuti sponsorizzati e per l'approvazione di prodotti può fornire significative opportunità finanziarie

Crowdfunding: Piattaforme come Patreon vi permettono di ricevere direttamente il supporto dei vostri fan

Il live streaming ha portato l'economia degli autori a nuovi livelli. Spazi come Twitch hanno rivoluzionato l'industria del gioco, offrendo ai provider uno spazio per interagire con il proprio pubblico in tempo reale.

11. L'ibrido è un modulo di lavoro molto amato

verifica dei fatti: Lo studio globale sul lavoro ibrido rivela che solo 72% dei dipendenti è favorevole al ritorno in ufficio per qualche tempo, mentre il 47% ritiene che l'area di lavoro sia adatta al lavoro ibrido.

📌 Caso in questione: Unilever sta ridefinendo il futuro del lavoro con il suo approccio innovativo alla flessibilità e alla responsabilizzazione dei dipendenti.

La politica U-Work dell'azienda offre un mix unico di libertà e sicurezza, consentendo ai dipendenti di lavorare su incarichi diversi godendo dei vantaggi di un lavoro tradizionale. I dipendenti ricevono un compenso mensile e un pacchetto di benefit completo, che garantisce la stabilità finanziaria e l'equilibrio tra lavoro e vita privata.

Dare Modello di strategia e piano d'azione per la comunicazione interna di ClickUp un tentativo di elevare, gestire e monitorare le comunicazioni a livello aziendale nel vostro luogo di lavoro ibrido.

Il modello di strategia e piano d'azione per la comunicazione interna di ClickUp è stato progettato per mantenere tutti allineati all'interno di un'unica piattaforma.

Utilizzate questo modello per:

Valutare le pratiche esistenti: Valutare gli attuali metodi di comunicazione interna

Valutare gli attuali metodi di comunicazione interna Definire obiettivi chiari: Stabilire obiettivi di comunicazione specifici per i dipendenti remoti e in ufficio

Stabilire obiettivi di comunicazione specifici per i dipendenti remoti e in ufficio Selezionare i canali appropriati: Determinare i canali di comunicazione più efficaci per il vostro team ibrido: Email? Newsletter? Videoconferenze? Piattaforme di messaggistica istantanea? Assicuratevi che questi canali soddisfino le preferenze dei dipendenti remoti e di quelli in sede per favorire l'inclusività

Determinare i canali di comunicazione più efficaci per il vostro team ibrido: Email? Newsletter? Videoconferenze? Piattaforme di messaggistica istantanea? Assicuratevi che questi canali soddisfino le preferenze dei dipendenti remoti e di quelli in sede per favorire l'inclusività **Sviluppare un piano d'azione dettagliato: delineare attività specifiche con scadenze per ogni iniziativa di comunicazione

**Tracciare lo stato di avanzamento e raccogliere feedback: monitorare regolarmente l'efficacia della strategia di comunicazione attraverso gli strumenti di monitoraggio di ClickUp

12. Le relazioni pubbliche (PR) e lo storytelling basati sui dati guadagneranno slancio

verifica dei fatti: Secondo il 2024 Global Comms Report, mentre le 45% dei leader della comunicazione dà la priorità alla creazione di contenuti, ma solo il 33% si sente sicuro nel creare narrazioni di marca convincenti.

Questo significa che lo storytelling nelle PR con gli insight non potrà che crescere negli anni a venire. Ma cos'altro? Ecco alcune tendenze emergenti nelle PR:

Lavorare l'IA generativa per migliorare la comunicazione: I team di PR stanno ora utilizzando l'IA per analizzare grandi insiemi di dati, scoprendo le tendenze e le preferenze dei consumatori

I team di PR stanno ora utilizzando l'IA per analizzare grandi insiemi di dati, scoprendo le tendenze e le preferenze dei consumatori **Creare connessioni personalizzate attraverso gli analytics: gli analytics avanzati permettono ai professionisti delle PR di creare campagne più adattive e in tempo reale

**I marchi stanno andando oltre i tradizionali endorsement

**Con campagne inclusive e incentrate sulla comunità, i professionisti delle pubbliche relazioni stanno creando campagne che si connettono con varie comunità

➡️ Leggi anche: Come adattare gli stili di comunicazione efficaci sul posto di lavoro

14. I dipartimenti HR diventano digitali

Le app mobili per le risorse umane hanno cambiato il modo in cui i dipendenti interagiscono con le risorse umane. Queste app offrono ai dipendenti un modo comodo per accedere alle informazioni, presentare richieste e gestire le attività relative alle risorse umane.

Con pochi tap, i dipendenti possono:

Autoservizio: accedere a informazioni come buste paga, saldi delle ferie e politiche aziendali

accedere a informazioni come buste paga, saldi delle ferie e politiche aziendali Inviare richieste: Presentare facilmente domande di ferie, note spese e altre richieste

Presentare facilmente domande di ferie, note spese e altre richieste Iscriversi ai benefit: Iscriversi ai programmi di benefit e apportare modifiche alla propria copertura

Monitoraggio del tempo per le attività, creazione di timesheet manuali o automatizzati e molto altro ancora con ClickUp Project Time Tracking

Ad esempio, ClickUp Monitoraggio del tempo dei progetti Può aiutare i team delle risorse umane a digitalizzare i loro processi Fornisce una soluzione completa per il monitoraggio e l'analisi dell'utilizzo del tempo da parte dei dipendenti, garantendo accuratezza ed efficienza.

Ecco come può aiutare:

Monitoraggio del tempo senza sforzo: Registra facilmente e direttamente il tempo dedicato alle attività

Registra facilmente e direttamente il tempo dedicato alle attività **Generare fogli di presenza dettagliati che suddividono l'utilizzo del tempo per giorno, settimana, mese o qualsiasi intervallo personalizzato

Monitoraggio del tempo cumulativo: Ottenete informazioni sul tempo totale trascorso su attività o progetti specifici da parte di singoli membri del team o di interi team

Ottenete informazioni sul tempo totale trascorso su attività o progetti specifici da parte di singoli membri del team o di interi team Reportistica potente: Creare report personalizzati per analizzare i modelli di utilizzo del tempo, identificare le tendenze e prendere decisioni basate sui dati

Creare report personalizzati per analizzare i modelli di utilizzo del tempo, identificare le tendenze e prendere decisioni basate sui dati Integrazioni senza soluzione di continuità: Integrazione con i più diffusi strumenti di monitoraggio del tempo, come Toggl, Harvest ed Everhour, per consolidare i dati sul tempo provenienti da diverse origini dati

14. La collaborazione in tempo reale è un successo

Il feedback in tempo reale, una strategia che prevede la fornitura di feedback immediati ai provider, è emerso come uno strumento potente per la gestione delle prestazioni. Un feedback regolare e tempestivo aiuta i dipendenti a non perdere la rotta e ad apportare le modifiche necessarie.

verifica dei fatti: I dipendenti sono 3.6 volte più probabili di essere fortemente d'accordo sul fatto che sono motivati a fare un lavoro eccellente quando il loro provider fornisce un feedback giornaliero (rispetto a quello annuale).

Fornite feedback in tempo reale e migliorate la comunicazione tra il vostro team con ClickUp Assigned Comments

È possibile utilizzare Commenti assegnati a ClickUp per dare un feedback in tempo reale ai membri del team. Si può operare su più viste flessibili o su ClickUp Docs. Da fare è solo la selezione delle persone a cui si desidera assegnare i commenti (dare un feedback) o, in Documenti, selezionare il testo a cui assegnare il feedback.

Il rilevamento della collaborazione in tempo reale in ClickUp Docs riunisce tutti i membri del team per fare brainstorming, scrivere e dare feedback in tempo reale ClickUp Documenti è stato progettato per aiutare i team a collaborare senza problemi. Consente la modifica in tempo reale, la collaborazione in linea, la condivisione in sicurezza e l'integrazione di contenuti multimediali.

💡Pro Tip: Usate la funzione Modello di piano di comunicazione ClickUp per pianificare, eseguire e gestire la strategia di comunicazione aziendale a livello aziendale. Scrivete gli obiettivi del piano in Teams e assegnate le attività ai membri del team. Cercate idee per i contenuti e create messaggi in linea con gli obiettivi del piano.

15. L'influencer marketing non sta passando di moda

Il mercato globale dell'influencer marketing ha registrato un'impennata, raggiungendo 21.1 miliardo nel 2023 , un aumento di tre volte rispetto al 2019. Timothy Armoo , un milionario di 29 anni che ha venduto la sua azienda di influencer marketing per otto cifre, nota,

_"Ho visto l'ascesa dell'influencer marketing negli Stati Uniti. Non è sempre necessario inventare qualcosa di nuovo come imprenditore, ma si può servire la domanda esistente"

Timothy Armoo

Il panorama dell'influencer marketing è in continua evoluzione e queste tendenze formano il settore:

Influencer multipiattaforma: I migliori influencer di oggi sfruttano più canali di social media per raggiungere un pubblico più ampio e coinvolgere i propri follower in vari modi

I migliori influencer di oggi sfruttano più canali di social media per raggiungere un pubblico più ampio e coinvolgere i propri follower in vari modi Acquisti in diretta: I marchi e gli influencer utilizzano flussi video in diretta per mostrare i prodotti, rispondere alle domande e promuovere le vendite in tempo reale. Per istanza, le persone possono acquistare prodotti in diretta dallo streaming live di un influencersu Instagram

via Il mio lavoro

Molti marchi stanno abbandonando le campagne una tantum e optando per partnership a lungo termine con gli influencer. Ad esempio, Charli D'Amelio, l'autore di TikTok più seguito con 140 milioni di follower, ha promosso costantemente Dunkin' Donuts attraverso contenuti TikTok, tra cuiuna campagna virale chiamata #CharliXDunkinContest ### 16. Le iniziative di riqualificazione e aggiornamento professionale sono qui per restare

Verifica dei fatti: Basso impegno dei dipendenti costa all'economia globale 8,9 trilioni di dollari o il 9% del PIL mondiale.

La soluzione? Programmi di formazione per aumentare i livelli di coinvolgimento.

Allineando i suoi programmi di formazione alle tendenze della comunicazione del settore, Amazon sfrutta strumenti e canali di comunicazione che facilitano la comunicazione interna, stabilendo un punto di riferimento per la comunicazione aziendale proattiva e lo sviluppo della forza lavoro.

📌 Caso in questione: Programma Upskilling 2025 di Amazon è un investimento di 1,2 miliardi di dollari volto ad aiutare i dipendenti ad apprendere le competenze critiche necessarie per ricoprire ruoli più richiesti e meglio retribuiti in campi tecnici e non.

17. Il branding dei datori di lavoro è una priorità assoluta

Secondo una relazione pubblicata da LinkedIn Talent Solutions, il 72% dei responsabili delle assunzioni di tutto il mondo concordano sul fatto che il marchio del datore di lavoro influisce in modo significativo sulle assunzioni. In confronto, il 75% delle persone in cerca di lavoro considera il marchio di un datore di lavoro prima ancora di candidarsi.

via NVIDIA.com 📌 Caso in questione: NVIDIA, leader mondiale nell'intelligenza artificiale e nell'accelerazione del calcolo, ha efficacemente sfruttato l'employer branding per attrarre e trattenere i migliori talenti. Una strategia chiave consiste nel permettere ai dipendenti di condividere le proprie esperienze e prospettive.

Con la funzionalità/funzione di citazioni di dipendenti in servizio sulla pagina dedicata alla cultura aziendale, NVIDIA permette ai suoi dipendenti di trasmettere in modo autentico l'impatto positivo dell'ambiente di lavoro dell'organizzazione.

18. Le dinamiche dei social media stanno cambiando

C'è un crescita annua degli utenti del 5,2% con una media di 8,1 nuovi utenti al secondo che si iscrivono ai social media. Ecco alcune tendenze chiave che formano il futuro dei social media:

**I giorni della voce tagliente e aziendale del marchio stanno svanendo. I marchi ora abbracciano un tono più giocoso e relazionale, utilizzando l'umorismo e la creatività per entrare in connessione con il pubblico

$$$a come motore di ricerca: Con la Gen Z che si rivolge sempre più a piattaforme come TikTok per ottenere informazioni, i social media stanno diventando un potente motore di ricerca. Utilizzando parole chiave, hashtag e testi alt pertinenti, i marchi possono aumentare la loro visibilità

Con la Gen Z che si rivolge sempre più a piattaforme come TikTok per ottenere informazioni, i social media stanno diventando un potente motore di ricerca. Utilizzando parole chiave, hashtag e testi alt pertinenti, i marchi possono aumentare la loro visibilità Il potere dei dati sociali: I dati dei social media possono informare il processo decisionale dell'intera organizzazione. L'analisi dei dati sociali consente alle aziende di ottenere informazioni sul comportamento dei consumatori, sulle produttività e sulle tendenze emergenti

➡️ Leggi anche: Come usare il Trendspotting (con esempi)

19. La costruzione della comunità e i fandom sono essenziali per i marchi

I fandom sono la novità, si evolvono e crescono in modi diversi:

Inclusività: I fandom stanno diventando più inclusivi, accogliendo fan di ogni estrazione sociale

I fandom stanno diventando più inclusivi, accogliendo fan di ogni estrazione sociale Comunità online: I social media hanno facilitato la formazione di vivaci comunità online in cui i fan possono connettersi e condividere la loro passione

I social media hanno facilitato la formazione di vivaci comunità online in cui i fan possono connettersi e condividere la loro passione Crescita organica: Le comunità di fan possono crescere ed espandersi organicamente, favorendo il coinvolgimento a lungo termine del marchio

Le comunità di fan possono crescere ed espandersi organicamente, favorendo il coinvolgimento a lungo termine del marchio **Creazione di contenuti: i fan contribuiscono alla creazione di nuovi contenuti, idee e interpretazioni

Momentum e viralità: Il momentum è un fattore chiave delle tendenze virali. Per istanza, unTikTok, "Gentleminions" è stata dimostrata durante l'uscita di Minions: The Rise of Gru, dove le persone si sono vestite da minions per guardare il film come una comunità fandom

➡️ Leggi anche: Da fare per comunicare e condividere idee con i membri del team?

20. La comunicazione video è ovunque

La videocomunicazione sta rapidamente diventando una pietra miliare in comunicazione aziendale -soprattutto con l'aumento dei contenuti video di breve durata.

Vent'anni fa, una persona media riusciva a rimanere concentrata per circa due minuti e mezzo; oggi, questo numero si è ridotto a soli 45 secondi!

Le tendenze recenti mostrano che i video brevi video possono comunicare in modo più efficace rispetto ai tradizionali moduli lunghi per la formazione, le riunioni o gli aggiornamenti interni. Questi video di dimensioni ridotte sono talvolta sufficienti a sostituire le lunghe sessioni di onboarding o le riunioni aziendali, a vantaggio dei team per diversi motivi. **Comunicazione asincrona tramite brevi video permette ai dipendenti di guardare e assorbire le chiavi al proprio ritmo, aumentando la flessibilità e l'accessibilità per tutti i membri del team.

Utilizzate ClickUp Clip per comunicare in modo chiaro qualsiasi idea o conversazione registrando video di approfondimento

Per istanza, ClickUp Clip accelera, chiarisce e coinvolge la comunicazione del team. Anziché scorrere interminabili thread di commenti, i membri del team possono registrare un video, condividere direttamente le idee ed eliminare il rischio di interpretazioni errate.

Le Clip rendono la collaborazione perfetta, consentendo di commentare all'interno del video stesso. I membri del team possono fare clic su qualsiasi parte di un clip per aggiungere commenti o feedback, e un timestamp mostrerà tutti i commenti sul video.

Correzione di bozze per la comunicazione del team con ClickUp

Il futuro del lavoro è qui, formato da tendenze di comunicazione che stanno ridefinendo il modo in cui ci connettiamo, collaboriamo e prosperiamo negli ambienti di lavoro dinamici di oggi.

Poiché la comunicazione interna è al centro della produttività, questi canali di comunicazione emergenti - dalla messaggistica guidata dall'IA agli aggiornamenti video personalizzati - sono essenziali per qualsiasi team moderno. ClickUp è all'avanguardia in queste tendenze di comunicazione interna.

Sia che si tratti di semplificare le comunicazioni interne, di gestire progetti o di utilizzare strumenti di comunicazione basati sull'AI, ClickUp mantiene tutti i canali di comunicazione accessibili e organizzati, assicurando che nessun messaggio, progetto o aggiornamento venga perso. Quindi, iscrivetevi a ClickUp oggi stesso!