11 Modelli di moduli d'ordine per magliette gratis

Tutti amano le vostre magliette personalizzate e voi siete pronti a far crescere la vostra azienda al livello successivo. Ma invece di concentrarvi sulla crescita, vi ritrovate ad affogare in una confusione di ordini di magliette scarabocchiate e fogli di calcolo caotici.

Non lasciate che il caos operativo vi freni!

I modelli per ordini di T-shirt sono qui per salvare la situazione. Aiutano a standardizzare il processo di monitoraggio del tempo per garantire consegne puntuali e, soprattutto, per rendere felici i clienti.

Vediamo gli 11 migliori modelli di modulo d'ordine per magliette che vi aiuteranno a scalare la vostra azienda.

Cosa sono i moduli d'ordine per le magliette?

I modelli di modulo d'ordine per magliette sono moduli predefiniti che semplificano la raccolta e la gestione degli ordini di magliette. Questi modelli includono campi personalizzati come il nome del cliente, le informazioni di contatto, la dimensione della maglietta, il colore, la quantità e i dettagli del pagamento, eliminando la necessità di un monitoraggio manuale.

Sia che stiate organizzando un evento scolastico, una raccolta fondi per un team o un ordine di merchandising aziendale, i modelli di modulo d'ordine per magliette mantengono l'organizzazione e assicurano una consegna regolare dell'ordine.

Cosa rende un buon modulo d'ordine per magliette?

Ecco alcuni elementi che rendono un buon modello di modulo d'ordine per magliette:

Opzioni di campo esaurienti e cancellate: Una solida magliettamodello di modulo d'ordine dovrebbe contenere tutte le informazioni essenziali: nome del cliente, dettagli di contatto, indirizzo di consegna, dettagli dell'ordine e dettagli del design. Punti di merito per una sezione aggiuntiva in cui i clienti possano aggiungere note speciali

Una solida magliettamodello di modulo d'ordine dovrebbe contenere tutte le informazioni essenziali: nome del cliente, dettagli di contatto, indirizzo di consegna, dettagli dell'ordine e dettagli del design. Punti di merito per una sezione aggiuntiva in cui i clienti possano aggiungere note speciali Layout e design di facile utilizzo: nessuno vuole avere a che fare con un modulo d'ordine disordinato. Il modello deve avere un layout pulito e facile da seguire, con etichette chiare e sezioni organizzate per consentire ai clienti di compilare i dettagli rilevanti

nessuno vuole avere a che fare con un modulo d'ordine disordinato. Il modello deve avere un layout pulito e facile da seguire, con etichette chiare e sezioni organizzate per consentire ai clienti di compilare i dettagli rilevanti **Un modulo d'ordine deve includere i dettagli dei prezzi e calcolare automaticamente il valore totale dell'ordine. Ciò consente di risparmiare tempo sia per il cliente che per il team, rendendo l'intero processo d'ordine più semplice

Funzionalità/funzione di monitoraggio e gestione degli ordini: Un ottimo modello di modulo d'ordine deve anche consentire un monitoraggio continuo dell'ordine, attraverso numeri d'ordine unici o codici di riferimento

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image9-1-1400x1050.png Borsa Swag di benvenuto di ClickUp /$$$img/

Siete in cerca di ispirazione? Ecco un ritorno alle Welcome Swag Bag di ClickUp del 2022

11 Modelli di moduli d'ordine per magliette

Vediamo ora gli 11 migliori modelli di moduli d'ordine per magliette.

1. Modello di modulo d'ordine per prodotti ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image7-22.png Modello di modulo d'ordine per prodotti ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205346443&department=operations Scarica questo modello /$$$cta/

Secondo una ricerca di Baymard, il 22% dei personalizzati abbandona il carrello a causa di processi di checkout complessi o lunghi. Questo ha un impatto significativo sui ricavi aziendali.

Con il Modello di modulo d'ordine per prodotti ClickUp è possibile eliminare questo problema. Il modello Modulo View fornisce un modulo d'ordine semplice e personalizzato per raccogliere i dettagli dell'ordine dai clienti.

Con la Vista Elenco nuovi ordini è possibile gestire tutti gli ordini in arrivo in un unico posto e determinare i costi di spedizione. La cosa migliore è che potete monitorare lo stato di tutti gli ordini in tempo reale. Potete vedere quali ordini sono in fase di imballaggio, in transito o consegnati e completare la visibilità della vostra catena di approvvigionamento.

Questo modello vi aiuta:

Mantenere il processo degli ordini organizzato e privo di stress

Gestire tutti i dettagli dell'ordine in un unico posto e inviare aggiornamenti tempestivi ai vostri personalizzati

Ottenere informazioni sulle abitudini e sulle preferenze di acquisto dei vostri clienti

🌟 Ideale per: Piccole e medie imprese di T-shirt, gestori del team di prodotti e logistica che desiderano semplificare il processo di evasione degli ordini.

➡️ Leggi di più: 10 Migliori moduli Excel compilabili per le attività

2. ClickUp Ordine di acquisto e inventario

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image3-1.png ClickUp Ordine d'acquisto e Inventario https://app.clickup.com/signup?template=t-110494721&department=operations Scarica questo modello /$$$cta/

Senza un sistema efficiente, c'è sempre il rischio che le scorte siano insufficienti o eccessive, il che può avere un impatto sui ricavi aziendali. Il Modello di ordine di acquisto e inventario di ClickUp consente una gestione fluida dell'inventario e organizza tutte le ordini di acquisto in un unico luogo.

È possibile creare attività per ogni ordine di acquisto e assegnarle a specifici membri del team per garantire un monitoraggio regolare delle scorte. Il modello aiuta anche a monitorare i livelli delle scorte in tempo reale attraverso avvisi automatizzati e garantisce un coordinamento fluido con i fornitori.

Perché questo modello è utile:

Fornisce un approccio organizzato alla gestione degli ordini di acquistogestire l'inventario e degli ordini di acquisto

Offre una panoramica chiara dei livelli di scorte per garantire una gestione agevole degli ordini

Facilita l'assegnazione delle priorità alle email, alle chiamate, alle attività e alle cose da fare relative all'approvvigionamento

🌟 Ideale per: Titolari di aziende di T-shirt, rivenditori, team di approvvigionamento e gestori di operazioni che gestiscono ordini di T-shirt in grandi quantità.

3. Modello di modulo d'ordine di modifica per ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Change-Order-Modulo-for-Renovations-Template.png Modulo d'ordine di modifica per ristrutturazioni modello ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205470734&department=other Scarica questo modello /$$cta/

Supponiamo che un cliente abbia ordinato 10 magliette di taglia media e che successivamente voglia cambiarne 4 con una taglia piccola. Un altro cliente vuole cambiare la sua maglietta con una dal design diverso. Un nuovo cliente vuole cambiare la posizione di consegna del suo ordine.

Da fare per monitorare tutte queste modifiche e garantire la corretta consegna dell'ordine?

Il Modello di modulo d'ordine di modifica per ClickUp è in grado di realizzare tutto ciò. Sebbene sia stato progettato principalmente per tenere traccia delle modifiche ai lavori di ristrutturazione per i progetti di costruzione, è possibile personalizzare il modello e richiedere modifiche agli ordini di maglietta da parte dei clienti.

I clienti possono compilare il modulo di ordine di modifica e voi potete facilmente monitorare lo stato di ogni richiesta di modifica nella Vista ordini di modifica per migliorare la soddisfazione dei clienti. È anche possibile utilizzare la Visualizzazione priorità per dare priorità agli ordini di modifica in base all'urgenza e all'importanza.

Questo modello vi aiuta a:

Documentare le modifiche agli ordini, in modo da non creare confusione nei dettagli dell'ordine

Ridurre il rischio di errori negli ordini

Garantire l'evasione tempestiva e accurata degli ordini modificati, aumentando la fedeltà dei clienti

🌟 Ideale per: Le aziende di T-shirt che desiderano gestire e monitorare in modo efficiente le modifiche agli ordini dei clienti, garantendo un'evasione accurata e tempestiva.

4. Modello di modulo d'ordine per forniture ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image5-1.png Modello di modulo d'ordine per forniture ClickUp | Modello di modulo d'ordine per tshirt https://app.clickup.com/signup?template=t-205355714&department=operations Scarica questo modello /$$cta/

Avete in programma di acquistare nuove magliette personalizzate per il vostro team? Coordinarsi con i fornitori può sembrare un'impresa ardua, ma la Modello di modulo d'ordine per i rifornimenti di ClickUp semplifica il processo.

Questo modello vi aiuta a organizzare tutti i dettagli dell'ordine in un unico posto. È perfetto per gestire non solo le magliette, ma anche tutte le forniture per ufficio. È possibile aggiungere i dati di contatto del fornitore, le condizioni di pagamento e le sequenze di consegna per garantire che tutto si svolga senza intoppi e con un minor numero di scambi.

Questo modello consente di:

Semplificare il processo di richiesta e approvazione degli ordini di magliette

Monitorare le magliette e i materiali di consumo richiesti dai vari reparti

Ridurre il rischio di sviste o di ordini duplicati, assicurando il regolare svolgimento delle operazioni

🌟 Ideale per: Direttori d'ufficio, coordinatori della catena di fornitura e team leader che gestiscono le richieste di fornitura e hanno bisogno di un sistema di dipendenza per rimanere organizzati.

➡️ Leggi di più: Che cos'è una nota di ricevimento merci e perché è importante?

5. Modello per l'evasione dell'ordine di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/5511e0a1-1000.png Modello per l'evasione dell'ordine ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-4389467&department=operations Scarica questo modello /$$$cta/

Un'efficiente evasione degli ordini è più di un semplice processo: è la spina dorsale della soddisfazione dei clienti e della reputazione aziendale. Il Modello di ClickUp per l'evasione degli ordini aiuta i team a monitorare lo stato di ogni ordine di T-shirt, dal momento in cui viene effettuato alla consegna.

la *Vista Bacheca consente di visualizzare il processo di evasione dell'ordine, riducendo gli errori e migliorando la soddisfazione dei clienti. È inoltre possibile monitorare la domanda di prodotti con la Visualizzazione della domanda di prodotti e ottimizzare i processi di produzione.

Con questo modello è possibile:

Visualizzare in modo chiaro, passaggio dopo passaggio, lo stato di ogni ordine

Coordinare le attività dei vari team ed evitare colli di bottiglia nel processo di evasione dell'ordine

Promuovere la trasparenza in modo che tutti i soggetti coinvolti conoscano i passaggi successivi e le responsabilità

🌟 Ideale per: Teams, specialisti dell'evasione degli ordini e gestori del commercio elettronico che hanno bisogno di un modo strutturato per gestire l'elaborazione e la consegna degli ordini.

➡️ Leggi di più: i 10 migliori moduli di Google compilabili per raccogliere feedback

6. Modello di ordine per i gadget aziendali ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image1-19.png Modello per gli ordini di gadget aziendali ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-6489920&department=operations Scarica questo modello /$$$cta/

Gli ordini di swag possono fare molto di più che fornire merce divertente: aiutano a stimolare lo spirito del team, a creare eventi memorabili e a far sentire i dipendenti valorizzati. Ma siamo onesti: destreggiarsi tra questi ordini, soprattutto quando più reparti hanno richieste diverse, può essere una sfida.

È qui che il Modello per gli ordini di gadget aziendali ClickUp è utile. Vi aiuta a organizzare, monitorare ed evadere gli ordini di magliette senza perdere tempo. Che si tratti di regali per eventi, abbigliamento personalizzato o kit di benvenuto per i dipendenti, questo modello assicura che nessun ordine venga perso.

Perché questo modello è utile:

Centralizza le richieste di t-shirt e semplifica il processo di progettazione e produttività

Rende il processo di monitoraggio ed evasione semplice e libero da stress

Aiuta a gestire l'inventario, in modo da non essere mai colti di sorpresa quando le scorte si esauriscono

Ideale per: Teams, gestori del team e coordinatori di eventi che desiderano un modo semplice per personalizzare la gestione degli ordini del merchandising aziendale.

➡️ Leggi di più: 10 modelli di elenco fornitori gratuiti

7. Modello di tracciatore commerciale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-337.png Modello di tracciatura delle vendite di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182104365&department=sales-crm Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di tracciatore commerciale di ClickUp vi aiuta a ottenere informazioni sulle vendite di magliette in tempo reale per identificare i modelli e i comportamenti di acquisto dei clienti. Inoltre, il modello vi consente di monitorare le vendite mensili per diversi tipi di magliette e di monitorare gli obiettivi di vendita. Con questo modello di foglio elettronico è possibile fissare chiari traguardi mensili, valutare i margini di profitto e tenere d'occhio i rendimenti senza il tipico tira e molla tra documenti diversi.

Perché questo modello è utile:

Suddividere i dati commerciali per ottimizzare la gestione degli ordini

Mantenere il team allineato con obiettivi commerciali condivisi e metriche trasparenti

Semplificare la reportistica in modo da passare meno tempo a spulciare i dati e più tempo a prendere decisioni strategiche

🌟 Ideale per: Teams, titolari di T-shirt e gestori del team che desiderano ottimizzare il processo di produzione.

8. Modello di modulo di pagamento ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Payment-Modulo-Template.jpg Modello di modulo di pagamento ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205379878&department=finance-accounting Scarica questo modello /$$$cta/

Tutti i dettagli dei vostri ordini sono in un unico foglio. Ma quando si tratta di calcolare l'importo totale di ogni ordine, non sapete cosa fare.

Ecco perché avete bisogno del Modello di modulo di pagamento ClickUp . Raccoglie tutti i dettagli dell'ordine e i dati di pagamento in un'unica scheda, in modo da non dover cambiare scheda. Sia che abbiate bisogno di monitorare i dettagli del pagamento o lo stato dell'ordine, questo modello gestisce tutto in un unico posto, migliorando l'efficienza aziendale.

Perché questo modello è utile:

Fornisce un modo semplice per registrare e gestire le informazioni sui pagamenti dei client

Offre una chiara visualizzazione dei pagamenti in sospeso e completati, in modo da tenere sotto controllo le finanze

Aiuta a ridurre il tira e molla con i client centralizzando le registrazioni dei pagamenti online

🌟 Ideale per: Tutte le aziende di T-shirt che desiderano semplificare la gestione degli ordini e il monitoraggio dei pagamenti.

➡️ Leggi di più: 10 modelli di ordini di lavoro gratis in Excel e ClickUp

9. Excel/Fogli Google Modulo d'ordine per magliette di team sportivi by Bonfire

via Falò La raccolta di fondi e il rafforzamento dello spirito di squadra vanno spesso di pari passo per i team sportivi, e quale modo migliore per ottenere entrambi i risultati se non attraverso la vendita di magliette? Il Modulo d'ordine per magliette per i team sportivi è stato progettato per rendere l'organizzazione di queste vendite commerciali un gioco da ragazzi.

Questo modulo vi aiuta a tenere tutti i dettagli dell'ordine in un unico posto, dalla raccolta dei nomi dei giocatori e delle informazioni di contatto alla specificazione delle dimensioni e delle quantità delle magliette. In questo modo il team coordina senza problemi le vendite commerciali, senza i tipici problemi dell'ultimo minuto.

Perché questo modello è utile:

Fornisce una struttura chiara per raccogliere gli ordini delle magliette

Tiene traccia delle vendite del merchandising del team, in modo che nessun ordine venga trascurato

Teams promuove l'unità del team mentre raccoglie fondi per spese come nuove attrezzature e viaggi

🌟 Ideale per: Teams, gestori del team e organizzatori di eventi che desiderano gestire gli ordini di magliette.

10. Modulo d'ordine per magliette scolastiche in Excel/Fogli Google by Bonfire

via Falò Niente cattura il senso di unità e di spirito scolastico come gli studenti vestiti con uniformi abbinate durante un evento. Sia che stiate pianificando una grande festa scolastica, una giornata sportiva o un evento speciale, garantire un coordinamento fluido e una distribuzione tempestiva delle magliette dell'evento è la chiave per renderlo memorabile. È qui che il Modulo d'ordine per magliette scolastiche Modello è utile.

Questo semplice, ma molto efficace Modello di modulo Excel consente di raccogliere in modo efficiente tutti i dettagli necessari dagli studenti e dai loro principali. Anche i venditori di magliette associati alle scuole possono utilizzare questo modello per monitorare tutti gli ordini.

Perché questo modello è utile:

Cattura tutti i dettagli necessari per un ordine di magliette senza problemi

Lavora per un intervallo di utilizzi, dalle raccolte fondi individuali agli eventi comunitari

Aiuta a snellire il monitoraggio dei pagamenti e le aspettative di consegna

🌟 Ideale per: Gruppi comunitari, raccolte fondi scolastiche e piccole aziende che cercano un modo semplice per gestire in modo efficiente le vendite di T-shirt.

11. Modulo per la maglietta della festa del campo by PDFFiller

via pdfFiller State organizzando una giornata in campo per i vostri studenti? Non è completa senza attività di squadra, e quale modo migliore per stimolare lo spirito di squadra se non quello di far vestire ogni gruppo con magliette di colore diverso? È un modo divertente per rendere l'evento memorabile.

Ma con le varie dimensioni, colori e quantità da gestire, può diventare rapidamente un incubo logistico. È qui che il Modulo d'ordine per le magliette della festa del campo è utile. Fornisce un semplice layout di tabella per effettuare ordini di magliette. Basta inserire il numero di magliette desiderate per ogni dimensione nelle rispettive colonne e il gioco è fatto.

In questo modo, è possibile monitorare facilmente il numero totale di magliette ordinate e l'importo finale da pagare al fornitore.

Perché questo modello è utile:

Organizza gli ordini per grado, facilitando il monitoraggio e la distribuzione delle magliette

Include campi per il nome dello studente, il grado e l'insegnante, per semplificare la registrazione

Aiuta a evitare confusione e assicura che tutti ricevano la dimensione e il colore giusti

🌟 Ideale per: Amministratori scolastici, insegnanti e coordinatori di eventi che hanno bisogno di un modo organizzato per gestire gli ordini di magliette per eventi o attività scolastiche.

Provate ClickUp per una gestione fluida degli ordini delle magliette

I modelli per gli ordini di magliette offrono un modo strutturato e affidabile per gestire tutti gli ordini, snellire i flussi di lavoro e migliorare la soddisfazione dei clienti. Sia che si tratti di gestire ordini di massa per eventi, di personalizzare i disegni o di gestire l'inventario, questi modelli consentono di risparmiare tempo, ridurre gli errori e garantire operazioni senza interruzioni.

ClickUp offre una serie di moduli per ordini di T-shirt gratuiti che semplificano i processi di back-end e creano un'esperienza più fluida e professionale per i vostri clienti. Questi moduli aiutano a impostare la vostra azienda per un esito positivo a lungo termine.

Siete pronti a scalare la vostra azienda di T-shirt? Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso!