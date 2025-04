I vantaggi essenziali di WhatsApp per le aziende che dovreste conoscere

Impegnarsi in modo proattivo con feedback e domande dimostra che il vostro marchio ha davvero valore per i suoi personalizzati. Colma le potenziali lacune informative ed eleva l'immagine del vostro marchio a un nuovo livello di professionalità.

📌 Verifica dei fatti: 79% delle aziende confermano che le app di live chattare e di messaggistica aumentano le vendite, i ricavi e la fedeltà dei clienti.

Uno strumento personalizzato dai clienti e dai marchi è WhatsApp for Business.

Dal suo lancio nel 2009 come app di messaggistica di base, si è espansa fino ad avere un impatto sul branding, sulle relazioni con i clienti e sull'efficienza operativa.

Siete curiosi di sapere quali vantaggi può trarre la vostra azienda da WhatsApp? Questo articolo approfondisce le potenti funzionalità/funzioni e gli incredibili vantaggi dell'utilizzo di WhatsApp for Business!

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

Automazioni ed efficienza: Automazione delle risposte, velocizzazione della comunicazione

Automazione delle risposte, velocizzazione della comunicazione Benefici: Migliora la comunicazione con i clienti e con il team

Migliora la comunicazione con i clienti e con il team Implementazione: Può essere integrato in diverse esigenze aziendali

Può essere integrato in diverse esigenze aziendali Svantaggi: Scalabilità limitata, personalizzazione limitata

Caratteristiche/funzione chiave di WhatsApp Business

Prima di esaminare i vantaggi di WhatsApp for Business, consideriamo le funzionalità/funzione chiave che lo rendono così popolare.

1. Profilo WhatsApp Business

vista del profilo aziendale di WhatsApp

Una delle principali funzionalità/funzione dello strumento è quella di consentire alle aziende di creare un'identità professionale. Questo include dettagli essenziali quali:

Nome e descrizione dell'azienda

Indirizzo

Orari di attività

Dettagli di contatto (email e numero di telefono)

Il profilo aziendale di WhatsApp è un modo rapido per far capire ai personalizzati la vostra azienda.

2. Messaggi automatizzati: Messaggi di saluto e di allontanamento

messaggi automatizzati per saluti e notifiche in trasferta

Un altro comodo strumento di WhatsApp for Business è rappresentato dai messaggi automatizzati di saluto e di assenza. La creazione di questi messaggi per i vostri clienti richiede poche righe di input.

I messaggi di saluto forniscono un caloroso benvenuto, mentre i messaggi di assenza mantengono i vostri clienti nel giro quando non ci siete. Questo mantiene i vostri clienti impegnati e vi libera dalla pressione di controllare costantemente i messaggi in arrivo.

3. Risposte rapide per una comunicazione efficiente

impostazione delle risposte rapide in WhatsApp Business

WhatsApp per le aziende consente di impostare risposte rapide alle query di base dei clienti e alle domande più frequenti. Questo strumento per le aziende permette anche di creare risposte personalizzate in base a parole chiave.

Avete bisogno di un esempio? Diciamo che avete impostato una risposta rapida per la parola "aperto" Da fare, quando un cliente vi chiede quando siete aperti, è sufficiente digitare "/open", individuare la risposta rapida e inviare!

Pro Tip: Lasciate che il cliente completi la sua frase o il suo punto di vista. Rispondere a una domanda incompleta può diluire o confondere la chattare e smorzare l'esperienza del cliente. 📊

4. Etichette per l'organizzazione dei contatti

schermata delle etichette su WhatsApp per le aziende

Le etichette in WhatsApp Business organizzano e classificano i contatti e le chat. Lo strumento etichetta i vostri clienti in base a criteri specifici, come lo stato di avanzamento, il pagamento o le richieste aziendali.

Questa funzionalità/funzione rende più facile dare priorità alle conversazioni importanti. Le etichette aiutano a monitorare lo stato di avanzamento, assicurandovi di non perdere nessuna query dei clienti.

5. WhatsApp web per uso desktop

whatsApp Web da usare su desktop

L'app desktop di WhatsApp Business offre un'opzione più ergonomica per la gestione della comunicazione con i clienti. Consente ai clienti e al personale di assistenza di connettersi e risolvere i problemi da qualsiasi luogo.

Questa funzionalità/funzione aumenta la produttività consentendo ai dipendenti di gestire le conversazioni su uno schermo più grande e di digitare in modo più efficiente. WhatsApp Web è ideale per i professionisti e i team che necessitano di flessibilità nella scelta dei dispositivi di comunicazione.

Benefici dell'uso di WhatsApp per le aziende

Queste funzionalità/funzione offrono un'idea dei vantaggi di WhatsApp for Business per le vostre attività. Approfondiamo il nocciolo della questione. Ecco dieci vantaggi dell'adozione di questo strumento nella vostra azienda.

1. Miglioramento della comunicazione con i clienti

Un ottimo supporto clienti inizia con una comunicazione fluida. Una piattaforma familiare e facile da usare, come WhatsApp, può potenzialmente trasformare la qualità di queste interazioni.

Ecco come l'app WhatsApp Business migliora la comunicazione con i clienti:

Permette conversazioni dirette con messaggi di testo, note vocali, chiamate, ecc. In questo modo la comunicazione è versatile e non lascia spazi vuoti quando si tratta di richieste di informazioni da parte dei clienti

con messaggi di testo, note vocali, chiamate, ecc. In questo modo la comunicazione è versatile e non lascia spazi vuoti quando si tratta di richieste di informazioni da parte dei clienti La condivisione di contenuti multimediali sulla piattaforma aziendale WhatsApp aumenta il coinvolgimento dei clienti. L'uso di video e brochure di promozione facilita un marketing WhatsApp efficace

sulla piattaforma aziendale WhatsApp aumenta il coinvolgimento dei clienti. L'uso di video e brochure di promozione facilita un marketing WhatsApp efficace Semplifica le query e la gestione dei conflitti facilitando le prove inviate dai clienti, come immagini o documenti dei prodotti

2. Interazione personalizzata

La personalizzazione non è più un lusso.

📌 Verifica dei fatti: 81% dei personalizzati preferisce le aziende che offrono un'esperienza personalizzata.

WhatsApp for Business è un ottimo strumento per creare risposte su misura. Ecco come facilita l'interazione personalizzata:

Impostare messaggi automatizzati e personalizzati come saluti, auguri di compleanno o promemoria per appuntamenti. In questo modo si crea un'esperienza personalizzata per i clienti

come saluti, auguri di compleanno o promemoria per appuntamenti. In questo modo si crea un'esperienza personalizzata per i clienti Segmentare le interazioni con i clienti e categorizzare i contatti con le etichette di WhatsApp Business. Traguardare le campagne di marketing e le offerte in base alle preferenze e allo stato dei clienti

e categorizzare i contatti con le etichette di WhatsApp Business. Traguardare le campagne di marketing e le offerte in base alle preferenze e allo stato dei clienti Tailorare le interazioni utilizzando la cronologia delle chat per fornire soluzioni personalizzate, migliorando il coinvolgimento e la soddisfazione dei clienti

3. Marketing efficace dal punto di vista dei costi

I limiti di budget non devono limitare i vostri lavori richiesti e il vostro impatto sul marketing. WhatsApp for Business è un'alternativa economica ai metodi di marketing tradizionali e inorganici.

Ecco come aiuta le aziende a risparmiare sui costi di marketing:

Promuovere direttamente ai clienti tramite messaggi di gruppo. Eliminare i costi dei canali pubblicitari tradizionali che raggiungono un pubblico generalizzato

ai clienti tramite messaggi di gruppo. Eliminare i costi dei canali pubblicitari tradizionali che raggiungono un pubblico generalizzato Potenziare le campagne di marketing attraverso la condivisione di contenuti multimediali interessanti. Creare cataloghi di prodotti inviati senza alcuna spesa aggiuntiva per la piattaforma

attraverso la condivisione di contenuti multimediali interessanti. Creare cataloghi di prodotti inviati senza alcuna spesa aggiuntiva per la piattaforma Migliorate le valutazioni con la piattaforma WhatsApp Business. In questo modo, saprete che i vostri messaggi di marketing avranno maggiori probabilità di essere visti e di essere utilizzati

4. Servizio clienti semplificato

I clienti chiedono ai marchi di mostrare efficienza e accessibilità del servizio. WhatsApp for Business semplifica i processi di supporto senza richiedere una forza lavoro dedicata.

Ecco come offre un servizio clienti senza intoppi:

Gestire le query dei clienti all'istante con scorciatoie integrate nella messaggistica in tempo reale. Questo sottolinea che i clienti sono ascoltati e valorizzati

con scorciatoie integrate nella messaggistica in tempo reale. Questo sottolinea che i clienti sono ascoltati e valorizzati Condivisione di guide alla risoluzione dei problemi come video o PDF direttamente in chat. Risolvere i problemi in modo più rapido ed efficace

come video o PDF direttamente in chat. Risolvere i problemi in modo più rapido ed efficace Monitoraggio delle interazioni e dei feedback dei clienti con le API di WhatsApp Business che integrano i vostri strumenti CRM. Permette ai provider di fornire un'assistenza basata sui dati, informata e senza interruzioni

5. Tempi di risposta rapidi

📌 Verifica dei fatti: 76% dei personalizzati valorizza la rapidità con cui un marchio risponde alle query. Anche se il tempo medio varia a seconda del canale, i ritardi possono costare una vendita.

WhatsApp Business vi permette di rispondere in modo rapido, efficace e persino istantaneo. Ecco come canale di comunicazione permette di fare questo:

Automazioni per le risposte alle domande frequenti o alle richieste fuori orario con funzionalità/funzione integrate. Offre assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con risposte istantanee che sono gratis ed efficienti dal punto di vista delle risorse

o alle richieste fuori orario con funzionalità/funzione integrate. Offre assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con risposte istantanee che sono gratis ed efficienti dal punto di vista delle risorse Avvisa i team dei messaggi in tempo reale tramite notifiche. Consente di accelerare i follower e la risoluzione dei ticket

dei messaggi in tempo reale tramite notifiche. Consente di accelerare i follower e la risoluzione dei ticket Riduce i tempi di attesa grazie alle funzionalità snelle di WhatsApp Business, come le risposte rapide e i pulsanti interattivi

6. Integrazione con i chatbot

Poiché l'esigenza del momento è quella di essere rapidi e chiari, i chatbot stanno guadagnando un'immensa popolarità nel servizio clienti. Le funzionalità delle API di WhatsApp includono anche un ampio intervallo di integrazioni con i chatbot.

Ecco come le aziende possono trarre vantaggio dall'integrazione con i chatbot di WhatsApp:

Riduce il carico di lavoro degli agenti in carne e ossa consentendo ai chatbot di rispondere alle richieste di routine. Rispondono alla disponibilità di un prodotto o al monitoraggio di un ordine con un minor numero di fogli di dati

degli agenti in carne e ossa consentendo ai chatbot di rispondere alle richieste di routine. Rispondono alla disponibilità di un prodotto o al monitoraggio di un ordine con un minor numero di fogli di dati Migliora la qualità della personalizzazione con le integrazioni API, affidando solo i problemi complessi ad agenti umani del servizio clienti

con le integrazioni API, affidando solo i problemi complessi ad agenti umani del servizio clienti Mantenere la qualità del servizio costante, 24 ore su 24, con i chatbot IA integrati

7. Collaborazione migliorata Collaborazione sul posto di lavoro è un fattore di produttività e di efficienza. Che si tratti di chattare personalmente o di trasmettere aggiornamenti, WhatsApp Business offre un'interfaccia che integra il lavoro di squadra senza soluzione di continuità.

Ecco come WhatsApp migliora la comunicazione del team :

Stabilisce un quadro di comunicazione con le chat di gruppo, consentendo il brainstorming e il processo decisionale in tempo reale

con le chat di gruppo, consentendo il brainstorming e il processo decisionale in tempo reale Mantiene le conversazioni organizzate attraverso gruppi specifici per ogni reparto, assicurando che le informazioni rimangano pertinenti e mirate

attraverso gruppi specifici per ogni reparto, assicurando che le informazioni rimangano pertinenti e mirate Permette una partecipazione selettiva consentendo agli autori di selezionare a mano i membri, mantenendo le discussioni precise e perseguibili

Oltre a questo, ecco come WhatsApp migliora le capacità di condivisione dei file per le aziende:

Permette ai team di condividere senza problemi report , immagini e presentazioni in vari formati standard del settore

, immagini e presentazioni in vari formati standard del settore Fornisce risorse critiche senza perdere i dettagli grazie ai limiti di trasferimento dei file e alla compatibilità con la risoluzione HD

senza perdere i dettagli grazie ai limiti di trasferimento dei file e alla compatibilità con la risoluzione HD Offre sicurezza dei dati con la crittografia end-to-end, proteggendo le informazioni aziendali sensibili durante gli scambi

8. Maggiore coinvolgimento dei clienti

Il coinvolgimento è ciò che guida le interazioni, i contatti e, infine, le vendite. Come app di messaggistica personale, WhatsApp mantiene le strategie di coinvolgimento dirette ed efficaci.

Quando si tratta di feedback e sondaggi, ecco cosa offre WhatsApp Business:

Raccogliere informazioni preziose senza sforzo utilizzando i sondaggi, che consentono di effettuare sondaggi rapidi e semplici per ottenere feedback dai clienti

senza sforzo utilizzando i sondaggi, che consentono di effettuare sondaggi rapidi e semplici per ottenere feedback dai clienti Guidare la partecipazione e l'apprezzamento in tempo reale per migliorare il coinvolgimento dei clienti

e l'apprezzamento in tempo reale per migliorare il coinvolgimento dei clienti Semplificare i processi di feedback grazie ai pulsanti interattivi, rendendo più facile la raccolta di risposte e l'ottenimento di informazioni

WhatsApp è ideale anche per migliorare l'impatto dei programmi di fidelizzazione.

Consegnare offerte esclusive tramite messaggi diretti e personalizzati, creando connessioni significative con i clienti

tramite messaggi diretti e personalizzati, creando connessioni significative con i clienti Adatta gli aggiornamenti sulla fedeltà alle preferenze dei clienti, assicurando che la comunicazione sia in linea con gli interessi individuali per un coinvolgimento più profondo

9. Portata e scalabilità globali

Espandere la vostra portata è facile con una piattaforma di comunicazione globale. WhatsApp for Business, disponibile in numerosi Paesi, consente alle aziende di scalare in modo efficace. Ecco come:

Raggiungere i mercati internazionali con la presenza globale di WhatsApp. Interagire a livello regionale grazie al supporto multilingue

con la presenza globale di WhatsApp. Interagire a livello regionale grazie al supporto multilingue Rispondere a volumi di clienti più grandi e scalare la comunicazione con la messaggistica di gruppo e l'automazione delle risposte

e scalare la comunicazione con la messaggistica di gruppo e l'automazione delle risposte Mantenere la comunicazione a prezzi accessibili sostituendo le chiamate costose con chiamate gratuite via internet

Come iniziare con WhatsApp Business

Abbiamo già spiegato come WhatsApp per le aziende possa migliorare gli aspetti operativi e strategici. Per aiutarvi a iniziare, ecco cinque rapidi passaggi per configurare il vostro account WhatsApp Business:

Passo 1: Scaricare o aprire l'app WhatsApp Business

Scaricare o aprire l'app WhatsApp Business Passaggio 2: Accettare le condizioni d'uso

Accettare le condizioni d'uso Passo 3: Verifica il tuo numero aziendale tramite testo o chiamata

Verifica il tuo numero aziendale tramite testo o chiamata Passaggio 4: Aggiungere il nome e la categoria della propria azienda

Aggiungere il nome e la categoria della propria azienda Passaggio 5: Esplora e inizia a usare gli strumenti aziendali

A questo punto sei pronto per iniziare a utilizzare le funzionalità/funzioni chiave di WhatsApp Business.

È anche possibile migrare un numero WhatsApp esistente nell'account aziendale. Non è necessario ottenere un nuovo numero. ✅

Limiti dell'uso di WhatsApp per le comunicazioni aziendali

La piattaforma WhatsApp Business offre numerosi vantaggi. Detto questo, ha anche degli svantaggi. Ecco quattro limiti da considerare:

Limiti ai messaggi : Limita il numero di messaggi che le aziende possono inviare, ostacolando le piccole e medie imprese. Richiede la verifica e l'approvazione dell'account per ottenere una quota maggiore

: Limita il numero di messaggi che le aziende possono inviare, ostacolando le piccole e medie imprese. Richiede la verifica e l'approvazione dell'account per ottenere una quota maggiore Scalabilità complessa : Fatica a gestire volumi elevati di interazioni. Diventa restrittivo e impegnativo gestire le crescenti interazioni con i clienti senza integrazioni aggiuntive

: Fatica a gestire volumi elevati di interazioni. Diventa restrittivo e impegnativo gestire le crescenti interazioni con i clienti senza integrazioni aggiuntive Analisi di base : Manca di funzionalità di reportistica completa che vadano oltre la consegna, la ricezione e la lettura dei messaggi. Non supporta un piano approfondito e lo sviluppo di future strategie di marketing

: Manca di funzionalità di reportistica completa che vadano oltre la consegna, la ricezione e la lettura dei messaggi. Non supporta un piano approfondito e lo sviluppo di future strategie di marketing Mancanza di personalizzazioni : Offre opzioni minime di personalizzazione del marchio o dell'interfaccia. Limita le aziende dall'offrire un'esperienza completamente personalizzata ai clienti

: Offre opzioni minime di personalizzazione del marchio o dell'interfaccia. Limita le aziende dall'offrire un'esperienza completamente personalizzata ai clienti Funzionalità/funzione limitate nei piani base: Fornisce funzioni avanzate come chatbot e analisi solo nelle configurazioni basate su API. Diventa meno accessibile per le piccole aziende che utilizzano la versione app

Utilizzo di ClickUp per una comunicazione aziendale efficace

I limiti di WhatsApp limitano le comunicazioni e il marketing a livello aziendale. Per le aziende che puntano a una crescita esponenziale, un'applicazione di Alternativa a WhatsApp diventa una necessità.

Il project management, il coinvolgimento dei clienti e la comunicazione tra team costituiscono il cuore della comunicazione aziendale. Tenendo conto di questi elementi, ClickUp diventa immediatamente una scelta superiore per la vostra azienda gestione del team requisiti.

In effetti, ClickUp dispone di oltre 30 strumenti e più di 1000 integrazioni progettate per l'eccellenza aziendale. Avete bisogno di essere più convincenti? Mettiamo a confronto le due applicazioni.

Funzionalità/funzione WhatsApp Business ClickUp Completamento Funzioni primarie ✅ Comunicazione✅ Condivisione di file ✅ Project management✅ Comunicazione e collaborazione✅ Automazione e analisi basate sull'IA Strumenti di collaborazione ✅ Funzionalità di chattare in gruppo✅ Condivisione dello schermo basata sulle chiamate ✅ Collaborazione in tempo reale✅ Commenti e tag✅ Aree di lavoro condivise✅ Messaggi Gestione aziendale 🚫 Non è stato progettato per la gestione dei progetti ✅ Funzionalità efficienti di project management✅ Impostazione degli obiettivi✅ Grafici di Gantt✅ Gestione del carico di lavoro del team✅ Soluzioni HR Customer Engagement ✔️ Strumenti di interazione con i clienti come risposte automatiche e rapide ✅ Integrazione con il CRM✅ Strumenti di supporto clienti✅ Flussi di lavoro automatizzati Sicurezza ✅ Crittografia end-to-end per i messaggi ✅ Potenti misure di sicurezza✅ Crittografia dei dati✅ Controlli sull'accesso degli utenti✅ Autorizzazioni sicure e condivisione dei file Scalabilità ✔️ Scalabilità limitata per grandi team e progetti complessi ✅ Elevata scalabilità per aziende in crescita✅ Automazioni personalizzabili Pricing ✔️ Il piano gratuito è simile all'app di messaggistica personale con alcune integrazioni aggiuntive tools✔️ I piani a pagamento sono dotati di integrazioni specifiche per l'azienda ✅ Il piano gratuito ha accesso a quasi tutte le funzionalità✅ I piani a pagamento multipli sono scalabili per soddisfare le esigenze di team di tutte le dimensioni

ClickUp dispone di una funzionalità/funzione dedicata e facile da usare messaggistica aziendale app.

Migliorare il servizio clienti e la comunicazione con ClickUp Chat

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-415-1400x1124.png L'area di lavoro di ClickUp ChattareMigliorare il servizio clienti e la comunicazione con ClickUp Chattare /$$$img/

Comunicare e gestire le attività nell'area di lavoro unificata di ClickUp ChatUp ClickUp Chattare è uno strumento versatile progettato per la comunicazione e la collaborazione senza soluzione di continuità. Offre funzionalità/funzione di messaggistica aziendale per chattare direttamente e in gruppo. Inoltre, offre chiamate e videochiamate chiare che mantengono le interazioni fluide e chiare.

Ecco perché gli utenti utilizzano ClickUp per migliorare la comunicazione: 🚀

ClickUp ha spostato tutte le comunicazioni da diversi canali come email, chattare, whatsapp in un unico posto. In questo modo, sapete dove andare per trovare le informazioni di cui avete bisogno"

Rosana Hungria, Project Manager

Questo strumento per chattare con il team integra il project management e il team nell'interfaccia della chat. Aiuta a collegare le chat con i progetti e le attività, mantenendo sempre chiari il contesto e gli aggiornamenti. Crea nuove attività da thread di chat, collega thread di chat a attività specifiche ed elimina il passaggio di contenuti non necessari! o.

Funzionalità/funzione di thread, reazioni, formattazione di testi ricchi e spazi per rendere le discussioni più organizzate e interattive. Gli aggiornamenti di stato, le notifiche e le barre laterali personalizzabili semplificano ulteriormente le discussioni la comunicazione interna .

📍 Bonus: Ecco uno sguardo approfondito a come ClickUp Chattare rimodella comunicazione aziendale e si integra perfettamente con i processi di lavoro essenziali. 💼

Oltre alla comunicazione completa, la piattaforma dispone di uno strumento di IA dedicato per potenziare la gestione dei progetti e la comunicazione aziendale.

Integrare la potenza della messaggistica automatizzata con ClickUp Brain

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Summarize-feature.jpg Funzionalità di riepilogare/riassumere ClickUp per le note delle riunioni /$$$img/

riassumete e analizzate le comunicazioni del team, automatizzate la messaggistica e programmate le risposte con ClickUp Brain_ ClickUp Brain è uno strumento avanzato di IA che riepiloga, analizza e automatizza. Lo strumento aiuta a rispondere alle domande e a creare attività direttamente dai messaggi di chat. Le sue capacità di automazione riducono il lavoro richiesto senza perdere dettagli critici.

Per migliorare la qualità della comunicazione, ClickUp Brain eccelle nella programmazione dei messaggi, perfetta per una comunicazione tempestiva in diversi fusi orari.

Dispone anche di una funzione StandUp che raccoglie gli aggiornamenti, identifica i blocchi e crea approfondimenti .

Volete concentrarvi sul miglioramento? ClickUp Brain è ideale per analizzare le conversazioni e generare suggerimenti per migliorare la collaborazione. È accessibile dagli strumenti di qualsiasi piattaforma e garantisce la coerenza dei dati con collegamenti chiari a attività, documenti e fonti.

Nel complesso, ClickUp Brain rende la comunicazione fluida, efficiente e produttiva.

Se avete bisogno di qualcosa di più da questo arsenale di produttività, ClickUp offre un toolkit dedicato alla creazione e alla condivisione di video.

Bonus: La piattaforma ClickUp consente di invitare ospiti nel proprio team, perfetto per mettere in connessione stakeholder interni ed esterni. In questo modo si favorisce la comunicazione istantanea con i clienti e si riducono le lacune informative. 🗂️

Registra i video per non perderti mai nulla con ClickUp Clip

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Clip-by-ClickUp-.gif Condividi le registrazioni dello schermo per trasmettere il tuo messaggio in modo preciso senza bisogno di una catena di email o di una riunione di persona con Clip di ClickUp /$$$img/

registrate video, collegateli alle attività e condividete le informazioni in modo semplice con ClickUp Clips_ ClickUp Clip è uno strumento versatile per la registrazione e la condivisione di video. Cattura le schermate, racconta i flussi di lavoro e crea spiegazioni visive per la massima chiarezza. I Clip sono ideali per aggiornamenti, dimostrazioni e risoluzione dei problemi senza confondere le email.

È eccellente per collaborazione video asincrona aiutando anche i manager a fornire indicazioni chiare e in tempo reale. Istruzioni, feedback o reportistica registrati riducono gli errori di comunicazione. Le Clip si integrano con attività e progetti, mantenendo il contesto e l'usabilità.

Grazie alla combinazione di immagini e narrazione, Clip migliora la comunicazione e la produttività, portando a flussi di lavoro più efficienti e all'allineamento dei progetti.

Volete una struttura pronta all'uso per i processi di comunicazione? ClickUp offre numerosi modelli predefiniti modelli di comunicazione per risparmiare tempo.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image5-2.png Modello per messaggi istantanei ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-32j4707&department=other&\_gl=1\*jkwarz\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MzMxNjE1MzEuQ2p3S0NBaUEwclc2QmhBY0Vpd0FRSDI4SWdoM2U2Wc3WV9ZU0JESkZSaDJic1RWUy1oc1JHMXhQMjd2dzMxeG9iX0YwN0pKOUhkLXZSb0NySGtRQXZEX0J3RQ..\*gcl_au\*MjMyMzkyNDc1LjE3MzE0MTk2ODA.

Scarica questo modello /$$$cta/ Modello di messaggio istantaneo di ClickUp promuove una comunicazione fluida tra i team grazie a un formato strutturato. Aiuta a creare aggiornamenti chiari e concisi e messaggi d'impatto.

Questo modello di attività comprende quattro attività secondarie essenziali, che riguardano le convenzioni di denominazione e la riduzione al minimo dei messaggi mancati. Il modello richiede agli utenti di impostare gli indicatori dei messaggi e di rivedere attentamente il contenuto prima dell'invio.

📍 Bonus: Volete conoscere il software di emailing collaborativo? Date un'occhiata a i 10 migliori software per la finestra In arrivo condivisa 🤝

Elevare la comunicazione aziendale con ClickUp

La comunicazione è l'ancora di salvezza di tutte le interazioni aziendali e con i clienti. Rafforza l'immagine del marchio e semplifica la gestione delle query dei clienti con la comunicazione di team.

La nostra guida su WhatsApp per le aziende ne evidenzia i vantaggi e l'utilizzo pratico. Tuttavia, le sue funzionalità/funzione di base spesso ne limitano il pieno potenziale. Per ottenere un maggiore valore aziendale, sono necessari strumenti e integrazioni avanzate, il tutto in una soluzione accessibile.

ClickUp è l'alternativa ideale per la gestione delle attività, l'automazione e gli strumenti di collaborazione. Consente di raccogliere i dati dei clienti senza soluzione di continuità, è versatile e scalabile.

Volete migliorare la vostra comunicazione aziendale? Iscriviti a ClickUp oggi stesso!