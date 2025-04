10 migliori generatori di contenuti IA per il 2025

Se avete mai provato a creare contenuti che si posizionino bene nei motori di ricerca, sapete che è necessario un duo potente: uno scrittore che sappia davvero capire il pubblico e uno stratega SEO che sappia come catturare l'attenzione dell'algoritmo.

È qui che si rivela utile un brief sui contenuti: consideratelo come un foglio di istruzioni del vostro esperto SEO, completo di tutto ciò che vi serve: approfondimenti sul traguardo, le migliori parole chiave e persino le sezioni di contenuto utilizzate dai blog più quotati. In altre parole, un brief è come una roadmap SEO che indirizza i contenuti verso i lettori giusti.

Ma cosa succede se non avete qualcuno in grado di redigere un brief dettagliato sui contenuti? Niente panico. I generatori di brief di contenuto IA sono qui per rendere la vita più facile.

Questi fantastici strumenti fondono l'intelligenza artificiale con l'ottimizzazione dei contenuti, trasformando una pagina vuota in una guida chiara e strategica per i vostri contenuti.

Naturalmente, con un mare di opzioni a disposizione, trovare il giusto generatore di IA può sembrare come cercare un ago in un pagliaio. Per fortuna, ho terminato la ricerca per voi. Ecco un elenco dei 10 migliori generatori di brief sui contenuti IA per aiutarvi a passare da "Da dove comincio?" a "Contenuto A++, fatto bene!"_.

⏰60-Second Riepilogo/riassunto

Cosa cercare nei generatori di brief sui contenuti IA?

Quando si sceglie un Strumento di creazione di contenuti per l'IA ci sono alcuni must da ricercare.

Interfaccia di facile utilizzo : Più facile è la navigazione, più efficiente sarà la produzione di contenuti di alta qualità da parte del team

: Più facile è la navigazione, più efficiente sarà la produzione di contenuti di alta qualità da parte del team Accesso rapido : Cercate strumenti che forniscano un accesso rapido alle funzionalità/funzione senza una curva di apprendimento ripida, consentendo agli autori di iniziare a scrivere con il minimo sforzo

: Cercate strumenti che forniscano un accesso rapido alle funzionalità/funzione senza una curva di apprendimento ripida, consentendo agli autori di iniziare a scrivere con il minimo sforzo Opzioni personalizzate : Ogni team ha requisiti unici, quindi un buon generatore dovrebbe offrire modelli di brief di contenuto che si allineino alla vostra specifica strategia di contenuti. Un bonus se questo include uno o due modelli di briefing gratuiti

: Ogni team ha requisiti unici, quindi un buon generatore dovrebbe offrire modelli di brief di contenuto che si allineino alla vostra specifica strategia di contenuti. Un bonus se questo include uno o due modelli di briefing gratuiti Integrazione perfetta : Anche le capacità di integrazione sono importanti. Lo strumento di IA deve connettersi senza problemi con il flusso di lavoro esistente, che si tratti di software di project management o di strumenti SEO. Questo aiuta a facilitare il processo di creazione dei contenuti

: Anche le capacità di integrazione sono importanti. Lo strumento di IA deve connettersi senza problemi con il flusso di lavoro esistente, che si tratti di software di project management o di strumenti SEO. Questo aiuta a facilitare il processo di creazione dei contenuti Monitoraggio delle prestazioni : I generatori che includono gli analytics aiutano a valutare l'efficacia dei contenuti, consentendo di capire cosa risuona con il pubblico (per la parola chiave di traguardo) e di affinare la strategia nel tempo. Questo è particolarmente importante per i contenuti che mirano a un buon posizionamento sui motori di ricerca

: I generatori che includono gli analytics aiutano a valutare l'efficacia dei contenuti, consentendo di capire cosa risuona con il pubblico (per la parola chiave di traguardo) e di affinare la strategia nel tempo. Questo è particolarmente importante per i contenuti che mirano a un buon posizionamento sui motori di ricerca Ottimizzazione del contenuto: I migliori provider forniscono approfondimenti SEO, suggerimenti sulle parole chiave e analisi della leggibilità, aiutandovi a creare contenuti ottimizzati nel rispetto delle vostre esigenze linee guida del marchio. I buoni generatori di brief sui contenuti sono anche abili nel suggerire forti collegamenti interni ed esterni

I 10 migliori generatori di contenuti IA

1. ClickUp (il migliore per la creazione, la gestione e la collaborazione di contenuti IA)

semplificate la creazione di contenuti e producetene di alta qualità in pochi minuti con ClickUp Brain ClickUp è la "**app" per tutte le esigenze di gestione dei contenuti e dei progetti. È ideale per migliorare i processi di creazione e collaborazione dei contenuti. ClickUp Documenti lavora come un ottimo strumento di modifica in tempo reale. Mi aiuta a collaborare con i membri del mio team, che possono accedere ai miei contenuti e lasciare suggerimenti. Questo promuove un efficiente ciclo di feedback all'interno del mio team. ClickUp Brain aiuta a generare rapidamente contorni e contenuti alimentati dall'IA per vari formati. Inoltre, con ClickUp non dovrete mai ricominciare da zero grazie agli oltre 1000 modelli gratuiti tra cui scegliere.

Il Modello di Briefing dei contenuti SEO di ClickUp è un'ottima soluzione grazie ai suoi componenti SEO precaricati, come le parole chiave di traguardo e gli approfondimenti sul pubblico, che sono essenziali per una scrittura SEO efficace.

avete bisogno di un modo semplice per monitorare lo stato dei vostri contenuti? Il modello è dotato di stati personalizzati per il monitoraggio degli stati di avanzamento, campi personalizzati per la categorizzazione degli elementi e varie visualizzazioni per gestire in modo efficiente i flussi di lavoro.

ClickUp offre anche un intervallo di altri modelli, come ad esempio il modello Modello per la scrittura di contenuti e Modello di calendario dei contenuti che facilitano la coerenza dei flussi di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Strumenti di collaborazione specifici per le attività : Lavorate senza problemi in ClickUp Docs per il brainstorming in tempo reale, la revisione dei contenuti e le modifiche

: Lavorate senza problemi in ClickUp Docs per il brainstorming in tempo reale, la revisione dei contenuti e le modifiche Gestione integrata delle attività : Assegnazione, monitoraggio e priorità delle attività di creazione di contenuti all'interno di una piattaforma unificata

: Assegnazione, monitoraggio e priorità delle attività di creazione di contenuti all'interno di una piattaforma unificata ClickUp Brain alimentato dall'IA: Idee immediate sui contenuti, assistenza alla scrittura e approfondimenti sui progetti in base ai flussi di lavoro creativi

alimentato dall'IA: Idee immediate sui contenuti, assistenza alla scrittura e approfondimenti sui progetti in base ai flussi di lavoro creativi Progress dashboard : Monitoraggio delle attività cardine del team e semplificazione dei cicli di feedback con dati attuabili

: Monitoraggio delle attività cardine del team e semplificazione dei cicli di feedback con dati attuabili Automazioni dei flussi di lavoro : Costruire e adattare i flussi di lavoro per l'ideazione, la stesura e l'approvazione dei contenuti utilizzando l'interfaccia intuitiva di ClickUp

: Costruire e adattare i flussi di lavoro per l'ideazione, la stesura e l'approvazione dei contenuti utilizzando l'interfaccia intuitiva di ClickUp Integrazioni di app per strumenti di contenuto: Sincronizzazione con oltre 1.000 app popolari come Google Drive e Slack, per centralizzare tutte le risorse di contenuto

Limiti di ClickUp

Accesso limitato all'IA : Gli utenti del piano Free Forever non hanno accesso alle funzionalità di ClickUp AI

: Gli utenti del piano Free Forever non hanno accesso alle funzionalità di ClickUp AI Limiti dell'app per dispositivi mobili: L'app per dispositivi mobili non dispone di una vista Tabella, il che può limitare l'usabilità in movimento

Prezzi di ClickUp

Free Forever : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $5 al mese per ogni membro dell'area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.900+ recensioni)

4,7/5 (9.900+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.300+ recensioni)

2. Dashword (il migliore per l'ottimizzazione dei contenuti basata sui dati)

via Parola chiave Dashword utilizza l'IA per creare contenuti ottimizzati per il SEO, costruiti grazie a insight guidati dai dati.

Utilizzando questo strumento, è possibile identificare i limiti del brief preliminare e ottimizzarlo attraverso un'analisi completa dei concorrenti e il feedback in tempo reale dell'editor dei contenuti.

Dashboard dispone anche di una metrica di leggibilità integrata che può aiutare a monitorare i punteggi di leggibilità insieme ad altre metriche di ottimizzazione dei contenuti.

Le migliori funzionalità/funzione di Dashword

Editor di contenuti intuitivo : Punteggio SEO e di leggibilità in tempo reale che fornisce un feedback immediato per l'ottimizzazione

: Punteggio SEO e di leggibilità in tempo reale che fornisce un feedback immediato per l'ottimizzazione Analisi completa delle SERP : Benchmark dei concorrenti per identificare le lacune e le opportunità in termini di contenuto

: Benchmark dei concorrenti per identificare le lacune e le opportunità in termini di contenuto Generazione automatizzata di contenuti : Basata su parole chiave di traguardo e analisi dell'intento di ricerca

: Basata su parole chiave di traguardo e analisi dell'intento di ricerca Capacità di scrittura IA integrata : Per la generazione e l'espansione dei contenuti

: Per la generazione e l'espansione dei contenuti Strumento di monitoraggio dei contenuti: Traccia le prestazioni e suggerisce aggiornamenti (disponibile nel piano Business)

Limiti di Dashword

Modelli di scrittura IA limitati : Pochi modelli rispetto alle piattaforme di scrittura IA dedicate

: Pochi modelli rispetto alle piattaforme di scrittura IA dedicate Focalizzazione sui contenuti SEO a lungo termine : Manca di versatilità per altri tipi di contenuto

: Manca di versatilità per altri tipi di contenuto Limiti di utilizzo restrittivi: I piani di livello inferiore hanno limiti di utilizzo

Prezzi di Dashword

Piano startup: $99/mese

$99/mese Piano Business: $349/mese

Valutazioni e recensioni di Dashword

G2: 4.7/5 (150+ recensioni)

4.7/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (50+ recensioni)

3. Frase.io (il migliore per la ricerca e la scrittura con l'IA)

via Frase.io Frase.io è una piattaforma di ottimizzazione dei contenuti alimentata dall'IA che combina automazione della ricerca, creazione di contenuti e capacità di ottimizzazione SEO.

Questo la rende particolarmente utile se il vostro scopo principale è analizzare i contenuti più performanti e generare bozze assistite dall'IA.

Frase.io fornisce anche suggerimenti di ottimizzazione in tempo reale all'interno del suo provider e può aiutarvi a creare contenuti che si posizionano in alto nei motori di ricerca.

Le migliori funzionalità/funzione di Frase.io

Automazioni per l'analisi delle SERP : Analizza i primi 20 risultati di Google per creare brief e schemi di contenuto in pochi secondi

: Analizza i primi 20 risultati di Google per creare brief e schemi di contenuto in pochi secondi Funzionalità avanzate di scrittura IA : Generazione di contenuti illimitata con la sottoscrizione di un componente aggiuntivo Pro

: Generazione di contenuti illimitata con la sottoscrizione di un componente aggiuntivo Pro Strumenti completi di ottimizzazione dei contenuti : Analisi comparativa con i concorrenti e identificazione delle lacune tematiche

: Analisi comparativa con i concorrenti e identificazione delle lacune tematiche Funzionalità/funzione di ricerca delle domande : Estrazione da People Also Ask, Quora e Reddit per l'ideazione di contenuti

: Estrazione da People Also Ask, Quora e Reddit per l'ideazione di contenuti Monitoraggio delle prestazioni dei contenuti: Fornisce analisi dettagliate e suggerimenti per l'ottimizzazione

Limiti di Frase.io

Generazione limitata di parole IA : 4k-10k caratteri sui piani base senza componente aggiuntivo Pro

: 4k-10k caratteri sui piani base senza componente aggiuntivo Pro Crediti limitati per i documenti : I piani di livello inferiore hanno crediti limitati

: I piani di livello inferiore hanno crediti limitati Limite per utente singolo: Disponibile solo sui piani Solo e Basic

Prezzi di Frase.io

Versione di prova gratuita: 0 dollari senza alcun commit

0 dollari senza alcun commit Piano Solo: $15/mese o $12/mese se pagato annualmente

$15/mese o $12/mese se pagato annualmente Piano base: $45/mese o $38/mese se pagato annualmente

$45/mese o $38/mese se pagato annualmente Piano Teams: $115/mese o $97/mese se pagato annualmente

Frase.io valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (250+ recensioni)

4. Copy.ai (il migliore per la generazione rapida di contenuti)

via Copia.ai Come suggerisce il nome, Copy.ai si concentra principalmente sulla creazione di copie di contenuto. È utile per generare copie di marketing, blog e altri contenuti in movimento.

Copy.ai utilizza modelli linguistici avanzati, tra cui il GPT-4, per generare contenuti meno generici di quelli scritti dai soliti strumenti di IA.

Ciò che distingue Copy.ai dalla maggior parte dei generatori di contenuti IA è la sua interfaccia utente e l'estensione della libreria di modelli. Con oltre 90 modelli precostituiti, si rivolge a marketer, copywriter e autori di contenuti che hanno bisogno di una generazione rapida di contenuti.

Le migliori funzionalità di Copy.ai

90+ modelli di copywriting pre-costruiti : Per diverse esigenze di contenuto, tra cui blog, social media e descrizioni di prodotti

: Per diverse esigenze di contenuto, tra cui blog, social media e descrizioni di prodotti Generazione di parole illimitata : Disponibile sul piano Pro per la creazione di contenuti coerenti

: Disponibile sul piano Pro per la creazione di contenuti coerenti Assistenza per oltre 95 lingue : Con la possibilità di personalizzare la voce del marchio

: Con la possibilità di personalizzare la voce del marchio Editor intuitivo dei contenuti : Suggerimenti e miglioramenti in tempo reale

: Suggerimenti e miglioramenti in tempo reale Funzionalità di integrazione: Molteplici integrazioni sono disponibili attraverso l'accesso alle API e agli strumenti di automazione del flusso di lavoro

Limiti di Copy.ai

Problemi di stabilità della piattaforma : Occasionali tempi di inattività possono influire sull'utilizzo

: Occasionali tempi di inattività possono influire sull'utilizzo Punteggi di plagio più alti : I punteggi di plagio possono aumentare per i contenuti più brevi (testi di 200 parole)

: I punteggi di plagio possono aumentare per i contenuti più brevi (testi di 200 parole) Accuratezza grammaticale: Richiede strumenti di correzione aggiuntivi

Prezzi di Copy.ai

Piano Free: 1 postazione

1 postazione Piano iniziale: $36/mo (annuale)

$36/mo (annuale) Piano avanzato : $186/mo (annuale)

: $186/mo (annuale) Piano Enterprise: Prezzo personalizzato

Copy.ai valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (150+ recensioni)

4.7/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (50+ recensioni)

5. MarketMuse (il migliore per la strategia dei contenuti in azienda)

via MercatoMuse MarketMuse è una piattaforma di intelligenza dei contenuti alimentata dall'IA e costruita per assistere la strategia dei contenuti e la SEO.

La piattaforma utilizza una tecnologia avanzata di modellazione degli argomenti e algoritmi proprietari per identificare le opportunità e le lacune nella strategia dei contenuti e suggerire miglioramenti al processo dei contenuti.

I punti di forza di MarketMuse sono l'analisi della concorrenza, l'ottimizzazione dei contenuti e le raccomandazioni strategiche. È progettato principalmente per le aziende che gestiscono operazioni di contenuto su larga scala.

Le migliori funzionalità di MarketMuse

Tecnologia brevettata di modellazione degli argomenti : Analizza la profondità dei contenuti e identifica i sottoargomenti critici per la copertura

: Analizza la profondità dei contenuti e identifica i sottoargomenti critici per la copertura Calendario avanzato e SERP X-ray : Permette un'analisi approfondita dei concorrenti e l'identificazione dei gap di contenuto

: Permette un'analisi approfondita dei concorrenti e l'identificazione dei gap di contenuto Automazioni per la verifica dei contenuti : Scopre le pagine ad alta opportunità con la tecnologia di clustering

: Scopre le pagine ad alta opportunità con la tecnologia di clustering Punteggio di difficoltà delle parole chiave personalizzato : Assegna punteggi di autorevolezza topica

: Assegna punteggi di autorevolezza topica Strumenti completi per il piano dei contenuti: Teams offre funzionalità/funzione di team e gestione dedicata dell'account

Limiti di MarketMuse

Prezzi più alti : Più costoso rispetto ad altri strumenti di ottimizzazione dei contenuti

: Più costoso rispetto ad altri strumenti di ottimizzazione dei contenuti Funzioni avanzate limitate : Le funzionalità/funzione avanzate sono disponibili solo per gli utenti premium

: Le funzionalità/funzione avanzate sono disponibili solo per gli utenti premium Piccola curva di apprendimento : Richiede tempo per utilizzare le funzioni avanzate

: Richiede tempo per utilizzare le funzioni avanzate Accesso limitato: Le funzionalità/funzione avanzate sono limitate nei piani di livello inferiore

Prezzi di MarketMuse

Piano Free: $0

$0 Ottimizzare: $99/mese

$99/mese Ricerca: $249/mese

$249/mese Strategia: $499/mese

Valutazioni e recensioni di MarketMuse

G2: 4.6/5 (oltre 200 recensioni)

4.6/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4.6/5 (25+ recensioni)

6. Writesonic (il migliore per la creazione automatizzata di contenuti)

via Scrittura Simile a Copy.ai per molti aspetti, Writesonic si basa sui modelli linguistici OpenAI GPT-3.5 e GPT-4 per generare contenuti di alta qualità in vari formati. La piattaforma si distingue per una raccolta completa di strumenti di scrittura e funzionalità/funzione di ottimizzazione in tempo reale.

Writesonic può creare contenuti in oltre 25 lingue, il che lo rende ideale per la pubblicazione simultanea di contenuti in più lingue.

Le migliori funzionalità/funzione di Writesonic

Advanced IA Article Writer 5.0 : Integra i dati in tempo reale con le funzionalità di ottimizzazione SEO

: Integra i dati in tempo reale con le funzionalità di ottimizzazione SEO Generazione versatile di contenuti : Supporta oltre 80 casi d'uso, tra cui blog, testi pubblicitari e descrizioni di prodotti

: Supporta oltre 80 casi d'uso, tra cui blog, testi pubblicitari e descrizioni di prodotti Sistema di qualità delle parole a due livelli : Offre contenuti Premium (GPT-3,5) e Superior (GPT-4)

: Offre contenuti Premium (GPT-3,5) e Superior (GPT-4) Strumenti SEO integrati : Si integra con SurferSEO per l'ottimizzazione

: Si integra con SurferSEO per l'ottimizzazione Pubblicazione diretta su WordPress: Offre un'estesa libreria di modelli per vari tipi di contenuto

Limiti di Writesonic

Curva di apprendimento : Richiede tempo per massimizzare l'efficacia dello strumento

: Richiede tempo per massimizzare l'efficacia dello strumento Alta dipendenza dai prompt : Per ottenere i migliori risultati sono necessari prompt dettagliati dell'IA

: Per ottenere i migliori risultati sono necessari prompt dettagliati dell'IA Petitività dei contenuti : I contenuti suggeriti possono sembrare ripetitivi, soprattutto se usati con prompt simili

: I contenuti suggeriti possono sembrare ripetitivi, soprattutto se usati con prompt simili Limiti di parole: Le restrizioni sul conteggio delle parole sono imposte ai piani di livello inferiore

Prezzi di Writesonic

Piano Free: $0

$0 Piano individuale: $16/mese (fatturato annualmente) o $20 mensili

$16/mese (fatturato annualmente) o $20 mensili Piano standard: $79/mese (fatturati annualmente) o $99 mensili

$79/mese (fatturati annualmente) o $99 mensili Piano professionale: $199/mese (addebitato annualmente) o $249 mensili

$199/mese (addebitato annualmente) o $249 mensili Piano avanzato: $399/mese (fatturati annualmente) o $499 mensili

$399/mese (fatturati annualmente) o $499 mensili Piano Enterprise: A partire da 9.999 dollari/anno

Valutazioni e recensioni su Writesonic

G2: 4.7/5 (1900+ recensioni)

4.7/5 (1900+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (2.000+ recensioni)

7. Surfer SEO (il migliore per l'ottimizzazione SEO della pagina)

via Surfer SEO Ciò che distingue Surfer SEO da altri generatori di brief sui contenuti IA è la sua capacità di convertire i dati grezzi delle SERP in linee guida chiare e attuabili sui contenuti.

In questo modo Surfer SEO garantisce un'ottimizzazione dei contenuti basata sui dati, offrendo funzionalità/funzione come il punteggio in tempo reale e l'analisi dei concorrenti, in modo particolarmente semplice per gli utenti alle prime armi.

Inoltre, ho trovato che le raccomandazioni basate sull'NLP fossero un modo utile per integrare più parole chiave nei miei contenuti.

Le migliori funzionalità/funzione di Surfer SEO

Editor avanzato dei contenuti : Punteggio di ottimizzazione in tempo reale con raccomandazioni basate su NLP

: Punteggio di ottimizzazione in tempo reale con raccomandazioni basate su NLP Analizzatore SERP completo : Analizza oltre 500 segnali in pagina per l'ottimizzazione dei contenuti basata sui dati

: Analizza oltre 500 segnali in pagina per l'ottimizzazione dei contenuti basata sui dati Funzionalità di verifica dettagliata dei contenuti : Fornisce raccomandazioni attuabili per i contenuti esistenti

: Fornisce raccomandazioni attuabili per i contenuti esistenti Generazione di contenuti /IA : Include l'ottimizzazione SEO integrata

: Include l'ottimizzazione SEO integrata Ricerca tematica e clustering di parole chiave: Assistenza nel piano dei contenuti

Limiti di Surfer SEO

Punti di dati sovrabbondanti : Può essere difficile dare priorità a tutti i dati suggeriti in modo efficace

: Può essere difficile dare priorità a tutti i dati suggeriti in modo efficace Ricerca di base delle parole chiave : La ricerca di parole chiave è limitata rispetto agli strumenti dedicati

: La ricerca di parole chiave è limitata rispetto agli strumenti dedicati Limiti di credito : Ci sono limitazioni di credito sui piani di livello inferiore

: Ci sono limitazioni di credito sui piani di livello inferiore Problemi di accuratezza dei dati occasionali: L'accuratezza dei dati può diminuire in alcune analisi della concorrenza

Prezzi di Surfer SEO

Piano essenziale : $79/mese (annualmente)

: $79/mese (annualmente) Piano di scala: $175/mese (annualmente)

$175/mese (annualmente) Piano Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Surfer SEO

G2: 4.8/5 (500+ recensioni)

4.8/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (350+ recensioni)

8. Narrato (il migliore per la gestione del flusso di lavoro dei contenuti)

via Narrato Quando si tratta di gestione dei flussi di lavoro, Narrato è un'azienda che non ha nulla da invidiare alle altre.

La piattaforma combina la generazione di contenuti, la collaborazione del team e l'automazione della pubblicazione, il tutto in un'area di lavoro unificata.

Il suo Content Genie automatizza la creazione di contenuti per i social media e i blog. Gli utenti possono impostare flussi di lavoro personalizzati in cui attività specifiche, come la notifica agli editor, l'approvazione dei contenuti e persino l'impostazione del momento della pubblicazione, vengono assegnate automaticamente in base a criteri predeterminati.

I team valorizzano in particolare la capacità di integrarsi con le principali piattaforme di pubblicazione, mantenendo costante la qualità dei contenuti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Narrato

IA Content Genie : Automazioni per la generazione di contenuti per i social media e i blog

: Automazioni per la generazione di contenuti per i social media e i blog Libreria di modelli in estensione : Include oltre 100 strumenti di IA per vari tipi di contenuto e casi d'uso

: Include oltre 100 strumenti di IA per vari tipi di contenuto e casi d'uso Automazione personalizzata del flusso di lavoro : Supporta l'assegnazione di attività, notifiche e gestione delle fasi

: Supporta l'assegnazione di attività, notifiche e gestione delle fasi Ottimizzazione SEO integrata : Offre la generazione di brief sui contenuti e suggerimenti di parole chiave

: Offre la generazione di brief sui contenuti e suggerimenti di parole chiave Integrazione perfetta delle piattaforme: Connessione con WordPress, Webflow e i canali dei social media

Limiti di Narrato

Funzioni analitiche limitate : Potrebbe essere più completo

: Potrebbe essere più completo Integrazione dei social media che richiede tempo : Richiede una configurazione per un'integrazione completa

: Richiede una configurazione per un'integrazione completa Capacità reportistiche limitate : Per il monitoraggio di dati specifici

: Per il monitoraggio di dati specifici Restrizioni del piano base: L'utilizzo dell'IA e le postazioni utente sono limitate

Prezzi di Narrato

Piano Pro: $36/mese con fatturazione annuale

$36/mese con fatturazione annuale Piano Business: $96/mese con fatturazione annuale

$96/mese con fatturazione annuale Piano Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Narrato

G2: 4.9/5 (160+ recensioni)

4.9/5 (160+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (40+ recensioni)

9. Keyword Insights (migliore per la clusterizzazione delle parole chiave e la ricerca di argomenti)

Via Parola chiave Approfondimenti Cercate uno strumento SEO potenziato dall'IA specifico per il campionamento delle parole chiave?

Keyword Insights è specializzato in clustering di parole chiave e ottimizzazione dell'autorità topica. Questo strumento di IA può aiutare il vostro team di contenuti a organizzare e analizzare grandi impostazioni di parole chiave per creare strategie di contenuto complete.

La piattaforma è in grado di elaborare fino a 200.000 parole chiave contemporaneamente, il che la rende particolarmente ideale per operazioni di contenuto su larga scala.

Le migliori funzionalità/funzioni di Keyword Insights

Clustering avanzato delle parole chiave : Offre algoritmi veloci e lenti per diverse esigenze di precisione

: Offre algoritmi veloci e lenti per diverse esigenze di precisione Scoperta completa delle parole chiave : Accede a un database con oltre cinque miliardi di parole chiave

: Accede a un database con oltre cinque miliardi di parole chiave Analisi dell'intento di ricerca : Utilizza un clustering basato sul contesto per migliorare il piano dei contenuti

: Utilizza un clustering basato sul contesto per migliorare il piano dei contenuti Generatore di contenuti IA : Integra l'analisi dei concorrenti nei suoi contenuti

: Integra l'analisi dei concorrenti nei suoi contenuti Analisi visiva delle parole chiave: Valuta la visibilità dei concorrenti attraverso immagini dettagliate dell'analisi delle parole chiave

Limiti di Keyword Insights

Uscite solo in formato CSV : Per alcune funzionalità/funzioni

: Per alcune funzionalità/funzioni Assistenza dal vivo limitata : Disponibile sui piani di livello inferiore

: Disponibile sui piani di livello inferiore Curva di apprendimento : Richiede tempo per massimizzare le funzionalità/funzione di clustering avanzate

: Richiede tempo per massimizzare le funzionalità/funzione di clustering avanzate Sistema basato sul credito: Richiede un'attenta gestione delle risorse

Prezzi di Keyword Insights

Piano di prova: $1 per 14 giorni

$1 per 14 giorni Piano base: $58/mese

$58/mese Piano professionale: $145/mese

$145/mese Piano Premium: $299/mese

10. Jasper IA (migliore per la generazione di contenuti creativi)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Jasper-1400x753.png Strumento Jasper IA per la creazione di brief di contenuto.

/$$$img/

via Jasper IA Jasper IA aiuta a generare contenuti creativi simili a quelli umani in diversi formati, come post di blog, testi di marketing, email a freddo, ecc.

Ciò che distingue Jasper è la sua capacità di mantenere la coerenza della voce del marchio. Sia che si tratti di un articolo formale o di un post informale sui social media, Jasper assicura che il tono rimanga ineccepibile.

Un altro punto di forza è il supporto multilingue, che garantisce la possibilità di passare da una lingua all'altra mantenendo la pipeline dei contenuti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jasper IA

Generazione versatile dei contenuti : Fornisce oltre 50 modelli di IA per vari tipi e formati di contenuto

: Fornisce oltre 50 modelli di IA per vari tipi e formati di contenuto Formazione della voce personalizzata del marchio : Include fino a 150 memorie per un tono e una messaggistica coerenti

: Include fino a 150 memorie per un tono e una messaggistica coerenti Strumenti SEO integrati : Si integra con SurferSEO per il posizionamento dei contenuti

: Si integra con SurferSEO per il posizionamento dei contenuti Generazione avanzata di arte IA : Crea immagini e visual originali

: Crea immagini e visual originali Collaborazione in tempo reale: Permette la condivisione dei documenti e i flussi di lavoro del team

Limiti dell'IA di Jasper

Prezzi più alti : Rispetto a strumenti di IA simili per la scrittura

: Rispetto a strumenti di IA simili per la scrittura Controllo obbligatorio dei fatti : Richiesto per i contenuti generati

: Richiesto per i contenuti generati Problemi di ripetizione : Possono verificarsi nei contenuti generati

: Possono verificarsi nei contenuti generati Costi aggiuntivi per il rilevamento del plagio: Attraverso l'integrazione di Copyscape

Prezzi di Jasper IA

Piano autore: $49/mese per postazione

$49/mese per postazione Piano Pro: $69/mese per postazione

$69/mese per postazione Piano Business: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Jasper IA

G2: 4,7/5 (1.200+ recensioni)

4,7/5 (1.200+ recensioni) Capterra: 4,8/5 (1.800+ recensioni)

