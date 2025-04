I 10 migliori strumenti per la creazione di mappe mentali da utilizzare nel 2025

Molti di noi lottano contro la procrastinazione, rimandando attività importanti o facendosi distrarre da dettagli minori. 🔍

Nel corso degli anni, però, ho trovato una soluzione che ha cambiato le carte in tavola: suddividere le attività in obiettivi raggiungibili utilizzando le mappe mentali.

Le mappe mentali sono come un parco giochi visivo per obiettivi, attività e idee. È possibile tracciare l'idea principale, aggiungere forme e utilizzare modelli di mappe mentali per mantenere le cose organizzate.

Quando ho iniziato a usare gli strumenti per la creazione di mappe mentali, non mi sono più trovata a destreggiarmi tra le attività nella mia testa: avevo una tabella di marcia visiva chiara e le distrazioni sono scomparse.

In questo articolo condividerò i miei 10 migliori generatori di mappe mentali e spiegherò brevemente le loro migliori funzionalità, i limiti e i prezzi. 🏆

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

Ecco la nostra carrellata dei 10 migliori strumenti per creare mappe mentali disponibili oggi:

ClickUp: Il migliore per la mappatura mentale con project management Miro: il migliore per la collaborazione visiva e i team remoti MindMeister: Ideale per mappare la mente in modo semplice e rapido MindNode: Ideale per gli utenti Apple che desiderano un'integrazione perfetta Ayoa: Il migliore per fondere la mappa mentale con la gestione delle attività Xmind: Il migliore per la mappatura mentale versatile e il brainstorming Coggle: Il migliore per i principianti e per le mappe mentali più semplici Lucidchart: Il migliore per la creazione di diagrammi versatili con modelli Bubbl.us: Migliore per gli educatori e i piccoli team SmartDraw: Il migliore per la creazione di diagrammi e la progettazione CAD di livello aziendale

Cosa cercare in un creatore di mappe mentali?

Lo strumento perfetto per le mappe mentali va oltre il suo compito convenzionale e aiuta a gestire i progetti. In qualità di project manager, do la priorità agli strumenti che aiutano a svolgere queste attività. 🛠️

Brainstorming : Le migliori mappe mentali si occupano anche del passaggio ideativo. Che stiate affrontando una nuova idea da soli o in gruppo, un buon modello di mappa mentale online vi permette di annotare facilmente le idee senza limiti, come se aveste a disposizione una tela infinita

: Le migliori mappe mentali si occupano anche del passaggio ideativo. Che stiate affrontando una nuova idea da soli o in gruppo, un buon modello di mappa mentale online vi permette di annotare facilmente le idee senza limiti, come se aveste a disposizione una tela infinita Mappare le attività : Avete bisogno di tenere sotto controllo le cose? Le mappe mentali sono perfette per assegnare attività, impostare scadenze e monitorare lo stato. Aggiungete le forme e boom: attività organizzate, team allineati

: Avete bisogno di tenere sotto controllo le cose? Le mappe mentali sono perfette per assegnare attività, impostare scadenze e monitorare lo stato. Aggiungete le forme e boom: attività organizzate, team allineati Analisi dei gap : Vi siete mai chiesti dove il vostro progetto è in ritardo? L'analisi dei gap in una mappa mentale aiuta a individuare le inefficienze nei processi

: Vi siete mai chiesti dove il vostro progetto è in ritardo? L'analisi dei gap in una mappa mentale aiuta a individuare le inefficienze nei processi Analisi SWOT: Avete bisogno di analizzare i punti di forza, le debolezze, le opportunità e le minacce del vostro progetto? Adoro le mappe mentali che visualizzano tutto questo, aiutandovi a dare un senso al quadro generale

Il mio obiettivo finale è semplice: Voglio aggiornamenti in tempo reale e un piano chiaro e organizzato. Un buon autore di mappe mentali vi aiuta a raggiungere facilmente questo obiettivo.

I 10 migliori creatori di mappe mentali da provare

Ora che abbiamo analizzato cosa cercare, passiamo alle cose belle: ecco i 10 migliori programmi per la creazione di mappe mentali che ho trovato super utili (e anche divertenti, a volte 🎉):

1. ClickUp (il migliore per le mappe mentali con project management)

Se, come me, siete alla ricerca di uno strumento che combini la mappatura mentale e il project management come il burro di arachidi e la gelatina, ClickUp è quello giusto.

Allora, perché ClickUp ha cambiato le carte in tavola?

Per cominciare, potete passare a Vista Mappa mentale di ClickUp con un solo clic e iniziare a connettere attività, processi o sessioni di brainstorming. Ecco perché ClickUp è letteralmente l'app di tutto, per il lavoro.

È possibile scegliere tra due modalità: la modalità Task permette di riordinare l'area di lavoro collegando attività e sottoattività, mentre la modalità Blank consente sessioni di brainstorming a flusso libero, non collegate a una struttura di attività.

scegliete tra la modalità Task per una pianificazione strutturata e la modalità Blank per un brainstorming libero nella visualizzazione delle mappe mentali di ClickUp

Inoltre, è possibile utilizzare la funzione Lavagna online ClickUp per trasformare idee complesse in piani visivi e facili da navigare. Questa funzionalità/funzione è particolarmente adatta allo sviluppo di software o ai flussi di lavoro della produzione.

Non sapete da dove cominciare con i flussi di lavoro delle mappe mentali? Ecco alcuni pratici modelli di ClickUp per iniziare.

Modello semplice di mappa mentale

Questo modello è ideale sia per i principianti che per i professionisti più esperti.

Questo Semplice modello di Mappa Mentale è completamente personalizzabile, in modo da poter iniziare a pianificare i progetti in pochi secondi, che si tratti del lancio di un nuovo prodotto o semplicemente di un brainstorming di idee.

Inoltre, è pronto per l'uso e vi permette di immergervi subito nel lavoro!

#

Mappa mentale vuota Lavagna online

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/blank-mind-map-whiteboard.png mappa mentale vuota-lavagna online-t https://app.clickup.com/signup?template=t-205387819&department=other Scarica questo modello /$$$cta/

A volte serve una tela bianca per mappare le strategie aziendali o i piani logistici più complessi. ClickUp Lavagna online con mappe mentali vuote è perfetto per queste occasioni.

Questo modello è adatto ai principianti, completamente personalizzabile e perfetto per visualizzare facilmente idee complesse.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Modalità attività e modalità vuoto : Flessibilità di mappare direttamente le attività o di fare brainstorming liberamente

: Flessibilità di mappare direttamente le attività o di fare brainstorming liberamente Collaborazione in tempo reale : Ideale per i team che vogliono generare idee e affrontare progetti insieme

: Ideale per i team che vogliono generare idee e affrontare progetti insieme Modelli personalizzabili : Modelli pronti per l'uso che consentono di iniziare in pochi secondi

: Modelli pronti per l'uso che consentono di iniziare in pochi secondi Mappa mentale e lavagna online : Passate da una visualizzazione all'altra per adattarvi al vostro flusso di lavoro, sia che abbiate bisogno di una mappa strutturata o di una creatività libera

: Passate da una visualizzazione all'altra per adattarvi al vostro flusso di lavoro, sia che abbiate bisogno di una mappa strutturata o di una creatività libera Integrazione con la gestione delle attività: Collegate senza problemi le attività alle mappe mentali per una pianificazione completa del progetto

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento: Alcuni utenti menzionano il fatto che l'apprendimento di tutte le funzionalità/funzione di ClickUp può richiedere tempo

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp: contattare l'azienda

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

2. Miro (migliore per la collaborazione visiva e per i team remoti)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Miro-1400x1050.webp Miro come strumento per la creazione di mappe mentali /$$$img/

via Miro Miro è stato progettato per riunire i team, sia che si trovino in tutto il mondo, sia che si trovino in dipartimenti diversi.

Ciò che contraddistingue Miro è la sua versatilità.

Che stiate lavorando allo sviluppo di un software, pianificando la logistica o elaborando la vostra prossima strategia aziendale, l'ampia matrice di modelli di Miro, dalle mappe mentali ai diagrammi di flusso, può fare immediatamente la differenza per la vostra azienda.

Le migliori funzionalità/funzioni di Miro

Modelli personalizzabili: Modelli pronti all'uso per qualsiasi cosa, dal brainstorming ai diagrammi di flusso

Modelli pronti all'uso per qualsiasi cosa, dal brainstorming ai diagrammi di flusso **Collaborazione in tempo reale: i membri del team possono lavorare insieme senza problemi, indipendentemente dalla loro posizione

Mappe mentali e mappe concettuali: Perfette per organizzare idee complesse e per creare un'agenda di lavorovisual project management Spazio illimitato per la lavagna online: Mai a corto di spazio per il brainstorming o il piano

Perfette per organizzare idee complesse e per creare un'agenda di lavorovisual project management Collaborazione tra team: Ideale per i team ibridi che hanno bisogno di rimanere in connessione tra le varie posizioni

Limiti di Miro

Funzionalità/funzione sovrabbondanti : L'ampio intervallo di strumenti di Miro può confondere i nuovi utenti, risultando in una curva di apprendimento ripida

: L'ampio intervallo di strumenti di Miro può confondere i nuovi utenti, risultando in una curva di apprendimento ripida Limitazioni del livello Free: Numero limitato di Bacheca e funzionalità avanzate nella versione gratis

Prezzi di Miro

**Gratis

Team : $8/utente al mese

: $8/utente al mese Business : $16/utente al mese

: $16/utente al mese Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Miro

G2 : 4.7 /5 (6.000+ recensioni)

: 4.7 /5 (6.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 1.500 recensioni)

3. MindMeister (il migliore per una mappatura mentale facile e veloce)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/MindMeister.gif MindMeister come creatore di mappe mentali /$$$img/

via MindMeister Quando avete bisogno di schiarirvi le idee, di mappare la vostra idea centrale o di condividerla con altri, MindMeister può essere uno strumento utile.

Il suo strumento gratuito per la creazione di mappe mentali è quasi troppo facile da usare: si può essere operativi in circa 60 secondi.

La flessibilità di MindMeister consente di creare mappe mentali di base, stilizzarle, aggiungere collegamenti, condividerle con i team e presentarle come un professionista.

A titolo di avvertimento, se avete un piano gratuito, non potete esportare le vostre mappe mentali. Questo potrebbe farvi sentire un po' bloccati se volete condividerle offline.

Le migliori funzionalità/funzione di MindMeister

Configurazione rapida : Potrete mappare la mente in meno di un minuto. Control, Scheda e Invio sono gli unici scorciatoi da padroneggiare

: Potrete mappare la mente in meno di un minuto. Control, Scheda e Invio sono gli unici scorciatoi da padroneggiare Collaborazione facile : Invitate i membri del team a collaborare alle idee in tempo reale.

: Invitate i membri del team a collaborare alle idee in tempo reale. Mappe personalizzabili : Aggiungete collegamenti, video e perfino connettete altre mappe mentali per espandere le vostre idee creative

: Aggiungete collegamenti, video e perfino connettete altre mappe mentali per espandere le vostre idee creative Modalità di presentazione : Presenta facilmente le mappe in un formato visivo ideale per le riunioni

: Presenta facilmente le mappe in un formato visivo ideale per le riunioni Integrazione con MeisterTask: Si integra facilmente con MeisterTask per una migliore gestione delle attività

Limiti di MindMeister

**Limitazioni del piano Free: Limite a 3 mappe mentali sul piano gratuito e impossibilità di esportarle

Curva di apprendimento: Alcuni utenti ritengono che sia necessario del tempo per padroneggiare tutte le funzionalità/funzione di MindMeister, al di là della mappatura di base

Prezzi di MindMeister

**Gratis

Personale : $3,50/mese per utente

: $3,50/mese per utente Pro : $5,50/mese per utente

: $5,50/mese per utente Business: $8,50/mese per utente

Valutazioni e recensioni di MindMeister

Capterra: 4.6/5 (250+ recensioni)

4. MindNode (il migliore per gli utenti Apple che cercano un'integrazione perfetta)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/MindNode-1400x1112.png MindNode come strumento per la creazione di mappe mentali /$$$img/

via Nodo mentale Se siete appassionati di Apple e cercate un design pulito e moderno per le vostre mappe mentali, MindNode è la soluzione giusta. Questa app è stata progettata specificamente per iPhone, iPad e Mac, il che la rende perfettamente compatibile con l'ecosistema Apple.

È facile da usare e si sincronizza perfettamente con tutti i dispositivi Apple.

Tuttavia, se siete utenti Windows o Android, MindNode non fa al caso vostro perché è un'esclusiva dell'ecosistema Apple.

Le migliori funzionalità/funzione di MindNode

Nessuna curva di apprendimento : Iniziare in pochi secondi, grazie alla sua interfaccia intuitiva

: Iniziare in pochi secondi, grazie alla sua interfaccia intuitiva Sincronizzazione fluida : Si sincronizza facilmente su tutti i dispositivi Apple, compresi iPhone, iPad, Mac e Apple Watch

: Si sincronizza facilmente su tutti i dispositivi Apple, compresi iPhone, iPad, Mac e Apple Watch Nodi personalizzabili : Aggiungi immagini, collegamenti, adesivi e personalizza ogni nodo a tuo piacimento

: Aggiungi immagini, collegamenti, adesivi e personalizza ogni nodo a tuo piacimento Integrazione con le attività : Esportazione delle attività in Promemoria, Things o OmniFocus di Apple per semplificare il flusso di lavoro

: Esportazione delle attività in Promemoria, Things o OmniFocus di Apple per semplificare il flusso di lavoro Bellissimo design: Design moderno con palette di colori e caselle di testo (nodi) pulite per una facile organizzazione

Limiti di MindNode

Solo per Apple : Nessun supporto per utenti Windows o Android

: Nessun supporto per utenti Windows o Android Zoom limitato: Può essere ingrandito solo fino al 10%, il che rende la visualizzazione di mappe grandi e complesse un po' complicata

Prezzi di MindNode

**Gratis

MindNode Plus MindNode Classic: $2,99/mese MindNode Next: 24,99 dollari/anno



Valutazioni e recensioni di MindNode

G2: 4.2/5 (30+ recensioni)

5. Ayoa (Il migliore per unire la mappatura mentale con la gestione delle attività)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Ayoa.jpg Ayoa come software per la creazione di mappe mentali /$$$img/

via Ayoa Ayoa è uno dei miei preferiti perché unisce la mappatura mentale alla gestione delle attività.

Offre vari modelli di mappe mentali, mappe radiali e diagrammi di flusso, con la possibilità di collaborare in tempo reale, monitorare lo stato del team e persino di tenere chattare in video tramite Zoom (questa è stata la mia funzionalità preferita).

Le migliori funzionalità/funzioni di Ayoa

Vista Team : Offre una visualizzazione collaborativa per la comunicazione tra team e il monitoraggio delle attività

: Offre una visualizzazione collaborativa per la comunicazione tra team e il monitoraggio delle attività Planner : Ideale per annotare note e tenere sotto controllo le attività quotidiane

: Ideale per annotare note e tenere sotto controllo le attività quotidiane Chattare video integrato : Pianifica riunioni e sessioni di brainstorming direttamente all'interno di Ayoa (integrazione con Zoom)

: Pianifica riunioni e sessioni di brainstorming direttamente all'interno di Ayoa (integrazione con Zoom) Mind mapping e schede attività : Combina la mappatura mentale con una solida gestione delle attività per un'esperienza olistica del progetto

: Combina la mappatura mentale con una solida gestione delle attività per un'esperienza olistica del progetto Sincronizzazione tra dispositivi: Accessibile sulla maggior parte dei dispositivi più diffusi, per garantire la connessione ovunque si vada

Limiti di Ayoa

Limiti della mappa mentale : Le funzionalità di mappatura mentale potrebbero non essere così avanzate come gli strumenti specializzati

: Le funzionalità di mappatura mentale potrebbero non essere così avanzate come gli strumenti specializzati Nessun monitoraggio del tempo: Ayoa non ha il monitoraggio del tempo, il che potrebbe essere un ostacolo per gli utenti che gestiscono scadenze strette

**Prezzi di Ayoa

**Gratis

Piano Ultimate: $13/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Ayoa

G2 : 4.3/5 (50+ recensioni)

: 4.3/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (200+ recensioni)

6. Xmind (il migliore per mappe mentali e brainstorming versatili)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Xmind-1400x710.jpeg Xmind come creatore di mappe mentali /$$$img/

via Xmind Ciò che distingue Xmind dagli altri strumenti di questo elenco è la combinazione di più strutture di mappe mentali, come i grafici a spina di pesce, ad albero e a sequenza, e la capacità di passare da una all'altra senza sforzo.

Xmind è un ottimo strumento se volete fare brainstorming e collaborare in tempo reale con il vostro team.

Sebbene al momento Xmind non disponga di funzionalità/funzione, il team di sviluppo ha annunciato che a breve aggiungerà approfondimenti basati sull'IA alla sua interfaccia.

Le migliori funzionalità/funzione di Xmind

Strutture multiple : Passare al volo da una struttura all'altra, come i grafici a lisca di pesce, ad albero e a Sequenza

: Passare al volo da una struttura all'altra, come i grafici a lisca di pesce, ad albero e a Sequenza Collaborazione in tempo reale : Creare mappe mentali insieme al team per il brainstorming o il project management

: Creare mappe mentali insieme al team per il brainstorming o il project management Temi personalizzabili: Creare mappe mentali visivamente distinte utilizzando temi colore e stili personalizzati

Modalità Pitch e ZEN : Modalità di presentazione dedicate per la condivisione di idee e la concentrazione

: Modalità di presentazione dedicate per la condivisione di idee e la concentrazione Supporto multipiattaforma: Disponibile su Windows, macOS, iOS, Android e Linux

Limiti di Xmind

Versione gratuita limitata : Il piano Free offre funzionalità/funzione limitate, che potrebbero non essere sufficienti per gli utenti più assidui

: Il piano Free offre funzionalità/funzione limitate, che potrebbero non essere sufficienti per gli utenti più assidui Problemi occasionali di layout: Alcuni utenti segnalano problemi nel controllare il layout di mappe più complesse

Prezzi di Xmind

**Free

Pro : $4,92/mese

: $4,92/mese Premium : $8,25/mese

: $8,25/mese Business : $10/postazione al mese

: $10/postazione al mese Azienda: Prezzo personalizzato

valutazioni e recensioni di Xmind

G2 : 4.3/5 (50+ recensioni)

: 4.3/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.0/5 (100+ recensioni)

7. Coggle (migliore per i principianti e per le mappe mentali semplici)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Coggle-1400x874.webp Coggle come software per creare mappe mentali /$$$img/

via Coggle Coggle è perfetto per chi ha bisogno di fare brainstorming, organizzare i pensieri o mappare processi complessi senza troppa tecnicità.

Sebbene non sia dotato di modelli, è possibile iniziare rapidamente da zero ed esportare il lavoro in PDF, PNG e persino in Microsoft Visio.

Coggle è un'opzione particolarmente valida per i principianti che devono creare rappresentazioni visive.

Le migliori funzionalità/funzione di Coggle

Free Forever : Opzione a costo zero con molte funzionalità/funzione, tra cui tre diagrammi privati e illimitati diagrammi pubblici

: Opzione a costo zero con molte funzionalità/funzione, tra cui tre diagrammi privati e illimitati diagrammi pubblici Collaborazione sul piano Free : Lavora con gli altri in tempo reale, anche con il piano gratis

: Lavora con gli altri in tempo reale, anche con il piano gratis Tastiere di scelta rapida supportate : Semplificare il flusso di lavoro con scorciatoie facili da ricordare

: Semplificare il flusso di lavoro con scorciatoie facili da ricordare Accesso via web : accesso al lavoro da qualsiasi luogo, senza necessità di installazione

: accesso al lavoro da qualsiasi luogo, senza necessità di installazione Esportazione di PDF e immagini: Esportazione dei lavori in diversi formati, tra cui PDF e PNG

Limiti di Coggle

Nessun modello : Iniziare ogni volta da zero, il che può richiedere molto tempo

: Iniziare ogni volta da zero, il che può richiedere molto tempo Limiti di personalizzazione : Le opzioni di font, colore e forma sono limitate e possono rendere difficile la creazione di mappe più dettagliate

: Le opzioni di font, colore e forma sono limitate e possono rendere difficile la creazione di mappe più dettagliate Problemi di prestazioni: Le mappe mentali più grandi e complesse possono causare un rallentamento della piattaforma, ostacolando la produttività

Prezzi: i limiti di caratteri e forme possono rendere difficile la creatività con le mappe mentali più dettagliate

**Free Forever

Piano fantastico : $5/mese

: $5/mese Piano organizzazione: $8/mese per utente

Valutazioni e recensioni

Capterra: 4.5/5 (40+ recensioni)

8. Lucidchart (il migliore per la creazione di diagrammi versatili con modelli)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Lucidchart.png Lucidchart come app per la creazione di mappe mentali /$$$img/

via Lucidchart Lucidchart è uno degli strumenti di diagramming più popolari, utilizzato da diverse aziende Fortune 500 per la sua facilità d'uso e versatilità.

Che si tratti di mappare i processi, creare mappe mentali o progettare layout per l'ufficio, Lucidchart offre oltre 700 modelli per dare il via ai vostri progetti.

L'interfaccia drag-and-drop e il design user-friendly lo rendono accessibile anche agli utenti non esperti di tecnologia e si integra perfettamente con strumenti come Google e Slack.

Le migliori funzionalità/funzioni di Lucidchart

Oltre 700 modelli : Dalle mappe mentali ai layout per l'ufficio, Lucidchart fornisce un ampio intervallo di modelli precostituiti per iniziare rapidamente

: Dalle mappe mentali ai layout per l'ufficio, Lucidchart fornisce un ampio intervallo di modelli precostituiti per iniziare rapidamente Contenitori intelligenti e assistenza IA : Organizza i dati automaticamente con funzionalità/funzione intelligenti e sfrutta l'IA per il brainstorming delle idee

: Organizza i dati automaticamente con funzionalità/funzione intelligenti e sfrutta l'IA per il brainstorming delle idee Integrazione multipiattaforma : Connessione con Google, Slack e altre app per ottimizzare il flusso di lavoro

: Connessione con Google, Slack e altre app per ottimizzare il flusso di lavoro Collaborazione documentale : Lavorate in tempo reale con i membri del team, impostando le autorizzazioni in base alle necessità

: Lavorate in tempo reale con i membri del team, impostando le autorizzazioni in base alle necessità Versione: Disponibile nei piani di livello superiore, consente di visualizzare e tornare alle versioni precedenti

Limiti di Lucidchart

Problemi di prestazioni : Può rallentare e bloccarsi durante le sessioni con diagrammi più complessi

: Può rallentare e bloccarsi durante le sessioni con diagrammi più complessi Nessuna app desktop : Disponibile solo attraverso un browser, con il limite dell'accesso offline

: Disponibile solo attraverso un browser, con il limite dell'accesso offline Minimo per il piano team: Richiede almeno tre utenti per accedere alle funzionalità/funzione del piano team

Prezzi di Lucidchart

**Gratis

Individuale : $9/mese

: $9/mese Team : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

valutazioni e recensioni di Lucidchart

G2 : 4.5/5 (5.000+ recensioni)

: 4.5/5 (5.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (2.000+ recensioni)

9. Bubbl.us (Ideale per educatori e piccoli team)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Bubbl-1400x562.jpg

/$$$img/

via Bubbl.us Se state cercando uno strumento web di base e facile da usare per creare mappe mentali e diagrammi di flusso, Bubbl.us potrebbe essere quello che state cercando.

Questa app, basata su browser, è progettata per creare facilmente supporti visivi ed è ideale per studenti, insegnanti e piccoli team.

Il sistema di codifica a colori dello strumento facilita la visualizzazione delle relazioni tra le idee, rendendolo un'ottima soluzione a basso costo per chi non ha bisogno di funzionalità/funzioni avanzate. È un'ottima soluzione per le esigenze di base delle mappe mentali, ma non altrettanto per i casi d'uso più complessi.

Le migliori funzionalità/funzione di Bubbl.us

Facile da usare: Offre controlli semplici per creare ed espandere le mappe mentali, rendendolo perfetto per i principianti

Offre controlli semplici per creare ed espandere le mappe mentali, rendendolo perfetto per i principianti Sistema di codici colore: Aiuta gli utenti a capire visivamente le relazioni tra idee e concetti

Aiuta gli utenti a capire visivamente le relazioni tra idee e concetti Non richiede installazione: Permette agli utenti di iniziare immediatamente a lavorare senza scaricare software, poiché è basato su browser

Permette agli utenti di iniziare immediatamente a lavorare senza scaricare software, poiché è basato su browser Collaborazione in tempo reale: Disponibile sui piani premium, consente ai team di collaborare alle mappe mentali da qualsiasi luogo

Disponibile sui piani premium, consente ai team di collaborare alle mappe mentali da qualsiasi luogo Funzionalità/funzione di salvataggio automatico: Salva automaticamente le mappe mentali ogni due minuti, evitando la perdita di lavoro

Limiti di Bubbl.us

Funzionalità/funzione limitate: Mancano strumenti avanzati come la prioritizzazione delle attività o i processi decisionali presenti nella concorrenza

Mancano strumenti avanzati come la prioritizzazione delle attività o i processi decisionali presenti nella concorrenza Personalizzazione di base: Offre opzioni limitate per la personalizzazione di bolle, rami e layout, che possono risultare limitate

**Prezzi di Bubbl.us

Basico : Free

: Free Premio : $6/mese

: $6/mese Team Plan: $18/utente all'anno

10. SmartDraw (il migliore per la creazione di diagrammi e la progettazione CAD a livello aziendale)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/SmartDraw.png

/$$$img/

via Disegno intelligente Cercate uno strumento per la creazione di diagrammi che copra tutto, dagli organigrammi ai progetti CAD? Ecco SmartDraw, una soluzione di livello aziendale nota per le sue potenti integrazioni con strumenti come Microsoft Teams, Jira e l'area di lavoro di Google.

Con migliaia di modelli per oltre 70 tipi di diagrammi, questo strumento garantisce che anche i principianti possano iniziare rapidamente, ma gli utenti avanzati ne apprezzeranno la flessibilità e la profondità.

Funzionalità/funzione migliori di SmartDraw

70+ tipi di diagrammi : Modelli per tutto, dalle mappe mentali ai diagrammi di ingegneria e ai piani

: Modelli per tutto, dalle mappe mentali ai diagrammi di ingegneria e ai piani Integrazioni senza soluzione di continuità : Funziona bene con Microsoft Teams, Jira, Google Drive e altro ancora per flussi di lavoro ottimizzati

: Funziona bene con Microsoft Teams, Jira, Google Drive e altro ancora per flussi di lavoro ottimizzati Formattazione automatica : Regola automaticamente le forme e i diagrammi man mano che vengono spostati, rendendo la creazione dei diagrammi veloce e accurata

: Regola automaticamente le forme e i diagrammi man mano che vengono spostati, rendendo la creazione dei diagrammi veloce e accurata Funzionalità/funzione di livello enterprise : Include SSO, conservazione dei documenti e accesso basato sui ruoli per una maggiore sicurezza e collaborazione

: Include SSO, conservazione dei documenti e accesso basato sui ruoli per una maggiore sicurezza e collaborazione Piattaforma web-based: consente l'accesso da qualsiasi browser, con un'installazione desktop opzionale per gli utenti Windows

Limiti di SmartDraw

Interfaccia complicata: Segnala una curva di apprendimento ripida, soprattutto con gli strumenti più avanzati

Segnala una curva di apprendimento ripida, soprattutto con gli strumenti più avanzati Problemi di prestazioni: Si verificano rallentamenti o crash, in particolare con i diagrammi più grandi

Si verificano rallentamenti o crash, in particolare con i diagrammi più grandi Filigrane nella versione di prova gratuita: Aggiunge filigrane a tutti i diagrammi creati durante la versione di prova gratuita, limitandone l'usabilità

Prezzi di SmartDraw

Individuale : $9,95/mese

: $9,95/mese Team : $8,25/mese per utente

: $8,25/mese per utente Licenza sito: $5/utente al mese

valutazioni e recensioni di SmartDraw

G2 : 4.6/5 (250+ recensioni)

: 4.6/5 (250+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (100+ recensioni)

Rilassate la vostra mente con le mappe mentali di ClickUp

Se c'è una cosa su cui potete contare con ClickUp è la pace mentale, letteralmente. Con le sue mappe mentali e i suoi programmi di lavagna online clickUp consente ai professionisti aziendali di tutto il mondo di semplificare il proprio lavoro e di schiarirsi le idee. 💡

... la funzionalità/funzione lavagna online? Ossessionato. Questo strumento veniva spesso utilizzato durante le riunioni del team per fare brainstorming di idee o approfondire determinate iniziative.

Briettny Curtner, responsabile di programma presso l'Università di Utah Valley

Tuttavia, ClickUp offre molto di più del software per le mappe mentali e delle funzionalità/funzione della lavagna online.

Dalla gestione dei progetti alla responsabilità delle attività e alla collaborazione in tempo reale, ClickUp dispone di migliaia di modelli che consentono di non dover mai ricominciare da zero.

È lo strumento all-in-one che fa sembrare il lavoro, beh, molto meno lavoro.

Siete pronti a sperimentare un modo migliore di lavorare? Iscriviti a ClickUp gratis oggi stesso. 🚀