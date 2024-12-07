Airtable vs. Excel: Quale strumento sarà migliore nel 2025?

Una delle maggiori sfide per le aziende moderne è la disponibilità dei dati.

Che si tratti di snocciolare numeri per un grande progetto, di monitorare l'inventario o semplicemente di organizzare gli impegni quotidiani, un solido strumento per i dati è un elemento che cambia le carte in tavola. Con così tante opzioni disponibili, può essere difficile scegliere quella che fa al caso nostro.

Per vostra fortuna, stiamo esaminando da vicino due popolari strumenti di gestione dei database: Airtable ed Excel. Entrambi sono ricchi di funzionalità/funzione per aiutarvi a Da fare, ma hanno un approccio diverso alla gestione dei dati.

Siete pronti a scoprire quale potrebbe essere il vostro nuovo strumento preferito? Preparatevi alla sfida finale tra Airtable ed Excel. Aggiungeremo anche un nuovo strumento che potrebbe far pendere la bilancia dalla parte del vincitore! 🏆

Che cos'è Airtable?

Airtable è un strumento di database relazionale che aiuta a organizzare i dati in righe e colonne e a connettere diversi punti di dati per gestire meglio progetti e flussi di lavoro. È possibile utilizzarlo per riunire tutti i dati aziendali in un unico luogo, che si tratti di OKR del team, progetti dei client, campagne di marketing o feedback dei clienti.

Semplifica la collaborazione, consentendo a tutti di rimanere sulla stessa pagina con aggiornamenti in tempo reale e visualizzazioni personalizzate che si adattano alle esigenze di ciascuno.

Inoltre, i modelli di Airtable consentono di iniziare rapidamente, sia che si tratti di un tracker di progetti, di un CRM o di un elenco personale di cose da fare.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image2-15-1400x746.png Airtable vs. Excel: Che cos'è Airtable?

/$$$img/

via Airtable

Funzionalità/funzione di Airtable

Se siete alla ricerca di uno strumento di facile utilizzo per monitorare tutti i dati aziendali ed eliminare i silos di dati tra i vari reparti, Airtable offre alcune funzionalità/funzione. Scopriamole!

Funzionalità/funzione #1: Visualizzazioni

Organizza e visualizzare i dati con visualizzazioni personalizzate. Airtable consente di scegliere tra vari tipi di visualizzazione, come la griglia, il calendario o il Kanban, in modo da poter visualizzare le informazioni nel formato più adatto ai requisiti del progetto e del team.

Funzionalità/funzione #2: designer dell'interfaccia

L'Interface Designer di Airtable consente di creare interfacce personalizzate direttamente dai dati. È possibile creare visualizzazioni su misura per esigenze specifiche, rendendo più facile per i team interagire con i dati in un modo visivamente accattivante e facile per gli utenti.

Funzionalità/funzione #3: reportistica

Airtable dispone anche di funzionalità di reportistica. In Airtable è possibile misurare e analizzare i dati con funzionalità di reportistica complete per gestire dati come incidenti, risorse disponibili per tipo, pipeline commerciale e altro ancora. Questo vi aiuta a ottenere informazioni e a monitorare le metriche chiave per mantenere i vostri progetti sulla giusta rotta, aiutandovi a prendere decisioni basate sui dati senza alcuno sforzo.

Funzionalità/funzione #4: Automazioni

Airtable è dotato di numerose funzionalità di automazione. È possibile semplificare le attività ripetitive, creare trigger per le notifiche e integrarsi con strumenti esterni per garantire che il flusso di lavoro si svolga senza problemi con il minimo lavoro manuale. Se avete bisogno di maggiori funzioni, potete collegare il vostro Javascript.

Prezzi di Airtable

**Gratuito

Team: $24 al mese

$24 al mese Business: $54 al mese

$54 al mese Scala aziendale: Prezzi personalizzati

📖 Leggi di più: Come esportare Airtable in Excel

Che cos'è Excel?

Excel è un popolare programma di foglio di calcolo di Microsoft, ampiamente utilizzato per l'analisi dei dati, la modellazione finanziaria e l'organizzazione dei dati. Offre una griglia di celle in cui gli utenti possono inserire, manipolare e analizzare i dati utilizzando formule, grafici e tabelle pivot. Project management di Excel ha potenti funzionalità/funzione progettate per gestire tutto, dalla voce di base ai dati analitici avanzati.

Che si tratti di gestire un budget, creare reportistica, gestire strutture di dati complesse o costruire modelli, Excel fornisce strumenti pratici per rendere i dati più preziosi.

via Excel

Funzionalità/funzione di Excel

Ecco alcuni dei principali vantaggi di MS Excel:

Funzionalità/funzione #1: formule e funzioni

Excel offre un'estesa libreria di formule e funzioni che permettono agli utenti di eseguire facilmente calcoli, analisi dei dati e operazioni logiche. Le capacità di Excel in termini di formule lo rendono indispensabile per molte attività, dalla semplice matematica alle funzioni statistiche complesse.

Funzionalità/funzione #2: visualizzazione dei dati

Excel aiuta a visualizzare i modelli e le tendenze dei dati attraverso una varietà di tipi di grafici, come quelli a barre, a linee e a torta. È anche possibile utilizzare la formattazione a condizioni per evidenziare i dati in base a regole, rendendo più facile individuare i valori anomali o le tendenze a colpo d'occhio.

Funzionalità/funzione #3: strumenti di analisi dei dati

Excel offre potenti strumenti integrati di visualizzazione dei dati come Solver, Analysis ToolPak e Goal Seek per l'analisi statistica, la semplificazione della voce, la previsione e l'ottimizzazione. Questi strumenti semplificano i calcoli complessi, rendendo Excel una buona scelta per il processo decisionale basato sui dati.

Funzionalità/funzione #4: macro e automazioni

Con VBA (Visual Basic for Applications), gli utenti di Excel possono creare macro per automatizzare attività ripetitive, snellendo i flussi di lavoro e risparmiando tempo. Questa funzionalità è particolarmente utile per creare report personalizzati e flussi di lavoro complessi.

via Microsoft

Prezzi di Excel

**Gratuito

Essenziale: $4/utente/mese

$4/utente/mese Basic: $6/utente/mese

$6/utente/mese Standard: $12,5/utente/mese

📖 **Leggi di più i 10 migliori strumenti di IA per Excel nel 2024

Airtable vs. Excel: Funzionalità/funzione a confronto

Da fare un confronto approfondito di Excel e Airtable in base alle loro capacità:

Funzionalità/funzione #1: Struttura dei dati e flessibilità

Quando si tratta di organizzare i dati, la flessibilità è tutto. Che si tratti di gestire un elenco di base o di affrontare un progetto complesso, avere uno strumento in grado di adattarsi alle proprie esigenze fa la differenza. Ecco come Excel e Airtable gestiscono la strutturazione e la flessibilità dei dati in modo unico.

Excel

Excel è uno strumento flessibile e basato su griglie per la gestione dei dati. È possibile gestire insiemi di dati enormi, personalizzare le celle, usare formule e giocare con la formattazione per dare ai dati l'aspetto desiderato. È costruito per gestire calcoli complessi, motivo per cui è così popolare per tutto ciò che riguarda numeri e finanze.

Airtable

Airtable è un mix tra un foglio di calcolo e un database, che offre il meglio di entrambi i mondi. È impostato come un "database relazionale", per cui è possibile collegare facilmente i record tra le tabelle, il che è utile per cose come project management monitoraggio della pipeline commerciale e gestione dei contenuti. Inoltre, è più intuitivo per gli utenti non tecnici rispetto a un'app tradizionale per fogli di calcolo, facilitando l'organizzazione dei team.

🏆 Vincitore: Airtable per la gestione centralizzata dei dati

Funzionalità/funzione #2: formule e calcoli

Le formule e i calcoli sono il cuore di qualsiasi strumento potente per i dati. Che si tratti di snocciolare numeri, analizzare tendenze o semplicemente organizzare dati, disporre di solide opzioni di calcolo può rendere il lavoro molto più semplice. Ecco come si comportano Excel e Airtable:

Excel

Excel dispone di potenti funzionalità di formula avanzate, tra cui funzioni matematiche, statistiche e finanziarie complesse. È possibile creare formule annidate, tabelle pivot e strutture di dati complesse utilizzando strumenti di analisi come Power Query, utili per l'analisi dettagliata dei dati e la modellazione finanziaria.

Airtable

Airtable include formule di base, ma manca di funzionalità/funzioni più avanzate e della profondità di calcolo di Excel. È progettato meglio per l'organizzazione dei dati che per i calcoli più impegnativi. Sono disponibili formule e funzioni semplici per la matematica di base, la manipolazione dei dati e le funzioni di testo, ma non supportano formule complesse allo stesso livello di Excel.

🏆 Vincitore: Excel per calcoli di dati complessi

Funzionalità/funzione #3: visualizzazione dei dati

La visualizzazione dei dati aiuta gli utenti a cogliere rapidamente le intuizioni, a identificare le tendenze e a fare confronti. In strumenti come Excel e Airtable, questa funzionalità/funzione rende i dati complessi più accessibili, consentendo di vedere i modelli e di trarre conclusioni dai dati numerici a colpo d'occhio.

Excel

Excel offre strumenti estesi per la visualizzazione dei dati, tra cui grafici, diagrammi e formattazione a condizioni. È possibile creare grafici a linee, grafici a barre, diagrammi di dispersione e grafici a torta direttamente all'interno dei fogli di calcolo. Excel include anche l'integrazione con Power BI per dashboard interattivi più avanzati.

Airtable

Airtable include opzioni di visualizzazione, ma si tratta di funzionalità/funzioni di base orientate all'usabilità. Nella sezione 'App' sono disponibili visualizzazioni come Kanban, galleria, calendario e griglia. Queste visualizzazioni sono funzionali al monitoraggio dei progetti, ma non hanno la complessità degli strumenti grafici di Excel.

🏆 Vincitore: Excel per la visualizzazione dettagliata dei dati

Funzionalità/funzione #4: Automazioni e gestione del flusso di lavoro

Non ha senso uno strumento senza funzionalità di automazione e gestione del flusso di lavoro. L'automazione e la gestione dei flussi di lavoro snelliscono le attività ripetitive, rendendo il lavoro più efficiente e liberando tempo per attività di livello superiore. Ecco cosa offrono Excel e Airtable:

Excel

Excel offre un limite all'automazione tramite macro e VBA (Visual Basic for Applications), consentendo agli utenti di automatizzare attività ripetitive e creare funzioni personalizzate. Pur essendo potenti, le macro richiedono conoscenze di codice e non sono di facile utilizzo per tutti.

Airtable

Airtable fornisce automazione in un formato più accessibile e senza codice. Le sue funzionalità/funzione di automazione consentono l'impostazione di trigger, notifiche e integrazioni con altri strumenti (come Slack, Google Calendar, ecc.), rendendolo ideale per i flussi di lavoro del team e il project management. Questa facilità d'uso è ideale per il lavoro collaborativo, ma non ha la profondità del VBA di Excel.

🏆 Vincitore: Airtable per l'automazione senza codice e le funzionalità/funzioni avanzate

Funzionalità/funzione #5: collaborazione e condivisione

Le funzionalità di collaborazione e condivisione facilitano il lavoro dei team senza soluzione di continuità. Teams come Excel e Airtable consentono a più utenti di accedere, modificare e commentare i dati in tempo reale, mantenendo tutti sulla stessa pagina e migliorando la produttività del team.

Excel

Excel supporta la collaborazione, in particolare attraverso Microsoft 365, dove più utenti possono lavorare su un file contemporaneamente. Tuttavia, il monitoraggio delle modifiche e la gestione delle autorizzazioni per più viste Team possono diventare complessi, soprattutto per i team più numerosi.

Airtable

Airtable è stato progettato pensando alla collaborazione. Gli utenti possono commentare i record, assegnare attività e lavorare in tempo reale su database condivisi . È possibile impostare le autorizzazioni per ogni visualizzazione, consentendo l'accesso controllato a dati specifici. L'interfaccia utente e le opzioni di condivisione di Airtable lo rendono perfetto per progetti collaborativi e basati su team.

🏆 Vincitore: Airtable per una collaborazione continua sui dati

Airtable vs. Excel su Reddit

Siamo andati su Reddit per vedere cosa dicevano le persone su Airtable vs. Excel. Ecco cosa abbiamo trovato:

Airtable, pur essendo potente, ha dei limiti quando si tratta di gestire calcoli su larga scala come Excel.

Utente di Reddit

Adoro il fatto di poter aggiungere quasi tutte le funzionalità/funzione che voglio in Airtable nel momento stesso in cui mi rendo conto di desiderarle. È perfetto per chi vuole una soluzione completamente personalizzata e su misura e trova piacere nell'eseguirla da solo.

Utente di Reddit

Riunione ClickUp - La migliore alternativa ad Airtable vs. Excel

Sia Airtable che Microsoft Excel offrono funzionalità/funzioni uniche per la gestione dei dati. Tuttavia, hanno funzionalità/funzione di base per la collaborazione.

Indipendentemente dallo strumento scelto, è necessaria una piattaforma separata per l'analisi dei dati o la comunicazione con gli stakeholder. Passare a uno strumento diverso per ogni dato è una seccatura e può far perdere il contesto.

Per evitare questo inconveniente, è meglio utilizzare una piattaforma completa come ClickUp che offre il meglio della flessibilità di Airtable e della potenza dei dati di Excel

Scopriamo cosa rende ClickUp una delle migliori alternative per la gestione e l'analisi dei dati.

ClickUp One Up #1: Organizzare con la visualizzazione delle tabelle

gestire attività e progetti con la visualizzazione tabelle di ClickUp Vista Tabella di ClickUp porta le funzionalità degli strumenti dei fogli di calcolo nel project management, offrendo un layout familiare basato su una griglia, personalizzabile e ricco di potenti funzioni.

È possibile gestire le attività, monitorare i dati e organizzare le informazioni in modo intuitivo e flessibile, perfetto per i team abituati a lavorare con i fogli di calcolo.

Con la Vista Tabella, non c'è bisogno di codice. Tracciate rapidamente le relazioni tra le attività e organizzate il vostro lavoro collegando attività, documenti e dipendenze.

ClickUp's One Up #2: Pianificare in modo più intelligente con modelli di fogli di calcolo

ClickUp offre un'ampia gamma di modelli di fogli di calcolo foglio di calcolo dedicato modello che imita le parti migliori di Excel e Airtable, ma all'interno di un ambiente di project management - il Modello di foglio elettronico ClickUp .

Con questo modello è possibile impostare facilmente budget di progetto, tracker delle attività o persino fogli di analisi dei dati, mantenendo tutto collegato all'area di lavoro di ClickUp per una collaborazione senza interruzioni.

E non è tutto. È possibile scegliere tra sei diverse visualizzazioni: Elenco, Griglia, Documento Bacheca, Modulo e Mappa. Questo modello è adatto ai principianti, quindi potreste dimenticarvi di Excel o di Airtable (haha)!

ClickUp's One Up #3: Automazioni del flusso di lavoro Funzionalità/funzione di automazione di ClickUp portano la gestione del flusso di lavoro a un livello superiore. È possibile impostare automazioni per triggerare azioni su attività, progetti e notifiche, riducendo il lavoro richiesto e mantenendo il team in carreggiata.

Sia che si tratti di assegnare attività, aggiornare stati o promemoria delle scadenze per i membri del team, le automazioni di ClickUp fanno risparmiare tempo e aumentano l'efficienza.

Potete anche dire all'IA cosa volete che sia terminato e l'azienda creerà immediatamente le vostre automazioni. Non è fantastico? Inoltre, è possibile utilizzarlo in tutto il flusso di lavoro, ad esempio per scorciatoie per progetti, assegnatari dinamici, automazione delle email, aggiornamenti e analisi basati sull'IA e altro ancora.

Altre funzionalità/funzione di ClickUp per una gestione fluida dei dati

creare automazioni senza codice con le funzioni di automazione di ClickUp

Abbiamo anche ClickUp Brain, un assistente IA che facilita la generazione di contenuti, il riepilogare/riassumere gli aggiornamenti e l'ottimizzazione dei flussi di lavoro con pochi clic. Questo è un grande vantaggio per i team che vogliono velocizzare le attività ripetitive e migliorare la produttività.

lascia che l'IA ti fornisca aggiornamenti sui progetti e molto altro ancora con ClickUp Brain

Inoltre, una suite completa di ClickUp Project Management consente di organizzare il lavoro, fissare obiettivi e monitorare lo stato di avanzamento, il tutto in un unico luogo.

**Grazie ai grafici Gantt, alle schede Kanban e ai calendari, potete gestire ogni aspetto di un progetto senza dover cambiare strumento

Se siete alla ricerca di una configurazione più flessibile, abbiamo la soluzione Modello di foglio elettronico modificabile ClickUp, **completamente personalizzabile. Questo modello consente di creare un'area di lavoro personalizzata in stile foglio di calcolo, adatta alle proprie esigenze.

ClickUp: La soluzione al dibattito tra Airtable ed Excel

Se volete una gestione centralizzata dei dati e una collaborazione continua, scegliete Airtable. Tuttavia, Excel può essere una scelta migliore se avete un insieme di dati diversi e volete eseguire calcoli avanzati.

Ma perché scegliere? Perché non avere tutte le funzionalità/funzione in un'unica piattaforma per ottenere informazioni avanzate sui dati?

È qui che entra in gioco ClickUp. Combina le funzionalità del database relazionale di Airtable con la versatilità di Excel, diventando la soluzione perfetta per la gestione dei flussi di lavoro.

Progettato per semplificare la gestione del lavoro, ClickUp offre funzionalità di automazione, project management e collaborazione in grado di sostituire Airtable ed Excel con alcuni accorgimenti unici. Il programma riunisce il meglio di entrambi in un'unica piattaforma intuitiva, rendendo la gestione del lavoro senza soluzione di continuità. Iscriversi a ClickUp per migliorare l'efficienza del lavoro!