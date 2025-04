Stili di comunicazione DISC per migliorare le dinamiche del team

Siete in riunione e le cose vi sembrano... fuori posto. Una persona avanza con idee audaci, mentre un'altra scava con decisione nei dettagli, non tutti rilevanti.

Sarah ascolta in silenzio, mentre Michael è determinato a riportare la conversazione sui suoi problemi con un client. È come se ogni membro del team parlasse una lingua diversa.

Ecco perché le organizzazioni ricorrono al modello DISC, una struttura di valutazione della personalità, per valutare la personalità dei membri del team

In questo blog analizzeremo come utilizzare il modello DISC per comprendere e stabilire una connessione con ogni stile di comunicazione del team. 💬

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

📣 La comunicazione DISC è una struttura di valutazione utilizzata per classificare i tratti della personalità sul posto di lavoro in quattro categorie: Dominanza, Influenza, Stima e Coscienziosità

📣 Per i gestori del team, riconoscere e allinearsi con lo stile DISC di ciascun membro può favorire una comunicazione efficace, ridurre al minimo le incomprensioni e migliorare le dinamiche generali del team

clickUp vi aiuta a implementare le strategie di comunicazione in modo efficace ed efficiente grazie a funzionalità/funzione come Chat, Clip, Attività e altro ancora, che possono essere personalizzate per soddisfare gli stili di comunicazione individuali

📣 Diversi tipi di metodi di comunicazione sono adatti a diversi tipi di personalità. Questo è molto utile per gestire meglio i feedback e la comunicazione quotidiana, soprattutto quando si guida un team

**Che cosa significa DISC?

Il DISC è un modello di valutazione della personalità che categorizza le personalità in quattro tratti principali basati su emozioni e comportamenti: Dominanza, Influenza, Steadiness e Conscientiousness.

Lo psicologo William Moulton Marston ha introdotto la teoria DISC nel suo libro del 1928, _Emozioni delle persone normali

Gli assi delle personalità DISC (via: Scienza e diritto )

Marston ha osservato che il comportamento di una persona varia lungo due assi: ambienti attivi e passivi e favorevoli e antagonisti.

Questo crea quattro tipi di comportamento:

Dominanza (attiva in impostazioni antagoniste)

Induzione (attiva in impostazioni favorevoli)

Invio (passivo in impostazioni favorevoli)

Conformità (passiva in impostazioni antagoniste)

Sebbene le idee di Marston non includessero inizialmente uno strumento di valutazione, lo psicologo industriale Walter Clarke sviluppò la prima valutazione DISC per l'utilizzo sul posto di lavoro negli anni '50.

Questo primo strumento si è poi evoluto nelle versioni ampiamente diffuse del DISC che conosciamo oggi, utilizzate principalmente in impostazioni aziendali, educative e lavorative.

**William Marston fu anche responsabile dello sviluppo di un prototipo di poligrafo insieme alla moglie Elizabeth. Questo prototipo, che rilevava l'inganno in base alle variazioni della pressione sanguigna di una persona, ha gettato le basi per il moderno poligrafo.

DISC rispetto ad altri modelli di valutazione della personalità

Il modello DISC valuta principalmente i tratti comportamentali, concentrandosi sul modo in cui gli individui interagiscono con gli altri. Aiuta a determinare le preferenze di lavoro di un individuo, gli stili di comunicazione e l'idoneità alle scelte di carriera.

Mentre altri modelli di valutazione della personalità si concentrano su tratti psicologici più ampi, il DISC aiuta a identificare le tendenze comportamentali nell'ambito della comunicazione e della risoluzione dei conflitti. Questo lo rende uno strumento ideale per gestire dinamiche di team e identificare i modi migliori per collaborare e connettersi efficacemente all'interno di un team.

Indicatore di tipo MBTI (MBTI) vs. DISC

L'MBTI si concentra sui tipi di personalità e sul modo in cui gli individui percepiscono il mondo e prendono le decisioni, classificandoli in 16 tipi basati su quattro dicotomie (ad esempio, Introversione vs. Estroversione).

A differenza del DISC, l'MBTI si concentra sugli stili cognitivi e sui processi decisionali.

StrengthsFinder vs. DISC

StrengthsFinder enfatizza l'identificazione dei punti di forza e dei talenti individuali, come il pensiero strategico o la creazione di relazioni, piuttosto che i modelli comportamentali.

Mentre DISC categorizza gli individui in base alle loro azioni in vari ambienti, StrengthsFinder valuta i talenti innati per aiutare le persone a ottenere risultati migliori nei loro ruoli.

Curiosità: Marston ha anche creato il popolare carattere di Wonder Woman. Un film del 2017, Professor Marston and the Wonder Women, racconta la storia della sua vita, del suo lavoro in psicologia e dell'ispirazione dietro la sua creazione.

I quattro stili DISC spiegati

Ogni persona del team ha un proprio modo di comunicare e riconoscere queste differenze può avere un grande impatto. I quattro stili DISC offrono un modo semplice per capire come interagiscono le persone in base ai loro comportamenti.

Ecco un'analisi più approfondita di ogni stile e del suo significato per il vostro team. 🗣️

1. Stile di dominanza

Gli individui con questo stile di personalità sono audaci, decisi e concentrati sul terminato. La loro spinta a raggiungere i risultati è intensa (nel miglior modo possibile 😄).

Le persone con uno stile dominante spesso prosperano in ruoli ad alto rischio, quali la gestione del team o la leadership senior, dove possono prendere il comando e guidare con sicurezza.

Inoltre, sono diretti ed efficienti, sempre pronti a tuffarsi nel lavoro senza troppe indicazioni. Sono anche bravi a prendere decisioni rapide e sicure sul momento.

Tuttavia, le persone con uno stile dominante possono risultare inflessibili o difficili da lavorare. Il loro forte orientamento alla schiettezza può a volte mettere in secondo piano la necessità di diplomazia e possono fare fatica a considerare i sentimenti degli altri, il che può portare a conflitti.

Un esempio di personalità dominante è Steve Jobs. Si preoccupava di perfezionare i dettagli, era meticoloso nel design e ossessionato dalla qualità. I suoi standard elevati lo hanno aiutato a creare alcuni dei prodotti tecnologici più iconici.

2. Influenza lo stile

**Le personalità orientate all'influenza sono estroverse, entusiaste e persuasive, il che le rende più adatte a ruoli sociali e creativi

Le persone con questo tipo di personalità eccellono nelle posizioni che richiedono la creazione di connessioni con gli altri, come le vendite, il marketing o il servizio clienti, dove la loro capacità di coinvolgere e motivare gli altri è una risorsa importante.

Tendono a concentrarsi sul quadro generale piuttosto che farsi prendere dai dettagli. Questi individui sono i motivatori del team e portano un senso di ottimismo ed energia contagiosi ovunque vadano. Tuttavia, possono avere problemi di organizzazione, per cui è necessario fornire loro un supporto strutturato per mantenerli in carreggiata.

**Nota per la sua natura estroversa, entusiasta e persuasiva, ha costruito la sua carriera sulla connessione con le persone, ispirandole e motivandole all'azione.

**La valutazione DISC è un questionario online che richiede 10-15 minuti per essere completato. Non ci sono risposte giuste o sbagliate e non si può fallire. I risultati evidenziano i tratti comportamentali e le preferenze chiave.

3. Stile di fermezza

I compagni di squadra con un tipo di personalità stabile sono estremamente dipendenti, pazienti e di supporto. Prediligono l'armonia e si adoperano per creare un ambiente di lavoro stabile per tutti

Questi individui evitano i conflitti perché disturbano la loro routine regolare e prevedibile. Eccellono nelle attività ripetitive e prosperano nei ruoli che richiedono coerenza, come il coordinamento delle sessioni di formazione o la gestione delle richieste di benefit.

Inoltre, cercano l'equilibrio e l'armonia tra tutti i soggetti coinvolti, il che li rende estremamente empatici e grandi ascoltatori. Comprendono i sentimenti e le esigenze degli altri, il che li aiuta a costruire relazioni solide e durature.

Un esempio di personalità steadiness è Fred Rogers (Mister Rogers). Conosciuto per la sua natura calma, paziente ed empatica, ha creato un ambiente sicuro e stabile nel suo programma televisivo, costruendo fiducia e facendo sentire gli altri ascoltati e compresi.

4. Stile di coscienziosità

**Le persone coscienziose sono analitiche, orientate ai dettagli e scrupolose. Sono perfetti per ruoli che richiedono precisione, come l'ingegneria, l'account o l'analisi dei dati

Spesso si trovano a prendere note durante una riunione o a fare domande multiple durante una presentazione per assicurarsi di aver capito bene. Preferiscono la struttura, l'accuratezza e le aspettative cancellate.

Tuttavia, questo significa anche che possono avere difficoltà di fronte a cambiamenti improvvisi o istruzioni poco chiare. La loro comunicazione è precisa e ben strutturata, ma a volte può apparire agli altri come eccessivamente critica o cauta.

Un esempio di personalità coscienziosa è Bill Gates. In Microsoft, era attento ai dettagli, alla risoluzione critica dei problemi e all'uso di una lente scientifica nell'approccio alla costruzione dei prodotti.

Strategie di comunicazione per ogni stile DISC

Conoscere la personalità di un membro del team aiuta a comunicare con lui in modo più efficace, rendendo il lavoro di squadra più fluido e aumentando i risultati. Inoltre, quando tutti si capiscono meglio, ci sono meno conflitti e più connessioni.

Ecco alcuni suggerimenti per facilitare la comunicazione del team con personalità diverse. 🎙️

1. Padroneggiare la comunicazione con i tipi di personalità _dominanti

Quando si comunica con una personalità di tipo D, è essenziale essere diretti, orientati al risultato e concentrati.

Questi sono alcuni esempi di strategie di comunicazione :

Andare subito al punto: saltare le chiacchiere e immergersi direttamente nel messaggio chiave. I tipi D valorizzano l'efficienza e preferiscono non perdere tempo in convenevoli

saltare le chiacchiere e immergersi direttamente nel messaggio chiave. I tipi D valorizzano l'efficienza e preferiscono non perdere tempo in convenevoli Concentrarsi sui risultati: Mantenere le discussioni incentrate sui risultati piuttosto che sui processi. Parlate di come le vostre idee o azioni raggiungeranno i risultati desiderati

Mantenere le discussioni incentrate sui risultati piuttosto che sui processi. Parlate di come le vostre idee o azioni raggiungeranno i risultati desiderati Siate assertivi: Mostrate fiducia nelle vostre idee. Presentatele con autorevolezza e chiarezza, poiché i tipi dominanti rispettano la forza e la decisione

Mostrate fiducia nelle vostre idee. Presentatele con autorevolezza e chiarezza, poiché i tipi dominanti rispettano la forza e la decisione Impostare e chiarire gli obiettivi: Stabilire obiettivi chiariobiettivi di comunicazione e aspettative fin dall'inizio per evitare malintesi e garantire l'allineamento

Stabilire obiettivi chiariobiettivi di comunicazione e aspettative fin dall'inizio per evitare malintesi e garantire l'allineamento Presentare i fatti in modo logico: strutturare gli argomenti e le prove in un flusso logico. Questo aiuta il tipo D a capire e a rispondere rapidamente

2. Connessione con persone di stile Influenza

Per comunicare efficacemente con le persone di tipo influenza, bisogna concentrarsi sulla creazione di un rapporto, mostrando entusiasmo e supportando le loro idee.

Ecco come procedere:

**Chiedete dei loro hobby e interessi e siate aperti alla condivisione di voi stessi. I clienti valorizzano le connessioni personali

Usate storie ed esempi: Cercate di coinvolgerli con storie, aneddoti ed esempi di vita reale. Le personalità di tipo I rispondono bene alle narrazioni

Cercate di coinvolgerli con storie, aneddoti ed esempi di vita reale. Le personalità di tipo I rispondono bene alle narrazioni Abbinate la loro energia: Portate nelle vostre conversazioni lo stesso entusiasmo e la stessa positività che fanno loro. Questo li incoraggia a impegnarsi di più

Portate nelle vostre conversazioni lo stesso entusiasmo e la stessa positività che fanno loro. Questo li incoraggia a impegnarsi di più **Mostrate un interesse genuino: ascoltate attivamente le loro idee e i loro obiettivi. Esprimete entusiasmo e convalidate i loro pensieri

Evitare di sovraccaricarsi di fatti e cifre: Concentrarsi sul quadro generale ed evitare di impantanare la conversazione con troppi dettagli

Leggi anche: Come sfruttare i diversi stili di comunicazione nella leadership

3. Favorire la collaborazione con personalità _stabili

Per le persone di tipo S, concentrarsi sul farle sentire a proprio agio e in valore.

Ecco alcune strategie da tenere a mente:

**Dare loro spazio per pensare e rispondere senza fare pressioni per ottenere una risposta immediata. Per loro è importante avere il tempo di elaborare la questione

Usare un tono calmo ed empatico: Approcciare le conversazioni con un atteggiamento rilassato e comprensivo per aiutarli a sentirsi a proprio agio e apprezzati

Approcciare le conversazioni con un atteggiamento rilassato e comprensivo per aiutarli a sentirsi a proprio agio e apprezzati Favorire il coinvolgimento del team: Incoraggiare la collaborazione e porre l'accento su un approccio ai progetti più orientato al team

Incoraggiare la collaborazione e porre l'accento su un approccio ai progetti più orientato al team **Costruire la fiducia in modo graduale: avvicinare queste persone con sincerità e coerenza per guadagnare la loro fiducia nel tempo, piuttosto che aspettarsi un rapporto immediato

Presentare le idee in modo strutturato e non minaccioso: Delineare i punti in modo logico e per iscritto, quando possibile, rendendo più facile per loro seguirli

4. Coinvolgere gli individui dello stile Conscientiousness

Per comunicare efficacemente con persone di tipo C, date la priorità alla chiarezza, alla logica e all'accuratezza.

Ecco come facilitare una comunicazione efficiente comunicazione aziendale efficiente con loro:

Preparati: Assicuratevi di aver fatto ricerche approfondite e di avere una solida base di fatti e cifre per sostenere i vostri punti

Assicuratevi di aver fatto ricerche approfondite e di avere una solida base di fatti e cifre per sostenere i vostri punti Organizzare le informazioni in modo chiaro: Presentare le informazioni in un formato logico e strutturato per renderle facili da seguire e analizzare

Presentare le informazioni in un formato logico e strutturato per renderle facili da seguire e analizzare Riconoscere la loro prospettiva logica: Mostrare rispetto per la loro preferenza per approcci oggettivi e basati sui dati ed evitare un linguaggio eccessivamente emotivo

Mostrare rispetto per la loro preferenza per approcci oggettivi e basati sui dati ed evitare un linguaggio eccessivamente emotivo Cancellare le aspettative e le scadenze: Fornire indicazioni chiare su ciò che è necessario e sulle sequenze, in modo che possano pianificare ed eseguire efficacemente

Fornire indicazioni chiare su ciò che è necessario e sulle sequenze, in modo che possano pianificare ed eseguire efficacemente **Se avete un punto di vista diverso, supportatelo con dati affidabili o testimonianze credibili piuttosto che con opinioni personali

Leggi anche: Gli stili di gestione giusti per voi? 7 grandi esempi per i leader

Come migliorare le dinamiche del team con ClickUp e DISC

Con queste strategie pronte, probabilmente non vedrete l'ora di vederle in azione!

Ma ricordate che non si tratta solo del vostro approccio strumenti di project management dovrebbero adattarsi a supportare lo stile DISC.

Questo è esattamente ciò che ClickUp da fare per voi. È l'app tutto per il lavoro, che semplifica la comunicazione per tutti i membri del team, indipendentemente dalle loro caratteristiche e preferenze di comunicazione.

ClickUp Chat: Rimanere in connessione, ovunque ci si trovi

Discutete delle attività e cancellate i malintesi con ClickUp Chat ClickUp Chattare riunisce tutte le conversazioni, le attività e i progetti in un unico punto, consentendo ai membri del team di concentrarsi sul lavoro profondo senza perdere gli aggiornamenti cruciali. Questa chat centralizzata facilita il controllo, la risoluzione di malintesi e la sincronizzazione di tutti.

Ecco come il vostro team può beneficiare di ClickUp Chat:

gli stili D ottengono una comunicazione rapida e diretta, consentendo loro di concentrarsi sulle cose essenziali

ottengono una comunicazione rapida e diretta, consentendo loro di concentrarsi sulle cose essenziali gli I-stili beneficiano di uno spazio vivace per le idee e gli aggiornamenti, aumentando l'impegno

beneficiano di uno spazio vivace per le idee e gli aggiornamenti, aumentando l'impegno gli S-styles trovano rassicurazione nella coerenza, con tutte le conversazioni chiave catturate in un unico posto

trovano rassicurazione nella coerenza, con tutte le conversazioni chiave catturate in un unico posto gli Stili C apprezzano la chiarezza, sapendo di poter accedere a tutti i dettagli quando necessario

ClickUp Clip: Mostra, non raccontare

Condividete istruzioni chiare e aggiornamenti in modo visivo con ClickUp Clip ClickUp Clip consente di registrare e condividere catture dello schermo, video della webcam ed esercitazioni direttamente con il team.

È perfetto per guidare i compagni di squadra attraverso i processi o per chiarire le attività è particolarmente utile per spiegare dettagli complessi a persone di tipo C o per tenere impegnati i tipi Influenza con una comunicazione dinamica e visiva.

Visualizzazioni ClickUp: Adattare l'area di lavoro al vostro stile

L'interfaccia flessibile di ClickUp consente a ciascun membro del team di personalizzare l'area di lavoro in base al proprio profilo DISC. Con opzioni per diversi tipi di Visualizzazioni di ClickUp ogni tipo di personalità può creare una configurazione che ne aumenti la produttività e il comfort.

Personalizzare le aree di lavoro di ClickUp Views per adattarle agli stili di organizzazione e di attenzione preferiti

Ecco come queste funzionalità/funzione si allineano a ciascun profilo DISC:

gli stili D spesso preferiscono panoramiche di alto livello, rendendo le informazioni più importanti per il lavoro Vista Elenco di ClickUp o ClickUp Vista Team ideale per scansionare rapidamente le attività e rimanere concentrati sulle priorità

spesso preferiscono panoramiche di alto livello, rendendo le informazioni più importanti per il lavoro Vista Elenco di ClickUp o ClickUp Vista Team ideale per scansionare rapidamente le attività e rimanere concentrati sulle priorità gli stili I prosperano in spazi collaborativi e visivamente coinvolgenti, quindi Vista Bacheca di ClickUp è perfetto per le sessioni di brainstorming e per mantenere l'area di lavoro dinamica e di colore

prosperano in spazi collaborativi e visivamente coinvolgenti, quindi Vista Bacheca di ClickUp è perfetto per le sessioni di brainstorming e per mantenere l'area di lavoro dinamica e di colore gli stili S beneficiano di Notifiche di ClickUp che li aiutano a rimanere preparati e aggiornati senza dover fare ricerche continue

beneficiano di Notifiche di ClickUp che li aiutano a rimanere preparati e aggiornati senza dover fare ricerche continue gli stili C amano una prospettiva più dettagliata, basata sui dati, quindi Vista Tabella di ClickUp è ideale per monitorare e organizzare le informazioni in modo sistematico

Prendete il controllo della vostra finestra In arrivo con ClickUp Notifiche

Attività di ClickUp: Delegare il lavoro pensando a DISC

ClickUp semplifica l'attività di ClickUp che si allinea al profilo DISC di ciascun membro del team, assicurando che ognuno lavori in un ruolo che sfrutti i suoi punti di forza.

Scegliere tra le varie attività di ClickUp per creare un ambiente stabile e adattarlo a diversi stili

Quando si utilizza Attività di ClickUp i manager possono assegnare i ruoli in base a ciò in cui ciascuno stile DISC eccelle. **Gli stili D sono entusiasti dei risultati e delle decisioni rapide e lavorano al meglio quando gli vengono assegnate attività ad alta priorità e orientate all'azione

Queste attività permettono loro di prendere il comando e di far progredire rapidamente le cose. Dare loro la responsabilità delle attività più importanti assicura che lo stato di avanzamento rimanga inalterato senza ritardi.

Per gli stili I, che eccellono nella collaborazione creativa, l'assegnazione di attività che richiedono brainstorming o lavoro di squadra fa emergere il loro meglio. Brillano in ambienti in cui possono impegnarsi con gli altri, condividere idee e mantenere alta l'energia. Assegnare loro ruoli che prevedono queste interazioni aiuta a mantenere il team motivato e allineato.

Rivolgersi direttamente ai membri del team all'interno delle attività di ClickUp Assign Comments, per rendere il feedback facile da seguire e perseguibile

/Riferimenti/ https://clickup.com/features/assign-comments ClickUp Assegnazione commenti /%href/

aggiunge un ulteriore livello di chiarezza, soprattutto quando le attività richiedono ulteriori indicazioni o feedback.

I gestori del team possono taggare membri specifici con istruzioni chiare, assicurandosi che tutti sappiano esattamente di cosa sono responsabili. Questo è particolarmente utile per gli individui di tipo C, che apprezzano una guida dettagliata e strutturata.

Leggi anche: 15 modelli gratuiti di piano di comunicazione del progetto: Excel, Word e ClickUp

Lavagne online ClickUp: Dare vita alle idee in modo visivo

Catturare visivamente le idee del team con le lavagne online di ClickUp, facilitando il coinvolgimento e il contributo di ogni tipo DISC Lavagne online di ClickUp aggiungono un livello visivo al project management, facilitando ai membri del team il brainstorming, il piano e l'organizzazione dei progetti in modo da adattarsi ai diversi stili DISC. Le lavagne online supportano il pensiero flessibile e creativo e forniscono una struttura per le idee complesse, migliorando la collaborazione.

Ecco come:

gli stili D possono vedere la panoramica del progetto e lo stato di avanzamento, consentendo loro di prendere rapidamente decisioni strategiche.

possono vedere la panoramica del progetto e lo stato di avanzamento, consentendo loro di prendere rapidamente decisioni strategiche. gli I-stili beneficiano della libertà creativa delle lavagne online, dove possono abbozzare idee, mappare progetti e collaborare visivamente

beneficiano della libertà creativa delle lavagne online, dove possono abbozzare idee, mappare progetti e collaborare visivamente gli stili S apprezzano la struttura delle lavagne online, che permette loro di vedere come i loro contributi si inseriscono nel progetto più ampio

apprezzano la struttura delle lavagne online, che permette loro di vedere come i loro contributi si inseriscono nel progetto più ampio gli Stili C possono aggiungere note dettagliate e organizzare i passaggi in modo sistematico, aiutando tutti a rimanere in carreggiata

Migliorare la comunicazione del team con DISC e ClickUp

DISC è un potente strumento che aiuta voi e il vostro team a comprendere i tratti dominanti della personalità di ciascuno per migliorare la comunicazione.

Tuttavia, il riconoscimento di questi tratti è solo l'inizio: il vero esito positivo e il miglioramento delle capacità di leadership derivano dall'applicazione delle intuizioni DISC alle interazioni quotidiane.

È necessario uno strumento affidabile che vi assista nell'implementazione di queste strategie senza problemi. È qui che entra in gioco ClickUp, con le sue eccellenti capacità di gestione e comunicazione. Vi aiuta a connettervi con i vostri colleghi, consentendovi di personalizzare il software in base alle esigenze specifiche del vostro team. Iscriversi a ClickUp oggi stesso!