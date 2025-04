Test alfa e beta: Spiegazione delle differenze chiave

Il mercato globale del testing del software raggiungerà presto 109,5 miliardi di dollari . In qualità di professionista del software, la conoscenza dei diversi tipi di tipi di test del software vi serviranno per avere una buona base di partenza.

Iniziamo dalle basi: i test alfa e beta. Queste fasi chiave del ciclo di vita dello sviluppo del software assicurano che il vostro prodotto sia rifinito prima di arrivare sul mercato.

I test alfa sono i primi, condotti internamente per individuare i bug e perfezionare l'esperienza dell'utente.

Seguono i beta test, in cui gli utenti reali interagiscono con il prodotto, fornendo un prezioso feedback su usabilità e prestazioni.

Entrambe le fasi di test sono cruciali per un'esperienza di lavoro senza intoppi processo di gestione del rilascio nel ciclo di vita dello sviluppo del software (SDLC).

Alcune piattaforme combinano strumenti per il test Alpha e Beta, semplificando la gestione, il monitoraggio dei feedback e facilitando la transizione tra le fasi di test.

Ma Da fare: come funzionano esattamente?

Capire i test alfa

L'alpha testing è una fase del ciclo di vita dello sviluppo del software (SDLC), durante la quale il team di sviluppo o un gruppo designato per l'assicurazione della qualità (QA) testa rigorosamente un prodotto software. È un controllo interno finale prima di rilasciare il software a un pubblico più ampio.

L'alpha testing è caratterizzato da:

Test interno: Condotto all'interno dell'organizzazione dal team di sviluppo o dal personale QA

Condotto all'interno dell'organizzazione dal team di sviluppo o dal personale QA **Ambiente controllato: di solito si svolge in un'impostazione controllata, simulando scenari di utilizzo reali

Ricerca di bug: Ha lo scopo di identificare e risolvere bug e difetti critici prima che abbiano un impatto sugli utenti esterni

Ha lo scopo di identificare e risolvere bug e difetti critici prima che abbiano un impatto sugli utenti esterni Dogfooding del prodotto : Spesso coinvolge il team di sviluppo che utilizza il software per scoprire i problemi in prima persona

Quando e perché vengono condotti gli Alpha test?

L'alpha testing si svolge in genere dopo che il team di sviluppo ha completato le fasi iniziali di codifica e di test. Gli obiettivi principali sono:

Identificare i difetti principali: Scoprire i difetti più gravi sfide dello sviluppo del software come ad esempio bug e problemi critici

Scoprire i difetti più gravi sfide dello sviluppo del software come ad esempio bug e problemi critici **Assicurare la prontezza del prodotto: verificare che il software sia pronto per i test esterni o per il rilascio

Raccogliere feedback: Ottenere i primi input dagli stakeholder interni per perfezionare il prodotto

L'alpha testing comprende i seguenti passaggi:

Chiusura del test: Valutare i risultati complessivi del test e determinare se il software è pronto per la fase successiva Pianificazione del test: Sviluppare un piano di test completo che delinei gli oggetti, l'ambito e le risorse del test Configurazione dell'ambiente di test: Creare un ambiente di test che assomigli molto all'ambiente di produzione del traguardo Esecuzione dei test: Condurre vari tipi di test, tra cui quelli funzionali, di prestazione, di usabilità e di sicurezza Monitoraggio dei difetti: Registrare e tenere traccia dei difetti identificati utilizzando un sistema di monitoraggio dei bug Ripetizione dei test: Verificare che i difetti risolti siano stati risolti correttamente

L'alpha testing è come il quarterback in una partita di football: assicura che gli schemi vengano eseguiti correttamente e dirige i passaggi successivi del gioco.

Vantaggi e limiti dell'alpha testing

Sebbene l'alpha testing offra diversi vantaggi per lo sviluppo del software, presenta anche alcuni limiti.

I suoi vantaggi includono:

Rilevazione precoce dei bug: Aiuta a identificare i problemi critici prima di rilasciare il software agli utenti esterni

Aiuta a identificare i problemi critici prima di rilasciare il software agli utenti esterni Miglioramento della qualità: Contribuisce a un prodotto di qualità superiore affrontando i difetti in fase iniziale

Contribuisce a un prodotto di qualità superiore affrontando i difetti in fase iniziale Riduzione dei rischi: Minimizza il rischio di costose correzioni successive al rilascio

Minimizza il rischio di costose correzioni successive al rilascio Feedback interno: Fornisce un prezioso contributo da parte dell'aziendaagile project management team

Alcuni limiti sono:

Prospettiva limitata: Può non scoprire problemi che solo gli utenti esterni potrebbero incontrare

Può non scoprire problemi che solo gli utenti esterni potrebbero incontrare **Pregiudizio: la familiarità del team di sviluppo con il software può influenzare il loro approccio ai test

Vincoli temporali: Può richiedere molto tempo, ritardando potenzialmente il programma di rilascio

Leggi anche 10 Migliori strumenti software per i test QA di automazione È la fase in cui si rilascia un prodotto quasi completo a un gruppo selezionato di utenti esterni per testarlo e ottenere un feedback. A volte si parla di test di accettazione dell'utente (UAT).

Questi utenti, chiamati beta tester, provano il software in scenari reali per identificare eventuali bug residui, problemi di usabilità o di prestazioni.

Il beta testing è caratterizzato da:

Utenti esterni: A differenza dell'alpha testing, il beta testing coinvolge utenti esterni all'organizzazione

A differenza dell'alpha testing, il beta testing coinvolge utenti esterni all'organizzazione **Scenari reali: i beta tester utilizzano il software nel loro ambiente naturale, imitando l'uso del mondo reale

**Raccolta di feedback: l'obiettivo principale è raccogliere feedback sull'usabilità del software, sulle prestazioni e sull'esperienza complessiva dell'utente

**Caccia ai bug: i beta tester aiutano a identificare bug e problemi che potrebbero essere sfuggiti nelle fasi di test precedenti

Quando e perché viene condotto il beta testing?

Il beta testing tipicamente avviene poche settimane dopo aver completato l'alpha testing e il software è relativamente stabile. Si tratta di un passaggio fondamentale per:

Espandere il test degli utenti: Ottenere il feedback di un intervallo più ampio di utenti che rappresentano il vostro traguardo

Ottenere il feedback di un intervallo più ampio di utenti che rappresentano il vostro traguardo Identificare i problemi del mondo reale: Scoprire problemi che potrebbero emergere solo in scenari d'uso reali

Scoprire problemi che potrebbero emergere solo in scenari d'uso reali Raccogliere feedback: Raccogliere informazioni preziose per migliorare il software prima del suo rilascio ufficiale

Il beta testing comprende i seguenti passaggi:

Miglioramento iterativo: Utilizzare il feedback per apportare le modifiche e i miglioramenti necessari al software Selezione dei beta tester: Selezione di un gruppo di utenti che rappresentino il vostro traguardo **Distribuzione della versione beta: distribuire la versione beta del software ai tester Raccolta di feedback: Incoraggiare i provider a fornire feedback attraverso sondaggi, segnalazioni di bug o altri canali Correzione dei bug: Risolvere tutti i bug e i problemi segnalati

Tornando alla nostra analogia con il football: se l'Alpha testing è il quarterback, il Beta testing è il wide receiver, il giocatore che prende la palla lanciata dal quarterback a metà corsa e la porta avanti nella fase successiva fino al palo della porta.

Vantaggi e limiti del beta testing

Come l'Alpha testing, anche il Beta testing ha i suoi pro e i suoi contro.

Ecco alcuni dei suoi vantaggi:

Reazione dal mondo reale: Ottenere informazioni da utenti reali nei loro ambienti naturali

Ottenere informazioni da utenti reali nei loro ambienti naturali **Miglioramento dell'esperienza dell'utente: migliorare l'usabilità e le prestazioni del software in base al feedback dell'utente

Riduzione del rischio: Ridurre al minimo il rischio di problemi successivi al rilascio, identificando e risolvendo i problemi in anticipo

Ridurre al minimo il rischio di problemi successivi al rilascio, identificando e risolvendo i problemi in anticipo Convalida del mercato: Misura l'interesse del mercato e l'accettazione del software

Tuttavia, il beta testing presenta anche alcuni limiti:

Dipendenza dai tester: La qualità del beta testing dipende dalla partecipazione e dal feedback dei tester

La qualità del beta testing dipende dalla partecipazione e dal feedback dei tester Costrizione di tempo: Il beta testing può richiedere molto tempo, ritardando potenzialmente il programma di rilascio

Il beta testing può richiedere molto tempo, ritardando potenzialmente il programma di rilascio **Problemi di sicurezza: la distribuzione della versione beta a utenti esterni può comportare rischi per la sicurezza

Differenze chiave tra i test Alpha e Beta

I test Alpha e Beta sono fasi cruciali dello sviluppo di un software, ma hanno scopi diversi e comportano approcci diversi.

Analizziamo in sintesi le differenze tra alpha testing e beta testing:

Funzionalità/funzione Alpha testing Beta testing Scopo Identificare i bug e migliorare le funzioni prima di distribuire il software agli utenti effettivi Testare il software in condizioni reali e raccogliere feedback dagli utenti Timing All'inizio del processo di sviluppo Più avanti nel processo di sviluppo Ambiente Ambiente controllato (laboratorio o ambiente di sviluppo) Ambiente del mondo reale Partecipanti Tester interni (sviluppatori, membri del team) Utenti esterni (target di riferimento) Identificare i bug e perfezionare le funzioni Identificare i problemi di usabilità e migliorare l'esperienza dell'utente

Leggi anche: I 10 migliori strumenti software di garanzia della qualità per il test del software

Implementare i test alfa e beta

Per impostare l'Alpha o il Beta testing, è possibile utilizzare software dedicati come ClickUp . Come strumento di project management, offre funzionalità/funzione per aiutare gli sviluppatori di software e i professionisti della QA a implementare i test Alpha e Beta per migliorare la qualità del prodotto.

Ad esempio, Gestione del project management del team software di ClickUp , un hub di lavoro all-in-one per semplificare l'intero ciclo di vita dello sviluppo, può aiutarvi a creare spazi separati per i test Alpha e Beta per gestire le attività, monitorare lo stato di avanzamento e collaborare a livello interfunzionale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-451.png Gestione del project management del team software di ClickUp: Test alfa e beta /$$$img/

Consegnate prodotti di qualità collaborando con i team con il Software Team Project Management di ClickUp

Come Abraham Rojas , Delivery Team Manager di Pattern, afferma,

_Utilizziamo ClickUp per monitorare i nostri progetti di sviluppo software all'interno dell'azienda; la gestione di più progetti e team mi rende le cose più facili, questo è uno dei migliori strumenti che ho usato finora per gestire i miei progetti scrum e agili moderni Abraham Rojas , Gestore del team di consegna presso Pattern

Impostazione di ClickUp per i test Alpha

Semplificate il vostro processo di Alpha testing raccogliendo, raccogliendo e analizzando il feedback dei test interni in ClickUp.

Raccolta dei feedback

Creare un ingresso personalizzato moduli personalizzati per i team di software utilizzando Moduli ClickUp per raccogliere segnalazioni di bug e problemi dai vostri tester. Personalizzate questi moduli con campi personalizzati, assegnazioni automatiche di attività e marchi personalizzati.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-51.gif Moduli ClickUp /$$$img/

Utilizzate i moduli ClickUp con la logica delle condizioni per ricevere e trasmettere un ampio feedback sui prodotti e collegarlo direttamente alle attività impostando livelli di priorità

Feedback di azione

Una volta raccolto il feedback, convertite questi moduli in moduli tracciabili Attività di ClickUp . Date priorità, collegate, etichettate e taggate queste attività per migliorare l'organizzazione e la visibilità.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-452.png Attività di ClickUp: Test alfa e beta /$$$img/

Convertire le risposte dei moduli ClickUp in attività ClickUp personalizzabili

Mantenere una panoramica dello sviluppo

Migliorate il vostro flusso di lavoro con Integrazione di ClickUp con GitHub . Collegate richieste di pull, commit e rami alle attività di ClickUp per avere una visione completa dell'attività di sviluppo. Rimanete informati sullo stato di avanzamento e sui potenziali problemi visualizzando gli eventi di GitHub direttamente nella sezione "Attività".

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-453.png Integrazione di ClickUp con GitHub: Test alfa e beta /$$$img/

Sfruttate l'integrazione GitHub di ClickUp per vedere le vostre attività relative ai test Alpha in un unico posto

Categorizzazione dei casi di test

Utilizzare Campi personalizzati di ClickUp per classificare i casi di test Alpha. Per ogni attività del caso di test, inserire i dettagli pertinenti utilizzando il tipo di campi personalizzati appropriato.

Elenco a discesa : Da utilizzare per lo stato (ad esempio, "In attesa", "In corso", "Completato")

: Da utilizzare per lo stato (ad esempio, "In attesa", "In corso", "Completato") Testo : Aggiungere dettagli come il tester e lo scenario o l'ambiente di test

: Aggiungere dettagli come il tester e lo scenario o l'ambiente di test Casella di controllo : Da utilizzare per contrassegnare i criteri di accettazione/errore

: Da utilizzare per contrassegnare i criteri di accettazione/errore Tag: Evidenziano categorie come "Alta priorità" o "Percorso critico"

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-454.png Campi personalizzati di ClickUp: Test alfa e beta /$$$img/

Tracciate qualsiasi cosa utilizzando i campi personalizzati di ClickUp, dallo stato di sviluppo del prodotto alle sue valutazioni

Gestire i bug

Siete stanchi di gestire bug e difetti con diversi strumenti e fogli di calcolo? Modello di monitoraggio dei bug e dei problemi di ClickUp semplifica l'intero processo, consentendo ai team del supporto, dell'ingegneria e del prodotto di collaborare senza problemi e di fornire più rapidamente prodotti di alta qualità.

Dopo aver monitorato meticolosamente bug e problemi durante la fase di test Alpha, potete riepilogare/riassumere le vostre scoperte con modelli per la segnalazione dei bug .

Uno di questi modelli è Modello di rapporto di prova di ClickUp che semplifica il processo di reportistica tenendo traccia di tutti i casi di test e dei difetti rilevanti, organizzando i risultati dei test per un'analisi più rapida e valutando l'efficacia del software in varie condizioni.

Automazioni degli aggiornamenti

Utilizzo di Automazioni di ClickUp è anche possibile impostare regole che attivano automaticamente azioni basate sullo stato delle attività relative ai lavori richiesti da Alpha Testing.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-457.png Automazioni di ClickUp /$$$img/

Impostazione delle Automazioni di ClickUp per ridurre la necessità di assegnare manualmente le attività durante la fase di test Alpha

Ad esempio, quando lo stato di un'attività cambia in 'Completato' durante il test Alpha, è possibile assegnarla automaticamente al team QA per un'ulteriore revisione e notificarla al project manager.

Oppure, se un'attività è contrassegnata come "Bloccata", è possibile assegnarla automaticamente al team di sviluppo e aggiungere un commento per richiedere chiarimenti.

È anche possibile creare attività ricorrenti per le attività di test regolari, come gli smoke test giornalieri o i test di regressione settimanali. Impostate notifiche per avvisare i membri del team quando le attività vengono assegnate, le date di scadenza si avvicinano o gli stati cambiano.

Leggi anche: 20 migliori software, strumenti e soluzioni per il monitoraggio dei bug

Impostazione di ClickUp per il beta testing

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-458.png ClickUp per i team agili /$$$img/

Create il vostro flusso di lavoro perfetto per il beta testing utilizzando ClickUp per Agile Teams ClickUp per Agile Teams semplifica il beta testing riunendo in un'unica piattaforma le roadmap dei prodotti, i backlog, gli sprint, il design UX e i feedback degli utenti.

Monitoraggio del backlog

La parte migliore? Con oltre 15 Visualizzazioni ClickUp è possibile visualizzare il proprio lavoro nel modo desiderato. Tracciate i backlog con le tavole Kanban, stimate le sequenze temporali dei rilasci con i grafici di Gantt o utilizzate le viste Elenco per il monitoraggio dettagliato delle attività: indipendentemente dalla metodologia Agile che preferite, ClickUp può essere personalizzato per adattarsi alle vostre esigenze.

💡Pro Tip: Privilegiate il vostro backlog usando campi personalizzati e formule per valutare l'impatto e i compromessi di nuove funzionalità/funzioni, idee di prodotto e problemi segnalati, assicurando un processo decisionale più intelligente durante il Beta testing.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-459-1400x935.png Integrazioni di ClickUp /$$$img/

Combinate gli strumenti più diffusi in un'unica piattaforma con le integrazioni ClickUp

Integrare il vostro stack tecnologico

Con oltre 1.000 Integrazioni ClickUp -tra cui GitHub, Gitlab, Slack, Figma e Sentry- è possibile connettere l'intero stack tecnologico per una fase di test senza soluzione di continuità.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-460.png ClickUp Agile dashboard /$$$img/

Visualizzate le attività e le priorità e le chat dettagliate di burndown e burnup con ClickUp Agile Dashboard

Monitoraggio dello stato di avanzamento dei test

Durante la fase di beta testing, ClickUp Dashboard possono essere lo strumento ideale per il monitoraggio dello stato dei test in tempo reale.

Per migliorare i tassi di completamento degli sprint e identificare i colli di bottiglia, è possibile monitorare le metriche Agile chiave come la velocità, la durata ciclo, il lead time e i tassi di burn-down. Queste metriche vi daranno indicazioni chiare su come il team sta procedendo verso gli obiettivi di beta testing e se ci sono aree in ritardo.

Allineate il dashboard agli elementi cruciali di Scrum. Per esempio, è possibile utilizzare i grafici di burn-down per visualizzare lo stato dello sprint e garantire che il team rimanga in carreggiata. Gli sviluppatori possono concentrarsi sulle loro attività, mentre i titolari del prodotto monitorano la visione generale del progetto e la salute del backlog.

Modelli di flussi di lavoro per i test

È inoltre possibile tenere sotto controllo l'intera fase di test con il programma Modello di gestione dei test di ClickUp .

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-461.png Modello di gestione dei test di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-102451742&department=engineering-product Scarica questo modello /$$$cta/

Questo modello semplifica la gestione dei test, aiutando il team a garantire che ogni prodotto sia affidabile e pronto per il rilascio.

Con 11 Stati personalizzati in ClickUp come "Salta", "In corso" e "Pronto per la revisione", è possibile monitorare facilmente il flusso di lavoro dei test. Inoltre, i campi personalizzati consentono di classificare e aggiungere dettagli critici a ciascun test.

Il modello offre anche due visualizzazioni uniche: "Suggerimenti per iniziare" e "Vista incorporata", per essere subito operativi. Grazie alle funzionalità integrate di project management, come l'automazione, l'assistenza dell'IA e i moduli incorporati, la gestione del processo di test non è mai stata così semplice.

Inoltre, se si sta sviluppando un'app e si vuole analizzare l'impatto di una funzionalità/funzione indipendente, è possibile testare i casi con l'opzione Modello di caso di test di ClickUp .

Utilizzate il modello per creare piani di test personalizzati per ogni progetto e organizzare i casi di test per un'efficienza ottimale. Esaminate i risultati e utilizzate i dati per definire le priorità di correzione dei bug.

Leggi anche: 10 modelli essenziali di test case per il collaudo di software e prodotti

Sfide comuni e come superarle

Abbiamo trattato i punti di forza e il processo di configurazione di questi diversi tipi di test. Ora è il momento di discutere le sfide:

Sfide affrontate durante i test Alpha

L'alpha testing è una fase iniziale in cui gli sviluppatori e i team interni mirano a identificare i principali bug e problemi di usabilità. Tuttavia, non è priva di ostacoli.

Caratteristiche incomplete: Poiché il prodotto è ancora in fase di sviluppo, molte funzioni potrebbero essere incomplete o non completamente funzionanti

Poiché il prodotto è ancora in fase di sviluppo, molte funzioni potrebbero essere incomplete o non completamente funzionanti **Mancanza di scenari reali: gli alpha tester sono solitamente interni, quindi le condizioni reali dell'utente potrebbero essere trascurate

**Sovraccarico di bug: il numero di bug può sopraffare i team, rendendo difficile la definizione delle priorità

Sfide affrontate durante il beta testing

Il beta testing presenta il prodotto a utenti esterni, rivelando nuove sfide quando entra in un ambiente reale.

Comportamento imprevedibile degli utenti: I tester esterni spesso utilizzano il prodotto in modi che gli sviluppatori non avevano previsto, rivelando problemi inaspettati

I tester esterni spesso utilizzano il prodotto in modi che gli sviluppatori non avevano previsto, rivelando problemi inaspettati Volume di feedback: Con una base di utenti più ampia, i team possono essere sommersi di feedback, rendendo difficile agire su tutto

Con una base di utenti più ampia, i team possono essere sommersi di feedback, rendendo difficile agire su tutto **Assicurare la copertura dei test: è difficile garantire che gli utenti esterni testino a fondo ogni aspetto del prodotto

Strategie per affrontare queste sfide

Per affrontare efficacemente queste sfide, i team devono adottare strategie proattive per semplificare il processo di test.

Alcune di queste includono:

Interruttori di funzionalità: Usare gli interruttori di funzionalità durante i test Alpha per abilitare/disabilitare le funzionalità incomplete, riducendo al minimo le interruzioni

Usare gli interruttori di funzionalità durante i test Alpha per abilitare/disabilitare le funzionalità incomplete, riducendo al minimo le interruzioni Automazione della segnalazione dei bug: Implementare il monitoraggio automatizzato dei bug per facilitare il feedback e ridurre la reportistica manuale

Implementare il monitoraggio automatizzato dei bug per facilitare il feedback e ridurre la reportistica manuale Segmentare il feedback: Categorizzare il feedback beta in base alla criticità e all'area del prodotto per dare priorità alle azioni in modo efficace

Categorizzare il feedback beta in base alla criticità e all'area del prodotto per dare priorità alle azioni in modo efficace Fornite istruzioni chiare per i test: Offrite linee guida dettagliate ai beta tester per garantire una copertura completa e un feedback di valore

Potete sfruttare Gli Sprints di ClickUp per i test iterativi e la gestione delle attività non completate.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-462-1400x971.png Sprints di ClickUp: Test alfa e beta /$$$img/

Date spazio a feedback e aggiustamenti costanti per migliorare la qualità complessiva del progetto con gli Sprints di ClickUp

Ecco come può essere utile:

Definire obiettivi, attività e sequenze per ogni sprint, assicurando che il team conosca le vostre aspettative

per ogni sprint, assicurando che il team conosca le vostre aspettative Programmare intervalli regolari di test all'interno di ogni sprint per identificare e risolvere tempestivamente i problemi

all'interno di ogni sprint per identificare e risolvere tempestivamente i problemi Spostare automaticamente le attività incomplete allo sprint successivo, assicurando che nessuno perda nulla e che tutto venga terminato

allo sprint successivo, assicurando che nessuno perda nulla e che tutto venga terminato Monitorare lo stato di avanzamento utilizzando la dashboard dello sprint per garantire che il team rimanga in carreggiata e si adegui se necessario

Superare le sfide dell'Alpha vs. Beta Testing con ClickUp

Sia l'Alpha che il Beta testing hanno un ruolo importante nel garantire che un prodotto sia pronto per il mercato, offrendo spunti unici.

L'Alpha testing identifica i bug critici in un ambiente controllato, mentre il Beta testing fornisce feedback dal mondo reale per perfezionare il prodotto finale. La gestione efficace di queste fasi è la chiave per rilasciare un prodotto affidabile e di facile utilizzo.

Teams come ClickUp semplificano il processo di test di usabilità per i team software e Agile, semplificando i flussi di lavoro, automatizzando il monitoraggio dei bug e mantenendo i team allineati dal piano al rilascio.

Con visualizzazioni, dashboard e integrazioni personalizzabili, è l'hub perfetto per gestire le complessità dei test Alpha e Beta. Iscriviti a ClickUp oggi stesso e prendi il controllo del tuo processo di test!