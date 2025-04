I 10 principali generatori di IA KPI

Che si tratti di misurare le prestazioni dei dipendenti o di monitorare lo stato di avanzamento di un progetto, i KPI (key performance indicators) indicano se si è sulla buona strada o se si sta sbagliando traguardo. ✅

Come manager, ho passato molte ore a creare indicatori chiave di prestazione. Pur essendo un esercizio critico e gratificante, richiede tempo. I generatori di KPI IA hanno reso questo processo molto più veloce!

Dopo aver fatto una ricerca su molte opzioni, ho identificato i 10 migliori generatori di KPI IA che analizzano il monitoraggio delle prestazioni attraverso l'IA e semplificano il monitoraggio delle prestazioni.

Scopriamo quale strumento lavora meglio per voi. 🚀

Cosa cercare in un generatore di IA KPI?

Il giusto generatore di KPI IA automatizza gli aspetti noiosi del monitoraggio dei KPI e vi aiuta a concentrarvi su ciò che conta di più. Ecco cosa dovreste cercare in un generatore di KPI ideale:

Facilità d'uso : Cercate strumenti che semplifichino l'intero processo, dall'inserimento dei dati attraverso molteplici origini dati al monitoraggio degli oggetti aziendali. Il generatore di KPI ideale automatizza la maggior parte delle funzioni e aiuta a generare facilmente KPI significativi

: Cercate strumenti che semplifichino l'intero processo, dall'inserimento dei dati attraverso molteplici origini dati al monitoraggio degli oggetti aziendali. Il generatore di KPI ideale automatizza la maggior parte delle funzioni e aiuta a generare facilmente KPI significativi Rilevanza del settore : Scegliete uno strumento che offra KPI specifici per il settore. Che si tratti di e-commerce o di sanità, queste informazioni vi guideranno nella misurazione delle prestazioni

: Scegliete uno strumento che offra KPI specifici per il settore. Che si tratti di e-commerce o di sanità, queste informazioni vi guideranno nella misurazione delle prestazioni Modelli di partenza solidi: Iniziate con modelli ben progettati che vi aiutano a partire con format di KPI predefiniti per il monitoraggio di metriche come la soddisfazione dei clienti, la gestione di tempo e risorse o l'efficienza operativa

Alcuni esempi di KPI chiave includono i tassi di conversione, la frequenza di rimbalzo e il Net Promoter Score (NPS), tutti facilmente generabili con lo strumento giusto.

Ricordate che un generatore di indicatori di performance chiave automatizza l'impostazione dei risultati obiettivi professionali fornendo al contempo informazioni utili per far progredire la vostra azienda.

I 10 migliori generatori di KPI

Ecco i miei 10 migliori generatori di KPI, che vi aiuteranno a creare facilmente metriche significative, a monitorare lo stato e a prendere decisioni basate sui dati.

1. ClickUp (il migliore per la generazione e il monitoraggio di KPI alimentati dall'IA)

Immaginate di essere un project manager che gestisce molteplici attività e scadenze e cerca di creare KPI per il proprio team.

Sembra opprimente, vero? Non deve essere così difficile. ClickUp potente IA e il design intuitivo rendono la generazione di KPI un gioco da ragazzi, sia che si tratti di attività commerciali, di project management o di risorse umane.

Lungo il percorso, avrete un grande aiuto da funzionalità/funzione come Obiettivi ClickUp e l'IA nativa di ClickUp, ClickUp Brain . Ecco come fare.

Supponiamo di gestire un team commerciale. Potete usare ClickUp Obiettivi per impostare KPI specifici, come la crescita delle vendite o la soddisfazione dei clienti, e monitorarli in tempo reale.

massimizzate il raggiungimento degli obiettivi con ClickUp Obiettivi, dotato di un'interfaccia utente per l'impostazione delle scadenze_

Gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento sono automatizzati, quindi non dovrete rincorrere i membri del team per ottenere i reportistici.

Definire i KPI con ClickUp Brain

Avete bisogno di aiuto per definire i KPI? Nessun problema! Con ClickUp Brain, potete chiedere all'IA di generare gli OKR (obiettivi e risultati chiave) in base alle vostre attività.

Ecco un esempio: Abbiamo chiesto a ClickUp Brain di esaminare le nostre attività e di suggerire un team per il gruppo dei contenuti. L'intelligenza artificiale si è messa subito al lavoro!





Utilizzate le capacità avanzate di ClickUp Brain in termini di IA per costruire i KPI

Avete bisogno di qualcosa di ancora più semplice? Potete utilizzare uno dei seguenti strumenti Dei modelli OKR di ClickUp che sono stati pre-progettati per tutte le esigenze del progetto.

💡 Pro Tip: Non dimenticate di personalizzare i vostri traguardi KPI! Con ClickUp Obiettivi è possibile impostare traguardi in valuta, in numero o reali/falsi, per completare il monitoraggio e la misurazione dell'esito positivo.

Modello ClickUp KPI

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-342.png Modello di ClickUp KPI https://app.clickup.com/signup?template=t-182201584&department=operations Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di ClickUp KPI è lo strumento ideale per monitorare e visualizzare le metriche più importanti.

Questo modello non solo semplifica le cose mostrando cosa funziona (e cosa no), ma è anche completamente personalizzabile, in modo da poterlo adattare alle esigenze specifiche del team. Questo lo rende ideale per un monitoraggio efficiente degli obiettivi.

Grazie a immagini di facile lettura, potrete stupire tutti mostrando lo stato del vostro team, e magari anche dandogli il cinque per aver raggiunto i traguardi prefissati.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Obiettivi di ClickUp : Monitoraggio automatico di KPI come i traguardi commerciali o la produttività dei dipendenti con aggiornamenti in tempo reale

: Monitoraggio automatico di KPI come i traguardi commerciali o la produttività dei dipendenti con aggiornamenti in tempo reale ClickUp Brain : Genera OKR basati sui dati dell'area di lavoro: lascia che l'IA suggerisca i migliori KPI su cui concentrarsi

: Genera OKR basati sui dati dell'area di lavoro: lascia che l'IA suggerisca i migliori KPI su cui concentrarsi Dashboard personalizzate : Visualizzazione dello stato dei KPI con dati in tempo reale provenienti da diverse origini dati in un'unica visualizzazione

: Visualizzazione dello stato dei KPI con dati in tempo reale provenienti da diverse origini dati in un'unica visualizzazione Integrazioni multiple: Estrarre senza problemi i dati da altre piattaforme come Slack, HubSpot e altre ancora per tenere sotto controllo le prestazioni aziendali



creare una panoramica completa delle attività di marketing utilizzando la dashboard di ClickUp_

Limiti di ClickUp

Molte funzionalità/funzione per i team più piccoli: Per i team con minori esigenze, l'estensione delle funzionalità/funzione potrebbe risultare un po' troppo complessa

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito per sempre

Gratuito per sempre Piano Unlimited : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Piano Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Piano Enterprise : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ recensioni)

: 4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

2. Taskade (il migliore per la creazione di KPI con un budget limitato)

condividere agenti IA, progetti e aree di lavoro senza sforzo con il proprio team_

Tenere sotto controllo gli indicatori di prestazione chiave (KPI) può spesso sembrare un lavoro a tempo pieno.

Per fortuna, Taskade semplifica le cose grazie a funzionalità/funzione basate sull'IA, che consentono di generare KPI e di gestire i progetti senza sforzo.

Il design intuitivo e le funzionalità di collaborazione in tempo reale di Taskade copriranno la maggior parte delle vostre esigenze, sia che siate titolari di una piccola azienda o project manager.

Le migliori funzionalità/funzioni di Taskade

Generatore di IA KPI : Automazione del processo di generazione di KPI significativi con l'IA

: Automazione del processo di generazione di KPI significativi con l'IA Collaborazione in tempo reale : Lavora senza problemi con il tuo team, indipendentemente da dove si trovi

: Lavora senza problemi con il tuo team, indipendentemente da dove si trovi Modelli di progetto personalizzabili : Semplificare la creazione di KPI e il project management con modelli predefiniti

: Semplificare la creazione di KPI e il project management con modelli predefiniti Integrazione perfetta: Integrazione con strumenti popolari come Google Calendar e Slack per mantenere il flusso di lavoro in un unico luogo

Limiti di Taskade

Funzioni avanzate limitate : Mancano alcune personalizzazioni complesse disponibili in altri strumenti, come SmartSuite

: Mancano alcune personalizzazioni complesse disponibili in altri strumenti, come SmartSuite Scalabilità: Può richiedere integrazioni aggiuntive per progetti più grandi e complessi

Prezzi di Taskade

Piano Free : $0/mese

: $0/mese Taskade Pro : $8/utente al mese

: $8/utente al mese Taskade for teams: $16/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Taskade

G2 : 4.6/5 (50 recensioni)

: 4.6/5 (50 recensioni) Capterra: 4.7/5 (50+ recensioni)

3. Easy-Peasy.IA (il migliore per le soluzioni IA all-in-one)

Via Easy-Peasy.IA Easy-Peasy.IA offre una serie di strumenti di IA progettati per semplificare attività come la generazione di KPI, la trascrizione audio e la creazione di immagini.

Grazie all'interfaccia facile da usare e alle varie funzionalità/funzione di IA, Easy-Peasy.IA è una scelta eccellente per le aziende e gli autori di contenuti che desiderano automatizzare e velocizzare i propri flussi di lavoro.

Le migliori funzionalità di Easy-Peasy.IA

Generatore di KPI IA : Genera automaticamente KPI significativi e personalizzati in base alle esigenze aziendali

: Genera automaticamente KPI significativi e personalizzati in base alle esigenze aziendali /IA chattare in tempo reale: Offre un assistente di chat IA che fornisce dati in tempo reale, caricamento di file e una varietà di personaggi per la chat

Trascrizione audio IA : Trascrive rapidamente i file audio e genera un discorso simile a quello umano in oltre 40 lingue

: Trascrive rapidamente i file audio e genera un discorso simile a quello umano in oltre 40 lingue /IA bot personalizzabili: Costruisce bot GPT personalizzati per i vostri dati, incorporabili sul vostro sito web o condivisibili tramite URL

Limiti di Easy-Peasy.IA

Piano Free limitato: Limita il numero di parole e i crediti delle immagini, che potrebbero non essere sufficienti per progetti più grandi

limitato: Limita il numero di parole e i crediti delle immagini, che potrebbero non essere sufficienti per progetti più grandi Generazione di immagini IA: Incoerenze con le immagini generate dall'IA, in cui non tutti i risultati soddisfano le aspettative

Prezzi di Easy-Peasy./IA

Piano Free : $0/mese

: $0/mese Piano iniziale : $8/mese

: $8/mese Unlimited 50: $12/mese

$12/mese Piano Unlimited: $16,5/mese

Valutazioni e recensioni di Easy-Peasy.IA

Non ci sono abbastanza recensioni

4. SimpleKPI (Il migliore per il monitoraggio e la reportistica KPI semplice)

Via SempliceKPI SimpleKPI è un software senza fronzoli e di facile utilizzo Software KPI progettato per semplificare il monitoraggio e la reportistica degli indicatori di prestazione chiave per le aziende di tutte le dimensioni.

Ciò che mi piace di SimpleKPI è la sua capacità di generare rapidamente reportistica attraverso le sue dashboard interattive, che aiutano a trasformare dati complessi in immagini accessibili.

Le migliori funzionalità/funzioni di SimpleKPI

KPI dashboard : Creazione e condivisione di grafici, diagrammi e widget interattivi e di facile comprensione per il monitoraggio in tempo reale dei KPI

: Creazione e condivisione di grafici, diagrammi e widget interattivi e di facile comprensione per il monitoraggio in tempo reale dei KPI Rapporti KPI : Generazione di reportistica completa con informazioni dettagliate ed esportazione in formati come PDF, Word o Excel

: Generazione di reportistica completa con informazioni dettagliate ed esportazione in formati come PDF, Word o Excel Analisi dei KPI : Utilizzate le funzionalità di drill-down per approfondire i dati, confrontare le tendenze e identificare le lacune nelle prestazioni

: Utilizzate le funzionalità di drill-down per approfondire i dati, confrontare le tendenze e identificare le lacune nelle prestazioni Utenti illimitati: Nessun limite di utenti, dashboard o KPI, perfetto per i team più grandi

Limiti di SimpleKPI

Personalizzazione limitata : Offre meno opzioni di personalizzazione per dashboard e report rispetto ad altri strumenti

: Offre meno opzioni di personalizzazione per dashboard e report rispetto ad altri strumenti Nessuna app mobile: Attualmente non dispone di un'app mobile dedicata per il monitoraggio in movimento

Prezzi di SimpleKPI

Piano Unlimited: $79/mese

Recensioni di SimpleKPI

Non ci sono abbastanza recensioni

5. Databox (Il migliore per il monitoraggio delle prestazioni e gli avvisi)

Via Databox Databox offre una piattaforma all-in-one per il monitoraggio delle prestazioni del provider attraverso dashboard, scorecard e avvisi in tempo reale.

Il punto di forza di Databox è la sua serie di funzionalità/funzione altamente specifiche, che includono istantanee programmate, notifiche Slack e riepiloghi/riassunti delle prestazioni basati sull'IA.

Le migliori funzionalità/funzioni di Databox

dashboard KPI : Creazione di dashboard interattivi per visualizzare lo stato e ottenere aggiornamenti giornalieri, settimanali o mensili sulle metriche chiave

: Creazione di dashboard interattivi per visualizzare lo stato e ottenere aggiornamenti giornalieri, settimanali o mensili sulle metriche chiave Notifiche su Slack : Invio automatico di istantanee KPI su Slack o email per mantenere il team allineato

: Invio automatico di istantanee KPI su Slack o email per mantenere il team allineato Riepiloghi/riassunti delle prestazioni basati sull'IA : Ricevere riepiloghi dettagliati, generati dall'IA, delle prestazioni e delle metriche

: Ricevere riepiloghi dettagliati, generati dall'IA, delle prestazioni e delle metriche Rapporti personalizzabili: Costruire e automatizzare report che possono essere condivisi in tutta l'organizzazione con facilità

limiti di #### Databox

Problemi di bug : Alcuni utenti hanno segnalato bug occasionali durante la creazione di dashboard o report

: Alcuni utenti hanno segnalato bug occasionali durante la creazione di dashboard o report Integrazioni mancanti: La piattaforma manca di integrazioni con alcuni strumenti

Prezzi di Databox

Piano Free Forever : $0/mese

: $0/mese Piano iniziale : $59/mese

: $59/mese Piano professionale : $199/mese

: $199/mese Piano di crescita : $399/mese

: $399/mese Piano Premium: $999/mese

Databox valutazioni e recensioni

G2 : 4.4/5 (150+ recensioni)

: 4.4/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 200 recensioni)

6. Smartsheet (il migliore per il lavoro in tempo reale e la gestione delle KPI)

Via Smartsheet Smartsheet è una piattaforma flessibile per la gestione del lavoro che aiuta i team a monitorare KPI e a stabilire le priorità e a gestire i progetti da un'unica posizione centrale.

Anche se per i nuovi utenti può risultare un'esperienza travolgente, Smartsheet può integrarsi con strumenti come Salesforce, Microsoft Dynamics e Power BI per visualizzare in modo completo le prestazioni aziendali.

La mia opinione personale? Smartsheet è una buona opzione se si vuole integrare con altri strumenti e gestire i dati in tutta l'organizzazione.

Ma se siete utenti alle prime armi e cercate uno strumento semplice per generare e gestire i KPI, potete evitare di scegliere uno strumento meno completo.

Le migliori funzionalità/funzione di Smartsheet

Dashboard KPI in tempo reale : Monitoraggio e visualizzazione delle metriche chiave in tempo reale grazie a dashboard personalizzabili

: Monitoraggio e visualizzazione delle metriche chiave in tempo reale grazie a dashboard personalizzabili Flussi di lavoro automatizzati : Semplificare le attività ripetitive e i processi aziendali con l'automazione su tutte le piattaforme

: Semplificare le attività ripetitive e i processi aziendali con l'automazione su tutte le piattaforme Integrazioni estese : Integrazione con strumenti popolari come Tableau, Salesforce, Jira e altri ancora, per un trasferimento di dati e approfondimenti senza soluzione di continuità

: Integrazione con strumenti popolari come Tableau, Salesforce, Jira e altri ancora, per un trasferimento di dati e approfondimenti senza soluzione di continuità Strumenti di collaborazione: Funzionalità di comunicazione integrate e integrazione con Slack per mantenere i team in contatto tra loro

Limiti di Smartsheet

Complessità per i nuovi utenti : L'ampio intervallo di funzionalità/funzione e le opzioni di personalizzazione possono risultare eccessivi per gli utenti che si avvicinano per la prima volta a Smartsheet

: L'ampio intervallo di funzionalità/funzione e le opzioni di personalizzazione possono risultare eccessivi per gli utenti che si avvicinano per la prima volta a Smartsheet Problemi di accesso per gli utenti: Alcuni utenti segnalano difficoltà nell'impostazione delle autorizzazioni di accesso, anche se ciò è spesso attribuito a un errore dell'utente

Prezzi di Smartsheet

Piano Pro : $9 per utente/mese

: $9 per utente/mese Piano Business : $19 per utente/mese

: $19 per utente/mese Piano Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Smartsheet

G2 : 4.4/5 (17.000+ recensioni)

: 4.4/5 (17.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (3.000+ recensioni)

7. Scoro (il migliore per la gestione del lavoro end-to-end)

Via Scoro Scoro è una piattaforma all-in-one progettata per consulenze, agenzie e servizi professionali per gestire progetti, risorse e finanze da un unico sistema.

Offre strumenti che vanno dal project management alla fatturazione e alla reportistica finanziaria.

Uno dei punti chiave di Scoro è la sua potente capacità di analisi finanziaria, che aiuta gli utenti a gestire facilmente i bilanci.

Le migliori funzionalità di Scoro

Comprehensive project management : Gestione dell'intero ciclo di vita del progetto, dalla quotazione alla fatturazione, tutto in un unico sistema

: Gestione dell'intero ciclo di vita del progetto, dalla quotazione alla fatturazione, tutto in un unico sistema Informazioni finanziarie : Monitoraggio della redditività dei progetti e dei dati finanziari a livello di client e gestione dei budget con facilità

: Monitoraggio della redditività dei progetti e dei dati finanziari a livello di client e gestione dei budget con facilità Piano delle risorse : Bilanciare i carichi di lavoro, pianificare efficacemente le risorse e monitorare il tempo fatturabile

: Bilanciare i carichi di lavoro, pianificare efficacemente le risorse e monitorare il tempo fatturabile Integrazione commerciale e CRM: Gestione degli account dei clienti e delle pipeline commerciali e monitoraggio delle entrate aziendali

Limiti di Scoro

Funzione limitata dell'app mobile : L'app mobile non offre le stesse funzionalità/funzione della versione desktop

: L'app mobile non offre le stesse funzionalità/funzione della versione desktop Modello di prezzo per utente: Il prezzo di Score può diventare costoso per i team più piccoli con budget limitati

Prezzi di Scoro

Piano essenziale : $26 per utente/mese

: $26 per utente/mese Piano standard : $37 per utente/mese

: $37 per utente/mese Piano Pro : $63 per utente/mese

: $63 per utente/mese Piano Ultimate: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Scoro

G2 : 4.5/5 (400 recensioni)

: 4.5/5 (400 recensioni) Capterra: 4.6/5 (200+ recensioni)

8. Klipfolio (il migliore per le analisi self-service e i dashboard pronti all'uso)

Via Klipfolio Klipfolio è la scelta migliore per le aziende che cercano una piattaforma di analisi self-service o dashboard e reportistica KPI pronti all'uso.

Grazie alla sua interfaccia user-friendly, Klipfolio consente alle piccole e medie imprese di monitorare i dati e visualizzare facilmente le prestazioni.

Le migliori funzionalità di Klipfolio

Dashboard in tempo reale : Creazione e gestione di dashboard altamente personalizzabili per monitorare i dati KPI del team o dei client

: Creazione e gestione di dashboard altamente personalizzabili per monitorare i dati KPI del team o dei client Catalogo delle metriche : Offre metriche curate, gestite dal team dati, che consentono agli utenti aziendali di creare dashboard con facilità

: Offre metriche curate, gestite dal team dati, che consentono agli utenti aziendali di creare dashboard con facilità Integrazioni potenti : Si integra con un ampio intervallo di strumenti aziendali, tra cui Google Analytics, Salesforce e piattaforme di social media

: Si integra con un ampio intervallo di strumenti aziendali, tra cui Google Analytics, Salesforce e piattaforme di social media Modelli di KPI: Accesso a modelli precostituiti per la gestione dei KPI in aree chiave quali commerciale, marketing e catena di approvvigionamento

Limiti di Klipfolio

Configurazione complessa : Alcuni utenti trovano confusa la configurazione di dashboard e Clip personalizzate senza una guida adeguata

: Alcuni utenti trovano confusa la configurazione di dashboard e Clip personalizzate senza una guida adeguata Limitato piping dei dati: La piattaforma non dispone di connettori nativi per i database e si affida in larga misura alle integrazioni API, il che limita la flessibilità dei dati per alcuni utenti

Prezzi di Klipfolio

Piano Free : Piano professionale : Piano gratuito : Piano gratuito

: : : Piano professionale : $60/mese

: $60/mese Piano Business: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Klipfolio:

G2 : 4.5/5 (250+ recensioni)

: 4.5/5 (250+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (150+ recensioni)

9. Geckoboard (il migliore per i dashboard dei KPI in tempo reale)

Via Geckoboard Geckoboard è uno strumento semplice ma potente, progettato per i leader aziendali per creare e condividere dashboard KPI in tempo reale.

Questo lo rende uno strumento efficace per raccogliere i dati del team e generare dashboard e reportistica KPI.

L'aspetto più interessante di Geckoboard è il suo ampio intervallo di integrazioni: lo strumento può connettersi con oltre 90 strumenti di dati popolari come Google Analytics, Salesforce e Zendesk.

Le migliori funzionalità/funzioni di Geckoboard

90+ integrazioni di origine dati : Connessione a strumenti popolari come Google Analytics, Shopify e Zendesk per il monitoraggio dei dati in tempo reale

: Connessione a strumenti popolari come Google Analytics, Shopify e Zendesk per il monitoraggio dei dati in tempo reale Interfaccia facile da usare : Non sono necessarie competenze di codifica o di BI; è possibile creare dashboard con un semplice editor drag-and-drop

: Non sono necessarie competenze di codifica o di BI; è possibile creare dashboard con un semplice editor drag-and-drop Opzioni di condivisione personalizzabili : Condivisione dei dashboard via email, Slack, mobile o visualizzazione sulle TV dell'ufficio

: Condivisione dei dashboard via email, Slack, mobile o visualizzazione sulle TV dell'ufficio Monitoraggio dei KPI in tempo reale: Monitorare le metriche chiave in tempo reale e apportare rapide modifiche per migliorare le prestazioni

Limiti di Geckoboard

Personalizzazione limitata : Alcuni utenti trovano restrittiva la mancanza di opzioni per scalare i numeri e copiare gli elementi della dashboard

: Alcuni utenti trovano restrittiva la mancanza di opzioni per scalare i numeri e copiare gli elementi della dashboard Reclami sull'aumento dei prezzi: Alcuni utenti hanno segnalato improvvisi aumenti di prezzo, che potrebbero essere un problema per i piccoli team

Prezzi di Geckoboard

Piano essenziale : $55/mese

: $55/mese Piano Pro : $219/mese

: $219/mese Piano di scala: $769/mese

Valutazioni e recensioni di Geckoboard:

G2 : 4.3/5 (40+ recensioni)

: 4.3/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

10. Tableau (il migliore per la creazione di KPI semplici nella visualizzazione dei dati)

Via Tableau Tableau semplifica il processo di creazione di reportistica KPI, che in precedenza era molto macchinoso, automatizzando gran parte del flusso di lavoro attraverso la sua funzionalità principale, Tableau Metriche.

Sebbene Tableau Metrics non sia in grado di aggiungere metriche alle dashboard Tableau esistenti, offre un'esperienza di facile utilizzo, in particolare per chi utilizza Tableau Mobile, con indicatori up/down integrati e Sequenze dinamiche.

Le migliori funzionalità/funzione di Tableau

Creazione semplificata di KPI : Creazione rapida di report KPI con passaggi minimi, rispetto alle versioni precedenti

: Creazione rapida di report KPI con passaggi minimi, rispetto alle versioni precedenti Sequenza dinamica : Visualizza i valori storici e confronta le tendenze nel tempo con una sequenza temporale interattiva

: Visualizza i valori storici e confronta le tendenze nel tempo con una sequenza temporale interattiva Monitoraggio in tempo reale dei KPI : Aggiorna regolarmente i dati per garantire una reportistica aggiornata ai responsabili delle decisioni

: Aggiorna regolarmente i dati per garantire una reportistica aggiornata ai responsabili delle decisioni Design mobile-first: Ottimizzato per Tableau Mobile, offre funzionalità/funzione come confronti anno su anno e mese su mese per gli schermi mobili

Limiti di Tableau

Metriche statiche : Gli utenti non possono regolare filtri o parametri rapidi all'interno delle metriche, richiedendo metriche separate per ogni valore

: Gli utenti non possono regolare filtri o parametri rapidi all'interno delle metriche, richiedendo metriche separate per ogni valore Limiti delle dashboard: Le metriche non possono essere aggiunte alle dashboard Tableau esistenti costruite in Desktop o Server

Prezzi di Tableau

Autore Enterprise : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Enterprise Explorer : Contatto per i prezzi

: Contatto per i prezzi Visualizzatore di aziende: Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Tableau:

G2 : 4.4/5 (2.000+ recensioni)

: 4.4/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (2.000+ recensioni)

KPI-n It Real: Monitoraggio delle metriche di esito positivo con ClickUp

"In Dio confidiamo; tutti gli altri portano dati " W. Edwards Deming

Siamo onesti: il monitoraggio dei KPI può essere a volte opprimente. 😵‍💫

Ma con il giusto generatore di KPI, potete automatizzare le cose noiose e concentrarvi su ciò che conta: il monitoraggio dei dati. È qui che ClickUp fa la differenza.

ClickUp centralizza tutti i report e le sequenze di KPI, facilitando la creazione, la revisione e la condivisione dei KPI all'interno dell'organizzazione. Ma questa è solo la ciliegina sulla torta.

ClickUp offre molte altre funzionalità/funzione, come ClickUp Obiettivi (per aiutarvi a monitorare i vostri KPI) e ClickUp Brain (con intuizioni basate su IA) per aiutarvi a prendere decisioni migliori per il vostro team.

