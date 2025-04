Come rispondere a "Perché stai cercando un nuovo lavoro?"

Siete a metà del colloquio, vi sentite sicuri, quando all'improvviso l'intervistatore vi chiede: "Perché sta cercando un nuovo lavoro?" Questa domanda può cogliervi di sorpresa, anche se siete completamente preparati.

È più di una semplice chiacchiera: è un sottile test della vostra motivazione, professionalità e onestà. Il modo in cui rispondete forma il resto della conversazione.

Ma la domanda non è solo questo. È anche un'opportunità per definire l'impostazione della vostra candidatura.

In questo blog analizzeremo come rispondere a questa domanda di colloquio in modo ponderato e fare un'impressione duratura senza sembrare provati. Pronti a fare colpo? 💁

Il punto di vista dell'intervistatore: Perché i datori di lavoro fanno questa domanda

Quando i datori di lavoro chiedono "Perché stai cercando un nuovo lavoro? ", cercano di valutare cosa ti spinge, quanto ti impegnerai e se ti adatterai alla loro cultura del lavoro.

Questa domanda offre ai datori di lavoro una finestra su ciò che state cercando nel vostro prossimo ruolo. Cercate una maggiore crescita? Un equilibrio più sano tra lavoro e vita privata? O addirittura un compenso migliore? Capire le vostre motivazioni aiuta i datori di lavoro a capire se possono soddisfare i vostri obiettivi.

📌 Esempio: Se la motivazione principale è uno stipendio più alto, i datori di lavoro potrebbero chiedersi se questo vi terrà impegnati o se vi dimetterete quando arriverà un'offerta migliore.

Vediamo altri motivi per cui questa è una domanda frequente. 📝

### Verifica del commitment

L'assunzione e la formazione di nuovi dipendenti richiede tempo e risorse, quindi i datori di lavoro sono naturalmente cauti nei confronti dei candidati che cambiano spesso lavoro. Un candidato che si concentra sull'impegno crescita verticale e laterale e lo sviluppo a lungo termine di solito si distinguono

Stimare l'adattamento culturale

I datori di lavoro vogliono valutare se vi allineerete bene con la cultura dell'azienda. La vostra risposta deve riflettere l'apprezzamento per il lavoro di squadra e la collaborazione e valori che corrispondono alla missione dell'azienda, come l'innovazione o la comunità

Guardare al futuro

L'azienda è interessata a candidati con una visione del proprio futuro. Quando si delineano obiettivi di carriera che includono la crescita con l'azienda, si dimostra ambizione e commit nello sviluppo professionale

🔍 Da fare? Il concetto di "cultural fit" ha preso piede negli anni '80, con ricerche che suggeriscono che l'assunzione di persone la cui personalità e i cui valori sono in linea con l'organizzazione porta a un maggiore allegato al lavoro e alla fidelizzazione.

Tuttavia, le aziende utilizzano anche l'approccio "culture-add" per evitare la discriminazione, che prevede la formazione degli intervistatori affinché si concentrino su come i candidati possano migliorare la cultura esistente.

Comprendere il "perché" di questa domanda può aiutarvi a elaborare una risposta che lavori a vostro favore. Ecco come fare. 📂

Evidenziate le competenze rilevanti: Menzionate le competenze che si adattano perfettamente al ruolo

Menzionate le competenze che si adattano perfettamente al ruolo **Spiega le tue motivazioni: condividi i motivi del tuo interesse per un nuovo lavoro, al di là del semplice stipendio

**Esprimere obiettivi a lungo termine: parlare di come ci si vede crescere con l'azienda

Con questo approccio, vi mostrerete come un candidato riflessivo e impegnato, pronto a dare un contributo significativo.

Come rispondere a "Perché sta cercando nuove opportunità di lavoro? "

La chiave per rispondere a questa (in)famosa domanda? Inquadrare la risposta in modo da mostrare ambizione, valori e disponibilità per qualcosa di nuovo, senza che sembri che si stia scappando dai datori di lavoro attuali o passati.

Vediamo alcune strategie. 🗒️

1. Valutare le ragioni per le quali si desidera un cambiamento

Nel valutare i motivi per cui state cercando un nuovo ruolo, riflettete su cosa vi sta spingendo a lasciare la vostra posizione attuale.

**Perché Da fare? Cosa non funziona? Ci sono sfide quotidiane, stagnazione nell'apprendimento e nella crescita o relazioni tese con i colleghi?

Dovete anche considerare ciò che cercate nel vostro nuovo ruolo, tra cui la crescita di carriera, l'ambiente di lavoro preferito e i valori.

Fornire una motivazione onesta aiuta a stabilire un rapporto di fiducia con il responsabile delle assunzioni e a creare credibilità.

Vediamo alcuni motivi comuni da utilizzare:

Ladisoccupazione: Il vostro precedente datore di lavoro ha subito dei licenziamenti che hanno avuto un impatto sul vostro ruolo

Il vostro precedente datore di lavoro ha subito dei licenziamenti che hanno avuto un impatto sul vostro ruolo Sicurezza del posto di lavoro: il vostro attuale datore di lavoro deve affrontare sfide finanziarie e vi sentite incerti sulla vostra posizione

il vostro attuale datore di lavoro deve affrontare sfide finanziarie e vi sentite incerti sulla vostra posizione Opportunità di crescita: Siete alla ricerca di maggiori responsabilità e crescita

Siete alla ricerca di maggiori responsabilità e crescita Cambio di carriera: Volete orientarvi verso un nuovo campo o un nuovo settore che si allinei meglio con le vostre esigenze a lungo termineobiettivi professionali a lungo termine Equilibrio vita-lavoro : Avete bisogno di un migliore equilibrio tra vita privata e lavoro o di modalità di lavoro più flessibili

Volete orientarvi verso un nuovo campo o un nuovo settore che si allinei meglio con le vostre esigenze a lungo termineobiettivi professionali a lungo termine

2. Preparazione della risposta

Il passaggio successivo consiste nel riflettere sul proprio percorso di carriera e capire cosa la spinge a a cambiare carriera . Collegate queste motivazioni al ruolo per cui vi state candidando e preparate una risposta diretta.

Ecco come fare. 🎯

Rifletti sul tuo percorso professionale: Rivedi i tuoi ruoli passati per identificare ciò che ti è piaciuto, ciò che ti mancava e ciò che hai imparato. Pensate alle competenze, ai risultati e agli obiettivi di carriera. Dovete anche individuare gli schemi e i temi delle vostre scelte di carriera, come ad esempio la vostra predisposizione per le sfide

Rivedi i tuoi ruoli passati per identificare ciò che ti è piaciuto, ciò che ti mancava e ciò che hai imparato. Pensate alle competenze, ai risultati e agli obiettivi di carriera. Dovete anche individuare gli schemi e i temi delle vostre scelte di carriera, come ad esempio la vostra predisposizione per le sfide **Come già detto, sapere perché si vuole andare avanti aiuta a dare una risposta chiara e sicura

**Riepilogate/riassumete brevemente il vostro percorso di carriera e spiegate le motivazioni che vi spingono a esplorare nuovi ruoli. Concludete la risposta collegando i vostri obiettivi ai valori o alla missione dell'azienda

Attività di ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Tasks-6.png Utilizzate le attività di ClickUp per rispecchiare le diverse fasi del vostro processo lavorativo: come rispondere a Perché stai cercando un nuovo lavoro /$$$img/

Utilizzate le attività di ClickUp per rispecchiare le diverse fasi del vostro processo di lavoro ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one per la gestione dei progetti di lavoro e personali. Offre tutto ciò di cui avete bisogno per essere sempre organizzati e al top delle vostre attività. Attività di ClickUp può essere uno strumento strategico per organizzare e allineare le vostre risposte con il ruolo che intendete ricoprire.

Iniziate creando un progetto ClickUp dedicato a questo scopo, in cui potete utilizzare le attività per delineare i requisiti essenziali della descrizione del lavoro. La sezione della descrizione delle attività può descrivere in dettaglio le vostre competenze, i risultati e i progetti associati a ciascun requisito.

Questo strumento è molto efficace per la crescita personale e professionale. Con questo strumento è possibile segnare le presenze e monitorare il tempo di lavoro, oltre a separare le singole attività in base alle proprie esigenze. È possibile impostare la priorità dei compiti da fare e il programma è in grado di promemoria della data di scadenza menzionata nelle attività

Fahad Khan, analista di sviluppo aziendale Lista di controllo per le attività di ClickUp strutturate i vostri risultati, assicurandovi di affrontare tutti i punti essenziali. Ad esempio, se la posizione prevede il project management, includete una lista di controllo degli strumenti, delle metodologie e delle sfide che avete affrontato con successo.

Infine, per le qualifiche più complesse, utilizzate attività secondarie per dettagliare istanze specifiche di leadership o di gestione del team. Questo metodo vi permette di creare una risposta strutturata e pertinente al colloquio.

3. Strutturare la risposta

Quando si prepara la risposta alla domanda per un colloquio, è fondamentale bilanciare onestà e professionalità. Questa domanda potrebbe essere posta anche durante un colloquio di uscita .

Ecco alcuni punti chiave da ricordare per evitare le insidie più comuni. ⚠️

Inquadra la tua posizione in modo positivo

Sottolineate il vostro desiderio di avanzamento di carriera e di nuove sfide. Evitate di criticare il vostro datore di lavoro attuale o precedente. Inquadrate invece la vostra risposta in modo positivo per riflettere una mentalità proattiva

📌 Esempio: Invece di dire: "Sono frustrato dal mio lavoro attuale perché manca di opportunità di crescita professionale", provate a rispondere con: "Sebbene abbia apprezzato il tempo trascorso nel mio lavoro attuale, sento che la direzione dell'azienda non corrisponde più alle mie aspirazioni di carriera. Voglio lavorare per un'organizzazione che condivida i miei valori e che punti sull'innovazione"_

Essere autentici

Assicuratevi che le vostre risposte riflettano realmente le vostre motivazioni. L'autenticazione risuona con gli intervistatori e rende la vostra risposta più comprensibile

📌 Esempio: 'Avendo lavorato nel settore sanitario per diversi anni, sono appassionato di miglioramento delle cure dei pazienti. Sono attratto dalla vostra organizzazione per il suo commit di soluzioni sanitarie innovative che fanno davvero la differenza nella vita delle persone."

Discutere le aspirazioni future

Condividete ciò che vi entusiasma della nuova azienda e del nuovo ruolo. Potete anche esprimere il vostro entusiasmo per il lavoro su progetti innovativi in linea con le vostre passioni

📌 Esempio:'Sono entusiasta di questa posizione perché offre la possibilità di lavorare a progetti innovativi che si allineano con la mia passione per la tecnologia e lo sviluppo di prodotti, in particolare per migliorare l'esperienza degli utenti.'

Fornisci esempi specifici

Le risposte vaghe possono sembrare impreparate. Preparate esempi concreti che illustrino le vostre motivazioni e aspirazioni di carriera per rendere la vostra risposta più convincente

📌 Esempio:'Come coordinatore di marketing, ho condotto una campagna che ha aumentato del 30% il coinvolgimento sui social media. Ora sono desideroso di concentrarmi sull'analisi e sulle ricerche di mercato e questo ruolo mi entusiasma perché è in linea con le mie competenze e offre progetti innovativi che sfruttano i dati per le decisioni aziendali"

💡 Suggerimento per i professionisti: Approccio al colloquio di uscita come un momento di apprendimento. Riconoscere quali aspetti del vostro ruolo vi hanno spinto a cercare nuove opportunità può aiutarvi a individuare le bandiere rosse o i "must-have" nelle prospettive di lavoro future per trarne preziosi insegnamenti.

Risposte a campione

Dovete creare risposte personalizzate in base alle diverse circostanze.

Ora che conoscete le nozioni di base su come rispondere alla domanda "Perché sta cercando un nuovo lavoro?", vediamo alcuni campioni di risposte per i casi seguenti:

1. Cerco crescita e sviluppo professionale

Ecco alcune risposte se state cercando una crescita professionale:

sono desideroso di fare il prossimo passaggio nella mia carriera e di sviluppare le mie capacità. Il mio lavoro precedente è stato gratificante, ma sono pronto a passare a una posizione che offra un percorso di crescita e sviluppo più semplice

sto cercando di passare a un ruolo che offra opportunità di crescita e sfide in linea con la mia traiettoria di carriera. Sebbene la mia posizione attuale sia stata un'ottima base, sono pronto a espandere le mie competenze e a contribuire in modo più ampio al successo dell'azienda_

2. Desiderio di un ruolo in linea con le passioni e gli interessi

Vediamo alcune risposte se desiderate un ruolo che si allinei con i vostri interessi:

sono a un punto della mia carriera in cui è essenziale allineare il mio lavoro con i miei interessi principali, come l'innovazione. Sono desideroso di portare la mia esperienza nel project management e nella risoluzione di problemi creativi in un'azienda che dia priorità a questi valori, permettendomi di avere un impatto più significativo ogni giorno_

ho apprezzato molto il mio ruolo, ma ho capito che la mia passione è lavorare nell'ambito della salute e del benessere. Sto cercando un ruolo che si allinei maggiormente con i miei punti di forza nella pianificazione della nutrizione e nella gestione del programma e che mi permetta di contribuire a un team dedicato alla promozione di uno stile di vita più sano_

3. Trasferirsi a causa di cambiamenti o instabilità dell'azienda

Ecco alcuni campioni di risposte se si desidera cambiare azienda a causa dell'instabilità:

Con i recenti cambiamenti strutturali e lo spostamento delle priorità nella mia attuale organizzazione, sto cercando un'opportunità per portare le mie competenze in un'azienda con una chiara direzione e un impegno per la crescita

i recenti cambiamenti di leadership hanno allontanato l'attenzione della mia attuale azienda dai valori che mi avevano inizialmente attratto. Sono ora alla ricerca di un ruolo in un'organizzazione che sia impegnata nella sua missione e che offra l'opportunità di contribuire al raggiungimento di obiettivi stabili e condivisi_

4. Alla ricerca di un migliore equilibrio tra vita privata e lavoro

Vediamo alcune risposte da dare quando si desidera un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata:

nel mio ruolo attuale, le richieste sono aumentate costantemente, rendendo difficile mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata. Sto cercando una posizione che mi permetta di continuare a svolgere un lavoro di alta qualità supportando al contempo il mio benessere. Credo che un ambiente equilibrato mi consenta di essere più produttivo e impegnato nel mio lavoro_

nella mia posizione attuale, le esigenze elevate e gli orari prolungati hanno reso difficile sostenere uno stile di vita equilibrato. Cerco un'azienda che valorizzi l'equilibrio tra lavoro e vita privata come parte della sua cultura, perché credo che questo mi permetterà di contribuire in modo significativo e di prosperare a lungo termine_

**A differenza dei colloqui di uscita, che avvengono Da fare quando un dipendente lascia l'azienda, i colloqui di permanenza sono un'altra cosa colloqui sono condotti mentre il dipendente è ancora impegnato con l'azienda. Lo scopo è identificare gli aspetti positivi dell'esperienza del dipendente, scoprire potenziali problemi ed esplorare come l'organizzazione possa supportare meglio la crescita e la soddisfazione lavorativa del dipendente.

Come non rispondere a "Perché stai cercando nuove opportunità di lavoro? "

Il modo in cui rispondete al perché state cercando di cambiare lavoro influisce sulla percezione che l'intervistatore ha di voi. Sebbene l'onestà sia essenziale, approcci specifici possono farvi sembrare poco professionali o disimpegnati.

Vediamo alcuni errori comuni da evitare. 👇

Parlare male del precedente datore di lavoro

Non parlate in modo negativo del vostro datore di lavoro; criticare la vostra attuale azienda o la sua reputazione può sollevare dubbi sulla vostra capacità di gestire in modo costruttivo i conflitti sul posto di lavoro

❌ Invece di: Non danno valore al mio lavoro e sono sottopagato per tutto quello che faccio.

dite: Sono entusiasta di entrare in un'organizzazione che riconosce e premia il duro lavoro. Non vedo l'ora di contribuire in modo significativo e di far parte di un team che valorizza la crescita e l'impatto.

Compiacersi dei colleghi

Non date la colpa ai vostri colleghi per la vostra decisione di cambiare lavoro. È meglio concentrarsi sulla propria crescita personale e sulle proprie aspirazioni piuttosto che puntare il dito

❌ Invece di: I miei colleghi sono pigri e io faccio tutto il lavoro. Voglio un lavoro in cui non debba sostenere l'intero team.

dite: Cerco un ambiente in cui la collaborazione sia un valore fondamentale e in cui possa lavorare con compagni di squadra motivati e supportati per raggiungere obiettivi condivisi.

Discutere problemi personali

Evitate di menzionare le sfide della vostra vita personale come motivo principale per la ricerca di un nuovo ruolo. Una condivisione eccessiva delle motivazioni personali può spostare l'attenzione dalle vostre qualifiche e obiettivi professionali

❌ Invece di: Sto affrontando molte cose in questo momento e il mio lavoro attuale non mi aiuta. Ho bisogno di un lavoro in cui non sia così stressato.

✅ Dire: Sto cercando una posizione che supporti l'equilibrio tra lavoro e vita privata. Un ambiente equilibrato mi permetterà di dare il meglio di me a livello professionale e personale.

Il consiglio migliore per non rispondere in modo poco professionale a questa domanda è quello di enfatizzare i vostri obiettivi personali e professionali futuri invece di concentrarvi sulle frustrazioni lavorative del passato.

Questo approccio aiuta gli intervistatori a capire come le vostre aspirazioni siano in linea con il nuovo ruolo, presentandovi come un candidato positivo e motivato.

Consigli e best practice

Abbiamo già stabilito i "Da fare" e i "Non fare" per rispondere alla domanda "Perché sta cercando un nuovo lavoro?"

Vediamo quindi alcuni suggerimenti e best practice essenziali per aiutarvi a superare il colloquio. 💼

Adatta la tua risposta : Connettete la vostra risposta direttamente all'opportunità. Dite qualcosa del tipo: "Sono entusiasta di questo ruolo perché si allinea con il mio interesse per il design incentrato sull'utente e mi permetterà di contribuire alla vostra missione di creare esperienze digitali intuitive e di facile utilizzo"

: Connettete la vostra risposta direttamente all'opportunità. Dite qualcosa del tipo: "Sono entusiasta di questo ruolo perché si allinea con il mio interesse per il design incentrato sull'utente e mi permetterà di contribuire alla vostra missione di creare esperienze digitali intuitive e di facile utilizzo" Mostrare sicurezza attraverso il linguaggio del corpo: Mantenere un contatto visivo costante per mostrare interesse, stare seduti dritti e sporgersi leggermente per trasmettere interesse e usare gesti aperti per rafforzare le proprie idee e il proprio entusiasmo

Mantenere un contatto visivo costante per mostrare interesse, stare seduti dritti e sporgersi leggermente per trasmettere interesse e usare gesti aperti per rafforzare le proprie idee e il proprio entusiasmo **Adattatevi alla reazione dell'intervistatore: se annuisce o mostra interesse, approfondite il punto. Se sembrano chiusi, semplificate la vostra risposta

Concludere con una nota positiva: Concludete esprimendo apprezzamento per il vostro ruolo attuale e per come vi ha preparato a questo prossimo passaggio. Per esempio, "Le mie esperienze qui mi hanno preparato per avere un impatto significativo nel mio prossimo ruolo e sono entusiasta di ciò che mi aspetta"

Consiglio: Le aziende che danno priorità all'esito positivo del piano di successione sono spesso dedicate a coltivare i talenti dall'interno. Se siete alla ricerca di un nuovo lavoro, chiedere questo aspetto durante i colloqui può aiutarvi a valutare se l'azienda offre opportunità di crescita in linea con le vostre ambizioni di carriera.

Potete anche utilizzare strumenti di project management come ClickUp per aiutarvi a organizzare la ricerca e le risposte per i diversi ruoli.

ClickUp Documenti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Docs-3.gif Modificate e formattate le vostre risposte e le vostre ricerche con ClickUp Docs : come rispondere a Perché stai cercando un nuovo lavoro /$$$img/

Modificare e formattare le risposte e le ricerche con ClickUp Docs ClickUp Documenti è uno strumento eccellente per prepararsi ai colloqui, che offre struttura e flessibilità.

Per provare le vostre risposte in modo efficace, potete creare un documento dedicato alle domande più comuni dei colloqui e organizzare le vostre risposte in base a categorie, come gli obiettivi di carriera o la conoscenza dell'azienda, per mantenere il tutto più ordinato.

Grazie a funzionalità/funzione come i banner a colori e le ricche opzioni di formattazione, le risposte possono essere organizzate visivamente, rendendo più facile sottolineare i punti chiave per una rapida revisione. Inoltre, la funzionalità/funzione di commento consente di ricevere feedback in tempo reale da mentori o colleghi direttamente all'interno del documento, aiutandovi a perfezionare le risposte sulla base di suggerimenti costruttivi.

La funzione di collegamento delle attività collegate al documento consente anche di tenere traccia dello stato di preparazione, assicurando che ogni parte della risposta sia curata e completata.

Grazie alla cronologia delle versioni, potete rivedere le bozze precedenti, osservare l'evoluzione delle vostre risposte e rimanere in linea con le specifiche di ogni ruolo.

ClickUp Brain

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Brain-5.gif Richiama ClickUp Brain a redigere una risposta per l'utente /$$$img/

Chiedete a ClickUp Brain di redigere una risposta per voi

Potete anche utilizzare IA per la preparazione ai colloqui di lavoro . ClickUp Brain è un potente assistente basato sull'IA che semplifica la stesura e il perfezionamento delle risposte ai colloqui. Grazie a funzionalità/funzione come l'AI Knowledge Manager, ClickUp Brain consente di porre domande e ricevere risposte rapide e contestualmente pertinenti, aiutandovi a organizzare i pensieri e ad articolare il vostro interesse per un ruolo.

È anche possibile redigere la risposta a "Perché stai cercando un nuovo lavoro?" e utilizzare la funzionalità AI Writer for Work di ClickUp Brain per rifinirla.

Può allineare la vostra risposta alla missione dell'azienda, riepilogando/riassumendo informazioni sul nuovo ruolo o inserendo dettagli nelle note di altri team, assicurando che la vostra risposta suoni ponderata e su misura.

Per rendere le cose più semplici, ClickUp offre diversi modelli, come quello di Modello di ricerca di lavoro ClickUp . Questo modello vi aiuta a rimanere organizzati e in cima alla vostra ricerca di lavoro, fornendo tutto ciò di cui avete bisogno in un unico posto. Semplifica il monitoraggio degli annunci di lavoro provenienti da varie fonti, assicurando che tutti i potenziali ruoli siano centralizzati e facili da trovare.

La risposta giusta è solo a un 'Click'(Up) di distanza

Rispondere alla domanda "Perché stai cercando un nuovo lavoro?" può sembrare difficile, ma con il giusto approccio può essere un'opportunità per mettere in luce le tue aspirazioni e il valore che apporti.

Ricordate di mantenere una risposta positiva, di concentrarvi sulla crescita e di mostrare come il nuovo ruolo sia in linea con i vostri obiettivi.

ClickUp può aiutare a semplificare e snellire questo processo. Centralizza la ricerca di lavoro organizzando le ricerche sui potenziali datori di lavoro e redigendo risposte personalizzate. Grazie alle funzionalità/funzione di IA, agli strumenti di gestione delle attività e ai modelli personalizzati, è possibile monitorare facilmente le scadenze e rimanere preparati durante tutto il processo. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso!