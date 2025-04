Come applicare il metodo PQRST per uno studio efficace

Vi sedete a studiare, decisi ad assorbire tutto ciò che vi serve per il prossimo grande esame. Un'ora dopo, il libro di testo è ancora aperto sulla stessa pagina e la vostra mente si sente come un cloud di sovraccarico di informazioni.

è frustrante, vero?

Il metodo PQRST potrebbe essere la soluzione che state cercando. Abbreviazione di Preview, Question, Read, Summarize, and Test, questa strategia di studio vi aiuta ad affrontare il materiale in modo da tenervi impegnati e garantire una migliore assimilazione.

Vediamo come funziona e perché è uno strumento prezioso. 📑

TL;DR

**Sfogliare il materiale per identificare i concetti chiave e creare una panoramica. Utilizzare le liste di controllo o i documenti ClickUp per organizzare i titoli, i capitoli e le risorse incorporate

Domanda: Trasforma i titoli in domande aperte per stimolare la curiosità. Formulate le domande visivamente con le lavagne online di ClickUp o registratele nelle liste di controllo

Leggere: Immergetevi nel materiale in modo metodico, guidati dalle vostre domande. Evidenziate le idee chiave, raggruppate i termini correlati e confermate la comprensione dopo ogni sezione

Riepilogare/riassumere: Ripetere i punti chiave a memoria per rafforzare l'apprendimento. Utilizzate Brain per riepiloghi rapidi e potenziati dall'IA o aggiungete le note direttamente ai documenti o alle liste di controllo

Test: Valutare la comprensione rispondendo alle domande e identificando le lacune. Usate le mnemotecniche o create quiz per un'autovalutazione efficace

**Che cos'è il metodo PQRST?

Il metodo PQRST è una strategia di apprendimento che aiuta a comprendere, conservare e ricordare meglio le informazioni. Si articola in cinque fasi:

P review (Anteprima del materiale per identificarne le idee principali)

review (Anteprima del materiale per identificarne le idee principali) Q uestion (porre domande pertinenti sul materiale)

uestion (porre domande pertinenti sul materiale) **Leggere (leggere il materiale e reagire ad esso)

S ummarizzare (riepilogare/riassumere il materiale per aiutarlo a entrare nella memoria a lungo termine)

ummarizzare (riepilogare/riassumere il materiale per aiutarlo a entrare nella memoria a lungo termine) Test (verificare la propria comprensione e vedere quanto si è capito di ciò che si è letto)

Questo metodo può migliorare notevolmente l'apprendimento e la conservazione delle informazioni grazie all'interazione attiva con il materiale di studio. È utile per tutti, anche per coloro che hanno problemi con la memoria o le funzioni cognitive, come ad esempio chi è affetto da danni alla corteccia prefrontale .

Pro e contro del metodo PQRST

Senza dubbio, il metodo PQRST aiuta ad assorbire e conservare le informazioni meglio dei metodi di apprendimento tradizionali. Tuttavia, il metodo ha i suoi vantaggi e le sue sfide, che è importante conoscere prima di implementarlo nel proprio processo di apprendimento.

Vediamo di seguito. 👇

Benefici

Ecco una panoramica dei principali vantaggi:

Promuove il coinvolgimento: invece di leggere o ascoltare passivamente, ci si impegna con il testo ponendo domande, riepilogando/riassumendo i punti chiave e mettendosi alla prova

invece di leggere o ascoltare passivamente, ci si impegna con il testo ponendo domande, riepilogando/riassumendo i punti chiave e mettendosi alla prova Miglioramenti le abilità metacognitive : L'anteprima del materiale didattico e l'impostazione delle domande aiutano a identificare ciò che si è già compreso e ciò che richiede ulteriore attenzione. Questa consapevolezza permette di adattare il proprio approccio in modo efficace, ottenendo risultati migliori

le abilità metacognitive : L'anteprima del materiale didattico e l'impostazione delle domande aiutano a identificare ciò che si è già compreso e ciò che richiede ulteriore attenzione. Questa consapevolezza permette di adattare il proprio approccio in modo efficace, ottenendo risultati migliori Migliora la ritenzione delle informazioni: Riepilogare/riassumere (S) e testare (T) aiuta a trattenere le informazioni e a rafforzare la memoria con l'esposizione ripetuta al materiale

Riepilogare/riassumere (S) e testare (T) aiuta a trattenere le informazioni e a rafforzare la memoria con l'esposizione ripetuta al materiale Personalizza l'apprendimento: PQRST si adatta alle vostre esigenze specifiche. L'utente crea autovalutazioni e riepiloghi in base alle parti che ritiene più rilevanti

PQRST si adatta alle vostre esigenze specifiche. L'utente crea autovalutazioni e riepiloghi in base alle parti che ritiene più rilevanti Rende l'apprendimento efficiente in termini di tempo: PQRST aiuta a estrarre e annotare rapidamente le informazioni chiave da blocchi di testo. Permette di concentrarsi e di trattenere le informazioni più importanti, risparmiando tempo nella revisione

Svantaggi

Sebbene il metodo di studio PQRST abbia molti vantaggi, vediamo i suoi limiti e come si può lavorare per aggirarli.

Investimento iniziale di tempo: Il PQRST richiede più tempo e lavoro richiesto.

per ovviare a questo problema, provate a iniziare con materiale di apprendimento più breve e meno complesso e ad ampliare gradualmente i vostri limiti man mano che acquisite familiarità

Problemi nell'adozione del modello: Se siete abituati a stili di apprendimento liberi, il PQRST potrebbe sembrarvi troppo rigido.

potete modificare il metodo in base alle vostre preferenze e combinare i passaggi quando necessario. La chiave è far sì che lavori per voi, non costringervi in un box

Generalizzazione limitata tra gli argomenti: il PQRST potrebbe non essere ugualmente efficace per ogni argomento. Per esempio, le materie creative come l'arte o i lavori pratici (ad esempio, ingegneria o musica) potrebbero non allinearsi in modo così perfetto.

è comunque possibile adattarlo concentrandosi sul ripasso dei concetti chiave e sulla verifica della teoria

Dipendenza dall'automotivazione: Il PQRST è una tecnica di apprendimento autonoma. Richiede un'auto-motivazione per essere eseguita.

se vi sentite demotivati, costruite la vostra costanza integrandola in una routine quotidiana e dedicando all'apprendimento specifici intervalli di tempo

Come utilizzare il Metodo PQRST

Il metodo PQRST prevede un quadro strutturato e collaudato che rafforza la ritenzione delle informazioni e promuove l'interazione attiva con il materiale di studio.

Abbiamo preparato una guida con passaggi per aiutarvi a comprendere e implementare questa strategia di apprendimento con il metodo PQRST Software di project management per studenti ClickUp . Questa app di gestione dell'apprendimento alimentata dall'IA offre strumenti e risorse per gestire i materiali didattici, riepilogare/riassumere e altro ancora.

Passaggio 1: la fase di anteprima

In questa fase, si sfoglia il materiale di studio e si effettua una lettura sommaria. Si cerca di avere una visione d'insieme del materiale.

Supponiamo che stiate studiando per l'esame di storia sulla Seconda guerra mondiale.

In questa fase si raccoglie tutto il materiale di studio (libri di testo/appunti), si legge la tabella dei contenuti per trovare i titoli e i sottotitoli chiave relativi alla Seconda Guerra Mondiale, si arriva a quelle pagine e si trovano gli eventi, i concetti, le immagini e le sequenze evidenziate.

Ma materiali diversi richiedono approcci diversi all'anteprima. Ecco alcuni esempi pratici di anteprima efficace:

Per un libro: Iniziate dalla prefazione o dall'introduzione per capire lo scopo dell'autore. Date un'occhiata alla tabella dei contenuti, ai titoli degli argomenti, ai sottotitoli e ai riepiloghi/riassunti dei capitoli. Prestare attenzione ai termini in grassetto o in corsivo, alle immagini e ai grafici

Iniziate dalla prefazione o dall'introduzione per capire lo scopo dell'autore. Date un'occhiata alla tabella dei contenuti, ai titoli degli argomenti, ai sottotitoli e ai riepiloghi/riassunti dei capitoli. Prestare attenzione ai termini in grassetto o in corsivo, alle immagini e ai grafici Per un capitolo o un articolo: leggere i titoli, i sottotitoli e le prime e ultime frasi delle sezioni. Notate l'ordine degli argomenti e sfogliate il riepilogo/riassunto

leggere i titoli, i sottotitoli e le prime e ultime frasi delle sezioni. Notate l'ordine degli argomenti e sfogliate il riepilogo/riassunto Per un corso: Esaminate il programma, i materiali richiesti, il calendario e i metodi di valutazione. Sfogliate gli strumenti online o i contenuti introduttivi per verificare la struttura e le aspettative

Esaminate il programma, i materiali richiesti, il calendario e i metodi di valutazione. Sfogliate gli strumenti online o i contenuti introduttivi per verificare la struttura e le aspettative Per un progetto: Capire gli obiettivi e i risultati da raggiungere leggendo il briefing, la Sequenza e lo scopo. Identificare i ruoli del team e sfogliare i materiali e gli strumenti di base

Ricordate che questa è solo la fase di prelettura, quindi vi basterà dare un'occhiata di 10-15 minuti ai materiali didattici chiave.

La fase di anteprima stabilisce una solida base per la sessione di studio e fornisce una guida chiara su come affrontare l'apprendimento. Modulo la base per immergersi nel materiale dettagliato con concentrazione, assicurando che i vostri lavori richiesti siano perfettamente in linea con il materiale del corso che avete scelto.

Liste di controllo ClickUp

Ad esempio, Liste di controllo ClickUp consente di annotare rapidamente titoli e capitoli importanti, trasformandoli in un chiaro elenco da fare. In seguito, quando si lavora sul materiale, le liste di controllo assicurano che nulla venga trascurato.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Checklists.png Tenete sotto controllo il vostro lavoro in progetto e annotate le note nelle liste di controllo di ClickUp : metodo pqrst /$$$img/

Tenere sotto controllo il progetto e scrivere note nelle liste di controllo di ClickUp

ClickUp Documenti

È anche possibile annidare argomenti simili, creare sottoelenchi e trascinare gli elementi dell'elenco per organizzarsi meglio.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Docs-4.png Appuntate i vostri pensieri e condivideteli con ClickUp Docs : metodo pqrst /$$$img/

Annotare i propri pensieri e condividerli con ClickUp Docs

Se preferite un approccio più dettagliato al processo di anteprima, provate ad usare Documenti di ClickUp per delineare una struttura chiara con titoli e sottotitoli ben organizzati.

Docs consente anche di incorporare risorse esterne, come video, articoli o PDF, e di raccogliere tutto il materiale di studio pertinente in un unico luogo.

Più persone possono modificare e contribuire al documento in tempo reale, consentendo di organizzare insieme i contenuti, aggiungere note e creare una perfetta esperienza di apprendimento di gruppo.

Passo 2: la fase delle domande

In questa fase è necessario convertire i titoli e i concetti chiave in domande aperte. Ci sono alcuni modi per farlo:

Iniziate trasformando i titoli e i sottotitoli dei capitoli in domande. Ad esempio, se il titolo è "Teoria della materia oscura e dell'energia oscura", le domande potrebbero essere: "Che cos'è la materia oscura?", "Che cos'è l'energia oscura?" o "Come sono collegate le due cose?"

Non è necessario attenersi ai titoli; se altre parti dell'anteprima sollevano domande simili, fatelo e annotatele

Se il testo contiene domande di studio, sentitevi liberi di aggiungerle all'elenco

Scrivete domande basate sulle vostre conoscenze pregresse. Ad esempio, se non sapevate nemmeno se esistesse la materia oscura, annotate semplicemente: "Da fare esiste la materia oscura? Da dove viene e dove rimane?"

Quando convertite una sezione in domande semplici e facili da digerire, vi impegnate attivamente con la risorsa prima di iniziare la terza fase.

Questo tipo di impegno nelle prime fasi del processo di apprendimento stimola il vostro cervello curioso a trovare risposte alle vostre domande più scottanti.

💡 Pro Tip: Non esitate a iterare e ribadire le vostre domande mentre rileggete il materiale. Se vi imbattete in punti importanti a cui le vostre domande iniziali non hanno risposto, aggiungeteli.

Lavagne online Lavagne online ClickUp sono eccellenti per fare brainstorming e organizzare visivamente le domande su una piattaforma digitale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Whiteboards-4.png Lavagne online ClickUp: Aiutano a mettere in relazione gli ausili visivi in modo semplice /$$$img/

Memorizzate liberamente tutte le vostre domande, idee e note rapide con ClickUp Whiteboards

Utilizzate le note adesive per elencare le domande importanti, collegare gli argomenti correlati o pianificare le aree di ricerca.

📌 Esempio: La Seconda Guerra Mondiale è durata sei lunghi anni e diversi eventi sono stati collegati tra loro. Con le lavagne online è possibile collegare questi eventi tra loro, creare una gerarchia o trascinarli per disegnare connessioni, roadmap o flussi di lavoro.

Pro Tip: In questa fase, è possibile utilizzare anche le liste di controllo ClickUp e altri strumenti per la gestione dei flussi di lavoro modelli di liste di controllo per annotare le domande. Una volta trovate le risposte, potete semplicemente spuntarle.

Passaggio 3: la fase di lettura

In questa fase l'obiettivo è quello di svolgere una sessione di lettura approfondita e mirata. Qui si comprendono i concetti e si trovano le risposte alle domande formulate nella fase delle domande.

E indovinate un po'? Tutto quello che avete fatto fino ad ora vi aiuterà in questa fase. Ma a differenza della normale lettura, adotteremo un approccio più strutturato e metodico.

Ecco come:

Usate titoli, sottotitoli, termini speciali, immagini e riepiloghi come guida per le idee principali

Ricordate che ogni paragrafo contiene un'idea principale e delle idee di supporto. Cercatele e sottolineate, evidenziate o annotate le idee principali a margine

Allenatevi a cercare un gruppo di parole correlate e a trovare connessioni piuttosto che leggere ogni singola parola

Usate la penna o il cursore per guidarvi nella lettura. Tenete a portata di mano l'evidenziatore per sottolineare i gruppi di parole importanti

Dopo ogni sezione, chiedetevi: "Da fare? Sto imparando quello che volevo?" Se la risposta è sì, Da fare è ottimo

**L'aggiunta di colori al testo può aiutare a trovare informazioni importanti 70% più veloce e lo rende più memorabile del 39%.

Passaggio 4: la fase di riepilogare/riassumere

Questa fase è chiamata anche fase di auto-ricordo. Qui si riepilogano/riassumono ciò che si è appena letto in ordine alla comprensione e alla ritenzione del materiale.

È molto importante; non saltatela. Rafforza ciò che si è appreso e mette in evidenza le aree che potrebbero richiedere un'ulteriore lettura.

Ecco cosa Da fare:

Senza fare riferimento al libro, ricordate i titoli principali e le loro idee chiave, riepilogando/riassumendo ciò che avete letto in una o due frasi. Poi, rivedete rapidamente la sezione per cogliere eventuali dettagli importanti che potreste aver trascurato

Si può parlare ad alta voce per una presentazione orale e annotare tutto ciò che si recita per rendere la memorizzazione ancora più efficace

Il migliorestrategie per prendere appunti includono la registrazione dei numeri di pagina dei concetti importanti o dei supporti visivi per la consultazione

Se avete poco tempo a disposizione, utilizzate ClickUp Brain per riepilogare argomenti lunghi o un gergo complesso in semplici e definiti punti di partenza, riducendo il sovraccarico cognitivo.

Conoscere il termine: Il sovraccarico cognitivo è un punto in cui il cervello viene sopraffatto da nuove informazioni e riduce l'efficienza dell'apprendimento.

Ecco come funziona: si inserisce un testo o un contenuto grezzo e Brain identifica i punti chiave, estrae le informazioni essenziali e le presenta in un formato più digeribile. È la soluzione perfetta Riepilogare/riassumere note dell'IA .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Brain-8.png Riepilogare/riassumere all'istante qualsiasi cosa con ClickUp Brain /$$$img/

Riepilogare/riassumere istantaneamente qualsiasi cosa con ClickUp Brain

📖 Leggi anche: 10 strumenti di IA educativi per gli studenti

Passaggio 5: la fase di test

La "fase di test" è la fase finale del metodo PQRST. Serve come autovalutazione per valutare le conoscenze acquisite fino a questo punto e identificare le aree di miglioramento.

Eseguite il test entro 24 ore dalla lettura del materiale per evitare di dimenticarlo.

Vediamo come procedere.

Iniziate a ricordare il più possibile senza fare riferimento al libro o alle note scritte. Se avete difficoltà, rivedete le domande che avete scritto per triggerare la vostra memoria, ma evitate di controllare le vostre risposte o le altre note fino a quando non avrete testato completamente la vostra memoria

Ora provate a rispondere alle domande senza fare riferimento al materiale di studio

Notate le domande a cui ritenete di non aver risposto abbastanza bene

Tornate al materiale e concentratevi sulle aree più deboli. Potete riscrivere le note per rafforzarle

Se vi sentite a vostro agio con i contenuti online, provate a partecipare ai quiz interattivi e ai forum di discussione

🔍 Lo sapevi? L'uso di dispositivi mnemonici o di aiuti alla memoria come acronimi, rime, canzoni o immagini semplifica e conserva le informazioni più difficili. Ad esempio, "Mia madre molto istruita ci ha appena servito dei nachos" aiuta a ricordare l'ordine dei pianeti: Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove e così via.

Modello per studenti ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Student-Template.png Il modello Studente di ClickUp è stato progettato per aiutare gli studenti e gli insegnanti a rimanere organizzati e a seguire i loro compiti.

https://app.clickup.com/signup?template=t-6692272&department=other&\_gl=1\*hbhshw\*gcl_au\*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Scarica questo modello /%cta/

Se si desidera rendere le cose più efficienti, il template Modello ClickUp per studenti è un buon punto di partenza.

Questo modello facilita l'organizzazione dei compiti e delle lezioni, la categorizzazione degli argomenti e la gestione delle attività con attività cancellate e attuabili. L'abbinamento con il metodo PQRST può aumentare l'efficienza dello studio e mantenere la concentrazione.

Iniziate con un elenco dei prossimi argomenti o capitoli da rivedere, impostando la fase per uno studio focalizzato. Formulate domande guida durante l'anteprima e aggiungetele come attività di ClickUp. Durante la lettura, prendete note organizzate in ClickUp, suddividendole in attività secondarie per sezioni o argomenti specifici. Riepilogate i punti chiave in commenti o attività di riepilogo/riassunto per rafforzare la vostra comprensione.

L'uso di questo modello insieme al metodo PQRST crea un piano di studio strutturato e privo di stress che migliora l'apprendimento e la ritenzione.

⚡ Archivio modelli: Le note Cornell sono un metodo collaudato per organizzare le informazioni in modo efficace. Esplora Modelli di note Cornell che forniscono un format strutturato per riepilogare/riassumere in modo efficiente le conoscenze.

Benefici dell'utilizzo di ClickUp per la gestione degli studi

Promemoria di ClickUp Promemoria di ClickUp consente di impostare avvisi automatici per importanti attività cardine dello studio, scadenze e attività. Con Promemoria si ha accesso a:

Avvisi personalizzabili per tenere traccia di attività e scadenze

Notifiche ricorrenti per le sessioni di studio o gli incarichi in corso

Promemoria su più dispositivi per non perdere mai un aggiornamento

Prompt basati sulla posizione che si attivano quando si raggiunge il luogo in cui si studia

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Reminders-1.png Non perdete nemmeno una sessione di studio con i promemoria di ClickUp: metodo pqrst /$$$img/

Non perdere neanche una sessione di studio con ClickUp Promemoria

Visualizzazione del calendario ClickUp

Prossimo, Visualizza il calendario di ClickUp offre un modo organizzato per monitorare e gestire le sessioni di studio. È possibile programmare le sessioni, impostare le date di scadenza e visualizzarle in formato giornaliero, settimanale o mensile, da un'unica finestra.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Calendar-View-1.png Tenete sotto controllo il vostro programma di lettura con ClickUp Calendar View : pqrst method /$$$img/

Tenere sotto controllo il programma di lettura con ClickUp Calendar View

La sincronizzazione con calendari esterni come Google o Outlook aiuta gli studenti a integrare tutti i loro commit in un unico posto, assicurando che le sessioni di studio si allineino con altri eventi importanti.

Questo è il vantaggio speciale di ClickUp: offrire la maggior parte degli strumenti necessari per organizzare i progetti in un unico luogo. Non solo consente la gestione e l'assegnazione dei compiti, ma offre anche altri strumenti nello stesso ambiente, come Calendario, dove si possono prendere note e fare reportistica, e l'integrazione con il calendario e le email, tutto in un unico posto.

gustavo Seabra, _professore associato di ricerca

📖 Leggi anche: 6 modelli e risorse KWL gratis per gli insegnanti

Consigli per personalizzare il processo in base alle esigenze individuali

Il metodo PQRST è altamente adattabile. Ecco alcuni suggerimenti su come modificare il PQRST per diversi scenari, con esempi:

**Il vostro stile di apprendimento (visivo, uditivo, cinestesico) definisce il vostro approccio. Adattatelo in base alle vostre esigenze. Ad esempio, se siete un apprendista visivo, usate diagrammi o mappe mentali durante le fasi di Anteprima e Riepilogare/riassumere per organizzare le idee chiave

**Se alcuni argomenti vi sembrano particolarmente impegnativi, dedicate più tempo alla fase di lettura per comprenderli appieno. Decidete voi stessi quando e quanto tempo dedicare a ciascuna fase

**Se siete persone che assorbono rapidamente le informazioni, potreste accelerare le fasi Anteprima e Domande. Allo stesso modo, se un concetto richiede un'esplorazione più approfondita, prolungate la fase di lettura

**Durante la fase di riepilogare/riassumere, adattate le vostre note al formato che preferite, che si tratti di elenchi puntati, infografiche o digitaliapp digitali per la presa di note. Per la fase del test, create quiz o domande di esercitazione che siano in linea con il modo in cui tipicamente conservate le informazioni

**Riflettete su quali sono le fasi più utili per voi e regolatevi di conseguenza. Forse avete bisogno di più tempo per autoverificarvi o riflettere durante la fase di riepilogare/riassumere per rafforzare ciò che avete imparato

Casi di utilizzo del metodo PQRST

Il metodo PQRST non è solo un metodo di strumento di studio -È un approccio versatile che si adatta a diversi scenari di apprendimento. Che si tratti di rivedere i libri di testo, preparare gli esami o organizzare le note delle lezioni, questo metodo aiuta a suddividere le informazioni in passaggi gestibili.

Analizziamo i casi in cui funziona meglio. 📋

1. Studio accademico

In qualità di studenti, è probabile che vi stiate destreggiando tra più materie, incarichi e scadenze. È facile sentirsi sopraffatti dall'enorme quantità di informazioni da assimilare.

Tuttavia, il metodo di studio PQRST può aiutare a suddividere tutto in passaggi gestibili ed efficienti. Ecco come utilizzarlo:

Previsione: Prima di immergervi in un capitolo o nelle note di una lezione, scremate il materiale. Osservate i titoli, i sottotitoli, i termini in grassetto e i riepiloghi/riassunti. Ad esempio, prima di affrontare un denso capitolo di storia, date un'occhiata agli argomenti principali come "La prima guerra mondiale", "La grande depressione" o "Il trattato di Versailles"

Prima di immergervi in un capitolo o nelle note di una lezione, scremate il materiale. Osservate i titoli, i sottotitoli, i termini in grassetto e i riepiloghi/riassunti. Ad esempio, prima di affrontare un denso capitolo di storia, date un'occhiata agli argomenti principali come "La prima guerra mondiale", "La grande depressione" o "Il trattato di Versailles" Domande: Mentre sfogliate, scrivete le domande che pensate troveranno risposta nel testo. quali sono state le cause della Prima guerra mondiale?" "Da fare in che modo il Trattato di Versailles ha contribuito all'insorgere della Seconda guerra mondiale?" Con domande specifiche in mente, state già attivando la curiosità

Mentre sfogliate, scrivete le domande che pensate troveranno risposta nel testo. quali sono state le cause della Prima guerra mondiale?" "Da fare in che modo il Trattato di Versailles ha contribuito all'insorgere della Seconda guerra mondiale?" Con domande specifiche in mente, state già attivando la curiosità Leggete: Ora leggete in modo approfondito, tenendo a mente le domande e concentrandovi sulla ricerca delle risposte. Evidenziate i punti chiave o fate delle note a margine. Supponiamo che stiate leggendo un libro di storia sulla Grande Guerra. Durante la lettura, cercate le risposte alle domande che vi siete posti

Ora leggete in modo approfondito, tenendo a mente le domande e concentrandovi sulla ricerca delle risposte. Evidenziate i punti chiave o fate delle note a margine. Supponiamo che stiate leggendo un libro di storia sulla Grande Guerra. Durante la lettura, cercate le risposte alle domande che vi siete posti Riassumere: Dopo aver terminato una sezione, cercate di riepilogare ciò che avete imparato con parole vostre e fate delle note nitide sulla storia. Potreste dire: "L'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando d'Austria, il 28 giugno 1914, fu la causa immediata della Prima guerra mondiale"

Dopo aver terminato una sezione, cercate di riepilogare ciò che avete imparato con parole vostre e fate delle note nitide sulla storia. Potreste dire: "L'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando d'Austria, il 28 giugno 1914, fu la causa immediata della Prima guerra mondiale" Test: Infine, mettete alla prova ciò che avete appena imparato. Non affidatevi solo al ripasso passivo, ma ponetevi delle domande o utilizzate le flashcard

2. Sviluppo professionale

Supponiamo di avere un ruolo nel marketing e di dover imparare a usare un nuovo strumento di gestione delle relazioni con i clienti (CRM).

Ecco come si può applicare il PQRST:

**Prima di aprire la guida al CRM, date una rapida occhiata alla tabella dei contenuti o al menu principale dello strumento. Identificate le sezioni principali come Gestione dei lead, Reportistica e Automazioni. In questo modo si ottiene un quadro di base di ciò che si sta per apprendere

**Creare un elenco di domande basate sull'anteprima. Ad esempio: "Come faccio ad aggiungere un nuovo contatto?" o "Da fare per automatizzare le campagne email?" Queste domande guidano la vostra attenzione

Leggere: A questo punto, consultate le esercitazioni o la documentazione. Concentratevi sulla ricerca delle risposte alle vostre domande e prendete nota delle funzionalità/funzioni chiave o delle best practice

A questo punto, consultate le esercitazioni o la documentazione. Concentratevi sulla ricerca delle risposte alle vostre domande e prendete nota delle funzionalità/funzioni chiave o delle best practice Riassumere: Una volta completata una sezione, riepilogare il processo in modo semplice. Ad esempio, si può scrivere qualcosa del tipo "Per aggiungere un contatto, andare alla scheda "Contatti", fare clic su "Aggiungi nuovo" e compilare i campi necessari"

Una volta completata una sezione, riepilogare il processo in modo semplice. Ad esempio, si può scrivere qualcosa del tipo "Per aggiungere un contatto, andare alla scheda "Contatti", fare clic su "Aggiungi nuovo" e compilare i campi necessari" Prova: Mettete in pratica le vostre nuove conoscenze. Provate ad aggiungere un contatto o a impostare una campagna di prova. Più vi eserciterete, più riuscirete a memorizzare le nuove conoscenze

3. Crescita personale

Il metodo PQRST lavora altrettanto bene nella sfera personale e può aiutarvi a ottenere obiettivi di sviluppo personale .

Potete utilizzarlo per qualsiasi cosa, dalla scelta di un nuovo hobby, all'apprendimento di una lingua, fino all'immersione nei libri di sviluppo personale. Vi aiuterà a conservare ciò che imparate e ad applicarlo nella vostra vita quotidiana.

Supponiamo che stiate studiando lo spagnolo. Ecco come potete applicare il PQRST:

**Guardate il vocabolario o il piano della lezione del giorno. Ad esempio, se la lezione riguarda il cibo, date un'occhiata all'elenco di parole come manzana (mela), pan (pane) e leche (latte). In questo modo si ha un'idea di ciò che si imparerà

Domande: Ponetevi domande come: "Come pronuncio correttamente 'manzana'?" o "Come uso 'pan' in una frase?"

Ponetevi domande come: "Come pronuncio correttamente 'manzana'?" o "Come uso 'pan' in una frase?" Leggete: Sfogliate il materiale di studio e prendete nota delle regole grammaticali, del vocabolario e degli esempi. Mentre leggete, concentratevi sulla ricerca delle risposte alle vostre domande

Sfogliate il materiale di studio e prendete nota delle regole grammaticali, del vocabolario e degli esempi. Mentre leggete, concentratevi sulla ricerca delle risposte alle vostre domande Riassumere: Dopo aver studiato, riepilogare/riassumere ciò che si è imparato. Ad esempio: "In spagnolo, la parola che indica la mela è "manzana", e per dire "mi piacciono le mele", direi "Me gustan las manzanas""

Dopo aver studiato, riepilogare/riassumere ciò che si è imparato. Ad esempio: "In spagnolo, la parola che indica la mela è "manzana", e per dire "mi piacciono le mele", direi "Me gustan las manzanas"" Test: Infine, mettetevi alla prova. Provate a fare una conversazione con un partner linguistico o a fare un quiz sul vocabolario

📖 Leggi anche: 10 Obiettivi SMART per gli studenti universitari

Consigli per massimizzare l'efficacia del metodo PQRST

Il metodo PQRST è abbastanza efficace. Da fare, però, per renderlo ancora più potente. Vedi sotto. 👀

🔹Impostare degli oggetti chiari

Prima di lanciarvi nel metodo PQRST, definite obiettivi di apprendimento chiari per la vostra sessione di studio:

Da fare: cosa volete ottenere esattamente?

Da fare per memorizzare alcuni fatti?

Vi state preparando per un esame?

Quando fissate degli obiettivi specifici, guidate le vostre sessioni di studio in modo da rendere il metodo PQRST più mirato ed efficiente.

🔹Creare domande ponderate

Considerate i concetti o i termini principali del materiale e trasformateli in domande che mettano alla prova la vostra comprensione.

Ad esempio, quando si legge del sistema circolatorio umano, una buona domanda potrebbe essere: "Che ruolo ha il cuore nella circolazione del sangue?"

Questo tipo di indagine vi incoraggia a pensare criticamente al contenuto, invece di assorbirlo passivamente. Quanto più specifiche sono le domande, tanto più è probabile che ci si impegni in modo significativo con il materiale.

🔹Riepilogare/riassumere con parole proprie

Invece di rileggere semplicemente il materiale o di evidenziare le sezioni, prendetevi un momento per riassumere i concetti in un breve e coerente riepilogo.

Quando spiegate a voi stessi il materiale in un modulo semplificato, costringete il vostro cervello a elaborare le informazioni in modo più approfondito.

🔹Utilizzare il richiamo attivo per i test

Ricordare attivamente significa recuperare le informazioni dalla memoria senza guardare le note. Questo tecnica di memorizzazione consiste nello scrivere tutto ciò che si ricorda di un argomento o nell'usare delle flashcard.

Ad esempio, se avete studiato il sistema circolatorio, chiudete le note e scrivete tutto ciò che ricordate su come il sangue circola nel corpo. Potreste anche disegnare un'immagine per rappresentarlo visivamente.

**Per combattere gravi deficit di memoria, provate a usare la ripetizione a spazi combinata con il richiamo attivo. Questa tecnica consiste nel rivedere le informazioni a intervalli crescenti nel tempo, rafforzando così la ritenzione a lungo termine.

🔹Rivedere e riflettere regolarmente

Infine, prendetevi del tempo per rivedere e riflettere su ciò che avete imparato. Questo passaggio potrebbe comportare il ripasso dei riepiloghi/riassunti, la revisione delle note e la ripetizione del test.

Riflettere sul grado di comprensione del materiale e sui punti che potrebbero richiedere ulteriori chiarimenti assicura che il materiale rimanga fresco nella vostra mente. Ad esempio, dopo aver completato un capitolo, tornate indietro un giorno dopo e mettetevi di nuovo alla prova sui concetti chiave per vedere se sono rimasti impressi.

💡 Pro Tip: Ricordate di spaziare le sessioni di ripasso in modo equilibrato. Da fare non tanto presto per evitare di dimenticare qualcosa, né tanto tardi per dimenticare tutto.

Errori comuni da evitare con PQRST

Ecco alcuni errori comuni da evitare quando si utilizza il metodo PQRST:

Saltare la fase di "anteprima "

Potrebbe sembrare una perdita di tempo, ma l'anteprima del materiale è essenziale perché fornisce una panoramica di ciò che ci si aspetta.

Se ci si butta subito nella lettura senza conoscere la struttura o gli argomenti principali, è probabile che si perdano connessioni e contesti importanti.

Lettura passiva

La semplice lettura del materiale non garantisce la conservazione delle informazioni. È necessario impegnarsi attivamente durante la fase di "lettura".

Ciò significa prestare attenzione al materiale mentre si risponde alle domande formulate. Sfogliate il capitolo in modo attivo, concentrandovi sulle risposte alle vostre domande specifiche. Non lasciate che il testo vi scorra addosso, ma elaborate attivamente le informazioni.

Non sottoporsi a test approfonditi

Un errore comune del metodo PQRST è quello di non mettersi sufficientemente alla prova, il che può limitare seriamente la comprensione e la conservazione del materiale. Quando finite di leggere e riepilogare, non limitatevi a dare un'occhiata alle vostre note e a pensare di aver capito tutto.

Il test è l'unico modo per verificare se avete veramente interiorizzato le informazioni.

Che si tratti di flashcard, domande di pratica o anche di insegnare il materiale a qualcun altro, assicuratevi di testare le vostre conoscenze in modo approfondito.

Leggi anche: Come utilizzare il metodo Chunking per migliorare la memoria

Apprendere e memorizzare meglio con PQRST e ClickUp

Il metodo PQRST migliora l'apprendimento promuovendo l'impegno attivo con il materiale, migliorando la ritenzione e favorendo il pensiero critico. Che siate studenti visivi o preferiate l'autoverifica, il metodo PQRST vi aiuta a scomporre concetti complessi in passaggi gestibili.

Per ottimizzare le sessioni di studio e rimanere organizzati, provate a utilizzare ClickUp per gestire le attività, impostare promemoria e monitorare lo stato di avanzamento di ogni fase del processo di apprendimento. Iscrivetevi gratuitamente oggi stesso!