6 modelli e risorse KWL gratuiti per gli insegnanti

Ogni insegnante vuole stimolare la curiosità degli studenti e motivarli all'apprendimento. Questo obiettivo diventa un po' più facile se si dispone di un fidato grafico KWL. (Per chi non lo sapesse, KWL sta per "sapere", "voler sapere" e "imparato")

Un modello di grafico KWL è utile per migliorare la comprensione della lettura. Vi aiuterà a potenziare la metacognizione e a stimolare l'impegno degli studenti negli studi sociali, nelle arti linguistiche o in qualsiasi altro argomento.

Con un modello di grafico personalizzabile per il KWL nel vostro kit di strumenti didattici, sarete in grado di creare avventure educative divertenti ed efficaci.

Preparatevi quindi a esplorare un tesoro di sei modelli di diagrammi KWL stampabili gratis e altre risorse didattiche per accendere la curiosità in classe e potenziare l'apprendimento. È ora di trasformare le vostre lezioni in emozionanti ricerche di conoscenza! 🍎

Che cos'è un modello KWL?

Il grafico KWL è stato progettato da Donna Ogle nel 1986. È uno strumento didattico semplice che aiuta gli studenti ad attivare le loro conoscenze pregresse, a incuriosirsi e a organizzare ciò che imparano su un nuovo argomento.

ClickUp Class Assignments To-Do Elenco è un modello ideale per gli insegnanti per tenere traccia dei compiti in classe e stabilire le priorità delle attività

I grafici KWL Da fare ordinando le informazioni in tre colonne in base all'acronimo "KWL":

K-"Know" o "What I know": In questa prima colonna, gli studenti scrivono le conoscenze di base esistenti sull'argomento, se ce ne sono (anche se si tratta di un'idea sbagliata)

In questa prima colonna, gli studenti scrivono le conoscenze di base esistenti sull'argomento, se ce ne sono (anche se si tratta di un'idea sbagliata) W-"Voglio sapere" o "Mi chiedo": Poi, gli studenti possono fare un brainstorming o una discussione di gruppo mentre riempiono la seconda colonna con le cose che vogliono sapere sull'argomento di studio

Poi, gli studenti possono fare un brainstorming o una discussione di gruppo mentre riempiono la seconda colonna con le cose che vogliono sapere sull'argomento di studio **Nell'ultima colonna, gli studenti elencano ciò che hanno imparato dopo aver studiato o approfondito l'argomento

Gli studenti possono fare questo lavoro individualmente, in piccoli gruppi o come classe intera. Questo processo promuove il pensiero critico, l'impegno e un metodo strutturato per esplorare nuovi argomenti di studio.

Un modello di grafico vuoto di KWL permette agli educatori di personalizzare ogni sezione per i singoli piani di lezione. Ad esempio, si può aggiungere un prompt all'ultima colonna, chiedendo agli studenti di rivedere le precedenti idee sbagliate su un argomento.

5 consigli per implementare i modelli di grafico KWL in classe

Gli studenti delle scuole elementari, medie, superiori e universitari traggono vantaggio da un approccio guidato ai fogli di lavoro KWL. Ecco cinque consigli per introdurre e utilizzare un modello di grafico KWL:

Spiegare: Gli studenti compilano un grafico KWL a campione mentre voi spiegate il processo Definire: Condividere gli oggetti del vostro piano di lezione per aiutare gli studenti a formulare domande pertinenti nella sezione "da sapere" Incoraggiare: Spingere gli studenti a fare domande e a discutere le conoscenze esistenti. Non ci sono risposte sbagliate quando esplorano il sito 🗺️🚶 Rivisitare: Tornare al grafico KWL in modo che gli studenti possano aggiornare la sezione "Cosa ho imparato", rafforzare le nuove informazioni e acquisire un senso di realizzazione Valutare: Chiedere agli studenti di riflettere sulle sezioni "cosa so" e "cosa voglio sapere" alla fine della lezione e di confrontarle con la sezione "cosa ho imparato", in modo da poter vedere gli stati tangibili

ClickUp Whiteboards è il vostro hub visivo centralizzato per trasformare in modo collaborativo le idee del team in azioni coordinate

Ogni educatore ha strategie di insegnamento uniche per guidare gli studenti. Se volete aggiungere o modificare qualcosa, fatelo pure! È proprio questo lo scopo delle KWL modificabili.

6 Modelli di KWL gratis e risorse supplementari per gli insegnanti

Voi e i vostri studenti meritate un modello di KWL che serva allo scopo e porti gioia al processo di apprendimento. Volete un grafico KWL che catturi le conoscenze, ispiri entusiasmo e accenda la curiosità.

I migliori modelli vi permettono di creare strumenti e fogli di lavoro personalizzati che risuonano con voi e con i vostri studenti, rendendo il viaggio di acquisizione delle conoscenze ancora migliore.

Iniziamo quindi questa avventura educativa, dove la meta non è solo la ricerca della conoscenza, ma la creazione di un'esperienza di apprendimento coinvolgente ed efficace.

1. Modello di grafico ClickUp KWL

Sfruttate il potenziale dei vostri studenti e potenziate i vostri piani didattici con il modello di diagramma KWL di ClickUp

Il Modello di grafico ClickUp KWL è uno strumento versatile che offre a insegnanti e studenti ciò di cui hanno bisogno per affrontare qualsiasi argomento, indipendentemente dalla sua dimensione o complessità. Sia che stiate saltando in un vasto regno della conoscenza o esplorando un argomento più piccolo e mirato, questo modello vi copre.

È un organizzatore grafico semplice che rende più facile che mai personalizzare il modello:

Identificare gli oggetti di apprendimento

Monitorare lo stato degli studenti

Suddividere le lezioni in parti gestibili

Organizzare le risorse didattiche

Collaborare alle lezioni

Visualizzare le informazioni

Rafforzare le nuove informazioni

Il modello gratuito di grafico KWL di ClickUp è flessibile e facilita l'acquisizione e la conservazione di nuove informazioni da parte degli studenti. Utilizza un potente software progettato per grandi progetti, consentendo a voi e alla vostra classe di sezionare qualsiasi argomento nelle sue chiavi di lettura.

Utilizzate il nostro grafico KWL per tenere gli studenti sulla stessa pagina e metterli sulla strada giusta per imparare a pianificare le strategie per l'esito positivo. Aiutateli a esplorare nuove conoscenze, a cogliere tutti i dettagli e a comprendere più a fondo le vostre lezioni.

Come utilizzare il modello di grafico ClickUp KWL

Mantenete le cose digitali lavorando con gli studenti, i principali e gli amministratori direttamente su ClickUp per una collaborazione agevole e comoda. Se invece preferite i fogli di lavoro fisici, potete stampare i grafici KWL direttamente da ClickUp ed esportarli in Excel e Documenti Google.

ClickUp consente di personalizzare facilmente dashboard, visualizzazioni, autorizzazioni, assegnazioni di attività e altro ancora. È possibile comunicare in tempo reale, aggiungere collegamenti o documenti rilevanti e accedere a migliaia di modelli per dare vita a ogni lezione, proprio come l'avete immaginata.

2. Modello di piano d'azione per insegnanti ClickUp

Rivoluzionate la gestione della vostra classe con il modello di piano d'azione per insegnanti di ClickUp

Il Modello di piano d'azione per insegnanti ClickUp presenta un design accurato che vi aiuterà a pianificare ed eseguire lezioni pratiche da utilizzare insieme ai vostri grafici KWL.

Con il modello di piano d'azione per insegnanti di ClickUp, sarete in grado di:

Organizzare i materiali e le risorse della lezione

Pianificare le attività e i compiti di apprendimento

Ottenere risultati migliori con oggetti didattici organizzati

Personalizzare un sistema di valutazione per monitorare le prestazioni degli studenti

Il modello di piano d'azione per insegnanti è abbastanza flessibile da aiutarvi a pianificare lezioni, compiti, test e qualsiasi altra cosa sia necessaria per coinvolgere la vostra classe.

Utilizzatelo per creare lezioni che entusiasmino i vostri studenti ed espandano le loro conoscenze. Potete creare piani d'azione giornalieri con settimane o mesi di anticipo, in modo da sapere sempre cosa sta per succedere e da fare con la vostra classe.

Come usare il modello di piano d'azione per insegnanti ClickUp con il modello KWL

Migliorate il coinvolgimento degli studenti combinando il modello di piano d'azione per insegnanti con la vostra lezione introduttiva sui grafici KWL. Prendete esempi direttamente dalle prossime lezioni mentre guidate l'intera classe attraverso ogni colonna per prepararli a ciò che impareranno in seguito.

Provate a utilizzare il Bacheca di ClickUp è un modo interattivo per consentire alla classe di monitorare lo stato di avanzamento della KWL, completare le attività e collaborare ai compiti. Le Bacheche permettono agli studenti di monitorare visivamente il loro stato, di condividere collegamenti rilevanti e di partecipare a discussioni per approfondire l'apprendimento.

3. Modello per il piano di classe ClickUp

Organizzate le vostre classi nei minimi dettagli con il modello di pianificazione delle classi di ClickUp

Il Modello di piano di classe ClickUp riduce il sovraccarico di lavoro degli insegnanti più impegnati, organizzando la classe e tenendola sotto controllo.

Questo modello in stile cartella offre tutto il necessario per:

Creare compiti, lezioni e attività per le singole classi

Impostare e monitorare le scadenze per i progetti, i compiti a casa e le assegnazioni

Implementare un'efficacestrategie di presa di nota efficaci per organizzare le vostre idee 💡

Con il modello di piano della classe di ClickUp, tutto ciò che serve per insegnare alla classe è accessibile da un unico dashboard facile da usare.

Utilizzatelo per aggiornare il vostro piano di studi e per identificare potenziali aree di miglioramento. Potete anche controllare il vostro piano per assicurarvi di aver toccato tutto ciò che dovete trattare durante ogni lezione.

Come utilizzare il modello di pianificazione della classe ClickUp con il modello KWL

Risparmierete tempo e lavoro richiesto combinando il vostro grafico KWL con il modello di pianificazione della classe di ClickUp, che fornisce un piano strutturato per le lezioni. Controllate il vostro piano di classe quando riflettete sui contenuti già trattati, in modo da poter aiutare meglio gli studenti ad aggiornare la sezione "cosa ho imparato".

Per fare un ulteriore passo avanti, utilizzate Visualizzazione del modulo di ClickUp per chiedere agli studenti i loro pensieri, le loro domande e le loro intuizioni dopo ogni lezione. Questo ciclo di feedback può favorire un senso di titolarità e partecipazione, fornendo una piattaforma per visualizzare le loro opinioni e ricevere un feedback personalizzato.

È facile e veloce creare moduli per le lezioni con il programma guida per l'educatore ai moduli ClickUp e tonnellate di modelli utili, in modo da non dover partire da zero.

4. Modello di gestione della classe ClickUp

Prendete il controllo della vostra classe e date potere ai vostri studenti con il modello di gestione della classe di ClickUp

Il Modello di gestione della classe ClickUp è una dashboard concisa in stile cartella per aiutarvi a padroneggiare il mitico insegnamento Zen.

Questo modello è utile se siete un educatore con più classi, perché vi aiuta:

Visualizzare informazioni dall'alto verso il basso per tutte le vostre classi

Monitorare le vostre idee e i vostri pensieri con il nostro sempliceapp per prendere note* Organizza le tue lezioni per ogni semestre e sappi per cosa prepararti construmenti per la definizione delle priorità Si può accedere al modello di gestione delle classi utilizzando una qualsiasi delle cinque versatili viste, tra cui la vista Guida, la vista Calendario, la vista Elenco, la vista Bacheca e la vista specializzata Le mie classi.

Come utilizzare il modello di gestione delle classi ClickUp con il modello KWL

Per rendere più efficace il vostro grafico KWL, suddividete i nuovi argomenti in sezioni più piccole utilizzando il modello di gestione della classe di ClickUp. Il prompt agli studenti di creare più grafici KWL per una lezione in estensione può aiutare a prevenire la sopraffazione, a sostenere l'interesse e a ispirare la voglia di continuare a imparare.

Per affascinare ulteriormente i vostri studenti e aiutarli a ottenere di più dai grafici KWL, combinate questo con ClickUp roadmap project management funzionalità/funzione. Questo approccio può anche aiutare a decidere quando introdurre nuovi argomenti, incorporare elementi interattivi, avviare discussioni o introdurre attività pratiche.

5. Modello di incarico di classe ClickUp

Gli studenti o gli insegnanti possono utilizzare questo modello di compiti in classe per tenere traccia di tutto e monitorare le attività di priorità

Il Modello di assegnazione della classe ClickUp rende il monitoraggio dei compiti degli studenti più facile che mai, grazie alla visualizzazione degli spazi personalizzabili.

Questo modello salvavita riduce le difficoltà e consente di dedicare più energie all'insegnamento della classe. Utilizzatelo per:

Organizzare i compiti degli studenti

Monitorare i voti degli studenti

Comunicare ai vostri studenti i compiti, le verifiche e le date di scadenza

Esaminare lo stato degli studenti in tempo reale con pochi semplici clic

Con il nostro modello di compiti di classe, potete valutare i compiti più velocemente, accelerare la creazione delle lezioni ed eliminare la monotonia di creare ogni compito da zero. Utilizzatelo come un modo semplice per comunicare i requisiti agli studenti e fornire un feedback individuale.

Come usare il modello di compito in classe ClickUp con il modello KWL

Poiché il modello di compiti in classe di ClickUp consente una comunicazione fluida tra studenti e insegnanti, è un compagno perfetto per il grafico KWL. Iniziate creando un elenco di compiti in classe nel vostro Spazio classe e aggiungete un link al grafico KWL insieme ai dettagli della lezione nella descrizione dell'attività per ogni compito.

In alternativa, potete trasformare i vostri grafici KWL in Documenti di ClickUp e collegarli direttamente alle singole attività.

6. Modello ClickUp per lo stato di avanzamento degli studenti

Utilizzate il modello di stato degli studenti di ClickUp per personalizzare l'apprendimento e aumentare la motivazione

Il Modello ClickUp per lo stato di avanzamento degli studenti è un'arma segreta per il vostro esito positivo. Vi aiuterà a rimanere organizzati e in connessione con lo stato di avanzamento di ogni studente.

Insegnanti, amministratori e persino i genitori possono collaborare per aiutare gli studenti a raggiungere il loro potenziale utilizzando questo modello per:

Monitorare il rendimento di ogni studente

Creare reportistica accurata per i principali insegnanti e amministratori della scuola

Identificare le aree di miglioramento in base al rendimento di ogni studente

Organizzare, monitorare e seguire i risultati di ogni studenteobiettivi per gli studenti universitari e studenti delle scuole superiori 🧑‍🎓 🎉

Creare una panoramica semplice dello stato di ogni studente non è mai stato così facile. Con il modello di progresso degli studenti di ClickUp, potete coinvolgere tutti i partecipanti nella loro crescita, nel loro sviluppo e nel loro stato generale verso gli obiettivi accademici.

Come utilizzare il modello di progresso dello studente di ClickUp con il modello di grafico KWL

Allegando i grafici KWL completati e in corso al tracker Progressi degli studenti di ClickUp, potete gestire facilmente i loro stati individuali. Le sezioni "cosa so", "cosa voglio sapere" e "cosa ho imparato" forniscono informazioni uniche su come lo studente sta procedendo nel suo percorso accademico, facilitando l'identificazione di potenziali aree di miglioramento.

Per fare un ulteriore passaggio, implementate la nostra Strumenti di IA per la presa di note . ClickUp AI può riepilogare le informazioni contenute nel tracker degli stati o nei grafici KWL individuali degli studenti per fornire informazioni sulle loro esperienze di apprendimento personali.

Rendi divertente l'apprendimento

Utilizzate questi modelli di grafico KWL e le risorse didattiche per invitare gli studenti a partecipare attivamente alle lezioni. E preparatevi a lasciarvi stupire da una classe piena di studenti curiosi ed entusiasti!

Un modello di grafico personalizzabile può ispirare l'indagine e la scoperta autonoma, incoraggiando gli studenti a esplorare ciò che sanno, a chiedersi cosa vogliono imparare e a riflettere su ciò che hanno imparato.

Siete pronti a dare alla vostra classe un senso di autonomia e a ispirare un entusiasmo condiviso per la conoscenza?

