Come utilizzare il metodo Chunking per migliorare la memoria

Vi siete mai chiesti come fanno alcune persone a ricordare tutto, dalla lista della spesa a teorie complesse, senza sforzo?

È improbabile che siano tutti dotati dell'ambita memoria eidetica; forse è il metodo della suddivisione in gruppi che funziona.

Radicata nella psicologia cognitiva, questa tecnica aiuta il nostro cervello a elaborare e conservare le informazioni in modo più efficace. Sia che stiate preparando una presentazione, sia che stiate cercando di tenere sotto controllo elenchi di cose da fare ogni giorno la padronanza del chunking ridurrà il carico cognitivo, migliorerà l'efficienza dell'apprendimento e aiuterà a ricordare più velocemente.

Scopriamo di più sul metodo del chunking.

Che cos'è il metodo Chunking?

Il metodo chunking è una tecnica di memorizzazione che prevede la scomposizione di grandi quantità di informazioni in pezzi di dimensioni ridotte. È possibile creare questi pezzi in base a somiglianze, associazioni personali o spunti visivi

La nostra memoria di lavoro, o memoria a breve termine, è in grado di elaborare circa quattro pezzi di informazioni in una sola volta. Quando il cervello riceve un nuovo input, può gestirlo in due modi. Uno è quello di sovrascrivere i dati esistenti per fare spazio a quelli nuovi. La seconda opzione è quella di spostare pezzi significativi dalla memoria a breve termine a quella a lungo termine, da cui è possibile richiamarli in seguito senza grandi sforzi mentali.

Quando si cerca di conservare un'informazione, si vuole spingerla nella memoria a lungo termine. E questo è un aspetto che può aiutarvi.

Funziona benissimo per gli studenti che devono imparare e memorizzare quotidianamente grandi quantità di informazioni. Gli adulti hanno meno bisogno di memorizzare, ma ci sono comunque alcune cose fondamentali che tutti noi dobbiamo ricordare a memoria: numeri di telefono importanti, numeri di carte di credito, volti e nomi di persone, processi lavorativi vitali e password, per citarne alcuni.

Se non siete studenti, non è detto che dobbiate sottoporvi a un test che metta alla prova le vostre capacità di memorizzazione. Ma avere una buona memoria rende la vita un po' più facile, sia a livello personale che professionale.

Storia del metodo Chunking

Lo psicologo cognitivo George A. Miller introdusse il concetto di "chunking" nel suo articolo "Chunking" Il magico numero sette, più o meno due: alcuni limiti alla nostra capacità di elaborare le informazioni pubblicato nel 1956.

Miller propose che il cervello umano può contenere nella memoria di lavoro solo un numero limitato di elementi contemporaneamente (circa 7 ± 2 elementi). Tuttavia, raggruppando i singoli elementi in unità o "pezzi" più grandi e significativi, le persone ricordano ed elaborano efficacemente informazioni più complesse.

La ricerca di Miller ha fornito le basi per il progresso della psicologia cognitiva, in particolare per capire come gli individui organizzano ed elaborano mentalmente le informazioni.

Neal F. Johnson ha ripetuto qualcosa di simile nel suo articolo "Il ruolo della suddivisione in gruppi e dell'organizzazione nel processo di richiamo" (1970). Ha parlato di quattro concetti chiave coinvolti nell'organizzazione della memoria: chunk, codice di memoria, decodifica e ricodifica.

I chunk sono sequenze di comportamento raggruppate insieme, che spesso si presentano secondo schemi specifici. Possono essere insiemi di informazioni memorizzate nello stesso codice di memoria. La ricodifica comporta l'apprendimento del codice di un chunk, mentre la decodifica traduce il codice in informazioni utilizzabili.

Il modo in cui gli elementi sono organizzati influisce sulle loro relazioni associative: gli elementi all'interno dello stesso chunk hanno associazioni forti, mentre quelli di chunk diversi mostrano associazioni più deboli o non trasferibili.

Oggi il metodo del chunking è importante nei nostri sistemi educativi e nella risoluzione dei problemi di tutti i giorni. Scopriamo ora come potete utilizzare questo approccio per sorprendere tutti con la vostra capacità di ricordare.

Come usare il metodo Chunking

Cerchiamo di capire come si può mettere in pratica il metodo chunking nella vita quotidiana:

Dare priorità alle informazioni vitali

Il cervello umano elabora migliaia di informazioni ogni giorno. Ma non tutte meritano l'ambito status di rimanere nella nostra memoria a lungo termine. Quindi, il primo passo è quello di individuare le informazioni chiave che si vogliono conservare.

Potete utilizzare una matrice di priorità per dare priorità alle informazioni in base all'importanza, all'impatto, alle tempistiche o a qualsiasi altro criterio applicabile al vostro caso.

Anche la tecnica della piramide rovesciata è utile. Disegnate una piramide rovesciata su carta e dividetela in sezioni usando linee orizzontali. Ora iniziate a inserire le informazioni in ordine decrescente di importanza

Per esempio, supponiamo che dobbiate tenere un discorso sull'importanza della sicurezza informatica a una conferenza aziendale. Dividete la piramide rovesciata in questo modo:

Informazioni fondamentali (parte superiore della piramide): Il messaggio principale che si vuole trasmettere: perché la sicurezza informatica è necessaria per le aziende, i tipi di minacce e i modi per prevenire le violazioni della sicurezza

Il messaggio principale che si vuole trasmettere: perché la sicurezza informatica è necessaria per le aziende, i tipi di minacce e i modi per prevenire le violazioni della sicurezza Informazioni aggiuntive (parte centrale della piramide): suggerimenti su come essere cyber-intelligenti nella vita di tutti i giorni

suggerimenti su come essere cyber-intelligenti nella vita di tutti i giorni Informazioni di supporto (parte inferiore della piramide): Questa sezione include tutti i dati e le statistiche di cui vi siete serviti per sostenere le vostre argomentazioni

Le informazioni principali e quelle aggiuntive sono quelle che dovrete ricordare durante la presentazione del discorso. Per le informazioni di supporto, dovrebbe essere sufficiente una presentazione in PowerPoint.

Identificare le associazioni/connessioni

Cercate di trovare un legame o una somiglianza tra le cose e di raggruppare le informazioni in base a queste somiglianze. La quantità di informazioni deciderà il numero di gruppi necessari.

Ad esempio, se state gestendo la strategia di una piccola azienda, dovrete occuparvi di diversi pezzi in movimento.

Gestire la ricerca di parole chiave, la creazione di cluster di argomenti, la SEO on-page e off-page, il lancio di una newsletter, la pubblicazione e il coinvolgimento online regolare, la scrittura di blog, il monitoraggio dei KPI e molto altro ancora.

Identificate le connessioni tra questi compiti e raggruppateli in grandi categorie: SEO (ricerca di parole chiave, creazione di cluster di argomenti, SEO on e off-page), creazione di contenuti (creazione di post sul blog e contenuti per i social media) e così via. Potete dedicare un giorno alla settimana alla strategia di un gruppo. La suddivisione dei compiti aiuta a mantenere la concentrazione e l'organizzazione, e i risultati sono più efficaci.

Potete anche combinare le vecchie informazioni con le nuove per memorizzarle meglio. Supponiamo di incontrare i membri del team di altre sedi due volte all'anno. Potete usare le associazioni per ricordare rapidamente la loro provenienza.

Se avete difficoltà a ricordare che Tim è del Michigan, potete provare a collegare i vostri ricordi preesistenti del Michigan con Tim. Forse ci avete viaggiato con i vostri genitori? Create un collegamento mentale per ricordare le informazioni chiave e portare avanti le conversazioni senza problemi.

Usate l'aiuto di altre tecniche di memorizzazione

ricordate questo popolare mnemonico che vi hanno insegnato a scuola per memorizzare i nomi dei pianeti del sistema solare? O l'acronimo "VIBGYOR" per ricordare i sette colori dell'arcobaleno?

Questi tecniche di memorizzazione sono utili quando non si riescono a trovare collegamenti o somiglianze tra i passi.

Supponiamo che stiate imparando a scrivere e-mail efficaci. Ci sono troppi consigli da ricordare, quindi si può abbreviare il tutto in CLEAR.

C (conciso): Mantenere le e-mail brevi e al punto

L (Logico): Mantenere un flusso logico dall'inizio alla fine

E (Coinvolgente): Scrivere in modo da suscitare l'interesse del lettore

A (Actionable): Assicurarsi che l'e-mail includa CTA o passi successivi

R (Rispettoso): Mantenete un tono rispettoso ed evitate un linguaggio incendiario

Potete creare acronimi o mnemotecniche simili per i diversi processi del vostro flusso di lavoro In questo modo, ricordare passaggi complessi vi sembrerà un gioco da ragazzi!

Utilizzare la mappatura mentale

Ricordare un grosso blocco di testo può essere difficile, ma se create una rappresentazione visiva, riuscirete a conservare le informazioni più a lungo.

Supponiamo che siate nuovi nella gestione aziendale e che stiate cercando di ricordare le diverse parti di un business plan. Per prima cosa, dividete il concetto principale in diverse parti/sezioni e sottosezioni. Quindi, create una mappa mentale come questa per visualizzare il concetto:

via ClickUp Una volta comprese le basi, è possibile aggiungere altri rami (argomenti/concetti principali) o ramoscelli (sottoargomenti) alla mappa mentale e incorporare altri dettagli importanti.

Uno dei metodi più popolari metodi per prendere appunti questo metodo funziona a meraviglia quando si sta imparando qualcosa di nuovo o si sta facendo un brainstorming di idee.

Pratica, pratica, pratica!

Più vi eserciterete, più diventerete abili nel creare associazioni, nell'identificare somiglianze e nel capire come funziona la suddivisione in gruppi. Con l'esercizio quotidiano, è possibile spostare informazioni complesse dalla memoria di lavoro a quella a lungo termine e richiamarle con la stessa naturalezza con cui si recita l'alfabeto.

Letture consigliate: il metodo del time chunking_ di Damon Zahariades

Il metodo chunking di Miller si concentra sul modo in cui elaboriamo e recuperiamo le informazioni. L'autore e imprenditore Damon Zahariades prende in prestito l'idea del chunking e la applica al campo della gestione del tempo nel suo libro The Time Chunking Method: A 10-Step Action Plan for Increasing Your Productivity (2017).

via Amazon È un'ottima risorsa se avete sempre la sensazione di essere in corsa contro il tempo. Ecco alcuni punti chiave del libro che vi aiuteranno a essere più produttivi e a utilizzare il vostro tempo in modo più efficiente:

Prima di esplorare il metodo del Time Chunking, l'autore suggerisce di chiarire i propri obiettivi . Quando i vostri obiettivi sono chiari, potete organizzare in modo efficace il vostro programma e assegnare dei ritagli di tempo per compiti specifici

. Quando i vostri obiettivi sono chiari, potete organizzare in modo efficace il vostro programma e assegnare dei ritagli di tempo per compiti specifici L'autore consiglia di usare il metodo Obiettivo SMART per definire i vostri obiettivi . Annotate i passi da compiere e create una tabella di marcia per raggiungere gli obiettivi

Obiettivo SMART . Annotate i passi da compiere e create una tabella di marcia per raggiungere gli obiettivi Una volta stabiliti gli obiettivi, è il momento di suddividerli in compiti , quelli essenziali per raggiungere l'obiettivo. Questi compiti devono avere la precedenza durante i vostri ritagli di tempo. Privilegiate quelli che sono sensibili al tempo o che hanno un impatto significativo sul vostro successo complessivo

, quelli essenziali per raggiungere l'obiettivo. Questi compiti devono avere la precedenza durante i vostri ritagli di tempo. sul vostro successo complessivo Non tutti i compiti hanno lo stesso peso. Se svolgete per primi i compiti più importanti , potete procedere rapidamente verso la realizzazione dei vostri obiettivi

, potete procedere rapidamente verso la realizzazione dei vostri obiettivi Costruire i blocchi di tempo programmando blocchi di tempo dedicati per ogni attività (simile alla tecnica del Pomodoro). Adattare la durata di ogni frazione di tempo in base all'importanza e alla complessità del compito.

(simile alla tecnica del Pomodoro). Adattare la durata di ogni frazione di tempo in base all'importanza e alla complessità del compito. Incorporate le pause nel vostro programma. Pause regolari, di circa 10-15 minuti ogni ora, possono aumentare la produttività e prevenire il burnout, mantenendo la mente fresca e concentrata per tutto il giorno

Applicate queste strategie attuabili e prendete in mano il vostro tempo!

Utilizzi popolari del metodo Chunking

Dagli elenchi personali di cose da fare alle responsabilità professionali, organizzare le informazioni in parti aiuta a rimanere concentrati, a ricordare rapidamente le cose e a migliorare la produttività.

Molte tecniche di memoria si basano sui principi del chunking. Tecniche come il metodo dei loci (palazzo della memoria) prevedono di collocare le informazioni in posizioni familiari, creando essenzialmente gruppi di idee associate

Gli attori che memorizzano le battute possono utilizzare un approccio simile, raggruppando scene o dialoghi.

Gli atleti possono suddividere le loro routine o i loro piani di gioco in fasi più piccole e gestibili. Un battitore di baseball potrebbe visualizzare il caricamento del lanciatore, i tipi di lancio e lo swing come fasi distinte.

Gli oratori spesso suddividono i loro discorsi in punti chiave e argomenti di supporto. In questo modo possono concentrarsi sull'efficacia di ogni singolo pezzo, senza dover memorizzare un enorme testo alla lettera.

Anche se non li sentiamo parlare direttamente di "chunking", possiamo scommettere che molte persone di successo utilizzano strategie simili per organizzare e conservare le informazioni in modo efficace.

Ecco come anche voi potete applicare il processo di chunking in scenari reali:

Invece di ricordare una lunga sequenza di numeri, suddivideteli in una serie di tre o quattro. Per esempio, ricordare π (pi greco) come 3,141 / 592 / 653 / 589. Questo trucco funziona con i numeri di telefono, i numeri di conto corrente, i numeri delle carte di credito e le password numeriche

Memorizzazione di liste : Supponiamo di essere fuori a fare la spesa per comprare mele, fragole, cioccolatini, anacardi, pomodori, fagioli, broccoli, uova e pollo. Suddividete questo lungo elenco in frutta (mele, fragole), verdura (pomodori, fagioli, broccoli), snack (cioccolatini, anacardi) e proteine (uova e pollo)

: Supponiamo di essere fuori a fare la spesa per comprare mele, fragole, cioccolatini, anacardi, pomodori, fagioli, broccoli, uova e pollo. Suddividete questo lungo elenco in frutta (mele, fragole), verdura (pomodori, fagioli, broccoli), snack (cioccolatini, anacardi) e proteine (uova e pollo) Richiamare gli ordini del giorno delle riunioni: Discutere di tutto in una volta durante una riunione può sopraffare il team e si rischia di non menzionare punti importanti. Per evitare questo problema, strutturate l'ordine del giorno della riunione in sezioni o parti per essere organizzati fin dall'inizio. Per esempio, se si tratta di una riunione di revisione trimestrale, dividete la riunione in osservazioni di apertura, aggiornamenti sui progetti, rapporti finanziari e piani futuri

È possibile utilizzare il chunking per molti altri compiti, come riconoscere le persone dal loro volto o dal loro nome, ricordare i compleanni, ricordare i riferimenti di libri e film, e l'elenco continua!

Prendi, imposta, taglia! Suggerimenti per implementare il metodo Chunking nella vostra routine di apprendimento con ClickUp

L'implementazione del metodo chunking diventa molto più semplice quando si ha a disposizione uno strumento completo come ClickUp. Si può pensare a ClickUp come a uno strumento di gestione dei progetti, ma funziona altrettanto bene come ausilio all'apprendimento per studenti e professionisti che vogliono aggiornarsi.

Scopriamo come applicare il metodo del chunking per arricchire la vostra esperienza di apprendimento e migliorare la memoria:

1. Dividere un concetto in parti più piccole

Prendete un concetto o un argomento che volete imparare e suddividetelo in piccoli pezzi gestibili. Questa fase aiuta a comprendere i diversi aspetti dell'argomento uno per uno, a mantenersi organizzati e a immergersi nei dettagli senza sentirsi sopraffatti.

Utilizzare Gerarchia dei progetti di ClickUp per aggiungere una struttura alla vostra routine di apprendimento. Vi aiuta a suddividere un argomento più ampio in diverse sezioni, sottosezioni e altro ancora.

Vediamo come utilizzare questa funzione:

Creare un'area di lavoro su ClickUp dedicata all'argomento che si desidera apprendere

**Dividere l'area di lavoro in più spazi

Ripartire gli Spazi in Elenchi (contenenti compiti e sottocompiti individuali)

**Raggruppare attività/elenchi simili in cartelle

Organizzate il vostro lavoro e le vostre lezioni in una struttura ordinata con ClickUp Hierarchy

Supponiamo che l'argomento in questione sia il marketing digitale. Si crea un'area di lavoro per il marketing digitale e la si divide in spazi come SEO, Content Marketing, Social Media Marketing, Affiliate Marketing e Digital PR, per citarne alcuni.

Se volete concentrarvi sulla SEO, potete dividere questo spazio in elenchi come SEO Off-Page e SEO On-Page. L'elenco della SEO off-page può essere ulteriormente suddiviso in Link Building, Local SEO, Ottimizzazione dei social media e Gestione della reputazione.

L'ottimizzazione dei social media e la gestione della reputazione presentano alcune analogie, pertanto è possibile raggrupparle in una cartella per mantenere la coesione e migliorare l'apprendimento.

Aggiungete il vostro materiale di studio all'interno di ciascuna cartella Task ClickUp e potrete recuperare rapidamente le informazioni giuste al momento giusto.

2. Identificare ciò che è più importante

Si possono fare tante cose in una volta sola. Per capire quali sono gli argomenti/compiti da affrontare per primi e da evitare priorità in competizione è necessario ordinarli per priorità.

È possibile utilizzare Priorità dei compiti di ClickUp per questa fase. Consente di ordinare le attività in quattro tipi di priorità: Urgente, Alta, Normale e Bassa, in modo da poter identificare rapidamente quali attività necessitano di attenzione immediata e quali invece possono essere affrontate con calma. Questa categorizzazione è simile alla suddivisione delle idee in unità più piccole nel metodo del chunking.

Rimanete in cima a ciò che è importante con le Priorità dei compiti di ClickUp

Le relazioni di ClickUp consentono di collegare tra loro attività, idee e concetti correlati. Ad esempio, quando la conclusione di un argomento aiuta a comprenderne meglio un altro, è possibile collegarli tra loro.

Collegare compiti simili tra loro in ClickUp per favorire l'associazione e il richiamo più rapido

Volete fare un passo avanti con il raggruppamento? Scegliete l'opzione Raggruppa per menu e decidere come organizzare le attività. Disponibile nelle viste Elenco, Tabellone, Timeline, Tabella e Carico di lavoro, questa funzione consente di raggruppare le attività per Priorità, Stato, Data di scadenza e altro ancora. Quindi, se desiderate visualizzare tutte le vostre priorità in un'unica soluzione, sapete cosa fare!

Raggruppa le attività per priorità, stato o data di scadenza

3. Collegare i punti con le mappe mentali

Quando si tratta di memorizzare, le immagini parlano più delle parole. Se si suddivide un argomento in parti, l'aggiunta di elementi visivi aiuta ad afferrare le informazioni più velocemente e a conservarle meglio.

Ecco dove Mappe mentali ClickUp entra in gioco. Consente di visualizzare compiti, argomenti e idee con l'aiuto di un diagramma di facile comprensione. Con questa funzione è possibile:

Aggiungere, modificare o eliminare elementi per creare una mappa mentale completamente personalizzabile

**Usare colori che corrispondono a elenchi e attività per un'organizzazione perfetta

**Creare mappe mentali di forma libera in modalità vuota e aggiungere un tocco creativo al processo di apprendimento

Organizzare visivamente le informazioni con le mappe mentali di ClickUp

**Se la mappa mentale appare troppo disordinata dopo un'intensa sessione di brainstorming, utilizzare l'opzione Re-Layout per ripulire la struttura. Questa funzione riallinea automaticamente gli elementi per mantenere la gerarchia originale e le priorità impostate inizialmente.

Ripristinare la struttura originale delle mappe mentali con la funzione Re-Layout di ClickUp

Leggi anche: Come utilizzare il metodo di mappatura degli appunti

4. Tenere una scheda dei punti chiave

È possibile applicare il metodo della suddivisione in gruppi anche alle strategia per prendere appunti sia che si tratti di lezioni accademiche o di stand-up aziendali. Il chunking aiuta a organizzare e strutturare gli appunti in modo da enfatizzare i concetti chiave e le relazioni tra di essi.

È necessario lavorare in modo intelligente quando si hanno molte risorse da cui imparare ma troppo poco tempo. Invece di sfogliare una pagina dopo l'altra, utilizzate Cervello ClickUp per estrarre le informazioni essenziali dai vostri materiali.

In qualità di copilota dell'intelligenza artificiale, ClickUp Brain elimina le incombenze del vostro programma; ecco come:

Riassumere gli appunti da ClickUp Tasks e ClickUp Docs

Ottiene trascrizioni vocali e video per materiali di apprendimento audiovisivi

Modifica contestuale e controllo ortografico del lavoro scritto in pochi secondi

Tradurre i testi nella vostra lingua locale (Brain supporta attualmente francese, spagnolo, portoghese brasiliano, tedesco e italiano)

Con questo strumento di intelligenza artificiale, potete assicurarvi che nulla vada perso e che tutte le informazioni importanti siano a portata di mano.

Modifica, migliora, controlla l'ortografia e riassume gli appunti in un istante con ClickUp Brain

La via dei pezzi per una memoria potente

Dall'istruzione al mondo del lavoro e oltre, il metodo chunking ha reso facile l'elaborazione, la conservazione e il recupero delle informazioni. Indipendentemente dalla complessità dell'argomento, il chunking crea un posto sicuro nella memoria a lungo termine e consente di richiamarlo istantaneamente ogni volta che se ne ha bisogno.

Questo metodo è un gioiello in un mondo in cui la parola "memoria" ci ricorda la memoria del telefono piuttosto che il cervello umano. Mantiene il cervello attivo, migliora le capacità cognitive e fa di voi una versione più intelligente di voi stessi.

Provate il chunking con ClickUp: potrebbe cambiare il vostro modo di imparare, in meglio! Iscriviti a ClickUp oggi stesso!