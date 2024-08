I 15 principali strumenti di studio che ogni studente dovrebbe avere nel 2024

Internet ha trasformato tutti gli aspetti della nostra vita, compreso il modo in cui studiamo. Ci dà accesso a numerose risorse e all'istruzione per coloro che hanno bisogno di un aiuto per accedervi in modalità fisica. Allo stesso tempo, però, ha reso più difficile concentrarsi.

Con la costante tentazione di passare dall'app in questione ai social media per vedere un altro TikTok o scorrere Instagram, la maggior parte di noi si distrae dallo studio. Ma non preoccupatevi, perché abbiamo una soluzione anche per queste sfide!

Dagli strumenti di studio che forniscono tutoraggio e note di esperti alla tecnologia che migliora la concentrazione e blocca i siti che distraggono, li abbiamo trattati tutti in questo articolo.

**Cosa si deve cercare in uno strumento di studio?

Ecco le cose che dovreste cercare in uno strumento di studio:

Interfaccia facile da usare: Cercate uno strumento con un'interfaccia intuitiva e facile da usare. Uno strumento che sia facile da navigarerisparmiare tempo e ridurre la frustrazione

Cercate uno strumento con un'interfaccia intuitiva e facile da usare. Uno strumento che sia facile da navigarerisparmiare tempo e ridurre la frustrazione Compatibilità e accessibilità: Assicurarsi che lo strumento sia compatibile con i dispositivi e i sistemi operativi utilizzati (ad esempio, Windows, macOS, iOS e Android). Dovrebbe anche essere accessibile su più dispositivi per consentire la flessibilità dell'ambiente di studio

Assicurarsi che lo strumento sia compatibile con i dispositivi e i sistemi operativi utilizzati (ad esempio, Windows, macOS, iOS e Android). Dovrebbe anche essere accessibile su più dispositivi per consentire la flessibilità dell'ambiente di studio Funzionalità/funzione di collaborazione: Se siete studenti universitari che collaborano spesso con altri su progetti o gruppi di studio, scegliete uno strumento che supporti funzioni di collaborazione come la modifica in tempo reale, i commenti e la condivisione di file

Se siete studenti universitari che collaborano spesso con altri su progetti o gruppi di studio, scegliete uno strumento che supporti funzioni di collaborazione come la modifica in tempo reale, i commenti e la condivisione di file Capacità di prendere appunti: Cercate uno strumento di studio che vi permetta di prendere note organizzate e ricercabili, ed è un vantaggio se supporta elementi multimediali come immagini e registrazioni audio

Cercate uno strumento di studio che vi permetta di prendere note organizzate e ricercabili, ed è un vantaggio se supporta elementi multimediali come immagini e registrazioni audio Risorse didattiche: Alcuni strumenti di studio hanno risorse didattiche integrate, come flashcard, quiz o materiali di studio già pronti. Valutate se queste risorse sono in linea con la vostra formazione

Alcuni strumenti di studio hanno risorse didattiche integrate, come flashcard, quiz o materiali di studio già pronti. Valutate se queste risorse sono in linea con la vostra formazione **Ricerca di strumenti che offrano funzionalità/funzione per il monitoraggio dello stato. Ciò potrebbe includere analisi, statistiche o rappresentazioni visive dei risultati ottenuti e delle aree di miglioramento.

15 Migliori strumenti di studio da utilizzare nel 2024

Ecco i migliori strumenti di studio online che potrete utilizzare nel 2024:

1. ClickUp

tenete d'occhio lo stato del vostro corso con la Bacheca di ClickUp

ClickUp è un potente strumento e una soluzione di project management utile per studenti, professionisti e aziende di tutto il mondo. Vi state chiedendo come?

Utilizzate ClickUp per gli studenti per gestire gli impegni, monitorare i compiti e lo stato di avanzamento, prendere note, collaborare con gli amici, utilizzare gli assistenti IA e altro ancora. È possibile integrarlo con altri strumenti come Documenti Google, Slack, Zoom e Clockify.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Bacheca

visualizzate il vostro lavoro in un colpo d'occhio con la lavagna Kanban di ClickUp

Monitorate i vostri compiti, pianificate i vostri impegni e sincronizzate le varie attività con il vostro calendario. Modificate gli stati e le date e organizzate le attività in base alle priorità

utilizzate ClickUp Docs per prendere note e organizzarle rapidamente_

ClickUp Docs consente di prendere e gestire le note. Le sue funzionalità/funzioni avanzate possono rappresentare un'efficace alternativa ad app come Supernotes e Ossidiana . È possibile incorporare risorse aggiuntive nelle note per renderle più pertinenti. È anche possibile utilizzare il blocco note ClickUp.

Sincronizzazione con Google Calendar

ClickUp si sincronizza facilmente con Google Calendar per ricordare un invio o un test importante. È possibile aggiungere facilmente le date di scadenza e trascinare gli elementi sul calendario.

ClickUp Chattare

Collaborate per progetti di gruppo con gli altri studenti, assegnate attività, mantenete tutte le comunicazioni in un unico posto e molto altro ancora con ClickUp Chat.

riassumi le note e comprendi concetti complessi con ClickUp AI_

ClickUp AI aiuta a riepilogare le note, a dare priorità ai compiti di revisione e a farsi aiutare nelle attività creative in modo semplice e veloce.

Modelli di ClickUp

ClickUp offre diversi servizi di modelli per studenti per uno studente di scuola o di università che aiutano a monitorare lo stato, a collaborare con gli altri e a gestire i propri impegni. Questi includono:Modelli di valutazione Khan Academy è un altro strumento di studio online che offre un ampio intervallo di corsi tenuti da esperti. È possibile utilizzare l'app per apprendere nuove competenze, ripassare quelle esistenti, prepararsi per un test e altro ancora. Inoltre, consente di monitorare i propri stati e di imparare al proprio ritmo. Inoltre, l'app è completamente gratuita.

Le migliori funzionalità/funzione dell'Accademia Khan

Accesso a materiale e risorse del corso di grande prestigio

Monitoraggio dello stato di apprendimento

Scegliere tra un intervallo di corsi

Imparare al proprio ritmo

Preparatevi a test come il SAT, il MCAT e altri ancora

Assistenza IA

Gamification per un apprendimento interattivo e divertente

Limiti dell'Accademia Khan

Alcuni utenti si sono lamentati dell'interfaccia complicata e della mancanza di personalizzazione

Prezzi della Khan Academy

Gratis

Valutazioni e recensioni della Khan Academy

G2: 4.5/5 (170+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (25+ recensioni)

3. Quizlet

via quizlet Quizlet offre molti utili strumenti di studio online che lo rendono essenziale per la vita degli studenti. Dalle flashcard interattive alle risorse di studio complete, rende l'istruzione e l'apprendimento divertenti.

Dispone di oltre 250 milioni di impostazioni di studio preconfezionate. È anche possibile creare e condividere le proprie flashcard con altri per migliorare la qualità dello studio collaborazione .

Le migliori funzionalità/funzione di Quizlet

Un ampio intervallo di argomenti, tra cui fisica, francese e scienze

Consente il monitoraggio dello stato di apprendimento

Permette diconvertire le note in quiz, test e flashcard personalizzati

Offre routine di studio personalizzate, apprendimento senza pubblicità e accesso offline nella versione premium

Permette una facile integrazione con Google Classroom

Fornisce tutoraggio IA e aiuto personalizzato

Limiti di Quizlet

Alcuni contenuti caricati dagli utenti potrebbero essere imprecisi

Il tutoraggio dal vivo non è disponibile

Prezzi del Quizlet

Mensile: $6 al mese

È possibile ottenere una versione di prova gratuita di 7 giorni sul piano annuale.

Valutazioni e recensioni di Quizlet

G2: 4.5/5 (280+ recensioni)

Capterra: 4.6/5 (oltre 100 recensioni)

4. Carte flash di Chegg

schede di Chegg _via PC Mag Chegg ha un enorme repository di flashcard (oltre 500 milioni!) per aiutarvi a studiare meglio e in modo più intelligente. È possibile ottenere flashcard per quasi tutte le materie, sia per la religione che per la medicina. Inoltre, potete facilmente creare nuove flashcard Da fare se non trovate quelle che vi interessano.

Chegg offre anche soluzioni per i compiti, assistenza grammaticale, spiegazioni dei libri di testo, strumenti di IA per la scrittura e molto altro ancora per gli studenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Chegg Flashcards

Creare le proprie flashcard o utilizzare quelle già pronte

Accesso a risorse di apprendimento, tra cui guide, soluzioni per passaggi e altro ancora

Utilizzatela come unapp per concentrarsi* Ottieni soluzioni verificate da esperti

Limiti delle Flashcards di Chegg

Le flashcard possono contenere informazioni imprecise

Prezzi di Chegg Flashcards

Chegg Study: $14.95/mese

Chegg Study Pack: $19,95/mese

Chegg Math Solver: $9.95/mese

Chegg Writing: $9.95/mese

Valutazioni e recensioni su Chegg Flashcards

G2: Non disponibile

Capterra: Non disponibile

5. ChatGPT

via ChatGPT ChatGPT è uno strumento di studio relativamente nuovo sul mercato. Tuttavia, è senza dubbio tra i più popolari. È possibile studiare concetti complessi con un linguaggio facile da capire, chiedere a ChatGPT di riepilogare/riassumere lunghi saggi e molto altro ancora. Da fare è solo dare un prompt chiaro allo strumento, che genererà immediatamente le risposte per voi.

Le migliori funzionalità/funzione di ChatGPT

Aiuta a riepilogare/riassumere lunghi articoli e saggi

Generare idee per la scrittura creativa

Spiegare concetti difficili in un linguaggio semplice e con esempi

Riepilogare/riassumere le note in classe per una rapida comprensione

Aiuta a identificare gli errori linguistici

Fornisce un supporto multilingue

Limiti di ChatGPT

Alcune delle informazioni fornite possono essere inaccurate

Può generare risultati ripetitivi

Prezzi di ChatGPT

Free: 20 dollari al mese

Plus: $20 per utente al mese

Teams: $25 per utente al mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ChatGPT

G2: 4.7/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (30+ recensioni)

6. HippoCampus

via HippoCampus HippoCampus è uno strumento di studio online gratuito che migliora l'apprendimento grazie a video, animazioni, simulazioni, schemi dei corsi e altre risorse didattiche. Questi strumenti lo rendono incredibilmente utile per gli studenti visivi. È possibile utilizzarlo per 13 materie, tra cui scienze naturali, inglese, aritmetica e algebra.

Le migliori funzionalità/funzioni di HippoCampus

Sono disponibili lezioni interattive dal vivo

Accesso al materiale di studio in movimento

Materiale video disponibile per 13 materie

Integrazione con altre piattaforme di apprendimento

Limiti di HippoCampus

Alcune risorse non sono uniche

Prezzi dell'ippoCampus

Gratis

Valutazioni e recensioni di HippoCampus

G2: NA

Capterra: NA

7. Duolingo

via Duolingo Se siete studenti di lingue, Duolingo è uno strumento di studio indispensabile. Lezioni rapide e di dimensioni ridotte e l'apprendimento personalizzato rendono l'apprendimento delle lingue divertente e interattivo.

Ma Duolingo non insegna solo questo! Può anche aiutare a imparare la fonetica e la matematica. La cosa migliore è che la versione base è completamente gratis!

Le migliori funzionalità/funzione di Duolingo

Offre molte lingue, tra cui spagnolo, hindi, greco, ungherese e altre ancora

Fornisce lezioni di dimensioni ridotte per un apprendimento divertente e interattivo

Consente di esercitarsi nella lettura, scrittura, conversazione e ascolto

Apprendimento personalizzato

Fornisce funzionalità/funzione come strisce, traguardi, classifiche e XP per motivare gli studenti

Limiti di Duolingo

Alcune persone si sono lamentate dei frequenti annunci pubblicitari di Super Duolingo

Prezzi di Duolingo

Gratis

Super Duolingo: $6,99 al mese

Duolingo Business: $49.99 all'anno

*È possibile provare Super Duolingo gratis per due settimane.

Valutazioni e recensioni di Duolingo

G2: 4.5/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (790+ recensioni)

8. StudyStack

via StudyStack Strumento di studio divertente, StudyStack rende l'apprendimento piacevole e facile con le sue flashcard creative. Offre risorse di studio gratis con milioni di flashcard create dai membri della comunità e la possibilità di aiutarvi a creare le vostre.

StudyStack offre flashcard per diverse materie, tra cui business, medicina, geografia, scienze e persino test standardizzati. È possibile giocare a giochi creati con le flashcard per un apprendimento più interattivo.

Le migliori funzionalità/funzione di StudyStack

Rende l'apprendimento divertente grazie ad attività di studio basate sui giochi, come lo sgrammaticatura, i giochi di abbinamento, i cruciverba e altro ancora

Offre opzioni di valutazione come MCQ, test diretti e quiz

Consente l'apprendimento offline nell'app per dispositivi mobili

Sviluppo e condivisione delle flashcard

Limiti di StudyStack

Alcune schede possono contenere informazioni imprecise

Alcuni utenti si sono lamentati degli annunci pubblicitari presenti sull'app

Prezzi di StudyStack

Gratis

StudyStack PRO: $10 all'anno

StudyStack PRO Teacher: $20 all'anno

Valutazioni e recensioni di StudyStack

G2: 4.3/5 (20+ recensioni)

Capterra: Non abbastanza recensioni

9. Udemy

via Udemy Con oltre 210.000 corsi online, Udemy è uno degli strumenti di studio online più popolari tra gli studenti. Che vogliate imparare Python o la musica, Udemy offre un ampio intervallo di corsi tenuti da esperti. Con questi corsi, è possibile accedere a quiz, compiti e forum. È anche possibile monitorare le attività non completate e gli stati di avanzamento.

Le migliori funzionalità/funzione di Udemy

È disponibile un ampio intervallo di corsi e categorie

Imparate al vostro ritmo

Zero pubblicità e accesso offline con la sottoscrizione a pagamento

Disponibile in oltre 60 lingue

Alcuni corsi offrono l'accesso a vita

Ottieni promemoria personalizzati per raggiungere i tuoi obiettivi di apprendimento

Limiti di Udemy

Alcuni corsi possono essere costosi

Da fare senza feedback e senza forum di discussione

Prezzi di Udemy

Piano personale: ₹750 al mese

Acquista i singoli corsi e paga in base alle tue esigenze

Piano Enterprise

Valutazioni e recensioni su Udemy

G2: 4.5/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

10. Anki

via Anki Realizzata per aiutare tutti gli studenti a laurearsi con sicurezza, Course Hero è una piattaforma di apprendimento online con oltre 30 milioni di materiali e risorse di studio. Ha anche più di 200.000 educatori che sviluppano quiz, note e altri materiali didattici.

Su Course Hero si possono trovare materiali relativi a varie materie, dalle soluzioni per i compiti a casa alle guide allo studio e alle soluzioni per i libri di testo. È anche possibile ricevere consigli da esperti e avere sessioni individuali con gli educatori.

Le migliori funzionalità/funzioni di Course Hero

Accesso a materiale di studio e risorse per vari corsi e università

Offre un aiuto per i compiti con tecnologia IA che fornisce risposte e spiegazioni istantanee

Assistenza di un tutor personalizzato 24 ore su 24 e 7 giorni su 7

Affina le tue conoscenze con una libreria di problemi di esercitazione

OffreStrumenti di IA come il correttore ortografico, il correttore grammaticale e lo strumento di parafrasi

Utilizzate il Flashcard Maker alimentato dall'IA per un'esperienza di apprendimento personalizzata

Limiti di Course Hero

Da fare: non offre supporto multilingue

Alcuni utenti si sono lamentati dei frequenti annunci pubblicitari

Il monitoraggio dello stato di avanzamento non è disponibile

Prezzi di Corso Hero

Gratis

Abbonamento Premium Mensile: $39,99 al mese Trimestrale: $19,95 al mese Annualmente: $9,95 al mese



Valutazioni e recensioni di Course Hero

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Capterra: 3.4/5 (30+ recensioni)

12. Google Scholar

via google Scholar Google Scholar è un motore di ricerca gratuito che consente di trovare e ricercare in modo efficiente la letteratura accademica. Offre un modo semplice ed efficiente a ricercatori, accademici, studenti universitari e a chiunque sia interessato a lavori accademici per scoprire e accedere ad articoli accademici, documenti di conferenze, tesi, libri e brevetti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google Scholar

Ricerca di letteratura accademica da un unico luogo

Interfaccia di facile utilizzo che permette di trovare contenuti utilizzando parole chiave, nomi di autori o titoli di pubblicazioni

Offre il conteggio delle citazioni degli articoli

Permette di impostare avvisi email per parole chiave specifiche

Limiti di Google Scholar

Alcuni l'hanno criticato perché classifica gli articoli in base alle citazioni

Alcuni materiali non sono disponibili gratuitamente

Prezzi di Google Scholar

Gratis

Valutazioni e recensioni di Google Scholar

G2: NA

Capterra: NA

13. Grammatica

via Grammatica Una buona capacità di scrittura è fondamentale per garantire buoni voti a scuola e all'università, soprattutto se il vostro corso è più teorico. Grammarly vi aiuta a garantire che i vostri articoli siano ben scritti e presentabili.

Che si tratti di errori ortografici, grammaticali, di consegna, di chiarezza, di plagio, di punteggiatura o di impegno, Grammarly valuta il vostro testo e vi fornisce una spiegazione chiara e suggerimenti per migliorare la vostra scrittura.

Secondo Grammatica il 94% degli studenti ha migliorato i propri voti con Grammarly Premium. È possibile aggiungere facilmente l'estensione di Grammarly al proprio browser per controllare la propria scrittura. Funziona anche con Windows, Chrome, iPhone, iPad e Android.

Le migliori funzionalità/funzione di Grammarly

Offre un'assistenza alla scrittura abilitata dall'IA per migliorare la scrittura

Fornisce indicazioni e feedback in tempo reale per migliorare la scrittura

Fornisce suggerimenti per migliorare la chiarezza e il tono

Controlla il plagio

Ottiene citazioni completamente formattate da fonti online

Correzione di bozze del testo

Disponibile in oltre 5 mila applicazioni

Limiti grammaticali

Supporta solo l'inglese

Offre suggerimenti in numero limitato nella versione gratuita

Prezzi di Grammarly

Free: 12 dollari al mese

Premium: $12 al mese

Business: $15 per membro al mese

Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni grammaticali

G2: 4,7/5 (oltre 5.700 recensioni)

Capterra: 4.8/5 (6.900+ recensioni)

14. Foresta

via Forest L'app Foresta è perfetta per chi si distrae e passa il tempo al telefono, ma ama gli alberi. Con questa app è possibile costruire una foresta rigogliosa (anche se virtuale) ogni volta che ci si concentra sul proprio lavoro. Come? L'idea è semplice.

Aggiungete il tempo in cui volete concentrarvi e l'app pianterà un albero in quel lasso di tempo. Se si lascia l'app prima dello scadere del tempo, l'albero muore. Se invece si rimane concentrati, si può lentamente costruire una foresta vivace.

La foresta pianta alberi veri se si spendono le monete virtuali guadagnate con l'app.

Le migliori funzionalità/funzione di Foresta

Impostazione di un timer per concentrarsi durante un periodo specifico

Fai crescere diversi tipi di alberi e ottieni una rappresentazione visiva della tua foresta

Ottenere una panoramica approfondita del tempo dedicato alla concentrazione

Accedere a statistiche dettagliate per gestire il proprio tempo

Condividere con gli amici e concentrarsi insieme

Piantate alberi veri e diventate più ecologici

Limiti della foresta

Da fare senza pulsante di pausa

Alcuni utenti si sono lamentati del numero limitato di alberi gratis

Prezzi della foresta

Gratis

Pro: $4,22

Valutazioni e recensioni della Foresta

G2: Non disponibile

Capterra: Non disponibile

15. BlockSite

via BlockSite La maggior parte del nostro apprendimento oggi avviene online. Tuttavia, la facile accessibilità dei siti web e dei social media preferiti può distrarre rapidamente dallo studio. È qui che BlockSite ci aiuta. Con BlockSite potete bloccare i siti e le app che vi distraggono.

È anche possibile attivare la modalità Focus durante un periodo specifico, evitando le distrazioni. Questo vi aiuterà ad aumentare la produttività, a gestire meglio il vostro tempo e a completare gli studi più velocemente che mai.

Le migliori funzionalità/funzione di BlockSite

Blocco di app e siti e loro sincronizzazione su più piattaforme

Aggiunta di una pianificazione per bloccare le distrazioni in orari specifici

Ottenere informazioni dettagliate sulle tendenze di navigazione

Utilizzare un blocco con un solo clic per bloccare siti web o app per categoria o parole chiave

Essere reindirizzati automaticamente a una pagina di blocco personalizzata se si apre un sito/app bloccati

Abilitare la protezione con password per modificare le impostazioni

Impedire la disinstallazione di BlockSite in modo semplice

Supporta Microsoft Edge, Google Chrome e Mozilla Firefox

Limiti di BlockSite

Il piano Free consente solo sei siti web bloccati

I siti web bloccati non sono bloccati in modalità incognito

Prezzi di BlockSite

Gratuito

Piano a pagamento: $10.99 al mese

Valutazioni e recensioni di BlockSite

G2: Non disponibile

Capterra: Non disponibile

Aggiungi il potere dello strumento giusto alle tue sessioni di studio

Ecco fatto! Con questi 15 strumenti di studio, potete potenziare le vostre sessioni di studio e finire di più in meno tempo. Naturalmente, utilizzate gli strumenti più adatti alle vostre esigenze. Ad esempio, app come Forest e BlockSite possono essere utili se avete problemi di concentrazione. Se invece imparate meglio con le flashcard, StudyStack non vi deluderà.

Sebbene sia possibile utilizzare diverse app, l'uso di un'unica applicazione per gestire tutti gli aspetti dell'apprendimento eviterà la confusione e il continuo cambiamento. ClickUp è un sistema all-in-one strumento per il project management che è incredibilmente utile per gli studenti. È possibile sfruttare funzionalità come ClickUp Docs, IA, modelli di note, ecc. Provate ClickUp gratuitamente oggi!