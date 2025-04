Modelli gratuiti di mappatura delle parti interessate in Excel per l'esito positivo dei progetti

Un project management efficiente è fondamentale per l'esito positivo di qualsiasi progetto. Dopotutto, tutto, dalla definizione degli oggetti del progetto alla realizzazione dei risultati, richiede la partecipazione entusiasta degli stakeholder interni ed esterni.

Tuttavia, i diversi ruoli, interessi e livelli di influenza degli stakeholder rendono più difficile per i project manager gestire questa responsabilità. Fortunatamente, l'uso di un modello di mappatura degli stakeholder rende più facile la gestione di queste variabili.

Offre una struttura ben definita per identificare, analizzare e gestire efficacemente gli stakeholder.

Abbiamo elencato cinque modelli di mappatura degli stakeholder molto utili in Excel e altri sei (non in Excel) per portare gli stakeholder del progetto sulla stessa lunghezza d'onda.

## Cosa rende un buon modello di mappatura delle parti interessate?

Prima di immergerci nel nostro elenco, scopriamo cosa rende esattamente un buon modello di mappatura degli stakeholder.

Ecco alcune funzionalità/funzioni di un buon modello di mappatura degli stakeholder:

Categorizzazione degli stakeholder : Il modello di mappatura degli stakeholder deve contenere sezioni definite per classificare le diverse categorie di stakeholderstakeholder del progetto in base ai loro ruoli, interessi, priorità e influenza

: Il modello di mappatura degli stakeholder deve contenere sezioni definite per classificare le diverse categorie di stakeholderstakeholder del progetto in base ai loro ruoli, interessi, priorità e influenza Chiarezza dei ruoli : Dovrebbe assegnare ruoli e responsabilità per mantenere tutti informati e account

: Dovrebbe assegnare ruoli e responsabilità per mantenere tutti informati e account Analisi degli interessi e delle influenze : Per un'efficacegestione degli stakeholderil modello dovrebbe contenere strumenti per valutare gli interessi e l'influenza di ogni stakeholder per facilitare una comunicazione mirata

: Per un'efficacegestione degli stakeholderil modello dovrebbe contenere strumenti per valutare gli interessi e l'influenza di ogni stakeholder per facilitare una comunicazione mirata Comunicazione omnichannel : Il modello di mappatura degli stakeholder deve contenere prompt integrati e formattare la comunicazione su diversi canali per curare messaggi personalizzati che si allineino alle preferenze degli stakeholder

: Il modello di mappatura degli stakeholder deve contenere prompt integrati e formattare la comunicazione su diversi canali per curare messaggi personalizzati che si allineino alle preferenze degli stakeholder Piano dei rischi: Dovrebbe contenere uno spazio dedicato all'analisi dei rischi per gli stakeholder, insieme alle risposte appropriate per le diverse sfide

Modelli per la mappatura degli stakeholder in Excel

Ora che abbiamo compreso le caratteristiche di un buon modello di mappa degli stakeholder, parliamo dello strumento.

Excel è una piattaforma versatile ed economica per la creazione di mappe degli stakeholder modelli di mappatura degli stakeholder . È particolarmente utile per la sua familiarità e la sua curva di apprendimento, che aiutano i project manager a iniziare quasi subito.

Ecco il nostro elenco di cinque modelli di mappatura degli stakeholder in Excel per gli stakeholder esterni e interni:

1. Modello di mappa degli stakeholder di ProjectManager

via Responsabile del progetto Il Modello di mappa degli stakeholder di ProjectManager offre una rappresentazione visiva agli stakeholder del progetto.

Consente di eseguire la mappatura degli stakeholder su una griglia, con l'asse X che rappresenta il livello di influenza e l'asse Y che rappresenta il livello di interesse.

Con questo grafico è possibile identificare a colpo d'occhio gli stakeholder chiave e stabilire le priorità. Inoltre, aiuta a creare piani di comunicazione e ad allocare le risorse.

Perché vi piacerà

Organizzare visivamente gli stakeholder lungo una matrice di influenza e interesse per gli stakeholder

Identificare e dare priorità ai principali stakeholder nelle diverse fasi del progetto

Creare categorie personalizzate per i vari livelli di coinvolgimento e comunicazione degli stakeholder

Ideale per: Progetti che richiedono il project management degli stakeholder. Può essere utile ai project manager che lavorano nei settori dell'informatica, delle costruzioni e della sanità, in quanto li aiuta a bilanciare i diversi interessi.

💡 Pro Tip: Utilizzate le tabelle pivot di Excel per analizzare i dati da più angolazioni e generare report personalizzati.

2. Modello di analisi degli stakeholder di ProjectManager

via Responsabile del progetto Come indica il nome, l'opzione Modello di analisi degli stakeholder aiuta a identificare gli stakeholder e i loro ruoli, responsabilità e livelli di influenza. Una tale analisi approfondita analisi degli stakeholder aiuta a identificare le motivazioni degli stakeholder e a preparare le aree di potenziale conflitto.

Usatela per dividere il team del progetto in singoli stakeholder. Mappare i loro interessi rispetto ai risultati per migliorare la collaborazione e ridurre al minimo le interruzioni.

Perché vi piacerà

Analizzare le aspettative degli stakeholder, gli interessi e le aspettative per un maggiore allineamento

Monitoraggio dei livelli di coinvolgimento e della frequenza durante l'evoluzione del progetto

Adattare i piani d'azione in base ai ruoli e all'influenza degli stakeholder

Ideale per: Progetti complessi in cui è fondamentale generare approfondimenti dettagliati e specifici per ruolo, come ad esempio progetti nei servizi finanziari, iniziative aziendali e nel settore pubblico.

3. Analisi degli stakeholder e piano di comunicazione di AxiaConsulting

via AxiaConsultingModello di analisi degli stakeholder e piano di comunicazione di AxiaConsulting è una soluzione due-in-uno che integra la comunicazione con le parti interessate e analisi.

Il team del progetto può usarlo per valutare l'influenza e l'interesse degli stakeholder esterni e personalizzare il piano di comunicazione in base alle loro preferenze. Da fare, il project manager può impegnarsi con gli stakeholder, rispondere alle loro preoccupazioni e mantenere la capacità di risposta.

Perché vi piacerà

Mappare gli stakeholder in base alla loro influenza e alle loro esigenze di comunicazione

Monitorare le query o le preoccupazioni degli stakeholder e rispondere prontamente

Adattare le strategie di comunicazione per soddisfare gli interessi degli stakeholder e aumentare l'adesione al progetto

Ideale per: Settori con esigenze di comunicazione dinamiche, come il marketing, la gestione di eventi e la produzione su larga scala, dove tutto dipende da una comunicazione chiara e adattabile.

💡 Pro Tip: Utilizzate la formattazione a condizioni e il codice colore per evidenziare informazioni importanti o tendenze.

4. Modello di analisi avanzata degli stakeholder di Goleansixsigma

via GoleansigmaIl modello di mappatura degli stakeholder di Goleansigma in Excel è progettato per un'analisi approfondita. Presenta un meccanismo di punteggio quantitativo e una funzionalità di categorizzazione che consente al project manager di assegnare valori in base all'interesse, all'influenza e ad altre metriche critiche degli stakeholder.

Questo approccio basato sui dati alimenta un processo decisionale informato, consente di effettuare un benchmarking per identificare le tendenze e migliora l'adattabilità del progetto.

Perché vi piacerà

Valutazione e attribuzione di un punteggio agli stakeholder del progetto in base a più fattori

Monitoraggio dei cambiamenti nell'arco di un periodo per tenere il passo con le mutevoli esigenze degli stakeholder

Segmentare e categorizzare gli stakeholder per una migliore definizione delle priorità

Ideale per: Progetti che richiedono un'analisi quantitativa e granulare degli stakeholder, più comuni nei progetti di miglioramento dei processi e in quelli incentrati sui dati che seguono i principi Six Sigma.

5. Modello di registro delle parti interessate e matrice RACI di Templatelab

via Templatelab Se volete migliorare il project management degli stakeholder attraverso una gestione pratica dei progetti, allora Modello di mappatura degli stakeholder di Templatelab in Excel è un'ottima scelta.

Offre una miscela di registri delle parti interessate rispetto alla matrice RACI (Responsabili, Responsabili, Consultati, Informati), consentendo ai team del progetto di tenere traccia dei ruoli e delle responsabilità, di aumentare la responsabilità e di ridurre la confusione.

Il modello mantiene tutti gli stakeholder interni sulla stessa pagina e li fa convergere verso l'obiettivo comune.

Perché vi piacerà

Organizzare il registro delle parti interessate attraverso una matrice RACI

Definire i ruoli e le responsabilità dei singoli stakeholder per migliorare la collaborazione e ridurre le sovrapposizioni

Aggiornare i ruoli degli stakeholder in base all'evoluzione del progetto, consentendo ai team di adattarsi in modo dinamico

Ideale per: Progetti che coinvolgono più stakeholder interni con requisiti basati sui ruoli. Si pensi ai progetti nel settore delle risorse umane, della consulenza e della logistica, dove è necessaria una chiarezza di ruoli.

Leggi tutto: 10 modelli di project management per gestire le attività

Limiti dell'uso dei modelli di mappa degli stakeholder in Excel

Sebbene Excel sia uno strumento pratico per la mappatura degli stakeholder, presenta dei limiti che possono ostacolare l'efficienza e la collaborazione. Non è paragonabile a software di gestione degli stakeholder .

Ecco alcune aree in cui non regge il confronto:

Visualizzazione limitata : Excel offre il classico formato a griglia di righe x colonne e, se siete utenti esperti, anche grafici e diagrammi. Da fare per supportare una visualizzazione intuitiva quando sono coinvolte più parti interessate, ognuna delle quali rappresenta relazioni e influenze complesse

: Excel offre il classico formato a griglia di righe x colonne e, se siete utenti esperti, anche grafici e diagrammi. Da fare per supportare una visualizzazione intuitiva quando sono coinvolte più parti interessate, ognuna delle quali rappresenta relazioni e influenze complesse Nessun supporto per le relazioni tra le parti interessate : Excel deve rappresentare le relazioni o le interdipendenze tra le principali parti interessate, che possono influenzare gerarchie e priorità. È più difficile per progetti complessi in cui le relazioni tra i potenziali stakeholder si evolvono nel tempo

: Excel deve rappresentare le relazioni o le interdipendenze tra le principali parti interessate, che possono influenzare gerarchie e priorità. È più difficile per progetti complessi in cui le relazioni tra i potenziali stakeholder si evolvono nel tempo Gruppi di stakeholder statici : Excel non supporta gli aggiornamenti dinamici quando si raggruppano le parti interessate. Di conseguenza, non è in grado di seguire e riflettere i cambiamenti in tempo reale nella gestione degli stakeholder e dei loro ruoli e responsabilità

: Excel non supporta gli aggiornamenti dinamici quando si raggruppano le parti interessate. Di conseguenza, non è in grado di seguire e riflettere i cambiamenti in tempo reale nella gestione degli stakeholder e dei loro ruoli e responsabilità Analisi limitata : Certo, abbiamo parlato di modelli avanzati di analisi degli stakeholder. Tuttavia, anche questi sono limitati dalle capacità analitiche della piattaforma. Excel non è ottimizzato per l'analisi multidimensionale o per i sistemi di punteggio che potrebbero essere necessari per analisi complesse in cui si devono considerare le motivazioni o l'impatto

: Certo, abbiamo parlato di modelli avanzati di analisi degli stakeholder. Tuttavia, anche questi sono limitati dalle capacità analitiche della piattaforma. Excel non è ottimizzato per l'analisi multidimensionale o per i sistemi di punteggio che potrebbero essere necessari per analisi complesse in cui si devono considerare le motivazioni o l'impatto **I modelli statici di mappatura degli stakeholder in Excel rendono più difficile monitorare i cambiamenti di influenza o di interesse. Ciò richiede un intervento manuale per monitorare le tendenze, guidare il coinvolgimento e condividere aggiornamenti tempestivi

Limitata collaborazione: La collaborazione porta le parti interessate sulla stessa barca, soprattutto quelle interne che lavorano al progetto. Le limitate funzionalità/funzione di Excel ostacolano il lavoro di squadra e l'efficienza, dando origine a problemi di versione e a silos di dati

## Modelli alternativi per la mappatura delle parti interessate

Nonostante i suoi numerosi vantaggi, Excel lascia molto a desiderare. Ecco dove ClickUp viene in soccorso.

In quanto strumento versatile per il project management , contiene funzionalità avanzate di mappatura degli stakeholder che rappresentano un importante aggiornamento.

I project manager hanno a disposizione una piattaforma dinamica con una ricca rappresentazione visiva, il monitoraggio in tempo reale dell'impegno, la mappatura centralizzata degli stakeholder e la comunicazione integrata per una gestione e una collaborazione senza sforzo

Allo stesso tempo, è possibile accedere a diversi modelli di qualità superiore in Excel.

Ecco un'anteprima di alcuni dei migliori modelli di mappa delle parti interessate presenti su ClickUp:

1. Modello di mappa delle parti interessate di ClickUp

Modello di mappa delle parti interessate di ClickUp

Modello di Mappa delle parti interessate di ClickUp è uno strumento visivo per mappare l'influenza e l'interesse degli stakeholder.

Grazie a un'intuitiva interfaccia drag-and-drop, è possibile assegnare o aggiornare le categorie di stakeholder in tempo reale, consentendo ai team di modificare le proprie strategie di conseguenza.

Il risultato della mappatura degli stakeholder su una lavagna online dinamica offre una panoramica chiara dei principali attori coinvolti.

Perché vi piacerà

Visualizzazione di tutte le parti interessate in base alle priorità, ai livelli di influenza e all'impatto delle parti interessate

Aggiornate o riorganizzate i gruppi di stakeholder in tempo reale e con pochi clic

Aumenta la collaborazione del team grazie alle sessioni di brainstorming e al grafico interattivo degli stakeholder

Codici a colori per le parti interessate per ottenere approfondimenti a colpo d'occhio

Ideale per: Progetti veloci che coinvolgono più parti interessate. Pensate a progetti di pianificazione di eventi, relazioni pubbliche e sviluppo di prodotti in cui l'influenza e gli interessi degli stakeholder possono cambiare dinamicamente.

💡 Pro Tip: Utilizzate la funzionalità di ClickUp per l'automazione delle attività per impostare promemoria per i check-in e gli aggiornamenti degli stakeholder.

2. Modello di elenco delle parti interessate di ClickUp

Modello di elenco delle parti interessate a ClickUp

cercate un piano di gestione delle parti interessate che vi permetta di documentare i dettagli delle parti interessate? Modello di elenco degli stakeholder di ClickUp è perfetto per voi.

Il modello consente di elencare tutti gli stakeholder coinvolti nel progetto, con i loro ruoli, interessi e preferenze di comunicazione. È un ottimo modo per mantenere un registro degli stakeholder e organizzare le informazioni in un modulo facile da ordinare e filtrare.

Perché vi piacerà

Mantenere un registro aggiornato degli stakeholder con colonne ricercabili

Categorizzare gli stakeholder come altamente interessati , interessati e disimpegnati per coinvolgerli in modo proattivo

, e per coinvolgerli in modo proattivo Monitorare le metriche di coinvolgimento degli stakeholder e le preferenze di comunicazione per personalizzare le interazioni

Preparare un repository centralizzato degli stakeholder che si aggiorna in tempo reale e condividerlo tra i membri del team

Ideale per: Grandi progetti multidipartimentali come contratti governativi, campagne no-profit o iniziative aziendali.

3. Modello di matrice per l'analisi delle parti interessate di ClickUp

Modello di matrice per l'analisi degli stakeholder di ClickUp

I quadranti della Mappa degli stakeholder in Modello di matrice di analisi degli stakeholder di ClickUp sono suddivisi in quattro sezioni: Mantenere soddisfatti, Gestire da vicino, Monitorare e Tenere informati.

La matrice fa molto di più che aiutare a gestire gli stakeholder: consente di gestire l'influenza e l'interesse degli stakeholder per impostare le aspettative, dare priorità agli stakeholder, anticipare i potenziali conflitti e formulare una strategia di coinvolgimento.

La matrice risultante offre un quadro sistematico per allineare gli obiettivi del progetto con le esigenze degli stakeholder, in modo che tutti contribuiscano al successo del progetto teoria degli stakeholder !

Perché vi piacerà

Visualizzare le mappe degli stakeholder in funzione del loro potere e dei loro interessi per una migliore comprensione

Mappare gli stakeholder rispetto a quattro obiettivi chiaramente definiti per ogni gruppo di stakeholder

Identificare gli stakeholder ad alto impatto e i possibili conflitti nelle prime fasi del piano del progetto

Adattare le strategie al volo con comunicazioni prompt con gli stakeholder

Ideale per: Casi in cui l'analisi dettagliata degli stakeholder è fondamentale. Può essere utile nei progetti di ingegneria complessi, nei progetti che coinvolgono partnership strategiche o nel processo decisionale, dove gli stakeholder hanno un impatto diretto sui risultati.

4. Modello di analisi delle parti interessate ClickUp

Modello di analisi delle parti interessate di ClickUp

Se siete alla ricerca di un modello completo di mappatura degli stakeholder, terminate la vostra ricerca con il modello Modello di analisi delle parti interessate di ClickUp .

Consente di mappare le esigenze e le preoccupazioni specifiche di ogni stakeholder rispetto alle attività cardine del progetto o ai requisiti degli altri stakeholder. Queste informazioni aiutano a personalizzare il piano di coinvolgimento e a dare priorità agli stakeholder in modo efficace.

Perché vi piacerà

Esplorate i ruoli, l'impatto e le prospettive degli stakeholder per una gestione proattiva delle parti interessate

Personalizzare i piani di coinvolgimento in base alle fasi del progetto, alle preoccupazioni degli stakeholder e alle aspettative di base

Allineare ruoli e aspettative per una chiara comprensione delle dinamiche degli stakeholder

Codice colore per le informazioni critiche, come le priorità degli stakeholder, per ottenere approfondimenti a colpo d'occhio

Ideale per: I progetti che richiedono un allineamento continuo degli stakeholder, ad esempio durante il lancio di un progetto, il project management e i progetti basati sul feedback.

💡 Pro Tip: Per ottenere un'analisi personalizzata, utilizzate i criteri di valutazione per riflettere i fattori specifici del vostro progetto, come l'urgenza, l'influenza o l'impatto potenziale.

5. Modello esecutivo di stato del progetto ClickUp

ClickUp Executive Report sullo stato del progetto

Il Modello di relazione esecutiva sullo stato del progetto di ClickUp ha due ruoli principali:

Primo, tenere informati tutti gli stakeholder

Secondo, assicurarsi che il progetto sia in linea con i tempi

Da fare, struttura il monitoraggio del progetto offrendo una panoramica di alto livello dello stato delineato nella carta del progetto. Queste informazioni vengono poi condivise con gli stakeholder esecutivi, che condividono aggiornamenti tempestivi e semplificano le comunicazioni.

Perché vi piacerà

Definire specifiche Sequenze, attività cardine e rischi che possono innescare comunicazioni automatizzate con gli stakeholder

Condivisione di aggiornamenti critici sul progetto per tenere impegnati gli stakeholder esecutivi

Riepilogare i rischi e lo stato di avanzamento del progetto per chiarirne lo stato e gli eventi imminenti

Generare reportistica concisa ma informativa che offre una visione d'insieme di tutte le attività in corso

ecco perché gli utenti lo amano 🚀_

_Prima di utilizzare ClickUp, i diversi team utilizzavano una varietà di strumenti, il che rendeva più difficile il coordinamento e significava che il personale che passava a un altro team doveva imparare nuovi prodotti e nuovi flussi di lavoro. ClickUp ha risolto questi problemi e ha contribuito a rompere i silos operativi rendendo più facile il lavoro tra i team. I nostri interlocutori, sia i client che la direzione, possono ora monitorare lo stato di avanzamento dei lavori in modo rapido e semplice, senza costi aggiuntivi"

phillip Storry, amministratore di sistema senior di Syzygy

Ideale per: Progetti cruciali che richiedono il coinvolgimento di dirigenti e top management. Alcuni casi d'uso tipici sono gli eventi aziendali, le partnership strategiche e l'implementazione di software a livello aziendale.

**Per saperne di più 8 modelli gratuiti di Carta del progetto in Word, Excel e ClickUp

6. Modello di grafico PERT di ClickUp

Grafico ClickUp pert

Il Modello di grafico PERT di ClickUp mappa le sequenze temporali e le dipendenze dei progetti in un diagramma di flusso visivo.

Il suo design orientato al processo consente di illustrare in modo efficiente le diverse fasi del progetto, di evidenziare le interdipendenze, di allocare le risorse e di prevedere le tempistiche.

Questo modello aiuta a identificare tempestivamente i colli di bottiglia e le inefficienze, in modo da poter ridurre i rischi e far avanzare il progetto.

Perché vi piacerà

Dimostrare sequenze e dipendenze complesse in formato diagramma di flusso

Anticipare potenziali battute d'arresto o ritardi dovuti alle dipendenze nelle diverse fasi del progetto

Prevedere e ottimizzare le Sequenze del progetto identificando il percorso critico

Pianificare e allocare le risorse in modo efficiente attraverso la sequenza delle attività

Ideale per: Progetti di costruzione, ingegneria e sviluppo software di grandi dimensioni e multifase. In sostanza, è adatto a qualsiasi progetto a tempo che preveda un piano dettagliato e la gestione delle dipendenze e che segua il metodo del percorso critico.

## Porta gli stakeholder sulla stessa pagina con ClickUp

La mappatura degli stakeholder è una parte fondamentale per il successo del project management e la selezione del giusto modello di mappa degli stakeholder è la chiave del successo.

Certo, Excel è familiare e facile. Inoltre, Excel offre una selezione di modelli di mappatura delle parti interessate. Tuttavia, non è all'altezza di quanto offre ClickUp.

ClickUp è la scelta ideale grazie all'ampio intervallo di modelli di mappatura degli stakeholder. A ciò si aggiungono strumenti di visualizzazione dei dati, analisi in tempo reale, framework basati sui dati e molto altro ancora per far funzionare il progetto dall'inizio alla fine.

Siete pronti a mettere le parti interessate sullo stesso piano? Allora iscrivetevi a ClickUp e date un'occhiata ai modelli di mappa degli stakeholder.