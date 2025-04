Modelli di diagrammi a spina di pesce gratis per Word

Siete stanchi di affrontare sempre lo stesso problema di lavoro? Un modello di diagramma a lisca di pesce in Word potrebbe essere la vostra risposta.

Questo strumento visivo aiuta a mappare tutte le possibili cause di un problema in un layout semplice, rendendolo perfetto per il brainstorming di soluzioni direttamente in Microsoft Word. ✨

Che siate gestori di un progetto o parte di un team per la risoluzione di problemi, modelli di diagrammi a lisca di pesce supportano la gestione della qualità e il miglioramento dei processi.

Di seguito, abbiamo raccolto alcune delle migliori opzioni gratuite per Word per aiutarvi a trovare la soluzione giusta.

Ma prima, esploriamo i punti chiave da considerare quando si sceglie un modello Word.

Cosa rende un buon modello di diagramma a spina di pesce per Word?

Un solido modello di diagramma a lisca di pesce va oltre la semplice mappatura delle cause. Ecco le funzionalità/funzione chiave da ricercare:

Clarità: Scegliete un modello che etichetti la "testa" del pesce con la dichiarazione del problema principale e organizzi le cause lungo la "spina dorsale" in categorie chiare, rendendo facile l'identificazione dei problemi a colpo d'occhio

Scegliete un modello che etichetti la "testa" del pesce con la dichiarazione del problema principale e organizzi le cause lungo la "spina dorsale" in categorie chiare, rendendo facile l'identificazione dei problemi a colpo d'occhio Personalizzazione: Trovate un modello a lisca di pesce che vi permetta di aggiungere o rimuovere categorie e di regolare il layout per adattarlo al vostro problema specifico

Trovate un modello a lisca di pesce che vi permetta di aggiungere o rimuovere categorie e di regolare il layout per adattarlo al vostro problema specifico Design semplice per l'utente: Cercate un design semplice che permetta a voi e al vostro team di entrare subito in azione senza una curva di apprendimento troppo ripida

Cercate un design semplice che permetta a voi e al vostro team di entrare subito in azione senza una curva di apprendimento troppo ripida Formato stampabile: Scegliete un modello Word che si stampi bene e mantenga la chiarezza, soprattutto se avete in programma di distribuire i vostri risultati nelle riunioni

Scegliete un modello Word che si stampi bene e mantenga la chiarezza, soprattutto se avete in programma di distribuire i vostri risultati nelle riunioni Istruzioni o esempi: Prendete in considerazione un modello che sia corredato da utili suggerimenti o esempi, per facilitare l'avvio del lavoro

Prendete in considerazione un modello che sia corredato da utili suggerimenti o esempi, per facilitare l'avvio del lavoro Compatibilità: Selezionate un modello che lavori senza problemi con la vostra versione di Word e con gli altri strumenti che potreste utilizzare

💡Pro Tip: Creare modelli di diagrammi a lisca di pesce in Excel può essere più efficiente che in Word. Il layout flessibile e gli strumenti interattivi di Excel consentono di regolare le categorie e formattare le immagini, rendendolo lo strumento Microsoft migliore per la risoluzione attiva dei problemi.

Modelli di diagrammi a spina di pesce gratis per Word

Microsoft Word non è un creatore intrinseco di diagrammi a lisca di pesce, ma è possibile trovare molti modelli compatibili con Word da fonti esterne software per diagrammi di flusso . Questi modelli facilitano la risoluzione di problemi strutturati in Word.

Esplorate i nostri modelli gratuiti di diagramma a lisca di pesce in Word per iniziare.

1. Modello di analisi delle cause principali in Word di ProjectManager

via Manager del progetto Il Modello di analisi delle cause principali in Word di ProjectManager utilizza un diagramma a spina di pesce (scheletro di pesce) per individuare le cause della deviazione di un processo. È il perfetto punto di partenza per la vostra gestione della qualità complessiva.

Il modello predefinito è impostato per analizzare un progetto ponte che fatica a rispettare le scadenze. Organizza le potenziali cause in quattro aree chiave: il team, i materiali, i metodi e le attrezzature. Sotto ogni categoria, è possibile specificare le cause dettagliate.

Ad esempio, per quanto riguarda il team, si può notare una formazione insufficiente, una mancanza di motivazione o una retribuzione inadeguata.

Ideale per: I project manager analizzano le scadenze mancate nei progetti di sviluppo software su piccola scala.

2. Modello di diagramma a lisca di pesce Six Sigma Word di TemplateLAB

via TemplateLABModelli Six Sigma e DMAIC sono progettati per migliorare i processi aziendali attraverso un approccio a passaggi: ddefinizione, mvalutazione, analisi, imiglioramento e ccontrollo.

Il Modello di diagramma a lisca di pesce Six Sigma Word di TemplateLAB semplifica l'applicazione di questi principi.

Questo modello di diagramma di Ishikawa aiuta a disporre visivamente le cause in base al loro impatto. È possibile posizionare le cause più grandi vicino alla testa del pesce e quelle più piccole verso la coda. Questo layout aiuta a definire, misurare e analizzare le cause contemporaneamente.

Un modo popolare per classificare le cause è quello di utilizzare il classico schema delle "sei M": Metodo, Uomo, Macchina, Materiale, Madre Natura e Misura. Il layout prevede anche spazi appositi per l'elenco delle sotto-cause.

Il migliore per: I team di produzione locali identificano le cause principali dei difetti nelle produzioni.

3. 5 Whys Word Diagramma a lisca di pesce Modello da TemplateLAB

via TemplateLAB Il modello di diagramma a lisca di pesce 5 Whys Word di TemplateLAB aiuta ad andare alla radice dei problemi, prompt a chiedersi continuamente "perché".

Dopo aver riempito il primo strato di "ossa" del diagramma, continuate a esplorare le ragioni alla base di questi problemi, rimuovendo gli strati fino a scoprire il problema principale.

Questo processo iterativo di interrogazione 5 perché modelli di analisi delle cause profonde chiarisce i sintomi e le cause principali. Vi aiuta anche a individuare le ipotesi che potrebbero offuscare il vostro giudizio

Ideale per: I team del supporto clienti che affrontano le lamentele ricorrenti per la lentezza dei tempi di risposta del servizio.

4. Modello di diagramma a spina di pesce in Word di Improvement Academy

via Accademia del miglioramento Il Modello di diagramma a spina di pesce in Word di Improvement Academy è uno strumento flessibile che potete usare come layout a lisca di pesce per affrontare le sfide o come diagramma di flusso per mappare i processi. È un'ottima aggiunta alla vostra pila di modelli di diagrammi strumenti per le mappe mentali .

Al centro del modello, si delinea il problema o l'oggetto del progetto. Da lì, si possono aggiungere titoli principali che rappresentano le cause del problema o i passaggi del processo.

Il modello è impostato per una classificazione 4M1E, ma è possibile includere tutti i titoli e le sottovoci necessari.

Ideale per: Tutti i team che desiderano migliorare i flussi di processo.

5. Modello di diagramma a spina di pesce in Word di EdrawMind

via EdrawMind Il Modello di diagramma a spina di pesce in Word di EdrawMind possono essere creati direttamente nello spazio virtuale della piattaforma.

Iniziate selezionando un modello dalla galleria di EdrawMind. È possibile sceglierne uno con una struttura scheletrica su cui costruire o saltare la configurazione utilizzando la modalità di contorno del modello. Basta inserire i dati, fare clic su "Mappa mentale" e vedere come si trasforma in un diagramma a lisca di pesce.

È possibile aggiungere o rimuovere facilmente argomenti e sottoargomenti utilizzando la barra degli strumenti della lisca di pesce e personalizzare il design con temi, colori e font. Il modello consente anche di creare callout e argomenti fluttuanti e include una sezione per un riepilogo/riassunto generale.

Una volta completato il diagramma, è possibile esportarlo come file Word, per includerlo facilmente in qualsiasi reportistica o documento.

Ideale per: I pianificatori di eventi che risolvono i problemi logistici di eventi comunitari, come i problemi di coordinamento dei fornitori.

Limiti dell'uso di Word per i modelli di diagrammi a spina di pesce

Utilizzate i modelli di Word per il vostro diagramma a lisca di pesce? Attenzione alle sfide:

Strumenti di diagramma di base: Word non dispone di strumenti di diagramma dedicati, quindi creare e regolare manualmente forme, linee e testi può richiedere molto tempo

Word non dispone di strumenti di diagramma dedicati, quindi creare e regolare manualmente forme, linee e testi può richiedere molto tempo Personalizzazione limitata: La modifica dei layout o degli schemi di colore della formattazione in Word è complicata e meno intuitiva

La modifica dei layout o degli schemi di colore della formattazione in Word è complicata e meno intuitiva **Solo aggiornamenti manuali: ogni aggiornamento è manuale, con il rischio di informazioni obsolete e problemi di monitoraggio delle versioni

Limitata collaborazione in tempo reale: Senza modifiche in tempo reale, il lavoro di squadra simultaneo è una sfida, soprattutto per i team remoti

Senza modifiche in tempo reale, il lavoro di squadra simultaneo è una sfida, soprattutto per i team remoti **Visualizzazioni limitate: le opzioni di progettazione limitate di Word rendono difficile ottenere l'impatto visivo o la precisione necessari per un'analisi dettagliata delle cause principali

Nessuna integrazione delle attività: Le attività collegate alle cause principali non possono essere collegate (o monitorate) direttamente all'interno di Word, quindi è necessario disporre di strumenti separati per la gestione dei passaggi successivi

Se i limiti di Word rallentano il vostro processo di risoluzione dei problemi, prendete in considerazione un modello di diagramma a lisca di pesce più versatile (ma semplice) che offre funzioni aggiuntive.

Modelli alternativi di diagramma a spina di pesce in Word

Nel project management, i grafici sono i migliori amici durante la fase di indagine esplorativa. Ma annotare semplicemente le cause e gli effetti in un diagramma non è sufficiente; occorre un modo per trasformare queste intuizioni in attività fattibili.

È qui che ClickUp viene fornito in.

ClickUp è una piattaforma dinamica di project management che consente di far fluire i flussi di lavoro senza intoppi. Offre funzionalità/funzione come la gestione automatizzata delle attività, integrazioni avanzate e persino uno strumento di scrittura IA, tutto all'interno della vostra area di lavoro.

E i modelli di diagrammi a lisca di pesce sono una delle tante cose in cui ClickUp eccelle 😉

Questi modelli ricchi di funzionalità/funzione vi aiutano a indagare i fattori alla base delle sfide del progetto e a organizzare le vostre scoperte in elenchi e tabelle intuitive all'interno di un'unica finestra. In questo modo è più facile decidere i prossimi passaggi per il miglioramento.

Date un'occhiata alla nostra selezione dei migliori modelli gratuiti di diagrammi a lisca di pesce.

1. Modello di diagramma a lisca di pesce ClickUp

Modello di diagramma a spina di pesce di ClickUp

Modelli per lavagne online sono ottimi per il brainstorming di idee in qualsiasi fase di un progetto, e il modello Modello di diagramma a spina di pesce di ClickUp rende questo processo ancora più coeso.

Costruito per il lavoro di squadra, il modello visualizza la lavagna online e presenta un layout a lisca di pesce con codici a colori. Utilizzatela per la pianificazione degli sprint, le riunioni di controllo qualità, le discussioni di gruppo, e altro ancora. È anche possibile incorporare file da aree di lavoro di Google, Figma e altri strumenti per aggiungere un contesto.

La lisca di pesce presenta categorie chiave come '4M1E', ma è possibile modificarle per adattarle alla propria analisi specifica. Ogni diagramma ha un quadro centrale dei problemi, i fattori principali, le sottocategorie e una legenda per facilitare la navigazione.

Inoltre, è possibile passare dalla vista Lavagna online a quella Elenchi o Kanban per visualizzare in modo intuitivo le cause principali e gli elementi di azione.

Ideale per: I team di progetto hanno bisogno di uno strumento visivo per identificare le cause principali di un problema specifico.

2. Modello di analisi delle cause principali di ClickUp

Modello per l'analisi delle cause principali di ClickUp

Lo scopo di ogni robusta software di analisi delle cause profonde è la risoluzione proattiva dei problemi. Modello di analisi delle cause principali di ClickUp vi aiuta ad andare a fondo di qualsiasi problema del progetto prima che si aggravi.

Il modello di livello intermedio presenta un 'Elenco di problemi', in cui è possibile raggruppare le attività in base ai problemi (sia esistenti che in arrivo). Include campi personalizzati per spiegare il perché di ogni problema e fornisce codici colore per indicare se è necessaria una modifica del sistema. È inoltre possibile taggare il team responsabile e documentare le soluzioni vincenti.

L'elenco delle priorità ordina le attività in base all'urgenza, aiutandovi a concentrarvi su ciò che conta di più, mentre il tabellone delle azioni da intraprendere evidenzia le attività urgenti, fornendo una rapida istantanea di ciò che richiede attenzione immediata.

Ideale per: I team di garanzia della qualità cercano un modo strutturato per indagare e risolvere problemi complessi.

3. Modello di analisi delle cause principali di ClickUp IT

Modello di analisi delle cause principali di ClickUp IT

Una versione specializzata del modello per l'analisi delle cause profonde, il modello Modello per l'analisi delle cause principali di ClickUp IT è un'opzione adatta ai principianti per i team tecnici.

Il processo inizia quando gli utenti compilano il modulo 'Website Issue Modulo' per documentare il loro problema. Una volta inviato, il problema viene visualizzato nella vista Elenco problemi, ordinato in base alla data in cui si è verificato.

È possibile assegnare ruoli come analizzatore, codificatore e revisore per condurre l'analisi del "perché" Questo metodo consiste nel chiedere il "perché" più volte, di solito da due a cinque, per arrivare al cuore del problema. È quindi possibile categorizzare i fattori che vi contribuiscono utilizzando opzioni a discesa con codice colore, annotare la soluzione proposta, organizzare il piano d'azione e altro ancora.

Per aiutarvi a non perdere la rotta, gli indicatori di avanzamento automatico mostrano quanto siete vicini alla risoluzione del problema. È anche possibile impostare l'automazione del flusso di lavoro per garantire uno stato regolare senza una costante supervisione.

Ideale per: team del supporto IT che diagnosticano e risolvono i problemi tecnici dei sistemi.

4. Modello di lavagna online ClickUp Cause ed effetti

Modello di lavagna online di ClickUp per cause ed effetti

Il Modello di lavagna online di ClickUp per cause ed effetti è uno strumento visivo che consente a voi e al vostro team di identificare i problemi e ideare soluzioni insieme. Questo modello di livello avanzato è integrato direttamente nell'area di lavoro di ClickUp.

Per iniziare, notate il problema che volete affrontare nella lavagna online. Quindi, fate un brainstorming e riempite i rami con cause di alto livello e fattori specifici in questo diagramma causa-effetto. Potete organizzare i vostri pensieri in un diagramma di causa-effetto ClickUp Documenti primo o uso Diagrammi di flusso dei dati per maggiore chiarezza.

Per un approccio più inclusivo e documentato al brainstorming, usare ClickUp Chattare . I membri del team possono contribuire al proprio ritmo in un canale dedicato, rivedere i messaggi precedenti per capire il contesto e fare riferimento alla conversazione in un secondo momento, assicurando che nessuna intuizione vada persa.

Una volta ottenuto un elenco di possibili cause, dare la priorità a quelle che sembrano più probabili alla radice del problema. Quindi, trasferite tutto nella vista Elenco o Bacheca integrata, assegnatele ai team, e monitorate lo stato di avanzamento per rispettare le scadenze.

Ideale per: i team di produttività che esplorano le relazioni causa-effetto per le decisioni di progettazione dei prodotti.

5. Modello ClickUp 5 Whys

Modello 5 Whys di ClickUp

Il modello per principianti Modello ClickUp dei 5 perché presenta una funzionalità/funzione di lavagna interattiva progettata per una rapida esplorazione dei problemi.

Questo modello è il vostro canovaccio per il brainstorming con codici a colori disposti gerarchicamente per aiutare voi e il vostro team a identificare tutti i potenziali sottoproblemi che stanno dietro a un problema. Continuate a chiedere "perché?" per passare da un riquadro all'altro fino a scoprire la causa principale.

È possibile utilizzare ClickUp Brain per estrarre automaticamente intuizioni e modelli dalle discussioni del team, riducendo al minimo la documentazione manuale. Questo strumento alimentato dall'IA categorizza gli input in modo chiaro, potenziando l'analisi delle cause profonde.

Dopo aver raccolto le risposte sulla lavagna online, analizzatele per individuare eventuali schemi. Se più risposte evidenziano la stessa causa, è probabile che abbiate identificato il potenziale ostacolo.

I migliori per: I team interfunzionali che cercano un modo rapido per eseguire il drill-down sulle cause dei ritardi del progetto senza dover effettuare analisi approfondite.

6. Modello di piano d'azione giornaliero di ClickUp

Modello di piano d'azione per il miglioramento delle prestazioni di ClickUp

Il Modello di piano d'azione giornaliero di ClickUp è uno strumento facile da usare per i principianti che aiuta a identificare e agire sulle soluzioni alle sfide di performance, proprio come un diagramma a lisca di pesce che organizza le cause principali.

Tuttavia, questo modello va oltre, suddividendo ogni causa principale in elementi d'azione specifici, assicurando che nessun dettaglio venga trascurato durante il miglioramento.

Iniziate compilando i dettagli delle attività legate al miglioramento delle prestazioni nella vista "Elenco" del modello. Poi, in "Passi d'azione", vedrete tutte le attività e le sottoattività secondarie organizzate in base alla data di scadenza, rendendo più semplice il monitoraggio degli elementi d'azione. I campi personalizzati aiutano ad assegnare le responsabilità, a classificare la complessità delle attività e a monitorare le date chiave, documentando commenti e revisioni.

È anche possibile passare alla visualizzazione 'Bacheca degli obiettivi' per vedere le attività visualizzate come schede e organizzate per reparto.

I migliori per: I manager che desiderano migliorare le prestazioni dei dipendenti utilizzando i dati delle valutazioni passate.

7.ClickUp Modello di retrospettiva del progetto

Modello di retrospettiva del progetto ClickUp

Il Modello di retrospettiva del progetto ClickUp raccoglie informazioni sulle prestazioni del progetto, evidenziando gli esiti positivi, le aree da migliorare e i passaggi da attuare per il piano futuro.

Iniziate condividendo con il team l'intuitivo Modulo di Programma, in modo che possano visualizzare i loro punti di vista. Selezionate la categoria di retrospettiva (come "cosa è andato bene", "lezioni apprese" o "soluzioni alternative") e taggate il team interessato.

L'elenco delle attività organizza il feedback per area di progetto, mentre la Bacheca delle retrospettive raggruppa le intuizioni per categoria di retrospettiva, offrendo uno sguardo di alto livello su successi, errori e aree di crescita.

Ideale per: I team agili rivedono i progetti dopo il completamento per imparare dagli esiti positivi e dai fallimenti per le iterazioni future.

Aumenta l'efficienza con i modelli di diagramma a lisca di pesce di ClickUp

Mentre Word lavora per le analisi più semplici, non è all'altezza di creare diagrammi a lisca di pesce dinamici. L'esperienza è più intuitiva in ClickUp.

I modelli di diagrammi a lisca di pesce di ClickUp non sono limitati a forme statiche o alla formattazione manuale, ma offrono strumenti di trascinamento, forme personalizzate e funzionalità di collaborazione in tempo reale per un brainstorming e un'organizzazione delle idee più efficienti.

Con ClickUp, i diagrammi a lisca di pesce diventano parti interattive e attuabili del vostro flusso di lavoro. E la parte migliore? Questi modelli sono completati gratuitamente. 💰 Iscrivetevi gratis a ClickUp e iniziate a trasformare le vostre idee in azioni, tutto in un unico posto.