Modelli gratuiti di conto economico in Excel

L'avvio di una nuova azienda è un momento così emozionante! Si pianificano tutte le cose da fare e i modi creativi con cui commercializzare il proprio prodotto o servizio. Pochi di noi, tuttavia, sanno quanto lavoro d'ufficio comporterà tutto questo. Giusto?

Se non fate parte della minoranza che ama Da fare con gli account, c'è un aiuto disponibile.

Microsoft Excel offre una soluzione semplice ma potente. Grazie a modelli facili da usare, Excel vi aiuta a organizzare e gestire i vostri conti economici senza dover partire da zero.

Continuate a leggere per scoprire come funzionano i modelli di conto economico gratis e per esaminare alcune alternative che vi aiuteranno a semplificare la gestione finanziaria e a ottenere chiarezza sulle prestazioni aziendali.

**Cosa rende un buon modello di conto economico?

Un buon modello di conto economico cancella chiaramente le entrate, le spese e l'utile netto di un'azienda in un periodo specifico. Aiuta a calcolare il profitto lordo, a monitorare le prestazioni finanziarie e a determinare la redditività.

Ecco le funzionalità/funzione chiave che un modello ideale dovrebbe includere:

Fonti di reddito : Una sezione per le entrate totali, comprese le vendite, i servizi e le altre entrate aziendali. Questo aiuta a calcolare le entrate lorde e a prevedere le prestazioni future

: Una sezione per le entrate totali, comprese le vendite, i servizi e le altre entrate aziendali. Questo aiuta a calcolare le entrate lorde e a prevedere le prestazioni future Costo del venduto (COGS) : Questa sezione consente di inserire i costi diretti della produzione di beni o servizi e di calcolare con precisione il profitto lordo

: Questa sezione consente di inserire i costi diretti della produzione di beni o servizi e di calcolare con precisione il profitto lordo Spese operative : Includere in questa sezione tutte le spese operative, come le forniture per ufficio, le spese per i veicoli e i costi indiretti, per avere un quadro preciso dei costi totali

: Includere in questa sezione tutte le spese operative, come le forniture per ufficio, le spese per i veicoli e i costi indiretti, per avere un quadro preciso dei costi totali Reddito netto : Questa sezione calcola l'utile netto sottraendo le spese totali dall'utile lordo, in modo da visualizzare chiaramente le prestazioni finanziarie

: Questa sezione calcola l'utile netto sottraendo le spese totali dall'utile lordo, in modo da visualizzare chiaramente le prestazioni finanziarie Colonne mensili: I modelli dovrebbero consentire il monitoraggio per ogni mese o per uno specifico periodo reportistico, in modo da poter confrontare le prestazioni nello stesso periodo

Modelli di conto economico per prevedere le future prestazioni aziendali

I modelli di conto economico sono essenziali per analizzare e prevedere i profitti aziendali. Aiutano le piccole imprese a migliorare il processo decisionale e il piano finanziario per una crescita e un esito positivi a lungo termine.

Ora analizziamo alcuni modelli standard di MS Excel modelli di profitti e perdite di MS Excel :

1. Modello di conto economico di Conta

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Profit-and-Loss-Template-by-Conta.png modello di conto economico excel by Conta /$$$img/

via Conta Questo modello gratuito di conto economico per Excel è stato progettato per fornire una panoramica chiara e organizzata delle prestazioni finanziarie di un'azienda.

La soluzione include sezioni per i ricavi, il costo del venduto, le spese operative e l'utile netto.

📍 Perché vi piacerà:

Navigare tra i dati finanziari con un modello semplice e privo di confusione

Confrontare le prestazioni finanziarie tra diversi periodi

Identificare le tendenze, i punti di forza e i punti deboli della salute finanziaria dell'azienda

Ideale per:

Business che cercano di identificare le tendenze e le aree di miglioramento per prendere decisioni informate per migliorare la redditività

2. Modello di conto economico da Wise

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Profit-and-Loss-Statement-Template-by-Wise.png modello di conto economico excel by Wise /$$$img/

via Saggio Il modello di profitto e perdita di Wise per Excel illustra le entrate, le spese e il profitto o la perdita netta della vostra azienda in un periodo specifico.

Questo utile modello vi permette di fatturare rapidamente ai clienti d'oltreoceano, da fare in modo che non dobbiate affrontare la lentezza delle transazioni con i vostri clienti.

📍 Perché vi piacerà:

Calcolo automatico di totali e profitti netti, riducendo il rischio di errori

Confronto delle prestazioni finanziarie per identificare tendenze e aree di miglioramento

Consente di gestire fino a 40 valute diverse e di passare da una all'altra a seconda delle esigenze

Ideale per:

Titolari di piccole aziende che hanno bisogno di identificare aumenti dei costi, diminuzioni dei ricavi o miglioramenti dei profitti

3. Modello di proiezione di profitti e perdite di Vertex42

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Profit-and-Loss-Projection-Template-by-Vertex42.gif modello di conto economico excel di Vertex42 /$$$img/

via Vertice42 Questo modello Excel di profitti e perdite aiuta a prevedere le entrate, le spese e il reddito netto futuri per tre anni. È un ottimo strumento di previsione finanziaria per il piano, il budget e per prendere decisioni informate sulle vendite, grazie alla colonna specializzata per il calcolo della "Percentuale delle vendite totali"

📍 Perché vi piacerà:

Stimare le entrate e le spese per i prossimi tre anni

Presentare progetti finanziari a investitori, finanziatori o altre parti interessate

Sperimentare diversi scenari per valutarne il potenziale impatto sulla redditività

Ideale per:

Un'azienda che sta pensando di espandersi in un nuovo mercato, che vuole identificare i rischi potenziali e decidere l'allocazione delle risorse e gli investimenti in modo appropriato

Teams che desiderano avere un quadro accurato delle proprie vendite commerciali

➡️ Per saperne di più: Come creare una relazione sulle spese in Excel: Modello gratuito

4. Modello di rendiconto finanziario personale di Vertex42

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Personal-Financial-Statement-Template-by-Vertex42.png modello di conto economico excel di Vertex42 /$$$img/

via Vertice42 Questo modello Excel è un rendiconto finanziario che fornisce un'istantanea della posizione finanziaria in un momento specifico. Il modello di conto economico elenca attività, passività, patrimonio netto e debiti, aiutandovi a valutare la vostra salute finanziaria e a prendere decisioni informate.

📍 Perché vi piacerà:

Analizzare i rapporti finanziari, come il rapporto debito/attività e il rapporto di liquidità, per valutare la salute finanziaria

Valutare accuratamente il vostro budget e misurare la vostra ricchezza finanziaria

Monitoraggio di tutti i debiti e conservazione di tutte le informazioni importanti in un unico posto

Ideale per:

Ideale per i privati con prestiti aziendali o personali per conservare le informazioni relative al richiedente e al co-richiedente in un unico posto per facilitare la compilazione della domanda di prestito

5. Modello di bilancio di Vertex42

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Balance-Sheet-Template-by-Vertex42.png Modello di stato patrimoniale e conto economico excel di Vertex42 /$$$img/

via Vertice42 Questo modello di bilancio aiuta a riepilogare le attività, le passività e il patrimonio netto dell'azienda in un periodo specifico.

Comprendete la distribuzione delle risorse della vostra azienda e confrontate queste informazioni con quelle di altre aziende per prendere decisioni finanziarie ben informate.

📍 Perché vi piacerà:

Lavorare con un layout chiaro e organizzato, risparmiando tempo e lavoro richiesto

Aderisce ai principi contabili, assicurando coerenza e comparabilità tra i diversi periodi

Calcolo automatico di rapporti finanziari chiave come il rapporto tra debito, corrente e patrimonio netto

Ideale per:

Piccole aziende che desiderano monitorare le prestazioni finanziarie nel tempo, identificare le tendenze e prendere decisioni informate su investimenti e spese

6. Modello di rendiconto del flusso di cassa di Vertex42

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Cash-Flow-Statement-Template-by-Vertex42.png Modello di conto economico excel per il flusso di cassa di Vertex42 /$$$img/

via Vertice42 Questo modello di Excel per il conto economico di Vertex consente di visualizzare i flussi di cassa in entrata e in uscita dell'azienda in un periodo specifico. Include sezioni visive per le attività operative, di investimento e di finanziamento.

📍 Perché vi piacerà:

Calcolo del flusso di cassa netto di ogni attività e analisi migliore

Personalizzate e adattate il modello alle vostre specifiche esigenze

Utilizzate il modello per pianificare i flussi di cassa futuri e assicurarvi di avere denaro per le diverse spese

Ideale per:

I titolari di aziende possono utilizzare questo modello Excel P&L per determinare se hanno liquidità sufficiente per far fronte agli obblighi a breve termine, pagare i dipendenti in tempo e investire in opportunità di crescita

7. Modello di progetto Profit & Loss di Microsoft

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Profit-Loss-Project-Template-by-Microsoft.png modello di conto economico excel di Microsoft /$$$img/

via Microsoft Questo modello di conto economico di Microsoft può aiutare a riepilogare i ricavi e le spese dell'azienda in un periodo specifico.

Aiuta a comprendere le prestazioni finanziarie dell'azienda, a identificare le tendenze e a prendere decisioni informate.

📍 Perché vi piacerà:

Ottenere un quadro chiaro della redditività della vostra azienda

Prendere decisioni informate su prezzi, riduzione dei costi e strategie di investimento

Monitoraggio delle prestazioni aziendali e identificazione di tendenze e potenziali problemi

Ideale per:

Titolari di piccole aziende che desiderano monitorare le entrate e le uscite mensili. Possono identificare le aree di riduzione dei costi o di aumento dei ricavi per migliorare la redditività

💡 Pro Tip: Volete ottenere di più dal budget della vostra azienda? Esplorate i 15 migliori modelli di bilancio Excel gratuiti per pianificare e strategizzare le vostre finanze e prendere decisioni migliori.

Limiti di un modello di Conto economico in Excel

Sebbene Microsoft Excel sia un'app versatile per molti scopi aziendali, non è lo strumento migliore per bilanciare i conti economici. Ecco alcuni svantaggi chiave:

1. Gestione aziendale limitata

Excel non offre strumenti per il monitoraggio degli obiettivi, la gestione delle attività o l'impostazione dei progetti in Sequenza, il che significa che si perde una visualizzazione completa dei dati finanziari e delle attività. Per un'esperienza senza soluzione di continuità, prendete in considerazione soluzioni software di accounting che tengono tutto in un unico posto.

2. Opzioni di scalabilità inadeguate

Excel può diventare difficile da gestire se si ha a che fare con più dipartimenti, produttività o grandi quantità di dati. Le informazioni finanziarie dettagliate, come i rendiconti dei flussi di cassa o i bilanci, diventano eccessive in una configurazione di base del foglio di calcolo.

3. Presentazione statica dei dati

Le dashboard di Excel sono elementari e il monitoraggio dei profitti mensili o la previsione delle prestazioni aziendali future sono difficili da realizzare senza grafici interattivi o confronti automatici tra periodi. Per avere una visualizzazione chiara, sono necessari dashboard dinamici che diano vita ai dati.

Pro Tip: Un account di progetto efficace consente di tenere sotto controllo i bilanci e di garantire la trasparenza delle finanze del progetto. Scoprite la nostra guida su come utilizzare la contabilità di progetto per ottimizzare l'esito positivo dei progetti.

Modelli alternativi di conto economico

Considerando che Excel potrebbe non essere la scelta migliore per la gestione di varie esigenze aziendali e di progetto, uno strumento all-in-one come ClickUp è un'ottima alternativa.

Questa soluzione per la produttività offre un intervallo di funzionalità/funzione per la gestione aziendale e dei progetti, come l'impostazione degli obiettivi, la collaborazione del team e la gestione delle attività. Include anche reportistica e analisi, assistenza IA e altro ancora.

Inoltre, ClickUp offre diversi modelli di conto economico facili da usare e personalizzabili, un'ottima alternativa a Excel.

Questi modelli sono progettati per semplificare il monitoraggio delle entrate, delle spese e dell'utile netto, supportando al contempo una migliore pianificazione finanziaria e un migliore processo decisionale. Ecco le scelte migliori per voi:

1. Modello di contabilità generale ClickUp

Il Modello di contabilità generale di ClickUp è utile per monitorare le transazioni di debito e credito, gestire gli account e visualizzare i dati finanziari, il tutto in un unico posto.

Progettato per semplificare la gestione finanziaria, questo modello di conto economico visualizza in modo completo i profitti e le perdite, il bilancio e altro ancora.

📍 Perché vi piacerà:

Organizza tutti gli account dell'azienda in un'unica posizione di facile accesso

Semplificare il monitoraggio degli addebiti, dei crediti e di ogni altra transazione

Semplificare la reportistica e rendere più facile l'analisi dei dati finanziari

Ideale per:

Commercialisti che gestiscono più account di clienti per registrare le transazioni giornaliere, categorizzarle per tipo di account e generare una panoramica dei profitti e delle perdite

Pro Tip: Cercate altri modi per ottimizzare le vostre finanze? Date un'occhiata a 10 modelli gratuiti per la contabilità in Excel e ClickUp per una gestione finanziaria senza problemi.

2. Modello di reportistica di bilancio ClickUp

Il Modello di reportistica sul budget di ClickUp semplifica il processo di budgeting aiutandovi a creare, monitorare e analizzare i bilanci in modo efficiente.

È perfetto per le aziende di qualsiasi dimensione, garantisce l'accuratezza del bilancio e mantiene gli obiettivi finanziari sotto controllo.

📍 Perché vi piacerà:

Monitorare le spese rispetto ai budget pianificati per controllare da vicino le finanze

Individuare le discrepanze per affrontare le spese eccessive prima che si aggravino

Organizzare i dati di bilancio per fornire ai provider una chiara visione finanziaria

Ideale per:

Titolari di piccole aziende che desiderano organizzare le spese mensili, monitorare le entrate e controllare lo stato del bilancio, assicurando il raggiungimento degli obiettivi finanziari ed evitando spese eccessive

3. Modello di rapporto mensile sulle vendite ClickUp

Il Modello di report mensile sulle vendite ClickUp è ideale per monitorare le attività commerciali mensili e misurare le prestazioni del team rispetto agli obiettivi.

Il modello per i profitti e le perdite visualizza in modo chiaro i dati commerciali, le metriche e le tendenze per facilitare il processo decisionale.

📍 Perché vi piacerà:

Monitoraggio di metriche commerciali quali ricavi, spese e profitto netto per una visualizzazione completa delle prestazioni

Identificare modelli e aree di miglioramento con visualizzazioni come grafici e diagrammi

Impostazione degli obiettivi e monitoraggio dello stato di riunione mensile delle quote commerciali

Ideale per:

Teams che desiderano monitorare le vendite del team, valutare le tendenze mensili e affinare le strategie per ottenere risultati migliori nei periodi di reportistica futuri

4. Modello ClickUp per la contabilità fornitori

Il Modello ClickUp per la contabilità fornitori semplifica il monitoraggio di tutti i dettagli delle fatture e dei pagamenti, aiutando le aziende a gestire i pagamenti in sospeso e le date di scadenza.

Questo efficace modello di conto economico fornisce una struttura organizzata per digitalizzare i registri dei pagamenti, impostare promemoria e garantire pagamenti puntuali.

📍 Perché vi piacerà:

Organizzate le fatture con stati personalizzabili come Codice e Ricezione della fattura

Riducete gli errori digitalizzando i dati e impostando promemoria per i pagamenti dovuti

Rimanete informati con visualizzazioni personalizzate per un accesso rapido ai dettagli dei pagamenti e alle date di scadenza

Ideale per:

Titolari di piccole aziende che desiderano semplificare la fatturazione, impostare promemoria automatici per i pagamenti e garantire un processo di pagamento senza intoppi per evitare spese di mora e mantenere le relazioni con i fornitori

5. Modello di reportistica delle spese ClickUp

Il Modello di reportistica delle spese ClickUp consente di monitorare, categorizzare e analizzare in modo efficiente tutte le spese aziendali.

Questi modelli di conto economico offrono una struttura organizzata per mantenere aggiornati i registri finanziari e sono personalizzabili, facili da usare e ideali per monitorare le allocazioni di bilancio.

📍 Perché vi piacerà:

Categorizzate le spese in base al reparto o al tipo di spesa per visualizzare le spese nel dettaglio

Automazioni nel monitoraggio per garantire l'accuratezza e la rapidità della voce

Semplificare gli invii per garantire un'elaborazione e un'approvazione tempestive

Ideale per:

Aziende di grandi dimensioni che necessitano di una voce standardizzata e accurata nei vari dipartimenti

➡️ Per saperne di più: Modelli gratuiti di reportistica delle spese in Excel per mantenere intatte le vostre finanze (e la vostra sanità mentale)

6. Modello di rapporto di analisi finanziaria ClickUp

Il Modello di relazione sull'analisi finanziaria di ClickUp è un documento pronto all'uso per il monitoraggio di metriche finanziarie essenziali come il reddito netto, le spese operative e il reddito aziendale.

I manager possono utilizzare questo modello di profitto e perdita per valutare le spese totali, migliorando la chiarezza finanziaria e il processo decisionale strategico.

📍 Perché vi piacerà:

Organizzare i dati finanziari con visualizzazioni personalizzate e fogli di calcolo predefiniti

Monitoraggio di metriche chiave come entrate, spese e flusso di cassa in un unico luogo

Generare informazioni per guidare il budget, gli investimenti e il piano strategico

Ideale per:

Titolari di piccole aziende che desiderano generare conti economici mensili, analizzare il profitto lordo e rivedere le spese sostenute. Questo modello semplifica la gestione finanziaria e aiuta a identificare i modi per aumentare i profitti aziendali

Pro Tip: Conoscere la differenza tra entrate e ricavi è la chiave per un'analisi finanziaria accurata. Consultate la nostra guida su ricavi vs. reddito per prendere decisioni aziendali consapevoli.

7. Modello di bilancio aziendale ClickUp

Il Modello di bilancio aziendale ClickUp è un'ottima soluzione di budgeting che aiuta le piccole imprese a semplificare la gestione finanziaria attraverso il monitoraggio delle entrate aziendali, delle spese sostenute e dei profitti e delle perdite.

È stato progettato per rendere facili ed efficaci i piani, il monitoraggio e i bilanci.

📍 Perché vi piacerà:

Categorizzate le spese in base al reparto o al tipo di spesa per visualizzare le spese nel dettaglio

Automazioni nel monitoraggio per garantire l'accuratezza e la rapidità della voce

Semplificare gli invii per garantire un'elaborazione e un'approvazione tempestive

Ideale per:

Aziende che desiderano gestire e monitorare le spese totali e generare rendiconti economici per ottenere informazioni sui profitti mensili. Ciò garantisce l'allineamento dei bilanci con gli obiettivi finanziari per ottimizzare i profitti annuali

8. Modello di analisi costi-benefici ClickUp

Il Modello di analisi costi-benefici di ClickUp è stato progettato per valutare i costi e i benefici di varie opzioni.

Questo modello di analisi dei costi e delle perdite semplifica il processo decisionale chiarendo le implicazioni finanziarie di diversi progetti o investimenti.

📍 Perché vi piacerà:

Organizza e analizza costi e benefici per garantire una chiara dichiarazione dei profitti e delle perdite

Visualizzare il potenziale ROI, consentendo di prendere decisioni finanziarie migliori che migliorano il reddito netto

Collaborare efficacemente con i membri del team nella valutazione dei costi e nell'analisi dei progetti

Ideale per:

Manager di piccole aziende che devono condurre un'analisi approfondita dei costi e dei benefici di nuovi progetti. Grazie all'elenco di tutti i costi associati e dei benefici attesi, è possibile massimizzare i profitti e ridurre al minimo le perdite

9. Modello di giornale e libro mastro ClickUp

Il Modello di registro del ClickUp Journal aiuta a registrare accuratamente tutte le transazioni finanziarie, a monitorare le entrate e le uscite e a visualizzare la salute finanziaria dell'azienda.

Questo modello di conto economico semplifica il processo di account e assicura che i vostri documenti finanziari siano organizzati e affidabili.

📍 Perché vi piacerà:

Traccia le entrate e le uscite con campi personalizzati per la registrazione di crediti e debiti per l'analisi finanziaria

Organizzare le transazioni in reportistica per avere un'idea del conto profitti e perdite

Identificare errori e discrepanze nei dati finanziari per migliorare l'accuratezza del reddito netto

Ideale per:

Manager aziendali che devono mantenere un registro e un libro mastro completo di tutte le transazioni. Ciò consente di migliorare la gestione finanziaria per la crescita aziendale

Pro Tip: Siete pronti a semplificare la vostra contabilità? Esplorate il nostro elenco curato di 10 modelli di contabilità generale gratis per la contabilità in Excel e ClickUp per mantenere le vostre finanze organizzate e precise.

10. Modello di resoconto delle spese mensili ClickUp

Il Modello di reportistica delle spese mensili di ClickUp consente di monitorare e rendicontare in modo efficace le spese aziendali ogni mese.

Organizzando i dati finanziari, questo modello di conto economico vi consente di ottenere informazioni sui vostri modelli di spesa e sulle vostre attività gestione del budget .

📍 Perché ti piacerà:

Documentare facilmente le spese mensili con tabelle organizzate e campi personalizzati

Identificate le aree di risparmio per migliorare il vostro budget

Analizzare le tendenze di spesa nel tempo per migliorare la previsione finanziaria

Ideale per:

Manager aziendali che desiderano monitorare le spese . Possono creare un resoconto dettagliato delle spese ogni mese, creare un budget strategico e migliorare la crescita finanziaria

