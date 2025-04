I migliori modelli Slack per semplificare i flussi di lavoro (con esempi e alternative)

Slack è un nome noto nel mondo delle app di messaggistica.

Ma oltre a semplificare la comunicazione, può anche aiutare a migliorare i flussi di lavoro.

Che si tratti di snellire i flussi di sviluppo del software o di monitorare bug e richieste di funzionalità/funzione, i modelli di Slack possono aiutarvi a fare tutto questo.

In questo articolo viene presentato un elenco di modelli Slack che potete utilizzare per impostare flussi di lavoro semplici e quasi privi di codice. Inoltre, viene fornito un elenco di modelli alternativi!

Cosa rende un buon modello Slack?

I modelli di Slack possono aiutare ad automatizzare i processi di routine, consentendovi di dedicare più tempo al lavoro su attività strategiche di alto valore. Ecco alcuni fattori che rendono un buon modello Slack:

Struttura ben definita : Scegliete un modello che abbia sezioni chiare con un flusso logico, uno scopo dichiarato e una guida introduttiva con istruzioni chiare su come utilizzarlo

: Scegliete un modello che abbia sezioni chiare con un flusso logico, uno scopo dichiarato e una guida introduttiva con istruzioni chiare su come utilizzarlo Accessibilità : Scegliete modelli facilmente accessibili gratuitamente o a prezzi accessibili. Inoltre, assicuratevi che siano modelli senza codice, in modo che anche i team non tecnologici possano utilizzarli comodamente

: Scegliete modelli facilmente accessibili gratuitamente o a prezzi accessibili. Inoltre, assicuratevi che siano modelli senza codice, in modo che anche i team non tecnologici possano utilizzarli comodamente Flessibilità : Assicuratevi che i modelli di Slack siano abbastanza flessibili da adattarsi a diversi scenari. Dovete essere in grado di personalizzarli in base alle vostre esigenze. Inoltre, devono essere scalabili per soddisfare le esigenze di team in crescita

: Assicuratevi che i modelli di Slack siano abbastanza flessibili da adattarsi a diversi scenari. Dovete essere in grado di personalizzarli in base alle vostre esigenze. Inoltre, devono essere scalabili per soddisfare le esigenze di team in crescita Facili per l'utente: Scegliete modelli di Slack facili da usare e con un formato che risponda alle esigenze dei dispositivi mobili, in modo da poterli usare anche in movimento

Modelli Slack per i flussi di lavoro

Avete mai pensato di utilizzare Slack per il project management ? Se no, ecco come i flussi di lavoro di Slack possono aiutarvi nei vostri progetti IT.

I modelli di Slack automatizzano qualsiasi cosa, dai check-in settimanali alle promemorie. Si tratta di una delle migliori funzioni di Slack, che aiuta ingegneri e sviluppatori a concentrarsi sulla risoluzione di problemi più complessi.

via Slack Se Slack è il vostro sito ufficiale di comunicazione del team, Slack è la vostra app ufficiale e volete automatizzare i check-in settimanali del team, tutto quello che dovete fare è scegliere il flusso di lavoro Check-in settimanale dalla finestra delle Automazioni di Slack.

Ecco come apparirà il vostro flusso di lavoro. Basta aggiornare i dettagli, fare clic su Salva e il gioco è fatto!

via Slack In questo modo, è possibile impostare un flusso di lavoro personalizzato che fornisce dettagli come il messaggio, il canale e le conversazioni in cui verranno inviate le risposte. Ecco una raccolta di modelli di flusso di lavoro Slack per scaricare un po' di lavoro.

Ottenere feedback senza riunioni giornaliere

via Slack Sebbene la raccolta di feedback sia fondamentale, le frequenti riunioni giornaliere su Slack possono interrompere i flussi di lavoro individuali. Utilizzate i modelli di Slack per **costruire moduli per qualsiasi canale in cui i vostri compagni di squadra discutono di processi, idee, potenziali bug e suggerimenti

Mantenete le cose semplici: aggiungete solo due o tre domande veloci e potrete implementare automaticamente le best practice o i suggerimenti nei vostri processi di sviluppo.

Ecco la sequenza del flusso di lavoro necessaria per creare un modulo di feedback:

Inviare un riepilogo dei contributi a canali Slack specifici

Iniziare con il collegamento a un modulo

Raccogliere un feedback su un processo, un'idea o un bug

Approvare le richieste in pochi secondi

Che si tratti di una richiesta di modifica, di reportistica, di funzionalità/funzione o di una richiesta del cliente, un leggero ritardo nell'approvazione può far slittare l'intera scadenza. Quindi, perché non costruire un flusso di lavoro di approvazione che vi permetta di monitorare e approvare rapidamente le richieste?

tramite Slack Da fare è aprire il costruttore di flussi di lavoro di Slack e scegliere quanto segue:

Iniziare con un collegamento in Slack

Raccogliere le informazioni nel modulo di richiesta di funzionalità/funzione, richiesta di modifica o richiesta di reportistica

Inviare un messaggio nel canale per la visibilità del team e un DM alla persona che ha presentato la richiesta, confermandone la ricezione

$$$a Raccogliere voti su una proposta

via Slack Uno dei modi più intelligenti per utilizzare il costruttore di flussi di lavoro di Slack: organizzare un sistema di votazione per scegliere le idee, i progetti e i vincitori migliori.

Supponiamo di aver creato alcune proposte di design tecnico e di voler scegliere la migliore tenendo conto dei suggerimenti del team.

Iniziate pubblicando il vostro progetto nel canale Slack pertinente. Quindi, informate il team dell'uso di un'emoji nel processo di votazione. I membri del team che hanno reagito con un'emoji riceveranno un modulo di votazione nei loro DM di Slack. Per riassumere i voti, è possibile scaricare i risultati come file CSV.

Ecco come costruire il flusso di lavoro:

Inizia quando l'emoji viene ricevuta nel canale

Inviare il modulo di votazione tramite DM

Aggiungere una riga di Google Sheet con i dati del modulo

Dare promemoria per la sincronizzazione

via Slack Quando i team di sviluppo sono impegnati in attività, le sincronizzazioni sono necessarie per mantenere tutti sulla stessa pagina. Invece delle videochiamate, programmate le sincronizzazioni all'interno dei canali Slack utilizzando i modelli.

Con questo modello di Slack, è possibile inviare al team una rapida promemoria per pubblicare i loro aggiornamenti nel canale. È possibile definire un thread per raccogliere tutte le risposte per mantenere la Canale Slack organizzato e ordinato. Inoltre, è possibile cercare ciò a cui tutti stanno lavorando per evitare confusione e assicurarsi che nessuno stia lavorando alle stesse attività.

Seguite questa sequenza per impostare il flusso di lavoro:

Iniziare a un'ora e a una data prestabilite

Inviate un messaggio nel canale affinché il team pubblichi gli aggiornamenti in un thread

Trigger una funzione con un'emoji

via Slack Utilizzando questo modello Slack, è possibile avviare flussi di lavoro quando qualcuno reagisce a un messaggio con un'emoji. Quando un membro del team utilizza un'emoji specifica, è possibile avviare un messaggio che indica chi ha utilizzato l'emoji e inviare alla persona un modulo per compilare la richiesta.

Come per la raccolta di voti e l'avvio di funzioni, è possibile utilizzare questi trigger per costruire flussi di lavoro piuttosto complessi. Per lanciare flussi di lavoro con un'emoji, seguite la stessa sequenza:

➡️ Si avvia quando l'emoji 👋 viene usata come reazione nel canale

➡️ Inviare un messaggio nel thread per informare la persona specifica che ha usato l'emoji.

Creare e monitorare nuove segnalazioni di bug

Avrete sicuramente usato i canali di Slack, i messaggi diretti, le menzioni, ecc. Ma ecco un modo per utilizzare Slack in modo più efficace per segnalare i bug e snellire il processo di sviluppo.

Con questo modello di Slack, potete mettere in contatto i clienti e i dipendenti che individuano un bug con lo strumento di monitoraggio del vostro team. Da fare, stabilite un canale dedicato, come #app2.0-bugs, e pubblicate un flusso di lavoro standard per la reportistica dei bug. Questo vi aiuterà ad aggiungere "Crea problema" come azione automatizzata nel flusso di lavoro.

Seguite questa sequenza per impostare il flusso di lavoro per la segnalazione dei bug:

Iniziare con un collegato in Slack

Raccogliere i dettagli necessari per la segnalazione del bug in un modulo

Creare un problema nello strumento di monitoraggio dei bug, ad esempio un problema Jira, utilizzando i dati del modulo

Inviare un messaggio di conferma "bug registrato"

Limiti dell'uso dei modelli Slack per lo sviluppo software

È importante riconoscere le funzionalità/funzione aggiuntive di Slack e il modo in cui hanno aiutato gli utenti.

Ad esempio, un bot di Slack può aiutare i team ad automatizzare promemoria, notifiche @mention, inviare risposte personalizzate e altro ancora. Allo stesso modo, il suo costruttore di flussi di lavoro e i modelli Slack precostituiti consentono di automatizzare alcuni aspetti del flusso di lavoro e di rendere più efficienti le operazioni.

Tuttavia, l'uso dei modelli di Slack presenta alcuni limiti.

Funzionalità/funzione a pagamento : I modelli di Slack sono disponibili solo su piani a pagamento. Inoltre, è possibile utilizzare modelli di flusso di lavoro integrati molto limitati: messaggi programmati, promemoria per le riunioni, onboarding, reportistica sugli incidenti, riconoscimenti per il team, feedback, ecc.

: I modelli di Slack sono disponibili solo su piani a pagamento. Inoltre, è possibile utilizzare modelli di flusso di lavoro integrati molto limitati: messaggi programmati, promemoria per le riunioni, onboarding, reportistica sugli incidenti, riconoscimenti per il team, feedback, ecc. Configurazione complessa : Il costruttore di flussi di lavoro dipende da regolazioni frammentarie invece che da una soluzione unificata. Sebbene l'impostazione di feedback e promemoria per le riunioni sia abbastanza semplice, non è adatto per la creazione di flussi di lavoro complicati per migliorare i flussi di lavoro di sviluppo

: Il costruttore di flussi di lavoro dipende da regolazioni frammentarie invece che da una soluzione unificata. Sebbene l'impostazione di feedback e promemoria per le riunioni sia abbastanza semplice, non è adatto per la creazione di flussi di lavoro complicati per migliorare i flussi di lavoro di sviluppo Funzione di base : I modelli di Slack hanno un formato standard che ne limita l'uso. È possibile utilizzare i modelli solo per automatizzare semplici flussi di lavoro come la reportistica, la raccolta di feedback, l'onboarding, l'invio di messaggi o la pubblicazione di aggiornamenti

: I modelli di Slack hanno un formato standard che ne limita l'uso. È possibile utilizzare i modelli solo per automatizzare semplici flussi di lavoro come la reportistica, la raccolta di feedback, l'onboarding, l'invio di messaggi o la pubblicazione di aggiornamenti Limitato all'area di lavoro Slack : La creazione di flussi di lavoro che iniziano con un link o una reazione emoji è limitata alla vostra area di lavoro Slack. Non è possibile condividere il collegato tramite email o altri canali per innescare il flusso di lavoro

: La creazione di flussi di lavoro che iniziano con un link o una reazione emoji è limitata alla vostra area di lavoro Slack. Non è possibile condividere il collegato tramite email o altri canali per innescare il flusso di lavoro Collaborazione inefficiente: Sebbene sia possibile aggiungere collaboratori ai flussi di lavoro, i modelli di Slack consentono commenti limitati. Per istanza, i collaboratori esterni non possono comunicare sui flussi di lavoro di Slack

Alternative ai modelli Slack

Sebbene i modelli di Slack abbiano funzioni e accessibilità limitate, abbiamo un elenco di modelli che non presentano le caratteristiche di cui sopra Problemi di Slack . Sono completamente gratuiti, supportati da oltre 100 automazioni personalizzate e offrono collaborazione in tempo reale e maggiore produttività.

Ecco l'elenco.

1. Modello di programma per riunioni ClickUp

Scarica questo modello

Che si tratti di una discussione tra sviluppatori o di una riunione di avvio del progetto, Il modello di Programma per riunioni di ClickUp fornisce il layout necessario per elencare i dettagli della riunione:tipo, scopo, posizione, collegato alla riunione video, data, ora, partecipanti e argomenti. In breve, questo modello aiuta a garantire che la riunione sia in linea con gli obiettivi chiaramente definiti.

Ecco come potete trarre vantaggio da questo modello:

Suddividere le attività e assegnare le responsabilità

Affrontare tutti gli argomenti della riunione

Aiutare il team a prepararsi meglio per la riunione con una panoramica degli argomenti

Assicurare una riunione strutturata

Cosa ci è piaciuto: Questo ClickUp Documento il modello ha viste personalizzate, tra cui Gantt, Elenco, Carico di lavoro e Calendario, che aiutano a pianificare l'agenda (argomenti, sequenze temporali, attività) con il team. Inoltre, è possibile automatizzare la condivisione dell'agenda tramite email senza dover cambiare scheda.

2. Modello di elenco ClickUp

Modello di elenco ClickUp

Scarica questo modello /$$$cta/

Gli elenchi sono una parte inevitabile dei processi software. Gli ingegneri e i team di sviluppo usano gli elenchi per organizzare e monitorare le richieste di funzionalità/funzione, i bug, le attività, le scadenze, le storie degli utenti e quant'altro. Ed è qui che Modello per gli elenchi di ClickUp è utile.

Questo modello è una combinazione di funzionalità di base e avanzate che vi aiutano:

Suddividere le attività complesse in attività secondarie gestibili

Organizzare e dare priorità alle attività

Seguire un formato standard nella creazione di elenchi

Monitorare i compiti da svolgere, i bug e le richieste di funzionalità/funzione

La parte migliore? Potete riutilizzare questo modello per processi ricorrenti.

Cosa ci è piaciuto: Il modello offre l'opzione "Video Embed", con la quale è possibile caricare video per aggiungere ulteriori dettagli alle attività.

💈Consiglio bonus: È possibile utilizzare Attività di ClickUp ricorrenti per automatizzare le attività ricorrenti con una frequenza specifica, consentendo di regolare periodicamente l'elenco.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image8-2.gif Attività ricorrenti in ClickUp /$$$img/

Utilizzate le attività ricorrenti di ClickUp per tenere sotto controllo gli elementi di azione settimanali o mensili

3. Modello di piano di comunicazione di ClickUp

Modello di piano di comunicazione di ClickUp

Scarica questo modello /$$$cta/

Che si tratti di gestire le richieste degli stakeholder, implementare il feedback dei clienti o discutere nuove funzionalità/funzioni con il team, un solido piano di comunicazione è indispensabile. E per questo è necessaria una buona modello di piano di comunicazione . Modello di Piano di comunicazione di ClickUp vi permette di creare un piano di comunicazione attuabile che vi aiuti a:

Migliorare la comunicazione interna ed esterna

Definire gli obiettivi di comunicazione, le parti interessate e la Sequenza

Assicurare una comunicazione coerente

Identificare i migliori canali di comunicazione

Monitorare e misurare i vostri lavori richiesti

Cosa ci è piaciuto: Questo modello consente di creare campi personalizzati per monitorare ogni canale di comunicazione: email, social media, piattaforme di comunicazione o una combinazione di tutti.

Suggerimento: Sfruttare Attività di ClickUp per delineare le attività di comunicazione degli stakeholder nel piano di comunicazione. Questo vi aiuterà a gestire il piano e a ottenere una migliore visibilità.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image7-7-1400x873.png Attività di ClickUp per delineare le attività relative alla comunicazione con gli stakeholder! modello (s) slack /$$$img/

Catturate il contesto critico, le sottoattività e gli allegati pertinenti in un unico posto utilizzando ClickUp Tasks

4. Modello di wiki aziendale ClickUp

Il Modello wiki aziendale ClickUp è il vostro spazio sicuro per archiviare tutti i contenuti del vostro software, dai documenti tecnici e di processo ai frammenti di codice, ai framework e alle strutture dati.

Il Modello wiki aziendale ClickUp è il vostro spazio sicuro per archiviare tutti i contenuti del vostro software, dai documenti tecnici e di processo ai frammenti di codice, ai framework e alle strutture dati.

Non solo, questo modello ha pagine dedicate per registrare le informazioni sull'azienda: obiettivi e missione, valori fondamentali, manuale dei dipendenti e pagina dei dipartimenti per centralizzare le informazioni relative a IT, commerciale, marketing, risorse umane e altro ancora.

Utilizzando questo modello, è possibile:

Centralizzare la documentazione IT

Monitorare le risorse di sviluppo

Memorizzare dettagli su strumenti e sistemi

Rendere i contenuti facilmente accessibili implementando i controlli di accesso

Cosa ci è piaciuto: Il modello ha una sezione "Moduli e risorse usati di frequente" con modelli di richiesta di moduli, come il modello di richiesta di assistenza IT, che si possono usare per organizzare e monitorare le richieste relative all'IT.

5. Modello di messaggio istantaneo ClickUp

Modello di messaggio istantaneo ClickUp

Scarica questo modello /$$$cta/

Quando si elenca I pro e i contro di Slack uno degli svantaggi più significativi dello strumento è: Perdere messaggi importanti.

Con così tanti canali, thread e DM, è facile perdere informazioni importanti in un mare di conversazioni, ad esempio la migliore funzionalità/funzione. È qui che Modello di messaggio istantaneo di ClickUp è utile per organizzare i messaggi in un unico posto.

Questo modello può aiutarvi:

Dare priorità alle conversazioni

Creare e archiviare i messaggi per risparmiare tempo

Identificare errori di battitura e grammatica

Rispondere rapidamente alle richieste

Standardizzare la messaggistica e la voce del marchio

Cosa ci è piaciuto: Utilizzando questo modello, potete creare una chat interna, navigare nella vostra app di messaggistica e implementare le pratiche di messaggistica incluse in questo modello.

6. Modello di modulo di feedback ClickUp

Modello di modulo di feedback ClickUp

Scarica questo modello /$$$cta/

Che si tratti del feedback del team sulle nuove politiche IT o del feedback dei dipendenti sulla cultura aziendale, un modello di feedback è obbligatorio per costruire un sistema di feedback senza soluzione di continuità.

Il Modello di feedback dei dipendenti ClickUp consente di raccogliere, monitorare e agire sui feedback dei dipendenti. Questo modello vi aiuta a:

Creare un sistema di feedback strutturato e coerente

Monitorare il sentimento dei dipendenti

Garantire la trasparenza tra dipendenti e leadership

Fornire una piattaforma aperta per incoraggiare conversazioni oneste

Cosa ci è piaciuto: Offre visualizzazioni utili, come la vista Elenco di tutti i rispondenti, la vista Elenco delle risposte e la vista Tabella del sondaggio di feedback dei dipendenti, per estrarre facilmente i dati.

Suggerimento: Utilizzare Automazioni ClickUp simili alle automazioni di Slack, per automatizzare l'invio di sondaggi di feedback ai dipendenti tramite email, piattaforme di sondaggio online o riunioni individuali.

impostazione di flussi di lavoro automatici con ClickUp Automations

7. Modello di reportistica settimanale ClickUp

Modello di reportistica settimanale ClickUp

Scarica questo modello /$$$cta/

Uno dei modi migliori per garantire la consegna tempestiva dei progetti è monitorare gli sprint e mantenere tutti allineati sullo stato di avanzamento. E Modello di reportistica settimanale di ClickUp può aiutarvi a seguire da vicino lo stato degli obiettivi di sprint.

In questo modo, è possibile evidenziare le attività cardine tecniche, contrassegnare le storie degli utenti come completate/in stato di avanzamento, controllare gli aggiornamenti sull'allocazione delle risorse e ottenere una visibilità completa sullo sviluppo del progetto.

Utilizzando questo modello, è possibile:

Monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi

Raccogliere dati da più fonti

Comunicare gli aggiornamenti tra i team

Ottenere visibilità sui risultati raggiunti

Identificare i potenziali blocchi stradali

Aiutare i compagni di squadra a rimanere concentrati sul quadro generale

Cosa ci è piaciuto: Questo modello offre una vista Bacheca settimanale in cui è possibile visualizzare tutte le attività settimanali organizzate con etichette di stato per una facile comprensione.

💡Pro Tip: Quando la reportistica è pronta, analizzare i dati utilizzando ClickUp Dashboard . Questo vi aiuterà a identificare le aree di miglioramento e a mantenere il monitoraggio.

Monitoraggio degli indicatori di performance nel tempo con ClickUp Dashboard

Modello di riunione giornaliera di StandUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/Daily-Standup-Meeting-Template.png Pianificate le riunioni giornaliere nel modo giusto con il modello di riunione giornaliera StandUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-206515719&department=marketing&\_gl=1\*1fu4m58\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjkwMDU2OTguQ2p3S0NBandwYmk0QmhCeUVpd0FNQzhKbmQ0VDhaUlZCN1RYT3c2UnpqSmXUXRJRWZIU1NxRzhrajY2ZFJkTjHSXpEb3ZQV1E4R3l4b0NmZGtRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*NzYzOTYyNjM0LjE3MjMwMjg3MDAuMTUyMjUzMjMzMi4xNzI1NDM0OTUwLjE3MjU0MzUwMzI.

Scarica questo modello /$$$cta/

Gli StandUp giornalieri sono essenziali, ma non sono facili da pianificare. Ecco dove Modello di riunione giornaliera StandUp di ClickUp svolge un ruolo importante.

Con questo modello è possibile:

Centralizzare le note, i piani e tenere traccia degli stati di avanzamento

Creare liste di controllo per ogni compagno di squadra, in modo che non tralasci nessuna attività

Raccogliere gli aggiornamenti in tempo reale in un unico luogo, in modo che tutti rimangano al corrente del problema

Garantire un processo decisionale più rapido e informato

Risolvere più rapidamente i problemi

💡Pro Tip: Leverage ClickUp Brain per creare note e riepiloghi delle riunioni, in modo da poter iniziare a lavorare sulle attività dopo gli standup quotidiani senza perdere tempo a preparare i riepiloghi/riassunti delle riunioni.

Essendo questo l'ultimo dei nostri modelli gratuiti di ClickUp, siamo giunti alla fine del nostro elenco di modelli. Ma, confrontando ClickUp vs. Slack possiamo dire che i modelli di ClickUp hanno molto di più da offrire, dalle visualizzazioni personalizzate agli stati, dalle automazioni alle funzionalità/funzione per la collaborazione in tempo reale.

E la parte migliore è che non abbiamo ancora terminato. ClickUp ha diverse funzionalità di comunicazione che lo rendono superiore a Slack, perché combina la comunicazione in tempo reale con le funzioni di produttività.

ClickUp vs. Slack: Una rapida panoramica

Ecco un'analisi più approfondita delle funzionalità di ClickUp che lo rendono uno dei migliori strumenti di comunicazione Concorrenti di Slack 👇

ClickUp Chat

Il nuovissimo ClickUp Chattare è un sistema di comunicazione in tempo reale. Come Slack, può essere utilizzato per creare più canali per i progetti e riunire team trasversali per collaborare in tempo reale. Ma il punto forte è che le vostre chat e il project management si svolgono sulla stessa piattaforma.

Proprio così. Non dovrete più passare da uno strumento all'altro!

Inoltre, è possibile accedere all'IA all'interno della chat e ottenere risposte suggerite dall'IA, thread riepilogati/riassunti, attività create automaticamente e altro ancora.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image2-5.png Mantenere i team connessi, accedere all'IA e convertire i messaggi in attività di ClickUp AI /$$$img/

mantenere i team connessi, accedere all'AI e convertire i messaggi in attività di ClickUp Chat_

Quando si desidera un'azione immediata su un'attività, si può usare il metodo ClickUp Assegnazione di commenti e Menzioni . Utilizzando i commenti e le menzioni di ClickUp, è possibile attirare l'attenzione di qualcuno e assegnare elementi d'azione specifici, assicurando sempre la responsabilità

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Assign-Comments-3.png Assegnare elementi d'azione ai compagni di squadra utilizzando ClickUp Assegnare commenti e menzioni /$$$img/

assegnare elementi d'azione ai compagni di squadra utilizzando ClickUp Assegnazione commenti e @Mentions

ClickUp Clip

Eliminate la confusione generata da innumerevoli messaggi e thread con ClickUp Clip . Questa funzionalità/funzione di ClickUp consente di registrare schermate e condividere i video per ottenere spiegazioni chiare. È anche possibile trascrivere i clip con l'IA, compresi i frammenti e le indicazioni temporali.

La parte migliore? La trascrizione è ricercabile e viene visualizzata in tutte le ricerche effettuate tramite la Ricerca connessa di ClickUp.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image14-2.png Catturate le schermate e spiegate idee e flussi di lavoro in ClickUp Clip /$$$img/

catturare le schermate e spiegare idee e flussi di lavoro con ClickUp Clips_

ClickUp Promemoria

Proprio come per i promemoria di Slack, è possibile impostare Promemoria di ClickUp per qualsiasi cosa: date, riunioni e attività. È possibile aggiungerli da qualsiasi punto di ClickUp e includere allegati o programmi ricorrenti. È anche possibile creare promemoria da attività e commenti, in modo che il team sappia a chi dare seguito.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image20-2.png Tenere sotto controllo le attività di ClickUp Promemoria /$$$img/

rimanete in cima alle vostre attività con ClickUp Reminders

ClickUp Riunioni

Gestite tutte le riunioni, dalle standup quotidiane alle sincronizzazioni settimanali, ai kick-off dei progetti e alle discussioni sulle funzionalità/funzioni con ClickUp Meetings Riunioni con ClickUp . Consente di prendere note, gestire programmi e assegnare elementi d'azione in un unico posto.

ClickUp Calendario

Monitorate le riunioni, visualizzate il lavoro, programmate le attività e gestite le tempistiche dei progetti con ClickUp Calendar La visualizzazione Calendario di ClickUp. In questo modo si informano i compagni di squadra sui piani del progetto, sulle scadenze imminenti e sulla Sequenza delle attività.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image6-9-1400x873.png Visualizzare il lavoro e programmare/rischedulare le attività di ClickUp Calendario /$$$img/

visualizzare il lavoro e pianificare/rischedulare le attività di ClickUp Calendar_

Oltre a queste funzionalità/funzione, ClickUp offre oltre 1000 integrazioni native. È possibile connettere lo strumento con le app preferite, tra cui Slack. Integrazione di ClickUp con Slack vi aiuterà a gestire le attività di ClickUp senza abbandonare le discussioni.

Con questa integrazione, è possibile:

Creare attività di ClickUp dal vostro feed di Slack

Accedere ai collegamenti alle attività in Slack con tutti i dettagli e il contesto, in modo da poter agire su di esse

Gestire le date di scadenza, gli stati e le priorità dai canali Slack

Creare attività e commenti dai messaggi

Ricevere notifiche delle attività su Slack

Ottimizzare i flussi di lavoro con ClickUp

I modelli di Slack sono ottimi per automatizzare i flussi di lavoro. Ma non si può negare la loro funzione limitata. Non consentono di creare flussi di lavoro personalizzati e svolgono un ruolo di supporto nella creazione di flussi di lavoro per il project management.

È qui che nasce l'esigenza di una piattaforma di produttività all-in-one come ClickUp.

Con ClickUp si ottengono gratis modelli facilissimi da usare che supportano tutti i tipi di flussi di lavoro, dalle riunioni al monitoraggio delle funzionalità/funzione, e un'ampia serie di potenti funzionalità di project management.

Quindi, se volete risparmiare il vostro tempo passando da un'app all'altra e creare un processo di sviluppo senza soluzione di continuità, iscrivetevi oggi stesso a ClickUp !