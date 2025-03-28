Fogli Google gratis per moduli d'ordine

La gestione degli ordini, dei dati dei clienti, dei dettagli dei prodotti e delle transazioni commerciali può diventare rapidamente opprimente per chiunque, sia esso titolare di una piccola azienda, libero professionista o professionista.

Senza un sistema solido, le cose possono andare rapidamente fuori controllo.

È qui che entrano in gioco i modelli di moduli d'ordine di Fogli Google!

Rendono più facile la gestione degli ordini e la tenuta dei registri, aiutandovi a **mantenere l'organizzazione e il controllo

In questo blog esploreremo cosa rende un modulo d'ordine eccellente e condivideremo alcuni dei modelli meglio progettati e dei modelli gratuiti di Fogli Google per aiutarvi a gestire gli ordini come un professionista.

Cosa rende un buon modello di modulo d'ordine per Fogli Google?

Un buon modello di modulo d'ordine per Fogli Google fa molto di più che catturare le informazioni di base: ottimizza l'intero processo d'ordine. Vi aiuta a rimanere organizzati, a ridurre gli errori e a risparmiare tempo, in modo che possiate concentrarvi su ciò che conta: far crescere la vostra azienda.

Esploriamo i componenti che dovete considerare mentre cercate quello giusto in base alle vostre esigenze:

P layout strutturato: un buon Fogli Googlemodello di modulo d'ordine include righe e colonne chiaramente definite che rendono facile la navigazione e l'inserimento dei dati

un buon Fogli Googlemodello di modulo d'ordine include righe e colonne chiaramente definite che rendono facile la navigazione e l'inserimento dei dati Campi essenziali: Assicurarsi che il modello presenti campi personalizzati come il nome del cliente, le informazioni di contatto, l'ID dell'ordine, i dettagli del pagamento e così via, consentendo di gestire e memorizzare le informazioni chiave in un unico posto

Assicurarsi che il modello presenti campi personalizzati come il nome del cliente, le informazioni di contatto, l'ID dell'ordine, i dettagli del pagamento e così via, consentendo di gestire e memorizzare le informazioni chiave in un unico posto Opzioni di personalizzazione: Deve consentire di personalizzare le sezioni del modello in base alle esigenze specifiche della vostra azienda

Deve consentire di personalizzare le sezioni del modello in base alle esigenze specifiche della vostra azienda Funzionalità/funzione di calcolo dei dati: Scegliete modelli con formule integrate per calcolare automaticamente totali, tasse e sconti, eliminando errori manuali e risparmiando tempo

Scegliete modelli con formule integrate per calcolare automaticamente totali, tasse e sconti, eliminando errori manuali e risparmiando tempo Capacità di integrazione: Un ottimo modello di modulo d'ordine dovrebbe integrarsi facilmente con il vostro flusso di lavoro, facendovi risparmiare tempo e lavoro richiesto nel processo

Modelli di moduli d'ordine per Fogli Google

Ecco alcuni dei migliori modelli di moduli d'ordine gratuiti per Fogli Google:

1. Modello di tracciatore di ordini su Fogli Google di GooDocs

via GooDocs Tenete sotto controllo tutti gli ordini con il modello Fogli Google Order Tracker di GooDocs. Questo modello presenta tutte le funzionalità/funzione dei campi colonna essenziali per gestire e monitorare gli ordini e rimanere organizzati in un unico posto. Inoltre, aiuta a fornire ai provider aggiornamenti precisi sulle consegne e sui tempi di arrivo previsti.

Tra le sue funzionalità/funzione spiccano il layout semplice in bianco e grigio e la compatibilità con Fogli Google e Microsoft Excel.

Perché vi piacerà

Campi personalizzati, immagini e altro ancora per soddisfare le esigenze della vostra azienda

Tenere traccia dei dettagli dei clienti, dell'importo del pagamento e dello stato di spedizione degli ordini con colori diversi

Tracciate le vostre prestazioni in numeri e percentuali per ogni fase, dall'ordine ricevuto fino alla spedizione nota sulla merce ricevuta ideale per: Piccoli rivenditori, aziende di e-commerce e provider di servizi che gestiscono più ordini al giorno o contemporaneamente

Scarica questo modello

2. Fogli Google Modulo d'ordine semplice by GooDocs

via GooDocs Fogli Google Modulo d'ordine semplice di GooDocs è un modello semplice, facile da usare e personalizzabile per raccogliere facilmente varie informazioni relative agli ordini.

Permette di raccogliere e memorizzare tutto, dai dettagli dell'ordine e del cliente alle informazioni relative al pagamento e alla consegna. Questo riduce la complessità del processo d'ordine e aiuta a garantire ai clienti un'esperienza di transazione senza interruzioni.

Perché vi piacerà

Creazione di moduli d'ordine su misura, intuitivi ed efficaci

Modificare i moduli su Modulo o Excel

Semplificare il processo di invio ed evasione degli ordini

ideale per: Liberi professionisti, piccole aziende e tutti coloro che hanno bisogno di un modo semplice ma efficace per elaborare ed evadere gli ordini

3. Fogli Google Modello di ordine di lavoro semplice di GooDocs

via GooDocs Supponiamo di gestire un'azienda orientata ai servizi e di voler acquisire facilmente i dettagli degli ordini di lavoro. In questo caso, utilizzare il Foglio Google semplice modello di ordine di lavoro di GooDocs è un'idea eccellente.

Caratterizzato da un design pulito e semplice e da uno spazio per istruzioni chiare, questo modello di ordine di lavoro semplice di modello di ordine di lavoro vi aiuta a semplificare le richieste e gli incarichi di lavoro e a garantire che le attività vengano eseguite con esito positivo.

Perché vi piacerà

Creare, distribuire e monitorare gli ordini di lavoro senza difficoltà

Mantenere un registro chiaro degli ordini di lavoro

Miglioramento della produttività del lavoro e della soddisfazione dei client

ideale per: Aziende e professionisti orientati ai servizi che desiderano acquisire e migliorare la gestione delle richieste e degli incarichi di lavoro

4. Modello di ordine di acquisto per freelance di GooDocs

via GooDocs Semplificate il processo d'ordine con modelli di ordine d'acquisto come il Modello di ordine d'acquisto per freelance di GooDocs. Questo modello di ordine di acquisto di base presenta una funzionalità/funzione professionale in rosso e nero e un layout strutturato con sezioni chiare per "Ordinato da" e "Ordinato a"

Include anche sezioni che elencano le informazioni relative agli elementi dell'ordine e ai termini di pagamento. Come nuovo file in Sheets o Excel, è possibile personalizzare questo modello modello di ordine d'acquisto per soddisfare le vostre esigenze aziendali.

Perché vi piacerà

Facilita la comunicazione tra voi e i vostri client

Elenco numerato della vostra tariffa oraria e del numero di ore lavorate e fatturazione ai client di conseguenza

Menzione di importanti componenti aggiuntivi nella sezione separata delle note aggiuntive

ideale per: Professionisti freelance che desiderano semplificare il proprio flusso di lavoro per gli acquisti

5. Modello di ordine commerciale di GooDocs

via GooDocs L'elemento successivo nell'elenco dei moduli d'ordine di Fogli Google è il modello di ordine commerciale di GooDocs.

Questo modello, di colore blu e ben organizzato, presenta sezioni per "Fattura a" e "Spedizione a". Consente di elaborare gli ordini dei clienti in base alle opzioni di pagamento e di consegna preferite e di gestire gli ordini commerciali senza problemi.

Perché vi piacerà

Facilita il processo di creazione, elaborazione e consegna degli ordini

Monitoraggio e mantenimento di registri completi degli ordini commerciali

Migliorare la professionalità e la reputazione della vostra azienda

ideale per: Aziende e venditori online che hanno bisogno di gestire più ordini e transazioni commerciali, assicurando al contempo una registrazione accurata e la soddisfazione dei clienti

6. Fogli Google Modulo d'ordine by Lido.app

via Lido.appFogli Google Modulo d'ordine by Lido.app fornisce una soluzione organizzata per la gestione degli ordini.

Questo modello include diverse colonne per aiutarvi a catturare le informazioni chiave relative all'acquirente e al venditore, simili a quelle che si trovano sul sito web di Google modelli di elenco dei fornitori . Consente di mantenere un registro centralizzato di tutti gli ordini e di evitare il fastidio di calcolare manualmente l'importo da pagare per ogni ordine.

Perché vi piacerà

Calcolo automatico dell'importo finale di ogni ordine

Tiene traccia degli ordini con i loro numeri identificativi unici

Funziona su qualsiasi dispositivo compatibile con Fogli Google

ideale per: Titolari di piccole aziende, venditori al mercato e chiunque cerchi un modo rapido ed efficace per acquisire e gestire gli ordini

Limiti dell'utilizzo di Fogli Google per la gestione degli ordini

Sebbene strumenti come Fogli Google, Moduli Google, Documenti Google e Google Drive offrano soluzioni potenti per la gestione degli ordini, delle transazioni commerciali e dei registri, essi presentano dei limiti che possono ostacolare l'efficienza, tra cui:

Problemi di prestazioni: La gestione di grandi quantità di dati sugli ordini in Fogli Google può essere difficile con la crescita dell'azienda. Fogli di calcolo con numerose righe, formule e calcoli possono rallentare il tempo di caricamento, ritardare l'elaborazione e portare a errori nell'analisi, con un impatto negativo sulla produttività

La gestione di grandi quantità di dati sugli ordini in Fogli Google può essere difficile con la crescita dell'azienda. Fogli di calcolo con numerose righe, formule e calcoli possono rallentare il tempo di caricamento, ritardare l'elaborazione e portare a errori nell'analisi, con un impatto negativo sulla produttività Problemi di collaborazione: Sebbene Fogli Google offra funzionalità di collaborazione in tempo reale, la modifica simultanea dello stesso foglio di calcolo da parte di più membri del team può causare problemi. Senza un attento controllo delle versioni o una comunicazione chiara, le modifiche apportate da un membro possono sovrascriversi o entrare in conflitto con il lavoro di un altro, risultando in confusione o addirittura in una perdita di dati

Sebbene Fogli Google offra funzionalità di collaborazione in tempo reale, la modifica simultanea dello stesso foglio di calcolo da parte di più membri del team può causare problemi. Senza un attento controllo delle versioni o una comunicazione chiara, le modifiche apportate da un membro possono sovrascriversi o entrare in conflitto con il lavoro di un altro, risultando in confusione o addirittura in una perdita di dati Assenza di funzionalità/funzione avanzate: Fogli Google non è in grado di fornire funzioni avanzate essenziali per una gestione efficace degli ordini. A differenza dei software dedicati, Sheets non offre strumenti integrati per il monitoraggio dell'inventario, la fatturazione automatizzata o la gestione delle relazioni con i clienti (CRM), limitando la capacità di ottimizzare i processi

Fogli Google non è in grado di fornire funzioni avanzate essenziali per una gestione efficace degli ordini. A differenza dei software dedicati, Sheets non offre strumenti integrati per il monitoraggio dell'inventario, la fatturazione automatizzata o la gestione delle relazioni con i clienti (CRM), limitando la capacità di ottimizzare i processi **Un altro svantaggio di Fogli Google è la sua dipendenza da una connessione a Internet per ottenere tutte le funzioni. Sebbene offra capacità offline limitate, funzionalità/funzione come gli aggiornamenti in tempo reale, la collaborazione e l'accesso ai dati più recenti sono limitate senza una connessione stabile a Internet

Alternativa ai modelli di modulo d'ordine di Google Fogli

trovare Fogli Google e moduli d'ordine in Excel allora è il momento di salire di livello con gli strumenti di gestione degli ordini di piattaforme come ClickUp .

Questi potenti strumenti offrono maggiore flessibilità, automazione ed efficienza, aiutandovi a tenere sotto controllo tutto senza problemi.

ClickUp offre strumenti scalabili, da Modulo ClickUp e software CRM a ClickUp Brain e Automazioni, per semplificare la gestione degli ordini e la tenuta dei registri. Inoltre, fornisce un ampio intervallo di modelli altamente personalizzabili, da elenchi di provider e moduli d'ordine a modelli per il piano degli account per migliorare l'efficienza operativa.

Esploriamo alcuni dei migliori modelli di moduli d'ordine offerti da ClickUp.

1. Modello di modulo d'ordine per prodotti ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/product-order-form.jpg Modulo d'ordine di un prodotto https://app.clickup.com/signup?modello=t-205346443&department=operations&\_gl=1\*1mx7pn0\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdJSN1VpaUVfYlCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello

Rendete l'ordine dei prodotti più semplice per i vostri clienti con il modello Modello di modulo d'ordine per prodotti ClickUp .

Questo modello semplifica la raccolta di informazioni importanti, come il contatto del cliente, il prodotto e i dettagli del pagamento. Oltre al modulo d'ordine del prodotto, fornisce visualizzazioni personalizzabili come la vista Elenco nuovi ordini, la vista Stato ordini e la vista Problemi ordini.

Utilizzando questo modello, è possibile tenere traccia degli ordini in diverse fasi e comprendere e risolvere i problemi incontrati nel processo dell'ordine.

Perché vi piacerà

Fornisce ai clienti un modo efficiente per effettuare gli ordini, aumentandone la soddisfazione

Automazione della voce e organizzazione degli ordini in base allo stato, come ad esempio imballaggio, transito, ecc.

Facilitare il monitoraggio dell'ordine, dalla fase di compilazione a quella di evasione

Ottenere informazioni sulle abitudini di acquisto dei clienti

ideale per: Rivenditori e aziende che desiderano semplificare i processi di ordinazione e di evasione dei prodotti

💡 Pro Tip: Accelerate la gestione dei problemi dell'ordine con Documenti ClickUp . Questo strumento consente di registrare i problemi riscontrati durante il processo dell'ordine e le relative risoluzioni. Vi aiuta a creare una guida centralizzata che i vostri team possono utilizzare per risolvere i problemi ed evadere rapidamente gli ordini.

2. Modello di ordine d'acquisto e inventario ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Purchase-Order-and-Inventory-Template.png Modello di ordine di acquisto e inventario di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-110494721&department=operations&\_gl=1\*r2bq7p\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdJSN1VpaUVf2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello

Con il Modello di ordine di acquisto e inventario di ClickUp è possibile gestire l'inventario in modo efficace e monitorare tutti gli ordini di acquisto.

Vi aiuta a districarvi nel caos degli ordini di prodotti per la vostra azienda. Questo modello di inventario permette anche di monitorare i livelli delle scorte e di ridurre i costosi stockout.

Questo modello vi aiuta anche a monitorare i costi di acquisto, a evitare spese eccessive e a massimizzare il vostro potenziale di profitto.

Perché vi piacerà

Ricevere avvisi automatizzati in caso di esaurimento delle scorte di prodotto

Mantenere registrazioni accurate degli acquisti

Facilitare una gestione efficiente della catena di approvvigionamento

Assicurare che la vostra azienda continui a funzionare senza problemi

ideale per: Rivenditori, grossisti e titolari di aziende che cercano un modo strutturato per gestire gli ordini di acquisto e i livelli di inventario

**Per saperne di più 10 modelli di inventario gratis per Excel, Fogli e ClickUp

3. Modello di modulo d'ordine di modifica ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Change-Order-Modulo-for-Renovations-Template.png ClickUp Modulo d'ordine di modifica per ristrutturazioni modello https://app.clickup.com/signup?modello=t-205470734&department=other&\_gl=1\*1ou6h5e\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdJSN1VpaUVf2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello

Gestite le modifiche durante i diversi progetti di ristrutturazione con il modello Modello di modulo d'ordine di modifica di ClickUp .

Questo modello consente di raccogliere e registrare i dati del cliente, come il motivo della modifica, l'ID e la durata del contratto originale, la nuova durata del contratto, l'impatto, la priorità e altro ancora. Permette inoltre di organizzare gli ordini di modifica in base allo stato come ad esempio in revisione, rifiutati, approvati, ecc.

Con questo modello facile da usare, è possibile mantenere i progetti in linea con i tempi e il budget previsti e ridurre le possibilità di costosi ritardi.

Perché vi piacerà

Moduli personalizzati in base alle vostre diverse esigenze aziendali

Elenco di tutte le modifiche in un unico posto

Assicurarsi che le parti coinvolte siano sulla stessa pagina per quanto riguarda i costi e la Sequenza

Consentire la collaborazione con altre parti interessate

ideale per: Imprese edili, manifatturiere e altre aziende a progetto che desiderano gestire e monitorare efficacemente le modifiche ai progetti di ristrutturazione

4. Modello di modulo d'ordine per ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/339a45a6-600.png Modello di modulo d'ordine per i rifornimenti di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-205355714&department=operations&\_gl=1\*1k5lqnk\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdJSN1VpaUVfYlCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello

Sia che dobbiate rifornirvi di materiale per l'ufficio, sia che abbiate bisogno di materiali per grandi progetti di costruzione, il Modello di modulo d'ordine per forniture ClickUp ha pensato a voi. Utilizzate questo modello per inserire e tracciare lo stato degli ordini di fornitura.

Questo modello vi aiuta a registrare le forniture necessarie per ogni reparto, a inviare moduli d'ordine personalizzati ai fornitori per l'approvazione e ad assicurarvi di ricevere le forniture necessarie in tempo.

Perché vi piacerà

Organizzare l'inventario e la logistica con immagini e riepiloghi/riassunto

Riduzione della documentazione cartacea e degli oneri amministrativi

Migliorare la manutenzione dei registri

Garantire una collaborazione fluida con i fornitori

ideale per: Agenti di acquisto e aziende che desiderano migliorare il processo di ordine delle forniture, dalla richiesta alla consegna

5. Modello di modulo d'ordine per biscotti ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/cookie-order-form.png Modello di modulo d'ordine per i biscotti ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-205447658&department=other&\_gl=1\*o7dzrn\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello

Il Modello di modulo d'ordine per i biscotti ClickUp semplifica il processo di ordinazione di biscotti fatti in casa per i vostri personalizzati. Questo modello permette di cogliere e organizzare i dettagli dell'ordine in base al gusto e allo stato dell'ordine. Inoltre, vi aiuta a consegnare gli ordini in base alle date di scadenza.

Con questo modello è possibile registrare gli ordini di biscotti dei clienti presenti e futuri, fornire ai clienti aggiornamenti regolari sui loro ordini e migliorare l'esperienza complessiva dei clienti.

Perché vi piacerà

Consente di memorizzare in modo sicuro le informazioni sui clienti

Fornisce una procedura d'ordine chiara ed efficiente

Migliorare la gestione e ridurre gli errori negli ordini

Migliorare la soddisfazione dei clienti e ampliare la vostra base di clientela

ideale per: I panificatori e le aziende alimentari che desiderano ottimizzare i processi di presa d'ordine e di consegna

💡 Pro Tip: Utilizzare Automazioni ClickUp per automatizzare la modifica dello stato degli ordini. È sufficiente impostare determinate condizioni e regole; questo strumento farà ciò che è richiesto e informerà i clienti con gli aggiornamenti, facendovi risparmiare tempo prezioso e migliorando l'esperienza dei vostri clienti.

6. Modello per l'evasione degli ordini ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/5511e0a1-1000.png Modello per l'evasione dell'ordine ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-4389467&department=operations&\_gl=1\*1sc5v4w\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfYlCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello

Utilizzate questo modello per verificare se i prodotti richiesti sono in stock o se devono esserlo. Può anche aiutarvi a tenere informati i clienti sullo stato dei loro ordini una volta che li avete posizionati e imballati.

Perché vi piacerà

Facilita la standardizzazione dei processi di evasione degli ordini

Gestire in modo efficiente la disponibilità dei prodotti

Assicurare che gli ordini siano documentati correttamente

Migliorare la qualità dell'esperienza del cliente

ideale per: Le aziende di e-commerce che desiderano migliorare i propri processi di evasione degli ordini

7. Modello per gli ordini di gadget aziendali ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image1-19.png Modello per gli ordini di gadget aziendali ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-6489920&department=operations&\_gl=1\*mt6vbt\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNTTldjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfYlCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello

Mostrate il vostro apprezzamento per i dipendenti, i clienti e le parti interessate con il modello Modello per gli ordini di gadget aziendali ClickUp . Questo modello semplifica l'inserimento e la gestione degli ordini di swag e **aumenta la fedeltà e la reputazione del marchio

Con questo modello è possibile valutare quali elementi dello swag devono essere riforniti e determinare quali possono essere facilmente riforniti senza superare il budget. Con questo modello è anche possibile distribuire correttamente gli swag.

Perché vi piacerà

Monitoraggio dell'inventario degli swag in modo organizzato

Raggruppate gli ordini di swag in base allo stato, ad esempio nuovi ordini, pronti per la spedizione, spediti, ecc.

Personalizzate con attributi aggiuntivi per soddisfare le esigenze della vostra azienda

Garantire il controllo della qualità quando si tratta di ordini di swag

ideale per: Risorse umane, team di marketing e aziende che desiderano ottimizzare il processo di ordine degli swag aziendali

8. Modello di tracciatore commerciale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/Sales-Tracker-Template.png Modello di tracciatore delle vendite ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-182104365&dipartimento=vendite-crm&\_gl=1\*1u0wvp0\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello

Questo modello simile a un foglio di calcolo vi permette di prendere il controllo del vostro processo commerciale e di gestire meglio la vostra pipeline di vendita.

Perché vi piacerà

Valutare le prestazioni individuali e del team

Identificare le tendenze e le opportunità per aumentare le vendite commerciali

Monitorare lo stato di avanzamento del team verso il raggiungimento degli obiettivi

Facilitare il processo decisionale basato sui dati

ideale per: I team commerciali e i titolari di aziende che desiderano mantenere il controllo degli obiettivi di vendita e gestire meglio la pipeline di vendita

💡 Pro Tip: Usare ClickUp Brain per monitorare e analizzare i dati commerciali e gestire in modo più efficace la pipeline di vendita. Questo strumento dotato di IA può aiutarvi a identificare le tendenze delle prestazioni, a prevedere le vendite future e a consigliare strategie di vendita ottimizzate sulla base di dati in tempo reale.

9. Modello di modulo di pagamento ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Payment-Modulo-Template.jpg Modulo di pagamento ClickUp modello https://app.clickup.com/signup?modello=t-205379878&dipartimento=finanza-e contabilità&&&gl=1*ogdpcd*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRe4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello

Il Modello di modulo di pagamento ClickUp rende il processo di pagamento semplice per i vostri personalizzati. Questo modello personalizzabile e facile da usare aiuta a progettare moduli di pagamento con layout, font e colori che riflettono il marchio della vostra azienda.

Questo modello è in grado di raccogliere le informazioni relative agli ordini e ai pagamenti in un documento centralizzato e consente di raccogliere i pagamenti da molti clienti in modo rapido e sicuro.

Perché vi piacerà

Creazione di moduli di pagamento personalizzati e sicuri

Salvaguardare i dati raccolti con la crittografia

Assicuratevi che tutti siano aggiornati sui pagamenti con avvisi automatizzati

Tenere traccia accurata dei pagamenti e ridurre il rischio di errori

ideale per: Rivenditori, commercianti e aziende che desiderano raccogliere e tenere traccia dei pagamenti in modo organizzato e sicuro

Ottimizzare la gestione degli ordini e la tenuta dei registri con ClickUp

Una gestione efficace degli ordini è fondamentale per garantire la consegna tempestiva di prodotti e servizi, mantenere solide relazioni con i clienti e migliorare la reputazione aziendale.

I modelli di moduli d'ordine di Fogli Google possono semplificare la gestione di base degli ordini, ma presentano dei limiti che rendono essenziale la ricerca di alternative.

Con la crescita dell'azienda, l'aggiornamento manuale dei fogli di calcolo può diventare dispendioso in termini di tempo e soggetto a errori, soprattutto quando si gestiscono grandi volumi di dati o flussi di lavoro complessi.

Al di là delle basi, gli strumenti e i modelli di gestione degli ordini forniti da piattaforme come ClickUp si distinguono per la loro solidità alternativa al modulo d'ordine di Google modelli.

Con ClickUp Modulo, ClickUp Brain, modelli di moduli d'ordine personalizzabili e di facile utilizzo e molto altro ancora, ClickUp vi aiuta a creare facilmente moduli d'ordine, a gestire gli ordini, a monitorare le transazioni commerciali e a mantenere registri accurati. Iscriviti a ClickUp e aumentate oggi stesso l'efficienza della gestione degli ordini!