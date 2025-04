100 domande di controllo coinvolgenti per trasformare le riunioni

Una delle sfide più grandi che tutti i leader devono affrontare è quella di bilanciare l'autonomia dei dipendenti con la necessità di avere una struttura e una guida.

Un sondaggio condotto dalle analiste senior Priyanka Mehrotra e Stacia Grar mette in evidenza questa tensione.. l'88% degli intervistati preferisce un approccio ad alta fiducia e a basso tasso di microgestione, ma il 70% vuole comunque un controllo regolare con i manager.

Questo ci porta alla domanda: Come possono i manager conciliare queste esigenze apparentemente contraddittorie e garantire la soddisfazione dei dipendenti?

Un modo per farlo è porre regolarmente domande di controllo incentrate sulle esigenze e sugli obiettivi di carriera del team. Spostando l'attenzione dai risultati (completamento dell'attività) all'allineamento degli obiettivi, i manager possono mantenere un senso di connessione senza fare da micromanager. I dipendenti si sentono supportati, ma mantengono anche la titolarità del loro lavoro.

In questo post esploreremo come organizzare check-in incentrati sui dipendenti durante le riunioni, insieme a 100 domande pronte all'uso per vari scenari.

Che cosa sono le domande di check-in?

Le domande di check-in sono domande a risposta aperta o chiusa utilizzate per valutare il benessere emotivo, mentale e fisico delle persone, spesso in impostazioni come le riunioni di team o le valutazioni delle prestazioni 1:1. Le domande di check-in sono anche un ottimo modo per creare un rapporto e allentare la tensione, soprattutto nelle nuove impostazioni del team o durante le riunioni di lavoro le riunioni e i kickoff dei progetti .

Ecco alcune situazioni in cui è possibile utilizzare le domande di check-in.

Check-in settimanali

In qualità di manager, è fondamentale mantenere un contatto regolare con i membri del team. Un check-in settimanale vi dà un'idea precisa di ciò che i membri del vostro team stanno vivendo e di come questo possa influire sul loro lavoro e sulla loro produttività. Alcune idee che potete provare sono:

Lunedì motivati : impostazione di obiettivi e propositi per la settimana

: impostazione di obiettivi e propositi per la settimana Mercoledì del benessere : Domande a rotazione sullo standup per valutare il benessere dei membri del team

: Domande a rotazione sullo standup per valutare il benessere dei membri del team Giovedì della gratitudine: Chiedere ai compagni di squadra per cosa sono grati durante le riunioni stand-up del giovedì

Riunioni retrospettive

Le riunioni retrospettive sono sessioni strutturate che consentono ai team di riflettere sui progetti completati e di determinare le aree di miglioramento. Durante queste riunioni, è possibile porre domande di verifica mentre:

Aprire la riunione : Utilizzare le domande di check-in per creare uno spazio sicuro per un feedback onesto

: Utilizzare le domande di check-in per creare uno spazio sicuro per un feedback onesto Chiudere la riunione: Riflettere su quanto appreso in modo da poterlo applicare ai lavori futuri

Laboratori

Quando si conducono dei workshop, molti partecipanti potrebbero essere nuovi per voi e per gli altri. L'impostazione di un colloquio con loro può aiutare a farli sentire a proprio agio e a stabilire il tono per il resto della sessione. Potete provare a fare quanto segue:

Bilanciamento prima del workshop: Rompighiaccio per creare un rapporto e valutare la capacità mentale dei partecipanti di assorbire nuove informazioni

Rompighiaccio per creare un rapporto e valutare la capacità mentale dei partecipanti di assorbire nuove informazioni Check-in post-workshop: Ottenere un feedback dai partecipanti e valutare l'efficacia del workshop

L'inserimento di domande di verifica nelle riunioni del team può aiutarvi ad avere il polso dei sentimenti dei dipendenti e a creare un ambiente di lavoro di supporto.

Leggi anche: Come dire "solo check-in" in modo professionale

Vantaggi dell'uso delle domande di check-in

Vediamo in che modo le domande di check-in e i rompighiaccio divertenti possono migliorare le dinamiche del team, la produttività e la soddisfazione generale sul lavoro. Ecco quali sono i loro obiettivi:

Ridurre le cricche: I check-in regolari possono aiutare a rimuovere le barriere gerarchiche e incoraggiare la collaborazione interfunzionale

I check-in regolari possono aiutare a rimuovere le barriere gerarchiche e incoraggiare la collaborazione interfunzionale **Incoraggiare la vulnerabilità: creando uno spazio sicuro, i membri del team possono condividere le loro paure, i loro dubbi e le loro sfide senza essere giudicati

Promuovere l'empatia: attraverso la condivisione di esperienze e sfide personali, i membri del team possono sviluppare una comprensione più profonda gli uni degli altri

attraverso la condivisione di esperienze e sfide personali, i membri del team possono sviluppare una comprensione più profonda gli uni degli altri **Aumentare la produttività: affrontando i problemi in anticipo, i team possono evitare potenziali colli di bottiglia e ritardi

**Ridurre lo stress e l'ansia: la condivisione di preoccupazioni e timori può alleviare lo stress e l'ansia

**Rafforzare la coesione del team: i check-in regolari possono creare cameratismo e un senso di condivisione, migliorando la cultura aziendale

100 domande coinvolgenti per il check-in

E ora la parte migliore: ecco oltre 100 domande di verifica per qualsiasi tipo di riunione del team. Sono incluse domande per standup quotidiani, check-in settimanali, obiettivi, riunioni individuali e molto altro.

Rompighiaccio e divertimento

Il modo più semplice per evitare l'inevitabile imbarazzo delle riunioni? Aprirle con divertenti rompighiaccio e attività di team-building prima di passare alla conversazione in azienda. Ecco alcune idee per iniziare:

Se la vostra giornata lavorativa fosse filmata, chi sarebbe il protagonista? Se poteste vivere la vita di qualcun altro per un giorno, quale vita scegliereste? Quale emoji rappresenta meglio la vostra personalità? Da fare: preferite il silenzio, la musica o il rumore di fondo quando lavorate in profondità? Qual è l'esperienza di lavoro più strana o insolita che avete avuto? Qual è la vostra GIF preferita per il lavoro? Qual è il gadget da lavoro o l'oggetto di cancelleria più elegante? Se poteste inventare una nuova festività, quale sarebbe? Qual è la cosa più sciocca che ha terminato di fare al lavoro? Avete una pianta preferita in ufficio?

Vittorie e benessere personale

A chi non piace festeggiare e parlare dei propri successi? Anche le piccole vittorie possono essere un grande motivatore e dare il giusto tono alle riunioni orientate all'azione.

Se volete essere semplici ma genuini, anche chiedere alle persone della loro giornata e del loro stato d'animo può essere molto utile e dimostrare al vostro team che vi preoccupate davvero per loro.

Qual è una cosa positiva accaduta questa settimana? Qual è un obiettivo personale a cui state lavorando? Quale argomento o hobby non lavorativo vi ha interessato ultimamente? Come vi sentite oggi, fisicamente ed emotivamente? Cosa vi stressa ultimamente? Da fare per migliorare il vostro equilibrio tra lavoro e vita privata? Quando è stata l'ultima volta che vi siete presi una pausa e vi siete rilassati? Come gestite le emozioni negative? Qual è la vostra routine di allenamento preferita? Quanto vi sentite presenti in questo momento? Da quanto vi sentite in connessione con qualcosa di più grande di voi? Qual è un consiglio finanziario che ha fatto una grande differenza nella vostra vita?

Stato del lavoro e aggiornamenti

Può essere difficile parlare delle proprie difficoltà e dei propri problemi sul lavoro. Check-in aperti ed empatici sullo stato di avanzamento delle attività e sugli aggiornamenti possono fungere da ponte e permettere a tutti di cercare il supporto di cui hanno bisogno per fare il loro lavoro al meglio. Ecco alcune domande utili:

Come si stabilisce la priorità del carico di lavoro? Vi sentite più produttivi lavorando da casa o in ufficio? Quali strategie utilizzate per gestire il vostro tempo? Che cosa sta funzionando come previsto e che cosa no? Cosa cambiereste se poteste rifare questo progetto? Ci sono ostacoli che vi impediscono di andare avanti? Da fare, avete bisogno di ulteriori risorse o supporti? Che cosa vi ha messo a dura prova sul lavoro? Qual è una cosa che renderebbe più facile la vostra vita lavorativa?

Le dinamiche del team e la collaborazione

I check-in orientati al team sono un ottimo modo per creare dinamiche di squadra più forti e creare una migliore connessione con i colleghi. Provate queste domande per iniziare:

Valutare il morale del team su una scala da 1 a 10. Condividete una GIF per descrivere il vostro team. Qual è una cosa che possiamo fare per creare una cultura del team più positiva e inclusiva? Dare un saluto a qualcuno del team. C'è qualcosa che i membri del vostro team possono fare per aiutarvi a essere più efficaci? Stiamo sfruttando i punti di forza di ciascun membro del team? La voce di tutti viene ascoltata? Come possiamo festeggiare insieme gli esiti positivi? Come possiamo incoraggiare prospettive diverse nel nostro team? Vi sentite valorizzati dal team? Come possiamo migliorare la fiducia e il rispetto tra i membri del team? Da fare: vi sentite supportati dai vostri manager e dai dirigenti?

Obiettivi e priorità

Allineate gli obiettivi e le priorità principali con il vostro team con questo elenco di domande utili:

Quali sono le vostre tre priorità principali per questa settimana? Qual è una vittoria rapida che vi ha fatto sentire bene? State facendo progressi verso i vostri obiettivi a lungo termine? Come misurerete l'esito positivo del vostro progetto? A cosa vorreste dare priorità nelle prossime settimane? Come possiamo monitorare meglio il nostro stato verso gli obiettivi del team? Cosa vi impedisce di raggiungere i vostri obiettivi? Da fare per premiarsi per il raggiungimento degli obiettivi? Da fare per essere sempre account dei vostri obiettivi? Da fare per evitare che attività ad hoc facciano deragliare i vostri obiettivi a lungo termine?

Feedback e crescita

Volete che voi e il vostro team continuiate a crescere ogni giorno? Stabilite un ciclo regolare di feedback. I check-in durante gli standUp giornalieri, settimanali e mensili sono un'ottima opportunità da fare.

Quali sono i vostri metodi preferiti per dare e ricevere feedback? Ricevete abbastanza feedback? Qual è la parte più e meno preferita del vostro lavoro? Qual è un'area in cui potete migliorare questa settimana? Qual è una cosa che vorreste fare in modo diverso la prossima settimana? Qual è una cosa che avete imparato su di voi questa settimana? Il vostro ruolo attuale è in linea con le vostre aspirazioni di carriera? Qual è un'abilità che non usate al lavoro ma che vorreste usare? Ha avuto la sensazione di aver fallito in qualcosa di recente? Come possiamo aiutarvi a risolvere il problema?

Gestione delle attività e delle scadenze

Queste domande di verifica possono essere una manna dal cielo per prevedere gli ostacoli del progetto e affrontare i rischi che ne compromettono il completamento nei tempi previsti.

Qual è il vostro carico di lavoro? Ci sono attività che potete delegare o rimandare? Siete sulla buona strada per rispettare la scadenza? Le scadenze vi motivano (o demotivano)? Da fare per migliorare la produttività? Che cosa occupa la maggior parte del vostro tempo? Come riuscite a bilanciare le riunioni con il lavoro profondo? Come evitate il multitasking? Cosa vi impedisce di iniziare o finire un'attività? Qual è un'attività che vi ha fatto perdere molto tempo? Cosa dovremmo mantenere, mettere in pausa o smettere di fare nel progetto?

Innovazione e creatività

Stanchi di dire: "Qualcuno ha qualche idea?"

Date impulso al brainstorming creativo nelle vostre riunioni con queste nuove domande.

Qual è la campagna che fareste o la funzionalità/funzione che realizzereste se aveste risorse illimitate? Qual è un modo per incoraggiare una cultura dell'innovazione? Qual è un esperimento che vorreste provare, anche se le probabilità di fallimento sono più alte? Qual è una tecnica di brainstorming che trovate utile? Qual è il vostro sfogo creativo preferito? Qual è la tecnologia del futuro che vi entusiasma? Qual è una cosa che possiamo fare per sconvolgere il mercato? Qual è un esercizio di mindfulness che ha migliorato la vostra creatività? C'è un particolare prodotto o servizio offerto da un concorrente che secondo voi avremmo potuto introdurre per primi? Qual è un modo per differenziarci dai nostri concorrenti?

Comunicazione e collaborazione

👀**Da fare?

I lavoratori sono 12 volte hanno più probabilità di essere impegnati quando si fidano dei loro team leader?

Queste domande vi permettono di comunicare con il vostro team con maggiore empatia e di costruire trasparenza e fiducia.

Ci sono delle falle nella comunicazione che dobbiamo affrontare? Qual è un modo per migliorare le sessioni di brainstorming del nostro team? Da fare: preferite conversazioni sincrone o asincrone? Stiamo affrontando i conflitti in modo aperto e onesto? Quali strumenti possiamo usare per rimanere in connessione? Come possiamo praticare l'ascolto attivo? Qual è il vostro stile di comunicazione: scritto, verbale o visivo? Ci sono situazioni in cui vi sentite esitanti a parlare? Da fare per ridurre al minimo le distrazioni e massimizzare la produttività durante le riunioni del team? C'è qualche membro specifico del team con cui vorreste entrare maggiormente in connessione? Come possiamoincoraggiare tutti a partecipare alle riunioni?

Apprendimento e sviluppo

Infine, i dipendenti desiderano davvero avere l'opportunità di imparare e crescere . Investire nelle persone, nelle loro aspirazioni e motivazioni, contribuisce a creare legami tra i membri del team, i gestori del team e l'organizzazione.

Quindi, dovete chiedere ai vostri dipendenti:

Quale nuova competenza vorresti imparare? Siete alla ricerca di feedback e tutoraggio? Da fare per migliorare le vostre conoscenze e competenze? Che cosa avete sempre voluto provare ma non l'avete fatto? Da dove vi vedete tra cinque anni? Cosa state leggendo o imparando attualmente? Cosa avete imparato di recente? Come vi mantenete aggiornati sulle ultime tendenze e tecnologie? Avete pensato di creare un marchio professionale? Da quali strumenti vi servite per monitorare i vostri stati e per essere sempre responsabili? Quale piattaforma o comunità online è stata più utile per il vostro sviluppo professionale? Avete mai impostato un sistema di ricompensa o una sfida per motivarvi a imparare? Qual è la vostra opinione sull'apprendimento esperienziale? È sopravvalutato o utile?

💡Pro Tip: Fate attenzione a quando e dove_ porre le vostre domande di check-in. I check-in per rompere il ghiaccio, le domande sugli aggiornamenti del lavoro e sulla comunicazione, ecc. possono essere fatti in un'impostazione di gruppo. Al contrario, le domande relative al feedback e alla salute devono essere poste in un'impostazione privata, uno a uno.

Migliorare i check-in e le riunioni con gli strumenti

Dato che il lavoro da remoto (e le riunioni online) sono sempre più comuni, la tecnologia può aiutare a combattere la stanchezza virtuale, a migliorare la collaborazione del team e a ottimizzare i processi di riunione con strumenti come la presa di note o la creazione di programmi da parte dell'IA.

Vediamo come utilizzare software di gestione del lavoro come ClickUp per semplificare le riunioni e i check-in e rendere le conversazioni organizzate e organiche.

Aumentare la collaborazione con strumenti di lavagna online

Se ospitate le vostre sessioni di brainstorming online, gli strumenti di whiteboarding possono aiutarvi a mappare visivamente le idee, a collaborare in tempo reale e a stimolare il pensiero creativo, sia che si tratti di disegni a mano libera per spiegare un concetto creativo o di diagrammi di flusso per progettare flussi di lavoro sistematizzati. Lavagne online ClickUp permette ad esempio di disegnare figure, aggiungere forme, creare note adesive e collegare oggetti per visualizzare i propri pensieri. È inoltre possibile aggiungere alle lavagne online immagini, collegamenti e documenti dall'area di lavoro di ClickUp per avere tutte le risorse informative in un unico posto durante il brainstorming.

Organizzate riunioni virtuali interattive con le lavagne online di ClickUp

La parte migliore? I team remoti possono lavorare insieme sulla lavagna online, rendendo ogni riunione un'esperienza interattiva e collaborativa.

Organizzare i dettagli della riunione

Secondo la maggior parte dei sondaggi, i dipendenti partecipano in media a 10-15 riunioni a settimana. Per i manager, questo numero può raddoppiare, arrivando fino a 30 riunioni settimanali.

Da fare, quindi, per tenere sotto controllo le riunioni? Questo include la partecipazione alla riunione vera e propria e la gestione di tutti i lavori amministrativi, come ad esempio programmi delle riunioni , verbali e note.

La soluzione: uno strumento che aiuta a creare un sistema per monitorare e gestire le riunioni. Ad esempio, con ClickUp Riunioni è possibile impostare programmi per le riunioni, documentare riepiloghi/riassunti e monitorare gli elementi da intraprendere, il tutto da un'unica postazione.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-273-1400x1161.png Riunioni ClickUp: domande di check-in /$$$img/

Documentate il programma della riunione, gli elementi d'azione e altro ancora con ClickUp Meetings

Da fare:

Organizzare in modo efficiente le riunioni del team creando elenchi separati all'interno della cartella "Riunioni"

Creare un'attività per ogni Elenco riunioni, in modo da poter tenere traccia direttamente degli aggiornamenti e delle attivitànote della riunione all'interno di quell'attività

Utilizzate le attività ricorrenti per le riunioni che si svolgono in periodi regolari, come gli standup giornalieri e le revisioni trimestrali

Utilizzare il file Visualizza il calendario di ClickUp per visualizzare le riunioni nel formato tradizionale del calendario

Aggiungete le vostre note a un file Blocco note ClickUp in modo da poterli facilmente convertire in attività o elementi d'azione dopo la riunione

Ma non è tutto! È possibile utilizzare la funzione Modello di programma ClickUp per fissare gli obiettivi delle riunioni, delineare il Programma, monitorare le presenze e documentare le decisioni chiave in un unico luogo.

Modello di programma per ClickUp

Il modello di Programma ClickUp è composto da tre parti:

Informazioni sulla riunione : Qui si delinea lo scopo della riunione, la logistica e chi è il relatorepartecipare alla riunione Programma : Elenco dei punti da trattare e del nome del partecipante che li solleverà durante la riunione

: Qui si delinea lo scopo della riunione, la logistica e chi è il relatorepartecipare alla riunione Dettagli post riunione: Qui si aggiungono la registrazione della riunione e le note della riunione, oltre ai dettagli sulla data della prossima riunione

Duplicando questo documento e creando un Programma per ogni riunione, individuale o di gruppo, è possibile risparmiare tempo e mantenere le riunioni mirate.

Documentare il verbale della riunione

Con il numero di riunioni a cui partecipate ogni settimana, è inevitabile che dimentichiate qualcosa. Ecco perché i verbali delle riunioni -un resoconto scritto di ciò che è accaduto durante la riunione, sono diventati un protocollo standard per le riunioni.

Iniziate con un modello come $$$a Modello di verbale di riunione di ClickUp per avere un formato standardizzato per tutte le riunioni del team. Questo modello consente di creare sottopagine per ogni riunione o di avere tutti i verbali in un documento unico, qualunque sia il metodo preferito.

/$$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-275.png Modello di verbale di riunione ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-15041&department=other Scarica questo modello /$$$cta/

Questo modello comprende le seguenti sezioni:

Partecipanti : I partecipanti presenti alla riunione

: I partecipanti presenti alla riunione Elementi di azione : Attività che sono state confermate insieme alle DRI e alle scadenze

: Attività che sono state confermate insieme alle DRI e alle scadenze Salva per dopo : Argomenti o idee che richiedono ulteriori discussioni

: Argomenti o idee che richiedono ulteriori discussioni Aggiornamenti generali : Annunci fatti durante la riunione

: Annunci fatti durante la riunione Bloccanti: Eventuali ostacoli o sfide che potrebbero impedire lo stato del progetto

Utilizzando un format standardizzato per i verbali delle riunioni, è possibile garantire che tutte le informazioni essenziali, dagli elementi di azione alle decisioni, siano facilmente accessibili.

Velocizzare le operazioni di riunione con l'IA

Come abbiamo già visto, Strumenti di IA per prendere nota delle riunioni possono annotare elementi di azione e creare riepiloghi/riassunti delle riunioni in modo automatico. Da fare è solo estrarre le informazioni importanti e aggiungerle al documento del verbale della riunione.

Ma non finisce qui. È possibile utilizzare un motore GenAI come ClickUp Brain per riepilogare i verbali delle riunioni o per estrarre elementi d'azione specifici. Ad esempio, se fate molti check-in, potete chiedere a ClickUp Brain di fornire un riepilogo/riassunto degli ultimi cinque check-in, in modo da avere un'idea generale dei sentimenti del team.

Riepilogare gli aggiornamenti e gli elementi della riunione con ClickUp Brain

ClickUp Brain può essere utilizzato anche per formulare domande di check-in creative per le riunioni o per sfruttare i prompt dell'AI per creare automazioni del flusso di lavoro per attività di routine come la programmazione di riunioni ricorrenti o l'invito dei partecipanti alle riunioni.

Utilizzate ClickUp Brain per redigere le domande per il check-in delle riunioni

Continuare le conversazioni al di fuori dello strumento della riunione

Se durante la riunione non è stato possibile discutere a fondo punti importanti, è possibile creare una conversazione di gruppo o aggiungere commenti al documento delle note della riunione per continuare il dialogo. In questo modo è possibile condividere informazioni dettagliate e conversazioni approfondite in modalità asincrona, a proprio piacimento, invece di organizzare riunioni che durano ore.

Ad esempio, è possibile creare un canale per ogni riunione nello strumento di comunicazione del team, come ad esempio ClickUp Chattare per condividere risorse, monitorare elementi d'azione e avere conversazioni ad hoc sui prossimi passaggi.

Eseguire riunioni asincrone e aggiornamenti di stato con ClickUp Chattare

ClickUp Chat è davvero efficace nell'aiutarvi a risolvere i problemi in modo istantaneo. Poniamo il caso che chiediate a qualcuno del vostro team come sta andando la giornata e che questi vi dica che è un po' in affanno perché sono successe delle cose personali.

Poiché ClickUp Chat è connessa all'intero flusso di lavoro in ClickUp, è possibile utilizzare i riepiloghi dell'AI per esaminare il carico di lavoro della giornata, conferire con altri membri del team e/o con gli stakeholder, ridefinire le priorità, riprogrammare e/o riassegnare le attività, il tutto direttamente dalla chat. Nulla può essere tralasciato, perché tutto è in connessione. E tutto è iniziato con un semplice check-in.

Il verdetto? Lasciate che gli strumenti di riunione intelligenti si occupino del lavoro delle vostre riunioni di check-in, in modo che possiate concentrarvi sulla conversazione vera e propria e utilizzarla per ottenere risultati d'impatto.

Dos e Don't per Check-in efficaci

È giunto il momento di conoscere il galateo dei check-in, in modo che le vostre domande siano più incisive durante le riunioni del team e non risultino insensibili o invadenti.

Iniziamo con le cose da fare:

Inquadrare le domande in modo positivo per incoraggiare una comunicazione aperta e onesta

Creare un ambiente sicuro e di supporto in cui i membri del team si sentano a proprio agio nella condivisione di pensieri e sentimenti

Adattare il proprio stile di check-in alle esigenze e alle preferenze del singolo individuo

Mantenere i check-in concisi e mirati per evitare perdite di tempo

Se necessario, dare seguito a qualsiasi preoccupazione o problema sollevato durante il check-in

E ora le cose da non fare:

Evitare di fare domande troppo dettagliate o invadenti

Non concentratevi solo sul lavoro. Includere check-in personali per promuovere relazioni più solide e benessere

Assicurarsi che nessuno domini la conversazione e che tutti possano condividere i propri pensieri

Non evitate le conversazioni difficili. Affrontate direttamente i conflitti e fornite un feedback costruttivo

Non essere sprezzanti e prendere sul serio le preoccupazioni e le idee dei membri del team

💡Pro tip:

Formulate domande che vi aiutino a controllare i compagni di squadra, non a controllarli.

Ecco come si differenziano:

I check-in sono empatici, non giudicanti e incentrati sul team : "Come ti senti riguardo al progetto? C'è qualcosa di specifico che vorresti discutere o qualche sfida che stai affrontando?"

: "Come ti senti riguardo al progetto? C'è qualcosa di specifico che vorresti discutere o qualche sfida che stai affrontando?" I check-up sono diretti e focalizzati sui risultati: "Qual è lo stato attuale del progetto? L'ha terminato?"

Umanizzare le riunioni del team con ClickUp

Una domanda di check-in ben fatta può rivitalizzare le riunioni del team, favorendo un ambiente di lavoro positivo e forti dinamiche di squadra. Ponendo domande ponderate e non giudicanti, potete creare uno spazio di comunicazione aperta, empatia e connessione genuina con ogni membro del team.

Combinando le domande di check-in del team con strumenti come lavagne online e app per prendere appunti, è possibile ottimizzare i tempi delle riunioni, migliorare la collaborazione e ottenere risultati migliori. Ecco perché vi consigliamo di provare uno strumento di gestione del lavoro all-in-one come ClickUp.

Vi aiuta a organizzare le riunioni, a renderle collaborative e ad automatizzare le operazioni di riunione, in modo che possiate concentrarvi sulla facilitazione di discussioni significative e sulla guida delle decisioni.

Siete curiosi di saperne di più? Iscrivetevi gratuitamente a ClickUp e scopri come semplifica la gestione delle riunioni.