Come partecipare alle riunioni in modo efficace

Siete in riunione circondati da colleghi e avete un'idea brillante sulla punta della lingua. Ma la conversazione continua a tornare sui soliti punti. Vi suona familiare?

Troppo spesso le riunioni non sono tanto una piattaforma per l'innovazione quanto un esercizio per perdere tempo.

Ma non deve essere così.

Pensate a riunioni in cui tutti si sentano autorizzati a condividere i propri pensieri, in cui le idee si scontrino per creare qualcosa di veramente prezioso. La chiave è la partecipazione attiva del team. Non vi limitate a presentarvi, ma portate in tabella le vostre idee, le vostre competenze e le vostre prospettive uniche. Facendo sentire la vostra voce, aiutate voi stessi e fate emergere il genio collettivo della stanza.

Scopriamo come partecipare in modo efficace e trasformare le temute e inutili riunioni in sessioni energizzanti che producono risultati.

Necessità e vantaggi della partecipazione attiva alle riunioni

La partecipazione attiva del team ha il potenziale per trasformare una discussione che perde energia in un vibrante scambio di idee.

Da dove fare per iniziare?

La partecipazione attiva inizia con l'ascolto attivo. Questo significa impegnarsi pienamente nella conversazione, non solo aspettare il proprio turno di parola.

L'esperto di comunicazione Stephen R. Covey ha sottolineato l'importanza di "cercare prima di tutto di capire, poi di essere capiti" nel suo bestseller internazionale, Le 7 abitudini delle persone altamente efficaci. Questo principio sottolinea l'importanza dell'ascolto nella partecipazione alle riunioni. Quando i membri del team ascoltano e contribuiscono attivamente, emergono nuove prospettive e soluzioni creative.

I vantaggi? La partecipazione attiva alle riunioni, con un'enfasi sull'ascolto, può risultare in:

Miglior processo decisionale: Una diversità di visualizzazioni porta a soluzioni complete

Una diversità di visualizzazioni porta a soluzioni complete **Comunicazione più chiara: una conversazione coinvolgente riduce la confusione e gli errori di comunicazione

**Aumento del morale e dell'impegno: i dipendenti che si sentono ascoltati e valorizzati diventano più produttivi e investono nel loro lavoro

**Relazioni più profonde: l'impegno attivo favorisce la fiducia e il rispetto tra i membri del team

Risparmio di tempo: Sono necessarie meno riunioni di follow-up quando tutti sono sulla stessa pagina fin dall'inizio

Sono necessarie meno riunioni di follow-up quando tutti sono sulla stessa pagina fin dall'inizio **Crescita personale: la partecipazione attiva costringe a uscire dalla propria zona di comfort e porta a uno sviluppo personale

La partecipazione attiva alle riunioni va oltre l'essere un buon giocatore del team. In sostanza, si sfrutta il potere dei diversi punti di vista e del cervello collettivo per trasformare le riunioni frequenti in opportunità di innovazione e di stato.

Modi di partecipare attivamente a una riunione

Ecco 10 modi praticabili per diventare un partecipante attivo alle riunioni:

1. Comprendere il programma

Per evitare di essere colti alla sprovvista, rivedete l'ordine del giorno della riunione programma della riunione in anticipo. Pensate a questo come alla partecipazione a un concerto: non vi presentereste senza conoscere la band o la scaletta, giusto?

Preparate la riunione nello stesso modo.

Ecco come comprendere veramente il programma della riunione:

Identificare gli obiettivi principali: Quali sono gli elementi d'azione chiave che la riunione intende raggiungere? Si tratta di un brainstorming di soluzioni, di prendere una decisione o semplicemente di condividere informazioni? La comprensione dell'obiettivo generale aiuta a personalizzare la partecipazione

Quali sono gli elementi d'azione chiave che la riunione intende raggiungere? Si tratta di un brainstorming di soluzioni, di prendere una decisione o semplicemente di condividere informazioni? La comprensione dell'obiettivo generale aiuta a personalizzare la partecipazione Esplorare gli argomenti: Ci sono termini o concetti poco conosciuti? Da fare una rapida ricerca su Google o contattare l'organizzatore per ottenere chiarimenti. Arrivare preparati consente di porre domande e contribuire in modo significativo alla discussione

Ci sono termini o concetti poco conosciuti? Da fare una rapida ricerca su Google o contattare l'organizzatore per ottenere chiarimenti. Arrivare preparati consente di porre domande e contribuire in modo significativo alla discussione Preparatevi: In base agli argomenti, annotate le domande che avete, le idee che volete condividere o i dati rilevanti. Questo approccio proattivo dimostra spirito di iniziativa e mantiene la riunione in carreggiata

2. Assumere un ruolo nella riunione

Offritevi come volontari per prendere appunti o cronometrare. In questo modo sarete concentrati e impegnati, aiutando allo stesso tempo la riunione a svolgersi senza intoppi. Preparatevi prima delle riunioni e pensate ai vostri punti di forza per individuare un ruolo.

Per istanza, se siete orientati ai dettagli, prendere nota con software per verbali di riunione per incollare le comunicazioni e i programmi passati, potrebbe essere la strada da percorrere.

Allo stesso modo, potreste assumere il ruolo di cronometristi, assicurandovi che ogni oratore e elemento dell'ordine del giorno riceva il tempo assegnato.

💡 Suggerimento bonus: Il volontariato per un ruolo dietro le quinte può essere un ottimo modo per facilitare la partecipazione attiva dei membri del team più tranquilli. Potrete acquisire un'esperienza preziosa e contribuire all'esito positivo della riunione senza essere al centro dell'attenzione.

3. Contribuire al Programma della riunione

L'agenda della riunione è la traccia per una discussione produttiva.

Ma cosa succederebbe se poteste influenzare questo programma? Molte piattaforme per riunioni consentono di aprire gli ordini del giorno per migliorare la partecipazione del team, dandovi il potere di dare forma alla conversazione fin dall'inizio.

Ecco come sfruttare questa opportunità:

Diventare un leader di pensiero: non ricevere passivamente l'ordine del giorno. Scoprite cosa potete aggiungere agli oggetti della riunione. Se c'è una lacuna legata alla vostra esperienza o se manca un aspetto cruciale, proponete di aggiungere un argomento rilevante. In questo modo vi posizionate come leader di pensiero e garantite che la riunione affronti problemi critici

non ricevere passivamente l'ordine del giorno. Scoprite cosa potete aggiungere agli oggetti della riunione. Se c'è una lacuna legata alla vostra esperienza o se manca un aspetto cruciale, proponete di aggiungere un argomento rilevante. In questo modo vi posizionate come leader di pensiero e garantite che la riunione affronti problemi critici **A volte gli elementi del Programma esistenti devono essere modificati. Forse un argomento è troppo ampio o non affronta la sfida principale. Non abbiate paura di suggerire di riformulare un punto esistente per garantire una discussione più mirata e produttiva

Suggerimento bonus: Contribuire al Programma non deve essere un atto solitario. Se non siete sicuri di un argomento o avete un suggerimento da migliorare, contattate un collega che potrebbe condividere la vostra prospettiva. Il brainstorming può portare a programmi ancora più solidi, a beneficio dell'intero team.

4. Sfruttare la comunicazione non verbale

Il linguaggio del corpo è uno strumento potente nelle riunioni e spesso trasmette più delle parole. Ecco come sfruttare la comunicazione non verbale:

Progettare sicurezza: Mantenere una buona postura. Sedete dritti, con le spalle indietro e rilassate. Evitate di accasciarvi, che può segnalare disinteresse o noia. Rimanete in piedi se la riunione è informale o se state presentando un'idea

Mantenere una buona postura. Sedete dritti, con le spalle indietro e rilassate. Evitate di accasciarvi, che può segnalare disinteresse o noia. Rimanete in piedi se la riunione è informale o se state presentando un'idea **Il contatto visivo è fondamentale per creare un rapporto e dimostrare attenzione. Cercate di stabilire un contatto visivo con l'oratore per tutta la durata della sua presentazione. Spostate brevemente lo sguardo nella stanza per riconoscere gli altri, ma evitate di fissare intensamente qualcuno, che potrebbe sentirsi a disagio

**Mostra che stai ascoltando attivamente attraverso segnali non verbali. Annuire leggermente quando si è d'accordo, sporgersi leggermente per mostrare interesse e offrire sorrisi incoraggianti. Questi gesti comunicano che si è coinvolti nella conversazione e che si ha valore per ciò che l'interlocutore ha da dire

Cinesica: È lo studio del linguaggio del corpo e di come i nostri movimenti fisici comunicano un significato. La comprensione della cinesica può aiutare a interpretare gli indizi non verbali degli altri e a mettere a punto il proprio linguaggio del corpo per ottenere il massimo impatto

È lo studio del linguaggio del corpo e di come i nostri movimenti fisici comunicano un significato. La comprensione della cinesica può aiutare a interpretare gli indizi non verbali degli altri e a mettere a punto il proprio linguaggio del corpo per ottenere il massimo impatto $$$a: Si riferisce alle caratteristiche vocali che accompagnano il discorso, come il tono, l'intonazione e il volume. Pur non essendo strettamente non verbale, il paralinguaggio ha un ruolo importante nel modo in cui il messaggio viene recepito. Ad esempio, un tono entusiasta può trasmettere l'entusiasmo per un'idea, mentre una pronuncia monotona potrebbe farvi apparire poco coinvolti

Padroneggiando la comunicazione non verbale e i diversi stili di comunicazione, potete diventare una presenza più potente e influente nelle riunioni.

5. Sfidare la camera dell'eco

Evitate a tutti i costi la camera dell'eco. Avete presente la tentazione di annuire con il gruppo? Resistete. Invece, quando avete una prospettiva diversa da offrire, alzate la voce.

Può trattarsi di un'idea originale, di una sfida o semplicemente di un punto di vista diverso. L'innovazione spesso nasce dalla sfida allo stato quo. E sono le persone che sfidano le ipotesi che hanno maggiori probabilità di essere ricordate dopo la fine della riunione.

Ricordate che la diversità di pensiero è preziosa in qualsiasi team e favorisce un dialogo aperto. Non abbiate quindi paura di sfidare il consenso. La vostra prospettiva unica potrebbe essere la scintilla che accende qualcosa di grande.

**Anche se avete un addetto agli appunti designato, tenete a portata di mano un piccolo blocco note, separato dai normali appunti delle riunioni. Usatelo per annotare le domande o i punti di vista alternativi che vi vengono in mente. In questo modo, sarà meno probabile che dimentichiate i vostri pensieri nel turbinio della discussione.

6. Iniziare con i check-in

Non buttatevi a capofitto nell'attività aziendale, ma riscaldatevi prima. Un modo semplice per aumentare il coinvolgimento è iniziare ogni riunione con qualche minuto di check-in. Chiedete ai partecipanti di condividere le ragioni della loro partecipazione e i risultati desiderati. Questo esercizio serve come promemoria amichevole dello scopo di ognuno e aiuta a mantenere la discussione in carreggiata.

Potete regolare la durata e la profondità del check-in in base al tempo a disposizione. Se la riunione è breve, possono bastare delle brevi dichiarazioni di ruolo.

Per le riunioni più lunghe, si può pensare a un aggiornamento sullo stato dell'ultima riunione o sugli obiettivi di quella in corso.

Se volete aggiungere un tocco di team-building al mix, incoraggiate a gridare ai colleghi il loro contributo. È un modo semplice per creare un'atmosfera amichevole e favorire la collaborazione.

7. Fate leva su empatia e umiltà

Essere consapevoli di come gli altri si sentono e cosa pensano può aiutare a facilitare le interazioni, promuovere discussioni produttive e favorire relazioni di lavoro positive.

L'empatia e l'umiltà sono spesso trascurate, ma sono strumenti potenti per il coinvolgimento e la partecipazione attiva.

Ecco come usare l'empatia e l'umiltà nelle riunioni.

**Evitate di interrompere: lasciate che i membri del team finiscano i loro pensieri prima di intervenire. Interrompere può far sentire le persone respinte o non ascoltate, inibendo la loro partecipazione

Parafrasare e riflettere: Usare la parafrasi e la riflessione per dimostrare la comprensione. Ad esempio, "Quindi quello che stai dicendo è..." o "Sembra che tu sia preoccupato per..."

💡 Suggerimento bonus: Esercitatevi ad assumere la prospettiva: Mettetevi nei panni dei vostri colleghi e cercate di capire il loro punto di vista, anche se non siete d'accordo.

8. Usate un linguaggio positivo

Il linguaggio che usiamo può avere un impatto significativo sul modo in cui gli altri ci percepiscono e sul messaggio che stiamo cercando di trasmettere.

Per partecipare attivamente alle riunioni, considerate quanto segue.

Usare "Sì, e": Invece di usare "ma", provate a usare "Sì, e..." In questo modo si riconosce e si fa tesoro delle idee degli altri. Ad esempio, "Sì, e se incorporiamo questo suggerimento, potremmo anche..."

Invece di usare "ma", provate a usare "Sì, e..." In questo modo si riconosce e si fa tesoro delle idee degli altri. Ad esempio, "Sì, e se incorporiamo questo suggerimento, potremmo anche..." **Invece di criticare, riformulate il vostro feedback come suggerimenti costruttivi. Ad esempio, invece di dire: "Quell'idea non funziona", provate a dire: "Mi chiedo se possiamo migliorare quell'idea con..."

Esprimere gratitudine: Mostrare apprezzamento per i contributi degli altri ringraziandoli per le loro idee o per i loro input

Suggerimento bonus: Anche quando si forniscono feedback negativi o critiche, un tono positivo può fare una grande differenza nel modo in cui il messaggio viene recepito.

9. Gestire le emozioni

Le riunioni possono essere cariche di emozioni. Per partecipare attivamente e con produttività, considerate queste strategie.

**Se vi sentite sulla difensiva o turbati, prendetevi un momento per riflettere prima di rispondere. Usate la respirazione profonda o esercizi mentali per rimanere con i piedi per terra

**Se avete bisogno di esprimere le vostre emozioni o di fornire un feedback, usate le affermazioni "io" per concentrarvi sui vostri sentimenti piuttosto che dare la colpa agli altri

**Praticare l'intelligenza emotiva: essere consapevoli di come le proprie emozioni possano influenzare gli altri e regolare il proprio comportamento di conseguenza

10. Diventare più vicini a noi

Avete partecipato in modo attivo e curioso a tutta la riunione, ora è il momento di attenersi all'atterraggio. Prima che la riunione si dissolva nel caos e tutti si precipitino alla loro prossima attività, assicuratevi che tutti abbiano ben chiari i passaggi successivi.

Questo include l'identificazione degli elementi d'azione, l'assegnazione dei titolari, l'impostazione delle scadenze e persino la presentazione di potenziali punti all'ordine del giorno per discussioni future.

Da fare, non c'è bisogno di presiedere la riunione: chiunque può prendere l'iniziativa per garantire che la discussione non vada a vuoto senza un piano chiaro. In questo modo, tutti sviluppano un senso di responsabilità e hanno ben chiaro lo scopo.

Dopotutto, una riunione senza un piano definito per i passaggi successivi è come un film senza un finale: è insoddisfacente e non ha senso.

Strategie per una partecipazione efficace alle riunioni a distanza

Le riunioni a distanza offrono flessibilità e convenienza, ma comportano sfide uniche.

Ecco alcune strategie chiave per incoraggiare la partecipazione e contribuire efficacemente in un'impostazione virtuale:

**Prima della riunione, assicuratevi che il microfono e il video funzionino correttamente. Verificate la connessione a Internet per evitare video sgranati o videochiamate interrotte. Pochi minuti di preparazione prima della riunione possono evitare che gli intoppi tecnici facciano deragliare la vostra partecipazione

Attenzione allo sfondo: La prima impressione è importante, anche virtualmente. Scegliete uno sfondo professionale e libero da distrazioni. Una stanza disordinata o uno sfondo affollato possono essere visivamente opprimenti per gli altri partecipanti

La prima impressione è importante, anche virtualmente. Scegliete uno sfondo professionale e libero da distrazioni. Una stanza disordinata o uno sfondo affollato possono essere visivamente opprimenti per gli altri partecipanti Diventa un camaleonte della telecamera: Sebbene il video possa migliorare la connessione, non è sempre obbligatorio. Se vi sentite in imbarazzo o se la larghezza di banda è limitata, spegnere la videocamera di tanto in tanto è accettabile. Tuttavia, se state presentando o partecipando attivamente a una discussione, tenete la videocamera accesa per mostrare impegno ed evitare di apparire sprezzanti

Sebbene il video possa migliorare la connessione, non è sempre obbligatorio. Se vi sentite in imbarazzo o se la larghezza di banda è limitata, spegnere la videocamera di tanto in tanto è accettabile. Tuttavia, se state presentando o partecipando attivamente a una discussione, tenete la videocamera accesa per mostrare impegno ed evitare di apparire sprezzanti Usate il pulsante "mute": il rumore di fondo può disturbare un'impostazione virtuale. Disattivate il microfono quando non state parlando per ridurre al minimo le distrazioni come la digitazione o i colpi di tosse. In questo modo si garantisce un flusso di conversazione libero e si mantiene la concentrazione sull'oratore

il rumore di fondo può disturbare un'impostazione virtuale. Disattivate il microfono quando non state parlando per ridurre al minimo le distrazioni come la digitazione o i colpi di tosse. In questo modo si garantisce un flusso di conversazione libero e si mantiene la concentrazione sull'oratore **Utilizzare le funzioni di chattaresoftware di gestione delle riunioni offrono funzioni di chat. Talestrumenti per le riunioni online possono aiutare a condividere rapidamente domande, idee o collegamenti senza interrompere la conversazione. Questo può essere particolarmente utile per i membri del team più silenziosi che potrebbero esitare a parlare

Essere un ascoltatore attivo (virtuale): L'ascolto è una parte cruciale del lavoro del teamgalateo delle riunioni virtuali. Prestate attenzione agli indizi verbali, come i cambiamenti di tono o l'enfasi. Riepilogate/riassumete brevemente i punti chiave per dimostrare che siete impegnati e seguite la conversazione

Suggerimento bonus: Nelle riunioni virtuali a volte mancano le interazioni casuali che creano un rapporto. Utilizzate le sale per le chat informali o proponete di iniziare la riunione con una rapida domanda per rompere il ghiaccio, per far sentire tutti più a proprio agio e in connessione.

Creare equilibrio nelle riunioni

Da fare per bilanciare l'efficacia delle riunioni e la gestione del tempo? Per ottenere ogni grammo di valore dalle vostre riunioni nel tempo limite che avete a disposizione, concentratevi su due elementi chiave:

Sicurezza psicologica

Immaginatevi una riunione in cui potete condividere liberamente le vostre idee, anche se sembrano non convenzionali. Questa è la sicurezza psicologica, in poche parole.

È la convinzione di non essere ridicolizzati o puniti per aver detto la propria opinione. Ecco perché è importante:

Decisioni migliori: Prospettive diverse portano a soluzioni più complete

Prospettive diverse portano a soluzioni più complete **Innovazione: le nuove idee spesso provengono da luoghi inaspettati. Le voci soffocate ostacolano lo stato di avanzamento

**Aumento del coinvolgimento: sentirsi valorizzati e ascoltati motiva la partecipazione

Come garantire la sicurezza psicologica:

Fissare le regole di base: Stabilire il rispetto e la comunicazione aperta come pietre miliari di una riunione efficace

Stabilire il rispetto e la comunicazione aperta come pietre miliari di una riunione efficace Ascoltare attivamente: Dare a tutti la possibilità di parlare senza interruzioni

Dare a tutti la possibilità di parlare senza interruzioni **Concentrarsi sulle idee, non sulle persone: dare maggior peso all'argomento invece che alla persona che lo presenta

Ottimizzare la partecipazione

Non tutte le riunioni meritano lo stesso livello di energia. Ecco come ottimizzare la vostra partecipazione:

**Da fare: la vostra presenza contribuisce direttamente alla discussione? Se no, rifiutate gentilmente

Venite preparati: Leggete il programma in anticipo. Se avete dei suggerimenti, condivideteli in anticipo

Leggete il programma in anticipo. Se avete dei suggerimenti, condivideteli in anticipo Essere un ascoltatore attivo: Prestare attenzione altipo di riunionema individua anche le opportunità di contribuire in modo significativo

Prestare attenzione altipo di riunionema individua anche le opportunità di contribuire in modo significativo **Non abbiate paura di essere in disaccordo, ma Da fare in modo costruttivo

Sfruttare la tecnologia per una partecipazione efficace alle riunioni

In qualità di professionisti, è probabile che vi occupiate di molte attività e progetti. Mantenere alti i livelli di produttività e coinvolgimento può essere impegnativo, soprattutto nelle riunioni.

È qui che uno strumento come la

ClickUp

vi aiuterà. È possibile utilizzarlo come un

piattaforma di gestione e ottimizzazione delle riunioni

per ottenere il massimo da ogni riunione.

Da un calendario centralizzato a un calendario di Presa di note assistita dall'IA clickUp, con le sue integrazioni di app e promemoria, dà un senso alle riunioni del team.

Vediamo come ClickUp è un vero e proprio mattatore per quanto riguarda la partecipazione attiva alle riunioni e la produttività.

Tenete traccia di ogni riunione e attività con un calendario centralizzato

Monitoraggio delle riunioni e delle attività di ogni reparto in un unico ClickUp Calendario

Non è più necessario destreggiarsi tra diverse app per il calendario, cercare freneticamente i dettagli della riunione o sopportare l'imbarazzo della doppia prenotazione. La visualizzazione del calendario di ClickUp **dà una visualizzazione a volo d'uccello, con codici a colori, della vostra giornata, per evitare queste gaffe di programmazione

Immaginate che sia Monday, l'inizio di una settimana frenetica. Un'occhiata al vostro Calendario ClickUp rivela un mare di colori, ogni tonalità racconta una storia: quel report cruciale per il client in grassetto rosso, quella sessione di brainstorming del team per una campagna in blu brillante, tutti ordinatamente disposti per pianificare la vostra giornata.

Il calendario vi sembra gonfio? Basta trascinare e rilasciare gli slot per filtrare o riorganizzare le attività e gli appuntamenti per assegnatario, priorità e stato.

E per un tocco di lavoro di squadra, la funzionalità di condivisione del calendario mantiene tutti i partecipanti sulla stessa pagina in tempo reale: potete vedere facilmente la disponibilità del vostro team o condividere la vostra agenda con i client.

La ciliegina sulla torta? Potete sincronizzare il vostro Google Calendar con ClickUp per organizzare le riunioni in un unico spazio ordinato. Niente più pazzie da riunione o email che si susseguono, solo pura perfezione di coordinamento.

Semplificate il modo in cui partecipate alle riunioni e ottenete un impatto reale

Con l'integrazione di ClickUp con Zoom, è possibile organizzare riunioni, impostare promemoria e rispondere facilmente alle chiamate direttamente dalla stessa piattaforma

Grazie all'integrazione di ClickUp con Google Calendar e Zoom, è possibile programmare senza problemi riunioni e aggiornare automaticamente le attività di ClickUp.

Ad esempio, immaginate una riunione con un cliente che si sta preparando da settimane. Con l'integrazione di Google Calendar, potete creare un evento per la riunione direttamente all'interno di ClickUp, eliminando la necessità di passare da un'app all'altra. Basta un clic per sincronizzare i dettagli della riunione con il calendario e il client.

Analogamente, con l'integrazione di

Integrazione ClickUp-Zoom

, partecipare alle riunioni non è mai stato così facile: basta aprire il collegamento in ClickUp e, puff, si è dentro!

Inoltre, è possibile aprire le riunioni dall'interno delle attività, completando il lavoro in movimento. Quando la riunione termina, ClickUp aggiorna automaticamente l'attività con i dettagli e, se lo si desidera, anche con i collegamenti alla registrazione della riunione Zoom.

A proposito di efficienza delle riunioni, vi siete mai chiesti perché alcune riunioni sembrano non finire mai?

Strumento di monitoraggio del tempo di ClickUp

vi permette di vedere esattamente la durata di ogni riunione, aiutandovi a identificare (ed evitare!) le riunioni eterne

Grazie a questa conoscenza e a questi dati, è possibile proporre programmi più brevi e punti di discussione mirati.

Impostate i promemoria ClickUp per il vostro team con data e ora, in modo che tutti sappiano quando sono le scadenze delle attività o delle riunioni

Ora sono le riunioni a venire da voi, non il contrario.

Promemoria di ClickUp

Vi tiene al corrente dei vostri impegni, assicurandovi di arrivare preparati e pronti a brillare. Dite addio a quei momenti frenetici del tipo "Sono già le 14? "

E se dovete fare un cambiamento, non c'è problema! Potete posticipare, riprogrammare, delegare o controllare le promemoria in un unico posto.

Inoltre, ClickUp vi tiene aggiornati con notifiche personalizzate.

Riceverete una promemoria a comparsa sul desktop o una segnalazione sul telefono: è come avere un assistente personale sempre all'erta. Le riunioni iniziano puntualmente, le programmazioni sono a portata di clic e voi siete sempre pronti ad avere un impatto sulle riunioni, non solo a parteciparvi.

Collaborare e comunicare in tempo reale

Utilizzate la funzionalità di rilevamento della collaborazione di ClickUp Doc per modificare, riepilogare, fare brainstorming e scrivere in tempo reale con i membri del vostro team

Non dovrete più cercare le note o dimenticare ciò che è stato discusso.

Documenti di ClickUp

offre lo spazio per co-creare programmi, fare brainstorming e catturare i punti chiave: tutti sulla stessa pagina, letteralmente!

Inoltre, è possibile abbandonare la tradizione del "notaio designato" e lasciare che tutti contribuiscano all'agenda della riunione in anticipo, grazie alla collaborazione in tempo reale. In questo modo, tutti saranno concentrati e preparati quando sarà il momento della riunione giornaliera.

Un altro vantaggio di ClickUp Docs? È possibile catturare intuizioni, inserire commenti per il feedback e allegare alle attività, il tutto in tempo reale. Mentre Docs eleva la cooperazione e la collaborazione, l'assistente ClickUp AI, ClickUp Brain porta la partecipazione e l'organizzazione delle riunioni a un livello completamente nuovo.

Utilizzate ClickUp Brain per ottenere la trascrizione delle vostre riunioni

ClickUp Brain analizza le registrazioni delle riunioni, riepiloga i punti chiave in Mappa e genera automaticamente un elenco di elementi d'azione, che è possibile mappare in attività di ClickUp

Se avete lottato per ottenere un senso di direzione da troppe note dopo una riunione complicata, potete usare ClickUp Tasks. Se avete lottato per ottenere un senso di direzione da troppe note dopo una riunione complicata, potete usare ClickUp Tasks riunione individuale clickUp Brain può aiutarvi a individuare i passaggi successivi. È sufficiente chiedere all'IA approfondimenti, input ed elementi d'azione in un linguaggio semplice per averli a portata di mano. !

Questi elementi d'azione possono essere rielaborati come

Attività di ClickUp

completi di scadenze e assegnatari, garantendo una chiara titolarità e responsabilità.

Utilizzate i modelli per indirizzare le riunioni nella giusta direzione

Il team di ClickUp ha sviluppato oltre 1000 modelli per avviare qualsiasi attività o caso d'uso. E la parte migliore? È possibile utilizzare le capacità di ClickUp Brain in termini di IA per generare modelli personalizzati in base alle vostre esigenze specifiche.

Per ora, parliamo di un modello che aiuta a dare una direzione alle vostre riunioni: il modello "Il mio lavoro"

Modello di programma di ClickUp

-e vedere come può migliorare la gestione delle riunioni.

Ecco una panoramica delle sue funzionalità/funzione chiave:

Struttura personalizzabile: Crea programmi su misura con stati, campi e visualizzazioni personalizzati per soddisfare le esigenze specifiche delle riunioni

Crea programmi su misura con stati, campi e visualizzazioni personalizzati per soddisfare le esigenze specifiche delle riunioni Gestione dei compiti: Assegnazione di elementi del programma come attività, definizione di scadenze e monitoraggio dello stato per una maggiore responsabilità

Assegnazione di elementi del programma come attività, definizione di scadenze e monitoraggio dello stato per una maggiore responsabilità Dettagli: Aggiungere i nomi del facilitatore, di chi prende le note e dei partecipanti per rendere chiari i ruoli

Aggiungere i nomi del facilitatore, di chi prende le note e dei partecipanti per rendere chiari i ruoli Flessibilità: Adatta il modello a vari tipi di riunione, dalle standup settimanali alle sessioni di piano strategico

Adatta il modello a vari tipi di riunione, dalle standup settimanali alle sessioni di piano strategico Integrazione: Si può combinare con altre funzionalità di ClickUp come Elenchi, Grafici Gantt, Carico di lavoro e Calendario per un project management completo.

L'uso di questo modello può trasformare le riunioni da riunioni improduttive a sessioni produttive e orientate agli obiettivi.

Scaricate questo modello

Noi di ClickUp non siamo estranei alla difficoltà di monitorare i verbali delle riunioni. Ci sono tante cose da ricordare: chi ha detto cosa, quali decisioni sono state prese e quali attività devono essere completate.

Ecco perché abbiamo creato il

Modello di verbale della riunione ClickUp

-Un modo infallibile per assicurarsi che nulla sfugga.

Ecco come questo modello supporta riunioni produttive:

Presenza e responsabilità: Il modello offre uno spazio dedicato alla registrazione delle presenze e al tag dei provider. In questo modo si garantisce che la voce di tutti sia ascoltata e che nessuna informazione importante vada persa nella confusione

Il modello offre uno spazio dedicato alla registrazione delle presenze e al tag dei provider. In questo modo si garantisce che la voce di tutti sia ascoltata e che nessuna informazione importante vada persa nella confusione Monitoraggio delle programmazioni: Il modello include sezioni specifiche per la gestione delle riunioniprogramma della riunione e per le note dettagliate. Questo aiuta a rimanere concentrati sugli argomenti trattati e a catturare facilmente i punti chiave e le decisioni della discussione

Il modello include sezioni specifiche per la gestione delle riunioniprogramma della riunione e per le note dettagliate. Questo aiuta a rimanere concentrati sugli argomenti trattati e a catturare facilmente i punti chiave e le decisioni della discussione Risultati perseguibili: La riunione ha avuto uno scopo? Questo modello aiuta a monitorare gli apprendimenti e i risultati chiave, assicurando che tutti comprendano i risultati per gli stakeholder

La riunione ha avuto uno scopo? Questo modello aiuta a monitorare gli apprendimenti e i risultati chiave, assicurando che tutti comprendano i risultati per gli stakeholder Titolarità e responsabilità: Assegnate gli elementi d'azione direttamente ai membri del team come attività di ClickUp, completate da scadenze e assegnatari

Assegnate gli elementi d'azione direttamente ai membri del team come attività di ClickUp, completate da scadenze e assegnatari **Il modello offre pagine precostituite per l'organizzazione dei team, note per le singole riunioni e istruzioni utili per massimizzare il suo potenziale. Ciò significa meno tempo speso per la configurazione e più per la riunione vera e propria

Scarica questo modello

Con padronanza del verbale e della presa di nota ora è necessario catturare gli elementi di discussione e di azione, in fretta!

Non sarebbe fantastico avere un centro di comando tutto in uno che offra un approccio organizzato e collaborativo? Ebbene, ne avete uno con il

Modello per le riunioni ClickUp

.

Non si tratta solo di un blocco note glorificato; questo strumento di produttività trasforma le riunioni da necessarie a efficaci, mantenendo lo slancio anche dopo le ultime strette di mano e i saluti.

Ecco alcuni dei vantaggi chiave che contraddistinguono questo modello:

**Con il modello per le riunioni è possibile gestire elementi dell'ordine del giorno, note e follower direttamente all'interno del documento. Niente più fogli persi o email interminabili. È tutto in un unico posto, facile da trovare e da condividere

**Il modello è flessibile. Scegliete la vostra visualizzazione: elenco, Bacheca, Conversazione incorporata, Calendario o persino una lavagna in stile Kanban. In questo modo, è possibile visualizzare le informazioni della riunione nel modo migliore per voi e per il vostro team

Organizzazione con codice colore: Gli stati personalizzabili mantengono tutti sulla stessa pagina. Spostare gli elementi del programma attraverso fasi predefinite come "Non programmato" e "Chiuso", o crearne di propri, come "Aperto per discussione", aiuta a visualizzare lo stato della riunione in un sistema chiaro e con codice colore

Gli stati personalizzabili mantengono tutti sulla stessa pagina. Spostare gli elementi del programma attraverso fasi predefinite come "Non programmato" e "Chiuso", o crearne di propri, come "Aperto per discussione", aiuta a visualizzare lo stato della riunione in un sistema chiaro e con codice colore Insieme, possiamo: I documenti consentono la modifica simultanea. Brainstormare elementi del programma insieme, prendere note durante la riunione e perfezionare gli elementi d'azione come team. Questo approccio collaborativo assicura che tutti siano allineati fin dall'inizio

I documenti consentono la modifica simultanea. Brainstormare elementi del programma insieme, prendere note durante la riunione e perfezionare gli elementi d'azione come team. Questo approccio collaborativo assicura che tutti siano allineati fin dall'inizio **Il modello per le riunioni vi aiuta a trasformare i risultati delle riunioni in azioni. Assegnate attività di follower direttamente nel documento Verbale di riunione, con scadenze e assegnatari. In questo modo si favorisce l'account e si assicura che il team sia in grado di seguire i passaggi successivi più importanti

Scaricate questo modello

Diventa un partecipante attivo alle riunioni con ClickUp

Quando vi trasformate da partecipanti passivi a partecipanti attivi, le riunioni possono diventare potenti strumenti di crescita e collaborazione. La chiave sta nella vostra mentalità e negli strumenti che utilizzate.

L'ascolto attivo è fondamentale. Assicura che tutti siano sulla stessa pagina e favorisce una comprensione più profonda dell'argomento.

L'uso di uno strumento per gestire le riunioni diventerà presto inevitabile. Considerate la possibilità di sfruttare le versatili funzionalità di ClickUp e di sviluppare le vostre capacità di preparazione e di ascolto. Potrete così trasformare le sessioni in esperienze ricche di valore.

Non fidatevi solo della nostra parola.

La testimonianza degli utenti di ClickUp

della sua posizione positiva.

Lo usiamo quotidianamente per organizzare tutte le riunioni di progetto con i clienti, le riunioni interne di piano del progetto, le riunioni interne sullo stato di avanzamento del progetto e le sessioni di programmazione delle risorse

Andrew Houghton, Senior Project Manager, Aptean

Il viaggio per diventare un partecipante attivo alle riunioni non si ferma qui. Ricordate che la pratica rende perfetti.

Continuate a perfezionare le vostre capacità e a sfruttare le potenti funzionalità/funzione di ClickUp. Scoprirete che le riunioni diventano una fonte di crescita, innovazione e persino - osiamo dirlo? - di divertimento!

Provate ClickUp

oggi!