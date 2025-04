Come monitorare le domande di lavoro in Excel

Avete mai pensato di cambiare carriera? Forse volevate perseguire una nuova passione, ottenere un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata o semplicemente ricominciare da capo. Forse avete fatto il grande passo e avete iniziato a fare domanda, ma ora siete persi in una rete di annunci di lavoro e scadenze. Non siete soli.

Secondo una reportistica della SHRM, solo 8% dei candidati completa il processo di intervista.

La colpa è dei sistemi disordinati. Organizzare, monitorare e seguire le candidature è un lavoro a sé stante.

Ma c'è uno strumento che può essere il vostro fidato alleato in questo processo: Excel. Non si tratta solo di tenere le cose in ordine, ma di assicurarvi di non perdere mai l'opportunità di ottenere il lavoro dei vostri sogni.

Questo articolo vi guiderà nell'impostazione di un semplice ma efficace tracker per le domande di lavoro in Excel. Include suggerimenti che vi aiuteranno a rimanere organizzati, a tenere traccia dei dettagli importanti e a seguire il selezionatore.

Il concetto di tracker per le candidature di lavoro

Un tracker delle domande di lavoro vi aiuta a categorizzare e organizzare le vostre domande di lavoro e a seguire il processo di ricerca del lavoro. Vi aiuta a monitorare tutti i lavori a cui vi siete candidati, a che punto siete del processo di candidatura e quali sono i vostri prossimi passaggi.

Lo scopo di questo tracker è semplice: assicurarsi che non si perda mai una scadenza, che non ci si dimentichi di fare follow-up o che non si perda il monitoraggio del proprio stato durante la ricerca di lavoro.

Tradizionalmente, chi cercava lavoro si affidava a note scritte a mano o a semplici Documenti Google o MS Word per tenere traccia dei lavori a cui si era candidato. Tuttavia, questo metodo porta spesso a perdere opportunità, a dimenticare le date dei colloqui o dei follower e a perdere contatti.

I moderni tracker di candidature offrono invece un modo più efficiente di gestire la ricerca. Questi strumenti consentono di memorizzare i dettagli chiave, come i nomi delle aziende, le informazioni di contatto, le date dei colloqui e le scadenze delle candidature, tutto in un unico posto.

Secondo un sondaggio condotto dal Lincoln College, la maggior parte di coloro che cercano lavoro dopo una settimana aumentano le loro probabilità di ottenere una risposta di 30% .

Non c'è da stupirsi che molti tracker moderni offrano funzionalità/funzioni come promemoria automatici, aggiornamenti di stato con codici a colori, Strumenti di IA per la preparazione ai colloqui di lavoro e una perfetta integrazione con l'email, che rende il processo molto più fluido.

Excel come tracciatore di domande di lavoro

Questo strumento di uso quotidiano si trasforma in un tracker per le candidature di lavoro personalizzabile e facile da aggiornare con poche modifiche.

Vediamo come usare Excel in modo efficace per la vostra ricerca di lavoro.

Come usare Excel per il monitoraggio delle domande di lavoro

Utilizzare Excel come tracker delle candidature è più semplice di quanto si pensi. Rispetto ad altri software di gestione delle attività, offre flessibilità con una configurazione minima

Iniziate creando una cartella di lavoro di Excel. Per chi non conosce Excel, una cartella di lavoro è un file che contiene uno o più fogli di calcolo. Da fare: avviare Excel, fare clic su File, selezionare Nuovo e scegliere Cartella di lavoro vuota. Seguendo i passaggi successivi, potrete personalizzare questa cartella di lavoro in base alle vostre esigenze di ricerca di lavoro.

via Officesmart.com Un tipico tracker di domande di lavoro in Excel presenta le seguenti colonne:

Titolo del lavoro e nome dell'azienda: Queste dovrebbero essere le colonne principali, in modo da poter scansionare rapidamente le opportunità

Queste dovrebbero essere le colonne principali, in modo da poter scansionare rapidamente le opportunità Data della candidatura: Questo vi aiuta a tenere traccia di quando vi siete candidati e di quando dovete fare follow-up

Questo vi aiuta a tenere traccia di quando vi siete candidati e di quando dovete fare follow-up **URL dell'annuncio di lavoro: salvare il link della descrizione del lavoro per un facile riferimento quando si preparano i colloqui

Stato: Tenete aggiornata questa colonna con fasi come "Candidato", "Colloquio programmato", "Offerta ricevuta" o "Rifiutato"

Tenete aggiornata questa colonna con fasi come "Candidato", "Colloquio programmato", "Offerta ricevuta" o "Rifiutato" Date e orari dei colloqui: Includeteli in modo da non fare doppi appuntamenti o dimenticare riunioni programmate

Includeteli in modo da non fare doppi appuntamenti o dimenticare riunioni programmate **Dati di contatto del responsabile delle assunzioni: avere queste informazioni a portata di mano rende più facile il follow-up

Note di follow-up: Monitorate quando avete inviato email di follow-up o chiamato i selezionatori per mantenere le vostre comunicazioni organizzate

Ecco come si presenta un tipico foglio di calcolo Excel per la tracciabilità delle domande di lavoro:

via Excel Suggerimento: Utilizzare Excel modelli di foglio di calcolo per accelerare il monitoraggio delle domande di lavoro. Questi layout predefiniti consentono di risparmiare tempo organizzando i dettagli chiave senza investire tempo nella configurazione.

Suggerimenti per mantenere il tracker delle candidature in Excel

Un tracker trascurato non vi aiuterà ad ottenere il lavoro dei vostri sogni, quindi tenerlo aggiornato è la chiave. Ecco alcuni suggerimenti:

Aggiornamento settimanale : Trattate il vostro tracker come un documento vivo. Ogni volta che vi candidate per un lavoro, che andate avanti nel processo di colloquio o che inviate un'email di follow-up, assicuratevi che il vostro tracker rifletta questi aggiornamenti

: Trattate il vostro tracker come un documento vivo. Ogni volta che vi candidate per un lavoro, che andate avanti nel processo di colloquio o che inviate un'email di follow-up, assicuratevi che il vostro tracker rifletta questi aggiornamenti Organizzate per priorità: Alcuni lavori si distinguono per la loro priorità. Utilizzate le funzionalità di ordinamento o di filtro di Excel per dare priorità ai lavori più vicini alle scadenze o più interessanti

via Excel

Backup : L'ultima cosa che volete è perdere tutto il vostro lavoro. Eseguite un backup del vostro tracker su servizi cloud come Google Drive o OneDrive

: L'ultima cosa che volete è perdere tutto il vostro lavoro. Eseguite un backup del vostro tracker su servizi cloud come Google Drive o OneDrive Utilizzare filtri o formattazioni in condizioni: Questo vi aiuterà a ordinare le offerte di lavoro in base al loro livello di priorità. Per istanza, colorate le vostre candidature in base alla fase in cui si trovano, ad esempio: candidatura - evidenziata in giallo, colloquio previsto - evidenziata in blu, offerta ricevuta - evidenziata in verde

via Excel

Impostazione di promemoria: Sebbene Excel non offra promemoria, è possibile abbinarlo facilmente a Google Calendar o ad altri programmiapp di pianificazione per ricevere notifiche per le scadenze importanti

Potete anche pensare di utilizzare Fogli Google in modo simile per supportare la vostra ricerca di lavoro.

Vantaggi e svantaggi dell'uso di Excel come tracker di lavoro

L'uso di Excel come tracker delle candidature ha i suoi vantaggi, ma non è privo di sfide. Parliamo innanzitutto dei vantaggi:

Flessibilità e personalizzazione

Excel vi permette di creare un tracker delle candidature che si adatta alle vostre esigenze specifiche. Potete personalizzare le colonne per tenere traccia di ciò che è più importante per voi, dalle scadenze delle candidature ai dati di contatto del responsabile delle assunzioni. Questa flessibilità consente di personalizzare facilmente il tracker in base alla propria strategia di ricerca del lavoro.

Economicità

Se avete già Microsoft Office, l'utilizzo di Excel per il monitoraggio delle candidature non comporta costi aggiuntivi. È una soluzione semplice ed economica che chiunque può implementare.

Familiarità

La maggior parte delle persone si trova a proprio agio nell'uso di Excel, il che rende più facile la creazione di un tracker senza una curva di apprendimento troppo ripida. È possibile inserire facilmente i dati, ordinarli e analizzare le tendenze dello stato di ricerca del lavoro.

Funzionalità/funzione di analisi dei dati

Le funzioni integrate di Excel consentono di analizzare efficacemente i dati relativi alla ricerca di lavoro. È possibile creare grafici per visualizzare lo stato delle candidature o utilizzare formule per calcolare metriche come il tempo medio di risposta dei datori di lavoro.

Vediamo ora da vicino alcuni degli svantaggi che potrebbero indurvi a prendere in considerazione altri metodi di lavoro Alternative di Excel :

Collaborazione al limite

Uno dei maggiori svantaggi di Excel è rappresentato dalle sue limitate capacità di collaborazione. Sebbene sia possibile condividere i file, la collaborazione in tempo reale è macchinosa rispetto ai moderni strumenti di gestione delle attività. Se lavorate con un career coach o un amico, dovrete informarli manualmente ogni volta che apportate modifiche al tracker.

Mancanza di automazioni

Excel richiede la voce e gli aggiornamenti manuali dei dati, il che può consumare tempo prezioso. Senza automazioni, potreste passare più tempo sui fogli di calcolo che a fare le ricerche necessarie per la vostra ricerca di lavoro.

Rischio di errori

La voce manuale comporta il rischio di errori umani. Errori di battitura, date sbagliate o informazioni fuori posto possono mandare fuori strada la vostra ricerca di lavoro. Nessuno vuole perdere un colloquio perché ha sbagliato a digitare una data.

Implementazione di altre applicazioni software per il monitoraggio delle offerte di lavoro

Sebbene Excel sia uno strumento utile per il monitoraggio delle candidature, i suoi limiti possono ostacolare lo stato della vostra ricerca di lavoro. La necessità di migliorare la collaborazione, l'automazione e gli aggiornamenti in tempo reale può essere affrontata in modo efficace passando ad altri software per il monitoraggio del tempo, come ClickUp. ClickUp è uno strumento versatile di project management che migliora la produttività grazie a flussi di lavoro personalizzabili e alla collaborazione in tempo reale. Funzionalità/funzione come la gestione delle attività, l'automazione e le integrazioni estese semplificano il processo di monitoraggio delle domande di lavoro, assicurandovi di rimanere in cima alla vostra ricerca di lavoro.

Ecco alcuni modi in cui ClickUp vi può aiutare a fare un cambio di carriera con esito positivo :

1. Gestire i dati delle domande di lavoro Vista Tabella di ClickUp consente di visualizzare un unico riquadro di vetro ed è quindi la scelta ideale per chi passa da Excel. Create una vista Tabella dedicata in ClickUp per gestire i dati delle vostre domande di lavoro. ClickUp offre inoltre

modelli di database gratuiti per avere un vantaggio.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-18.gif Vista Tabella di ClickUp /$$$img/

Creare un database perfetto senza codice con ClickUp Vista Tabella

Aggiungi Campi personalizzati di ClickUp per acquisire dettagli chiave come il titolo del lavoro, il nome dell'azienda, la data di candidatura e le date di follower. Impostazione Stati personalizzati delle attività come "Candidato", "Colloquio programmato" e "Offerta ricevuta" per monitorare lo stato di ogni candidatura, fornendo una panoramica chiara della situazione.

2. Concentrate i vostri lavori richiesti sulle opportunità migliori

Aggiungete date di scadenza per promemoria di importanti azioni di follow-up e scadenze. Utilizzare ClickUp Monitoraggio del tempo per registrare il tempo speso per ogni candidatura, aiutandovi ad analizzare i vostri lavori richiesti e a concentrarvi sulle opportunità più promettenti e ricercate.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-238-1400x935.png ClickUp Monitoraggio del tempo /$$$img/

Traccia il tempo trascorso su ogni applicazione attraverso il monitoraggio del tempo in ClickUp Time Tracking

3. Automazioni del flusso di lavoro

Approfittate di Automazioni di ClickUp per impostare trigger per spostare automaticamente le applicazioni allo stato successivo, inviare promemoria per i follower o assegnare attività quando si verificano condizioni specifiche, migliorando la produttività.

📌 Esempio:

Supponiamo che abbiate impostato una Bacheca Kanban in ClickUp per monitorare le candidature. Con le Automazioni, potete creare dei trigger che spostano automaticamente le candidature da "Candidato" a "Colloquio programmato" non appena ricevete un invito a un colloquio, mantenendovi organizzati senza un lavoro richiesto. Potete anche impostare promemoria per le email di follow-up se non avete ricevuto risposta dopo una settimana, in modo da non perdere mai di vista le opportunità.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-239.png Automazioni di ClickUp /$$$img/

Risparmiate tempo e mantenete il vostro monitoraggio automatizzando il flusso di lavoro della ricerca di lavoro con ClickUp Automazioni

4. Redigere, archiviare, modificare e gestire le candidature Documenti ClickUp può aiutarvi a redigere lettere di presentazione, curricula e

proposte di lavoro per tenere organizzati in un unico posto tutti i documenti relativi alla vostra candidatura. È anche possibile monitorare le diverse versioni dei documenti, assicurandosi di avere accesso agli ultimi aggiornamenti e modifiche.

La parte migliore? Potete condividere questi documenti con coloro che vi supportano nella ricerca di lavoro e collaborare con loro in tempo reale per perfezionare le vostre candidature.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-19.gif Documenti ClickUp: tracker delle domande di lavoro in excel /$$$img/

Iniziate a collaborare senza problemi con ClickUp Docs per migliorare la preparazione dei vostri colloqui

5. Esplorate diverse visualizzazioni

Sfruttate le diverse visualizzazioni come la Vista Bacheca di ClickUp o la scheda Vista Elenco di ClickUp per visualizzare le vostre candidature nei formati che preferite. Questa flessibilità vi permette di gestire la vostra ricerca di lavoro e di trovare ciò che funziona meglio in modo efficace.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-240-1400x935.png Vista Bacheca di ClickUp /$$$img/

Visualizzate con facilità lo stato della vostra ricerca di lavoro grazie alla Vista Bacheca di ClickUp

6. Utilizzate l'IA per la preparazione ai colloqui di lavoro

Sfruttate al meglio ClickUp Brain l'assistente personale di ClickUp AI per facilitare la preparazione ai colloqui. Lo si può utilizzare per generare potenziali domande per il colloquio, per elaborare risposte personalizzate e per creare schemi strutturati. Può anche aiutarvi ad aggiornare il vostro curriculum attraverso la condivisione di esempi di curriculum formattare .

Volete essere sempre pronti per i vostri colloqui? Brain vi aiuterà a organizzare le vostre ricerche sulle aziende, a perfezionare le vostre risposte e a suggerirvi come distinguervi agli occhi dei responsabili delle assunzioni.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-241.png ClickUp Brain: tracciatore di domande di lavoro in excel /$$$img/

Preparatevi al colloquio di lavoro con ClickUp Brain

Leggi anche: Suggerimenti per il colloquio a distanza per prepararsi al prossimo colloquio

7. Monitoraggio di tutte le candidature in un unico posto

ClickUp offre modelli gratis per aiutarvi a gestire ogni fase del processo di ricerca del lavoro. Modello per la ricerca di lavoro di ClickUp è stato progettato per mantenere organizzato ed efficiente il processo di candidatura.

Scarica questo modello

Con il modello di ricerca di lavoro di ClickUp, potete:

Monitorare e organizzare tutte le vostre domande di lavoro in un'unica posizione facilmente accessibile

Archiviare insieme documenti importanti come curriculum, lettere di presentazione e note per i colloqui di lavoro

Impostare le scadenze per l'invio delle candidature e per i follower, in modo da rimanere in linea con la ricerca di lavoro

Monitorare lo stato di ogni candidatura, da "Candidato" a "Colloquio programmato" e "Offerta ricevuta"

Si può anche utilizzare il metodo avanzato Modello di ricerca del lavoro ClickUp per personalizzare ulteriormente il processo.

Scarica questo modello

Con questo modello è possibile:

Aggiungere stati personalizzati a ogni opportunità, come "In fase di colloquio", "Offerta in sospeso" e "Rifiutata", e visualizzarli in un comodo tabellone o in un elenco

a ogni opportunità, come "In fase di colloquio", "Offerta in sospeso" e "Rifiutata", e visualizzarli in un comodo tabellone o in un elenco Incorporare campi personalizzati come "Nome dell'azienda", "Posizione", "Data di presentazione della domanda" e "Scadenza del follow-up" per visualizzare in modo chiaro e dettagliato il vostro stato

come "Nome dell'azienda", "Posizione", "Data di presentazione della domanda" e "Scadenza del follow-up" per visualizzare in modo chiaro e dettagliato il vostro stato Accedere a 50 domande pronte per rafforzare la preparazione ai colloqui di lavoro

Registrate e monitorate le valutazioni di Glassdoor per le aziende a cui vi state candidando

👀 Fatto divertente

Oltre a supportare i candidati nella loro ricerca di lavoro, ClickUp supporta anche i team del supporto alle Risorse Umane permettendo loro di concentrarsi maggiormente sulla ricerca, la formazione e il mantenimento dei talenti giusti e meno sulla logistica.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-244.png Soluzione di gestione delle risorse umane di ClickUp: tracker delle domande di lavoro in excel /$$$img/

Centralizzare i dati dei dipendenti, creare e gestire le politiche HR e ottimizzare i flussi di lavoro HR con la soluzione di gestione HR di ClickUp

Ecco come i team HR utilizzano ClickUp per essere più produttivi:

Dati HR centralizzati : Archiviate le informazioni, i documenti e le registrazioni dei dipendenti in un unico luogo con ClickUp Docs e gestiteli utilizzando oltre 15 documenti personalizzati ClickUp Visualizzazioni Gestione delle attività : Traccia il reclutamento, l'onboarding, le valutazioni delle prestazioni e il monitoraggio con Attività di ClickUp Monitoraggio del tempo : Monitoraggio delle ore dei dipendenti e del tempo dedicato ai progetti per un'allocazione efficiente delle risorse

: Archiviate le informazioni, i documenti e le registrazioni dei dipendenti in un unico luogo con ClickUp Docs e gestiteli utilizzando oltre 15 documenti personalizzati ClickUp Visualizzazioni Flussi di lavoro personalizzabili : Creazione di flussi di lavoro specifici per l'organizzazione per l'assunzione, l'onboarding e altri processi HR

: Creazione di flussi di lavoro specifici per l'organizzazione per l'assunzione, l'onboarding e altri processi HR Collaborazione : Migliorare il lavoro di squadra con spazi condivisi, ClickUp Chattare e la collaborazione in tempo reale

: Migliorare il lavoro di squadra con spazi condivisi, ClickUp Chattare e la collaborazione in tempo reale Reportistica e analisi : Generare reportistica sulle metriche HR e visualizzarle su ClickUp Dashboard Integrazione di strumenti : Integrazione con i sistemi di monitoraggio delle retribuzioni e dei candidati per una gestione delle risorse umane senza soluzione di continuità

: Generare reportistica sulle metriche HR e visualizzarle su ClickUp Dashboard

_ClickUp è eccellente per la gestione di progetti che prevedono molteplici attività e che richiedono il monitoraggio delle risorse umane, in quanto ogni membro può riferire lo stato delle attività, sia in progetti basati su metodologie agili che a cascata Marianela Fernandez , consulente per il trattamento dell'acqua presso Eco Supplier Panamá

Ottenere un esito positivo nella ricerca di lavoro con ClickUp

Non si è mai troppo vecchi per fissare un altro obiettivo o per sognare un nuovo sogno

Les Brown, oratore motivazionale

Quando iniziate il vostro percorso di ricerca di lavoro, ricordate che ogni candidatura vi avvicina a nuove opportunità. Creare un modello Excel di monitoraggio delle domande di lavoro può essere utile. Tuttavia, allo stato attuale della ricerca di lavoro, Excel può diventare rapidamente insufficiente e opprimente, mancando la flessibilità necessaria per gestire attività e promemoria.

ClickUp offre una soluzione più robusta con funzionalità/funzione di monitoraggio delle attività, automazione e gestione dei documenti per ogni aspetto della ricerca di lavoro.

Dal monitoraggio delle candidature alla preparazione dei colloqui, le potenti funzionalità/funzione di ClickUp vi permetteranno di seguire ogni passaggio del processo.

Avvicinatevi al lavoro dei vostri sogni. Provate ClickUp oggi stesso!