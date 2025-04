Google Riunione vs Zoom: quale strumento video sarà il migliore nel 2025?

Da fare una chiamata Zoom oggi? O forse avete usato Google Meet per chattare con un client? Questi strumenti sono entrati a far parte del nostro vocabolario quotidiano dell'area di lavoro.

Hanno trasformato il nostro modo di connetterci con colleghi e client. Abbiamo imparato che non c'è bisogno di essere nella stessa stanza per terminare le cose, basta avere le app giuste.

Ma non esiste un'app per videoconferenze adatta a tutti. Alcuni potrebbero preferire il semplice approccio plug-and-play di Google Meet, mentre altri potrebbero amare le funzionalità/funzione estese di Zoom per la gestione delle riunioni video end-to-end.

In questo blog post, confronteremo Zoom e Google Meet per capire quale potrebbe funzionare meglio per voi. Introdurremo anche alcune nuove strumenti per le riunioni online che possono rendere la collaborazione ancora più fluida.

Cominciamo a scavare.

Cos'è Google Meet?

Google Meet è un software per videoconferenze che consente di connettersi e collaborare online. È perfetto per uso personale e aziendale e offre un'integrazione perfetta con gli strumenti dell'area di lavoro di Google, come Gmail e Google Calendar.

Google Meet offre audio e video cancellati, didascalie in tempo reale e solide funzionalità/funzione di sicurezza per garantire che le conversazioni siano sicure e accessibili. La sua interfaccia semplice e i suoi piani flessibili lo rendono un must per tutti coloro che si connettono con gli altri da remoto.

Funzionalità/funzione di Google Meet

Grazie a funzionalità/funzione avanzate, Google Meet è in grado di rendere le riunioni virtuali sicure e coinvolgenti. Che si tratti di gestire una piccola riunione o un evento su larga scala, Google Meet offre tutto ciò che serve per una collaborazione senza intoppi.

1. Didascalie in diretta

Tenete tutti informati con le didascalie automatiche in tempo reale. Grazie all'IA di Google, queste didascalie sono veloci e precise, perfette per l'accessibilità o per i team multilingue.

2. Condivisione dello schermo

Condividete l'intero schermo, una finestra specifica o una scheda di Chrome in pochi clic, semplificando la presentazione di documenti, diapositive e video durante la riunione.

3. Sale riunioni

Dividete le riunioni più grandi in gruppi più piccoli e mirati con le sale riunioni, ideali per le collaborazioni tra team, i workshop o le sessioni di networking. Ricordate però che non è ancora possibile registrare o trasmettere in livestream le sale riunioni.

4. Registrazione della riunione

Avete bisogno di catturare i momenti importanti? Google Meet consente di registrare le riunioni e di archiviarle in Google Drive in alta qualità video e audio per un facile accesso e una successiva condivisione.

5. Integrazione con Jamboard

Collaborate in modo creativo con la funzionalità/funzione Jamboard integrata. Questa lavagna online permette ai partecipanti di fare brainstorming, disegnare e condividere idee visivamente in tempo reale.

6. Cancellazione del rumore

Il rumore di fondo può distrarre durante le riunioni. Google Meet riduce questo problema utilizzando l'IA per filtrare i suoni indesiderati, aiutando a mantenere l'attenzione su ciò che è importante.

7. Sicurezza e crittografia

Google Meet cripta tutte le riunioni in transito e segue gli standard di sicurezza più avanzati del settore. Inoltre, grazie alle funzionalità/funzione di sicurezza di livello aziendale, i dati rimangono al sicuro utilizzando il browser o l'app mobile.

8. Integrazione di calendario ed email

Pianificate e partecipate alle riunioni direttamente da Google Calendar o da Gmail con un solo clic, semplificando l'organizzazione e la puntualità.

9. Compatibilità con i dispositivi mobili

Accedete a Google Meet in mobilità grazie alle app dedicate per iOS e Android, per non perdere mai una riunione in ufficio o in viaggio.

Prezzi di Google Meet

I prezzi dell'area di lavoro di Google, con cui Google Meet viene fornito in bundle, sono i seguenti:

Basic (Free): $0

$0 Business Starter : $6 per utente/mese

: $6 per utente/mese Business Standard : $12 per utente/mese

: $12 per utente/mese Business Plus : $18 per utente/mese

: $18 per utente/mese Azienda: Prezzo personalizzato in base alle esigenze dell'organizzazione

Leggi anche: 10 migliori alternative a Google Meet per le videoconferenze | ClickUp

Cos'è Zoom?

Zoom è un software per videoconferenze che consente ad aziende, educatori e privati di connettersi senza sforzo. Grazie alle sue capacità video e audio ad alta definizione, Zoom consente di organizzare riunioni virtuali impeccabili su qualsiasi dispositivo, sia esso un laptop, un tablet o uno smartphone.

La facilità d'uso, l'affidabilità della connessione e le funzionalità di collaborazione complete ne fanno una soluzione ideale per le comunicazioni personali e professionali.

Funzionalità/funzione di Zoom

Zoom offre diverse funzionalità/funzione avanzate per la produttività delle riunioni e della collaborazione. Che si tratti di una riunione aziendale, di un webinar o di una formazione virtuale, questi strumenti garantiscono un'esperienza fluida e interattiva.

1. Video e audio in HD

Zoom supporta video in HD e audio di qualità superiore, garantendo riunioni Zoom chiare e coinvolgenti. Grazie alla sua tecnologia adattiva, regola la qualità in base alla velocità di Internet.

2. Condivisione dello schermo

Una delle funzionalità/funzione più potenti di Zoom, la condivisione dello schermo, consente a voi e al vostro team di visualizzare l'intero schermo o app specifiche per presentazioni più dinamiche.

3. Sale riunioni

Le sale riunioni consentono agli host di suddividere i partecipanti in piccoli gruppi per riunioni più ampie o eventi virtuali per discussioni più mirate o attività di team.

4. Chattare con il team

La funzione integrata di Zoom per il team chattare consente di comunicare via testo al di fuori delle riunioni, condividendo file, immagini e collegamenti per una collaborazione continua.

5. IA Companion

Le funzionalità/funzione di Zoom basate sull'IA, le trascrizioni delle riunioni, i riepiloghi intelligenti e gli elementi d'azione possono aiutarvi a tenere sotto controllo le discussioni cruciali senza prendere note.

6. Sfondi virtuali e avatar

È possibile personalizzare lo spazio per le riunioni con sfondi virtuali o utilizzare avatar divertenti per un tocco creativo.

7. Registrazione su cloud

Zoom offre funzionalità di registrazione su cloud, che consentono di salvare e condividere le registrazioni delle riunioni, completate da trascrizioni per una facile consultazione successiva.

Prezzi di Zoom

Basic (Free): $0

$0 Pro: $13,32 al mese/utente

$13,32 al mese/utente Business: $18,32 al mese/utente

$18,32 al mese/utente Business Plus: $22,49 al mese/utente

$22,49 al mese/utente Azienda: Prezzo personalizzato

**Leggi anche Le 10+ alternative e concorrenti di Zoom (funzionalità/funzione, prezzi e valutazioni)

Google Meet Vs. Zoom: Funzionalità/funzione a confronto

Google Meet e Zoom sono strumenti di videoconferenza popolari che rispondono a esigenze e preferenze diverse. Ecco una rapida sintesi delle loro funzionalità/funzioni per aiutarvi a decidere quale sia il più adatto a voi.

Funzione | Google Meet | Zoom |

| ---------------------- | ----------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------ |

| Capacità dei partecipanti | Intervallo da 100 a 1000, a seconda del piano di sottoscrizione | Fino a 100 con il piano gratuito; fino a 1000 con il piano Enterprise |

| Integrazione | Perfetta con l'area di lavoro di Google | Estensione con molte app |

| Interfaccia utente | Pulita e facile da usare | Sofisticata e ricca di funzionalità/funzioni |

| Sfondi virtuali | Limitazione della personalizzazione | Estensione delle opzioni di personalizzazione

| Registrazione e riproduzione | Limitato dal livello dell'area di lavoro di Google | Completo con facile condivisione |

| Funzionalità/funzione di sicurezza | Forte crittografia, pochi controlli da parte degli amministratori | Controlli avanzati e crittografia end-to-end; problemi in passato |

| Disponibilità su piattaforma | App mobile basata sul web | App desktop per diversi sistemi operativi; disponibile anche su web e mobile |

| Strumenti di collaborazione | Strumenti di base come chat e sale riunioni | Strumenti avanzati, tra cui chat, sale riunioni, sondaggi e domande e risposte

Vediamo ora nel dettaglio alcune di queste funzionalità/funzione.

Capacità delle riunioni

Google Meet consente a un massimo di 1000 partecipanti di partecipare a una riunione su piani avanzati, consentendo ai team più grandi di lavorare senza problemi nell'area di lavoro di Google. È un vantaggio soprattutto per le aziende che ospitano spesso riunioni di team o webinar di grandi dimensioni. Il piano Free consente di ospitare fino a 100 persone alla volta.

consente a un massimo di di partecipare a una riunione su piani avanzati, consentendo ai team più grandi di lavorare senza problemi nell'area di lavoro di Google. È un vantaggio soprattutto per le aziende che ospitano spesso riunioni di team o webinar di grandi dimensioni. Il piano Free consente di ospitare fino a 100 persone alla volta. Anche Zoom offre limiti diversi a seconda del piano, con la possibilità di ospitare 100 partecipanti sul piano gratuito e fino a 300 sul piano Business Plus. Per espandere il numero di partecipanti a 500 o 1.000$a, è necessaria una licenza del componente aggiuntivo Large Meeting. Questa flessibilità lo rende ideale per le organizzazioni che hanno bisogno di scalare le riunioni per gli eventi.

🏆 Vincitore: Google Meet può essere più economico per i team più piccoli che necessitano di riunioni occasionali di grandi dimensioni, grazie al prezzo di partenza più basso e alle funzionalità dell'area di lavoro integrata. Tuttavia, per i team che hanno bisogno di riunioni frequenti e di grandi dimensioni, la flessibilità di Zoom con il componente aggiuntivo "Riunioni di grandi dimensioni" potrebbe valere l'investimento

Strumenti di condivisione e collaborazione dello schermo

Sia Google Meet che Zoom offrono la condivisione dello schermo. Tuttavia, Google Meet si integra bene con l'area di lavoro di Google, consentendo una facile collaborazione sui documenti condivisi e la modifica in tempo reale durante le riunioni

che Zoom offrono la condivisione dello schermo. Tuttavia, Google Meet si integra bene con l'area di lavoro di Google, consentendo una facile collaborazione sui documenti condivisi e la modifica in tempo reale durante le riunioni Zoom offre opzioni avanzate di condivisione dello schermo, tra cui funzionalità di annotazione e la possibilità di controllare lo schermo condiviso da remoto, rendendolo più interattivo. Ciò è particolarmente utile per le sessioni di formazione o le presentazioni in cui il coinvolgimento è fondamentale

🏆 Vincitore: Zoom, per i suoi strumenti di collaborazione avanzati che favoriscono le riunioni online interattive.

Registrazione e trascrizione

Google Meet e Zoom permettono di registrare le riunioni online. Google Meet le salva automaticamente su Google Drive nell'area di lavoro di Google, ma la trascrizione è limitata ai piani a pagamento, il che può limitare l'accesso agli utenti gratis

e Zoom permettono di registrare le riunioni online. Google Meet le salva automaticamente su Google Drive nell'area di lavoro di Google, ma la trascrizione è limitata ai piani a pagamento, il che può limitare l'accesso agli utenti gratis Zoom offre funzionalità di registrazione e trascrizione automatica su tutti i piani, garantendo agli utenti un facile accesso alle note delle riunioni e alle sessioni registrate per riferimenti futuri, indipendentemente dal livello di sottoscrizione

🏆 Vincitore: Zoom, per le sue opzioni complete di registrazione e trascrizione, che migliorano la produttività.

Sale riunioni

Google Meet e Zoom dispongono di sale riunioni. Google Meet consente ai partecipanti di partecipare a discussioni più piccole all'interno di una riunione più ampia nell'area di lavoro di Google. Tuttavia, la funzionalità/funzione potrebbe non essere così affidabile nella gestione di più sessioni di breakout

e Zoom dispongono di sale riunioni. Google Meet consente ai partecipanti di partecipare a discussioni più piccole all'interno di una riunione più ampia nell'area di lavoro di Google. Tuttavia, la funzionalità/funzione potrebbe non essere così affidabile nella gestione di più sessioni di breakout Zoom è noto per le sue sale riunioni. Offre opzioni estese per la gestione di questi spazi durante le riunioni, compresa la possibilità per gli ospiti di unirsi a qualsiasi sala di interruzione in qualsiasi momento, il che migliora notevolmente le dinamiche della riunione

🏆 Vincitore: Zoom, per le sue funzionalità di sala riunioni più robuste che facilitano un efficace lavoro di gruppo.

Integrazioni

Google Meet è strettamente integrato con le aree di lavoro di Google come Gmail, Drive e Google Calendar, il che lo rende una scelta eccellente per gli utenti dell'ecosistema Google. Questa integrazione perfeziona il flusso di lavoro e la pianificazione per i team che fanno molto affidamento sui prodotti Google

è strettamente integrato con le aree di lavoro di Google come Gmail, Drive e Google Calendar, il che lo rende una scelta eccellente per gli utenti dell'ecosistema Google. Questa integrazione perfeziona il flusso di lavoro e la pianificazione per i team che fanno molto affidamento sui prodotti Google $$$a integra un ampio intervallo di strumenti di produttività, tra cui Teams e Slack di Microsoft, offrendo maggiore flessibilità agli utenti che hanno bisogno di connettersi con vari strumenti. L'estensione del Marketplace consente agli utenti di migliorare l'esperienza di Zoom con numerose app di terze parti

🏆 Vincitore: Zoom, per il suo più ampio intervallo di integrazioni.

Sicurezza

Sia Google Meet che Zoom danno priorità alla sicurezza, ma Google Meet beneficia dei solidi protocolli di sicurezza di Google, tra cui la crittografia end-to-end e gli aggiornamenti regolari dell'area di lavoro di Google. Questo aspetto è particolarmente importante per le organizzazioni che trattano informazioni sensibili

beneficia dei solidi protocolli di sicurezza di Google, tra cui la crittografia end-to-end e gli aggiornamenti regolari dell'area di lavoro di Google. Questo aspetto è particolarmente importante per le organizzazioni che trattano informazioni sensibili Zoom ha migliorato le sue funzionalità/funzione nel tempo, incorporando la crittografia end-to-end e l'autenticazione dell'utente, ma ha dovuto affrontare critiche per problemi di sicurezza del passato. I recenti aggiornamenti mirano a creare fiducia e a garantire un ambiente di riunione più sicuro

🏆 Vincitore: Google Meet, per le sue solide misure di sicurezza, che garantiscono la tranquillità degli utenti.

✨ Verdetto finale

Mentre Google Meet è una scelta solida per i team più piccoli o per chi utilizza l'area di lavoro di Google, l'ambiente ricco di funzionalità di Zoom lo rende particolarmente adatto alle aziende e alle organizzazioni che necessitano di strumenti di riunione con funzioni elevate e scalabilità.

Leggi anche: Come gestire le riunioni Zoom come un esperto: suggerimenti, trucchi e best practice

Google Meet vs Zoom su Reddit

Quando si cerca Google Meet vs Zoom su Reddit, le opinioni variano a seconda delle esigenze specifiche.

Molti utenti di Reddit, come Somma falsificabile preferisco Google Meet per la sua semplicità e l'integrazione con l'area di lavoro di Google.

Durante la pandemia, tutti sono passati a Zoom e ogni giorno c'era un post in prima pagina che faceva riferimento a "Zoom", come se fosse diventato parte del nostro lessico culturale (come "Google" è diventato sinonimo di ricerca). Ma l'esito positivo è dovuto alla qualità del prodotto stesso o a un marketing intelligente/opportuno? Non posso fare a meno di pensare che ci fossero prodotti migliori prima di Zoom. Ad esempio, Google Meet, che lavora nel browser, è gratis al 100% e non richiede alcuno scarico. Questa è la mia più grande lamentela. Zoom è perfettamente in grado di lavorare nel browser, ma vi costringe a scaricarlo (come fanno molte aziende) perché è più probabile che lo clicchiate in futuro se si tratta di un'icona sul desktop/dock. Il fatto che entrambe le parti debbano installare un software in anticipo non fa che aumentare la difficoltà. Per me è un grande mistero il motivo per cui il consumatore scelga di fare questo piuttosto che inviare semplicemente un link per una riunione con Google Meet.

Altri utenti di Reddit, come MarkOfTheDragon12 , sottolineano che Zoom ha funzionalità/funzione più avanzate per riunioni e webinar di grandi dimensioni.

_Zoom è migliore di Google Meet sotto tutti i punti di vista: qualità, affidabilità, amministrazione, integrazioni, sicurezza e controllo... ma sì, costa anche $180/utente/annoGoogle Meet, come molti prodotti Google, non è proprio di livello "enterprise". Si tratta di un sistema di conferenza personale per utenti finali che può essere inserito in un ruolo. È uno strumento personale che salva tutto nel disco personale dell'ospite. Nel migliore dei casi, è possibile istituire un flusso di lavoro di team per spostare le registrazioni in un Team Drive condiviso, ma non c'è nulla di intrinsecamente integrato Da fare

E poi ci sono utenti come NoREEEEEEtilBrooklyn che pensano che i due strumenti siano utili in impostazioni diverse:

Google Meet è ottimo per le riunioni più piccole che devono rimanere private. Zoom è migliore per le riunioni più grandi che non si desidera rendere pubbliche"

In definitiva, gli utenti di Reddit consigliano Google Meet per le riunioni semplici e quotidiane, soprattutto se utilizzano già l'area di lavoro di Google. Zoom, tuttavia, è migliore per le riunioni più grandi o per quelle più interattive.

Meet ClickUp-La migliore alternativa a Google Meet Vs. Zoom

Avete letto di Google Meet. Avete letto di Zoom. Volete qualcosa di meglio?

Date un'occhiata a ClickUp . È una piattaforma all-in-one per la gestione delle attività di produttività con funzionalità/funzione di collaborazione completa.

Ecco alcune cose che potete fare senza sforzo con ClickUp e che potreste solo immaginare di fare con Zoom o Google Meet, anche se dotati di molteplici integrazioni.

ClickUp's One Up #1:ClickUp Clip (per la comunicazione video asincrona)

Registrare piccoli frammenti di video al volo con ClickUp Clip

A tutti noi non piace l'interminabile ciclo di perdite di tempo durante le riunioni dal vivo per recuperare semplici aggiornamenti o passaggi. ClickUp Clip consente di registrare e condividere video in modo asincrono, offrendo un'alternativa flessibile alla struttura delle videochiamate live di Google Meet e Zoom. I Clip possono essere proprio registratore di schermo , registratore vocale e webcam tutti insieme, rendendo più facile la condivisione di informazioni senza dover programmare una riunione. Questo è perfetto per i team remoti con fusi orari diversi: chiunque può guardare la registrazione a suo piacimento e il tutto viene catturato direttamente all'interno delle attività a cui sta lavorando.

Questa perfetta integrazione nel flusso di lavoro fa sì che Clip si distingua dagli altri strumenti video. Invece di passare da una piattaforma all'altra per spiegare le attività o condividere il feedback, tutto ciò che serve per comunicare è già in ClickUp, collegato a progetti e attività specifiche. In questo modo si crea un flusso di lavoro coeso di comunicazione del team un sistema che mantenga tutto organizzato e facile da consultare in seguito.

Leggi anche: i 10 migliori software di registrazione dello schermo per Windows

ClickUp's One Up #2: ClickUp Whiteboards (per la collaborazione visiva)

Monitoraggio delle attività e collaborazione facile con le lavagne online di ClickUp

Google Meet e Zoom offrono solo funzionalità di collaborazione di base. Lavagne online ClickUp portate la collaborazione a un livello superiore consentendo al team di fare brainstorming, pianificare e organizzare visivamente i pensieri all'interno di ClickUp. Non vi limitate a presentare le idee al gruppo, ma le costruite insieme in tempo reale, consentendo a tutti di partecipare attivamente.

Le lavagne online possono essere personalizzate per adattarsi a qualsiasi flusso di lavoro: brainstorming, mappatura mentale o pianificazione di progetti. La parte migliore? Le idee possono essere trasformate in attività di ClickUp in pochi clic, rendendo il passaggio dal piano all'esecuzione più fluido che mai.

Suggerimento speciale: Utilizzate modelli di lavagne online su ClickUp per iniziare subito a lavorare, qualunque cosa vogliate fare.

ClickUp's One Up #3: ClickUp Brain (per prendere nota delle riunioni e trascrivere automaticamente i video)

Delegate il lavoro di annotazione delle riunioni e di trascrizione dei video all'assistente IA di ClickUp, ClickUp Brain

Prendere note e tenere traccia dei punti chiave durante le riunioni può essere una sfida, anche con le funzionalità di monitoraggio offerte da Google Meet e Zoom. ClickUp Brain passa ad automatizzare completamente questo processo. Dimenticatevi di rivedere manualmente le lunghe registrazioni delle riunioni per trovare i dettagli essenziali.

ClickUp Brain usa IA per trascrivere una nota di una riunione in tempo reale, evidenziando gli elementi d'azione, le decisioni critiche e i punti di discussione per l'utente nel verbale della riunione .

Ciò che contraddistingue questa funzionalità/funzione è l'integrazione diretta con le attività. Una volta che una riunione del progetto infine, con ClickUp Brain è possibile convertire le trascrizioni in attività di ClickUp, complete di date di scadenza, assegnatari e priorità. In questo modo non si perde nulla nella traduzione e si trasforma la vostra programmi delle riunioni in risultati attuabili. Zoom e Google Meet possono offrire videoconferenze, ma ClickUp Brain va oltre, integrandole in uno strumento di produttività.

ClickUp's One Up #4: integrazione di Zoom

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-210-1400x910.png Integrazione di ClickUp con Zoom: Google Meet Vs Zoom /$$$img/

Ottenete i riepiloghi delle riunioni nelle vostre attività con i collegamenti alle registrazioni grazie all'integrazione con ClickUp Zoom Integrazione con Zoom di ClickUp consente di collegare le videochiamate direttamente alle attività, semplificando la conversione delle discussioni chiave in elementi attuabili subito dopo la chiamata. È possibile assegnare attività, impostare date di scadenza e garantire che i follow-up siano gestiti all'interno di ClickUp, mantenendo tutto allineato con i progetti.

Ogni riunione di Zoom viene automaticamente registrata tra le attività pertinenti, consentendo al team di fare riferimento alle discussioni importanti senza lasciare la piattaforma.

Inoltre, è possibile accedere alle riunioni di Zoom direttamente da ClickUp, eliminando tutti i passaggi extra necessari per passare da una piattaforma all'altra durante il lavoro.

ClickUp One Up #5: Gestione delle riunioni

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-211.png Riunioni ClickUp: Google Meet Vs. Zoom /$$$img/

Convertire le attività di riunione in attività ricorrenti con ClickUp Meetings

Il Riunioni ClickUp fornisce una soluzione completa per la gestione e il monitoraggio delle riunioni. È possibile creare programmi strutturati, assegnare attività durante le discussioni e catturare le chiavi di lettura in tempo reale. In questo modo si garantisce che ogni riunione abbia un obiettivo chiaro e che le decisioni si trasformino rapidamente in attività realizzabili, mantenendo il team produttivo e sulla buona strada.

Una delle sue migliori funzionalità è quella di collegare le riunioni direttamente ai progetti e alle attività di ClickUp. Le note delle riunioni, gli elementi d'azione e le decisioni vengono organizzati automaticamente, semplificando ai membri del team la revisione delle discussioni e il follow-up delle attività assegnate. Con ClickUp Meetings, ogni riunione porta a risultati significativi, con tutto ciò che è connesso al vostro flusso di lavoro.

ClickUp's One Up #6: ClickUp Chattare e SyncUps

Per i team che hanno bisogno di conversazioni rapide e improvvisate senza le formalità delle riunioni programmate, i ClickUp SyncUps sono un'alternativa perfetta. SyncUp permette di avviare videochiamate e audio spontanee (con condivisione dello schermo) direttamente dall'interno del team ClickUp Chattare eliminando il fastidio di passare da una piattaforma all'altra.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-212-1400x767.png Sincronizzazioni in ClickUp Chattare /$$$img/

Le SyncUps in ClickUp Chattare facilitano le chiamate audio e video dall'area di lavoro di ClickUp

A differenza dei tradizionali strumenti di videoconferenza come Zoom o Google Meet, le SyncUps sono profondamente integrate con le attività vostre e del vostro team, il che significa che le vostre conversazioni sono sempre contestualizzate e pronte per essere consultate.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-213-1400x985.png ClickUp Chat /$$$img/

Utilizzate ClickUp Chat per conversare con i vostri colleghi senza l'ausilio di un interruttore contestuale

ClickUp Chat semplifica la comunicazione tra team. All'interno della piattaforma ClickUp, è possibile chattare uno a uno, discutere in gruppo o avere conversazioni specifiche per l'attività di ClickUp con l'intero team, unificando veramente il lavoro e le conversazioni. Niente più cambi di contesto e perdite di produttività dovute a "chiamate rapide" È possibile accedere alle chat in modo asincrono o in tempo reale, senza preoccuparsi che i dettagli sfuggano.

Un consiglio da professionisti: Se si gestiscono eventi o riunioni di grandi dimensioni, è possibile utilizzare la funzione Modello di gestione delle conferenze ClickUp . È uno strumento eccellente per l'organizzazione di eventi di più giorni, workshop o riunioni di grandi dimensioni in cui molte parti in movimento devono combinarsi in modo impeccabile. È possibile destreggiarsi tra relatori ospiti, presentazioni e sessioni di pausa, mantenendo tutto organizzato in un'unica visualizzazione.

ClickUp's One Up #7: Il modello per le riunioni di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-214.png Modello di riunione ClickUp: Google Meet Vs. Zoom https://app.clickup.com/signup?template=t-4389460&department=hr-recruiting Scarica questo modello /$$$cta/

Per coloro che gestiscono riunioni ricorrenti del team, il modello Modello per le riunioni ClickUp è un facile punto di partenza per aiutarvi a strutturare programmi, prendere note e monitorare elementi d'azione in un unico posto. Questo modello consente di suddividere ogni riunione in base agli elementi del programma, assicurando che ogni punto importante venga discusso. È possibile assegnare ogni elemento dell'ordine del giorno ai membri del team e creare attività direttamente dalle note della riunione per garantire che tutto si svolga senza intoppi.

Questo modello di riunione aiuta anche a rivedere le note e ad assegnare azioni di follower, che si sincronizzano direttamente con le attività, riducendo le possibilità di comunicazione errata.

ClickUp-Uno strumento per partecipare, gestire e agire sulle riunioni

Google Meet e Zoom offrono strumenti potenti per migliorare le riunioni e le collaborazioni virtuali. Google Meet si integra perfettamente con gli strumenti dell'area di lavoro di Google e fornisce solide funzionalità/funzione di sicurezza. Zoom si distingue per le sue funzionalità video e audio ad alta definizione e per le sue funzionalità/funzione complete.

Nella battaglia tra Zoom e Google Meet, la scelta dipenderà dalle vostre esigenze specifiche, come i prezzi, le integrazioni degli strumenti e la natura delle vostre riunioni.

Per rendere le vostre riunioni più produttive, provate ClickUp: con la sua piattaforma all-in-one per la gestione delle attività, la collaborazione sui progetti e la produttività dei team, ClickUp migliora l'efficienza delle riunioni come mai prima d'ora. Funzionalità come programmi automatizzati per le riunioni, strumenti di collaborazione in tempo reale, note e riepiloghi delle riunioni basati sull'IA e assegnazioni di attività integrate vi garantiscono organizzazione ed efficienza.

Inoltre, l'interfaccia intuitiva di ClickUp facilita l'adattamento di qualsiasi team. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp .