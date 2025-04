Potenziate i vostri dati con i modelli gratuiti di dashboard di Excel (+ alternative rivoluzionarie)

Avete mai passato ore a fissare il vostro foglio Excel, cercando di dare un senso ai dati commerciali?

Nel mondo di oggi, guidato dai dati, l'informazione è potere. Ma i dati grezzi da soli non rivelano molto: trasformarli in intuizioni attuabili è il punto in cui avviene la magia. 🔮

È qui che entrano in gioco i modelli gratuiti di dashboard di Excel. Questi layout precostituiti trasformano righe e colonne di dati proporzionali in un grafico dinamico, fornendo un'istantanea chiara di tutto. 📝

Che si tratti del monitoraggio delle prestazioni del team o dell'imbuto commerciale, il giusto modello di dashboard rafforza la vostra strategia. La parte migliore? Tutto ciò che dovete fare è importare i dati nella vostra cartella di lavoro Excel e lasciare che questi strumenti facciano il resto. 🧘

Esplorate con noi alcuni dei migliori modelli gratuiti di dashboard per Excel e scoprite alcune potenti alternative ClickUp per migliorare il flusso di lavoro. 📈

Cosa rende un buon modello di dashboard in Excel?

Un modello di dashboard in Excel di prim'ordine non si limita a visualizzare i dati, ma li organizza e fornisce informazioni utili. Le soluzioni migliori sono adattabili e intuitive e analizzano i dati critici senza soluzione di continuità.

Ecco i componenti chiave da ricercare:

Playout flessibile : Adattare la configurazione del dashboard per soddisfare priorità in continua evoluzione, come la soddisfazione dei clienti o i ricavi ricorrenti mensili. Sia che si utilizzi un modello di dashboard per l'IT, le risorse umane o la gestione commerciale, la personalizzazione migliora i dashboard di Excel

: Adattare la configurazione del dashboard per soddisfare priorità in continua evoluzione, come la soddisfazione dei clienti o i ricavi ricorrenti mensili. Sia che si utilizzi un modello di dashboard per l'IT, le risorse umane o la gestione commerciale, la personalizzazione migliora i dashboard di Excel Struttura azionabile : Organizzate i dati per evidenziare i passaggi successivi. Utilizzate una gerarchia logica con le metriche chiave in cima, seguite dai dati di supporto, per scansionare ed estrarre informazioni attuabili a colpo d'occhio

: Organizzate i dati per evidenziare i passaggi successivi. Utilizzate una gerarchia logica con le metriche chiave in cima, seguite dai dati di supporto, per scansionare ed estrarre informazioni attuabili a colpo d'occhio Design minimale : Utilizzate una formattazione pulita e in condizione di concentrare l'attenzione sui dati critici. Evidenziate i cambiamenti significativi con avvisi di colore, come il rosso per i cali delle prestazioni finanziarie e il verde per le posizioni commerciali positive

: Utilizzate una formattazione pulita e in condizione di concentrare l'attenzione sui dati critici. Evidenziate i cambiamenti significativi con avvisi di colore, come il rosso per i cali delle prestazioni finanziarie e il verde per le posizioni commerciali positive Elementi interattivi : Optate per modelli con filtri, slicer e tabelle pivot per entrare in punti specifici dei dati. L'interattività aumenta il coinvolgimento degli utenti e permette ai team di esplorare facilmente informazioni dettagliate

: Optate per modelli con filtri, slicer e tabelle pivot per entrare in punti specifici dei dati. L'interattività aumenta il coinvolgimento degli utenti e permette ai team di esplorare facilmente informazioni dettagliate Visualizzazione dei dati : Utilizzate grafici e diagrammi per rendere i dati più digeribili. Per istanza, un grafico a linee aiuta a monitorare le tendenze nel tempo. Confrontate le performance commerciali di diverse regioni? Un grafico a barre offre chiari spunti di riflessione

: Utilizzate grafici e diagrammi per rendere i dati più digeribili. Per istanza, un grafico a linee aiuta a monitorare le tendenze nel tempo. Confrontate le performance commerciali di diverse regioni? Un grafico a barre offre chiari spunti di riflessione Gestione degli errori: Scegliete modelli che gestiscano automaticamente gli errori, garantendo l'accuratezza dei dati. Funzioni come la logica IF-THEN-ELSE prevengono gli errori durante il filtraggio o l'importazione dei dati, mantenendo la dashboard di Excel affidabile

➡️ Per saperne di più: Esempi e modelli di dashboard per il project management

8 Modelli gratuiti di dashboard di Excel per migliorare il flusso di lavoro

Perché passare ore a costruire Dashboard KPI con Excel da zero? Questi modelli trasformano dati complessi in immagini chiare e d'impatto, senza bisogno di noiose configurazioni.

Ecco cosa distingue ciascuno di questi modelli di dashboard di Excel:

1. Modello di dashboard per il rapporto sullo stato del team di Template.net

via Modello.net Tenete sotto controllo lo stato del vostro team con questo modello di dashboard KPI di Template.net. Fornisce una chiara fotografia delle attività, delle scadenze e delle attività cardine di ciascun membro del team, consentendo ai gestori del team di monitorare lo stato di salute del progetto senza soluzione di continuità.

Grazie agli indicatori di colore e alle barre di avanzamento, è possibile monitorare rapidamente lo stato dei membri del team. Il layout di facile lettura fornisce informazioni in tempo reale sulle attività cardine e sui potenziali colli di bottiglia, garantendo che nulla vada perso.

Perché vi piacerà:

Valutare le prestazioni del team senza dover spulciare innumerevoli fogli di calcolo Excel

Organizzate i dati visivamente con grafici, tabelle e diagrammi chiari

Personalizzate le etichette di stato e i livelli di priorità in base alla struttura del vostro progetto

Ideale per: Ideale per i capisquadra e i responsabili di reparto che hanno bisogno di un'istantanea rapida e chiara della produttività, delle prestazioni e delle tempistiche di completamento dei progetti di ciascun membro del team.

2. Modello di dashboard per progetti multipli di Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Multiple-project-dashboard-template.png Modelli di dashboard per progetti multipli excel /$$$img/

via Modello.net Gestire più progetti è impegnativo, ma questo modello di dashboard Excel specializzato di Template.net è una soluzione agile. Visualizza tutti i progetti attivi in un unico hub organizzato.

Offrendo una completa supervisione delle Sequenze, della distribuzione del budget e dell'allocazione delle risorse, è ideale per gestire diverse iniziative. I riepiloghi visivi cancellati aiutano a stabilire le priorità delle attività, a monitorare le attività cardine e a identificare il fabbisogno di risorse.

Perché vi piacerà:

Monitorate i progetti attivi in parallelo per tenere traccia dello stato di avanzamento di ciascun progetto e delle sue chiavi di misura

Allocare e riallocare le risorse in base alle richieste in tempo reale, garantendo un uso efficiente del team e del budget

Identificare e gestire le dipendenze, tracciare le attività cardine e affrontare i problemi per mantenere i progetti in linea con le scadenze

Ideale per: Ideale per i gestori del portfolio progetti, in quanto fornisce una vista dettagliata per l'allocazione delle risorse e la gestione di sequenze e budget.

➡️ Per saperne di più: Come costruire un dashboard del portfolio progetti per gestire i progetti

3. Modello di grafico Gantt aziendale da Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Business-Gantt-chart-template.png Modelli di dashboard per diagrammi di Gantt aziendale excel /$$$img/

via Modello.net Gestite progetti complessi con attività che si sovrappongono e scadenze ravvicinate? Il modello di diagramma di Gantt aziendale di Template.net rende accessibile la pianificazione dei progetti con un approccio strutturato.

Questo modello di dashboard in Excel è ideale per progetti che necessitano di sequenze temporali dettagliate e dipendenze dalle attività. Grazie al layout del diagramma di Gantt, è possibile mappare le fasi del progetto, individuare potenziali colli di bottiglia e regolare i programmi, il tutto in un formato intuitivo e visivo.

Perché vi piacerà:

Pianificate ogni fase del progetto con chiare date di inizio e fine

Monitoraggio delle dipendenze delle attività per tenere il team al corrente delle sequenze critiche

Riconoscere i ritardi e vedere l'impatto sul resto del progetto per gestire i rischi

Ideale per: È pensato per i pianificatori e gli schedulatori che gestiscono progetti a lungo termine e basati su fasi. Consente di organizzare le Sequenze e le attività tenendo conto delle dipendenze e delle scadenze.

4. Modello di tracciatura dei problemi del progetto di Microsoft

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Project-issue-tracker-template.png Modelli di dashboard per il tracker dei problemi di progetto in excel /$$$img/

via Microsoft I blocchi del progetto possono far deragliare le Sequenze, frustrare i membri del team e far lievitare i costi. Il modello Project Issue Tracker di Microsoft offre uno spazio strutturato per registrare, classificare e dare priorità ai problemi, consentendo di agire rapidamente su ciò che conta di più.

È dotato di campi dedicati per la descrizione dei problemi, i livelli di priorità, lo stato attuale e i passaggi di risoluzione, rendendo più facile l'organizzazione sistematica dei problemi. Questo approccio semplificato consente di disporre di un elenco di azioni da intraprendere che rende tutti responsabili e concentrati.

Perché vi piacerà:

Cattura e categorizza i problemi in modo che il team possa concentrarsi sui problemi critici

Monitoraggio del percorso di ogni problema dall'identificazione alla risoluzione, per garantire che nessun problema rimanga irrisolto

Affrontare i potenziali colli di bottiglia per far progredire il progetto

Ideale per: Aiuta i gestori del team di garanzia della qualità a registrare e risolvere i problemi. Riduce al minimo le interruzioni del progetto e mantiene i team produttivi e allineati.

5. Modello di pipeline commerciale di Microsoft

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Sales-pipeline-template.png Modelli di dashboard della pipeline commerciale excel /$$$img/

via Microsoft Un flusso di lavoro commerciale disordinato porta a opportunità mancate e a problemi di previsione. Il modello di dashboard per la gestione delle vendite di Microsoft aiuta i team commerciali a chiarire i loro processi, dalla generazione dei lead agli accordi chiusi.

La soluzione consente di concentrarsi sulle opportunità ad alto valore e di chiudere gli affari più rapidamente. Questo modello di gestione delle vendite trasforma i complessi processi commerciali in un percorso lineare, organizzando la fase, il valore e la probabilità di chiusura di ogni lead.

Perché vi piacerà:

Monitorare la pipeline commerciale dal contatto iniziale alla chiusura per conoscere lo stato dell'affare

Concentratevi sulle opportunità ad alto valore identificando gli affari con il più alto potenziale di ritorno

Utilizzare i valori delle trattative per fare proiezioni sui ricavi e fissare traguardi commerciali realistici

Ideale per: Questo modello di dashboard per le vendite è perfetto per i gestori del team che cercano un modo organizzato per gestire i contatti e identificare le opportunità ad alto impatto per migliorare le prestazioni commerciali.

6. Modello di analisi dei costi con grafico di Pareto di Microsoft

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Cost-analysis-with-Pareto-chart-template.png Analisi dei costi con grafico Pareto dashboard modelli excel /$$$img/

via Microsoft Volete identificare e controllare i fattori di costo più significativi? Il modello Microsoft di Analisi dei costi con grafico di Pareto è essenziale per identificare e gestire le spese ad alto impatto.

Questo report dashboard di Excel utilizza la regola dell'80/20 per evidenziare le "poche" spese vitali che contribuiscono maggiormente ai costi complessivi, in modo da concentrarsi su come risparmiare.

Con elementi per i costi dettagliati e approfondimenti visivi, è ideale per prendere decisioni basate sui dati per ottimizzare le spese e migliorare la redditività.

Perché vi piacerà:

Concentratevi sui costi ad alto impatto per dare priorità agli aggiustamenti del budget

Utilizzate elementi dettagliati per monitorare le spese, assicurandovi che nessun costo venga trascurato

Sfruttate i dati precisi e visivi del grafico di Pareto per analizzare i modelli di spesa

Ideale per: Questo modello di dashboard di Microsoft Excel è perfetto per gli analisti finanziari, i titolari di aziende e i responsabili operativi. Identificare il 20% delle spese che account l'80% dei costi per una riduzione mirata dei costi.

7. Semplice modello di grafico del flusso di cassa di WPS

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Simple-cash-flow-chart-template.png Grafico del flusso di cassa semplice dashboard modelli excel /$$img/

via WPS Il modello Simple Cash Flow Chart di WPS è eccellente per un monitoraggio finanziario semplice. Offre una chiara visualizzazione dei flussi di cassa in entrata e in uscita, aiutandovi a gestire meglio le finanze.

I riepiloghi/riassunti dei flussi di cassa mensili e annuali consentono di monitorare la salute finanziaria a colpo d'occhio. Utilizzate i semplici campi di inserimento per registrare le entrate, le spese e il saldo netto di cassa per un project management efficace.

Perché vi piacerà:

Individuare le tendenze del flusso di cassa nel tempo per adeguare le spese e i risparmi in modo proattivo

Impostazione dei limiti di spesa e valutazione delle spese effettive rispetto a quelle pianificate per prevenire gli sforamenti di bilancio

Utilizzare i dati storici del flusso di cassa per prevedere il fabbisogno di cassa futuro e pianificare periodi di alta o bassa liquidità

Ideale per: Perfetto per titolari di aziende e liberi professionisti che devono monitorare il flusso di cassa senza dover ricorrere a complessi sistemi di account.

8. Modello di Project Management by Project Manager

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Project-management-template.png Modelli di dashboard per il project management in excel /$$$img/

via Responsabile del progetto Questo modello di dashboard per il project management di Project Manager è uno strumento completo per centralizzare e semplificare la supervisione dei progetti. Combina le metriche chiave - stato delle attività, scadenze, allocazione delle risorse e monitoraggio del budget - in un unico dashboard dinamico.

Offre aggiornamenti dei dati in tempo reale e immagini personalizzabili per visualizzare in tempo reale lo stato di salute del progetto. La sua interfaccia intuitiva aiuta i project manager a monitorare le attività cardine, ad anticipare i colli di bottiglia e ad apportare modifiche proattive, mantenendo i progetti in linea con i tempi e gli stakeholder informati.

Perché vi piacerà:

Aggiornare le metriche relative alle attività critiche per garantire informazioni aggiornate

Personalizzate le reportistiche del dashboard per visualizzare le metriche chiave specifiche per le esigenze del vostro progetto

Utilizzate i grafici di Gantt e i grafici a barre integrati per visualizzare le sequenze temporali e monitorare l'utilizzo del budget

Ideale per: Pensato per i pianificatori e gli schedulatori che gestiscono progetti a lungo termine e basati su fasi. Questo modello di dashboard gestionale consente di organizzare le sequenze temporali e le attività e di rispettare le scadenze.

💡 Pro Tip: Volete migliorare le vostre dashboard? Date un'occhiata a questi esempi di dashboard per progetti per una nuova dose di ispirazione. 🚀

Ecco come questo vi sarà utile:

Creare dashboard che visualizzano le metriche chiave a colpo d'occhio, in modo da poter prendere decisioni rapide 🧭

Scoprire layout che semplificano i flussi di lavoro complessi, garantendo la produttività del team

Migliorate l'allineamento del team con esempi di dashboard per monitorare attività, milestone e risorse, il tutto in un unico posto 👀

Limiti dell'uso dei modelli di dashboard di Excel

Sebbene Microsoft Excel sia uno strumento potente per la creazione di dashboard, non è in grado di soddisfare le esigenze di progetti dinamici e ricchi di dati. Ecco perché Excel spesso non è all'altezza della visualizzazione dei dati e del processo decisionale:

2. La collaborazione in tempo reale è limitata

Excel non supporta un lavoro di squadra continuo. Quando più utenti modificano lo stesso file Excel, si rischiano conflitti di versione, aggiornamenti persi e modifiche sovrascritte. Senza la sincronizzazione basata su cloud, è difficile per più team lavorare su modelli di dashboard condivisi.

3. Dashboard statici e personalizzazioni complesse

I dashboard di Excel mancano di interattività e sono rigidi. Funzionalità come l'esecuzione di drill-down e i filtri rapidi non sono integrati, rendendo difficile la creazione di dashboard Excel che approfondiscano qualsiasi punto di dati. La personalizzazione per esigenze specifiche richiede formule complesse, il che aumenta la seccatura.

4. Difficoltà con le grandi impostazioni di dati

I fogli di calcolo Excel rallentano quando si gestiscono grandi impostazioni di dati e calcoli complessi. Mancano di funzionalità/funzioni avanzate come dashboard operativi e visualizzazioni dinamiche come grafici a colonne raggruppate o grafici interattivi. Il risultato? Frequenti ritardi nelle prestazioni e un rischio maggiore di corruzione dei file, soprattutto quando si importano punti di dati.

5. Funzionalità/funzione di automazione di base

Dashboard in Excel non dispone delle funzionalità di automazione avanzate degli strumenti dedicati, per cui è necessario importare i dati ed eseguire attività ripetitive manualmente. Questo richiede molto tempo, soprattutto per progetti che richiedono continui aggiustamenti dei dati, aumentando la possibilità di errori.

Ma non lasciate che questi limiti di Excel vi rallentino! Un sistema più flessibile e dinamico dashboard come ClickUp aiuta a trasformare i dati statici in informazioni utili, rendendo ogni obiettivo e progetto orientato al risultato. 📊

Con ClickUp Dashboards, tracciate gli obiettivi e visualizzate più KPI in un unico hub interattivo. Utilizzate il KPI Dashboard per un'analisi precisa e immediata con semplici grafici, mentre il KPI Dashboard per un'analisi precisa e immediata con semplici grafici, mentre il KPI Dashboard per un'analisi precisa e immediata con semplici grafici dashboard delle operazioni snellisce i flussi di lavoro e fa sì che i processi si svolgano senza intoppi. ✨

Siete curiosi di sapere come? Scopriamolo! 🎯

8 alternative ClickUp ai modelli di dashboard di Excel

I modelli di dashboard di Excel sono ottimi, ma le soluzioni alternative offrono la flessibilità necessaria per elevare il flusso di lavoro. ClickUp offre una suite di modelli personalizzabili per snellire le attività, identificare le tendenze, acquisire informazioni critiche e aumentare l'efficienza dei progetti.

Organizzazioni come Università di Wake Forest hanno sperimentato una trasformazione significativa con ClickUp. 🛠️

Siamo stupiti dalle capacità di personalizzazione e integrazione di ClickUp. Soprattutto, le dashboard di ClickUp hanno trasformato il nostro processo di reportistica. Ora possiamo monitorare facilmente il carico di lavoro, presentare i dati e avere una vista dettagliata di tutti i nostri progetti in un'unica visualizzazione.

Morey Graham, Direttore del progetto Alumni & Donor Services della Wake University

Esplorate questi otto modelli di dashboard ClickUp e sperimentate questa trasformazione per la vostra organizzazione:

1. Modello di dashboard ClickUp per il project management

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Project-Management-Dashboard-Template.png Modello di dashboard per la gestione dei progetti di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-182201671&department=pmo&\_gl=1\*bqmdgt\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdJSN1VpaUVf2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Una costante supervisione sta trascinando il vostro team? Il Modello di dashboard per il project management di ClickUp è qui per cambiare le cose. Consolida tutti gli elementi essenziali del progetto - stato di avanzamento, scadenze, stato delle attività e allocazione delle risorse - in un hub potente e interattivo.

Widget personalizzabili e grafici dinamici forniscono un'istantanea in tempo reale della salute e delle prestazioni del progetto.

Ricco di dashboard esecutivo funzionalità/funzione, questo modello di dashboard offre una visibilità di alto livello, consentendovi di rimanere informati e di avere il controllo senza dover fare da micromanager.

Perché vi piacerà:

Gestite tutto, dalla Sequenza all'assegnazione delle attività, senza dover cambiare scheda

Ottenete informazioni immediate grazie a grafici personalizzabili che visualizzano le attività cardine e le metriche chiave

Utilizzate widget intuitivi per tenere sotto controllo i budget, lo stato delle attività e le sequenze temporali

Monitorare la distribuzione delle attività e bilanciare i carichi di lavoro in modo efficace

Evidenziare le attività ad alta priorità e prevenire i colli di bottiglia prima che si verifichino

Ideale per: Perfetto per i project manager che si destreggiano tra più progetti o team di grandi dimensioni. Questo modello di dashboard di gestione aiuta a consolidare tutti i dati del progetto per un flusso di lavoro più fluido ed efficiente.

➡️ Per saperne di più: Guida per principianti ai dashboard in ClickUp (con 15 esempi di casi d'uso)

2. Modello di reportistica analitica di ClickUp

Scarica questo modello

Il monitoraggio delle analisi è essenziale per la crescita e la strategia aziendale. Il modello di reportistica analitica di ClickUp semplifica questo processo, riunendo le informazioni critiche in un unico spazio, senza dover creare più reportistica.

Con pochi clic, vi aiuta a monitorare le metriche, a visualizzare le tendenze e a valutare le prestazioni del team. Grazie alla sincronizzazione dei dati in tempo reale e alle visualizzazioni personalizzabili, non ci si limita a raccogliere dati, ma li si trasforma in informazioni utili.

Perché vi piacerà:

Semplificare impostazioni di dati complesse utilizzando grafici e diagrammi puliti e interattivi

Misurare gli indicatori di performance chiave per guidare le decisioni strategiche

Individuare le tendenze e le correlazioni per ottenere una comprensione più approfondita della vostra azienda

Garantire un monitoraggio preciso con campi personalizzati per monitorare CPA, CTR e altri punti di dati

Ideale per: Ideale per analisti di dati, team leader e manager che hanno bisogno di sintetizzare più metriche in un unico report. Monitorare le prestazioni, monitorare lo stato, individuare le tendenze e prendere decisioni basate sui dati.

3. Modello di rapporto sul marketing digitale ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello di reportistica sul marketing digitale di ClickUp è stato creato per i marketer digitali che hanno bisogno di una visualizzazione chiara e completa delle prestazioni delle loro campagne. Consente di monitorare i tassi di conversione, la portata sui social, i clic sulle email e il ROI degli annunci senza dover passare da un dashboard all'altro.

Questo modello cattura tutte le fasi dell'imbuto di marketing in un'unica dashboard dinamica, dalla generazione di lead alla fidelizzazione dei clienti. I campi e le immagini personalizzabili consentono di adattare i KPI ai vostri obiettivi con estrema facilità.

Perché vi piacerà:

Centralizza tutte le metriche per le campagne social, email e a pagamento

Ottenere informazioni sulle preferenze dei clienti per affinare i traguardi e modificare le strategie per massimizzare l'impatto

Collaborare facilmente e condividere le reportistiche con i team o gli stakeholder con un clic

Identificare i canali più performanti e le aree che necessitano di modifiche

Ideale per: Pensato per i team di marketing digitale e i gestori delle campagne che necessitano di un hub centralizzato per monitorare le prestazioni, il ROI e il coinvolgimento. Si adatta anche alle agenzie che gestiscono più campagne e canali, consentendo approfondimenti rapidi e basati sui dati per prendere decisioni più oculate.

4. Modello di roadmap IT ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-IT-Roadmap-Template.png Modello di roadmap IT di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-200555626&department=it&\_gl=1\*8z5xdl\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Una roadmap strutturata è la spina dorsale dell'esecuzione di un progetto positivo per i team IT. La Modello di roadmap IT di ClickUp porta ordine in progetti complessi, aiutandovi a stabilire le priorità, ottimizzare le risorse e mantenere ogni fase del progetto in sincronizzazione con obiettivi più ampi.

Questo modello intuitivo semplifica il piano del progetto con grafici Gantt che valutano l'impatto delle attività e il lavoro richiesto. Consente di prendere decisioni basate sui dati e dispone di visualizzazioni specializzate che forniscono approfondimenti su misura per ogni fase del progetto.

Ad esempio, la visualizzazione Lobby del progetto funge da hub centrale per stabilire le priorità dei progetti IT. L'Itinerario del progetto, invece, combina tutte le attività e gli stati in una visualizzazione coesa per il monitoraggio del progetto in tempo reale.

Perché vi piacerà:

Privilegiare e classificare i progetti in base all'impatto o all'urgenza per concentrarsi su ciò che produce maggior valore

Bilanciare i carichi di lavoro del team valutando la capacità del team e allocando le risorse

Documentare l'infrastruttura IT chiave, le attività cardine e i dati del progetto in un'unica posizione accessibile

Ideale per: Perfetto per i team IT e i project manager che gestiscono le roadmap tecniche, in particolare per lo sviluppo di prodotti a lungo termine, gli aggiornamenti dell'infrastruttura o le implementazioni tecnologiche.

5. Modello di rapporto di marketing ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/marketing-report-1-1200.webp reportistica di marketing https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-6103968&department=marketing&\_gl=1\*10t8fxe\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNTTldjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfYlCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Le prestazioni di marketing non sono solo numeri, ma riflettono l'evoluzione e l'impatto del vostro marchio. Il Modello di reportistica di marketing ClickUp visualizza un'eccezionale vista dettagliata della vostra strategia complessiva, catturando informazioni che vanno oltre le singole campagne.

Questo modello di dashboard KPI enfatizza dati di grande impatto, come la soddisfazione dei clienti, la qualità dei lead e l'influenza a lungo termine del marchio. Vi aiuta a capire cosa risuona e come ogni iniziativa contribuisce a obiettivi più ampi, ottimizzando l'allocazione delle risorse.

Perché vi piacerà:

Per rendere visibili tutte le campagne, i contenuti e le date di lancio

Monitorare i KPI di ampio respiro, tra cui la qualità delle conversioni e l'esito positivo del lead nurturing

Assicurarsi che designer, autori di contenuti e strateghi lavorino in modo coeso per rispettare le scadenze

Regolare le priorità con le viste Gantt e Calendario per un coordinamento perfetto delle campagne

Ideale per: Questo modello gratis è perfetto per i direttori strategici e i brand manager che cercano una prospettiva dall'alto delle loro iniziative di marketing. Utilizzatelo per valutare le tendenze delle campagne, informare i piani basati sui dati e guidare la crescita a lungo termine.

6. Modello di sequenza di marketing ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-73.png Sequenza del modello di marketing di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-205346470&department=marketing&\_gl=1\*pbzn1p\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di Sequenza del marketing di ClickUp è il vostro alleato definitivo per rispettare con precisione ogni scadenza, lancio e rilascio di contenuti. Una visualizzazione chiara e dall'alto del vostro calendario di marketing vi aiuta a coordinare sequenze temporali complesse, assicurandovi che nessun dettaglio vada perso.

State pianificando una serie di campagne trimestrali o vi state preparando per il lancio di un prodotto ad alto rischio? Utilizzate questo modello per pianificare le attività, assegnare le responsabilità e allineare il team alle attività cardine.

Cosa c'è di bello? La vista Gantt e il calendario flessibili consentono di apportare modifiche istantanee, mantenendo tutte le parti interessate in sincronizzazione e preparate ad adattarsi all'evoluzione delle priorità.

Perché vi piacerà:

Organizzate la vostra roadmap di marketing, dalle iniziative strategiche alle attività quotidiane

Allinea i contenuti, la progettazione delle dashboard e i team strategici fornendo un programma unificato

Aggiornare le pianificazioni con la funzione Gantt drag-and-drop per modificare facilmente la sequenza temporale

Anticipare i potenziali colli di bottiglia per prevenire i blocchi del progetto

Ideale per: Ideale per i team di marketing e i pianificatori di campagne che gestiscono pianificazioni complesse. Supporta qualsiasi cosa, dalle campagne stagionali alle iniziative multicanale, garantendo una sequenza temporale di marketing chiara e adattabile.

7. Modello di piano di marketing strategico ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Strategic-Marketing-Plan-1.png Modello di piano di marketing strategico ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-140158140&department=marketing&\_gl=1\*1u7e844\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdJSN1VpaUVfYlCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di piano di marketing strategico di ClickUp vi aiuta a mappare ogni fase del vostro percorso di marketing, dall'impostazione di obiettivi ambiziosi ai dettagli delle singole campagne.

Questo strumento va oltre la pianificazione tradizionale, consentendo di definire e monitorare gli OKR (Obiettivi e Risultati Chiave) per garantire che ogni obiettivo supporti gli obiettivi aziendali più ampi. Categorizzate le attività in base al loro stato: pianificate, in corso, completate o create stati personalizzati per il vostro flusso di lavoro, in modo che il vostro team stabilisca le priorità e svolga le attività in modo efficiente.

Perché vi piacerà:

Impostazione di obiettivi annuali, campagne ad alto impatto e iniziative con priorità

Allocare i fondi e monitorare la spesa dei progetti per ottimizzare il ROI delle campagne

Analizzate i concorrenti per perfezionare la vostra strategia con aggiustamenti basati sui dati

Mantenere la concentrazione a lungo termine misurando lo stato delle attività cardine e dei KPI critici

Ideale per: È perfetto per gli strateghi del marketing e i direttori dei marchi che si concentrano sulla crescita a lungo termine. Fornisce la struttura per ottimizzare le risorse e comunicare chiaramente la vostra visione di marketing.

8. Modello di procedura operativa standard per le risorse umane ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-HR-SOP-Template.png Modello di procedura operativa standard per le risorse umane di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-216245474&department=operations Scaricare questo modello /$$$cta/

La coerenza è fondamentale per il buon funzionamento delle risorse umane. È qui che il Modello di procedura operativa standard per le risorse umane di ClickUp passaggio. Fornisce un hub centralizzato per documentare e gestire le procedure operative standard.

Stabilisce linee guida con passaggi per ogni funzione HR, dall'onboarding alla valutazione delle prestazioni e all'uscita dei dipendenti. In questo modo si garantisce l'aderenza alle best practice, si migliora la conformità e si offre ai dipendenti un'esperienza senza soluzione di continuità.

Perché vi piacerà:

Conserva i processi di inserimento, formazione, valutazione e disinserimento

Personalizzate ogni procedura con passaggi specifici, risorse e assegnazione di ruoli

Mantenere pratiche standardizzate che soddisfino le politiche aziendali e i requisiti legali

Condivisione di linee guida chiare e organizzate tra i team per semplificare la formazione e l'onboarding

Ideale per: Ideale per i gestori del personale e i team che desiderano migliorare l'efficienza e la conformità standardizzando i processi HR.

💡 Pro Tip: Volete migliorare ulteriormente i vostri processi HR? ClickUp è un'applicazione che vi permette di HR dashboard offre una struttura e una visione aggiuntiva per le operazioni HR. Ecco come ottimizza il flusso di lavoro:

Monitorare l'impegno dei dipendenti, le presenze e le metriche di produttività con approfondimenti in tempo reale 📊

Monitoraggio dei dati essenziali sulle risorse umane in un colpo d'occhio, dai tassi di turnover e di adattamento culturale al time-to-hire e al costo per assunzione 📈

Organizzare in modo efficiente le attività di onboarding, valutazione e relazione con i dipendenti 🗂️

Eleva la visualizzazione dei dati e il processo decisionale con ClickUp

Una rappresentazione visiva efficace è la spina dorsale di un processo decisionale intelligente.

I modelli di dashboard di Excel sono ottimi punti di partenza, ma mancano delle funzionalità dinamiche e personalizzabili di cui i professionisti aziendali moderni hanno bisogno per un'analisi dei dati d'impatto.

ClickUp colma questa lacuna con potenti funzioni di strumenti di visualizzazione dei dati aggiornamenti in tempo reale e dashboard interattivi. Monitorate i dati grafici, ottimizzate i flussi di lavoro e prendete decisioni informate, il tutto da un hub centrale flessibile come i vostri obiettivi richiedono.

Siete pronti a migliorare il vostro processo decisionale? Fate un passo avanti nella visualizzazione dei dati.. provate ClickUp oggi stesso e create dashboard strategici che si evolvono con i vostri progetti.