Come snellire i processi utilizzando un dashboard per le risorse umane

La gestione del team richiede lavoro. Immaginate di gestire l'intera forza lavoro di un'organizzazione. I team delle risorse umane (HR) sono gli eroi non celebrati che colmano le lacune di competenze, trattengono i talenti, gestiscono le prestazioni e promuovono una cultura del lavoro positiva.

A giorno nella vita di un responsabile delle risorse umane comporta l'utilizzo di più cappelli per organizzare riunioni, fogli di calcolo e documenti, ma soprattutto per gestire del team.

In questo contesto, i dashboard per l'analisi delle risorse umane possono essere un vero e proprio cambiamento.

Un dashboard per le risorse umane è uno strumento centralizzato che fornisce un'istantanea in tempo reale delle prestazioni, della disponibilità e del sentimento generale del team Non è più necessario scavare tra cumuli di dati o mettere insieme informazioni provenienti da diverse fonti.

L'analitica delle risorse umane ha un ruolo significativo impatto sulla performance organizzativa che porta a un aumento del 25% della produttività aziendale, a una riduzione del 50% dei tassi di abbandono e a un aumento dell'80% dell'efficienza di reclutamento.

In questo blog esploreremo le caratteristiche importanti e chiave dei dashboard HR, come costruire un dashboard passo dopo passo, esamineremo alcuni esempi e scopriremo gli strumenti per semplificare l'analisi delle risorse umane.

Importanza dei dashboard HR

I dashboard HR sono fondamentali per i professionisti delle risorse umane, in quanto offrono approfondimenti basati sui dati e favoriscono le decisioni strategiche.

Ecco un elenco dei molti modi in cui apportano valore alle risorse umane Processi HR :

✅ Processo di assunzione senza attriti

La configurazione di dashboard HR per monitorare le metriche di reclutamento come il time-to-hire, il cost-per-hire, le fonti dei candidati, l'adattamento culturale e i tassi di turnover aiuta a ottimizzare il processo di assunzione. Ciò consente al personale delle risorse umane di apportare miglioramenti ai processi basati sui dati e di riunire le risorse umane in un'unica soluzione obiettivi di reclutamento in modo più efficace.

✅ Decisione guidata dai dati

La visualizzazione dei dati in tempo reale consente ai team HR di prendere decisioni complete basate su dati accurati, aggiornati e di alta qualità. L'analisi dei trend e dei modelli guidati dai dati aiuta inoltre a sviluppare strategie HR efficaci.

✅ Gestione efficiente delle risorse

I dashboard HR forniscono informazioni sulle presenze dei dipendenti, sui carichi di lavoro e sulla disponibilità, sulle retribuzioni, sui benefit e sui compensi e sul turnover. Ciò supporta l'allocazione delle risorse e i lavori richiesti per un uso efficiente del capitale umano.

✅ Monitoraggio delle prestazioni dei dipendenti

I professionisti delle risorse umane possono monitorare le metriche e gli indicatori di prestazione chiave (KPI) tramite KPI dashboard . Questo li aiuta a identificare i top performer, gli underperformer, le aree di miglioramento e altri aspetti delle prestazioni dei dipendenti.

✅ Maggior coinvolgimento dei dipendenti

Il monitoraggio delle metriche di coinvolgimento dei dipendenti, come la partecipazione ai programmi di formazione e sviluppo, l'Employee Net Promoter Score (e-NPS), i tassi di turnover e così via, aiuta a identificare e affrontare i problemi di coinvolgimento dei dipendenti in modo proattivo.

✅ Migliore conformità

I dashboard facilitano la conformità dell'organizzazione alle leggi sul lavoro e alle normative vigenti, grazie al monitoraggio di metriche chiave come il divario retributivo di genere, la diversità, ecc. Questa trasparenza e la risoluzione proattiva riducono il rischio di problemi legali e sanzioni.

✅ Pianificazione della forza lavoro

Grazie a una visualizzazione completa delle metriche della forza lavoro, i responsabili delle assunzioni possono prevedere le future esigenze di personale, mantenere le pipeline di talenti, pianificare la successione, tenere conto della diversità, coprire i ruoli aperti attraverso il movimento verticale del personale e molto altro ancora, portando a un'efficiente pianificazione della forza lavoro Piano delle risorse umane .

✅ Gestione efficace dei costi

Visualizzare a volo d'uccello le retribuzioni, i benefit e le altre spese relative alle risorse umane consente ai gestori del team di gestire i costi in modo efficace, scoprendo al contempo le aree di potenziale risparmio.

✅ Ritenzione dei dipendenti

L'identificazione delle tendenze nel turnover dei dipendenti mette in evidenza i potenziali problemi di ritenzione dei talenti. I team HR possono sfruttare queste conoscenze per elaborare strategie mirate per migliorare il coinvolgimento e la fidelizzazione dei dipendenti.

✅ Allineamento strategico

Le dashboard aiutano ad allineare Strategie HR con gli obiettivi organizzativi più ampi, collegando le metriche della forza lavoro agli oggetti aziendali, guidando la crescita e le prestazioni.

Caratteristiche/funzione chiave di un dashboard HR

Un dashboard HR deve garantire una panoramica completa delle attività e delle metriche HR per facilitare il processo decisionale basato sui dati.

Da fare, richiede le seguenti funzionalità/funzione chiave:

Visualizzazione dei dati in tempo reale

Un dashboard HR consente ai team delle risorse umane di monitorare le metriche relative a presenze, eNPS, turnover involontario e altri fattori che riflettono le prestazioni della forza lavoro. L'accesso a queste informazioni critiche al momento giusto supporta un processo decisionale prompt e guidato dai dati.

Ad esempio, ClickUp Dashboard offrono un elevato grado di flessibilità per il monitoraggio delle metriche HR, l'impostazione degli obiettivi e il monitoraggio dello stato, il tutto in un'unica posizione.

visualizzare i dati in tempo reale con i cruscotti ClickUp

Analisi della forza lavoro

Le analisi avanzate fanno luce sui dati demografici della forza lavoro, sulle carenze di competenze e sulla produttività. Questa funzionalità/funzione aiuta i team HR e i responsabili delle assunzioni a collegare le strategie dei talenti con i più ampi obiettivi di piano delle risorse umane, in modo da assumere i talenti giusti per soddisfare le future esigenze dell'organizzazione.

Reclutamento e monitoraggio dell'onboarding

Questa funzionalità/funzione aiuta a monitorare l'imbuto di assunzione, dalla candidatura all'onboarding. ClickUp Dashboards offre numerose funzionalità/funzione che consentono di monitorare tutto, dal reclutamento all'onboarding, dallo sviluppo dei dipendenti alle buste paga, dalla gestione delle prestazioni alle revisioni e molto altro ancora.

Metriche di coinvolgimento dei dipendenti

I team HR spesso monitorano i livelli di coinvolgimento dei dipendenti tramite sondaggi, feedback e altri strumenti. Questo fornisce indicazioni su aree come il miglioramento del coinvolgimento dei dipendenti, la promozione del loro benessere e la coltivazione di un ambiente di lavoro fiorente.

Monitoraggio dei rischi e della conformità

Il monitoraggio delle metriche di conformità, come il rispetto delle leggi sul lavoro, delle normative locali e delle politiche interne, è una funzionalità/funzione chiave. Oltre a mantenere un registro verificabile, i dashboard evidenziano la non conformità e altri rischi per ridurre al minimo le responsabilità.

Gestione paghe e benefit

I dashboard spesso si integrano con i dati relativi alle retribuzioni e ai benefit per fornire una visualizzazione consolidata di retribuzioni, benefit e altre spese per un piano finanziario olistico.

Monitoraggio delle prestazioni dei dipendenti

Che si tratti di prestazioni di team o individuali, i dashboard devono offrire gli strumenti per misurare e fare benchmark. Modelli integrati e quadri di valutazione delle prestazioni configurabili aiutano a misurare le prestazioni dei dipendenti. Questo alimenta un canale di feedback continuo, contribuendo alla crescita della forza lavoro e dell'organizzazione.

personalizzare i KPI nella dashboard di ClickUp per monitorare le metriche di prestazione dei dipendenti_

Pianificazione dell'esito positivo e della forza lavoro

Le dashboard devono contenere anche una funzionalità/funzione che aiuti la pianificazione e la previsione delle successioni. In questo modo si garantisce che tutte le assunzioni siano in linea con i requisiti immediati o futuri dei talenti e che favoriscano la crescita organizzativa a lungo termine e la continuità aziendale.

Monitoraggio della diversità e dell'inclusione

Utilizzando un dashboard sulla diversità, è possibile monitorare le metriche relative a diversità, equità e inclusione (DEI) come genere, etnia, equità retributiva e altri dettagli. La messa in pratica di questi dati dimostra il commit dell'organizzazione verso i valori DEI.

Rapporti e avvisi personalizzati sulle risorse umane

Il dashboard dovrebbe contenere una funzionalità/funzione per generare report e avvisi per metriche specifiche. Questi evidenziano i problemi sottostanti e permettono al dipartimento di evitare potenziali sfide.

Archivio modelli: Con modelli di valutazione delle prestazioni i modelli di valutazione delle prestazioni, che sono stati sviluppati da un'azienda, consentono di misurare e monitorare facilmente le prestazioni e la crescita dei dipendenti. Potete utilizzarli per revisioni trimestrali, settimanali o annuali, eliminando la necessità di creare ogni volta un quadro di riferimento da zero.

Passaggi per l'implementazione di un dashboard HR

L'implementazione di un dashboard richiede un approccio strategico che inizia con la revisione dei processi attuali e termina con un'adozione positiva a tutti i livelli organizzativi.

Ecco i passaggi chiave da seguire:

Passaggio #1: Valutazione dei processi HR esistenti

Valutate le pratiche e i processi HR esistenti prima di integrare il dashboard nel vostro flusso di lavoro. Fate un bilancio dei dati monitorati e cercate aree di miglioramento.

Una comprensione a livello macro dei vostri processi complessivi, tra cui la gestione del posto di lavoro, le valutazioni delle prestazioni, l'impegno dei dipendenti, il reclutamento e la conformità, metterà in evidenza le funzionalità/funzione indispensabili del vostro dashboard HR.

Una valutazione dettagliata dei flussi di lavoro delle risorse umane garantisce inoltre che il dashboard sia in linea con gli obiettivi, le priorità e le politiche dell'organizzazione.

Sia che vogliate migliorare il piano del personale o semplificare il reclutamento con liste di controllo per le assunzioni l'identificazione delle lacune esistenti guiderà i vostri lavori richiesti e vi aiuterà a creare un dashboard che risponda alle vostre esigenze più urgenti o immediate.

Passaggio #2: scegliere il giusto strumento di dashboard per le risorse umane

Dopo aver valutato i processi, il passaggio successivo prevede la selezione di uno strumento di dashboard HR.

Nel fare questa scelta, ci sono diversi fattori e variabili che dovrete tenere a mente. Da fare: soddisfa gli obiettivi delle risorse umane? È in grado di integrarsi con il vostro attuale sistema o software HR?

La priorità dovrebbe essere quella di strumenti che offrano una visualizzazione dei dati in tempo reale e una perfetta integrazione.

Ad esempio, ClickUp Dashboard offrono un elevato grado di flessibilità per il monitoraggio delle metriche HR, l'impostazione degli obiettivi e il monitoraggio dello stato, il tutto sotto un unico tetto.

Le dashboard di ClickUp aiutano a visualizzare i dati attraverso grafici e Indicatori chiave di prestazione (KPI) HR ), come la pipeline di reclutamento e il time-to-hire, i punteggi di soddisfazione dei dipendenti, i tassi di completamento della formazione e le metriche relative a diversità e inclusione.

Ma non è tutto. ClickUp Dashboard offre una profonda personalizzazione e una perfetta integrazione con altri strumenti HR. ClickUp si integra con oltre 1000 app permettendo ai team delle risorse umane di personalizzare i dashboard di analisi delle persone in base alle loro esigenze. È il giusto compromesso tra integrazione perfetta, opzioni personalizzate e potenti funzionalità/funzione per un processo decisionale efficace.

i dashboard di ClickUp presentano visivamente i dati in un formato di facile comprensione

Passaggio #3: Personalizzazione e impostazione del dashboard

Una volta selezionata l'opzione Software di analisi delle risorse umane e adattarlo alle vostre specifiche esigenze in materia di risorse umane.

L'impostazione del dashboard implica la sua configurazione in modo da visualizzare le metriche più rilevanti per il team. Da fare, dare la priorità ai dati che hanno un impatto massimo (o alle metriche North Star), che si tratti di metriche sulle prestazioni dei dipendenti, valutazioni del turnover, divario retributivo tra i sessi o altro ancora.

L'obiettivo è concentrarsi sulle aree più importanti dell'organizzazione e monitorare le metriche ad esse associate.

ClickUp consente di creare widget per il monitoraggio di obiettivi specifici delle risorse umane, come il miglioramento del coinvolgimento dei dipendenti o la riduzione del time-to-hire.

Dopo la configurazione, ci si può concentrare sul personalizzato. È possibile personalizzare la dashboard, sperimentare visualizzazioni adatte ai diversi stakeholder dell'organizzazione e altro ancora. In questo modo si garantisce che tutti possano accedere ai dati, dai responsabili delle assunzioni ai dirigenti delle risorse umane, fino ai dipendenti.

Passaggio #4: Formazione per aumentare l'adozione della dashboard

La personalizzazione e la configurazione tecnica sono solo una metà del processo di implementazione del dashboard; l'altra metà consiste nel garantire che il dashboard venga adottato. Dovrete addestrare il vostro team ad adottare e utilizzare efficacemente i dashboard esecutivi per raccogliere i benefici a lungo termine.

Iniziate offrendo una formazione completa al team delle risorse umane. Il modulo di formazione deve riguardare la navigazione nel dashboard, la generazione di un report sulle risorse umane, l'utilizzo degli approfondimenti e l'impostazione delle automazioni di base.

Una volta che il dashboard ha preso piede, è fondamentale fornire un supporto continuo per garantire un utilizzo costante. Integrare l'assistenza con feedback regolari per comprendere eventuali ostacoli all'adozione e identificare miglioramenti alle funzioni del dashboard esistenti.

Fate in modo che il dashboard diventi un componente centrale delle attività quotidiane delle risorse umane, come il monitoraggio delle metriche di assunzione, l'impostazione degli obiettivi di performance o la gestione delle buste paga, per spingerne l'adozione su larga scala e l'efficienza complessiva.

Esempi di dashboard HR

Poiché ora avete capito come ClickUp aiuta nella gestione delle Risorse Umane esploriamo gli esempi di dashboard HR disponibili sulla piattaforma.

ClickUp offre una varietà di modelli gratuiti per le risorse umane per mettere a punto i processi HR. Ecco i principali esempi:

ClickUp Modello di matrice di selezione per l'assunzione

Il Modello di matrice di selezione delle assunzioni ClickUp supporta i team delle risorse umane nella valutazione dei candidati durante il processo di assunzione. Vi aiuta a concentrarvi sui criteri chiave di selezione, garantendo coerenza e trasparenza nel modo in cui i responsabili delle assunzioni valutano i candidati.

Con questo modello è possibile:

Stabilire i criteri di valutazione dei candidati

Classificare i candidati in base alle qualifiche, all'idoneità e alla cultura di appartenenza

Semplificare il processo decisionale con una semplice matrice di selezione

ClickUp Modello di piano d'azione per il reclutamento

Se volete un dashboard esaustivo per il reclutamento (senza costruirlo da zero), prendete in considerazione il modello Modello di piano d'azione per il reclutamento di ClickUp . È stato progettato per pianificare e monitorare il processo di reclutamento, in modo che tutte le attività di reclutamento - dall'annuncio di lavoro al colloquio finale - si svolgano secondo i piani.

Utilizzate questo modello per:

Organizzare le attività di reclutamento e le scadenze

Monitorare le candidature per più offerte di lavoro

Allineare gli obiettivi e la Sequenza delle assunzioni con gli interessi dell'organizzazione

ClickUp Modello generale per l'inserimento dei dipendenti

Il Modello generale di inserimento dei dipendenti di ClickUp rende il processo di onboarding semplice ed efficace. Il modello dà struttura al modo in cui le organizzazioni accolgono e integrano i nuovi assunti nella forza lavoro.

Questa struttura assicura che tutti i nuovi assunti completino i passaggi necessari prima di iniziare il loro percorso come dipendenti.

Le funzionalità/funzioni chiave di questo modello includono:

Preparare una lista di controllo delle attività essenziali di onboarding

Impostazione delle sequenze per l'integrazione dei nuovi assunti

Monitoraggio del completamento delle attività cardine dell'onboarding

Modello per le comunicazioni interne ClickUp

Il Modello di comunicazione interna di ClickUp aiuta a migliorare le comunicazioni interne tra team e reparti. Con questo modello, i team delle risorse umane possono condividere annunci, aggiornamenti e altre informazioni cruciali che richiedono l'attenzione di tutta l'organizzazione.

Questo modello consente di:

Gestire i canali di comunicazione interna

Programmare e monitorare le comunicazioni a livello aziendale

Centralizzare tutte le comunicazioni in un unico luogo

Modello per la valutazione delle prestazioni ClickUp

Il Modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp consente al reparto risorse umane di effettuare valutazioni regolari dei dipendenti. Offre un formato strutturato per valutare le prestazioni dei dipendenti, impostare obiettivi e condividere feedback.

Con questo modello è possibile:

Standardizzare il processo di valutazione delle prestazioni

Monitorare gli obiettivi e i risultati dei dipendenti

Facilitare il feedback e i piani di miglioramento delle prestazioni

ClickUp Modello per il piano di sviluppo dei dipendenti

Il Modello di piano di sviluppo per i dipendenti di ClickUp aiuta le organizzazioni a mappare e misurare la crescita dei dipendenti. I team del supporto alle risorse umane possono utilizzarlo per supportare le iniziative di sviluppo della carriera e fissare obiettivi di performance per spingere i dipendenti a scoprire nuove opportunità di apprendimento.

Questo modello consente di:

Impostare gli obiettivi di sviluppo dei dipendenti e tenere traccia dello stato

Definire sequenze e attività cardine per la crescita della carriera

Ricevere aggiornamenti in tempo reale sullo sviluppo dei dipendenti

Come snellire i processi HR utilizzando un dashboard HR

Ecco alcuni esempi che illustrano come i dashboard HR aggiungano il tocco d'oro all'efficienza organizzativa:

Reclutamento e onboarding : I dashboard aiutano a visualizzare ogni passaggio del processo di reclutamento e onboarding per renderlo un esito positivo. Ciò consente di completare tempestivamente le attività di reclutamento e di onboarding, evidenziando eventuali colli di bottiglia. I responsabili delle assunzioni possono anche utilizzare queste dashboard per misurare le metriche associate

: I dashboard aiutano a visualizzare ogni passaggio del processo di reclutamento e onboarding per renderlo un esito positivo. Ciò consente di completare tempestivamente le attività di reclutamento e di onboarding, evidenziando eventuali colli di bottiglia. I responsabili delle assunzioni possono anche utilizzare queste dashboard per misurare le metriche associate Gestione delle prestazioni dei dipendenti : Le dashboard centralizzano i dati sulle prestazioni, consentendo alle risorse umane di monitorare le metriche di performance in modo qualitativo, di impostare e monitorare gli obiettivi e di facilitare il feedback costruttivo. In questo modo si attivano valutazioni coerenti e un processo decisionale informato

: Le dashboard centralizzano i dati sulle prestazioni, consentendo alle risorse umane di monitorare le metriche di performance in modo qualitativo, di impostare e monitorare gli obiettivi e di facilitare il feedback costruttivo. In questo modo si attivano valutazioni coerenti e un processo decisionale informato Coinvolgimento e fidelizzazione dei dipendenti : Monitorando i livelli di coinvolgimento dei dipendenti, le dashboard aiutano a individuare le tendenze e gli schemi che potrebbero far pensare a un abbandono del posto di lavoro. Affrontare questi problemi di fidelizzazione in modo prompt e programmatoattività di coinvolgimento dei dipendenti favorisce la soddisfazione generale del lavoro

: Monitorando i livelli di coinvolgimento dei dipendenti, le dashboard aiutano a individuare le tendenze e gli schemi che potrebbero far pensare a un abbandono del posto di lavoro. Affrontare questi problemi di fidelizzazione in modo prompt e programmatoattività di coinvolgimento dei dipendenti favorisce la soddisfazione generale del lavoro Gestione della conformità : I dashboard semplificano la conformità monitorando le metriche relative alla diversità di genere o etnica, all'equità retributiva, alle ferie e ad altri requisiti imposti da leggi o regolamenti locali. Possono anche emettere avvisi per le certificazioni, per aiutare i team delle risorse umane a tenere sotto controllo le disposizioni legali e a ridurre i rischi

: I dashboard semplificano la conformità monitorando le metriche relative alla diversità di genere o etnica, all'equità retributiva, alle ferie e ad altri requisiti imposti da leggi o regolamenti locali. Possono anche emettere avvisi per le certificazioni, per aiutare i team delle risorse umane a tenere sotto controllo le disposizioni legali e a ridurre i rischi Piano delle risorse e della forza lavoro: I dashboard forniscono informazioni per un efficace piano della forza lavoro, consentendo un'efficace allocazione delle risorse, la previsione e la pianificazione degli esiti positivi. In questo modo si mantiene una sana pipeline di talenti per integrare le lacune che possono presentarsi inaspettatamente

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Sequenza-Local-Carico di lavoro-view-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Sequenza vista Carico di lavoro locale semplificato /$$$img/

gestite il carico di lavoro del vostro team e assegnate le risorse per una pianificazione efficace

Elevare i processi HR con HR Dashboard e ClickUp

I team HR moderni necessitano di dashboard HR come mezzo per ottenere informazioni in tempo reale e basate sui dati. Sono utili per le attività HR end-to-end, tra cui il reclutamento, l'onboarding, la gestione delle prestazioni, il coinvolgimento dei dipendenti, la conformità e il piano della forza lavoro.

L'utilizzo dei dashboard in tutte queste fasi consente ai professionisti delle risorse umane di prendere decisioni più intelligenti e basate sui dati e di raggiungere l'esito positivo dell'organizzazione.

ClickUp aggiunge un tocco in più con dashboard moderne e intuitive, che potete personalizzare in base alle vostre esigenze. Impostate flussi di lavoro continui e migliorate la gestione delle risorse umane con ClickUp. Iscriviti oggi per sperimentare la differenza.