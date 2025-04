Titoli e ruoli del project manager nel project management

La domanda di talenti nel project management è in crescita.

Fino al 2027, ci si può aspettare che il forza lavoro orientata al project management crescerà del 33% che equivale a quasi 22 milioni di nuovi posti di lavoro in vari settori.

Entro quella data, i datori di lavoro avranno bisogno di quasi 88 milioni di persone con ruoli di project management per soddisfare le richieste del mercato. 😱

Tuttavia, si tratta di un lavoro ad alto rischio. Un'enorme quantità di 91.5% dei progetti sfora il budget o non rispetta le scadenze, mentre meno dell'1% completa in tempo, entro il budget e con i benefici promessi.

Questi fallimenti evidenziano l'importanza cruciale di assumere i giusti project manager, professionisti con le competenze e l'esperienza necessarie per evitare una costosa cattiva gestione dei progetti.

In qualità di professionisti delle risorse umane, la chiarezza dei titoli delle mansioni di project management vi aiuterà a reclutare i talenti giusti e a evitare costosi ritardi e sforamenti del progetto. Vediamo i diversi tipi di project management e i loro ruoli.

Diversi tipi di project management

Il project management non è una disciplina a taglia unica. Varia a seconda della complessità del settore, del reparto di assistenza e della portata del progetto. A questo si aggiungono project manager con diversi gradi di competenza e autorevolezza.

Questi sono i tipi di project manager più comuni:

Project manager di livello base

Un project manager di primo livello, a volte chiamato assistente o junior, è un project manager di livello superiore project management il project manager è di solito nuovo nel campo o in fase di transizione. Sono i più numerosi in qualsiasi ufficio di project management.

Si occupano principalmente di assistere i project manager senior della vostra azienda con attività amministrative, di creare programmi e di coordinare progetti essenziali.

Come PM di voce, contribuiranno a gestire piccoli progetti o porzioni di iniziative più significative.

Project manager di medio livello

I project manager di medio livello sono di solito il secondo numero in ordine di importanza in un ufficio di project management. Sono professionisti esperti che vi aiuteranno a gestire progetti di medie e grandi dimensioni.

Sono in grado di gestire l'intero progetto ciclo di vita del project management indipendentemente. Potete contare su di loro per gestire il team management, il piano del progetto, il budget, la comunicazione con gli stakeholder e la riduzione dei rischi.

In questo ruolo, i PM devono spesso coordinarsi tra più team e reparti per garantire che i progetti siano in linea con gli obiettivi strategici dell'azienda.

Project management di livello senior

Un gestore del team di livello senior può guidare progetti ad alto rischio che hanno un impatto significativo sull'organizzazione. Questi progetti hanno in genere budget elevati, team e reparti multipli e rischi considerevoli.

Il PM senior deve essere in grado di gestire la responsabilità del piano strategico del progetto, della gestione degli stakeholder e di garantire l'allineamento dei progetti con gli obiettivi dell'organizzazione.

Project manager specializzati

Il numero di project management specializzati è grande quanto il numero di industrie. **Provengono dall'IT, dalle costruzioni, dall'assistenza sanitaria, dal marketing e da altre specializzazioni che richiedono l'assunzione di un project manager specializzato

Questi professionisti apportano anni di conoscenze specifiche del settore e sono esperti nel project management di progetti complessi unici nel loro campo.

Ad esempio, un project manager IT si occupa di progetti di sviluppo software, mentre un project manager edile supervisiona progetti che richiedono una stretta osservanza delle norme di sicurezza e delle sequenze.

➡️ Leggi anche: 3 consigli di project management per manager impegnati (modello gratis!)

5 livelli di project manager

I ruoli di project management seguono in genere una progressione di carriera strutturata, con ogni livello che richiede competenze e responsabilità maggiori.

La comprensione di questi livelli può aiutarvi a valutare con precisione le qualifiche e l'esperienza dei candidati.

Livello 1: Coordinatore di progetto

Il coordinatore di progetto è spesso una posizione di base che fornisce un supporto essenziale al team del progetto. Gestisce le attività amministrative e aiuta a mantenere il progetto in corso gestendo la documentazione, monitorando lo stato di avanzamento e programmando le riunioni.

Caratteristiche

Teams comunica efficacemente con le parti interessate e i membri del team

Abilità nel gestire più scadenze senza perdere la concentrazione

Dimostra una forte capacità di risolvere i problemi e di pensare in modo critico

Guida efficacemente con l'esempio o motiva i team

Conoscenza dei software e degli strumenti di project management per il monitoraggio delle metriche del progetto

Teams mantiene la compostezza sotto pressione e ispira ottimismo al team

Stato di avanzamento della carriera

Questo ruolo è un passaggio a posizioni come junior project manager

Responsabilità

Supporto ai PM senior nella programmazione e nell'allocazione delle risorse

Gestione indipendente di progetti di piccole dimensioni

Assistenza nella comunicazione con gli stakeholder e nella documentazione del progetto

Competenze richieste

Competenza nella comunicazione e nelle metodologie di base del project management

Capacità di utilizzare gli strumenti di project management per il monitoraggio delle attività e delle scadenze

🔮 Cerchiamo: forti capacità organizzative e di comunicazione, anche se provenienti da ruoli non di project management, poiché sono fondamentali per coordinare le attività e supportare i team.

Livello 2: project manager junior

Un project manager junior inizia ad occuparsi di progetti più piccoli, supportando al contempo i PM senior in iniziative più complesse. Questo ruolo si concentra sullo sviluppo delle capacità di leadership e sulla gestione efficace delle risorse del progetto.

Caratteristiche

Gestisce in modo indipendente progetti più piccoli e supporta quelli più grandi e complessi

Migliora le capacità di coordinamento del team e di comunicazione con gli stakeholder

Acquisisce una competenza avanzata negli strumenti e nei software di project management

Stato di avanzamento della carriera

In genere si passa a ruoli di project management di medio livello dopo aver affinato le capacità fondamentali di gestione del progetto competenze fondamentali di project management Responsabilità

Supervisione dei programmi e delle risorse del progetto

Gestire la comunicazione tra gli stakeholder, i team e i fornitori

Identificare i rischi potenziali e pianificare le strategie di mitigazione

Competenze richieste

Capacità avanzate di problem solving e multitasking

Spiccate capacità di leadership e di coordinamento

🔮 Cerchiamo: La capacità di gestire progetti più piccoli dimostrando al contempo un potenziale di leadership. Chiedete loro di illustrarvi un problema reale che hanno risolto.

Livello 3: Project manager

Il project manager supervisiona progetti medio-grandi, concentrandosi sulla gestione del team, del budget e della consegna del progetto. Garantisce che i progetti siano in linea con gli obiettivi aziendali e che vengano completati nel rispetto dello scopo.

Caratteristiche

Gestisce progetti più complessi che coinvolgono team più numerosi e budget più elevati

Fornisce leadership nella gestione del rischio, nella comunicazione con gli stakeholder e nella definizione del budget

Utilizza software avanzati di project management per il monitoraggio e la reportistica

Stato di avanzamento della carriera

Spesso passa a ruoli di project management o program manager senior

Responsabilità

Garantire la consegna tempestiva di progetti allineati con gli obiettivi aziendali

Gestire team interfunzionali e ottimizzare l'uso delle risorse

Monitoraggio dei budget dei progetti e controllo efficace dei costi

Competenze richieste

Esperienza in metodologie di project management come Six Sigma, Agile e Waterfall

Forti capacità di leadership e di budgeting

🔮 Cercate: Candidati in grado di gestire budget, scadenze e comunicazioni con gli stakeholder. Chiedete esempi dettagliati di project management su come hanno realizzato progetti sotto pressione utilizzando strumenti di gestione delle attività.

Livello 4: Senior project manager

I project management senior guidano progetti complessi che possono estendersi a più dipartimenti o regioni. Si concentrano sul processo decisionale strategico e sull'allineamento dei progetti con gli obiettivi organizzativi a lungo termine

Caratteristiche

Supervisiona progetti su larga scala e interfunzionali

Fornisce una direzione strategica e si confronta con gli stakeholder di alto livello

Utilizza tecniche avanzate di project management per il monitoraggio del tempo e delle risorse

Stato di avanzamento della carriera

Potenzialmente si sposta in ruoli quali program manager o portfolio manager

Responsabilità

Guidare progetti ad alto budget dall'inizio al completamento

Gestione del team interfunzionale tra i vari dipartimenti

Sviluppare strategie che allineino i progetti con gli oggetti aziendali

Competenze richieste

Conoscenza avanzata delle metodologie di project management

Forte leadership e capacità di pensiero strategico

🔮 Cerchiamo: Profonda competenza tecnica abbinata alla leadership. Assicuratevi che siano in grado di allineare grandi team interfunzionali con obiettivi strategici. Un colloquio basato su uno scenario può rivelare il loro stile decisionale.

Livello 5: Program/portfolios manager

I responsabili di programmi e portfolio supervisionano più progetti, assicurandosi che siano in linea con obiettivi organizzativi più ampi. Questi titoli si posizionano in cima alla gerarchia del project management.

Questo project management A volte possono essere categorizzati come project manager specializzati, come i project manager edili, poiché gestiscono un portfolio specifico di progetti edili.

Caratteristiche

Supervisiona più progetti o programmi, assicurandosi che siano in linea con le strategie aziendali

Fornisce una leadership trasversale ai reparti, concentrandosi sull'allocazione delle risorse e sulla reportistica di alto livello

Stato della carriera

Spesso passa a ruoli di livello esecutivo, come Chief Operating Officer (COO) o Chief Project Officer (CPO)

Responsabilità

Gestire progetti specializzati che richiedono competenze specifiche nel settore

Garantire la conformità agli standard del settore e coordinare team specializzati

Competenze richieste

Esperienza nella gestione di team specializzati e conoscenza approfondita di strumenti specifici del settore

🔮 Cerchiamo: chi ha esperienza nella gestione di più progetti contemporaneamente e nell'allineamento con la strategia aziendale. Mettete alla prova il vostro pensiero strategico e la collaborazione con gli stakeholder senior.

➡️ Leggi anche: Program Manager vs. Project Manager: In cosa differiscono i ruoli?

Ruoli di assistenza nel project management

Un project management efficace non riguarda solo il project manager, ma coinvolge anche un intervallo di ruoli di assistenza che aiutano a garantire il corretto svolgimento del progetto.

Ecco alcuni ruoli di assistenza essenziali:

**Questi professionisti assistono il project manager nelle attività amministrative, nella programmazione e nella documentazione. Sono il ponte tra il project manager e il project management team. Assicurano che la comunicazione sia chiara e che si rispettino le scadenze

Analisti aziendali: Gli analisti aziendali lavorano con i client e gli altri team per definire i requisiti del progetto. Assicurano che i brief dei client siano decifrati correttamente per quanto riguarda i requisiti aziendali e che siano allineati con gli oggetti strategici dell'organizzazione

Gli analisti aziendali lavorano con i client e gli altri team per definire i requisiti del progetto. Assicurano che i brief dei client siano decifrati correttamente per quanto riguarda i requisiti aziendali e che siano allineati con gli oggetti strategici dell'organizzazione Teams lead: I team lead gestiscono uno specifico project management all'interno di un progetto. Riportano direttamente al project manager e assicurano che il loro team rispetti le scadenze e gli standard di qualità Buoni project manager si affidano a ruoli di supporto per garantire che le attività siano completate in tempo e nel rispetto dello scopo. Questi ruoli di progetto facilitano la comunicazione, forniscono una supervisione aggiuntiva e assicurano che il progetto rimanga allineato con gli obiettivi aziendali.

Da fare in modo efficiente, i ruoli di assistenza consentono ai project management di concentrarsi sul quadro generale. Utilizzano strumenti per consentire questa collaborazione, semplificando la comunicazione e centralizzando le attività del progetto in un'unica piattaforma.

➡️ Leggi anche: Come ottenere un'esperienza di project management nel mondo del lavoro

Come ClickUp facilita la collaborazione ClickUp , uno strumento completo per il project management, può aiutare i team a organizzare le attività, a monitorare lo stato di avanzamento e a collaborare senza problemi. Per i professionisti delle risorse umane che assumono project management, è uno strumento prezioso per comprendere e migliorare le competenze richieste nei diversi ruoli.

Utilizzando l'ampia matrice di funzionalità/funzione di ClickUp, potete assicurarvi che i vostri team di progetto abbiano gli strumenti per avere successo, rispettando le sequenze e le consegne e rimanendo in sincronizzazione.

Ecco alcune funzionalità/funzione che possono aiutarvi:

1. Gestione degli obiettivi Obiettivi di ClickUp aiuta i team di progetto a impostare e monitorare gli oggetti. Consente di visualizzare gli obiettivi, di suddividerli in attività più piccole e di monitorare lo stato di avanzamento del progetto.

Con ClickUp Task Priorities è possibile stabilire le priorità delle attività da completare per prime

Il Priorità delle attività di ClickUp consente ai team di project management di prioritizzare le attività più importanti. I team possono impostare livelli di priorità - "urgente", "alta", "media" e "bassa" - per garantire che nessuna attività critica venga ritardata.

Collaborate e fate brainstorming con il vostro team, create wiki e archiviate documenti in un unico posto con ClickUp Docs

Un'altra funzionalità/funzione che può essere d'aiuto è Lavagne online ClickUp , un'area di lavoro visiva per il brainstorming in cui i team possono **condividere idee, strategie e flussi di lavoro in tempo reale

3. Comunicazione efficiente

Con ClickUp Commenti assegnati i project manager possono delegare facilmente le attività, assicurandosi che ogni membro del team conosca le proprie responsabilità.

Gestite tutte le comunicazioni relative ai progetti in un unico luogo con ClickUp Assign Comments Finestra In arrivo di ClickUp invece, centralizza tutte le comunicazioni del team, assicurando che nessun messaggio vada perso nella confusione.

Sia che il vostro team di project management coordini reparti diversi o gestisca attività quotidiane, la suite di funzionalità/funzione di ClickUp li aiuterà a lavorare meglio insieme e a consegnare i progetti in tempo!

Posizioni di livello superiore nel project management

Come professionisti delle risorse umane e responsabili delle assunzioni, è essenziale riconoscere il valore strategico che i ruoli di project management di alto livello apportano a un'organizzazione.

Quando i project manager passano a posizioni senior, passano dalla gestione di singoli progetti alla guida di iniziative a livello aziendale.

Responsabile di programma

I responsabili di programma supervisionano più progetti interconnessi che contribuiscono a un obiettivo organizzativo più ampio. Questo lavoro di project management richiede che, piuttosto che gestire un singolo progetto, tutti i progetti all'interno di un programma siano allineati strategicamente e gestiti in modo efficiente.

I gestori del team fanno da ponte tra i team, assicurando che le risorse siano ottimizzate e che il programma fornisca il valore previsto.

Responsabilità chiave di leadership

Garantire che ogni progetto all'interno del programma contribuisca agli obiettivi organizzativi più ampi

Facilitare la comunicazione e la collaborazione tra i diversi team di progetto

Assicurarsi che le risorse siano allocate in modo efficace tra tutti i progetti per evitare colli di bottiglia

Sfruttare gli strumenti per monitorare più progetti contemporaneamente, controllare lo stato di avanzamento e riferire ai dirigenti

Portfolio manager

I portfolio manager hanno una visione più ampia rispetto ai Program Manager. Supervisionano più programmi o progetti, assicurandosi che siano collettivamente allineati con la strategia a lungo termine dell'organizzazione.

Questo ruolo comporta la valutazione dell'esito positivo dei vari progetti per garantire che l'allocazione delle risorse alle iniziative determini un cambiamento positivo.

Responsabilità chiave della leadership

Supervisionare una serie di progetti e programmi, assicurandosi che siano in linea con gli obiettivi strategici

Prendere decisioni critiche in merito alla definizione delle priorità, alla continuazione o all'adeguamento dei progetti

Assicurare che le risorse siano utilizzate in modo efficiente in tutto il portfolio

Utilizzare gli strumenti di gestione del portfolio per consolidare la reportistica, gestire i rischi e fornire aggiornamenti in tempo reale alle parti interessate

Direttore operativo (COO)

Al vertice della gerarchia del project management, il Chief Operating Officer (COO) supervisiona tutti i progetti e le attività operative dell'azienda.

Il COO garantisce che ogni progetto sia in linea con gli obiettivi strategici e la visione dell'azienda. Questo ruolo offre una guida per le operazioni su larga scala, la gestione delle risorse e le iniziative a livello aziendale.

Responsabilità chiave della leadership

Fornire leadership e direzione strategica per tutti i progetti e i programmi operativi

Garantire l'allineamento di tutti i progetti agli obiettivi dell'azienda

Strumenti di assistenza ai project manager per la realizzazione dei progetti nei tempi previsti

Fornire gli strumenti giusti è essenziale per rafforzare i team di progetto e garantire la consegna tempestiva e l'esito positivo dei progetti. Project Management di ClickUp è dinamico e può essere adattato alle esigenze di tutti i project manager. Se i vostri PM hanno bisogno di di un software per il project management per monitorare le attività, gestire la Sequenza o supervisionare progetti complessi, ClickUp offre funzionalità personalizzabili che si adattano a ciascun ruolo.

Controllate il carico di lavoro dei vostri project manager per sapere se è necessario assumerne altri con ClickUp Project Management

Con questo strumento, i project manager di voce possono monitorare le singole attività e le scadenze. I PM di livello superiore, invece, possono usarlo per gestire portfolio, supervisionare le risorse e guidare gli obiettivi strategici.

Inoltre, consente ai project manager di diversi ruoli di pianificare, eseguire e monitorare i loro progetti in modo efficace, garantendo l'esito positivo e la produttività di ogni attività.

Vantaggi dell'utilizzo di ClickUp per il project management

ClickUp offre diversi vantaggi chiave che supportano i project manager nell'ottenere risultati di alta qualità:

Versatilità : Si adatta a qualsiasi progetto, sia esso Agile, Waterfall o ibrido, rendendo ClickUp adatto a vari settori e team di dimensioni diverse

: Si adatta a qualsiasi progetto, sia esso Agile, Waterfall o ibrido, rendendo ClickUp adatto a vari settori e team di dimensioni diverse Personalizzazione : Personalizzate il flusso di lavoro per adattarlo perfettamente alle vostre esigenze con campi personalizzati e stati personalizzati, 15+ visualizzazioni personalizzate e modelli

: Personalizzate il flusso di lavoro per adattarlo perfettamente alle vostre esigenze con campi personalizzati e stati personalizzati, 15+ visualizzazioni personalizzate e modelli Collaborazione : Migliorate la comunicazione del team e assicuratevi che tutti siano sulla stessa pagina grazie a modifiche in tempo reale, commenti e ClickUp Chattare Task management: Suddividete le attività e seguite il loro stato senza sforzo, da semplici elenchi di cose da fare a complesse sequenze di progetti

: Migliorate la comunicazione del team e assicuratevi che tutti siano sulla stessa pagina grazie a modifiche in tempo reale, commenti e ClickUp Chattare Automazioni : Automazioni di attività ripetitive per risparmiare tempo e ridurre gli errori, consentendo al team di concentrarsi su ciò che conta davvero

: Automazioni di attività ripetitive per risparmiare tempo e ridurre gli errori, consentendo al team di concentrarsi su ciò che conta davvero Integrazione : Integrazione perfetta con altri strumenti già in uso, come Slack, Google Drive e Microsoft Office, per centralizzare tutti i lavori

: Integrazione perfetta con altri strumenti già in uso, come Slack, Google Drive e Microsoft Office, per centralizzare tutti i lavori Reportistica: Prendete decisioni informate e ottimizzate i processi grazie a reportistica e dashboard dettagliati

_Cercavo una piattaforma di project management e ho trovato la migliore. Da subito ho avuto l'impressione che ClickUp potesse risolvere tutti i nostri problemi e creare soluzioni fuori dagli schemi che ci avrebbero avvantaggiato in modi che non avevo nemmeno immaginato"

Dayana Mileva, Account Director di Pontica Solutions

➡️ Leggi anche: Come creare un grafico Gantt per il project management

Panoramica delle funzionalità/funzione: Grafici di Gantt, gestione delle attività, monitoraggio del tempo

Ecco una panoramica delle funzionalità/funzione di cui può beneficiare il vostro project management team:

1. Grafici Gantt

Tracciate lo stato di avanzamento e gestite le dipendenze con il Gantt Chart di ClickUp Vista Gantt di ClickUp consente ai project manager di creare sequenze temporali visive che mostrano la dipendenza dalle attività e lo stato del progetto in un'unica visualizzazione. In questo modo i PM possono suddividere le attività, monitorare lo stato di ciascuna di esse e regolare le scadenze in base alle modifiche dell'ambito o alla disponibilità delle risorse.

Le opzioni di visualizzazione personalizzate all'interno dei grafici Gantt consentono ai PM di visualizzare le dipendenze del progetto, i percorsi critici e gli aggiornamenti delle attività in tempo reale. In questo modo possono riorganizzare le Sequenze e consegnare ogni fase del progetto in tempo.

2. Gestione delle attività

Lanciate il vostro prodotto in tempo assegnando l'attività giusta alla persona giusta con ClickUp Tasks

Il Attività di ClickUp consente ai gestori del team di creare e assegnare attività ai membri del team, assicurandosi che tutti conoscano i propri ruoli e le scadenze. Il sistema consente inoltre agli utenti di aggiungere commenti, allegare file e monitorare il completamento delle attività

Le attività consentono ai PM di cambiare tra elenchi, schede Kanban o viste Bacheca, in dipendenza del modo di lavorare che preferiscono. Mantenendo tutte le informazioni in un unico posto, questo aiuta a semplificare la comunicazione e a migliorare la collaborazione del team.

3. Monitoraggio del tempo

Tenete traccia del tempo dedicato a ogni attività con il monitoraggio del tempo di ClickUp Project

Il ClickUp Monitoraggio del tempo dei progetti consente ai project manager di monitorare il tempo impiegato per attività specifiche. Questo assicura che i progetti rispettino il budget e che l'allocazione delle risorse sia efficiente.

Si integra perfettamente con il project management, consentendo ai PM di monitorare lo stato di avanzamento delle attività e la produttività del team in tempo reale e di valutare ciò che è necessario fare per raggiungere le attività cardine del progetto in tempo.

Best practice per la consegna tempestiva dei progetti

A prescindere dallo strumento che i PM potrebbero richiedere o conoscere, in qualità di responsabili delle risorse umane o delle assunzioni, durante i colloqui dovreste chiedere se seguono le best practice nelle loro attività quotidiane, come ad esempio:

Suddividere i progetti in attività più piccole e fissare le scadenze

Dare priorità alle attività in base all'urgenza e all'impatto

Comunicare regolarmente con le parti interessate per evitare malintesi

Utilizzare un software di project management per monitorare lo stato di avanzamento in tempo reale

Monitorare l'allocazione delle risorse e apportare modifiche quando necessario

Come ClickUp aiuta a mantenere le Sequenze e i Budget Brent Flyvbjerg afferma che meno dell'1% dei progetti viene completato in tempo, rispettando il budget e fornendo i benefici promessi.

ClickUp offre funzionalità e modelli che aiutano i project manager a mantenere le loro sequenze e i loro budget:

Modelli di ClickUp : Gestisci le sequenze di progetto, il budget e la prioritizzazione delle attività per garantire che i progetti inizino con il piede giusto grazie a modelli precostituitimodelli di project management precostituiti Attività ricorrenti di ClickUp : Pianifica automaticamente attività ripetute per mantenere i progetti in movimento in modo coerente

Gestisci le sequenze di progetto, il budget e la prioritizzazione delle attività per garantire che i progetti inizino con il piede giusto grazie a modelli precostituitimodelli di project management precostituiti ClickUp Attività Cardine : Contrassegnare le attività cardine per garantire il rispetto delle scadenze critiche

Contrassegnare le attività cardine per garantire il rispetto delle scadenze critiche Gestione del budget: Traccia i costi e assicurati che i progetti rientrino nel budget con funzionalità come il monitoraggio del tempo e i campi personalizzati di ClickUp Project

Recluta i project manager giusti con ClickUp

Comprendere i titoli dei project manager, i livelli e i ruoli di supporto è essenziale per i professionisti delle risorse umane e i responsabili delle assunzioni. Ogni titolo di project management riflette un diverso livello di responsabilità e di competenza, per cui l'identificazione accurata di questi ruoli di project manager assicura l'assunzione della persona giusta.

Grazie alle funzionalità di ClickUp, come la gestione degli obiettivi, il monitoraggio delle attività, i grafici di Gantt e altro ancora, le organizzazioni possono perfezionare i processi di project management e garantire che i loro team abbiano gli strumenti migliori per avere successo.

Quindi, iscriversi a ClickUp per migliorare l'efficienza del project management e aiutare i team a rimanere organizzati e allineati agli obiettivi aziendali.