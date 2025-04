I migliori modelli Obsidian per la produttività e la gestione dei flussi di lavoro

Pensate alla sensazione che si prova quando si fa brainstorming per un nuovo progetto e le idee iniziano a fluire.

Ma poi ci si ritrova a dover cercare un modo per catturare tutto. Scarabocchiate note dappertutto, sui tovaglioli, nei margini dei quaderni, per poi perderne il monitoraggio.

I modelli Obsidian possono trasformare questo caos in un sistema ben organizzato.

In questo blog esploreremo i modelli per migliorare la produttività e garantire che i vostri pensieri creativi non vadano mai più persi. 📝

**Cosa rende un buon modello Obsidian?

Un modello Obsidian semplifica il flusso di lavoro, fornendo una struttura chiara per prendere appunti e organizzare le attività. Dovrebbe aiutare organizzare le note o attività senza perdere tempo in azioni ripetitive, come formattare le note in modo che abbiano un certo aspetto.

Ecco cosa cercare in un buon modello di Obsidian:

Facilità d'uso: Semplice da implementare senza richiedere una configurazione o un lavoro richiesto extra

Semplice da implementare senza richiedere una configurazione o un lavoro richiesto extra Flessibilità: Adattabile a diversi tipi di contenuto: note, progetti o attività

Adattabile a diversi tipi di contenuto: note, progetti o attività Struttura predefinita: Sezioni per informazioni chiave come intestazioni, sottovoci e metadati

Sezioni per informazioni chiave come intestazioni, sottovoci e metadati Compatibilità: Progettato per lavorare senza problemi con i plugin principali e comunitari di Obsidian

Progettato per lavorare senza problemi con i plugin principali e comunitari di Obsidian Efficienza: Organizzato per ridurre il tempo speso in attività ripetitive, con campi ad accesso rapido o voci predefinite che gli utenti possono compilare o modificare a seconda delle necessità

Organizzato per ridurre il tempo speso in attività ripetitive, con campi ad accesso rapido o voci predefinite che gli utenti possono compilare o modificare a seconda delle necessità Leggibilità: Formattato con cura per migliorare l'attrattiva visiva

**In Obsidian, una variabile del modello è un segnaposto che si popola automaticamente con dati specifici quando il modello viene usato per creare una nuova nota. Per istanza, si può impostare una variabile come {{date: yyyy mm dd}}. Quando si crea una nuova nota usando questo modello, Obsidian sostituisce automaticamente la variabile con la data corrente nel formato specificato.

7 Modelli di Obsidian

Abbiamo selezionato sette modelli di Obsidian per la presa di note, la produttività e la gestione del flusso di lavoro. Tutte le note sono corredate da blocchi di codice chiari e variabili del modello che possono essere modificate.

Vedi sotto.👇

1. Modello base di diario giornaliero

State cercando di iniziare il vostro viaggio nel diario ma non siete sicuri come impostare gli obiettivi giornalieri ? Questo modello di nota giornaliera è la scelta giusta. Vi permette di conversare con voi stessi ogni giorno, di monitorare il vostro stato d'animo, di elencare le cose per cui siete grati e di annotare i vostri pensieri.

Questo modello di Obsidian è adatto sia ai pensieri mattutini che alle riflessioni serali. Inoltre, la sezione delle priorità integrata lavora in modo simile ai vostri preferiti da fare, app per l'elenco delle cose da fare e vi aiuta a concentrarvi sulle cose importanti ogni giorno.

Ideale per: Persone che iniziano il loro percorso di diario e che desiderano documentare le esperienze quotidiane, riflettere sulle emozioni e coltivare la gratitudine.

2. Modello di piano per progetti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Project-Planning-Template.png

/$$$img/

Il modello di pianificazione del progetto di Obsidian funge da modello del progetto. Nel suo nucleo, contiene un sistema di monitoraggio delle consegne che si connette con il plugin di visualizzazione dei dati di Obsidian per gli aggiornamenti automatici del progetto.

Il modello divide il project management in quattro zone chiave: Obiettivi (con chiare metriche di esito positivo), Deliverables (categorizzati e taggati), Risorse/Teams, tabelle di allocazione e una sezione dinamica di Sequenza che si adatta all'evoluzione del progetto.

Ideale per: I gestori del progetto e i team leader che hanno bisogno di un modo strutturato per supervisionare gli oggetti, le sequenze e i risultati del progetto, assicurandosi che tutte le risorse siano allineate.

3. Modello avanzato per le note delle riunioni

Se siete stanchi di giocare a fare gli investigatori con le vostre vecchie note di riunione e siete frustrati dalle tradizionali metodi di annotazione tradizionali questo modello fa al caso vostro. Trasforma le conversazioni disordinate in approfondimenti praticabili.

Il modello presenta una struttura accuratamente pianificata, intestazioni automatiche con timestamp e un tracker dei partecipanti collassabile che mantiene una cronologia dei partecipanti.

La sezione degli elementi d'azione funge da elenco di cose da fare, completato da monitoraggio degli assegnatari, date di scadenza e tag di stato. I callout personalizzati evidenziano le decisioni prese, mentre la sezione follower genera automaticamente gli elementi dell'agenda per la riunione successiva.

Ideale per: I professionisti che partecipano a riunioni frequenti e che desiderano migliorare le proprie capacità di prendere appunti organizzando le discussioni, monitorando gli elementi in azione e mantenendo la responsabilità.

4. Modello di nota per la letteratura

Ogni sezione di questo modello di Obsidian per le note di letteratura è stata creata per aiutarvi a estrarre il significato dalle vostre letture, sia che stiate analizzando documenti accademici sia che vi stiate immergendo nell'ultimo bestseller.

La sezione di mappatura concettuale del modello utilizza punti elenco annidati e connessioni bidirezionali per collegare le idee nella vostra biblioteca. Anche il sistema di gestione delle citazioni è utile, con funzionalità/funzione di richiami dedicati per le citazioni con numeri di pagina e note contestuali.

Questo modello bilancia un'analisi rigorosa con uno spazio per i vostri pensieri intellettuali durante la lettura. Citazioni, concetti e momenti "aha!" trovano qui la loro collocazione.

Ideale per: Studenti, ricercatori e lettori accaniti che vogliono approfondire la comprensione dei testi organizzando le loro note.

5. Modello di produttività conciso

A volte meno è meglio, giusto? Questo modello è ideale per le persone che vogliono struttura senza disordine. Si basa su una struttura giornaliera in tre parti:

Aree di interesse (con chiare metriche di esito positivo per le tre priorità principali)

Gestione delle attività (separate in categorie "importanti" e "regolari")

Monitoraggio dell'energia (punteggi mattina/pomeriggio/sera con approfondimenti orientati all'azione)

La funzionalità/funzione di monitoraggio dell'energia è molto utile. Vi aiuta a capire quando siete più efficienti e vi aiuta a pianificare di conseguenza. Niente configurazioni infinite, niente sistemi complicati, solo un approccio pulito e mirato per affrontare la giornata.

Ideale per: Professionisti e imprenditori impegnati che cercano un modo semplice ed efficace per stabilire le priorità delle attività e gestire gli obiettivi quotidiani senza inutili complessità.

6. Modello intelligente per i compiti quotidiani da fare

Questo modello modifica l'elenco standard delle cose da fare con i principi della gestione dell'energia e del blocco del tempo.

La sua funzionalità/funzione principale è il sistema gerarchico di organizzazione delle attività che le divide in categorie "Da fare", "Lavoro" e "Personale". Il tracker dello stato energetico aiuta a far corrispondere le attività ai propri livelli di energia durante la giornata.

La sezione "Blocco del tempo" consente di suddividere la giornata in tre parti principali, mentre la funzionalità/funzione "Statistiche delle attività" fornisce metriche giornaliere sul tasso di completamento e di rinnovo delle attività. Anche la sezione "Anteprima di domani" è utile, in quanto garantisce la continuità del flusso di lavoro, prompt a pianificare in anticipo.

Ideale per: Persone che si destreggiano tra molteplici responsabilità e che desiderano allineare le attività quotidiane ai propri livelli di energia e ottimizzare la produttività nel corso della giornata.

📖 Leggere anche: Come creare una lista di controllo in Obsidian

7. Modello di nota Zettelkasten

Questo modello reimmagina il classico metodo Zettelkasten per l'era digitale, andando ben oltre la semplice presa di note.

Il metodo Zettelkasten crea una rete di note atomiche interconnesse (ciascuna contenente un'idea principale) collegate tra loro da connessioni significative. È il metodo più adatto per l'organizzazione a più livelli: il contesto immediato in alto, l'idea principale atomica al centro e i percorsi di sviluppo futuro in basso.

La funzionalità/funzione più potente del modello è il modo in cui gestisce le connessioni tra le idee: ogni nota collegata richiede una breve spiegazione della relazione, incoraggiando l'utente ad articolare le ragioni alla base delle connessioni tra nuove note e idee.

Ideale per: Accademici, scrittori e lavoratori della conoscenza che desiderano un approccio sistematico alla cattura e alla connessione di idee per progetti di ricerca e creativi.

Limiti dell'uso di Obsidian per la presa di note

Obsidian è fantastico per l'annotazione personale e offre molte funzionalità/funzione. Tuttavia, i suoi limiti lo rendono meno adatto al project management e al lavoro collaborativo. Vediamo alcune di esse:

1. Nessuna gestione integrata delle attività

Uno dei principali svantaggi è l'assenza di una gestione integrata delle attività. A differenza degli strumenti dedicati ai progetti, Obsidian non offre funzionalità/funzione come l'assegnazione delle attività, le date di scadenza o il monitoraggio dello stato e necessita di soluzioni manuali con plugin o modelli.

2. Opzioni di collaborazione limitate

Obsidian non dispone di strumenti di collaborazione nativi, essendo principalmente uno strumento di gestione della conoscenza personale. Non c'è una modifica in tempo reale o un'area di lavoro per i team, quindi la condivisione e la co-autorizzazione delle note sono macchinose. Questo rende difficile per i team lavorare insieme senza problemi sugli stessi progetti.

3. Nessuna visualizzazione approfondita dei dati

Obsidian non offre strumenti di visualizzazione avanzati come Sequenza, Calendario o Schede Kanban, spesso essenziali per organizzare flussi di lavoro o progetti complessi. Se state cercando di gestire attività, scadenze e responsabilità del team, potreste trovare questo limite e dovervi affidare ad altre app per colmare le lacune.

La dipendenza di Obsidian dai file di markdown implica anche la necessità di gestire lo spazio di archiviazione locale, che spesso diventa una seccatura per la raccolta di note estese.

È interessante notare che, nel nostro ClickUp vs. Obsidian la resa dei conti, ClickUp eccelle in quasi tutte le aree in cui Obsidian fatica, comprese le carenze appena menzionate. Esploriamo ulteriormente ClickUp, un'app per il lavoro.

Modelli alternativi a Obsidian

Uff! Obsidian ha i suoi limiti. Non tutte le persone, in particolare i principianti, possono voler usare (o imparare a usare) la piattaforma.

Se pensate che Obsidian non faccia per voi, abbiamo un'alternativa. ClickUp è un'app all-in-one. Contiene tonnellate di modelli incredibili per prendere appunti e potenti funzionalità/funzione come la chat, la gestione delle attività e l'impostazione degli obiettivi.

Questo la rende un'applicazione adatta a tutti Alternativa di ossidiana e forse anche migliore, perché può fare molto di più.

Ecco alcuni utili modelli di ClickUp e come sfruttarli al meglio. 📋

1. Modello per le note giornaliere di ClickUp

Scaricare questo modello

Se avete difficoltà a snellire le vostre attività, il modello Modello di note giornaliere per ClickUp è proprio quello che vi serve. Tiene traccia dei pensieri, delle attività e degli stati di avanzamento quotidiani, consentendoti di prendere note rapide ed elementi di azione in tempo reale, aiutandoti a rimanere concentrato su ciò che conta di più.

Funzionalità/funzioni come campi personalizzati e stati aiutano a organizzare e dare priorità alle attività quotidiane in modo efficiente. Il modello include anche diverse visualizzazioni, come Note giornaliere, Guida introduttiva ed Elenco delle note, per garantire che tutte le informazioni siano ben organizzate e facilmente accessibili.

Ideale per: Principianti e professionisti alla ricerca di un modo semplice e organizzato per prendere note giornaliere.

Suggerimento: Trovate uno spazio tranquillo per ridurre al minimo le interruzioni durante le sessioni attive di annotazione. L'uso di strumenti che bloccano le notifiche può aiutare a mantenere la concentrazione sul contenuto.

2. Modello di nota per progetti ClickUp

Scarica questo modello

Senza le note di progetto, ogni progetto a cui si lavora si trasforma in una spirale caotica. Tuttavia, organizzare e archiviare tutte le note di progetto provenienti da varie fonti è di per sé una sfida.

Il Modello di nota per il progetto ClickUp risolve questo problema con uno spazio unificato per organizzare le note del progetto durante tutto il suo ciclo di vita. Consente ai team di archiviare le note e di creare un sistema efficace di raccolta dei feedback.

Un'altra funzionalità/funzione essenziale di questo modello è che documenta tutte le informazioni relative al progetto in modo coerente. Ciò significa che tutti i team possono facilmente monitorare e analizzare lo stato del progetto senza intoppi.

Ideale per: I team che collaborano hanno bisogno di un approccio centralizzato e strutturato per gestire le note e i feedback del progetto durante l'intero ciclo di vita.

_Vivevo con le mie note scritte, ma dopo due giorni di valutazione di ClickUp, ho capito che era la soluzione per me

Alaina Maracotta, Marketing eventi

3. Modello di note di rilascio di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-Release-Notes-Template.png Il modello di note di rilascio di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a catturare e condividere le modifiche importanti di ogni release del prodotto.

https://app.clickup.com/signup?template=1737m-78653&department=engineering-product&\_gl=1\*y2nkmt\*\_gcl\au\*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello delle note di rilascio di ClickUp da fare, gestisce le note di rilascio in modo migliore. Documenta ogni modifica apportata a una release di prodotto e aiuta i team a monitorare le nuove funzionalità, le correzioni e le segnalazioni di bug, annotando ogni versione con metadati utili.

Questo modello assicura una comunicazione efficace con gli stakeholder del progetto, fornendo riepiloghi/riassunti chiari delle modifiche e informando gli utenti sulle nuove funzionalità/funzioni.

Ideale per: I team di produttività e sviluppo che hanno bisogno di un modo chiaro e organizzato per documentare gli aggiornamenti delle versioni e comunicare efficacemente le modifiche.

4. Modello di verbale di riunione ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Meeting-Minutes-Template.png L'attività di ClickUp per i verbali delle riunioni semplifica il processo di organizzazione dei partecipanti, dell'ordine del giorno e degli elementi d'azione, il monitoraggio dei risultati chiave per gli stakeholder e l'assegnazione di nuove attività ai compagni di squadra.

https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-15041&department=other&\_gl=1\*11p8suh\*\_gcl\au\*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di verbale di riunione di ClickUp è uno strumento versatile per tutti i tipi di riunioni, dai check-in del team alle riunioni del consiglio di amministrazione. Consente di acquisire le note di più riunioni in un'unica pagina, perfetta per standup veloci, o di utilizzare sottopagine separate per sessioni più lunghe.

Il modello elenca i partecipanti, documenta gli elementi del programma e monitora i punti di discussione. Grazie alle funzionalità/funzione di ClickUp, i partecipanti possono anche aggiornare il loro stato prima della riunione, risparmiando tempo.

È possibile registrare gli elementi di azione, collegare le registrazioni delle riunioni e tenere tutte le risorse critiche in un unico posto. Da fare, quando la riunione è terminata, ClickUp Riepilogare/riassumere le note dell'IA trasforma le note dettagliate delle riunioni in verbali concisi, evidenziando gli elementi da prendere e quelli da fare.

Ideale per: I team che desiderano semplificare le note delle riunioni e catturare rapidamente gli elementi chiave e le azioni da intraprendere in un unico posto.

5. Modello di nota per riunioni ricorrenti ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Recurring-Meeting-Programma-Template.png Il modello di Programma per riunioni ricorrenti di ClickUp è lo strumento perfetto per ottimizzare le riunioni ricorrenti del team e garantire che gli argomenti importanti vengano trattati ogni volta.

https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-5982548&department=pmo&\_gl=1\*1k226we\*\_gcl\au\*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di programma per riunioni ricorrenti di ClickUp aumenta la produttività e l'organizzazione delle riunioni ricorrenti.

Con questo modello è possibile creare un Programma strutturato, per garantire che tutti gli argomenti importanti vengano affrontati. È anche facile delineare i punti chiave della discussione, rivedere gli obiettivi e assegnare elementi d'azione per mantenere tutti allineati e responsabili.

Questo modello semplifica la preparazione delle riunioni. Offre un quadro chiaro che guida le discussioni, aiutandovi a non perdere argomenti critici. È possibile assegnare durate specifiche per ogni elemento del Programma, il che aiuta a mantenere la concentrazione e lo slancio durante la riunione.

Questo modello migliora anche la comunicazione e la collaborazione del team. Elementi all'ordine del giorno chiaramente definiti e responsabilità assegnate favoriscono il senso di titolarità dei membri del team.

Ideale per: Teams che vogliono mantenere riunioni ricorrenti fluide e organizzate.

6. Modello ClickUp per dipendenti e manager 1-on-1

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-424.png Il modello "Employee & Manager 1-on-1" di ClickUp è stato progettato per aiutare manager e dipendenti a tenere conversazioni significative e produttive.

https://app.clickup.com/signup?template=t-38a54ab&department=other&\_gl=1\*7tl13b\*\_gcl\au\*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Scarica questo modello /$$$cta/

le riunioni a tu per tu con i diretti interessati incoraggiano una comunicazione aperta. Permettono ai membri del team di condividere le loro preoccupazioni, fare domande e fornire feedback in un'impostazione amichevole. Il Modello ClickUp per dipendenti e manager 1 contro 1 struttura queste riunioni.

Imposta aspettative chiare per una comunicazione significativa, delinea il modo in cui lavorerete insieme e mantiene l'attenzione sul Da fare.

Come modello di attività, questo quadro facilita la programmazione di riunioni a intervalli regolari, settimanali o mensili, attraverso l'impostazione di attività ricorrenti.

Ideale per: I manager e i loro diretti collaboratori che desiderano promuovere una comunicazione aperta e mantenere le riunioni a tu per tu strutturate, mirate e produttive.

7. Modello per le note di classe ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Class-Notes-Template.png Il modello per prendere appunti di ClickUp semplifica lo studio degli studenti organizzando le note delle lezioni, i compiti e i collegamenti e consentendo la personalizzazione per diversi progetti, classi o semestri.

https://app.clickup.com/signup?template=t-38266262&department=other&\_gl=1\*j40tvm\*\_gcl\au\*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Scarica questo modello /$$$cta/

I modelli di note per le riunioni sono incredibilmente utili per organizzare, documentare e seguire le riunioni, ma sono altrettanto utili per i lavori scolastici. Il Modello per le note di classe di ClickUp aiuta a tenere tutto il materiale di studio in un unico posto, dalle note delle lezioni ai collegamenti alle risorse, fino ai compiti per casa.

Grazie alla tabella dei contenuti integrata, navigare tra le note sarà facile e veloce. È anche possibile formattare le note, incorporare collegamenti e tabelle, o creare attività per rimanere al passo con i compiti e non perdere mai un colpo.

Ideale per: Gli studenti che desiderano organizzare tutto il loro materiale di studio in un unico punto per poter seguire facilmente i compiti.

8. Modello di reportistica per riunioni ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Meeting-Report.png Gestite il feedback dei clienti e chiudete i loop con il modello di reportistica delle riunioni ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-2yzjt0f&department=hr-recruiting&\_gl=1\*10rkmo7\*\_gcl\au\*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Scarica questo modello /$$$cta/

Originariamente realizzato per le organizzazioni che si concentrano sul feedback dei clienti, il modello Modello di reportistica per riunioni ClickUp lavora bene per tutti i tipi di riunione.

Include sezioni per catturare dettagli essenziali come il facilitatore, chi prende le note, il cronometrista, il tipo di riunione, la posizione e la durata. Un campo dedicato consente di registrare il numero totale di partecipanti. È quindi possibile documentare le note della riunione e redigere il Programma per la sessione successiva.

Il modello presenta anche una lista di controllo post-riunione per garantire che tutti i partecipanti ricevano le note finali della riunione. Inoltre, richiede di monitorare le attività di follow-up, come la chiusura del ciclo di feedback con il team, la leadership aziendale e persino il cliente.

Ideale per: I team che desiderano un modo strutturato per acquisire i dettagli delle riunioni, monitorare le presenze e garantire i follow-up, mantenendo le note organizzate e accessibili.

9. Modello ClickUp per le cose da fare tutti i giorni

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-808.png Il modello di Elenco giornaliero delle cose da fare di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a rimanere organizzati e motivati.

https://app.clickup.com/signup?template=t-3k53b9a&department=personal-use&\_gl=1\*mybl9q\\*gcl_au\*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Scarica questo modello /$$$cta/

Un semplice modello di agenda giornaliera aiuta a catturare tutte le attività essenziali che si intende affrontare ogni giorno. Il Modello di ClickUp per le cose da fare ogni giorno è uno strumento semplice ma potente per gestire efficacemente le attività quotidiane.

Se si utilizza un software di gestione delle attività, questo modello si sincronizza facilmente con gli elenchi di attività esistenti. Con l'attività di ClickUp è possibile aggiornare lo stato di ogni elemento, creare attività secondarie per le attività a priorità elevata e tenere sotto controllo le responsabilità della giornata.

L'elenco delle attività da fare può essere visualizzato in diversi formati, come vista Elenco, vista Kanban, vista Tabella e altro ancora.

_Ho avuto una maggiore produttività perché ho potuto tenere le mie note in un unico posto

Nora Kaminski, Product Marketing Manager, Heartland School Solutions

Ideale per: Persone che desiderano un modo semplice per gestire le attività quotidiane, mantenendo tutto organizzato e adattabile al proprio flusso di lavoro.

📖 Leggi anche: 15 migliori esempi di elenchi di cose da fare per la massima produttività sul lavoro

10. Modello di Calendario ClickUp per gli elenchi di cose da fare

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-571.png Il modello di Calendario Da Fare di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a organizzare le attività e gli eventi in un unico posto.

https://app.clickup.com/signup?template=t-200573617&department=personal-use&\_gl=1\*1e390ju\*\_gcl\au\*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Scarica questo modello /$$$cta/

Essere organizzati è molto più di una buona abitudine: è indispensabile per raggiungere gli obiettivi e completare le attività in modo efficiente. Tuttavia, la gestione di più attività contemporaneamente può diventare rapidamente opprimente.

Il Modello di Calendario ClickUp per gli elenchi Da fare vi aiuta a mantenere il controllo e a semplificare il flusso di lavoro. Vi offre una visualizzazione chiara e consolidata di tutte le vostre attività, consentendovi di pianificare in modo efficiente la giornata o la settimana.

Il modello aiuta anche a organizzare le attività in categorie ben definite. La visualizzazione dettagliata delle attività offre una visione approfondita dello stato di avanzamento di ciascuna di esse, facilitando il monitoraggio e le modifiche necessarie.

Ideale per: Persone che desiderano organizzarsi e razionalizzare le proprie attività, semplificando il piano e il monitoraggio dello stato dei propri impegni.

Pro Tip: Prima di iniziare una nuova nota, definire l'obiettivo che si vuole raggiungere. Che si tratti di riepilogare una lezione o di fare un brainstorming di idee, avere un obiettivo chiaro guiderà il processo di annotazione.

Semplificare il processo di annotazione con ClickUp

Per chi apprezza Obsidian o sta considerando altre opzioni per prendere appunti, si consiglia di esplorare i modelli di ClickUp. Sono incredibilmente semplici da usare.

Tuttavia, ciò che li rende veramente utili è che fanno parte della più ampia piattaforma ClickUp. Su ClickUp, tutti i lavori, le persone, le attività, gli obiettivi, le note e molto altro ancora si trovano in un unico luogo.

I modelli rendono tutto ancora migliore e sistematico. Siete pronti a essere organizzati e produttivi?

Iscrivetevi a ClickUp

e vedete voi stessi!