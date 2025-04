RAPID vs RACI: quale struttura è adatta alle esigenze del progetto?

Un processo decisionale cancellato e ruoli e responsabilità ben definiti possono fare o distruggere un progetto. Eppure molti team lottano contro la chiarezza dei ruoli.

Uno studio Gallup ha rilevato che solo il 45% dei lavoratori sa cosa ci si aspetta da loro!

È qui che entrano in gioco framework come RAPID e RACI: aiutano a definire chiaramente i ruoli e a garantire decisioni tempestive per portare avanti i progetti.

Entrambi i framework possono sembrare simili, ma sono applicabili a diversi scenari di project management.

Questo articolo esamina RAPID e RACI, ne illustra i punti di forza e vi aiuta a decidere quale metodo migliorerà la chiarezza e la responsabilità dei vostri progetti. Inoltre, vi mostreremo come strumenti quali ClickUp può aiutarvi a implementarli entrambi nel vostro flusso di lavoro.

Che cos'è RAPID?

RAPID è un quadro decisionale adatto a scenari di progetti complessi che coinvolgono più parti interessate. Il suo scopo è eliminare uno degli aspetti più frustranti di ogni progetto: la confusione su chi prende la decisione finale.

In questo quadro, il decisore ha la responsabilità finale di scegliere il corso d'azione sulla base di raccomandazioni e input.

Funzionalità/funzione di RAPID

Esploriamo le funzionalità/funzioni chiave del sistema RAPID e come contribuiscono alla rapidità del processo decisionale e dei risultati in qualsiasi organizzazione.

Ruoli cancellati

Il quadro RAPID chiarisce i ruoli assegnando responsabilità distinte a cinque persone o gruppi chiave, come segue.

**Proporre soluzioni ben studiate, raccogliendo dati e analizzando i contributi degli stakeholder per suggerire la migliore linea d'azione

**Assicurarsi che i principali stakeholder approvino o rifiutino il piano proposto, allineando le decisioni ed evitando gli oggetti dell'ultimo minuto, con il potere di porre il veto o negoziare le modifiche

Eseguire: Eseguire il piano d'azione dopo la decisione, assicurando l'implementazione continua delle azioni richieste

Eseguire il piano d'azione dopo la decisione, assicurando l'implementazione continua delle azioni richieste Input: Fornire feedback e dati cruciali da parte di stakeholder o esperti per perfezionare la raccomandazione e considerare tutti i punti di vista

Fornire feedback e dati cruciali da parte di stakeholder o esperti per perfezionare la raccomandazione e considerare tutti i punti di vista Decidere: Detenere l'autorità finale, prendendo decisioni dopo aver esaminato le raccomandazioni e assicurando l'allineamento con gli oggetti dell'organizzazione

📌 Esempio:

Supponiamo che un'azienda manifatturiera decida di attuare un'iniziativa di sostenibilità per ridurre la propria impronta ambientale.

Il responsabile della sostenibilità (Raccomandazione) conduce una ricerca sulle pratiche eco-compatibili e propone un piano per ridurre gli sprechi e migliorare l'efficienza energetica del processo produttivo.

Il responsabile operativo e il responsabile marketing (Input) valutano la fattibilità tecnica e analizzano l'allineamento con le tendenze del mercato, perfezionando l'iniziativa.

Il direttore finanziario (Agree) esamina il budget dell'iniziativa e approva il finanziamento dopo aver apportato le necessarie modifiche.

Una volta allineati, il CEO (Decide) dà il via libera all'iniziativa e il team operativo (Esegue) implementa le nuove pratiche e monitora lo stato.

Questo lavoro richiesto dimostra come ruoli chiaramente cancellati facilitino iniziative di CSR di grande impatto, a beneficio dell'organizzazione e della comunità.

Maggiore apertura

Il framework RAPID promuove la trasparenza identificando chi è responsabile di ogni passaggio del processo decisionale. Questa chiarezza consente ai membri del team di collaborare in modo più positivo, di evitare malintesi e di ridurre l'incertezza dei ruoli.

Maggiore produttività

Il modello RAPID semplifica e aumenta l'efficienza del processo decisionale designando ruoli distinti. Consente alle aziende di reagire rapidamente ai problemi senza compromettere la qualità delle loro scelte. Il modello promuove un processo decisionale prompt evidenziando che una decisione ben eseguita è spesso migliore di una decisione impeccabile che viene ritardata.

Adattabilità

Questo modello può essere adattato a diversi contesti organizzativi, sia strategici che operativi. È particolarmente utile quando si prendono decisioni complicate che richiedono il feedback di più parti.

Approccio collaborativo

RAPID favorisce un'impostazione collaborativa in cui tutte le parti interessate partecipano al processo decisionale. Poiché ritengono che le loro opinioni siano valorizzate e ascoltate nella determinazione dei risultati, gli stakeholder possono essere più disposti a supportare questa inclusività.

Evitare il pensiero di gruppo

Grazie alla chiara definizione dei ruoli, il sistema RAPID promuove la diversità dei punti di vista, riducendo la probabilità che si crei il "pensiero di gruppo". Permette di visualizzare i dissensi e di valutare attentamente le opzioni disponibili prima di prendere una decisione finale.

Il quadro RAPID riduce l'ambiguità garantendo che le persone giuste si impegnino nel progetto al momento giusto. Questo approccio favorisce l'account, portando in ultima analisi a decisioni migliori.

Cos'è il RACI? Il RACI è un quadro di riferimento basato su una matrice utilizzato per assegnare e chiarire ruoli e responsabilità in un progetto o in un processo.

Da fare per evitare errori di comunicazione, mantenere il progetto organizzato e consentire al team di rispettare le scadenze.

È particolarmente utile per team ampi e interfunzionali, in cui devono collaborare diversi reparti.

Funzionalità/funzione di RACI

Esaminiamo le funzionalità/funzioni chiave della matrice RACI per l'assegnazione delle responsabilità e come queste migliorano la chiarezza e la responsabilità nel project management.

Classificazione dei ruoli

Vi è mai capitato di partecipare a un progetto in cui non eravate sicuri di chi dovesse Da fare cosa - o peggio, tutti pensavano che foste voi a occuparvene?

La classificazione dei ruoli nel quadro RACI aiuta a definire i ruoli del progetto e a chiarire le responsabilità specifiche senza sovrapposizioni.

Responsabili: Coloro che eseguono il lavoro e si assicurano che le attività siano completate

Coloro che eseguono il lavoro e si assicurano che le attività siano completate Accountable: Coloro che assicurano che le attività siano completate correttamente e nei tempi previsti. Sono gli autori ultimi dell'esito positivo o negativo del progetto

Coloro che assicurano che le attività siano completate correttamente e nei tempi previsti. Sono gli autori ultimi dell'esito positivo o negativo del progetto Consultivo: Coinvolge le parti interessate chiave o gli esperti il cui feedback aiuta a formare il progetto prima che vengano prese le decisioni, senza che essi eseguano direttamente il lavoro

Coinvolge le parti interessate chiave o gli esperti il cui feedback aiuta a formare il progetto prima che vengano prese le decisioni, senza che essi eseguano direttamente il lavoro Informati: Include tutti coloro che hanno bisogno di aggiornamenti ma non sono coinvolti nel processo decisionale o nell'esecuzione

📌 Esempio:

Consideriamo il team di marketing di un'azienda di beni di consumo che lancia una nuova campagna pubblicitaria. La matrice RACI per questo progetto include:

Il grafico e il copywriter (Responsabili) che creano il materiale pubblicitario

Il responsabile marketing (Accountable) che supervisiona la campagna e si assicura che sia in linea con gli obiettivi del brand

Il team commerciale (Consultato), che fornisce indicazioni sulle preferenze dei clienti e sulle tendenze del mercato

Il reparto finanziario (Informato), che si allinea alle allocazioni di budget e alle spese relative alla campagna

Focus sulla responsabilità

Il RACI pone l'accento sull'account, assicurando che per ogni attività ci sia chiaramente una persona responsabile. Questo approccio aiuta a semplificare il processo decisionale e chiarisce la titolarità.

Semplificazione di processi complessi

Il RACI può semplificare progetti complessi suddividendo le attività in parti gestibili. Questo processo identifica chiaramente chi è responsabile di ogni parte, il che può essere particolarmente vantaggioso in team o organizzazioni di grandi dimensioni.

Flessibilità tra i team

Il RACI è adattabile e può essere applicato a diversi progetti e team, indipendentemente dalle dimensioni o dal settore. Per questo motivo, RACI è uno strumento versatile per i team in molti contesti organizzativi diversi.

Enfasi sulla consultazione

Se da un lato RACI identifica chi deve essere consultato, dall'altro delinea esplicitamente la differenza tra essere consultati (coloro il cui contributo è prezioso) ed essere informati (coloro che vengono semplicemente aggiornati). Questo approccio garantisce percorsi di comunicazione cancellati.

RAPID vs RACI: funzionalità/funzione a confronto

Il confronto tra RACI e RAPID può aiutarvi a scegliere il framework che aiuterà il vostro team a muoversi più velocemente, a comunicare chiaramente e a ottenere risultati migliori.

Mentre RAPID è orientato all'autorità decisionale, RACI è più incentrato sulla titolarità delle attività.

RACI divide le responsabilità in base al coinvolgimento nelle attività; RAPID categorizza i ruoli in base al loro ruolo nel processo decisionale.

Ecco un rapido confronto per cogliere le differenze.

Funzionalità/funzione RAPID RACI Presa di decisioni rapida Sì No Accountability delle attività No Si Chiarezza delle decisioni Sì No Teams interfunzionali No Si Comporta un decisore finale Sì No Chiarimento dei ruoli a livello di attività No Si Processo inferiore e consultivo No Si

Analizziamo nel dettaglio come RAPID e RACI si confrontano, in modo da poter scegliere quello più adatto alle esigenze specifiche del vostro progetto:

Processo decisionale vs. chiarezza delle attività

RAPID è la scelta giusta se volete una chiara titolarità dell'autorità decisionale. Avere una persona specifica che svolge il ruolo di "Decisione" elimina la confusione su chi prende le decisioni. Anche gli altri ruoli sono chiaramente definiti. Per i lanci di prodotti ad alto rischio, RAPID aiuta il team a fare scelte rapide.

RACI, invece, si concentra sulla chiarezza delle attività nel contesto di un team piuttosto che sulle grandi decisioni organizzative. In progetti complessi con molte parti in movimento, RACI assegna ruoli chiari per evitare sovrapposizioni, rendendolo ideale per i team interfunzionali più grandi. Utilizzo di Modelli di grafici RACI aiutano a definire i ruoli di ciascun membro, garantendo l'allineamento di tutti.

Leggi anche: 10 modelli gratuiti di piano delle risorse in Excel e ClickUp

Velocità vs. collaborazione

RAPID consente di prendere rapidamente decisioni assegnando ruoli specifici come Raccomandare e Decidere, assicurando che le persone giuste siano coinvolte quando necessario. Questo riduce i ritardi, elimina le discussioni infinite e accelera l'esecuzione. In caso di scadenze ravvicinate, RAPID supporta il monitoraggio veloce nel project management aiutando il team a stabilire le priorità delle attività critiche senza inutili ritardi.

RACI, tuttavia, enfatizza la collaborazione, tenendo tutti informati, sia che siano direttamente responsabili sia che abbiano solo bisogno di aggiornamenti. Per progetti che coinvolgono più dipartimenti o parti interessate, RACI garantisce chiarezza e allineamento senza confusione.

Accountability: Chi è il vero responsabile?

In RAPID, l'account è chiaro. Le persone con il ruolo di Decisione hanno l'ultima parola. Questa responsabilità decisionale è fondamentale per garantire la produttività dei dipendenti perché permette al personale di concentrarsi sui risultati invece di chiedersi chi sia il responsabile.

il sistema RACI offre un approccio più sfumato alla responsabilità distinguendo tra il ruolo di Responsabile (chi esegue le attività) e il ruolo di Account (chi supervisiona l'esito positivo del progetto). Questa struttura è ideale per progetti che coinvolgono più team, pur prevedendo una persona di riferimento per la supervisione.

Per un processo decisionale più rapido con una chiara responsabilità, Alternative RACI come DACI o RAPID possono essere più adatte.

Entrambi i framework migliorano le prestazioni del team, ma la scelta dipende dalle esigenze del team. Optate per RAPID se avete bisogno di velocità e chiarezza decisionale, e scegliete RACI per la delega di attività e la collaborazione strutturate.

I migliori casi d'uso per RAPID e RACI

Decidere quando utilizzare RAPID o RACI non è una semplice scelta tecnica. È influenzata dalla struttura e dalle dimensioni dell'organizzazione e del team, dalla natura del progetto e dalle scadenze previste. La scelta migliore è quella che mantiene il progetto in carreggiata, assicura l'allineamento del team e previene la perdita di dettagli.

Vediamo gli scenari migliori per l'utilizzo di ciascun framework. Condivideremo anche alcune immagini di aziende che hanno implementato questi framework e che hanno riscontrato un esito positivo La piattaforma di project management di ClickUp .

Quando usare RAPID

Avete presente la sensazione di quando le decisioni vengono ritardate, ma la scadenza incombe? È in questi casi che RAPID brilla. È stato creato per i team che hanno bisogno di velocità, chiarezza e azione e che non possono permettersi di rimanere bloccati in un ciclo infinito di "avanti e indietro".

Lancio di prodotti

Il tempismo è tutto nel lancio di un prodotto. Utilizzate questo framework quando è necessario prendere decisioni rapide per battere la concorrenza.

Ad esempio, combinando RAPID con una matrice per la gestione del tempo può aiutare i team a stabilire le priorità delle attività e ad allocare il tempo per le decisioni ad alta priorità, mantenendo lo slancio del lancio

Ricordo che all'inizio del 2021 stavamo cercando di lanciare una serie di prodotti. Abbiamo mancato le scadenze, abbiamo avuto problemi. Le persone non comunicavano. Non sapevamo chi dovesse prendere le decisioni. Abbiamo assunto alcune persone intelligenti, ma direi che ClickUp è stata una sorta di spina dorsale per il funzionamento dell'azienda, in particolare per i flussi di lavoro

Zel Crampton, CEO, Diggs

Gestione delle crisi

Quando la vostra azienda si trova ad affrontare un incubo di pubbliche relazioni o un problema di prestazioni inaspettato che colpisce la maggior parte degli utenti,RAPID vi garantisce una risposta rapida. Strategie di gestione del tempo sono fondamentali in queste situazioni di alta pressione per evitare ritardi e mantenere tutti in attività, evitando colli di bottiglia.

Decisioni di alto livello

Quando la posta in gioco è alta, RAPID garantisce che non ci sia confusione su chi deve prendere la decisione finale. È perfetto per le decisioni a livello esecutivo, quando la strategia deve essere fissata rapidamente. Caso di studio: ClickUp 🤝 Azienda V4 ClickUp ha aiutato V4 Company a migliorare il processo decisionale a livello esecutivo, fornendo provider per la visibilità in tempo reale, la valutazione della capacità del carico di lavoro e la semplificazione delle comunicazioni con i client.

Grazie all'utilizzo di funzionalità/funzioni quali dashboard e automazioni di ClickUp, V4 è stata in grado di ridurre il caos operativo e di fornire una visibilità di alto livello sui carichi di lavoro dei team, consentendo ai dirigenti di prendere decisioni strategiche in modo rapido e sicuro. Questa configurazione ha garantito chiarezza sulle responsabilità e ha reso i progetti dei client trasparenti ed efficienti.

Quando usare il RACI

Se il vostro progetto sembra un gioco di "chi deve fare cosa?", RACI è qui per fare chiarezza. È perfetto per i team interfunzionali e per i progetti in cui le attività devono essere divise e conquistate senza confusione.

Progetti interfunzionali

Il RACI è ideale per progetti che coinvolgono più team, dove le responsabilità possono essere confuse, definendo chiaramente chi è responsabile, account, consultato e informato. L'uso di RACI insieme a un sistema di piano di produttività aiuterà il team a stabilire le priorità delle attività e a monitorare chi si occupa di cosa, assicurando la continuità del progetto e il rispetto delle scadenze.

Ad esempio, Coperchi usati ClickUp per migliorare la collaborazione e semplificare la comunicazione tra i team, rendendo le riunioni settimanali più efficienti del 66% e risparmiando oltre 100 ore. La chiarezza dei ruoli aiuta i team a rimanere allineati e a garantire che nulla venga trascurato.

Progetti a lungo termine

I grandi progetti in corso possono facilmente perdere slancio, ma non con RACI. La responsabilità può diminuire con il tempo, soprattutto nei progetti a lungo termine, dove alcuni membri del team potrebbero sentirsi meno direttamente connessi alle attività quotidiane. Il modello RACI designa un singolo account per ogni attività o fase.

Inoltre, rivedendo costantemente i responsabili e gli account di ogni attività, i project manager possono identificare potenziali ostacoli e modificare le risorse o le responsabilità prima che diventino problemi critici.

Ora che abbiamo ClickUp, non stiamo facendo sempre la stessa cosa e non siamo confusi su chi sia il responsabile del progetto non siamo confusi su chi è responsabile di un progetto. Possiamo vedere chi è a capo del progetto, suddividerlo in attività secondarie e ognuno può vedere le proprie responsabilità.

Lewis Norwood, a titolo di relazioni con i clienti, Pharmacy Mentor

Progetti di conformità e regolamentazione

Da fare un progetto in cui la conformità è fondamentale? RACI assicura che ogni dettaglio sia gestito in modo responsabile. Ecco come:

Definizione della titolarità : Con ruoli di responsabilità e account, RACI assicura che qualcuno sia responsabile di ogni requisito di conformità

: Con ruoli di responsabilità e account, RACI assicura che qualcuno sia responsabile di ogni requisito di conformità Esperti consultati : I membri del team che ricoprono il ruolo di Consulente possono fornire conoscenze specialistiche sulla conformità

: I membri del team che ricoprono il ruolo di Consulente possono fornire conoscenze specialistiche sulla conformità Comunicazione cancellata: I membri del team informati rimangono aggiornati, contribuendo a garantire che le procedure di conformità siano seguite a ogni livello

Sia RAPID che RACI mettono ordine in mezzo al caos, ma la loro vera efficacia sta nella selezione del quadro giusto per il vostro team. Sia che abbiate bisogno di un processo decisionale rapido o di una chiara delega delle attività, questi framework, insieme a ClickUp, vi equipaggiano per un esito positivo.

Come implementare i metodi di piano RAPID e RACI

Avete i vostri quadri di riferimento. Ora parliamo di come farli vivere nel vostro progetto, senza problemi. Grazie alle sue estese attività di gestione delle attività e di collaborazione e ai suoi modelli, ClickUp rende l'implementazione dei framework RAPID e RACI un gioco da ragazzi.

Implementazione di RAPID con ClickUp

Quando le decisioni vengono ritardate, RAPID è il quadro di riferimento che può aiutarvi a ritrovare lo slancio e a mantenere tutti allineati. Ecco come le funzionalità di ClickUp facilitano l'implementazione di RAPID.

Mettere in moto i piani d'azione

Supponiamo che il vostro team si stia preparando per il lancio di un grande prodotto. Utilizzando la funzione Modello di piano d'azione di ClickUp è possibile assegnare ruoli RAPID come Raccomandare al team di prodotto, Input al marketing e Decidere al project manager.

In questo modo, le decisioni fluiscono senza intoppi e nessun ruolo o attività rimane poco chiaro. Il Metodo di piano RAPID mantiene il team in carreggiata delineando chiaramente chi è responsabile di ogni fase del processo decisionale, consentendo di tenere d'occhio gli obiettivi generali anche in ambienti di gestione temporanea.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-27.png Modello di piano d'azione di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6236110&department=pmo Scarica questo modello /$$$cta/

Ecco come vi sarà utile:

Assegnare ruoli RAPID all'interno di ogni attività, assicurando un flusso fluido di raccomandazioni, input e decisioni

Gestire progetti urgenti, assicurando che le decisioni siano prese in modo rapido e accurato

Mantenere tutti i membri del team allineati e concentrati su ciò che deve essere fatto, riducendo al minimo i ritardi e gli errori di comunicazione

Riassegnare o aggiornare i ruoli in tempo reale se il progetto deve cambiare o evolvere

È possibile creare Campi personalizzati all'interno di ClickUp Tasks per specificare i ruoli RAPID di ciascun membro del team. In questo modo si ottiene una chiara rappresentazione visiva di chi è responsabile di cosa.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-28.png Attività di ClickUp: rapid vs raci /$$$img/

Utilizzate le attività di ClickUp Tasks per assegnare ruoli specifici a RAPID all'interno di ogni attività, migliorando la collaborazione e il processo decisionale all'interno del team

Ogni membro può utilizzare Commenti sulle attività per discutere le proposte, raccogliere input e fornire feedback. Le notifiche e le menzioni @ incorporate tengono informati i membri del team sugli aggiornamenti e le decisioni.

Si possono anche creare file riutilizzabili modelli di piani d'azione riutilizzabili con ruoli RAPID preassegnati per semplificare la creazione di nuove attività e mantenere la coerenza.

Grazie all'assegnazione delle attività e alla chiarezza dei ruoli di ClickUp, non ci sono ritardi nell'ottenere le giuste approvazioni o feedback.

Integrazione con altri strumenti

RAPID spesso richiede input da più fonti. Con ClickUp, è possibile integrare i propri strumenti preferiti (Slack, Google Drive e altri) direttamente nella piattaforma.

Avete bisogno di un feedback da un altro reparto o da uno stakeholder esterno? Inserite intuizioni, file e dati da varie piattaforme, tutto all'interno di ClickUp. In questo modo centralizzate il processo decisionale, assicurando che tutti gli input necessari si trovino in un unico luogo, risparmiando tempo e riducendo la necessità di fare avanti e indietro tra i diversi sistemi.

Implementazione di RACI con ClickUp

Se il progetto coinvolge più team, RACI è il quadro di riferimento per definire ruoli e responsabilità. Ecco come impostare progetti interfunzionali con ClickUp:

Assegnare ruoli ben definiti

Assegnare i ruoli usando Obiettivi di ClickUp e gli Elenchi delle attività aiutano tutti a saperlo:

Chi è responsabile della fase di sviluppo

della fase di sviluppo Chi è accountable per la supervisione del progetto

per la supervisione del progetto Chi deve essere consultato per le intuizioni (come il marketing o il supporto clienti)

per le intuizioni (come il marketing o il supporto clienti) Chi deve essere informato sullo stato di avanzamento (come i dirigenti)

sullo stato di avanzamento (come i dirigenti) Non è più necessario rincorrere le approvazioni o chiedersi chi debba essere coinvolto negli aggiornamenti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-29-1400x1149.png Obiettivi di ClickUp /$$$img/

Monitoraggio e raggiungimento degli obiettivi del team senza sforzo con ClickUp Obiettivi

Inoltre, utilizzando modelli di impostazione degli obiettivi i team possono facilmente fissare obiettivi chiari e monitorare il loro stato, assicurandosi che tutti siano allineati e lavorino per gli stessi risultati.

Impostare le sequenze di tempo

Supponiamo che stiate gestendo un progetto a lungo termine con diverse attività cardine, come una campagna di marketing del marchio. Utilizzate La vista Gantt Chart di ClickUp per visualizzare in modo completo le sequenze temporali e le responsabilità del progetto e garantire che ogni membro del team conosca le proprie scadenze in base al proprio ruolo nel quadro RACI.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-30.png Vista Gantt di ClickUp: rapid vs raci /$$$img/

Delineare con chiarezza la Sequenza e le responsabilità del progetto, vedere come le attività interfunzionali sono interconnesse e identificare i potenziali colli di bottiglia utilizzando la vista Gantt di ClickUp

Il team di progettazione sa esattamente quando presentare i Teams, il marketing sa quando iniziare a creare il copy e il project management rimane informato sullo stato generale, il tutto allineato con il calendario del progetto. Questo approccio aumenta anche la gestione del tempo del project management assicurando che tutte le attività siano completate in modo efficiente e puntuale.

Sfruttate il modello di pianificazione RACI

Volete rendere ancora più semplice l'implementazione del RACI? Il modello Modello di piano RACI ClickUp è stato progettato per aiutarvi a suddividere le responsabilità del team fin dal primo giorno. È perfetto per garantire che tutti siano sulla stessa pagina, indipendentemente dalla complessità del progetto.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-31.png Modello di pianificazione RACI di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-1631005&department=pmo Scarica questo modello /$$$cta/

Ecco come vi sarà utile:

Assegnare i ruoli (responsabile, accountable, consultato e informato) per ogni attività, assicurandosi che non ci siano sovrapposizioni o confusione

Utilizzarlo in progetti interfunzionali in cui più dipartimenti (ad esempio, marketing, design, commerciale) devono collaborare, assicurandosi che ognuno conosca il proprio ruolo

Monitorare facilmente chi è responsabile di cosa e aggiornare in tempo reale lo stato delle attività o il cambiamento dei membri del team

Rimanere allineati con gli obiettivi del progetto, assicurandosi che le attività siano completate dalle persone giuste al momento giusto

Fare chiarezza nei progetti del team

In fin dei conti, la gestione di un progetto senza ruoli chiari o decisioni rapide può sembrare come un branco di gatti. Teams come RAPID e RACI forniscono chiarezza, consentendo al team di andare avanti con fiducia.

RAPID accelera il processo decisionale garantendo il coinvolgimento delle persone giuste senza inutili ritardi. Al contrario, RACI è ideale per i team più grandi e interfunzionali. Assicura che ognuno conosca le proprie responsabilità e chi consultare, consentendo di completare le attività senza ritardi.

Con ClickUp, l'implementazione di questi framework è semplice. Offre modelli personalizzabili, collaborazione in tempo reale e integrazioni perfette per trasformare il caos in chiarezza.

Siete pronti a vedere come i vostri progetti possono essere più fluidi?

/Riferimenti https://clickup.com/signup Iscriviti a ClickUp /%href/

oggi stesso e provate la differenza!