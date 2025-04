Modelli di valutazione delle prestazioni in Excel gratis per una valutazione semplice

Le valutazioni delle prestazioni sono essenziali per promuovere la crescita dei dipendenti e allineare gli obiettivi del team, ma spesso possono sembrare opprimenti.

Valutare le prestazioni dei dipendenti, scremare i fogli di calcolo Excel e dare un feedback personalizzato può richiedere settimane per essere completato.

e la cosa peggiore è che se l'organizzazione è di grandi dimensioni, le cose diventano molto più complicate ed estenuanti.

Per semplificare questo processo, abbiamo compilato una raccolta di modelli gratuiti di valutazione delle prestazioni in Excel, progettati per rendere le valutazioni semplici ed efficienti.

Scopriamo come trasformare le valutazioni delle prestazioni in un'esperienza più positiva e produttiva!

**Cosa rende un buon modello di valutazione delle prestazioni in Excel?

Una valutazione efficace delle prestazioni consente a un'organizzazione di fornire un feedback costruttivo ai propri provider. Anche se sembra facile, è possibile solo se il processo di valutazione delle prestazioni è sistematico - e i modelli Excel per la valutazione delle prestazioni ne sono il fulcro. Ecco cinque attributi che rendono ideale un modello di valutazione delle prestazioni in Excel.

Struttura chiara: Selezionate un modello con campi e categorie chiare. In questo modo sarà facile navigare sia per i responsabili delle risorse umane che per i dipendenti in esame

Selezionate un modello con campi e categorie chiare. In questo modo sarà facile navigare sia per i responsabili delle risorse umane che per i dipendenti in esame Obiettivi misurabili: Privilegiate i modelli con una scala di valutazione, in modo da poter misurare e valutare facilmente le metriche di performance uniche della vostra organizzazione, come il lavoro di squadra, la produttività, ecc

Privilegiate i modelli con una scala di valutazione, in modo da poter misurare e valutare facilmente le metriche di performance uniche della vostra organizzazione, come il lavoro di squadra, la produttività, ecc Funzionalità/funzione personalizzate: Scegliete modelli che vi permettano di personalizzare campi e categorie. Ad istanza, dovreste essere in grado di personalizzare il periodo di valutazione,KPIecc.

Scegliete modelli che vi permettano di personalizzare campi e categorie. Ad istanza, dovreste essere in grado di personalizzare il periodo di valutazione,KPIecc. Capacità di automazione: Scegliete un modello di valutazione delle prestazioni dei dipendenti con potenti capacità di automazione, in modo da ridurre al minimo il lavoro richiesto per il monitoraggio degli obiettivi, il calcolo dei punteggi, il providerfeedback ai dipendentiecc.

Scegliete un modello di valutazione delle prestazioni dei dipendenti con potenti capacità di automazione, in modo da ridurre al minimo il lavoro richiesto per il monitoraggio degli obiettivi, il calcolo dei punteggi, il providerfeedback ai dipendentiecc. Completezza: Utilizzate un modello di valutazione delle prestazioni in Excel che abbia un design versatile. In questo modo, potrete raccogliere collettivamente le revisioni annuali di ogni dipendente e team dell'organizzazione, esaminando al contempole proprie prestazioni come manager Per saperne di più: Scopri il nostro 10 modelli di piani di miglioramento delle prestazioni per i manager per guidarvi nell'impostazione di obiettivi chiari e nella promozione della crescita!

Modelli gratuiti di valutazione delle prestazioni in Excel

Cercate modelli gratis di modelli di valutazione delle prestazioni ? Ecco sei risorse Excel e Documenti Google per aiutarvi a gestire le valutazioni delle prestazioni e i feedback dei dipendenti:

1. Modello di valutazione delle prestazioni di Charlie HR

via Charlie HR Il Modello di valutazione delle prestazioni di Charlie HR è progettato esclusivamente per piccoli team e aziende. Se siete alla ricerca di uno strumento che richieda un minimo di esperienza, questo potrebbe interessarvi.

Il modello ha un design e una navigazione semplici. Basato su un sistema di valutazione, consente di personalizzare le metriche di valutazione delle prestazioni dei dipendenti in base alle proprie esigenze.

Ad esempio, supponiamo di voler esaminare le prestazioni di ogni dipendente coinvolto in un progetto. Con questo strumento, iniziate impostazione degli obiettivi unico per quel progetto e fornire un feedback su ciascuno di essi per una valutazione completa.

Ecco perché vi piacerà:

Personalizzare le metriche delle prestazioni per adattarle agli obiettivi del progetto e alle esigenze del team

Semplificare il feedback con un sistema di valutazione trasparente e oggettivo per valutare le prestazioni

Traguardo per i team e le aziende di piccole dimensioni con una configurazione minima e un'implementazione semplice

Ideale per: I piccoli team che necessitano di un semplice modello di valutazione delle prestazioni per la gestione del rendimento dei dipendenti.

Scarica questo modello

2. Modello di valutazione delle prestazioni di HubSpot

via HubSpot Il Modello di valutazione delle prestazioni di HubSpot consente di valutare ogni aspetto delle prestazioni di un dipendente e di dare un feedback costruttivo, il tutto senza un eccessivo lavoro manuale.

Progettato come un questionario, questo modulo di valutazione dei dipendenti lavora su Fogli Google ed Excel. È inoltre sufficientemente versatile e completo. È possibile modificarlo e aggiungere o rimuovere informazioni essenziali per valutare i dipendenti in base a diverse categorie di prestazioni e sottocategorie, come comunicazione, competenze, collaborazione, ecc.

Ecco perché vi piacerà:

Utilizza sia Fogli Google che Excel per una facile accessibilità e collaborazione

Valutare efficacemente categorie complete come la comunicazione e la collaborazione

Modificare e adattare il modulo ai criteri di performance specifici della vostra azienda

Ideale per: Valutare le prestazioni dei nuovi dipendenti con metriche personalizzabili in un formato versatile.

Scarica questo modello

3. Modulo di valutazione delle prestazioni dei dipendenti di WPS

via WPS Se siete alla ricerca di un modello conciso ma descrittivo per la valutazione annuale delle prestazioni, il modello Modulo di valutazione delle prestazioni dei dipendenti di WPS è quello che fa per voi.

Con questo strumento gratuito, potrete giudicare le prestazioni lavorative di ogni dipendente attraverso un sistema di valutazione facile da capire. Ma non è tutto: il modello vi consente anche di fornire un feedback descrittivo su ogni criterio, in modo da trasmettere chiaramente i vostri punti. Il modello lavora su MS Excel e supporta tutti i dispositivi Windows, MAC e Android.

Ecco perché vi piacerà:

Accesso su Windows, MAC e Android con piena compatibilità con Excel

Bilanciamento di valutazioni rapide e feedback dettagliati grazie al suo format conciso ma descrittivo

Valutazioni gratis grazie a un sistema di valutazione di facile comprensione

Ideale per: I manager che necessitano di un modello conciso e descrittivo per la valutazione le prestazioni dei dipendenti con un feedback cancellato.

Scaricare questo modello

Leggi tutto: 10 Migliori software di revisione delle prestazioni dei dipendenti nel 2024

4. Modello avanzato di valutazione delle prestazioni da Kenjo

via Kenjo In genere, un documento di valutazione delle prestazioni dei dipendenti non ha la possibilità di archiviare i record di dati in Excel, ma la Modello avanzato di valutazione delle prestazioni di Kenjo non lo fa. Strumento personalizzabile, questo modello semplifica l'invio di feedback e lo spazio di archiviazione dei dati.

Questo modello consente di creare valutazioni visive delle prestazioni basate su una scala di valutazione. È possibile presentare i dati sulle prestazioni dei dipendenti sotto forma di grafici, diagrammi, ecc. Consente inoltre di creare riepiloghi visivi delle prestazioni per ogni mese, anno, biennio e persino per l'anno passato per fare confronti anno su anno.

Ecco perché vi piacerà:

Creazione di riepiloghi/riassunti delle prestazioni visivamente accattivanti grazie a grafici e diagrammi

Monitoraggio delle prestazioni su base mensile, annuale o semestrale per ottenere informazioni più approfondite

Personalizzate le metriche e i feedback per allinearli agli oggetti del team

Ideale per: Questo modello è perfetto per creare revisioni delle prestazioni visive e contenenti dati per valutazioni a breve e lungo termine.

Scarica questo modello

5. Modulo di valutazione delle prestazioni dei dipendenti per SCM by WPS

via WPS Se siete alla ricerca di un modello di valutazione delle prestazioni adatto alla gestione della catena di fornitura, scegliete il modello Modulo di valutazione delle prestazioni dei dipendenti per la gestione della catena di fornitura di WPS . Questo modello di foglio di calcolo Excel è compatibile con Windows, MAC e Android ed è facile da usare e personalizzare.

Il modello consente di aggiungere/rimuovere KPI, metriche, traguardi, ecc. Potete anche personalizzarlo per altri reparti della vostra azienda per ottenere risultati completi. Inoltre, i calcoli sono completamente automatizzati, quindi tutti i punteggi delle prestazioni sono accurati e generati in pochi minuti.

Ecco perché vi piacerà:

Adatta le metriche di performance alla gestione della catena di approvvigionamento o ad altri reparti

Automazioni dei calcoli per un punteggio delle prestazioni rapido e accurato

Accesso al modello su più dispositivi grazie alla compatibilità con Excel

Ideale per: Automazioni per la valutazione delle prestazioni nella gestione della catena di approvvigionamento con monitoraggio e punteggio KPI automatizzati.

Scarica questo modello

Leggi tutto: Riunione di taratura delle prestazioni decodificata: come avere un processo di valutazione delle prestazioni corretto

6. Modello di statistica delle prestazioni dei dipendenti di WPS

via WPS Valutare le prestazioni di un dipendente attraverso la regola del pollice non fornisce mai indicazioni sulla sua efficacia. Ma è qui che il Modello di statistiche sulle prestazioni dei dipendenti di WPS entra in gioco.

Questo modello, gratis e modificabile, tiene conto dei dati di ogni dipendente e consente di valutarli in base ai voti. Il risultato è che diventa più facile misurare obiettivi raggiungibili e prendere decisioni basate sui dati.

Ecco perché vi piacerà:

Valutare le prestazioni dei dipendenti con un sistema di valutazione basato sui dati

Modificate il modello per adattarlo a team o reparti diversi, a seconda delle necessità

Utilizzate una soluzione gratuita, rapida e perspicace per analizzare l'efficacia dei dipendenti

Ideale per: Eseguire valutazioni dei dipendenti basate sui dati, utilizzando voti e obiettivi misurabili.

Scarica questo modello

Limiti dell'utilizzo di Fogli Google/Docs per la valutazione delle prestazioni

Sebbene i modelli di valutazione delle prestazioni in Excel elencati sopra siano utili per fornire feedback, da fare presentano alcuni svantaggi. Per istanza:

**Automazioni limitate: la maggior parte di questi modelli non dispone di potenti funzionalità/funzione di automazione e, pertanto, tende a richiedere molto tempo e a essere difficile da usare

Problemi di scalabilità: Questi fogli potrebbero ingombrare e diventare difficili da mantenere per qualsiasi azienda che abbia a che fare con enormi volumi di dati

Questi fogli potrebbero ingombrare e diventare difficili da mantenere per qualsiasi azienda che abbia a che fare con enormi volumi di dati **Integrità dei dati: nessuno di questi modelli di valutazione delle prestazioni dei dipendenti offre funzionalità di monitoraggio in tempo reale o di controllo delle versioni, il che porta a sovrascritture o errori accidentali

Formattazione incoerente: Questi fogli non sono uniformi in termini di formattare, il che potrebbe rendere difficile l'analisi o il confronto tra i diversi reparti

Alternativa ai modelli di valutazione delle prestazioni in Excel

Ecco sette modelli alternativi e gratis per la valutazione delle prestazioni, realizzati da un esperto di project management ClickUp che semplificano l'intero processo di valutazione delle prestazioni:

1. Modello di valutazione delle prestazioni ClickUp

Se siete alla ricerca di un modello per rendere il processo di valutazione delle prestazioni più semplice, esaustivo e mirato, il modello Modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp è l'opzione migliore.

È facile da usare e da navigare. Il formato è anche super pulito, con un sistema di valutazione alla base per trasmettere il feedback in modo conciso. In effetti, come manager, avete anche la possibilità di chiedere l'opinione personale di un dipendente e quella dei suoi colleghi sulle sue prestazioni.

La parte migliore? La sua personalizzazione! Questo modello di ClickUp offre un incredibile spazio per la personalizzazione di obiettivi e metriche, rendendolo adatto a qualsiasi ruolo e titolo.

Ecco perché lo amerete:

Personalizzatelo per adattarlo a qualsiasi ruolo o titolo all'interno della vostra organizzazione

Semplificare il processo di revisione con un sistema di valutazione pulito e un design di facile utilizzo

Incorpora la valutazione dei colleghi e l'autovalutazione per un feedback a 360 gradi

Integrazione perfetta con ClickUp per il monitoraggio in tempo reale delle prestazioni

Ideale per: I team di piccole e medie dimensioni sono alla ricerca di un modello di valutazione semplice per gestire efficacemente le prestazioni dei dipendenti.

2. Modello di revisione delle prestazioni con azione correttiva ClickUp

I manager hanno spesso bisogno di aiuto per identificare e attuare misure correttive per migliorare le prestazioni del team. Il Modello di revisione delle prestazioni con azione correttiva di ClickUp è qui per aiutarvi!

Questo modello semplifica la valutazione e il monitoraggio delle prestazioni, consentendo di organizzare i dati in modo user-friendly. I campi elencano le aree di miglioramento, i problemi, le possibili soluzioni, ecc.

Supponiamo che vogliate migliorare le capacità di comunicazione del vostro team. Questo modello consente di elencare i principali motivi che ostacolano una comunicazione efficace e di elencare i consigli per eliminarli in punti puntati. Potreste anche assegnare queste attività a specifici membri del team e stabilire KPI per misurare il loro stato.

Ecco perché vi piacerà:

Identificare le aree di miglioramento con campi di azione correttiva dettagliati

Presentare i dati in un formato visivo e user-friendly per semplificare il monitoraggio

Assegnare attività specifiche e KPI ai membri del team per ottenere miglioramenti misurabili

Personalizzate le sezioni per l'elenco dei problemi, delle soluzioni e degli aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori

Ideale per: I manager che desiderano identificare le aree di miglioramento e implementare le azioni correttive utilizzando un approccio strutturato e visivo.

3. Modello di valutazione completa delle prestazioni ClickUp

Volete un modello che racchiuda e faciliti l'intero processo di valutazione delle prestazioni, consentendovi al contempo di fornire un feedback dettagliato a ciascun provider separatamente? Scegliete il modello Modello completo di valutazione delle prestazioni di ClickUp .

Dispone di un ampio intervallo di campi personalizzati, che facilitano l'assegnazione e il monitoraggio delle prestazioni dei dipendenti. Ad esempio, è possibile specificare il reparto che deve essere migliorato, definire le aree su cui lavorare, monitorare lo stato di avanzamento e così via.

Questo modello di valutazione delle prestazioni fornisce una visione unica delle prestazioni di un dipendente. Supponiamo che un dipendente ritenga di essere bravo a guidare progetti o a prendere iniziative. Con la funzione di autovalutazione, il dipendente può evidenziare questo aspetto della sua personalità professionale, che può essere ulteriormente approfondito attraverso conversazioni collaborative sulla carriera.

Ecco perché vi piacerà:

Assegnare e tenere traccia delle metriche di performance con un ampio intervallo di campi personalizzati

Fornisce feedback individuali e consente l'autovalutazione per le opportunità di crescita

Monitorare lo stato dei team e dei dipartimenti per un migliore allineamento organizzativo

Facilitare le conversazioni di carriera e le discussioni sulle prestazioni a lungo termine con facilità

Ideale per: Fornire una valutazione complessiva delle prestazioni con approfondimenti dettagliati ed elementi d'azione personalizzati per ogni dipendente.

4. Modello di valutazione trimestrale delle prestazioni ClickUp

Le valutazioni delle prestazioni dei dipendenti lavorano in modo semplice: più se ne creano, maggiori sono le possibilità che i dipendenti migliorino le loro prestazioni e la loro produttività.

Tuttavia, creare fogli di calcolo Excel approfonditi per valutare le prestazioni dei dipendenti può essere impegnativo. Ma non se si ha a disposizione il Modello di valutazione trimestrale delle prestazioni di ClickUp .

Costruito esplicitamente per un periodo di revisione trimestrale, questo modello è di grande aiuto per le organizzazioni che vogliono ottimizzare le prestazioni dei loro team. Permette di monitorare obiettivi, OKR e altre metriche di performance ogni tre mesi.

Inoltre, è possibile fornire un feedback strutturato su ogni criterio e monitorare lo stato dei provider in tempo reale. Imitando il **design di un curriculum, questo documento di una pagina cattura sottilmente ogni dato vitale per costruire un quadro di crescita coerente nell'organizzazione.

Ecco perché vi piacerà:

Monitoraggio delle metriche di performance a breve termine ogni tre mesi

Ottimizzare il monitoraggio delle OKR e l'impostazione degli obiettivi con un feedback strutturato

Monitorare lo stato in tempo reale per mantenere i dipendenti allineati con gli obiettivi

Presentare i dati sulle prestazioni in un one-pager simile a un curriculum, per una maggiore chiarezza

Ideale per: Monitoraggio delle prestazioni dei dipendenti, garantendo valutazioni complete ogni tre mesi.

**Per saperne di più

Gestione continua delle prestazioni: una guida completata alla comprensione e all'implementazione del sistema

5. Modello di tracciatore di KPI di ClickUp

Ogni team di qualsiasi organizzazione ha una serie di obiettivi di performance da raggiungere. Per monitorare lo stato di avanzamento, sono stati definiti specifici indicatori di prestazione chiave, metriche e standard. Il Modello di tracciatore di KPI di ClickUp ne tiene il monitoraggio.

Il modello è altamente personalizzabile e di facile lettura. Visualizza i KPI in modo semplice e accattivante. Ci sono tre categorie principali di valutazione dei KPI: Fuori strada, A rischio e Sulla strada. In base a queste, si definiscono i valori e le metriche principali, monitorando al contempo lo stato di avanzamento in modo quantificabile.

Poiché il documento è anche altamente collaborativo, promuove la cooperazione all'interno del team, assicurando che ogni membro abbia chiarezza su ogni obiettivo e sul suo stato.

Ecco perché vi piacerà:

Visualizzare i KPI utilizzando categorie come Off Track, At Risk e On Track

Incoraggia la collaborazione del team grazie alla visibilità condivisa dello stato di avanzamento

Personalizzate le metriche e i valori per adattarli ai diversi team e ruoli

Coinvolgete il vostro team con un design chiaro e di facile comprensione per il monitoraggio dei KPI

Ideale per: Monitoraggio dei KPI del team con metriche personalizzabili, garantendo chiarezza sugli obiettivi di performance e il monitoraggio dello stato.

6. Modulo di valutazione delle prestazioni ClickUp

Se desiderate un modello di valutazione annuale delle prestazioni semplice e accurato, questo Modello di modulo di valutazione delle prestazioni di ClickUp è per voi.

Questo modello non è un tradizionale modulo di valutazione dei dipendenti. È piuttosto un documento che consente di raccogliere informazioni sui dipendenti e feedback dal team per analizzare le loro prestazioni.

Con il suo aiuto, è possibile monitorare lo stato individuale di ogni dipendente e identificare le aree di miglioramento. Questo modello è facile da usare e da navigare, è versatile e può essere utilizzato da tutti i team.

Ecco perché vi piacerà:

Monitoraggio dello stato individuale con metriche di performance personalizzate

Raccogliete e analizzate i feedback senza sforzo tra più team e dipartimenti

Navigare facilmente con un modello versatile progettato per le revisioni annuali delle prestazioni

Garantire accuratezza e chiarezza nella valutazione delle prestazioni qualitative e quantitative

Ideale per: I team che necessitano di un modulo versatile e semplice da usare per valutare le prestazioni dei dipendenti e raccogliere feedback significativi.

7. Modello di rapporto giornaliero sull'attività dei dipendenti di ClickUp

Se siete un manager che si occupa di più progetti, assicurarsi dello stato di ognuno è vitale ma difficile. Il Modello di rapporto giornaliero sull'attività dei dipendenti di ClickUp può rendere questa operazione molto più semplice.

Con il suo aiuto, è possibile valutare le prestazioni di ogni membro del team coinvolto in un progetto, quantificandone la produttività. È possibile definire attività, monitorare il tempo e specificare la data in cui sono state portate a termine.

Si valutano le prestazioni per garantire che il progetto nel suo complesso sia redditizio e che ogni membro del team, compreso l'utente, sia allineato con le procedure e gli oggetti del progetto.

Ecco perché vi piacerà:

Monitoraggio della produttività giornaliera con dettagliate funzionalità/funzione di gestione delle attività

Semplifica la gestione del tempo documentando il completamento delle attività e le ore lavorate

Consente l'autovalutazione per allineare team e progetti agli obiettivi generali

Collaborazione facile grazie al monitoraggio dei contributi individuali nei progetti

Ideale per: Monitorare le prestazioni lavorative monitorando le attività quotidiane e garantendo l'allineamento del team agli oggetti del progetto.

Rendi le valutazioni delle prestazioni un gioco da ragazzi con ClickUp

La valutazione delle prestazioni dei dipendenti è fondamentale per ogni organizzazione. Consente all'azienda di fornire un feedback ai suoi membri e di coltivare un senso di crescita e miglioramento.

Tuttavia, per i manager, il processo di valutazione delle prestazioni si rivela spesso una questione di gestione di fogli di calcolo!

Se questo è il vostro caso, rivolgetevi a ClickUp, una suite all-in-one per la gestione del lavoro che offre molti modelli e risorse gratuite per migliorare il sistema di gestione delle prestazioni della vostra organizzazione.

