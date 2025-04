10 Migliori software per la visualizzazione di progetti Microsoft per il 2025

Quando ho iniziato a lavorare come project manager, mi sono subito reso conto che Microsoft Project è potente, ma il suo costo elevato e le sue complesse licenze erano una sfida per molte persone.

La gestione delle licenze a volume è stata travolgente: il mio team avrebbe usato tutte le funzionalità/funzione o stavamo pagando solo per gli extra? Inoltre, le modifiche non autorizzate ai file rendevano difficile mantenere il controllo.

Avevo bisogno di una soluzione più semplice, quindi ho cercato Microsoft Project Viewer per aiutare il mio team ad accedere ai dettagli del progetto e a condividerli senza il problema delle licenze.

In questo articolo, condividerò la mia top 10 dei migliori software per la visualizzazione di Microsoft Project e le loro migliori funzionalità/funzioni, in modo che possiate prendere una decisione informata.

**Cosa si deve cercare in un software per la visualizzazione di progetti Microsoft?

Tutti i visualizzatori di Microsoft Project consentono l'accesso ai file di progetto, ma alcuni offrono funzionalità/funzione aggiuntive che li rendono veri e propri programmi di visualizzazione Alternative a Microsoft Project . Queste funzionalità aggiuntive possono migliorare notevolmente la collaborazione del team e la condivisione delle informazioni.

Ecco alcune funzionalità/funzione che i project manager devono prendere in considerazione:

Aprire i file MPP: Assicurare la compatibilità con i vari formati di file (.mpp, .mpt, .mpx, .xml) per un accesso completo al progetto

Assicurare la compatibilità con i vari formati di file (.mpp, .mpt, .mpx, .xml) per un accesso completo al progetto Condividere i file di progetto: Cercare le opzioni di condivisione dei file MPP in formato Excel o CSV per facilitare la condivisione con utenti non Microsoft Project

Cercare le opzioni di condivisione dei file MPP in formato Excel o CSV per facilitare la condivisione con utenti non Microsoft Project Stampa dei file di progetto: Assicurarsi che il visualizzatore consenta di stampare facilmente le copie cartacee necessarie per le riunioni

Assicurarsi che il visualizzatore consenta di stampare facilmente le copie cartacee necessarie per le riunioni Assistenza ai sistemi operativi: Confermate la compatibilità con il vostro sistema operativo, sia esso Windows, Mac o Linux

Confermate la compatibilità con il vostro sistema operativo, sia esso Windows, Mac o Linux Visualizzazione di grafici e reportistica: Verificare la presenza di elementi visivi essenziali per il progetto, come i grafici di Gantt e i report sull'allocazione delle risorse

Verificare la presenza di elementi visivi essenziali per il progetto, come i grafici di Gantt e i report sull'allocazione delle risorse Accesso a visualizzazioni personalizzate: Assicurarsi che possa aprire visualizzazioni personalizzate create in Microsoft Project per una presentazione accurata dei dati

Assicurarsi che possa aprire visualizzazioni personalizzate create in Microsoft Project per una presentazione accurata dei dati Esportazione di file: Cercate la capacità di esportare i file in Microsoft Project o Excel per facilitare gli aggiornamenti

Cercate la capacità di esportare i file in Microsoft Project o Excel per facilitare gli aggiornamenti Gestire file di grandi dimensioni: Essere consapevoli di eventuali limiti di dimensione dei file che potrebbero limitare l'accesso a progetti di grandi dimensioni

Essere consapevoli di eventuali limiti di dimensione dei file che potrebbero limitare l'accesso a progetti di grandi dimensioni Integrazione con i servizi cloud: Verificare la compatibilità con SharePoint, Google Drive e OneDrive

Verificare la compatibilità con SharePoint, Google Drive e OneDrive Assistenza a versioni specifiche: Confermare la compatibilità con le versioni di Microsoft Project in uso

I 10 migliori software per la visualizzazione dei progetti Microsoft

Ecco le mie 10 migliori opzioni di software per la visualizzazione di Microsoft Project che consentono di visualizzare e condividere i piani di Microsoft in dettaglio: 👇🏼

1. ClickUp (il migliore per il project management in generale con integrazioni) ClickUp offre sia funzionalità di visualizzazione dei file di Microsoft Project che funzionalità/funzione complete di project management, il che lo rende una scelta eccellente per i team che desiderano lavorare con i file di MS Project avendo accesso a strumenti aggiuntivi di project management.

Anche se non è stato progettato specificamente come visualizzatore di MS Project, Software di project management ClickUp è una piattaforma versatile che vale la pena di prendere in considerazione per la gestione dei progetti.

Ho scelto ClickUp perché combina le capacità di integrazione con gli strumenti di collaborazione, rendendolo il miglior software per la gestione dei progetti strumento per il project management .

Attività di ClickUp

Con Attività di ClickUp clickUp Tasks è un'applicazione che consente di suddividere progetti complessi in attività gestibili e di allinearle al flusso di lavoro. Aggiungete campi personalizzati, collegate attività collegate e classificatele in base ai campi personalizzati per garantire che tutto sia organizzato nel modo giusto.

Questa personalizzazione va oltre la semplice visualizzazione dei file e si traduce in una gestione attiva dei progetti.

Visualizzare il lavoro su più Elenchi per gestire attività interfunzionali e pianificare Sprints con ClickUp Tasks

Integrazioni ClickUp

Come utente di $$$a, mi piace molto come Integrazioni ClickUp che dispone di oltre 1.000 strumenti, consente di importare ed esportare i dati senza alcuno sforzo.

Sia che si tratti di inserire attività da Asana, Trello o Jira, sia che si tratti di sincronizzazione con Google Drive, Slack e HubSpot, ClickUp consente di avere tutto in un unico posto.

Unite i vostri strumenti con le integrazioni ClickUp e gestite tutti i vostri progetti da un'unica piattaforma

I grafici Gantt sono ideali per il monitoraggio delle Sequenze, mentre le tavole Kanban sono perfette per visualizzare il flusso di lavoro e gestire le priorità delle attività.

Visualizzazioni ClickUp

Molti visualizzatori di progetti Microsoft permettono di visualizzare principalmente file .mpp, Visualizzazioni ClickUp va oltre. Permette di gestire attivamente i progetti con viste personalizzabili come grafici di Gantt e tabelle Kanban.

Rimanete in carreggiata con la Vista Gantt di ClickUp e assicuratevi che i vostri progetti raggiungano ogni attività cardine

Il Modello di project management di ClickUp semplifica il piano con uno Spazio precostituito che organizza il lavoro in Cartelle per le fasi del progetto.

Ecco cosa può aiutarvi a realizzare:

Visualizzare e monitorare le risorse: Ottenere una panoramica chiara delle risorse del progetto

Ottenere una panoramica chiara delle risorse del progetto Gestire e dare priorità alle attività: Assegnare e dare priorità alle attività con visualizzazioni multiple del flusso di lavoro

Assegnare e dare priorità alle attività con visualizzazioni multiple del flusso di lavoro Collaborazione senza soluzione di continuità: Sincronizzazione senza sforzo con le parti interessate e il vostro team

Questo modello gratuito presenta una vista Elenco e una vista Bacheca di tipo Kanban per un monitoraggio immediato degli stati di avanzamento, oltre a sei stati personalizzati per indicare se gli elementi di azione sono in corso, aperti o completati.

Rispetto ai tradizionali software di visualizzazione di Microsoft Project, questo modello di ClickUp offre un approccio più interattivo, consentendo di gestire le attività e collaborare con il team, anziché limitarsi a visualizzare i dati.

🌟 Archivio modelli: Esplora il nostro intervallo di modelli modelli per il project management per ogni esigenza, dai flussi di lavoro agili alle strategie di marketing.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Controllare l'accesso: Impostare le autorizzazioni e controllare chi può visualizzare o modificare i progetti creando collegamenti condivisibili per gli elenchi o i documenti

Impostare le autorizzazioni e controllare chi può visualizzare o modificare i progetti creando collegamenti condivisibili per gli elenchi o i documenti Centralizzare le informazioni: Organizzare il lavoro in modo strutturato tra spazi, progetti, elenchi, attività e sottoattività. È anche possibile aggiungere campi personalizzati per un monitoraggio e un'organizzazione più dettagliati

Organizzare il lavoro in modo strutturato tra spazi, progetti, elenchi, attività e sottoattività. È anche possibile aggiungere campi personalizzati per un monitoraggio e un'organizzazione più dettagliati Monitoraggio del tempo: Ottimizzate il vostro flusso di lavoro nel project management utilizzando i seguenti strumentimonitoraggio del tempo e reportistica che forniscono informazioni dettagliate sulla durata delle attività e sull'allocazione delle risorse

Ottimizzate il vostro flusso di lavoro nel project management utilizzando i seguenti strumentimonitoraggio del tempo e reportistica che forniscono informazioni dettagliate sulla durata delle attività e sull'allocazione delle risorse Collaborare con il team: Usare commenti, chat e @menzioni per rimanere in connessione e assicurarsi che tutti siano sulla stessa pagina durante il ciclo di vita del progetto

Usare commenti, chat e @menzioni per rimanere in connessione e assicurarsi che tutti siano sulla stessa pagina durante il ciclo di vita del progetto Monitoraggio dello stato di avanzamento: Tenete tutti aggiornati, compresi gli stakeholder esterni, grazie a ClickUp dashboard che mostrano in tempo reale lo stato delle metriche chiave del progetto per comprendere le aree di miglioramento

Allineare e monitorare gli obiettivi collettivi del team con gli obiettivi di gruppo in ClickUp Dashboards

Utilizzate il gestore del team IA: Accedete istantaneamente a risposte su attività, documenti e membri del team tramite ClickUp Brain eliminando la necessità di setacciare più fonti per ottenere informazioni

Sfruttare ClickUp AI per semplificare la gestione dei progetti automatizzando le attività, generando approfondimenti e creando contenuti

Limiti di ClickUp

La curva di apprendimento può essere molto ripida a causa delle funzionalità complete di project management di ClickUp

L'app mobile è ancora in fase di sviluppo e non è ancora all'altezza delle prestazioni e delle funzioni della versione web

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

_Cercavo una piattaforma di project management e ho trovato la migliore. Da subito ho avuto l'impressione che ClickUp potesse risolvere tutti i nostri problemi e creare soluzioni fuori dagli schemi che ci avrebbero avvantaggiato in modi che non avevo nemmeno immaginato"

Dayana Mileva, Account Director (Pontica Solutions)

✨ Suggerimento bonus: Volete migliorare il monitoraggio dei vostri progetti? La nostra collezione di esempi di dashboard per progetti vi aiuteranno a progettare visualizzazioni intuitive che trasformeranno il vostro flusso di lavoro e aumenteranno l'efficacia del team.

2. Piano di progetto 365 (il migliore per la compatibilità con Microsoft Project su qualsiasi dispositivo)

Via: Piano del progetto 365 Project Plan 365, sviluppato da Housatonic Software, è uno strumento di project management compatibile con i file Microsoft Project (.mpp).

Consente di aprire e modificare direttamente i file di Microsoft Project senza importarli o esportarli, rendendo la collaborazione fluida e senza problemi.

Questo strumento consente di pianificare e collaborare senza problemi, soprattutto per gli utenti che hanno familiarità con Microsoft Projects. Sia che si gestiscano progetti tradizionali o che si utilizzino le moderne metodologie Agile, questo strumento consente di monitorare facilmente lo stato di avanzamento e di tenere tutto organizzato.

Le migliori funzionalità/funzione di Project Plan 365

Accesso ai progetti su qualsiasi dispositivo: PC, Mac, iOS o Android

Connessione con tutti i principali servizi cloud come Google Drive, Dropbox, OneDrive e SharePoint, per garantire che i dati siano sempre accessibili e al sicuro

Calcolo dei costi, delle scadenze e dei percorsi critici con il suo motore di pianificazione avanzato

Creazione di grafici Gantt e report visivi per monitorare lo stato del progetto

Limiti di Project Plan 365

È possibile che si verifichino occasionalmente degli arresti anomali quando si lavora con grafici complessi

Alcuni utenti hanno segnalato problemi di sincronizzazione con Dropbox

Prezzi del piano 365

Standard: $10/mese per utente (con fatturazione annuale)

$10/mese per utente (con fatturazione annuale) Business: $16/mese per utente (con fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Project Plan 365

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

💡Pro tip: Programmate aggiornamenti regolari all'interno del software di visualizzazione per tenere informati gli stakeholder del progetto sullo stato di avanzamento e sulle modifiche. In questo modo si possono evitare errori di comunicazione e mantenere tutti allineati.

3. MOOS Project Viewer (il migliore per la visualizzazione leggera dei file di Microsoft Project)

Via: Visualizzatore di progetti MOOS MOOS Project Viewer è un software di licenza basato sull'utente che funziona su qualsiasi piattaforma Java, compresi Windows, Mac OS X e Linux. È una soluzione economicamente vantaggiosa per i project manager e gli stakeholder e rappresenta un'opzione flessibile per gli utenti su più sistemi.

Pur non essendo stato sviluppato da Microsoft®, questo visualizzatore di Microsoft Project è stato progettato per offrire tutte le funzionalità di visualizzazione necessarie per gestire i progetti in modo efficiente.

Le migliori funzionalità/funzione diMOOS Project Viewer

Apre i file di Microsoft® Project in vari formati (.mpp, .mpt, .xml) e versioni dal 2000 al 2019, offrendo flessibilità nell'accesso ai dati del progetto in tutte le versioni

Stampa direttamente qualsiasi visualizzazione del progetto, consentendo di condividere facilmente le reportistiche o di conservare copie cartacee di riferimento

Caricare automaticamente i progetti e i sottoprogetti per un project management più razionale

Filtrare le attività per una migliore messa a fuoco, consentendo di evidenziare attività o fasi specifiche del progetto

Limiti del visualizzatore di progetti MOOS

La mancanza di funzionalità/funzione avanzate lo rende meno adatto a progetti complessi

Questo software si basa molto sull'integrazione con altri software

Prezzi diMOOS Project Viewer

Regolare: 25$/licenza

25$/licenza Aggiornamento: 12,50/licenza

12,50/licenza Rinnovo: $7,50/licenza

Valutazioni e recensioni diMOOS Project Viewer

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

4. Steelray Project Viewer (il migliore per la visualizzazione avanzata di MS Project e per la reportistica)

Via: Visualizzatore di progetti Steelray Lanciato nel 2000, Steelray Viewer è un visualizzatore di Microsoft Project dal costo contenuto, ideale per i membri del team che devono visualizzare solo i file del progetto.

È perfetto per chi non ha bisogno di tutte le funzioni, ma ha comunque bisogno di accedere ai dettagli chiave del progetto.

È possibile trovare facilmente attività, risorse o date e stampare piani di progetto in scala. Sebbene Steelray sia una soluzione on-premises, che richiede quindi di essere scaricata sul proprio computer, la sua semplicità e il suo rapporto qualità-prezzo la rendono un'ottima opzione per chi ha bisogno di un visualizzatore di progetti affidabile.

Le migliori funzionalità/funzioni di Steelray Project Viewer

Accesso alla visualizzazione di progetti di livello enterprise per le aziende con grandi pianificazioni di progetti, come l'aerospaziale e l'edilizia

Apre i file di Microsoft Project dalla versione 1998 alla 2019, nonché i file di Oracle Primavera P6.XER, per una compatibilità perfetta

Navigare nei dettagli del progetto con un solo clic, visualizzando attività, risorse o date chiave con facilità

Anteprima e scala dei piani di progetto senza sforzo con opzioni di stampa avanzate. Controllo delle dimensioni della pagina, dell'orientamento e di altri dettagli di stampa per un output più efficiente

Limiti del visualizzatore di progetti Steelray

Steelray si rivolge esclusivamente agli utenti che desiderano visualizzare i file MPP

Potrebbe non supportare completamente nuovi formati o funzionalità/funzione

Prezzi di Steelray Project Viewer

Viewer per Microsoft project: $20/anno per utente

$20/anno per utente Ultimate Edition: $35/anno per utente

$35/anno per utente Viewer per Primavera: $20/anno per utente

Valutazioni e recensioni su Steelray Project Viewer

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

molti strumenti di Microsoft Project Viewer offrono ora l'integrazione cloud, consentendo ai team di accedere e collaborare ai file di progetto da qualsiasi luogo, migliorando le capacità di lavoro da remoto.

5. Seavus Project Viewer (il migliore per la visualizzazione sicura dei progetti con funzioni complete di MS Project)

Via: Visualizzatore di progetti Seavus Seavus Project Viewer è un pratico strumento per aprire e visualizzare i file di MS Project, che offre un modo semplice e conveniente per accedere ai dati del progetto senza problemi.

Questo visualizzatore di Microsoft Project offre un'interfaccia simile a quella di Microsoft Project, facilitando agli utenti la navigazione e la gestione dei piani di progetto.

Il fatto che offra oltre 27 visualizzazioni, che sia personalizzabile per diversi ruoli di progetto e che includa grafici Gantt, pianificazioni di percorsi critici e visualizzazioni di project management lo rende una buona voce di riferimento software di gestione delle attività .

Le migliori funzionalità/funzione di Seavus

Condivisione sicura dei dati del progetto senza memorizzarli all'esterno, garantendo privacy e protezione dei dati

Utilizzatelo nella vostra lingua grazie al supporto multilingue, disponibile in 11 lingue diverse come inglese, tedesco, giapponese e altre ancora

Integrazione con Skype for Business, per migliorare il vostropiano di comunicazione del progetto per la comunicazione diretta del team all'interno del visualizzatore del progetto

Estrarre reportistici dettagliati sullo stato di avanzamento del progetto, sui costi e sugli aggiornamenti delle attività, per avere una visione chiara dello stato di salute del progetto

Limiti di Seavus

Seavus Project Viewer è limitato alla visualizzazione di file MPP e non è possibile creare o modificare file

Il grado di integrazione con altri strumenti di uso comunestrumenti di project management comunemente utilizzati può essere limitato

Prezzi Seavus

Licenza singola: $30 per licenza (individuale)

$30 per licenza (individuale) Licenza concorrente: $89 per licenza (individuale)

$89 per licenza (individuale) Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Azienda Unlimited: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Seavus

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

6. GanttProject (Il migliore per la creazione e la gestione di grafici Gantt open-source)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/GanttProject.png GanttProject /%img/

Via: Progetto Gantt Sono un grande fan delle soluzioni open-source, quindi mi piace usare GanttProject. Questo versatile strumento di project management rende la creazione e la gestione dei progetti semplice ed efficiente.

Che si utilizzi Windows, macOS o Linux, GanttProject è veloce da impostare e aiuta a organizzare attività e risorse con facilità.

Rilasciato con licenza GPL3, il codice sorgente è disponibile per essere scaricato, modificato e ridistribuito. Questa flessibilità lo rende una scelta conveniente per le piccole e medie imprese che cercano il miglior visualizzatore di Microsoft Project.

Le migliori funzionalità/funzione di GanttProject

Iniziate subito a creare progetti senza complicati processi di configurazione

Suddivisione delle attività, assegnazione delle risorse e creazione di grafici Gantt senza sforzo

Esportazione dei progetti in formato Microsoft Project o lavoro con file CSV ed Excel. È anche possibile creare reportistica in formato PDF e PNG

Monitoraggio dello stato di avanzamento e confronto diretto con le linee di base per individuare gli scostamenti

Limiti di GanttProject

Questo strumento non è ideale per analisi complesse

L'interfaccia sembra vecchia e un po' scomoda da usare

Prezzi di GanttProject

Gratuito

Contributi volontari a partire da 5 dollari

Valutazioni e recensioni di FanttProject

G2: 4.3/5 (50+ recensioni)

4.3/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (150+ recensioni)

7. MPP Viewer (il migliore per visualizzare in modo semplice e veloce i file MPP)

Via: Sourceforge Se state cercando un modo semplice per accedere ai file di MS Project, MPP Viewer è una buona scelta. Questo semplice visualizzatore consente di aprire, esportare e stampare i file MPP senza problemi.

È compatibile con varie versioni di Microsoft Project, tra cui 2016, 2007, 2003 e 2000. Inoltre, offre un'interfaccia utente che facilita la navigazione dei dati del progetto.

MPP Viewer 4.0 richiede .NET Framework 4.6.2 per funzionare correttamente. Se si utilizza Windows XP, sarà necessario MPP Viewer 1.0, che supporta .NET 4.5.

Le migliori funzionalità/funzione di MPP Viewer

Visualizzare la struttura del progetto con un layout chiaro e gerarchico per comprendere facilmente le relazioni tra le attività

Lavorare su più filedocumentazione del progetto contemporaneamente, consentendo un confronto e una gestione delle attività senza soluzione di continuità

Filtrare le attività in base allo stato di completamento, se completate, incomplete o in scadenza oggi, con facilità

Rimanere in anticipo sulle scadenze, evidenziando automaticamente le attività in ritardo

Limiti del visualizzatore MPP

Non è possibile aprire i file del progetto 2007 e, senza un registro degli errori, le opzioni di risoluzione dei problemi sono al limite

Prezzi del visualizzatore MPP

Utilizzo gratuito in quanto piattaforma open-source

Valutazioni e recensioni di MPP Viewer

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

8. Project Reader (il migliore per visualizzare i file di MS Project in modo economico)

Via: Lettore del progetto Project Reader vi garantisce gli strumenti per gestire efficacemente i progetti, soprattutto quando si tratta di grandi quantità di dati.

È possibile aprire più progetti con diversi tipi di file Microsoft Project, tra cui file MPP, MPT, XML e persino file di versioni risalenti al 1998.

Questo visualizzatore leggero imita l'esperienza di utilizzo di MS Project, offrendo funzionalità/funzione essenziali come i grafici Gantt, l'utilizzo delle attività, il Gantt Tracking e la gestione delle risorse sia per utenti Windows che Mac.

Le migliori funzionalità/funzione di Project Reader

Prendete note sulle attività, ordinate le tabelle ed esportate i dati in Excel per facilitare la condivisione e l'analisi

Possibilità di scegliere tra diverse lingue: inglese, spagnolo, portoghese, italiano, tedesco e francese, per renderlo accessibile a un pubblico più vasto

Individuare rapidamente i dati all'interno di progetti di grandi dimensioni utilizzando la funzionalità/funzione di ricerca, risparmiando tempo prezioso

Personalizzate la vostra esperienza di visualizzazione scegliendo tra le tabelle esistenti o creandone di vostre

Limiti di Project Reader

Chiude i file a livello di salvataggio e li riapre a livello superiore

Le opzioni limitate per la gestione dei file possono interrompere il flusso di lavoro degli utenti

Prezzi di Project Reader

Standard: $29 (licenza per singola stazione di lavoro)

$29 (licenza per singola stazione di lavoro) Standard: $92 (licenza concorrente)

$92 (licenza concorrente) Professionale: $40 (licenza per singola stazione di lavoro)

$40 (licenza per singola stazione di lavoro) Professionale: $115 (licenza concorrente)

Valutazioni e recensioni di Progetto Reader

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

9. Smartsheet (il migliore per la gestione collaborativa dei lavori e l'automazione)

Via: Foglio di calcolo Smartsheet combina la familiarità dei fogli di calcolo con le funzionalità/funzione degli strumenti di collaborazione e project management, rendendolo una pratica alternativa ai tradizionali visualizzatori di Microsoft Project, incluso Microsoft Project Server.

Per importare con successo un file .mpp, è necessario rimuovere i vincoli come "deve finire su" e assicurarsi che tutte le colonne siano espanse. Questi passaggi aiutano a prevenire eventuali intoppi durante il processo di importazione.

Le migliori funzionalità/funzione dello Smartsheet

Si integra perfettamente con una varietà di applicazioni, tra cui le app di Microsoft e Google, Jira, Salesforce, ServiceNow, Slack, Box e Tableau

Utilizza l'IA di Smartsheet per inserire automaticamente formule o testo nelle celle del foglio di calcolo, semplificando la voce e riducendo gli errori

Condividete file, impostate avvisi e create thread di conversazione per mantenere il vostro team in contatto e migliorarlola comunicazione del team Esportate facilmente i dati del grafico Gantt in fogli di calcolo, consentendo una rapida analisi e manipolazione delle informazioni del progetto



Limiti dello Smartsheet

È consentito un solo foglio di calcolo per file

C'è un limite alla quantità di dati che si possono memorizzare nelle righe e nelle colonne

Prezzi dello Smartsheet

Pro: $9/mese per utente

$9/mese per utente Business: $32/mese per utente

$32/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni Smartsheet

G2: 4,4/5 (15.000+ recensioni)

4,4/5 (15.000+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 3.200 recensioni)

10. Project Viewer 365 (il migliore per visualizzare i file di MS Project in modo multipiattaforma)

Via: Visualizzatore di progetti 365 Project Viewer 365 è un pratico strumento per aprire, leggere e condividere i file di MS Project. Se fate parte di un piccolo team o collaborate con partner esterni, questo visualizzatore di MS Project semplifica il processo, consentendo un rapido accesso ai dettagli del progetto senza la complessità di un software di project management completo.

Lavora perfettamente con le versioni di MS Project dal 2021 al 2010. Inoltre, la sua interfaccia simile a quella di Office 365 è di facile utilizzo e consente a chiunque di usarlo.

Le migliori funzionalità/funzione di Project Viewer 365

Utilizzate la versione gratuita per visualizzare i vostri progetti senza alcun costo, il che la rende un'ottima scelta per i team che hanno bisogno solo di vedere i dettagli delle attività

Accesso ai file .mpp senza problemi su Windows, Mac e dispositivi mobili, per lavorare ovunque

Facile connessione con Google Drive, OneDrive, Dropbox e SharePoint per una gestione e una condivisione dei file senza sforzo

Limiti di Project Viewer 365

La versione gratuita può limitare l'accesso alle funzionalità/funzione avanzate

Questo strumento non è progettato per la modifica o la creazione di file di progetto

Prezzi di Project Viewer 365

**Licenza perpetua: a partire da 29,99 dollari per utente

Project Viewer 365 valutazioni e recensioni

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

Combina Project Viewer con ClickUp per una migliore organizzazione

La scelta del giusto software di visualizzazione di Microsoft Project può migliorare significativamente il project management. Fornisce una soluzione economica per visualizzare e condividere i file di progetto senza le complessità di una licenza completa.

Ognuno dei dieci strumenti di visualizzazione di MS Project che abbiamo esaminato ha funzionalità/funzione uniche, dalla collaborazione continua alla reportistica robusta.

Ma se volete qualcosa di più di un semplice visualizzatore di MS Project, ClickUp è il vincitore assoluto. Grazie alla gestione intuitiva delle attività e alle visualizzazioni personalizzabili, come i grafici di Gantt e le tavole Kanban, ClickUp vi permette di adattare perfettamente il flusso di lavoro alle vostre esigenze. Iscriviti a ClickUp e aggiornate la vostra esperienza nel project management oggi stesso!