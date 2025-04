15 migliori soluzioni CRM per il reclutamento per trasformare le vostre assunzioni

Vi è mai capitato di lavorare con un'azienda in cui il processo di reclutamento sembra un caos: centinaia di curriculum, infiniti follower e nessun modo semplice per monitorare i candidati?

Come responsabile delle assunzioni, ero sempre un passo indietro, perdendo i migliori talenti. Naturalmente, l'esperienza di assunzione non è stata affatto facile.

È stato allora che ho capito quanto sia essenziale un buon software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) per le assunzioni. Questi strumenti hanno trasformato il modo in cui gestisco il processo di assunzione, fornendo un sistema chiaro per gestire i candidati, monitorare le comunicazioni e assicurarsi che nessun candidato eccellente venga trascurato.

In questo blog vi presenterò alcuni dei migliori sistemi CRM per il reclutamento che possono trasformare la vostra strategia di assunzione e aiutarvi a trovare più rapidamente i candidati perfetti. 🧑🏼‍💻

Cosa cercare in un software CRM per il reclutamento?

Il processo di reclutamento comporta il monitoraggio delle candidature, la gestione dei colloqui e la gestione dei follower. Ma il giusto software di reclutamento CRM può gestire il lavoro pesante per voi.

Ecco alcune funzionalità/funzione che considero essenziali nella scelta di un CRM di reclutamento:

Scalabilità: Quando il vostro team si espande o iniziate a reclutare in posizioni diverse, il CRM deve adattarsi facilmente per soddisfare queste esigenze in continua evoluzione. Verificate se offre prezzi flessibili e supporta integrazioni essenziali in base all'evoluzione delle vostre esigenze

Quando il vostro team si espande o iniziate a reclutare in posizioni diverse, il CRM deve adattarsi facilmente per soddisfare queste esigenze in continua evoluzione. Verificate se offre prezzi flessibili e supporta integrazioni essenziali in base all'evoluzione delle vostre esigenze **Automazioni: il CRM deve automatizzare attività chiave come la registrazione di chiamate ed email, l'invio di aggiornamenti ai candidati e la programmazione dei colloqui. L'automazione delle attività di routine libera il tempo al team per concentrarsi su ciò che conta di più

Supporto clienti: Cercate un CRM di reclutamento che offra un supporto affidabile su più canali come chat, telefono, email e una base di conoscenze. Un aiuto rapido assicura che non siate mai bloccati

Cercate un CRM di reclutamento che offra un supporto affidabile su più canali come chat, telefono, email e una base di conoscenze. Un aiuto rapido assicura che non siate mai bloccati Personalizzazione: Un software CRM di reclutamento personalizzato vi permette di personalizzare i flussi di lavoro e di aggiungere il vostro marchio per migliorare l'esperienza dei candidati

Altre funzionalità/funzioni chiave che il giusto software CRM di reclutamento offre sono la scansione dei curriculum, la gestione dei candidati, l'analisi, la possibilità di pubblicare annunci di lavoro e la programmazione dei colloqui per migliorare il processo di reclutamento e garantire un onboarding senza problemi.

I 15 migliori software CRM per il reclutamento

Ecco le 15 migliori opzioni che ritengo possano aiutarvi a trovare la soluzione perfetta per le vostre esigenze di reclutamento. 👇🏼

1. ClickUp (il migliore per la gestione completa del reclutamento)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-for-Human-Resource-Management.png ClickUp: il miglior software CRM di reclutamento /$$$img/

Semplificate i processi HR con ClickUp per la gestione delle risorse umane

Se siete alla ricerca di una piattaforma all-in-one per gestire il vostro processo di reclutamento, ClickUp si distingue come una delle migliori opzioni. È noto per le sue capacità di project management ed eccelle come CRM completo per il reclutamento, rendendo il monitoraggio dei candidati, la gestione delle relazioni e l'automazione delle attività un gioco da ragazzi, tutto in un'unica piattaforma.

Ho scelto ClickUp per la gestione delle risorse umane è la mia scelta migliore perché integra perfettamente l'automazione delle attività e gli strumenti di collaborazione, che consentono ai team di reclutamento di rimanere organizzati ed efficienti.

ClickUp migliora la collaborazione del team con strumenti di comunicazione centralizzati e semplifica il modo in cui ci impegniamo con i candidati. Conserva tutte le conversazioni, i feedback e gli aggiornamenti in un unico luogo, assicurando che tutti siano sulla stessa pagina.

ClickUp Chattare

Per istanza, ClickUp Chattare aiuta il mio team di reclutamento a rimanere allineato grazie ai commenti sulle attività, ai tag e ai canali di chat privati. La comunicazione in tempo reale facilita le discussioni rapide sullo stato dei candidati e la condivisione dei feedback senza perdere il contesto.

Questo approccio rende più facile coltivare le relazioni e tenere aggiornati tutti i membri del team, favorendo la trasparenza.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Chat-1400x932.png CRM di reclutamento ClickUp /$$$img/

Centralizzare gli aggiornamenti e le discussioni per migliorare l'efficienza dei lavori richiesti con ClickUp Chattare

ClickUp dashboard

Preferisco le decisioni di reclutamento basate su dati piuttosto che su sensazioni istintive o opinioni soggettive e ClickUp Dashboard forniscono proprio questo.

Fornisce informazioni dettagliate sulle metriche chiave delle risorse umane come il tempo di assunzione, l'efficacia del sourcing e lo stato dei candidati. Queste analisi consentono di valutare le strategie, monitorare la produttività del team e migliorare continuamente i processi di reclutamento.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Dashboards.png Identificate le tendenze, monitorate i candidati e apportate modifiche strategiche con le dashboard di ClickUp /$$$img/

Identificare le tendenze, monitorare i candidati e apportare modifiche strategiche con ClickUp Dashboard

ClickUp ci permette di pubblicare tutte le comunicazioni tra tutte le aree della nostra azienda in un unico luogo centrale. Ci permette di ricevere notifiche e di gestire orari, percorsi e consegne della nostra azienda in modo semplice e conveniente.

Anne Thomas, responsabile delle risorse umane dell'ufficio di Snowville Creamery LLC

Attività di ClickUp Dipendenze

Inoltre, Dipendenze dell'attività di ClickUp consente di gestire i candidati con pipeline personalizzate.

È possibile impostare attività per ogni fase - screening dei curriculum, colloqui, offerte e onboarding - e creare dipendenze in modo che la fase successiva inizi solo una volta completata la precedente.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Task-Dependencies.gif Create dipendenze 'di blocco' o 'di attesa' tra le attività per definire un flusso di lavoro chiaro utilizzando le dipendenze delle attività di ClickUp: recruitment crm /$$$img/

Creare dipendenze "bloccanti" o "in attesa" tra le attività per definire un flusso di lavoro chiaro utilizzando ClickUp Task Dependencies

Automazioni ClickUp

Partendo da questo approccio strutturato, Automazioni di ClickUp consente di impostare dei trigger per azioni specifiche, come lo spostamento automatico dei candidati alla fase successiva quando un colloquio viene completato.

È inoltre possibile creare notifiche per ricordare ai membri del team le attività o le scadenze imminenti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Automations-1400x971.png Create automazioni personalizzate con ClickUp Automazioni per adattare il vostro processo di reclutamento : recruitment crm /$$$img/

Creare automazioni personalizzate con ClickUp Automazioni per personalizzare il processo di reclutamento

Ad istanza, quando un'offerta viene accettata, l'automazione può notificare istantaneamente il team di onboarding, semplificando la transizione del nuovo assunto. In questo modo si risparmia tempo e si riducono al minimo gli errori manuali, in modo che il team possa concentrarsi maggiormente sulla costruzione di relazioni con i candidati piuttosto che sulla gestione della logistica.

In generale, questo Strumento di IA per le risorse umane va oltre il reclutamento, diventando un CRM olistico per la gestione dell'intero ciclo di vita dei dipendenti.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Ottieni una panoramica chiara: visualizza la tua pipeline di reclutamento con Visualizzazioni ClickUp come gli elenchi, le tavole Kanban e il Calendario. Utilizzate queste visualizzazioni per monitorare lo stato dei candidati, programmare i colloqui e organizzare ogni fase del processo di assunzione

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Views.gif Utilizzate la funzionalità di trascinamento delle visualizzazioni di ClickUp per pianificare colloqui, riunioni e altre attività: recruitment crm /$$$img/

Utilizzate la funzionalità "drag-and-drop" di ClickUp Views per programmare colloqui, riunioni e altre attività

Automatizzare per elevare: Automatizzare i flussi di lavoro impostando Automazioni per le attività di reclutamento ripetitive. Spostate i candidati attraverso le fasi, inviate email di follow-up automatiche e programmate i colloqui senza lavoro richiesto, assicurando un processo di assunzione snello dall'inizio alla fine

Automatizzare i flussi di lavoro impostando Automazioni per le attività di reclutamento ripetitive. Spostate i candidati attraverso le fasi, inviate email di follow-up automatiche e programmate i colloqui senza lavoro richiesto, assicurando un processo di assunzione snello dall'inizio alla fine Centralizza i tuoi documenti: Gestisci i documenti con ClickUp Documenti archiviando lettere d'offerta, materiale d'ingresso e politiche aziendali. Conserva tutta la documentazione necessaria in un unico luogo per un facile accesso

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/documents-at-your-fingertips.png Integrate ClickUp Docs nei vostri flussi di lavoro di assunzione per avere sempre a portata di mano i documenti importanti : recruitment crm /$$$img/

Integrare ClickUp Docs nei flussi di lavoro per le assunzioni per avere sempre a portata di mano i documenti importanti

Potenziare il reclutamento con l'IA: Sfruttare il supporto dell'IA con ClickUp Brain per redigere descrizioni di lavoro, generare email di feedback per i candidati e riepilogare/riassumere le note dei colloqui

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/feedback-with-ClickUp-Brain.gif Riepilogare thread, note e feedback del team con ClickUp Brain /$$$img/

Riepilogare thread, note e feedback del team con ClickUp Brain

Limiti di ClickUp

L'app mobile potrebbe non avere tutte le funzioni disponibili nella versione web

Alcuni utenti potrebbero trovarla eccessiva all'inizio a causa delle estese opzioni di personalizzazione

Prezzi di ClickUp

Free per sempre

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7/mese per utente

Valutazioni e recensioni ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

2. HubSpot CRM (il migliore per integrare i lavori richiesti dal marketing e dal reclutamento)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/HubSpot-CRM.png HubSpot CRM : crm di reclutamento /$$$img/

Via: CRM di HubSpot Sebbene HubSpot CRM sia noto per le sue funzioni commerciali e di marketing, i team HR possono utilizzarlo anche per il reclutamento. Potete organizzare la vostra pipeline di candidati e concentrarvi sulla ricerca dei talenti giusti adattando l'interfaccia facile da usare e le solide funzionalità/funzioni di HubSpot.

In base ai nostri test, mi piace il fatto che automatizzi il processo di selezione e assunzione utilizzando flussi di lavoro personalizzati, riducendo così il lavoro richiesto.

Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot CRM

Centralizza le comunicazioni con i candidati grazie alla finestra In arrivo universale, per gestire tutte le conversazioni in un unico luogo

Monitoraggio automatico dei dati dei candidati attraverso il sistema di gestione dei contatti, per garantire che ogni interazione sia registrata e accessibile

Acquisizione di informazioni sui candidati con moduli e pagine di destinazione personalizzabili che si integrano perfettamente nel vostro processo di reclutamento

Analizzare le metriche di reclutamento con report dettagliati sulle prestazioni del team

Limiti di HubSpot CRM

Alcuni degli elementi definiti sono bloccati e non sono accessibili

I flussi di lavoro possono essere confusi e difficili da navigare

Prezzi di HubSpot CRM

Strumenti gratis: $0

$0 Piattaforma cliente iniziale: $20/mese per postazione

$20/mese per postazione Piattaforma cliente professionale: $1.300/mese (include 5 postazioni)

Valutazioni e recensioni su HubSpot CRM

G2: 4.4/5 (11.000+ recensioni)

4.4/5 (11.000+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (4.000+ recensioni)

💡 Pro Tip: è buona norma incoraggiare i dipendenti attuali a segnalare i candidati. Conoscono già la cultura aziendale e spesso possono portare talenti di alta qualità.

3. Greenhouse (la migliore per la costruzione di una cultura di assunzione incentrata sulle persone)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Greenhouse.png Greenhouse: crm di reclutamento /$$$img/

Via: Persone che gestiscono persone Greenhouse è un software CRM completo per il reclutamento che vi aiuta nel processo di assunzione end-to-end, rendendo più facile per il vostro team trovare e assumere i migliori talenti.

È più di un semplice sistema di monitoraggio dei candidati (ATS): aiuta la vostra organizzazione a costruire una cultura di assunzione incentrata sulle persone, consentendovi di prendere decisioni eque e basate sui dati e di assumere in modo efficiente i migliori talenti.

Greenhouse vi permette di seguire il percorso di ogni candidato, di inviare follower automatizzati e di conservare note dettagliate su ogni interazione. Ideale per le assunzioni ad alto volume, Greenhouse offre oltre 450 integrazioni precostituite, in grado di connettere senza soluzione di continuità sourcing e software di onboarding .

Le migliori funzionalità/funzione di Greenhouse

Accesso a oltre 30 report precostituiti, connessione con Fogli Google e monitoraggio delle prestazioni di reclutamento con analisi dettagliate

Scalare i vostri elenchi di lavoro su oltre 1.000 bacheche, diversificando al contempo la vostra pipeline di talenti, grazie a strumenti personalizzati per gli obiettivi di assunzione di DE&I

Migliorate l'esperienza dei candidati grazie a funzionalità/funzione di autoprogrammazione, che permettono ai candidati di prenotare i colloqui a loro piacimento

Limiti della serra

La gestione delle autorizzazioni può essere complicata e fonte di confusione

Non c'è un'opzione per cercare candidati simili in base ai curriculum

Prezzi di Greenhouse

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni sulla serra

G2: 4.4/5 (2000+ recensioni)

4.4/5 (2000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (675+ recensioni)

📖 Leggi anche: 10 software di gestione dei dipendenti per i team HR

4. Lever (il migliore per le assunzioni collaborative e il coinvolgimento dei candidati)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Lever.png Leva: crm di reclutamento /$$$img/

Via: Leva Lever è uno dei migliori sistemi di monitoraggio dei candidati disponibili. Aiuta il vostro team ad ampliare la pipeline di candidati, a costruire relazioni durature e a prendere decisioni basate sui dati.

Mi piace che questo software di gestione dei talenti combina automazione, analisi e design user-friendly per migliorare il reclutamento, permettendo ai team di concentrarsi sul coinvolgimento dei candidati giusti.

Le migliori funzionalità/funzione

Integrazione di ATS e CRM per un'esperienza di reclutamento end-to-end senza soluzione di continuità

Automazione dei flussi di lavoro ripetitivi e snellimento dei processi per concentrarsi sul coinvolgimento dei candidati migliori

Utilizzo di dashboard per monitorare le metriche relative a diversità, equità e inclusione, per garantire strategie di assunzione più inclusive

Migliorare la visibilità degli elenchi di lavoro con strumenti di marketing per il reclutamento che aiutano a raggiungere un bacino di candidati più ampio e diversificato

Limiti di accesso

Manca di un robusto screening nativo dei precedenti e di estesi strumenti di valutazione dei candidati

Alcuni utenti segnalano che il servizio clienti potrebbe essere migliore

Prezzo minimo

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni della leva

G2: 4.3/5 (1900+ recensioni)

4.3/5 (1900+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (635+ recensioni)

5. Jobvite (il migliore per il social recruiting e le segnalazioni dei dipendenti)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Jobvite.jpg Jobvite: crm di reclutamento /$$$img/

Via: Jobvite Jobvite è uno strumento di acquisizione di talenti che integra l'IA nel processo di assunzione. Grazie alla sua interfaccia intuitiva e alle sue funzionalità/funzioni specializzate, questo strumento Strumento di IA per le assunzioni è in grado di gestire più parti, dall'inserimento delle offerte di lavoro all'onboarding dei candidati.

Una funzionalità/funzione che trovo particolarmente utile è il Job Description Grader. Una volta inviata la descrizione, fornisce un feedback istantaneo sul sentiment, sul numero di parole e sulla leggibilità e segnala le parole che possono suggerire pregiudizi.

Le migliori funzionalità/funzione di Jobvite

Creare un sito per le carriere con il proprio marchio per mostrare la cultura aziendale e diffondere gli annunci di lavoro

Utilizza l'IA per identificare i candidati migliori in base alle qualifiche e all'esperienza

Abilitare la condivisione dei referral con un solo clic per coinvolgere i dipendenti nel processo di assunzione

Utilizzare la messaggistica intelligente per preselezionare i candidati e gestire i colloqui con strumenti di autoprogrammazione

Limiti di Jobvite

Quando si cercano i candidati passati, la loro data di candidatura cambia in quella attuale, il che può creare confusione

I calendari non si aggiornano automaticamente quando vengono apportate modifiche alla programmazione

Prezzi di Jobvite

Prezzi personalizzati

Valutazioni e giudizi su Jobvite

G2: 4/5 (600+ recensioni)

4/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (560+ recensioni)

6. BambooHR (migliore per le aziende di piccole e medie dimensioni)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/BambooHR.png BambooHR : crm di reclutamento /$$$img/

Via: BambooHR BambooHR è un sistema informativo per le risorse umane (HRIS) basato su cloud e progettato per semplificare e centralizzare le operazioni HR. È una buona opzione per le aziende che passano da processi manuali o fogli di calcolo a un sistema più organizzato ed efficiente.

Come strumento di reclutamento CRM, BambooHR aiuta a gestire le assunzioni, l'onboarding, i dati dei dipendenti e le buste paga.

Le migliori funzionalità/funzioni di BambooHR

Utilizzo delle funzionalità di firma elettronica per semplificare i processi di firma e approvazione dei nuovi assunti

Invio di lettere di offerta personalizzabili con informazioni autocompilate sul candidato, per semplificare il processo di offerta

Automazione della categorizzazione dei candidati per gestire in modo più efficiente grandi volumi di candidati

Accesso a un'app mobile che consente di esaminare le candidature e di comunicare con i candidati anche in mobilità

BambooHR limiti

La mancanza di notifiche per le nuove assunzioni e le ferie è una funzionalità/funzione chiave

La UX/UI è stata aggiornata solo in minima parte, rendendo la piattaforma difficile da navigare e poco intuitiva

Prezzi di BambooHR

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di BambooHR

G2: 4.4/5 (2300+ recensioni)

4.4/5 (2300+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (2900+ recensioni)

👀 Bonus: Imparare come scegliere il CRM giusto per guidare la crescita e mantenere un processo di assunzione di esito positivo.

7. SmartRecruiters (Ideale per le aziende che cercano una soluzione di assunzione di facile utilizzo)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/SmartRecruiters.png SmartRecruiters: crm di reclutamento /$$$img/

Via: Selezionatori intelligenti SmartRecruiters è una piattaforma di reclutamento alimentata dall'IA e progettata per rendere le assunzioni più rapide ed efficienti.

Che si tratti di gestire un team aziendale o di gestire grandi volumi di assunzioni, SmartRecruiters semplifica il processo con l'automazione delle attività. Le sue funzionalità CRM consentono di gestire colloqui, offerte e onboarding da un'unica piattaforma centrale, in modo da potersi concentrare sulla creazione del team ideale.

Le migliori funzionalità/funzione di SmartRecruiters

Integrazione perfetta con strumenti come Zoom, LinkedIn e DocuSign per un processo di assunzione senza interruzioni

Coordina automaticamente i programmi dei colloqui con SmartPal, assicurando una gestione fluida dei candidati

Comunicazione istantanea e organizzata tramite SMS e WhatsApp con SmartMessage

Limiti per gli SmartRecruiters

Configurazione delle schede di valutazione che richiede molto tempo, soprattutto quando si allegano le caselle di testo alle domande

Molti utenti ritengono che l'interfaccia sia obsoleta rispetto alla concorrenza

L'impostazione di report personalizzati richiede un notevole lavoro richiesto, mentre i dashboard precaricati non offrono capacità di drill-down

Prezzi SmartRecruiters

Prezzi personalizzati

Valutazioni e giudizi su SmartRecruiters

G2: 4.3/5 (490+ recensioni)

4.3/5 (490+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (140+ recensioni)

8. Workable (migliore per l'inserimento di offerte di lavoro e il reperimento di candidati)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Workable.png Workable: crm di reclutamento /$$$img/

Via: Lavorabile Workable è un software di reclutamento completo che vi aiuta a trovare, attrarre e gestire i candidati in modo efficiente.

Potete creare pagine di carriera accattivanti che riflettono la cultura della vostra azienda e anche in più lingue, raggiungendo e soddisfacendo candidati diversi.

Le migliori funzionalità/funzione di Workable

Condivisione delle offerte di lavoro su oltre 200 siti con un solo clic, massimizzando la visibilità

Creare esperienze di onboarding personalizzate, gestire le informazioni sui dipendenti e archiviare i documenti necessari in un unico luogo

Implementare un programma di referral strutturato che incoraggi i dipendenti attuali a raccomandare i candidati

Limiti di lavoro

Le informazioni sulle posizioni archiviate sono inaccessibili a meno che la posizione non sia stata archiviata

Il sito per dispositivi mobili non è molto facile da usare

Prezzi attuabili

Starter: $149/mese (fino a 20 dipendenti)

$149/mese (fino a 20 dipendenti) Standard: $360/mese (fino a 20 dipendenti)

$360/mese (fino a 20 dipendenti) Premier: $599/mese (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di lavoro

G2: 4.6/5 (430+ recensioni)

4.6/5 (430+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (460+ recensioni)

👀 Bonus: Comprendi il componenti del CRM e avvicinarsi ai propri clienti.

9. Bullhorn (migliore per le agenzie di collocamento con funzionalità di reportistica)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Bullhorn.png Bullhorn: crm di reclutamento /$$$img/

Via: Corno di toro Bullhorn è una solida soluzione di reclutamento del personale progettata per migliorare l'intero ciclo di vita del reclutamento. Questo strumento di reclutamento consente all'agenzia di reclutamento di reperire in modo efficiente i candidati in diversi settori, tra cui l'industria leggera, la sanità e le industrie professionali.

Come soluzione di software di gestione dei dipendenti bullhorn, con le sue funzionalità di reclutamento, semplifica l'intero processo di assunzione, permettendovi di concentrarvi sulla creazione di relazioni e di abbinare rapidamente i candidati qualificati alle esigenze dei vostri clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Bullhorn

Beneficiate di SourceBreaker, una tecnologia di ricerca avanzata per trovare in modo efficiente i talenti e scoprire nuovi contatti, tutto in un unico strumento

Automazioni estese per lo screening dei curriculum, la programmazione dei colloqui e la comunicazione con i candidati per risparmiare tempo e ridurre il lavoro manuale

Scegliere tra un ampio intervallo di soluzioni aggiuntive, tra cui analisi e ricerca di dirigenti, per adattare Bullhorn alle vostre esigenze specifiche

Concentratevi sulle relazioni ad alto contatto lungo tutto il percorso del candidato, assicurando una migliore esperienza dalla prima chiamata al collocamento

Limiti di Bullhorn

L'impossibilità di nascondere i modelli di email a utenti specifici crea confusione nel marchio

L'applicazione dei limiti off limits si basa su una rigida gerarchia di regole, che non sempre si allineano alle aspettative degli utenti

Prezzi di Bullhorn

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Bullhorn

G2: 4/5 (550+ recensioni)

4/5 (550+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (1000+ recensioni)

10. Recruit CRM (il migliore per le capacità di automazione e di integrazione)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Recruit-CRM-1.png Reclutamento CRM /$$$img/

Via: Reclutamento CRM Dimenticate le attività manuali e i flussi di lavoro disgiunti: Recruit CRM combina ATS e CRM in modo da rendere il processo di reclutamento più fluido, veloce e intelligente.

Con un'interfaccia user-friendly, potenti integrazioni e funzionalità di automazione, Recruit CRM semplifica il reperimento, il monitoraggio e la gestione dei candidati.

Le migliori funzionalità/funzione di Recruit CRM

Utilizza la ricerca booleana avanzata e la ricerca a raggio (tramite Google Mappa) per trovare candidati, client e posti di lavoro in intervalli di posizione specifici

Estrarre i dettagli chiave dai curriculum, semplificando la creazione dei profili dei candidati con l'analisi dei curricula basata sull'IA

Gestire i candidati attraverso schede Kanban personalizzabili, facilitando il movimento drag-and-drop attraverso le fasi di assunzione

Salvate i candidati migliori per le future offerte di lavoro con le hotlist, accessibili sia da app desktop che da app mobile

Limiti di Recruit CRM

La sezione reportistica manca di profondità

Ci sono occasionali ritardi nell'interfaccia durante i periodi di punta

Prezzi di Recruiting CRM

Pro: $85/mese per utente

$85/mese per utente Business: $125/mese per utente

$125/mese per utente Azienda: $165/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Recruit CRM

G2: 4.8/5 (80+ recensioni)

4.8/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (oltre 400 recensioni)

Leggi anche: 10 esempi di software CRM e i loro casi d'uso per aumentare la produttività

11. Zoho Recruit (il migliore per l'estensione del personalizzato)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Zoho-Recruit.png Zoho Recruit /$$$img/

Via: Zoho Recruit Zoho Recruit è un software di reclutamento di facile utilizzo, basato su cloud, che combina funzioni ATS e CRM in un'unica piattaforma. Si integra perfettamente con le altre produttività di Zoho, offrendo la flessibilità necessaria per personalizzare il processo di assunzione in base alle proprie esigenze.

Sia che stiate assumendo per un client o che stiate costruendo un team interno, questo software di software per database dei dipendenti copre ogni fase, dal reperimento dei candidati all'automazione dei flussi di lavoro. Inoltre, grazie a strumenti di IA e a un piano Free Forever, Zoho Recruit semplifica le assunzioni, aiutandovi a reclutare in modo più intelligente e veloce.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho Recruit

Risposte automatizzate con il Chatbot IA di Zia alle domande più frequenti dei candidati e aggiornamenti in tempo reale sullo stato delle candidature

Modificate le pipeline di assunzione, colorate i processi e mantenete una panoramica chiara dello stato dei candidati

Elenco delle offerte di lavoro su oltre 75 bacheche e condivisione istantanea degli elenchi sui social media per ampliare la vostra portata

Limiti di Zoho Recruit

Il design del software appare obsoleto rispetto ad altri strumenti presenti sul mercato

L'app per dispositivi mobili ha limiti di funzionalità/funzione

Prezzi di Zoho Recruit

Free Forever per sempre

**Per le risorse umane aziendali

Standard: $30/mese per reclutatore

$30/mese per reclutatore Azienda: $60/mese per reclutatore

Per le agenzie di reclutamento/personale

Standard: $30/mese per utente

$30/mese per utente Professionale: $60/mese per utente

$60/mese per utente Enterprise: $90/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho Recruit

G2: 4.4/5 (1700+ recensioni)

4.4/5 (1700+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (900+ recensioni)

**Alcune aziende stanno utilizzando valutazioni gamificate per valutare le competenze dei candidati in modo divertente e coinvolgente. Questi giochi mettono alla prova la risoluzione dei problemi, la creatività e il lavoro di squadra, mantenendo i candidati coinvolti nel processo.

12. Crelate (migliore per le esigenze di reclutamento e selezione del personale creativo)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Crelate-1400x724.png Crelate è una piattaforma all-in-one per il reclutamento e la selezione del personale /$$$img/

Via: Migliori acquisti Crelate è una piattaforma all-in-one per il reclutamento e la selezione del personale, progettata per aiutare le agenzie e i reclutatori a effettuare più inserimenti con meno lavoro richiesto. La sua interfaccia moderna e intuitiva rende facile la gestione dei candidati, il monitoraggio dello stato e la comunicazione con i client.

Questo strumento va oltre il reclutamento: include strumenti commerciali completamente integrati che permettono di gestire candidati e client in un unico luogo.

Le migliori funzionalità/funzione di Crelate

Mantenete la conformità con i processi di credenziali e di pagamento/fatturazione e monitorate facilmente i tempi e le spese sia da mobile che da desktop

Personalizzate la vostra pipeline di reclutamento con funzionalità/funzione di trascinamento

Utilizzate il portale clienti di Crelate per comunicare con i client attraverso avvisi in tempo reale

Sfruttare le analisi di reclutamento per generare report personalizzati che informano le decisioni, tracciano le metriche chiave e scoprono opportunità

Limiti di Crelate

L'assenza di un'opzione per cancellare la sottoscrizione con un solo clic solleva problemi di fiducia

Il passaggio tra i documenti dei candidati può essere complicato e può portare a errori da parte dell'utente

Correlazione dei prezzi

Prezzi personalizzati

Correlazione di valutazioni e giudizi

G2: 4.4/5 (200+ recensioni)

4.4/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (300+ recensioni)

13. iCIMS (migliore per le grandi aziende con processi di assunzione complessi)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/iCIMS.png iCIMS /$$$img/

Via: iCIMS iCIMS fornisce al team gli strumenti per creare connessioni significative con i candidati e ottimizzare i lavori richiesti. È stato progettato per automatizzare molti aspetti dell'acquisizione dei talenti, mantenendo i candidati impegnati attraverso una serie di strumenti.

Dal supporto per il reclutamento internazionale all'abbinamento dei candidati con l'IA, iCIMS offre alle aziende di tutte le dimensioni le risorse necessarie per trovare e trattenere i migliori talenti.

Le migliori funzionalità/funzione di iCIMS

Mantenere il contatto con i candidati con una comunicazione multicanale per mantenere i candidati informati e impegnati durante tutto il percorso

Eseguire campagne di marketing per il reclutamento e gestire eventi direttamente all'interno della piattaforma

Semplificare la mobilità interna con la ricerca intelligente, l'IA conversazionale e la comunicazione omnichannel, rendendo più facile per i dipendenti trovare e candidarsi per le opportunità interne pertinenti

Misurare il sentimento dei dipendenti con sondaggi automatizzati nelle fasi chiave del ciclo di vita

limiti di iCIMS

La piattaforma può risultare sovraccarica e difficile da navigare

I flussi di lavoro spesso non si integrano bene

Prezzi di iCIMS

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di iCIMS

G2: 4.1/5 (700+ recensioni)

4.1/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (830+ recensioni)

**Da fare: tecnologia, sanità e finanza sono attualmente i settori più competitivi per i reclutatori, con una domanda di professionisti qualificati spesso superiore all'offerta.

14. ATS OnDemand (il migliore per il monitoraggio diretto dei candidati)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ATS-OnDemand-1400x662.png ATS OnDemand /$$$img/

Via: ATS OnDemand Cercate un modo semplice per gestire il vostro processo di assunzione? Questo ATS è stato progettato appositamente per le startup e i team di piccole e medie dimensioni.

Grazie alle opzioni di email automatiche e manuali, la comunicazione con i candidati diventa semplice. Le domande di pre-screening filtrano efficacemente i candidati e il team può collaborare inoltrando rapidamente i dati dei candidati.

Le migliori funzionalità/funzione diATS OnDemand

Personalizzate le pagine dedicate alla carriera per riflettere l'identità della vostra azienda, per un'esperienza di facile utilizzo e un migliore employer branding

Esaminare i candidati in modo efficiente con domande di pre-screening e comunicazioni automatiche via email

Integrare strumenti aggiuntivi come testi, reti di talenti e funzionalità IA per migliorare il processo di assunzione

Monitoraggio delle attività di reclutamento attraverso un dashboard intuitivo e ricco di funzionalità/funzione

Limiti diATS OnDemand

La funzionalità di ricerca avanzata dei candidati può bloccarsi se il campo Fase di ricerca viene lasciato vuoto

La complessità della configurazione dei reportistica può ostacolare la capacità di generare analisi e metriche approfondite

Prezzi diATS OnDemand

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni diATS OnDemand

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.2/5 (65+ recensioni)

⚡ Archivio modelli: Esplora il nostro archivio completo Modelli ATS dove troverete modelli pronti all'uso e adatti a ogni fase del processo di assunzione.

15. ApplicantPro (il migliore per i flussi di lavoro e la reportistica personalizzabili)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ApplicantPro.jpg ApplicantPro /$$$img/

Tramite: RichiedentePro ApplicantPro è un'applicazione di strumento di reclutamento che vi aiuta ad aumentare il flusso di candidati qualificati e a identificare rapidamente i candidati migliori.

Consente di comunicare con i candidati via testo o email, di auto-disqualificare i candidati non qualificati e di utilizzare valutazioni integrate per restringere le scelte migliori.

Inoltre, è possibile avviare controlli sui precedenti e gestire le pratiche per le nuove assunzioni direttamente dalla piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzioni di WhatsAppPro

Utilizzate valutazioni cognitive e comportamentali prima dell'assunzione per trovare i candidati più adatti alle posizioni aperte

Rivedere, rivedere e valutare i video colloqui all'interno del profilo di ogni candidato

Controllare le referenze inviando le richieste per via elettronica e monitorando le risposte all'interno del sistema

Impostazione di livelli di autorizzazione personalizzati per controllare l'accesso ai dettagli di reclutamento e gestire in modo efficiente i ruoli degli utenti

Limiti di CandidantPro

La funzionalità/funzione di follower ha ridotto il numero di candidature incomplete

Il monitoraggio dello stato dei candidati e della loro posizione nel processo è impegnativo

Prezzo di ApplicationPro

Prezzo personalizzato

Valutazioni e giudizi su WhatsAppPro

G2: 4.2/5 (85+ recensioni)

4.2/5 (85+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (370+ recensioni)

Fai di ClickUp il tuo CRM preferito

Ora che avete esplorato queste 15 migliori opzioni di software CRM per il reclutamento, siete meglio equipaggiati per trovare la soluzione giusta per le vostre esigenze di assunzione.

Sebbene ogni strumento offra funzionalità/funzioni uniche per migliorare il vostro reclutamento, ClickUp offre un'esperienza all-in-one per aumentare l'efficienza del team e offrire un'esperienza superiore ai candidati, rendendolo una parte indispensabile del vostro percorso di assunzione.

Il tutto si estende anche all'onboarding, aiutando i nuovi assunti a partire con il piede giusto, il tutto all'interno della stessa piattaforma. Iscriversi a ClickUp e trasforma la tua strategia di reclutamento oggi stesso!