Una guida rapida su come sommare una colonna in Fogli Google

Sapere come sommare una colonna in un foglio di calcolo è un'abilità utile sia che si tratti di far quadrare bilanci, snocciolare numeri o gestire dati. Perché? Perché non si tratta solo di velocità, ma anche di precisione e facilità. Con foglio di calcolo come Fogli Google, è possibile sommare una colonna in pochi secondi e si aggiorna automaticamente quando i valori cambiano, evitando noiosi ricalcoli.

Sia che siate alle prime armi con i Fogli Google, sia che abbiate bisogno di un rapido ripasso, questa guida vi permetterà di capire come sommare una colonna in Fogli Google utilizzando diversi metodi. Non dovrete più aggiungere manualmente i valori di un intervallo di colonne!

Iniziamo!

Come sommare una colonna in Fogli Google: Una guida passo-passo

Esistono diversi modi per calcolare rapidamente il totale di una colonna in Fogli Google. Sentitevi liberi di scegliere quello più adatto tra le opzioni qui sotto, a seconda delle vostre preferenze o della complessità dei vostri dati.

Metodo 1: usare la funzione SOMMA manualmente

Il modo più semplice per sommare una colonna in Fogli Google è utilizzare la funzione SOMMA. È ideale per attività semplici con piccoli insiemi di dati. Ecco come utilizzare la formula SOMMA:

Selezionate la cella vuota in cui volete che appaia la risposta. Supponiamo di dover totalizzare le spese per la cancelleria dell'ufficio, come mostrato nell'immagine seguente. In questo caso, E13 è la cella di destinazione

Digitare '=SOMMA(' seguito dall'intervallo di celle che si desidera sommare. Ad esempio, vogliamo una somma delle spese totali elencate nella colonna E dalle celle da 3 a 12. Quindi, la formula della somma sarà =SOMMA(E3:E12)

Premendo Invio, la somma di Fogli Google apparirà nella cella selezionata

Metodo 2: Somma una colonna usando la barra degli strumenti

Se digitare formule è un lavoro troppo impegnativo, Fogli Google dispone di un pulsante per la funzione di somma sul lato destro della barra degli strumenti. È perfetto per chi preferisce un approccio più visivo all'elaborazione dei dati in Fogli Google. Ecco come fare:

Evidenziate la colonna che desiderate aggiungere e fate clic sul pulsante Funzione nella barra degli strumenti. È rappresentato dal segno sigma greco (Σ)

Selezionate SOMMA dal menu a discesa

Fogli Google inserirà automaticamente la funzione somma nella cella vuota proprio sotto l'ultima cella della colonna

Cliccando su Invio, la somma di quella colonna apparirà nella cella

Metodo 3: Utilizzo della funzionalità/funzione Auto-Sum

Se desiderate un modo ancora più rapido per ottenere la somma di una colonna senza inserire alcuna formula o fare clic su alcuno strumento, la funzionalità di somma automatica di Fogli Google fa al caso vostro. È anche ideale se si desidera importare un set di dati di grandi dimensioni per calcolare la somma all'istante. Ecco come conoscere il valore della somma di una colonna in un foglio:

Evidenziate tutte le celle che volete sommare

Osservate l'angolo in basso a destra dello schermo. Troverete la somma dei valori delle celle selezionate. Questa operazione funziona anche per trovare il valore della somma dei contenuti delle righe

**Per saperne di più Fogli Google che ogni utente dovrebbe conoscere

Metodi di somma avanzati per Fogli Google

Una volta acquisita la padronanza delle basi della somma delle colonne nei fogli di calcolo, si dovrebbe passare a tecniche di somma più avanzate su Fogli Google per calcoli complessi. Questi metodi consentono di risparmiare tempo e lavoro richiesto, aumentando al contempo la precisione e l'efficienza.

Metodo 1: Somma con dati filtrati Quando si lavora su un foglio elettronico con dati filtrati, si potrebbe voler sommare solo le righe visibili. In questo caso, non è possibile utilizzare direttamente la funzione SOMMA di Fogli Google, poiché includerà i valori nascosti. In questo caso, utilizzare la funzione SUBTOTALE come mostrato di seguito:

Per prima cosa, applicare il filtro. Ad esempio, utilizziamo il filtro per i valori degli elementi con quantità maggiori o uguali a 20

Selezionate la cella vuota in cui volete sommare i numeri della colonna filtrata

Digitare '=SUBTOTALE(109,' seguito dall'intervallo di celle. Come identificato in precedenza, si tratta delle celle da E3 a E12, con la formula =SUBTOTAL(109, E3:E12). Il codice della funzione 109 come primo argomento viene utilizzato per ignorare le righe nascoste

Fare clic su Invio per calcolare la somma delle celle selezionate

Metodo 2: Somma di celle non adiacenti o colonne multiple

Utilizzando un'unica formula, è possibile sommare numeri provenienti da celle non adiacenti o da colonne multiple. Da fare, è necessario:

Selezionare la cella vuota in cui deve apparire la somma

Digitare '=SOMMA(' seguito dal numero della cella separato da virgole o dall'intervallo di celle separato da virgole. Ad esempio, per la somma di celle non adiacenti, sommare i totali di maggio e giugno sommando E13 e J13 con la formula =SOMMA(E13 + J13) e premere Invio

In alternativa, utilizzate =SOMMA(E3:E12, J3:J12) e premete la chiave per ottenere la somma totale di entrambe le colonne

Metodo 3: Somma tra più fogli

Supponiamo che il vostro Database di Fogli Google contiene informazioni distribuite su più fogli ed è necessario aggiungere la stessa colonna per ciascuno di essi. Ecco come utilizzare la funzione SOMMA di Fogli Google:

Selezionate la cella del foglio di calcolo in cui volete che appaia la somma

Digitate la formula SOMMA, ma invece di un singolo intervallo, fate riferimento a più fogli. Poiché i nostri dati sono distribuiti nei fogli "Maggio" e "Giugno" e la somma riguarda l'intervallo E3-E12, la formula sarà =SOMMA(Maggio!E3:E12, Giugno!E3:E12)

Premete il tasto Invio per ottenere la somma di tutti i fogli a cui si fa riferimento nella cella selezionata

Metodo 4: Somma di condizioni

Se è necessario aggiungere solo valori specifici in base a condizioni definite, utilizzare le funzioni SUMIF e SUMIFS. La prima è utile per una singola condizione, mentre la seconda lavora per condizioni multiple. Entrambe sono perfette per database come reportistica commerciale, monitoraggio del budget, ecc. Ecco come utilizzare SUMIF e SUMIFS:

Fate clic sulla cella che visualizzerà il risultato

Digitare =SUMIF(intervallo, condizione, [sum\range]). Ad esempio, si vuole sommare il costo degli elementi la cui quantità è maggiore o uguale a 20. Iniziate digitando la formula =SUMIF(C3:C12, ">=20", E3:E12) e premete Invio. Si otterrà lo stesso risultato che si è ottenuto applicando il filtro

Utilizzate la funzione SUMIFS per calcoli più complessi. Digitare =SUMIFS(sum_range, range1, condition1, range2, condition2) per applicare condizioni multiple.

Per istanza, se vogliamo calcolare il costo totale degli elementi che costano più di 2,50 dollari e che sono stati acquistati in quantità maggiori o uguali a 10, useremo la formula =SUMIFS(E3:E12, C3:C12, ">=10", D3:D12, ">2,50") per ottenere la somma

Metodo 5: Somma con la funzione Query

L'ultimo modo per sommare le colonne è utilizzare la funzione QUERY, che garantisce un maggiore controllo sulle somme. È particolarmente utile quando si lavora su database di grandi dimensioni e si eseguono calcoli complessi. Ecco come utilizzarla:

Selezionate una cella vuota e digitate =QUERY(C3:E12, "SELECT SUM(E) WHERE C >= 20", 0). Questa formula aggiungerà i valori della colonna E per quantità maggiori o uguali a 20 nella colonna C

Toccare Invio per visualizzare il valore della somma

Svantaggi dell'uso di Fogli Google

Sebbene Fogli Google sia uno strumento eccellente per i calcoli di base e l'organizzazione dei dati, non è un software completo per la gestione e l'analisi dei dati. Ecco alcuni dei seguenti svantaggi che potreste incontrare durante l'utilizzo di Fogli Google:

Potenza di elaborazione limitata : Fogli Google è veloce e relativamente intuitivo per piccoli fogli di calcolo. Tuttavia, queste qualità iniziano a svanire quando il foglio di calcolo cresce. Si verificano rallentamenti, ritardi e mancanza di reattività, che rendono difficile lavorare e trovare risposte quando ci sono grandi insiemi di dati con diverse righe e colonne

: Fogli Google è veloce e relativamente intuitivo per piccoli fogli di calcolo. Tuttavia, queste qualità iniziano a svanire quando il foglio di calcolo cresce. Si verificano rallentamenti, ritardi e mancanza di reattività, che rendono difficile lavorare e trovare risposte quando ci sono grandi insiemi di dati con diverse righe e colonne Mancanza di analisi avanzate dei dati : Fogli Google offre funzioni e formule di base che perdono di lucentezza se si eseguono analisi complesse o modellazioni avanzate dei dati. Sebbene esistano opzioni per le tabelle pivot e la conversione dei dati in grafici, queste funzioni non sono robuste come quelle di qualsiasi soluzione dedicata all'analisi dei dati. Anche questo è un ostacolo significativo all'uso diFogli Google per il project management Prestazioni incoerenti con le macro : Sebbene Fogli Google supporti le macro per la gestione dei progetti, è possibile che le macro non siano state utilizzate l'automazione delle attivitànon hanno la stessa profondità di personalizzazione e le stesse prestazioni di strumenti specializzati come Microsoft Excel. Per i database di grandi dimensioni, le macro sono lente da eseguire e il loro debug è noioso

: Fogli Google offre funzioni e formule di base che perdono di lucentezza se si eseguono analisi complesse o modellazioni avanzate dei dati. Sebbene esistano opzioni per le tabelle pivot e la conversione dei dati in grafici, queste funzioni non sono robuste come quelle di qualsiasi soluzione dedicata all'analisi dei dati. Anche questo è un ostacolo significativo all'uso diFogli Google per il project management Dipendenza dai componenti aggiuntivi : L'uso diComponenti aggiuntivi di Fogli Google estende le funzioni, ma aggiunge un livello di complessità ai flussi di lavoro. La dipendenza da componenti aggiuntivi di terze parti per funzionalità avanzate come la visualizzazione dei dati e l'automazione dei flussi di lavoro, compromette l'affidabilità e la facilità d'uso di Fogli Google

: L'uso diComponenti aggiuntivi di Fogli Google estende le funzioni, ma aggiunge un livello di complessità ai flussi di lavoro. La dipendenza da componenti aggiuntivi di terze parti per funzionalità avanzate come la visualizzazione dei dati e l'automazione dei flussi di lavoro, compromette l'affidabilità e la facilità d'uso di Fogli Google Capacità di IA limitate: Google ha integrato le funzionalità interne di IA di LLM-Gemini nell'area di lavoro, compresi i fogli. Tuttavia, la portata e l'applicabilità diIA in Fogli Google è al limite. È possibile utilizzarla per il riempimento intelligente, l'organizzazione dei dati e altre attività di livello primario. Ma se cercate qualcosa di più avanzato, dovrete integrare Sheets con strumenti di IA di terze parti

Conosci ClickUp: La migliore alternativa a Fogli Google

Se avete esaurito le potenzialità di Fogli Google, potreste essere alla ricerca di alternative.

Ecco che ClickUp interviene e salva la situazione con le sue potenti capacità di gestione dei dati. ClickUp è una piattaforma di project management completa che si adatta alle vostre esigenze. La capacità della piattaforma di gestire grandi insiemi di dati, automatizzare i flussi di lavoro e facilitare la collaborazione tra i team dimostra perfettamente la sua versatilità come strumento di qualità superiore Alternativa a Fogli Google .

Ecco i principali vantaggi di ClickUp per aiutarvi a sfruttare al meglio i vostri set di dati:

1. Visualizzare i dati a modo vostro

ClickUp vi aiuta a personalizzare il modo in cui volete visualizzare i vostri dati, come nessun altro software. Potete scegliere tra 15+ visualizzazioni personalizzate di ClickUp -Tabella, Elenco, Bacheca, Calendario, Corsie, Grafico Gantt e molte altre. Questo vi permetterà di espandere e migrare dalla classica visualizzazione a righe e colonne dei fogli di calcolo e di visualizzare il vostro progetto in modo creativo.

creare diverse rappresentazioni visive dei dati con ClickUp Views

2. Manipolate le tabelle con formule e automazioni avanzate

La vista Tabella di ClickUp

Se si desidera una certa familiarità, la vista Visualizzazione della tabella ClickUp consente di gestire i dati in righe e colonne con un notevole miglioramento delle funzioni rispetto ai tipici fogli di calcolo.

Non ci si limita ai numeri, ma si possono creare colonne per assegnatari, date di scadenza, tag, stato delle attività, priorità e altro ancora. Utilizzate testi, elenchi a discesa, selezionatori di date o persino campi personalizzati per tenere traccia di tutto ciò che è specifico del vostro progetto, team o flusso di lavoro. In questo modo è facile mantenere tutti i dati organizzati e accessibili in un unico posto.

Ogni cella della visualizzazione Tabella di ClickUp è modificabile sul momento. Aggiornate lo stato delle attività, modificate le date di scadenza, aggiungete assegnatari e modificate qualsiasi informazione senza dover aprire una finestra separata. In questo modo il lavoro viene semplificato e si riduce al minimo il cambio di contesto.

È anche possibile allegare file e documenti direttamente nelle celle tramite link ipertestuali, in modo che tutto ciò che riguarda un'attività o un progetto sia a portata di mano. Inoltre, i codici colore e la formattazione a condizione aiutano a rendere i dati visivamente intuitivi.

Campi formula ClickUp

Non è tutto! La flessibilità è ancora maggiore con Campi formula che consente di eseguire calcoli in tempo reale all'interno delle tabelle sui campi numerici, data e ora. Dalla semplice somma all'impostazione di logiche condizionali avanzate, i campi formula consentono di prevedere e monitorare facilmente lo stato delle attività, di calcolare costi e budget o di riepilogare/riassumere dati chiave senza bisogno di software aggiuntivi.

costruire e gestire database personalizzati con la funzione di visualizzazione delle tabelle di ClickUp

ClickUp Automazioni

Successivamente, è possibile Automazioni ClickUp, che consente di automatizzare formule avanzate per i vostri dati attraverso condizioni e corrispondenti trigger.

È possibile filtrare i campi personalizzati con formule numeriche utilizzando condizioni quali è uguale a, non è uguale a, è impostato e non è impostato.

Per istanza, si consideri una situazione in cui si voglia cambiare automaticamente la priorità di un'attività in "Alta" se è a tre giorni dalla data di scadenza e non è ancora contrassegnata come "Completata".

In questo caso, dovrete impostare un campo formula numerico che indichi l'urgenza (ad esempio, restituendo un valore di 1 quando è entro tre giorni e di 0 quando non lo è) e poi usare questo risultato (=1) come trigger per l'automazione. L'automazione può quindi modificare la priorità in base a questa condizione numerica.

Utilizzate queste ricette di automazione per snellire i flussi di lavoro e ottenere di più da fare in meno tempo. L'efficienza che ne risulta facilita la gestione di processi estesi e in più passaggi senza alcun intervento manuale.

rendi le attività ripetute con un set di dati un gioco da ragazzi grazie a ClickUp Automation_

3. Lavorare in modo più rapido e intelligente con i modelli di database

Anche la ricca libreria di modelli di ClickUp merita una menzione speciale. Troverete diversi modelli di fogli di calcolo per diverse situazioni e applicazioni; selezionatene uno e iniziate subito il vostro progetto. Ad esempio, Modello di foglio di calcolo modificabile di ClickUp consente di personalizzare le tabelle, di creare formule in tempo reale e di collaborare con il team senza problemi.

Alcune funzionalità/funzione chiave di questo modello includono:

Viste Tabella personalizzabili per una gestione dei dati senza sforzo

Campi formula per automatizzare i calcoli

Opzioni di collaborazione flessibili con i membri del team

Aggiornamenti in tempo reale e sincronizzazione tra i dispositivi

Per una gestione efficiente dei dati, è possibile accedere a diverse configurazioni all'interno del modello, come le visualizzazioni Bilancio, Processo di approvazione, Guida introduttiva e Foglio di calcolo.

Scarica questo modello

Sommario con ClickUp

Sebbene Fogli Google sia uno strumento affidabile e ben noto per l'utilizzo fondamentale dei fogli di calcolo, la gestione dei dati e i calcoli, i suoi limiti diventano più evidenti quando si hanno esigenze complesse. Fogli di dati di grandi dimensioni e flussi di lavoro complicati mettono a dura prova il funzionamento di Fogli Google.

Fortunatamente, ClickUp offre un'alternativa paragonabile, anzi, eleva l'esperienza completa! La potente Vista Tabella, i campi formula personalizzabili, le funzionalità/funzione avanzate di automazione, le visualizzazioni multiple e i modelli facili da usare semplificano anche i processi più intricati.

Con ClickUp si ottiene molto di più di una semplice addizione e si sfrutta la vera potenza dei dati con analisi avanzate e automazione del flusso di lavoro, il tutto senza passare dalla piattaforma. Se state gestendo un progetto di grandi dimensioni, se state organizzando i dati da fonti diverse o semplicemente se state cercando un modo più efficiente di lavorare, ClickUp ha tutte le carte in regola. Iscriversi a ClickUp oggi stesso e sperimentate quanto di più si possa fare con un semplice foglio di calcolo!