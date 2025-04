Monday vs HubSpot: Quale CRM sarà il migliore nel 2025?

Se c'è uno strumento non negoziabile per i team commerciali è il software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM), e per una buona ragione.

Senza un sistema CRM, i vostri team commerciali probabilmente gestiranno le comunicazioni con i clienti, le informazioni sui lead e le attività di vendita su fogli di calcolo obsoleti e strumenti multipli e disarticolati.

Ciò significa che gli agenti commerciali saranno intrappolati in un ciclo infinito di inserimento manuale dei dati, oltre al tempo speso a navigare nei fogli di calcolo per trovare le informazioni esatte necessarie per raggiungere i potenziali clienti.

Fortunatamente, sia che siate un'organizzazione commerciale in crescita o un'azienda, una rapida ricerca su Google vi dirà che le soluzioni CRM sul mercato non mancano.

In questo blog, esaminiamo due popolari contendenti nel settore CRM, Monday e HubSpot, per aiutarvi a scegliere quello che potrebbe essere adatto alle vostre esigenze aziendali. Condividiamo anche uno strumento bonus che supera i limiti di Monday CRM e HubSpot. 🏆

Che cos'è Monday CRM?

Monday CRM è una suite commerciale sviluppata da Monday.com. È utilizzata da aziende di tutte le dimensioni in diversi settori, come quello immobiliare, dei software e dei servizi IT, dei beni di consumo e della sanità.

via Monday CRM Un vantaggio di Monday CRM è che è altamente personalizzabile. La configurazione senza codice consente di adattare la piattaforma ai processi commerciali e ai flussi di lavoro. Migliora la visibilità dei processi commerciali e offre strumenti di collaborazione integrati per consentire il lavoro di squadra nelle attività di vendita e nelle interazioni con i clienti.

Funzionalità/funzione del CRM del lunedì

Ecco una rapida panoramica delle funzionalità/funzione di Monday CRM e di come possono aiutarvi a gestire la pipeline commerciale e a ottimizzare le prestazioni del team.

Funzionalità/funzione #1: Gestione dei contatti

Questa funzionalità aiuta a gestire in modo centralizzato le informazioni sui contatti, come nomi, indirizzi email, numeri di telefono e altri dettagli importanti. I team commerciali possono accedere facilmente alle informazioni più recenti durante le attività di contatto.

via Monday CRM Monday CRM offre una semplice interfaccia visiva con opzioni di segmentazione e filtraggio che consentono di trovare lead e contatti specifici per un marketing altamente mirato. Inoltre, è possibile personalizzare Monday CRM per adattarlo al proprio ciclo commerciale. Modificate le varie fasi della trattativa aggiungendo o rimuovendo colonne per adattarle al meglio al vostro processo di gestione della pipeline.

Suggerimento: Utilizzate il programma per la gestione delle vendite strumenti di collaborazione client per gestire le pratiche di onboarding, le richieste di progetto, le consegne e i feedback in un unico luogo.

Funzionalità/funzione n. 2: cattura dei clienti

I moduli per la generazione di lead di Monday CRM facilitano la cattura e la gestione delle informazioni sui lead. Questi moduli vengono distribuiti sul vostro sito web, sulle pagine dei social media e sui webinar per registrare le informazioni di contatto e il database del CRM le memorizzerà automaticamente. Aggiungete il logo della vostra azienda, cambiate i colori e scegliete quali campi includere nei moduli per catturare le informazioni più importanti per voi.

Funzionalità/funzione #3: Monday IA

La funzionalità IA di Monday consente di creare formule per semplificare la reportistica della pipeline. Ad istanza, è possibile creare formule per calcolare le entrate totali o tracciare i tassi di conversione nelle diverse fasi.

Funzionalità/funzione #4: dashboard

Le dashboard di Monday consentono di ottimizzare i processi di vendita e di ottenere una panoramica di alto livello delle metriche commerciali essenziali in un unico layout. Grazie ai dashboard è possibile monitorare i budget, lo stato delle trattative e le prestazioni del team. Monday CRM offre diversi widget per personalizzare le dashboard e controllare la visualizzazione dei dati.

Prezzi di Monday CRM

free Forever : Sempre gratis

Sempre gratis Basic : $15/mese per utente

: $15/mese per utente Standard : $20/mese per utente

: $20/mese per utente Pro : $33/mese per utente

: $33/mese per utente Azienda: Prezzi personalizzati

Cos'è HubSpot?

HubSpot Sales Hub è uno strumento di gestione delle relazioni con i clienti progettato per le piccole e medie imprese per gestire con facilità le interazioni con i clienti. Fornisce una piattaforma centralizzata e facile da usare dove è possibile archiviare e gestire le informazioni sui contatti, monitorare le interazioni con i clienti e visualizzare la pipeline commerciale.

Funzionalità/funzione di HubSpot

HubSpot offre funzionalità/funzione che eliminano l'attrito dai processi di vendita e aiutano i vostri agenti commerciali a lavorare in modo più efficiente. Esploriamole in dettaglio.

Funzionalità/funzione #1: gestione della pipeline

La piattaforma CRM di HubSpot consente di visualizzare l'intero ciclo commerciale. Potete vedere in quale fase si trova ogni accordo e quali azioni sono necessarie per farlo avanzare.

via HubSpot È possibile personalizzare la pipeline commerciale aggiungendo, eliminando o modificando le fasi dell'accordo tramite l'interfaccia drag-and-drop di HubSpot. In questo modo è possibile adattare la pipeline commerciale al modo in cui la vostra azienda gestisce i lead e chiude le trattative.

💡Pro Tip: Migliorare la vostra comunicazione con il client strategia definendo obiettivi misurabili, impostando le aspettative fin dall'inizio e praticando l'ascolto attivo.

Funzionalità/funzione #2: approfondimenti aziendali

Gli approfondimenti aziendali di HubSpot aiutano a trovare rapidamente le informazioni sui prospect. Il CRM ha un database di oltre 20 milioni di aziende. Quindi, se si dispone dell'indirizzo email aziendale di un prospect, HubSpot inserisce automaticamente tutti gli altri dettagli rilevanti, come le dimensioni dell'azienda, il settore, il fatturato e altro ancora.

Pro Tip 💡: Usa tecniche di project management commerciale come la definizione di obiettivi chiari, l'impostazione di attività cardine e la creazione di canali di comunicazione efficaci per snellire il processo di vendita.

Funzionalità/funzione #3: HubSpot IA

Breeze, la soluzione di HubSpot per l'IA, gestisce attività quali la presa di note delle riunioni, l'aggiornamento dei record e la generazione di messaggi di sensibilizzazione per i team commerciali. La soluzione IA integrata consente ai team commerciali di analizzare le interazioni con i clienti e gli affari passati.

Funzionalità/funzione n. 4: dashboard e reportistica

HubSpot offre una posizione centralizzata in cui visualizzare tutti i dati importanti. Consente la creazione di dashboard personalizzati e reportistica completa per aiutare i team commerciali a comprendere le metriche chiave.

I team interfunzionali possono collegare i processi di marketing e commerciali per visualizzare una visione completa delle prestazioni delle campagne. Le integrazioni di HubSpot con oltre 1.000 strumenti rendono il trasferimento dei dati tra le origini dati aziendali privo di errori e assicurano che i team commerciali dispongano di dati tempestivi per concludere più affari.

💡Pro tip: Creare Reportistica CRM e trasformarli in grafici e diagrammi visivi per rappresentare meglio la pipeline commerciale e prevedere la probabilità di chiusura degli affari.

Prezzi di HubSpot

free Forever : Gratuito per sempre

Gratuito per sempre Professionale : $100/mese per utente

: $100/mese per utente Azienda: $150/mese per utente

Fornite più rapidamente valore ai clienti grazie alla connessione dei flussi di lavoro HubSpot e ClickUp

Accelerazione delle consegne dei progetti grazie alle Automazioni

Visualizzate i dati dei clienti (offerte e stato dei clienti) all'interno della vostra piattaforma di project management

Monday CRM vs. HubSpot: Funzionalità/funzione a confronto

Sia HubSpot che Monday CRM offrono funzionalità/funzioni uniche per gestire le interazioni con i clienti e i dati dei lead. Tuttavia, se state confrontando Monday CRM e HubSpot, quale dovreste scegliere per la vostra azienda?

Ecco una tabella che visualizza le differenze tra HubSpot e Monday CRM per il monitoraggio dei lavori richiesti e la gestione dei flussi di lavoro.

Funzionalità/funzione HubSpot Monday CRM Gestione delle vendite Gestione avanzata della pipeline con 7 fasi predefinite della trattativa La rappresentazione visiva delle diverse fasi del ciclo commerciale è rappresentata su un pannello Kanban. Automazioni Automazione avanzata per i flussi di lavoro a più fasi, come l'invio di email e la programmazione delle riunioni Automazione di base per l'assegnazione dei lead e l'aggiornamento dello stato Intelligenza commerciale Accesso a un database di oltre 20 milioni di aziende, eliminando la necessità di ricerche manuali Richiede la creazione di moduli personalizzati per l'acquisizione dei contatti Intelligenza artificiale IA intelligente per le previsioni e il lead scoring IA per automatizzare la generazione di attività, la composizione di email e la generazione di contenuti. Manca di funzionalità avanzate di IA Gestione dei dati Dashboard approfonditi sia per la reportistica granulare che per le panoramiche di alto livello Dashboard personalizzabili, ma con il limite delle panoramiche di alto livello Prezzi Nella fascia alta, poiché integra funzionalità commerciali e di marketing in un'unica suite Prezzo accessibile con funzioni CRM di base

Continuate a leggere per visualizzare in modo più dettagliato le differenze tra le offerte di queste piattaforme, pur avendo funzionalità/funzioni simili.

Funzionalità/funzione #1: gestione commerciale

HubSpot Sales Hub offre funzionalità avanzate di gestione della pipeline per visualizzare il processo commerciale e identificare gli ostacoli. Per impostazione predefinita, il CRM di HubSpot presenta sette fasi di trattativa, che rappresentano le fasi chiave del ciclo commerciale.

Il CRM commerciale Monday offre anche una funzionalità di gestione delle vendite chiamata Gestione dei contatti. Le trattative sono rappresentate visivamente su un tabellone Kanban con diverse colonne per contrassegnare le varie fasi. Sono disponibili automazioni per attività come l'assegnazione dei lead, gli aggiornamenti di stato e le promemoria.

**Dipende dal caso d'uso:

Per l'automazione avanzata, HubSpot combina i lavori commerciali e di marketing con l'automazione del marketing via email e la gestione delle pipeline

Per la gestione visiva della pipeline, Monday CRM con le attività commerciali rappresentate sulla lavagna Kanban

Funzionalità/funzione #2: intelligenza commerciale

Il database di HubSpot di oltre 20 milioni di aziende elimina la necessità di ricerche manuali. Questa funzionalità/funzione è utile per gli agenti commerciali che vogliono trovare rapidamente informazioni su potenziali clienti.

Con il CRM di Monday, invece, è necessario dedicare del tempo alla creazione di moduli personalizzati per acquisire i dettagli dei lead.

**HubSpot è il vincitore per il suo aspetto di risparmio di tempo nel trovare informazioni essenziali per coinvolgere i potenziali clienti.

Funzionalità/funzione #3: intelligenza di automazione del CRM

HubSpot Breeze aiuta il flusso di lavoro commerciale fornendo informazioni predittive sui progetti del team. È possibile utilizzare queste informazioni dal cRM collaborativo per prevedere le entrate ed eliminare i colli di bottiglia prima che si aggravino.

L'IA di Monday, invece, automatizza la generazione di attività e assiste nella progettazione di email, nella generazione di contenuti e nella creazione di formule.

Vincitore 🏆: Se confrontiamo le sue capacità di IA, HubSpot ha un vantaggio su Monday CRM. Monday IA offre solo funzioni di automazione di base.

Funzionalità/funzione #4: Prezzi

Da fare: buona parte della decisione di scegliere uno strumento dipende dal budget a disposizione. A prima vista, Monday CRM sembra molto più conveniente di HubSpot. Tuttavia, questo può essere soggettivo.

Vincitore 🏆: I team più grandi con funzioni CRM avanzate possono beneficiare del prezzo di HubSpot. Si noti che HubSpot offre funzionalità/funzione commerciali avanzate. Tuttavia, i prezzi del CRM commerciale di Monday sono più accessibili per chi ha bisogno di funzioni personalizzate, flessibilità, reportistica di base e di sensibilizzazione alle vendite.

HubSpot CRM vs. Monday CRM su Reddit

Abbiamo cercato di capire cosa hanno detto gli utenti di Monday CRM e HubSpot su Reddit . A Utente Reddit afferma di preferire HubSpot per le sue funzioni integrate per i team commerciali e di marketing.

_Sono un fan di HubSpot perché fornisce una piattaforma integrata che non molti altri CRM offrono. Avere le vendite, il marketing, l'assistenza, le operazioni e un CMS tutti integrati aiuta molto con la frammentazione tecnologica ed evita la necessità di integrare più strumenti"

Un altro Redditor fa notare che, mentre Monday.com è migliore per casi d'uso minori come il mantenimento degli elenchi dei clienti, HubSpot sarebbe più adatto come CRM, soprattutto per le aziende in crescita. L'utente sottolinea anche che HubSpot supporta meglio le funzioni commerciali e di marketing grazie a funzionalità avanzate come l'automazione.

_Come punto di partenza, è necessario chiarire che Monday NON è un CRM. È un bel foglio excel, accessibile e online, ma non è certo un CRM Detto questo, la scelta corretta per la vostra azienda dipende da ciò che state cercando di ottenere. Se si tratta solo di tenere traccia degli elenchi dei clienti, Monday potrebbe essere in grado di fare il suo lavoro, ma se state cercando di scalare l'azienda, alla fine vorrete che le vendite, il marketing, il supporto clienti ecc. siano tutti sincronizzati, e Monday non supporta le funzioni di vendita e marketing che vorreste, soprattutto dal punto di vista dell'automazione per sincronizzare le cose. > > Detto questo, la scelta corretta per la vostra azienda si basa su ciò che state cercando di ottenere

Con le sue analisi complete, la qualificazione avanzata dei lead e l'automazione, l'opinione generale è che HubSpot sia una scelta migliore rispetto a Monday CRM. Perché Monday CRM è più un sistema di gestione del flusso di lavoro con funzioni di gestione commerciale limitate.

Ora analizziamo la migliore alternativa a HubSpot rispetto a Monday CRM.

Riunione ClickUp - La migliore alternativa a HubSpot vs. Monday CRM ClickUp è una soluzione unica che racchiude tutte le risposte di HubSpot e del CRM di Monday.

ClickUp CRM

Provate la soluzione CRM ClickUp definitiva per visualizzare le pipeline, tracciare e gestire gli account, collaborare con il vostro team e ottimizzare i flussi di lavoro dei clienti

Con le sue funzionalità/funzioni avanzate progettate per accelerare la crescita dei clienti e gestire la pipeline, ClickUp CRM offre tutto ciò di cui avete bisogno per scalare le vostre operazioni commerciali.

Funzionalità/funzione come le visualizzazioni personalizzate consentono di visualizzare le relazioni con i client, monitorare il valore della vita del cliente e monitorare le dimensioni medie delle transazioni in un'unica posizione.

ClickUp facilita la collaborazione senza soluzione di continuità e dispone anche di Automazioni precostituite per aiutarvi a creare, assegnare e gestire attività per ogni fase della vostra pipeline commerciale. Questo lo rende uno dei migliori HubSpot contro HubSpot. Alternative CRM di Monday da prendere in considerazione.

_Le menti innovative della nostra organizzazione si sforzano sempre di essere migliori e cercano costantemente modi per risparmiare un altro minuto o un'altra ora, o a volte anche un'intera giornata. ClickUp ci ha risolto molti problemi che, ripensandoci, cercavamo di gestire con strumenti poco scalabili come tabelle di Excel e documenti di Tabella"

Dayana Mileva, Account Director, Pontica Solutions

Ecco un approfondimento su ciò che rende ClickUp la soluzione CRM definitiva per i vostri team commerciali.

ClickUp #1: dashboard delle performance

Usufruite di informazioni approfondite sulle interazioni con i clienti e sull'attività dei lead grazie a ClickUp Dashboard . Utilizzando un dashboard personalizzato, è possibile visualizzare metriche chiave come il fatturato lordo, le entrate mensili e le vendite per categoria. Questo è molto utile quando si vuole ottimizzare il processo commerciale e migliorare la crescita dei ricavi.

Creazione di reportistica CRM completa con ClickUp Dashboard

Potete anche monitorare i diversi segmenti di clienti presenti nel vostro database e prevedere il potenziale di guadagno e le opportunità di upsell. Analizzate i segmenti di clienti per comprendere i clienti a rischio e adottare misure proattive per prevenire il churn.

ClickUp's One Up #2: Project Management commerciale Il software per il project management commerciale di ClickUp offre monitoraggio dei lead, automazione della voce e gestione delle attività in un'unica soluzione. Modelli e viste dedicate al settore commerciale aiutano i team a visualizzare l'imbuto di vendita e a gestire gli account dei clienti.

Utilizzate il modello CRM di ClickUp Analysts per organizzare e gestire i dati dei clienti e visualizzare il processo commerciale

Modello di ClickUp CRM

Per istanza, Il modello CRM di ClickUp è un framework ricco di funzionalità/funzione per costruire pipeline personalizzabili per il vostro processo commerciale. Utilizzate stati personalizzati per indicare le fasi della trattativa, come Chiuso vinto, Chiuso perso, Proposta, ecc. In questo modo, è possibile monitorare facilmente lo stato di un lead attraverso le varie fasi del processo commerciale.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/CRM-Template.png Modello di ClickUp CRM https://app.clickup.com/signup?template=t-6331882&department=sales-crm Scarica questo modello /$$$cta/

Con questo modello è possibile:

Creare e assegnare attività per varie attività, come il follow-up delle email, la programmazione di riunioni o la preparazione di proposte

Monitorare lo stato dei contatti attraverso le varie fasi del ciclo commerciale e prevedere la probabilità di concludere gli affari

Ottenere informazioni in tempo reale sulle principali metriche commerciali, come il valore della vita del cliente, la dimensione media degli accordi e le prestazioni del team

Impostare gli obiettivi commerciali per il team e monitorare lo stato di avanzamento degli stessi

Bonus: Se il vostro team commerciale si trova ad affrontare sfide come la mancanza di visibilità nel percorso di vendita di un prospect o la strutturazione della pipeline di vendita, prendete in considerazione l'utilizzo di un modello per la gestione delle vendite modelli di pipeline commerciale per facilitare il loro lavoro.

È inoltre possibile utilizzare Automazioni di ClickUp per risparmiare tempo e automatizzare le attività ripetitive del vostro processo commerciale. Scegliete tra le oltre 100 automazioni precostituite o costruite le vostre utilizzando il costruttore di automazioni di ClickUp. Automatizzate l'invio di email in fasi specifiche del ciclo commerciale e triggerate gli aggiornamenti di stato ogni volta che un'attività viene avviata, approvata o completata.

Utilizzate ClickUp Automazioni per occuparvi dei lavori più impegnativi per i vostri team

ClickUp AI #3: IA intelligente

La rete neurale IA di ClickUp AI.. ClickUp Brain è tutto ciò di cui avete bisogno per aiutare i vostri team commerciali a diventare più produttivi.

È possibile porre a ClickUp Brain qualsiasi domanda relativa all'attività di lavoro e il programma selezionerà i documenti, i progetti e le attività per far emergere le informazioni più rilevanti. In questo modo è molto più facile trovare le informazioni commerciali di cui si ha bisogno e si elimina la necessità di passare innumerevoli ore a esaminare la propria area di lavoro.

Generate risposte alle email, create report e riepilogate/riassumete le note delle riunioni con ClickUp Brain

ClickUp Brain può anche progettare modelli di email, campagne di outbound marketing e reportistica commerciale. In questo modo, i vostri agenti commerciali non dovranno più preoccuparsi di creare da zero i contenuti per le loro attività di outreach.

Fattori chiave da considerare quando la scelta di un CRM per la vostra azienda :

Identificate i punti critici più urgenti: Si sta perdendo il monitoraggio delle trattative? O si fatica a chiudere le trattative? Oppure ci sono troppe informazioni disorganizzate nel vostro percorso commerciale?

Opinioni degli utenti finali: Conducete sondaggi e raccogliete i feedback dei team principali che lo utilizzeranno

Integrazione: Assicuratevi che si integri con il vostro stack tecnologico per evitare i silos di dati

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Business: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento con un supplemento di $7 per area di lavoro al mese

Sfrutta la tua produttività commerciale con ClickUp

Il CRM di HubSpot è una buona opzione per i team che si concentrano sull'integrazione dei lavori richiesti in ambito commerciale e di marketing. Tuttavia, potrebbe rivelarsi troppo costoso per i team che necessitano principalmente di funzionalità CRM.

Monday CRM è una buona opzione da prendere in considerazione se siete preoccupati per i prezzi e avete bisogno di funzioni di base per la gestione commerciale. Tuttavia, presenta dei limiti che possono ostacolare il flusso di lavoro del team alla fine della giornata.

ClickUp combina il meglio dei due mondi nella battaglia tra HubSpot e Monday. ClickUp CRM offre diverse funzionalità/funzione per gestire i contatti e le relazioni con i clienti. Funzionalità/funzione come dashboard personalizzabili, automazione, assegnazione di attività, IA writer integrata e modelli precostituiti possono aiutare a gestire la pipeline commerciale e a vedere le relazioni con i clienti in un colpo d'occhio. Iscriviti per una versione di prova gratuita per vedere come ClickUp amplifica la vostra produttività commerciale.