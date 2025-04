I migliori modelli di ricevute Excel per un monitoraggio perfetto delle spese

Avete problemi di sbilanciamento delle vendite e delle spese o di mancanza di registrazioni chiave per i pagamenti in sospeso? Questi problemi sono comuni, ma lasciano le vostre finanze in disordine.

Una corretta tenuta dei registri inizia con il monitoraggio delle ricevute. Grazie alla loro interfaccia di facile utilizzo, i fogli di calcolo sono ottimi strumenti per gestire numeri e registrazioni.

Tuttavia, inserire manualmente i dettagli delle transazioni per ogni fattura non è realistico.

Un modello di ricevuta pronto all'uso è utile per creare ricevute e monitorare le spese all'istante.

In questo articolo vi illustreremo i cinque migliori modelli di ricevute di Excel che vi aiuteranno a risparmiare tempo. Discuteremo anche le alternative proposte dall'esperto di ClickUp nel project management che meglio si adattano alle vostre esigenze.

Cosa rende un buon modello di ricevuta Excel?

Ogni azienda e settore ha una serie di dettagli diversi nelle proprie fatture. Indipendentemente dalla vostra nicchia, ecco cinque aspetti che ogni modello di ricevuta Excel deve avere:

Facilità d'uso: Un modello di ricevuta semplice, facile da navigare e con sezioni cancellate, riduce la confusione e la necessità di un'analisi dei datifattura al cliente con tutti i dettagli chiave organizzati

Un modello di ricevuta semplice, facile da navigare e con sezioni cancellate, riduce la confusione e la necessità di un'analisi dei datifattura al cliente con tutti i dettagli chiave organizzati Personalizzabilità: I framework che regolano i campi in base alle esigenze aziendali offrono la flessibilità necessaria per aggiungere o rimuovere rapidamente elementi

I framework che regolano i campi in base alle esigenze aziendali offrono la flessibilità necessaria per aggiungere o rimuovere rapidamente elementi Calcoli automatici: Le formule integrate per i totali e le tasse eliminano il lavoro manuale e gli errori umani durante i calcoli

Le formule integrate per i totali e le tasse eliminano il lavoro manuale e gli errori umani durante i calcoli Design professionale: I modelli con un layout pulito e strutturato per la condivisione con i client migliorano l'aspetto generale delle vostre ricevute, specialmente quando le condividete con gli stakeholder

I modelli con un layout pulito e strutturato per la condivisione con i client migliorano l'aspetto generale delle vostre ricevute, specialmente quando le condividete con gli stakeholder Compatibilità: I modelli di ricevute Excel devono lavorare senza problemi su diversi dispositivi e devono essere accessibili da qualsiasi luogo senza problemi

5 Modelli di ricevute Excel

1. Modello di fattura commerciale semplice di Microsoft

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss87.png Modello di fattura commerciale semplice di Microsoft /$$$img/

via Microsoft Il primo nell'elenco dei modelli di ricevute gratis è Microsoft Modello semplice di fattura commerciale . Questo modello è dotato di campi dati, dettagli della fattura, informazioni sulla fatturazione, imposte commerciali e prezzi per prodotto.

La sua struttura approfondita mantiene la comunicazione con i clienti chiara e trasparente. È disponibile uno spazio dedicato per il logo e per personalizzare ogni cella. Questo modello di ricevuta Microsoft si adatta a diverse nicchie di mercato e vi aiuta ad avere fiducia in voi stessi chiedere pagamenti .

Ideale per: I titolari di piccole aziende, le ditte individuali e tutti coloro che hanno bisogno di un modo semplice e veloce per generare fatture di base

2. Modello di ricevuta medica da Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss88.png Modello di ricevuta medica da Template.net /$$$img/

via Modello.net Il modello di Template.net Modello di ricevuta medica semplifica la fatturazione per le istituzioni sanitarie. Il modello mappa i dettagli del paziente e del ricovero in modo organizzato. Vi è uno spazio per mappare tutte le relazioni che devono essere addebitate e un riquadro per le condizioni chiave.

Nonostante sia un modello di ricevuta di base, è eccellente per le revisioni contabili e per l'ottimizzazione delle richieste di rimborso assicurativo. Lo strumento consente di aggiungere una riga o una colonna a dettagli quali prescrizioni o consulti precedenti per migliorare la tracciabilità del paziente.

Ideale per: Provider sanitari, dentisti o terapeuti in campo medico

3. Modello di ricevuta di ritorno da Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss89-1400x699.png Modello di ricevuta di ritorno da Template.net /$$$img/

via Modello.net Il Modello di ricevuta di ritorno è stato progettato per il monitoraggio di beni o servizi restituibili. Il modello comprende tutti gli elementi essenziali per un monitoraggio efficiente, tra cui le informazioni sul cliente, il prezzo unitario, le specifiche del rimborso e le copie del cliente e del negozio.

Lo spazio per le condizioni elenca i ritiri, le sostituzioni e i rimborsi. Dopo tutto, i resi sono un aspetto delicato delle transazioni aziendali. Modello.net permette di registrare ogni elemento per aiutare a far coincidere gli storni delle entrate senza problemi.

Ideale per: Negozi al dettaglio, negozi online e altre aziende che gestiscono i resi e la documentazione dei clienti

4. Modello di ricevuta per freelance da Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss90.png Modello di ricevuta per freelance da Template.net /$$$img/

via Modello.net Navigare nel panorama aziendale da soli? Il Modello di ricevuta per freelance è una soluzione pratica. Tra gli altri modelli di ricevute stampabili, questo mantiene anche gli elementi di fatturazione chiari e accattivanti, garantendo un layout professionale per tutti i client.

Il modello di ricevuta presenta una semplice tabella per i campi elemento, quantità e importo, per aiutare a elencare i servizi forniti. Le celle per il subtotale, il dovuto e il pagato, ricche di formule, evitano errori di calcolo.

Ideale per: Liberi professionisti, consulenti e appaltatori indipendenti

5. Modello di ricevuta di cassa di HubSpot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss91.png Modello di ricevuta di cassa di HubSpot /$$$img/

via HubSpot Avete bisogno di documentare le transazioni in contanti? HubSpot Modello di ricevuta di cassa registra ogni dettaglio e compensa perfettamente la mancanza di tracciabilità digitale. Il modello di ricevuta documenta le informazioni sul destinatario e sul pagatore, mappando anche l'indirizzo e i numeri di contatto.

HubSpot consente di registrare note aggiuntive per le particolarità, in particolare per i tagli multipli. È possibile visualizzare l'importo totale richiesto rispetto a quello pagato per aiutare a monitorare le quote.

Ideale per: venditori al mercato, piccole aziende e negozi fisici che effettuano transazioni in contanti

**Per saperne di più Scopri i 10 migliori modelli di contabilità generale gratuiti se volete un registro completo di tutte le vostre transazioni finanziarie.

Limiti dell'uso di Excel

I modelli di fattura di Microsoft Excel hanno diversi limiti, nonostante le funzionalità/funzione di formattazione e visualizzazione. Prima di adottare Excel, ecco alcuni limiti da considerare:

Problemi di scalabilità : Excel fatica a gestire grandi insiemi di dati, con il risultato di prestazioni lente e crash

: Excel fatica a gestire grandi insiemi di dati, con il risultato di prestazioni lente e crash Problemi di collaborazione : La collaborazione con più utenti contemporaneamente porta a problemi di controllo della versione e a incongruenze

: La collaborazione con più utenti contemporaneamente porta a problemi di controllo della versione e a incongruenze Automazioni limitate : Manca di funzionalità avanzate di automazione, come i trigger dei flussi di lavoro e l'integrazione con altri strumenti. Non è all'altezza di un software dedicato e limita l'efficienza delle attività ripetitive

: Manca di funzionalità avanzate di automazione, come i trigger dei flussi di lavoro e l'integrazione con altri strumenti. Non è all'altezza di un software dedicato e limita l'efficienza delle attività ripetitive Integrazione scarsa : Da fare non si integra bene al di fuori dell'ecosistema Microsoft, riducendo le funzioni, soprattutto nella gestione dei piani finanziari

: Da fare non si integra bene al di fuori dell'ecosistema Microsoft, riducendo le funzioni, soprattutto nella gestione dei piani finanziari Problemi di sicurezza : Si trova di fronte a problemi di protezione dei dati sensibili. La condivisione approfondita aumenta il rischio di accesso non autorizzato e di violazione dei dati

: Si trova di fronte a problemi di protezione dei dati sensibili. La condivisione approfondita aumenta il rischio di accesso non autorizzato e di violazione dei dati Prezzi elevati: le opzioni di prezzo di Microsoft non sono adatte a un team aziendale di piccole dimensioni

Modelli alternativi di ricevute Excel

Tenendo conto di questi limiti, la ricerca di alternative a Excel sembra una mossa intelligente, non è vero?

Anche se i modelli di ricevuta possono sembrare semplici, un project management efficace coinvolge diversi elementi del progetto. Per la creazione delle fatture, reportistica delle spese e monitoraggio dei pagamenti, ClickUp è un'opzione di gran lunga superiore a quella di Excel.

ClickUp offre numerosi modelli, widget API personalizzati e Soluzioni IA per l'account .

Confrontiamo ClickUp ed Excel per evidenziare le differenze chiave.

Funzionalità/funzione ClickUp Excel Disponibilità di modelli ✅🏆 Migliaia di modelli di ricevute precostituiti. Tutti facilmente personalizzabili ✅Ampio intervallo di modelli. L'estensione delle personalizzazioni richiede molto tempo Gestione e inserimento dati ✅🏆 Interfaccia user-friendly e campi di inserimento dati intuitivi con calcoli automatizzati. ✅ Interfaccia di facile utilizzo con voce manuale e creazione di formule. Tracciabilità e analisi delle spese ✅🏆Strumenti di analisi e monitoraggio dedicati come Obiettivi, Dashboard e Attività. ➖ Non ci sono strumenti di monitoraggio o visualizzazioni di base. L'analisi richiede integrazioni estese ✅🏆 Modifica in tempo reale e condivisibilità altamente specifica per una collaborazione senza soluzione di continuità ❌La condivisione e la collaborazione possono essere macchinose, con problemi di controllo delle versioni. Integrazioni ✅🏆 Viene fornito con oltre 1000 integrazioni. Viene inoltre fornito con software dedicati a finanza, commerciale e CRM. ➖ Integrazioni solo nell'ecosistema Microsoft. Le altre richiedono il trasferimento manuale dei dati. Accessibilità cloud ✅🏆Piattaforma basata su cloud per l'accesso in qualsiasi momento, ovunque e su qualsiasi dispositivo. Viene fornito con uno spazio di archiviazione cloud di base, ma l'installazione è in gran parte locale Automazioni ✅🏆 Offre un'automazione estesa, come attività ricorrenti e promemoria, e ha un'IA dedicata per report e riepiloghi istantanei. ➖ Automazioni limitate, che richiedono l'intervento manuale per le attività ripetitive. Scalabilità ✅🏆 È facilmente scalabile per soddisfare le crescenti esigenze e il volume delle ricevute. ❌Non è in grado di gestire grandi insiemi di dati e diventa ingombrante

Chiarito ciò, ecco alcuni modelli alternativi offerti da ClickUp per semplificare il monitoraggio e la gestione delle spese.

1. Modello di fattura di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss92.png Modello di fattura ClickUp Modello di ricevuta excel https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6193187&department=other&\_gl=1\*ya51e5\*\_gcl_au\*Njg0MjAzOTIuMTcyOTU3NDA3NS4xNjEyNjQyMzgwLjE3Mjk1NzQxMTAuMTcyOTU3NDE0MA.

Scarica questo modello /%cta/

Volete creare una fattura standardizzata in pochi secondi? Il Modello di fattura ClickUp è la soluzione ideale. Questo modello presenta una sezione chiara per i servizi e le informazioni di fatturazione.

Il modello di ricevuta include una sezione di condizioni per informare i clienti sulle vostre procedure. È possibile creare istantaneamente attività da qualsiasi contenuto della ricevuta per creare fatture personalizzate. Il ricco linguaggio markdown di ClickUp rende facile formattare il documento con banner e font chiari. Questo modello universale è ideale per le aziende di qualsiasi settore e dimensione.

Ideale per: Project management, titolari di aziende e team che necessitano di un sistema di fatturazione versatile

2. Modello di monitoraggio delle fatture ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss93.png Modello di ricevuta in excel per il monitoraggio delle fatture ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-180546809&department=finance-accounting&\_gl=1\*131l9gi\*\_gcl\au\*Njg0MjAzOTIuMTcyOTU3NDA3NS4xNjEyNjQyMzgwLjE3Mjk1NzQxMTAuMTcyOTU3NDE0MA.

Scarica questo modello /%cta/ Modello di monitoraggio delle fatture ClickUp è perfetto per ottimizzare il follower dei pagamenti con i vostri clienti. Dispone di otto campi personalizzati per aggiungere istantaneamente informazioni su contatti, fatture e pagamenti. Il modello di ricevuta consente di monitorare le fatture con stati chiari: non pagate, pagate e scadute.

Le soluzioni sono disponibili in sei visualizzazioni personalizzate, tra cui Calendario e Sequenza, per semplificare i follow-up e visualizzare i prossimi giorni di pagamento rispetto alle spese.

Ogni vista è personalizzabile per facilitare la visualizzazione. È possibile raggruppare le fatture per stato di pagamento o metodo/modalità di pagamento con un solo clic. ClickUp integra anche l'automazione dello stato delle attività e i flussi di lavoro di escalation per aiutare a gestire i piani d'azione in caso di problemi con le fatture o i pagamenti.

Ideale per: Teams, account e tutte le aziende che desiderano monitorare gli stati di fatturazione, i pagamenti e le fatture in ritardo

3. Modello di richiesta di preventivo ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss94.jpg Modello di richiesta di preventivo ClickUp Modello di ricevuta in excel https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6103088&department=sales-crm&\_gl=1\*1rach7r\*\_gcl\au\*Njg0MjAzOTIuMTcyOTU3NDA3NS4xNjEyNjQyMzgwLjE3Mjk1NzQxMTAuMTcyOTU3NDE0MA.

Scaricare questo modello /%cta/

Il Modello di richiesta di preventivo ClickUp è necessario per ordini di acquisto fornitori o provider di servizi. Il quadro comprende dettagli chiari sulla validità dei preventivi, sui team responsabili, sui riferimenti agli ordini di acquisto e altro ancora. Inoltre, incorpora il logo della vostra azienda per garantire l'autenticazione.

Il modello di ricevuta è facile da compilare e da condividere, per facilitare la modifica da parte di agenzie esterne. Il modello di preventivo presenta anche funzionalità/funzione di commento e sottopagine per gestire tutte le trattative senza disordine.

Il modello è dotato anche di una gestione integrata delle attività per il follow-up con i venditori.

Ideale per: Specialisti dell'approvvigionamento, project management e aziende che esternalizzano servizi

4. Fattura per contraente indipendente ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss95.png ClickUp Independent Contractor Fattura modello di ricevuta in excel https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6172524&department=other&\_gl=1\*1ijn4fh\*\_gcl\_au\*Njg0MjAzOTIuMTcyOTU3NDA3NS4xNjEyNjQyMzgwLjE3Mjk1NzQxMTAuMTcyOTU3NDE0MA.

Scaricare questo modello /%cta/

Offrire servizi ma non come dipendente a tempo pieno? Il Modello di fattura per contraente indipendente ClickUp garantisce una fatturazione organizzata e priva di confusione.

Elementi facili da elencare fatturazione del tempo e i costi totali con la tabella dei servizi del quadro. Questo è anche un modello di ricevuta di pagamento perfetto per registrare i costi dei materiali o delle consulenze.

Andate oltre le regole di base con le sezioni dedicate ai termini di pagamento chiari, alle clausole penali e ai metodi/modalità di pagamento preferiti. Utilizzate ClickUp AI per affinare la messaggistica e garantire l'accuratezza della fattura. Questo modello completo aiuta i vostri clienti a capire ed elaborare tutte le vostre fatture senza intoppi.

Ideale per: Freelance, consulenti e appaltatori che desiderano monitorare le ore e le spese fatturabili

5. Modello di fattura per il coaching di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss96.png Modello di fattura per il coaching ClickUp Modello di ricevuta in excel https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6148284&department=other&\_gl=1\*16fk83k\*\_gcl\au\*Njg0MjAzOTIuMTcyOTU3NDA3NS4xNjEyNjQyMzgwLjE3Mjk1NzQxMTAuMTcyOTU3NDE0MA.

Scarica questo modello /%cta/

Volete concentrarvi sulla crescita dei vostri mentee invece di preoccuparvi dei pagamenti? Il Modello di fattura per il coaching ClickUp è la scelta obbligata di ogni allenatore. Questo modello di ricevuta inizia con le informazioni sugli iscritti e i dettagli dell'allenatore. Poi consente di aggiungere i dettagli sui servizi e i relativi costi con una semplice tabella.

I colori tenui e il layout semplice ne facilitano la lettura e la revisione. I calcoli automatizzati consentono di mappare le imposte, gli eventuali sconti e il totale delle quote.

Oltre agli allenatori, la soluzione aiuta le accademie e le agenzie sportive a collegare i timesheet con i servizi dei loro allenatori.

Ideale per: Allenatori di vita, Allenatori aziendali e Consulenti

**Per saperne di più 10 Migliori software di tabella oraria per agenzie per potenziare il monitoraggio del tempo e la fatturazione oraria con più client e fornitori.

6. Modello di fattura per freelance ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss97.png Modello di fattura per freelance ClickUp Modello di ricevuta excel https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6171984&department=other&\_gl=1\*71xy18\*\_gcl\_au\*Njg0MjAzOTIuMTcyOTU3NDA3NS4xNjEyNjQyMzgwLjE3Mjk1NzQxMTAuMTcyOTU3NDE0MA.

Scaricare questo modello /%cta/

L'attività di freelance si basa su risultati concreti, quindi la fatturazione deve essere concisa. Il Modello di fattura per freelance ClickUp è la soluzione ideale per ottenere una fattura professionale con un tocco personale.

Questa fattura si apre con il logo dell'azienda, il numero della fattura, la data di scadenza e il saldo. Grazie a questa impostazione, i clienti possono pianificare ed elaborare facilmente i pagamenti.

Il modello di ricevuta comprende poi le informazioni sulla fatturazione per chiudere il cerchio di tutti i problemi di account. Questo modello di ClickUp permette anche di approfondire il saldo dovuto con una tabella che suddivide i costi , servizio e descrizione.

Ideale per: Scrittori, designer, sviluppatori e freelance alla ricerca di una soluzione di fatturazione integrata

**Per saperne di più 10 Modelli gratuiti per liberi professionisti per trovare soluzioni che semplifichino le vostre attività di routine come liberi professionisti.

7. Modello di fattura per la produzione video ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss98.png Modello di fattura per la produzione di video ClickUp Modello di ricevuta in excel https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6081328&department=creative-design&\_gl=1\*1ni1v7b\*\_gcl\_au\*Njg0MjAzOTIuMTcyOTU3NDA3NS4xNjEyNjQyMzgwLjE3Mjk1NzQxMTAuMTcyOTU3NDE0MA.

Scaricare questo modello /%cta/

Volete assicurarvi un compenso equo per il vostro lavoro di produzione video? Il Modello di fattura per la produzione video ClickUp è una soluzione affidabile. Inizia delineando i costi del progetto e le informazioni di fatturazione nella parte superiore.

Il modello di ricevuta include una tabella dettagliata per la suddivisione dei servizi e dei costi, in modo da rendere facilmente tracciabile ogni elemento del vostro lavoro. ClickUp vi permette di aggiungere il vostro logo e di personalizzare il tema colore per adattarlo al vostro branding.

La spiegazione dei vostri servizi sta diventando complessa? Il modello offre una funzionalità/funzione di sottopagine per approfondire ogni servizio o elemento.

Ideale per: Aziende di produzione video, registi e videografi freelance

Suggerimento: Condividete il vostro modello di ricevuta preferito con appaltatori e fornitori per standardizzare tutte le fatture ricevute e semplificare la verifica delle stesse.

Creare ricevute professionali impeccabili con ClickUp

Creare e mantenere le ricevute è fondamentale per un'efficace gestione delle spese e per la gestione dei profitti. I modelli di ricevuta migliorano drasticamente il processo di registrazione ed eliminano il lavoro richiesto per creare soluzioni da zero. Abbiamo raccolto cinque modelli gratis che aiutano a ottimizzare il processo di fatturazione.

Detto questo, per la gestione e il monitoraggio delle spese esistono strumenti migliori di Excel (o anche del suo cugino Fogli Google). A causa del limite di personalizzazione e dell'assenza di gestione delle attività, è inevitabile iniziare a cercare delle alternative.

È qui che ClickUp fa la differenza.

Grazie al monitoraggio, all'automazione e alla visualizzazione di qualità superiore, ClickUp semplifica istantaneamente il flusso di lavoro finanziario, dalla creazione delle ricevute al pagamento.

Volete creare ricevute professionali? Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso!