10 Migliori strumenti software per tabelle orarie di agenzia nel 2024

Il furto di tempo costa alla vostra agenzia tempo e produttività. Potreste ritrovarvi a pagare i dipendenti per ore di lavoro non prestate, per prestazioni inferiori alle aspettative o per opportunità perse.

È qui che l'agenzia software per tabelle orarie elimina questi problemi e monitora con precisione le ore di lavoro dei dipendenti per garantire che si paghi per quello che si ottiene.

Ma con così tanti strumenti di monitoraggio del tempo, quale scegliere? Questo post analizza i 10 migliori strumenti software di timesheet per agenzie nel 2024, completati dalle migliori funzionalità/funzioni, dai prezzi e dai clienti ideali di ciascuno strumento.

Si parte.

Cosa cercare in un software per tabelle orarie per agenzie?

Ogni strumento per la tabella oraria di un'agenzia è diverso. Se esistesse una piattaforma perfetta, dovrebbe offrire tutti i seguenti elementi:

Automazioni : Cercate l'automazione della fatturazione e del monitoraggio del tempo. L'automazione del monitoraggio del tempo è quando uno strumento inizia automaticamente a monitorare il tempo, sulla base di trigger (come l'apertura di un particolare file), mentre l'automazione della fatturazione tiene traccia e fattura le ore fatturabili per i progetti dei clienti

: Cercate l'automazione della fatturazione e del monitoraggio del tempo. L'automazione del monitoraggio del tempo è quando uno strumento inizia automaticamente a monitorare il tempo, sulla base di trigger (come l'apertura di un particolare file), mentre l'automazione della fatturazione tiene traccia e fattura le ore fatturabili per i progetti dei clienti Compatibilità e integrazione: Selezionate uno strumento che sia compatibile con gli strumenti esistenti e che si integri senza problemi con le altre applicazioni, come il software per le buste paga (come QuickBooks), le piattaforme di project management (come Asana o Trello) e gli strumenti di comunicazione (come Slack)

Selezionate uno strumento che sia compatibile con gli strumenti esistenti e che si integri senza problemi con le altre applicazioni, come il software per le buste paga (come QuickBooks), le piattaforme di project management (come Asana o Trello) e gli strumenti di comunicazione (come Slack) Personalizzazione Opzioni: Cercate un software di monitoraggio del tempo per agenzie che offra funzionalità/funzioni personalizzate per adattarsi ai casi d'uso unici della vostra agenzia, ad esempio modelli di tabelle orarie , autorizzazioni per gli utenti, promemoria e notifiche e personalizzazione dei temi

Cercate un software di monitoraggio del tempo per agenzie che offra funzionalità/funzioni personalizzate per adattarsi ai casi d'uso unici della vostra agenzia, ad esempio , autorizzazioni per gli utenti, promemoria e notifiche e personalizzazione dei temi Sistema di monitoraggio del tempo: Scegliete una soluzione che offra uno strumento di monitoraggio del tempo integrato, una semplice funzione di clock-in/clock-out, l'inserimento manuale delle ore, il monitoraggio GPS e il monitoraggio automatizzato in base alle attività

Scegliete una soluzione che offra uno strumento di monitoraggio del tempo integrato, una semplice funzione di clock-in/clock-out, l'inserimento manuale delle ore, il monitoraggio GPS e il monitoraggio automatizzato in base alle attività Accessibilità mobile: Un'app mobile aiuterà i membri dei team remoti e i dipendenti che lavorano sul campo a registrare facilmente le loro ore, visualizzare gli orari e inviare i fogli di presenza in movimento

Un'app mobile aiuterà i membri dei team remoti e i dipendenti che lavorano sul campo a registrare facilmente le loro ore, visualizzare gli orari e inviare i fogli di presenza in movimento Reportistica e analisi: Cercate funzionalità di reportistica avanzata come i tassi di completamento delle attività, il grafico Gantt e la redditività dei clienti per capire come il vostro team spende il tempo, le ore registrate e le tariffe orarie, e generare report dettagliati per monitorare i budget e ottimizzare la produttività

I 10 migliori software per tabelle orarie per agenzie da utilizzare nel 2024

1. ClickUp

ClickUp è un popolare software di project management basato su cloud con funzionalità di monitoraggio del tempo. È possibile monitorare il tempo trascorso su ogni attività in ore e minuti. È sufficiente attivare il timer sull'app mobile/desktop o utilizzare l'estensione per Chrome.

Monitoraggio del tempo in ClickUp con un'estensione gratuita per Chrome e panoramica dettagliata dell'allocazione del tempo

È inoltre possibile ottenere una stima del tempo, che consente di impostare obiettivi di gestione del tempo per il team. Quando si assegna un'attività, utilizzare questa funzionalità/funzione per aggiungere il tempo che il team dovrebbe dedicarvi.

ClickUp offre un'attività di reportistica, generando automaticamente rapporti sul tempo monitorato e sulle ore fatturabili, risparmiando la fatica della registrazione manuale e della gestione delle attività.

Non solo: ClickUp consente di organizzare il tempo monitorato con etichette, note e filtri. Queste funzionalità/funzione permettono di categorizzare e organizzare le voci in base al progetto, al client o al tipo di attività. È possibile modificare le voci quando si vuole o contrassegnare il tempo monitorato come fatturabile. Monitoraggio del tempo di ClickUp per i progetti offre anche diverse opzioni di visualizzazione. È possibile visualizzare il proprio Bacheca per la gestione del tempo di ClickUp nelle viste Gantt, Calendario, Sequenza e Carico di lavoro. Grazie all'intervallo e alla profondità delle funzionalità di project management, ClickUp è particolarmente adatto a freelance, solisti, aziende e team in crescita di tutte le dimensioni.

Monitorate visivamente le fasi del progetto con la Vista Gantt di ClickUp

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Visualizzate il tempo monitorato per giorno, settimana, mese o attività per analizzare la produttività

Collegate ClickUp a un'app dedicata al monitoraggio del tempo (come Toggl o Harvest) e importate le voci da più piattaforme

Confrontare la durata stimata con quella tracciata per comprendere la produttività del team nel suo complesso e nelle singole attività e migliorare la gestione delle risorse

Passare dal monitoraggio automatico del tempo a quello manuale ogni volta che lo si desidera

Limiti di ClickUp

Solo 100 MB di spazio di archiviazione nel piano Free

All'inizio può intimidire, perché ci sono molte funzioni con cui familiarizzare

Prezzi di ClickUp

Free per sempre

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Aziendale : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.400+ recensioni)

: 4.7/5 (9.400+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4.000+ recensioni)

2. Hubstaff

via Hubstaff Hubstaff è una suite di software per la gestione della forza lavoro che offre tre soluzioni: software per il monitoraggio del tempo, software per la produttività dei dipendenti e software per l'analisi della forza lavoro.

Lo strumento offre tabelle orarie online, versioni digitali di schede orarie cartacee o fogli Excel all'interno del software di monitoraggio del tempo. Questi fogli registrano con precisione le ore di entrata e uscita dei dipendenti e le ore fatturabili e non fatturabili. Tuttavia, questi fogli di presenza sono meno personalizzabili di quelli offerti da ClickUp.

Inoltre, è possibile ottenere reportistica basata sui dati del monitoraggio del tempo e generata automaticamente in base alle proprie preferenze (giornaliera, settimanale, bisettimanale, mensile o annuale). I rapporti raccolgono e rappresentano i dati rilevanti sotto forma di riepilogo/riassunto, compresi i grafici di facile lettura.

Non solo: Hubstaff offre anche l'approvazione delle tabelle orarie, che aggiunge sicurezza ai processi automatizzati. Prima che Hubstaff generi automaticamente le fatture o paghi i dipendenti per le loro ore fatturabili, le approvazioni consentono di esaminare i timesheet e di approvare o rifiutare il processo di fatturazione.

Hubstaff è adatto alle aziende (in particolare alle aziende di software) con team di medie e grandi dimensioni e più reparti. Questi team potranno beneficiare delle funzionalità di produttività, monitoraggio del budget, suite di analisi e monitoraggio del tempo.

Le migliori funzionalità/funzione di Hubstaff

Utilizzo del monitoraggio della geolocalizzazione per verificare la posizione dei dipendenti e gestire la forza lavoro remota in diversi fusi orari

Bloccare le voci di orario per evitare modifiche in ritardo

Effettuare screenshot occasionali dei dipendenti e monitorare il loro tempo di inattività

Valutare la produttività dei dipendenti e la redditività dei progetti con report dettagliati in tempo reale

Limiti di Hubstaff

Scarsa distribuzione e manutenzione da remoto

Non è possibile attivare o disattivare il timer di inattività

Da fare non c'è la possibilità di acquistare solo la suite per il monitoraggio del tempo

Prezzi di Hubstaff

Starter : $4,99 per postazione al mese

: $4,99 per postazione al mese Crescita : $7,50 per postazione al mese

: $7,50 per postazione al mese Teams : $10 per postazione al mese

: $10 per postazione al mese Azienda: $25 per postazione al mese

Valutazione e recensioni di Hubstaff

G2 : 4.3/5 (500+ recensioni)

: 4.3/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (1400+ recensioni)

3. Attivare/disattivare la traccia Toggl

via Attivazione/disattivare il monitoraggio di Toggl Toggl Track è un'applicazione dedicata a strumento di gestione del tempo che aiuta a monitorare il tempo trascorso su un'attività specifica fino al secondo.

Per le aziende di software e IT, Toggl Track consente agli utenti di inviare un report dettagliato di ogni ora fatturata. Mentre la maggior parte delle aziende è abituata a inviare fatture alla cieca senza descrizione dell'attività su base settimanale/mensile, questo software di monitoraggio del tempo tiene traccia dei budget e delle prestazioni dei progetti in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Toggl Track

Si integra con oltre 100 altri programmi di gestione estrumenti per la produttività dei dipendenti come Asana, Evernote, Gitlab e i calendari di Google e Outlook

Appuntate la durata o le valutazioni completate nella parte superiore dello schermo per una rapida consultazione o per trarre ispirazione

Monitoraggio dell'attività del browser o dell'app per analizzare il tempo trascorso durante il lavoro su un'attività

Limiti di attivare/disattivare Toggl Track

Non è possibile aggiungere dettagli alle attività per i client

Impossibilità di impostare timer per intervalli specifici, ad esempio cinque minuti

Prezzi di Toggl Track

Free Forever per sempre

Starter : $9 per utente al mese

: $9 per utente al mese Premium : $18 per utente al mese

: $18 per utente al mese Azienda: Prezzi personalizzati

Attivare/disattivare Toggl Valutazione e recensioni

G2 : 4.6/5 (1500+ recensioni)

: 4.6/5 (1500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2200+ recensioni)

4. Campeggio a tempo

via Campo di tempo TimeCamp è uno strumento di produttività che offre un monitoraggio del tempo manuale e automatico. Genera fogli di presenza, fogli di bilancio e fatture in base al tempo investito in un progetto.

TimeCamp offre anche un monitoraggio delle spese, che consente di conservare una copia di tutte le ricevute e di tenere traccia delle spese del progetto per fatturare con precisione ai client.

Tuttavia, le funzionalità/funzione di TimeCamp sono limitate. Non è possibile creare etichette, aggiungere note o classificare i tempi registrati. Pertanto, TimeCamp è una buona scelta per i piccoli team con esigenze di monitoraggio del tempo di base. Non scegliete questo app per la misurazione del tempo se avete più progetti da monitorare e dovete organizzare il tempo tracciato in base ad essi.

Funzionalità/funzione migliori di TimeCamp

Bloccate le voci dopo l'orario di lavoro e rivedete e approvate i fogli di presenza prima di pagare il vostro team

Impostazione di valutazioni regolabili in base alle persone o ai progetti e visualizzazione accurata dei costi e dei ricavi

Copiare le voci ricorrenti per evitare di perdere tempo con le voci manuali

Limiti di TimeCamp

Nessun strumento di pianificazione o di confronto delle attività

L'app mobile ha problemi di usabilità per i nuovi utenti

Prezzi di TimeCamp

Free Forever per sempre

Starter : $3,99 per utente al mese

: $3,99 per utente al mese Premium : $6,99 per utente al mese

: $6,99 per utente al mese Ultimate: $10,99 per utente al mese

Valutazione e recensioni di TimeCamp

G2 : 4.7/5 (150+ recensioni)

: 4.7/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (550+ recensioni)

5. Everhour

via Everhour Everhour è uno strumento per piccoli team che aiuta a gestire il tempo, a generare fatture e conti accurati, a monitorare le spese, a gestire del team e a compilare report sulla produttività.

L'aspetto negativo? Non è possibile creare e personalizzare le tabelle orarie o colorare il dashboard a piacimento. Questo rende difficile l'organizzazione dei registri e delle attività del team, per cui Everhour è adatto solo ai freelance o a un piccolo team di due o tre persone.

Le migliori funzionalità/funzioni di Everhour

Creazione di profili di client e individuazione di input non fatturati all'interno degli strumenti di project management

Il monitoraggio dei turni semplifica il processo di creazione e gestione degli orari per il vostro team

Limiti di Everhour

Il tempo viene arrotondato e non salvato con precisione

Le reportistiche non hanno un design ottimale

Prezzi di Everhour

Free Forever per sempre

Teams: $$$a per postazione al mese con un minimo di cinque postazioni

Valutazioni e recensioni di Everhour

G2 : 4.7/5 (150+ recensioni)

: 4.7/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (400+ recensioni)

6. Harvest

via Harvest Harvest tiene traccia del costo del vostro tempo invece di monitorare ore e minuti con un semplice timer. È possibile visualizzare il tempo tracciato tramite grafici e reportistica e analizzare i costi interni del tempo, i tassi di avanzamento e altre metriche essenziali calcolate dall'app.

L'app consente anche di generare e inviare automaticamente le fatture ai client, il che rappresenta un risparmio di tempo per i solisti e i freelance. Dato che Harvest si concentra sul monitoraggio delle spese, è più adatta per le aziende basate sui servizi.

Le migliori funzionalità/funzione di Harvest

Aggiunta di membri del team e della loro capacità (ore di lavoro massime) e monitoraggio di chi lavora poco e chi lavora troppo

Generazione automatica di fatture per le ore fatturabili e invio automatico ai client

Trasforma i dati del timesheet in report visivi e crea report personalizzabili per monitorare le ore fatturabili

Limiti di Harvest

Le funzionalità API e di integrazione sono difficili da impostare

Nessun monitoraggio del tempo offline

Non esegue la reportistica sulle ore approvate e su quelle non approvate

Prezzi di Harvest

Free Forever per sempre

Harvest Pro: $12 per postazione al mese

Valutazione e recensioni di Harvest

G2 : 4.3/5 (800 recensioni)

: 4.3/5 (800 recensioni) Capterra: 4.6/5 (550+ recensioni)

7. Produttivo

via Produttività.io Productive è uno strumento di gestione della produttività che aiuta i team di piccole e medie dimensioni a massimizzare i loro risultati. Offre dashboard personalizzabili e pannelli modificabili per visualizzare i dati finanziari, i profitti dei progetti, il flusso dei progetti e la produttività del team. Offre anche un portale per i clienti che mantiene la trasparenza con il cliente, condividendo gli aggiornamenti del progetto quando necessario.

Productive offre un timer desktop che inizia il monitoraggio non appena si inizia a lavorare. È anche possibile monitorare del tempo all'interno delle singole attività. Se avete programmato riunioni o attività, Productive esegue il monitoraggio del tempo in modo automatico, senza bisogno di input da parte vostra.

Productive è adatto alle agenzie creative e ai piccoli team in settori come il marketing digitale, la consulenza e lo sviluppo di software, dove è necessario collaborare con i client durante le fasi di ideazione e implementazione e contemporaneamente monitorare le ore fatturabili dei dipendenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Productive

Utilizzate funzionalità avanzate per il monitoraggio del tempo, tra cui il registro di lavoro giornaliero, i fogli di presenza settimanali, il timer da tavolo e l'automazione del monitoraggio con prenotazioni di tempo programmate

Visualizzazione dei tempi di lavoro e di riposo di tutti i collaboratori in un'unica posizione e approvazione delle richieste di ferie all'interno di Productive

Generazione automatica della fattura solo per le ore fatturabili

Limiti della produttività

La navigazione non è logica e intuitiva

Funzionalità/funzione limitate per lo strumento documento (assenza di sottotitoli, tabella dei contenuti o collegamenti pubblici di condivisione)

Mancanza di contenuti di formazione o di onboarding per aiutare gli utenti a sfruttare al meglio la loro sottoscrizione

Produttività dei prezzi

Essenziale : $9 al mese

: $9 al mese Professionale : $24 al mese

: $24 al mese Ultimo : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazione e recensioni della produttività

G2 : 4.7/5 (40+ recensioni)

: 4.7/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (80+ recensioni)

8. Tempo di salvataggio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/05kxQQcgdm0OyjOxoAWJYbq-11.fit\_lim.size\_1050x.png Dashboard di RescueTime /$$$img/

via Tempo di salvataggio RescueTime è uno strumento di monitoraggio del tempo ideale per l'uso individuale. L'app consente di monitorare le ore di lavoro attivando automaticamente il timer non appena si inizia a lavorare. Rileva anche quando si va offline e chiede immediatamente le ore di lavoro offline non appena si torna.

Un'altra grande funzionalità/funzione di RescueTime è la capacità di bloccare app e siti web che distraggono. Questa funzionalità/funzione è utile per i professionisti che lavorano da casa o per chi ha problemi di concentrazione.

RescueTime offre anche spazi di co-working virtuale per i freelance, in modo che non si sentano soli.

Le migliori funzionalità/funzione di RescueTime

Blocca i siti web e le app che vi rubano il tempo

Generazione di reportistica approfondita su come impiegate il vostro tempo, in modo da diventare più disciplinati

Raccomandazioni sugli obiettivi per una migliore produttività

Limiti di RescueTime

Raccoglie e archivia i dati sui propri server, sollevando problemi di privacy

È difficile monitorare il tempo offline

Aggiornamenti lenti

Prezzi di RescueTime

RescueTime Lite : Free Forever per sempre

: Free Forever per sempre RescueTime: 12 dollari al mese

Valutazione e recensioni di RescueTime

G2 : 4.1/5 (90 recensioni)

: 4.1/5 (90 recensioni) Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

9. AlveareDesk

via HiveDesk HiveDesk è uno strumento di monitoraggio del tempo per le aziende. Le aziende utilizzano questa app per massimizzare la produttività dei dipendenti monitorando da vicino il modo in cui questi impiegano il loro tempo per ogni attività. L'app consente di monitorare la posizione dei dipendenti, la durata delle pause, il tempo trascorso per progetto e client e l'attività della tastiera e del mouse.

A prima vista, questo software di tabella oraria per agenzie potrebbe sembrare troppo invasivo per i dipendenti. Ma HiveDesk garantisce che il monitoraggio del tempo è conforme alle leggi sul lavoro, il che significa che non ci saranno problemi di privacy.

Le migliori funzionalità/funzione di HiveDesk

Traccia la posizione, l'ora e l'attività dei dipendenti con screenshot e GPS per un monitoraggio preciso del tempo

Controllo di più viste Bacheca, tra cui calendario, pannello kanban, elenco e timeline del progetto

Generazione di tabelle orarie accurate

Gestire le ore del team attraverso l'impostazione delle impostazioni, l'assegnazione dei turni e delle ore di lavoro, il monitoraggio delle ferie, degli straordinari e delle assenze dei dipendenti

Limiti di HiveDesk

I dipendenti non possono effettuare il check-in tramite app mobile

Assenza di assistenza dal vivo o di un numero di supporto clienti

Generazione di reportistica lenta

Prezzi di HiveDesk

$$$a per utente al mese con un minimo di tre utenti

Valutazione e recensioni di HiveDesk

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

10. MolteRichieste

via MolteRichieste ManyRequests è una piattaforma di gestione dei clienti che offre moduli e fatturazione (inclusi strumenti di fatturazione e di onboarding dei clienti) e un back-office (incluse funzionalità/funzioni relative alle richieste dei clienti, un portale per i clienti e strumenti di gestione dei clienti).

Lo strumento di monitoraggio del tempo di ManyRequest fa parte della suite di back-office e include la generazione di report, la possibilità di dedurre le ore dai piani dei clienti e l'analisi delle prestazioni del team.

L'app si adatta meglio alle agenzie creative e di web design che richiedono il coinvolgimento dei client. Tuttavia, potrebbe non essere la scelta migliore per il monitoraggio del tempo del team interno e la gestione della produttività per migliorare il project management.

Le migliori funzionalità/funzione di ManyRequests

Creare un portale personalizzato per i clienti e dare loro il benvenuto in modo personalizzato

Ottenere una panoramica chiara di chi sta lavorando su quale progetto e dello stato di ogni progetto per monitorare lo stato di avanzamento

Applicare regole di condizione per assegnare automaticamente nuovi progetti a membri del team pertinenti/specifici

Limiti di ManyRequests

Il prezzo di partenza è molto più alto rispetto alle altre opzioni presenti nell'elenco

Molte integrazioni (come Mailchimp e ActiveCampaign) sono ancora in fase di sviluppo

Prezzi di ManyRequests

Partenza : $99 al mese-due postazioni

: $99 al mese-due postazioni Core : $149 al mese-cinque postazioni

: $149 al mese-cinque postazioni Pro : $399 al mese-10 postazioni

: $399 al mese-10 postazioni Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazione e recensioni di ManyRequests

G2 : Non abbastanza recensioni

: Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

Ottenere più del monitoraggio del tempo con ClickUp

Il software di monitoraggio del tempo è il miglior investimento per qualsiasi azienda o settore che registra il tempo e paga i dipendenti in base alle ore di lavoro totali.

ClickUp è uno strumento completo di project management che vi aiuta a tenere traccia delle ore fatturabili e a generare report sulla produttività del team. Offre molto di più del semplice monitoraggio del tempo.

Con ClickUp, sarete in grado di:

Registrare il tempo da desktop, cellulare o browser web

Collegare il tempo monitorato alle attività di ClickUp

Aggiungere o cancellare voci di tempo manualmente

Aggiungere note, etichette, filtri e tempo fatturabile alle voci

Da fare all'interno di un'unica piattaforma, ClickUp è il software di monitoraggio del tempo più adatto alla vostra azienda. Iscrivetevi gratis a ClickUp e portate il monitoraggio del tempo e la gestione della produttività a un livello superiore.