13 Migliori software di comunicazione cloud per il 2025

La vita aziendale si muove a un ritmo incredibilmente veloce, sia che si passi da un team di 1 a 10, 100 o 1000 persone. Negli ultimi dieci anni, ho visto le piattaforme di comunicazione cloud evolversi per soddisfare le richieste di crescita dei team e di aumento dei carichi di lavoro, rendendo più facile la gestione di entrambi.

Ma con così tante opzioni disponibili oggi, come si può individuare la soluzione giusta per la propria azienda? Ciascuna offre funzionalità/funzione e vantaggi diversi, ma non tutte si allineano con i flussi di lavoro del team o con le esigenze del cliente strategie di comunicazione .

Dopo aver testato numerose piattaforme, ho ristretto il campo a 13 opzioni versatili che soddisfano un intervallo di esigenze aziendali. Scopriamole per aiutarvi a trovare la soluzione perfetta.

Cosa cercare in un software di comunicazione cloud?

Non si vuole investire in qualcosa che si limiti a sostituire l'hardware in sede. Dovete scegliere una piattaforma che fornisca un servizio completo di gestione del team funzionalità/funzione, aumenta la collaborazione e migliora l'efficienza operativa.

Ecco le funzionalità/funzione chiave a cui dare priorità quando si valutano le opzioni:

Chat: Scegliete uno strumento con funzioni di chat integrate per centralizzare le comunicazioni del team, mantenendo messaggi, file e aggiornamenti organizzati in un unico luogo

Scegliete uno strumento con funzioni di chat integrate per centralizzare le comunicazioni del team, mantenendo messaggi, file e aggiornamenti organizzati in un unico luogo $$$a: Scegliete una piattaforma che consenta una rapida condivisione dei file all'interno del team e all'esterno con gli stakeholder, assicurando che i file vengano condivisi in un unico luogocomunicazione collaborativa Integrazione con il CRM: Selezionate uno strumento che si integri perfettamente con il vostro CRM, per semplificare la comunicazione con i client e migliorare l'efficienza riducendo la necessità di passare da uno strumento all'altro

Scegliete una piattaforma che consenta una rapida condivisione dei file all'interno del team e all'esterno con gli stakeholder, assicurando che i file vengano condivisi in un unico luogocomunicazione collaborativa $$$a con registrazione: Scegliete una piattaforma che vi permetta di registrare e archiviare le chiamate, assicurando che le conversazioni e le decisioni importanti siano documentate e accessibili per riferimenti futuri

Scegliete una piattaforma che vi permetta di registrare e archiviare le chiamate, assicurando che le conversazioni e le decisioni importanti siano documentate e accessibili per riferimenti futuri Cronologia delle modifiche e marcature temporali: Lo strumento scelto deve offrire cronologie di modifica e marcature temporali trasparenti, consentendo al team di monitorare le modifiche, seguire le sequenze di attività e rispettare le scadenze con responsabilità

Lo strumento scelto deve offrire cronologie di modifica e marcature temporali trasparenti, consentendo al team di monitorare le modifiche, seguire le sequenze di attività e rispettare le scadenze con responsabilità Dashboard condivise e gestione delle attività: Selezionate una soluzione con dashboard condivise che consentano l'assegnazione delle attività, il monitoraggio del tempo in tempo reale e un facile accesso ai documenti critici per tutti i membri del team

13 Migliori software di comunicazione cloud

1. ClickUp (il migliore per le comunicazioni unificate)

Se siete alla ricerca di uno strumento di comunicazione cloud che unisca facilmente collaborazione, gestione delle attività e feedback in tempo reale, ClickUp si distingue come una delle piattaforme più dinamiche disponibili - e lasciate che vi spieghi perché in dettaglio.

Uno degli aspetti che aggiungo ai preferiti di ClickUp è il suo Rilevazione della collaborazione funzionalità/funzione. Sia che stiate redigendo un'attività, aggiungendo commenti o lavorando alla documentazione, saprete sempre quando qualcun altro sta digitando o visualizzando la stessa attività.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Collaboration-Detection.gif Rilevamento della collaborazione ClickUp /$$$img/

Eliminate gli errori di comunicazione con la funzionalità di rilevamento della collaborazione di ClickUp

Questo rende il lavoro di squadra un gioco da ragazzi, soprattutto quando più membri del team sono coinvolti in un progetto in rapida evoluzione.

Con Lavagne online ClickUp le sessioni di brainstorming diventano più dinamiche perché il team collabora in tempo reale su una tela digitale condivisa. L'ho usato per mappare flussi di lavoro agili, sessioni di strategia e anche per semplici brainstorming di idee.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-320-1400x935.png ClickUp Lavagna online /$$$img/

Trasformate subito le idee in azioni con le lavagne online ClickUp

È possibile creare attività collegate direttamente dalla lavagna online, collegandole a file, compiti o documenti pertinenti. Inoltre, l'interfaccia di trascinamento di questa software di collaborazione visiva consente di collegare facilmente le idee, creando connessioni tra i concetti in pochi secondi. ClickUp Chattare è un'app che unisce chattare e lavorare.

Riunendo le discussioni e le attività in un'unica piattaforma, garantisce che tutto ciò che serve per comunicare e collaborare sia perfettamente integrato. Questo porta a una migliore produttività, a una comunicazione più chiara e a un flusso di lavoro più mirato, il tutto senza dover passare da un'app all'altra.

È possibile trasformare i messaggi in attività con un solo clic e mantenere il contesto collegando automaticamente documenti, chat e attività correlate. Inoltre, è dotato della potenza dell'IA per potenziare la comunicazione.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-81.png ClickUp Chattare Visualizza /$$$img/

Usufruite di una produttività senza precedenti con ClickUp Chat

Invece di lunghi thread di email o messaggi persi, in ClickUp tutto è collegato: annunci, aggiornamenti e follower.

Se volete personalizzare il modo in cui visualizzate le attività e i progetti sulla piattaforma, allora Visualizzazioni di ClickUp supererà le vostre aspettative.

Passo dalle viste Elenco, Bacheca e Calendario a seconda della fase del progetto, e ognuna serve perfettamente allo scopo. Organizzare le attività per priorità, date di scadenza o tag personalizzati non è mai stato così facile, grazie alle oltre 15 visualizzazioni personalizzabili di ClickUp.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Calendar-view-simplified.png ClickUp 3.0 Visualizzazione semplificata del calendario /$$$img/

Visualizzate il vostro lavoro a modo vostro con ClickUp Views

Inoltre, lo spazio di archiviazione non è più un problema con Le integrazioni dello spazio di archiviazione cloud di ClickUp con servizi come Google Drive, Dropbox, Box e OneDrive. In questo modo è possibile allegare facilmente i file alle attività.

Se lavoro in viaggio o collaboro con i client, posso inserire file importanti da più account, mantenendo tutto centralizzato all'interno della piattaforma.

E quando la chiarezza è essenziale, non c'è niente di meglio di ClickUp Clip . Invece di lasciare lunghi thread di commenti, posso registrare rapidamente la mia schermata, spiegare le mie idee e condividerle all'istante. Posso dare un feedback o mostrare a un compagno di squadra come navigare in una funzionalità/funzione specifica.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Clip-by-ClickUp-.gif Condividete le registrazioni dello schermo per trasmettere con precisione il vostro messaggio senza dover ricorrere a una catena di email o a una riunione di persona con Clip di ClickUp /$$$img/

Garantite una comunicazione video veloce e chiara con Clip di ClickUp

Adoro il modo in cui ClickUp Clip rende la comunicazione cristallina.

Migliori funzionalità/funzione

Creare Documenti ClickUp , wiki e basi di conoscenza con pagine annidate, opzioni di stile e modelli

Controllo automatico dell'ortografia nei documenti e nelle attività, senza l'ausilio di plugin o estensioni, grazie all'uso di ClickUp Brain Rimanete allineati con la Sequenza automatica e il monitoraggio dello stato, assicurandovi che tutti siano sulla stessa pagina con ClickUp Obiettivi Semplificate i lavori richiesti per la comunicazione conmodelli di piani di comunicazione pronti per l'uso pronti per vari casi d'uso

Sfruttare le solide funzionalità/funzione della piattaforma, tra cui la crittografia SSL a 256 bit, la sicurezza dei data center fisici e l'autenticazione a due fattori

Limiti di ClickUp

Abituarsi a ClickUp può richiedere un po' di tempo, dato che le funzionalità/funzione da esplorare sono molte

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 per persona al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

2. Area di lavoro Google (la migliore per una suite completa di strumenti di comunicazione)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Google-Workspace.png Software di comunicazione dell'area di lavoro di Google, cloud /$$$img/

via Spazio Google L'area di lavoro di Google combina strumenti di comunicazione e produttività in un'unica piattaforma ed è progettata per supportare team remoti e in ufficio, sia per la gestione di piccole attività che di grandi progetti.

Le migliori funzionalità dell'area di lavoro di Google

Accesso a strumenti di comunicazione cloud essenziali come Gmail, Google Chattare e Google Meet insieme ad app di collaborazione come Documenti Google, Fogli Google e Drive, il tutto in un'unica sottoscrizione

Aggiungere facilmente nuovi utenti, gestire le autorizzazioni e condividere documenti in modo sicuro, senza compromettere la sicurezza

Rimanete in connessione con il vostro team ovunque vi troviate grazie alle app mobili per tutti gli strumenti dell'area di lavoro; collaborate anche in movimento

Limiti dell'area di lavoro di Google

Per poter fare quasi tutto il lavoro nell'area di lavoro di Google, è necessario fare molto affidamento sulla connessione a Internet

Fogli, Documenti e Slides di Google mancano di alcune importanti funzionalità/funzioni degli strumenti Microsoft come Word, Excel e PowerPoint

Prezzi dell'area di lavoro di Google

Free Forever

Business Starter: $7,20/mese per utente

$7,20/mese per utente Business Standard: $14,40/mese per utente

$14,40/mese per utente Business Plus: $21,60/mese per utente

$21,60/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Aree di lavoro di Google: valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (oltre 42.500 recensioni)

4,6/5 (oltre 42.500 recensioni) Capterra: 4,7/5 (16.000+ recensioni)

3. Zoom Workplace (il migliore per le videoconferenze e la collaborazione)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Zoom-Workplace.png Zoom Workplace Dashboard Software di comunicazione cloud /$$$img/

via Zoom Se le videochiamate sono importanti per i lavori richiesti dal team, Zoom Workplace è uno strumento di videoconferenza indispensabile. Rende le discussioni coinvolgenti grazie a funzionalità/funzione come le sale riunioni, le lavagne dal vivo e i controlli sicuri delle riunioni sulla piattaforma. È perfetto per ospitare webinar di grandi dimensioni e piccole riunioni di team.

Le migliori funzionalità di Zoom Workplace

Collegatevi con i membri del vostro team per chiamate audio con Zoom phone

Programmare riunioni e aggiungerle aapp di calendario in condivisione dall'interno della piattaforma

Mantenete in sicurezza le vostre sale riunioni, poiché Zoom offre ai provider la possibilità di controllare chi si unisce e quando, di consentire l'accesso alla riunione e di spostare facilmente i membri nelle sale di pausa

Limiti di Zoom Workplace

Zoom non offre la migliore qualità video, quindi la risoluzione 4K potrebbe non essere raggiungibile

Gli aggiornamenti sono automatici e a volte è necessario attendere che finiscano prima di partecipare a una riunione importante

Prezzi di Zoom Workplace

**Free Forever

Pro: $14,99/mese per utente

$14,99/mese per utente Business: $21,99/mese per utente

Zoom Workplace valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (55.000+ recensioni)

4.5/5 (55.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (13.900+ recensioni)

4. Twilio (la migliore per le soluzioni di comunicazione cloud personalizzabili)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Twilio-1400x584.png Twilio Dashboard Software di comunicazione cloud /$$$img/

via Twilio Twilio si distingue come piattaforma di comunicazione flessibile, offrendo un modello di prezzo pay-as-you-go che consente alle aziende di pagare solo per le funzionalità/funzione utilizzate.

Che si tratti di personalizzare il viaggio dei clienti o di automatizzare le attività di comunicazione chiave, Twilio offre gli strumenti per creare sistemi di comunicazione cloud personalizzati senza essere vincolati a contratti a lungo termine.

Le migliori funzionalità/funzione di Twilio

Utilizzate la funzionalità di ricerca per assicurarvi che le chiamate provengano da fonti verificate

Sfruttare la piattaforma dinamica dei dati dei clienti per creare esperienze personalizzate basate su dati in tempo reale

Risparmiare tempo grazie all'automazione di attività come la registrazione delle chiamate, la trascrizione e le notifiche

Limiti di Twilio

È più adatto a persone esperte di tecnologia

L'integrazione dell'interfaccia utente è complessa e non facile da comprendere

Prezzi di Twilio

Free Forever

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Twilio

G2: 4.2/5 (470+ recensioni)

4.2/5 (470+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (450+ recensioni)

5. Vonage (la migliore per le comunicazioni di livello aziendale)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Vonage-1400x764.png Software di comunicazione cloud Vonage Dashboard /$$$img/

via Vonage Vonage è una potente suite per le comunicazioni aziendali che offre una serie di API per voce, video, messaggi e altro ancora. Che si tratti di una piccola azienda o della gestione di un'impresa globale, apprezzerete il fatto che la sua interfaccia intuitiva consente una facile personalizzazione.

È inoltre possibile integrare il desktop e l'app mobile di Vonaged con software leader come Salesforce, Slack e G Suite.

Le migliori funzionalità/funzioni di Vonage

Affidabilità di uptime di livello aziendale per le vostre comunicazioni

Monitoraggio e analisi della crescita grazie alla funzionalità "Report", che fornisce vari grafici e tabelle di approfondimento

Sfruttate le funzionalità di mobilità di Vonage per instradare le chiamate e collaborare con i team, indipendentemente da dove si trovino

Limiti di Vonage

L'interfaccia utente può essere un po' complessa per chi non ha dimestichezza con le piattaforme basate su API

Alcuni utenti hanno segnalato problemi di qualità delle chiamate, in particolare nelle aree con scarsa copertura di rete

Prezzi di Vonage

**Free Forever

Unified Communications Basic: $13,99/mese per linea

$13,99/mese per linea Unified Communications Basic: $20,99/mese per linea

$20,99/mese per linea Comunicazioni unificate di base: $27,99/mese per linea

$27,99/mese per linea Piani per Contact Center: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Vonage

G2: 4.3/5 (460+ recensioni)

4.3/5 (460+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (oltre 300 recensioni)

6. Telnyx (il migliore per la comunicazione di alta qualità e l'affidabilità)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Telnyx-1400x1046.png Software di comunicazione cloud Telnyx Dashboard /$$$img/

via Telnyx Telnyx è nota per il suo provider di servizi di comunicazione di alto livello, tra cui voce, messaggi e trasmissione dati su reti IP private. Con la sua attenzione alla fornitura di un servizio costante e affidabile, Telnyx è un'ottima opzione per le aziende che hanno bisogno di rimanere in contatto con i clienti in tutto il mondo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con tempi di inattività minimi.

Le migliori funzionalità/funzione di Telnyx

Pagate solo per ciò che utilizzate con il modello di prezzo flessibile di Telnyx

Personalizzazione delle interazioni con i clienti grazie alle interazioni basate sull'IA

Monitoraggio in tempo reale dell'analisi delle chiamate e dei messaggi per un migliore processo decisionale

Limiti di Telnyx

La configurazione può essere complicata, soprattutto per gli utenti non tecnici

Limitato supporto clienti per i piani più piccoli

Prezzi di Telnyx

**Prezzi variabili in base all'utilizzo

Prezzi basati sul volume: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Telnyx

G2: 4.7/5 (410+ recensioni)

4.7/5 (410+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (110+ recensioni)

7. Suite Webex (la migliore per videoconferenze sicure e affidabili)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Webex-Suite-2-1400x788.png Webex Suite Dashboard Software di comunicazione cloud /$$$img/

via Suite Webex Tra tutte le strumenti di collaborazione nel cloud sul mercato, Webex Suite si distingue per le sue funzionalità/funzione di sicurezza avanzate e per le integrazioni con vari strumenti aziendali. Offre l'affidabilità necessaria ai team remoti e alle grandi aziende. Ho apprezzato particolarmente la facilità con cui è stato possibile ospitare videochiamate e audio ad alta definizione utilizzando Webex Suite.

Le migliori funzionalità/funzione di Webex Suite

Sicurezza delle riunioni con la crittografia end-to-end

Utilizzo di funzionalità/funzione come la cancellazione del rumore e la trascrizione automatica per migliorare la qualità delle riunioni

Streaming delle riunioni direttamente su piattaforme come Facebook o YouTube, per raggiungere più facilmente un pubblico più ampio

Limiti di Webex Suite

I prezzi dei piani avanzati sono elevati rispetto alla concorrenza

L'interfaccia può sembrare obsoleta per alcuni utenti

Prezzi di Webex Suite

**Gratis

Riunione: $14,50/mese per utente

$14,50/mese per utente Suite: $25/mese per utente

$25/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Webex Suite

G2: 4,2/5 (18.200+ recensioni)

4,2/5 (18.200+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (oltre 7.300 recensioni)

8. Wrike (il migliore per il project management e la comunicazione)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Wrike-Team-Dashboard-1400x1018.png Wrike Team Dashboard Software di comunicazione cloud /$$$img/

via Wrike Wrike è un versatile strumento di project management basato su cloud che combina la gestione delle attività con funzionalità di comunicazione. È una buona scelta per i team che desiderano collaborare in modo efficiente e al tempo stesso tenere sotto controllo attività e scadenze.

Ciò che mi è piaciuto di più di questo strumento è la sua interfaccia facile da usare. Si integra anche con altre soluzioni come l'area di lavoro di Google e Slack, aiutandovi a riunirvi con le vostre esigenze obiettivi di comunicazione efficacemente.

Le migliori funzionalità/funzione di Wrike

Condivisione di file e aggiornamenti in tempo reale per un migliore coordinamento del team

Definizione delle priorità delle attività per un lavoro da remoto e una collaborazione senza problemi, soprattutto quando le scadenze sono strette

Monitoraggio dello stato giornaliero con visualizzazioni di dashboard personalizzabili, per avere il pieno controllo sulla visualizzazione dei progetti

Limiti di Wrike

Le funzionalità/funzione avanzate sono disponibili solo con i piani di livello superiore

Gli aggiornamenti delle attività non vengono condivisi quando si riassegnano le attività a un altro membro del team

Prezzi di Wrike

Free: $0/mese per utente

$0/mese per utente Team: $9,80/mese per utente

$9,80/mese per utente Business: $24,80/mese per utente

$24,80/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Pinnacle: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Wrike

G2: 4,2/5 (3.700+ recensioni)

4,2/5 (3.700+ recensioni) Capterra: 4,3/5 (2.600+ recensioni)

9. Ringover (Miglior sistema di comunicazione e telefonia cloud)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Ringover.png Software di comunicazione cloud Ringover Dashboard /$$$img/

via Ringover Ringover è un sistema telefonico basato su cloud che offre servizi VoIP su misura per le aziende. Se le vendite e il supporto clienti sono una parte molto importante delle vostre attività, Ringover può aiutarvi a snellire i flussi di lavoro e a migliorare l'efficienza dei vostri team.

Le migliori funzionalità/funzione di Ringover

Chiamate illimitate verso oltre 90 destinazioni, per mantenere il flusso della comunicazione oltre i confini nazionali

Monitoraggio delle prestazioni con analisi dettagliate delle chiamate e funzionalità di reportistica

Registrazione delle chiamate e trascrizione dei messaggi vocali per un facile follower

Limiti del ringover

Le opzioni di personalizzazione per le aziende più piccole sono limitate

Talvolta, gli utenti hanno notato un ritardo nelle chiamate vocali

Prezzi di Ringover

Smart: $29/mese per utente

$29/mese per utente Business: $54/mese per utente

$54/mese per utente Avanzato: $64/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Ringover

G2: 4.6/5 (130+ recensioni)

4.6/5 (130+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (470+ recensioni)

10. Runrun.it (Il migliore per la gestione delle attività e la comunicazione)

via Avaya Avaya è un nome noto nel campo della comunicazione aziendale basata sulla tecnologia cloud.

Se la vostra azienda ha bisogno di una potente piattaforma di comunicazione cloud per voce, video, messaggistica e collaborazione tra team, vale la pena di prendere in considerazione Avaya, specialmente se lavorate con team interfunzionali o gestire flussi di lavoro complessi.

Le migliori funzionalità/funzione di Avaya

Utilizzate Avaya come telefono fisico o come piattaforma digitale su desktop

Proteggete i vostri dati sensibili con funzionalità/funzione di sicurezza di livello aziendale

Impostazione delle registrazioni della segreteria telefonica e invio di fax direttamente dal computer, integrandosi con strumenti come Salesforce e Teams

Limiti di Avaya

Il software è incoerente, si blocca spesso e richiede agli utenti di disconnettersi e riavviare

Il supporto è inaffidabile: gli utenti vengono spesso passati da un agente all'altro che sembra non avere familiarità con il sistema

Prezzi Avaya

Contattare il settore commerciale per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni su Avaya

G2: 4.1/5 (170+ recensioni)

4.1/5 (170+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (80+ recensioni)

12. Connecteam (il migliore per la gestione del team di lavoro remoto e mobile)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Connecteam.png Dashboard di Connecteam /$$$img/

via Connecteam Per le aziende che operano in settori come la produzione, la logistica e altri in cui la maggior parte dei ruoli va oltre il tradizionale lavoro d'ufficio, il software di comunicazione cloud deve soddisfare le esigenze uniche di questi lavoratori. È qui che Connecteam brilla.

Costruito specificamente per i team che non lavorano alla scrivania e in mobilità, fornisce gli strumenti di cui l'azienda ha bisogno per mantenere tutti in connessione e sincronizzazione, indipendentemente dal luogo in cui si svolge il lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Connecteam

Semplificare la gestione dei turni, l'assegnazione delle attrezzature, l'approvazione delle richieste di ferie e molto altro ancora, tutto da un'unica piattaforma

Ottenere una panoramica completa dei messaggi programmati e modificarli o eliminarli facilmente all'interno dell'app di chattare

Monitoraggio delle ore di lavoro dei dipendenti e connessione con il sistema di buste paga per una facile elaborazione

Limiti di Connecteam

I gestori del team non possono rendere indisponibili i membri del team quando necessario

Le integrazioni devono essere migliorate, in particolare con QuickBooks Online (QBO), poiché le voci dell'orario non si allineano al format di QBO

Prezzi di Connecteam

Free: $0

$0 Basic: $29/mese per utente

$29/mese per utente Avanzato: $49/mese per utente

$49/mese per utente Esperto: $99/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Connecteam

G2: 4.7/5 (760+ recensioni)

4.7/5 (760+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (330+ recensioni)

13. TextP2P (il migliore per il marketing e la comunicazione via SMS)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/TextP2P.png TextP2P dashboard /%img/

via TestoP2P Se la vostra gestione delle relazioni con i clienti si basa principalmente sui servizi di chat e non richiede videoconferenze, sistemi telefonici o addirittura la migliori alternative alle email textP2P è un'ottima opzione per gestire le comunicazioni con i clienti.

È una delle migliori strumenti di collaborazione per le piccole aziende e le medie imprese che cercano una soluzione efficiente e snella.

Le migliori funzionalità/funzioni di TextP2P

Impostazione di campagne a goccia per l'invio di messaggi di testo, email e messaggi vocali a intervalli predefiniti

Invio di sondaggi automatizzati via testo per ottenere facilmente un feedback dai clienti

Memorizzare e gestire un numero illimitato di contatti nei database di TextP2P

Limiti di TextP2P

Non è in grado di effettuare videochiamate o chiamate vocali, il che limita le opzioni di comunicazione

I limiti di carattere degli SMS possono limitare la lunghezza delle comunicazioni

Prezzi di TextP2P

Starter 500: $21/mese

$21/mese Pro 1000: $42/mese

$42/mese Business 2000: $84/mese

$84/mese Pay as you go: $5/mese

TextP2P valutazioni e recensioni

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.9/5 (110+ recensioni)

