Come diventare virali su TikTok con strategie comprovate

Vi siete mai chiesti come mai alcuni video di TikTok sembrano esplodere da un giorno all'altro, accumulando milioni di visualizzazioni, mentre altri fanno appena un'increspatura? 🤔

Non è solo fortuna: c'è un metodo nella follia. Che siate un marchio che cerca di espandere la propria portata o un autore che vuole lasciare il segno, diventare virali su TikTok è assolutamente possibile con le giuste strategie.

In questa guida, scopriamo i segreti della viralità di TikTok. Imparerete a cavalcare le ultime tendenze, a coinvolgere il vostro pubblico e a utilizzare strumenti quali ClickUp per pianificare, creare e monitorare i contenuti come un professionista.

Siete pronti a portare il vostro gioco su TikTok a un livello superiore? Immergiamoci e rendiamo virale il tuo prossimo video! 🚀

**Diventare virale su Tiktok: Cosa succede davvero?

Abbiamo scoperto come diventare virali su TikTok. 🔑

O almeno, i nostri team di marketing e le risorse umane l'hanno fatto, dopo aver ottenuto ben 19 milioni di visualizzazioni, 1,8 milioni di like e 188k salvataggi su questo video.

Volete vedere la magia? 😉👇🏻

Diventare virali su TikTok non è solo questione di fortuna. L'algoritmo di TikTok fa il resto se si riesce a mettere a posto i pezzi giusti. Ma prima è necessario capire come lavora l'algoritmo di TikTok.

Comprendere l'algoritmo di TikTok

TikTok si basa su algoritmi che determinano ciò che vedete nella vostra pagina "Per te" o "Per gli altri" FYP .'

Ecco perché capire come funziona è così importante per gli autori e le aziende che vogliono diventare virali.

Coinvolgimento dell'utente: Misura i like, i commenti, le condivisioni e il tempo di visione per valutare l'interazione. I video che mantengono più a lungo l'attenzione degli spettatori tendono a essere promossi a un pubblico più ampio.

Misura i like, i commenti, le condivisioni e il tempo di visione per valutare l'interazione. I video che mantengono più a lungo l'attenzione degli spettatori tendono a essere promossi a un pubblico più ampio. Rilevanza dei video: Valuta fattori come hashtag, audio, didascalie e descrizioni dei video per determinare la rilevanza dei contenuti e segnalare se un video è rilevante per l'interesse di un utente

Valuta fattori come hashtag, audio, didascalie e descrizioni dei video per determinare la rilevanza dei contenuti e segnalare se un video è rilevante per l'interesse di un utente Attività dell'account: Analizza il comportamento passato dell'utente, come i video visti, piaciuti e condivisi, per personalizzare le raccomandazioni.

Analizza il comportamento passato dell'utente, come i video visti, piaciuti e condivisi, per personalizzare le raccomandazioni. Qualità del video: Considera elementi come la risoluzione del video, la chiarezza dell'audio e il valore della produttività, anche se l'alta qualità non è strettamente necessaria per l'esito positivo dell'algoritmo

**Fattori aggiuntivi

**Influenza le raccomandazioni di TikTok in base al tempo che gli utenti dedicano ai singoli post. Una recenteWashington Post dice che la durata del coinvolgimento degli utenti con i singoli post può influenzare notevolmente le raccomandazioni dell'algoritmo su TikTok

**Il tipo di dispositivo e la posizione sono fattori che permettono di raccomandare contenuti rilevanti a livello regionale.

Quando si pubblicano video che incorporano tutti questi fattori chiave, l'algoritmo di TikTok ne aumenta la visibilità, promuovendoli a più utenti. Con l'aumento del coinvolgimento, il ciclo continua, aumentando l'esposizione fino a quando il contenuto non raggiunge il tanto ricercato stato "virale".

Ecco un rapido diagramma che rappresenta un algoritmo di TikTok funzionante. 📍

Strategie per creare contenuti virali

I video virali di TikTok sono frutto dell'1% di fortuna e del 99% di strategia. 🧠

Abbiamo raccolto le migliori strategie per diventare virali su TikTok. Alcune di esse sono simili a quelle efficaci project management dei social media ma sono essenziali per snellire il processo di creazione dei contenuti di TikTok e aumentare le possibilità di esito positivo.

1. Tenere il passo con le ultime tendenze

Le tendenze alimentano TikTok ed ecco come sfruttarle al meglio:

Stai aggiornato: Controlla regolarmente la pagina " Scopri " per vedere cosa è di tendenza. Si tratta di una canzone particolare o di un filtro? O una folle sfida online?

Controlla regolarmente la pagina " " per vedere cosa è di tendenza. Si tratta di una canzone particolare o di un filtro? O una folle sfida online? **Allineatevi alle tendenze di TikTok che risuonano con il vostro marchio in modo creativo. Ma ricordate di renderle rilevanti. Ad esempio, se è di tendenza una sfida di ballo, potreste farla mostrando il vostro prodotto?

Create il vostro trend: Iniziate il vostro trend o la vostra sfida se vi sentite creativi. Se prende piede, potrebbe far schizzare la vostra visibilità alle stelle

Sapere quando saltare una tendenza: Evitare di saltare su tendenze che non sono in linea con i valori del vostro marchio o con il vostro pubblico. 🚫

Ad esempio, quando la "mania degli NFT" ha raggiunto l'apice, molti marchi si sono affrettati a creare e vendere gli NFT senza comprendere le implicazioni della tecnologia. Marchi come Taco Bell hanno subito un contraccolpo quando hanno lanciato l'arte dell'NFT, che secondo alcuni è stata poco attenta ai toni, soprattutto alla luce delle preoccupazioni ambientali associate agli NFT.

L'adesione a queste tendenze può ritorcersi contro se non risuonano con il vostro pubblico o se contraddicono i valori del vostro marchio, evidenziando la necessità di un impegno ponderato.

Leggi anche: Come usare TrendSpotting (con esempi)

2. Usare hashtag di tendenza e rilevanti

Quando utilizzate gli hashtag, ricordate di bilanciare gli hashtag di tendenza e quelli specifici del vostro settore o marchio. Tuttavia, è bene evitare di sovraccaricare la didascalia con troppi hashtag.

Sebbene TikTok permetta di aggiungere più hashtag, utilizzate da tre a cinque hashtag per post. 🔖

Scegliendo gli hashtag giusti, potete catturare il pubblico che più probabilmente è interessato al vostro settore, alla vostra produttività o ai vostri servizi, assicurando che i vostri contenuti ricevano l'attenzione che meritano!

Abbiamo utilizzato una strategia simile nel nostro video virale "The Scrum Master" (2,8 milioni di visualizzazioni).

Ci siamo attenuti a 4-5 hashtag di tendenza: #corporate, #corporatelife e #9to5, mentre #scrum e #projectmanager erano altamente pertinenti al nostro marchio e al contenuto del video.

3. Scintilla di curiosità

Avete mai incollato un video per poi tornare indietro perché l'incipit era così intrigante? Questo è l'obiettivo. 🎯

Iniziate con una domanda, una suspense o uno scenario selvaggio. Prendete spunto da Legendaryshots, un account di TikTok noto per gli esperimenti selvaggi che tengono incollati gli utenti fino alla fine.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Spark-1-1400x797.png come diventare virali su tiktok /$$$img/

4. Usate la musica di tendenza a vostro vantaggio

La musica ha un ruolo fondamentale su TikTok, quasi 90% degli intervistati in uno studio afferma che il suono è fondamentale per la loro esperienza. 🎶

L'utilizzo di suoni di tendenza aiuterà il vostro contenuto a farsi notare. Scegliete musica o effetti sonori di tendenza che completino il video e catturino l'attenzione. Il suono giusto può migliorare l'atmosfera e rendere il video più memorabile.

Ad esempio, per un video che mostra la vostra routine mattutina quotidiana, potete usare una canzone motivante e in levare.

È anche possibile creare un audio personale o dei brani sonori per completare il video. Da fare, inoltre, per dare alla vostra musica la possibilità di diventare virale.

Ad esempio, la canzone virale di Taylor Swift "Anti-Hero" è stata abbinata a qualsiasi cosa, da storie di rottura a storie di animali domestici, ottenendo milioni di visualizzazioni.

A proposito di canzoni, avete già ascoltato la nostra colonna sonora di TikTok, "Scelte"?

5. Pubblicare in modo coerente e nei momenti giusti

La coerenza indica agli algoritmi di Tiktok che state pubblicando attivamente contenuti freschi per i suoi utenti.

Quanto più costante è il coinvolgimento del vostro account, tanto più gli algoritmi lo preferiscono. Ma anche i tempi sono importanti!

Create un programma di pubblicazione coerente e rispettatelo. Postate frequentemente per mantenere i contenuti freschi e rilevanti e utilizzate Strumenti di analisi di TikTok per identificare i momenti ottimali in cui il vostro pubblico è più coinvolto. Postare quando il vostro pubblico è online è uno dei noti Hack di TikTok . Ricerca di SocialPilot ha rivelato il momento migliore per postare su TikTok nel 2024.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/SocialPilot-1.png come diventare virali su tiktok /$$$img/

Suggerimento: Volete semplificare questo processo? Strumenti come Visualizzazione del calendario di ClickUp può aiutarvi a gestire facilmente il vostro programma di pubblicazione. 📅

6. Raccontare una storia

Le persone amano le storie e il pubblico di TikTok non fa eccezione. 💬

Sì, la musica è essenziale per il coinvolgimento; l'abbiamo già detto. Da fare: la musica è essenziale per il coinvolgimento l'80% dei principali video di TikTok incorporano musica?

Questo è particolarmente d'impatto se abbinato a uno storytelling relazionale, come si vede nelle campagne di esito positivo che utilizzano suoni di tendenza o creano paesaggi sonori personalizzati per catturare l'attenzione.

Una storia ben raccontata può entrare in connessione con gli spettatori a un livello più profondo e incoraggiare le condivisioni. Una trama forte può anche agganciare gli spettatori fin dall'inizio e farli rimanere a guardare più a lungo.

Esempio: Se lavorate nel settore del fitness, potreste creare una storia video sui vostri primi giorni di lavoro in palestra. Da fare: come vi sentivate all'inizio? Cosa vi ha spinto a cambiare la vostra routine?

7. Variare la lunghezza del video

Sperimentate diverse lunghezze di video per capire cosa funziona meglio per il vostro pubblico.

secondo Social Insider, i video brevi da 0 a 15 secondi ottengono una media di 9,40% di visualizzazioni, mentre i video più lunghi ottengono un tasso di visualizzazione del 7%.

Ciò significa che i video più brevi spesso ottengono risultati migliori in termini di visualizzazioni. Ma questo non significa che i video più lunghi non possano funzionare! Si tratta di trovare il punto di forza che funziona per il vostro contenuto e il vostro pubblico.

Un consiglio amichevole: Sperimentate con diverse lunghezze per vedere cosa risuona. Ma ricordate: Se avete una storia potente da raccontare, non abbiate paura di andare per le lunghe!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Vary-1.png come diventare virale su tiktok /$$$img/

8. Intrattenere ed essere relazionabili

TikTok è divertente e l'umorismo è fondamentale. Usatelo per creare situazioni con cui gli spettatori possano entrare in connessione. Un video divertente e coinvolgente ha maggiori probabilità di diventare virale. Non abbiate quindi paura di aggiungere personalità e umorismo ai vostri video.

📌 Secondo TikTok :

7 spettatori su 10 affermano che "far ridere la gente" è considerato l'aspetto più piacevole della visione degli annunci di TikTok

il 30% degli utenti di TikTok ha dichiarato che l'umorismo nei contenuti degli autori è la motivazione principale per l'intenzione di acquisto

'Divertente' è la principale categoria di video che gli spettatori vogliono vedere dagli autori

Oh, sembra che siamo appena diventati virali per lo stesso motivo!!! 😉

La perfezione non è richiesta: Abbracciate i vostri momenti eccentrici! 💜

Non preoccupatevi di rendere perfetto ogni TikTok. A volte, i momenti più stravaganti e crudi risuonano maggiormente con il vostro pubblico. Lasciate quindi fluire la vostra creatività, con tutti gli errori del caso!

Non preoccupatevi di rendere perfetto ogni TikTok. A volte, i momenti più stravaganti e crudi risuonano maggiormente con il vostro pubblico. Lasciate quindi fluire la vostra creatività, con tutti gli errori del caso!

9. Aggiungete valore e formate con i contenuti

Fornite valore ai vostri provider offrendo informazioni utili o istruendoli su un argomento. In questo modo potete affermarvi come esperti e attirare un pubblico fedele.

I consigli, i suggerimenti e i trucchi sono il modo più accattivante per educare il pubblico della vostra nicchia. Tuttavia, assicuratevi di creare contenuti originali e autorevoli.

10. Coinvolgere il pubblico di TikTok

L'interazione con i follower è la chiave per costruire una comunità. Aumentate l'interazione degli utenti creando contenuti che stimolino un'azione immediata! Provate ad aggiungere un invito all'azione (CTA) basato su una domanda o a sviluppare argomenti basati sui suggerimenti degli utenti e sugli interessi di tendenza.

Una volta che il post è stato pubblicato, cercate opportunità di coinvolgimento con la vostra rete. Rispondete ai commenti e incoraggiate i vostri follower a partecipare alla conversazione.

Pro Tip: Rispondete ai commenti entro la prima ora dalla pubblicazione del video. TikTok premia i contenuti che suscitano coinvolgimento, quindi rispondere rapidamente agli spettatori aumenta le possibilità di essere inseriti in più feed. ⏳.

11. Salta sui meme e sulle sfide

Partecipare a meme e sfide popolari può aiutarvi a raggiungere un pubblico più ampio. Rimanete aggiornati sulle tendenze attuali e create il vostro tocco unico per distinguervi.

Rimanete aggiornati sulle tendenze: Tenete d'occhio la pagina "Discover" e seguite gli autori per essere sempre aggiornati sulle tendenze. Il tempismo è fondamentale: lanciarsi presto in una sfida può distinguersi prima che diventi satura.

Aggiungete un tocco unico: Partecipare a una tendenza è ottimo, ma dare un tocco personale rende il contenuto memorabile. Che si tratti dell'aggiunta di un elemento specifico del marchio, di un'interpretazione umoristica o di una variazione creativa, un tocco unico aiuta il vostro video a distinguersi.

🌟Esempio: Diciamo che c'è una sfida popolare su TikTok in cui gli utenti mostrano una trasformazione drammatica su una canzone specifica. Potreste partecipare rivelando un prima e un dopo l'utilizzo del vostro prodotto o servizio.

Se gestite un marchio di prodotti per la cura della pelle, mostrate una transizione divertente dal risveglio con la testa a letto alla pelle luminosa dopo aver usato i vostri prodotti. In questo modo si sfrutta il format di tendenza e si evidenzia in modo divertente ciò che il vostro marchio offre. Unendo la vostra nicchia a una tendenza virale, vi mettete in contatto con un pubblico più ampio e mantenete il vostro contenuto pertinente e coinvolgente.

12. Collaborare con altri autori

Collaborate con altri autori della vostra nicchia per raggiungere un pubblico più ampio. Collaborate a duetti, punti o video congiunti per aumentare la visibilità e l'esposizione.

Quando si scelgono gli influencer con cui collaborare, è essenziale considerare alcuni aspetti:

Dimensione dei follower

Allineamento del pubblico

Stile dei contenuti

Utilizzo strumenti di influencer marketing per monitorare le collaborazioni, le campagne di marketing, gli influencer della vostra nicchia, ecc.

🌟 Esempio: Immaginate di gestire un canale di cucina sana e di collaborare con un influencer di fitness. Potreste creare un video comune in cui preparate insieme un pasto nutriente, mostrando il processo di cottura e i suoi benefici per uno stile di vita sano.

Questa collaborazione unisce i vostri pubblici e fornisce contenuti di valore che hanno risonanza tra gli spettatori interessati alla cucina e al fitness.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/follow-1.png come diventare virali su tiktok /$$$img/

13. Sfruttare i contenuti generati dagli utenti

Incoraggiate i vostri follower a creare contenuti relativi al vostro marchio o alla vostra produttività. Mettete in evidenza i migliori invii sul vostro canale TikTok per coinvolgere la vostra comunità e mostrare i contenuti generati dagli utenti.

Crocs l'ha fatto! Il tutto con una campagna virale su TikTok basata sui contenuti generati dagli utenti.

Ecco la storia:

Nel 2018, Crocs ha lanciato una tendenza che invitava le persone a personalizzare le proprie Crocs. La campagna era caratterizzata da un forte "IM GONNA BE whatever I want"

"Mostraci com'è la TUA Crocs da $$$a personalizzata, migliorata o semplicemente incarnando la mentalità Come As You Are e facendo sapere al mondo che SONO GONNA BE whatever I want"_

Mentre gli utenti creavano le loro versioni di classe delle Crocs, anche Post Malone ne ha creata una. Le scarpe in edizione limitata sono andate esaurite in 10 minuti ! 👀

Tutto questo è avvenuto senza che Crocs creasse un solo contenuto.

Quindi, perché non prendere una pagina dal libro di Crocs? Ispirate il vostro pubblico a mostrare la propria creatività e guardate il vostro marchio prosperare grazie a connessioni autentiche!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Crocs-1-1400x709.png come diventare virali su tiktok /$$$img/

14. Promozione incrociata dei contenuti di TikTok su altre piattaforme

Non tenete i vostri contenuti di TikTok in un silo. Condividete i vostri video TikTok su altre piattaforme di social media per aumentare il traffico e la visibilità. Incoraggiate i vostri follower su altre piattaforme a seguirvi su TikTok.

Integrare i contenuti di TikTok in una strategia di social media più ampia amplia il pubblico e crea una narrazione del marchio più coesa. Evidenziare gli aspetti unici dei vostri video su TikTok può stimolare la curiosità e attirare follower desiderosi di impegnarsi nel vostro viaggio creativo attraverso le piattaforme.

Esempio: Create un teaser o un highlight reel dei vostri contenuti TikTok da condividere sulle vostre Instagram Stories o sul vostro feed, invogliando gli spettatori con frammenti di ciò che possono aspettarsi.

Se state mostrando un progetto fai-da-te su TikTok, postate una rapida clip del prima e del dopo su Instagram, prompt gli spettatori a controllare la trasformazione completa sul vostro TikTok. Inoltre, prendete in considerazione l'idea di fissare un video di TikTok in cima alla vostra pagina Facebook o di inserirlo in una newsletter per catturare l'attenzione degli iscritti alle vostre email.

Questo approccio multicanale aumenta la visibilità del vostro TikTok e favorisce una comunità più coinvolta su tutte le piattaforme.

15. Migliora le tue capacità di modifica

Migliorate i vostri video con tecniche di modifica efficaci. TikTok offre un intervallo di effetti, dai filtri agli schermi verdi, per rendere i vostri video più coinvolgenti e divertenti. Sentitevi liberi di sperimentare e vedere cosa funziona per i vostri contenuti.

In alternativa, potete utilizzare software di video marketing per aggiungere transizioni, sovrapposizioni di testo e musica. Un video ben modificato può migliorare notevolmente la sua qualità complessiva.

Non sapete modificare? Nessun problema! 🎬

Non preoccupatevi se non siete esperti di modifica: gli strumenti integrati di TikTok lo rendono facilissimo. Iniziate con poco: inserite un testo divertente, provate le transizioni e giocate con gli effetti. Ma il punto è che a volte la semplicità funziona meglio quando si è alle prime armi. Divertitevi e lasciate trasparire la vostra personalità!

Creare e pianificare contenuti coinvolgenti

Il primo passaggio verso la viralità di TikTok? Pianificare. 🖍️ ClickUp offre solide funzionalità/funzione per aiutarvi a fare brainstorming, organizzare e perfezionare le idee sui contenuti. ✨

Sessioni di brainstorming con le lavagne online di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Whiteboards-3.gif Una GIF che mostra le varie funzionalità online di ClickUp Whiteboards per pianificare e visualizzare la creazione di contenuti per TikTok /%img/

Utilizzare le lavagne online di ClickUp per collaborare, fare brainstorming e visualizzare le idee Lavagne online di ClickUp sono tele digitali su cui voi e il vostro team potete fare un brainstorming visivo di idee sui contenuti. Immaginate una lavagna online virtuale dove potete aggiungere note, immagini, mappe mentali e collegamenti a Attività di ClickUp o Documenti .

Ad istanza, è possibile utilizzare ClickUp Whiteboards per:

Generare idee per i post del blog, i contenuti dei social media o i copioni dei video

Abbozzare schemi e storyboard per i vostri contenuti

Organizzare i risultati delle ricerche e l'analisi dei concorrenti

🍃 Consiglio amichevole: Vi è mai capitato di avere un'idea geniale per un video su TikTok alle 2 di notte, ma di dimenticarla completamente al risveglio? Sì, anche a noi. Ecco perché l'app mobile di ClickUp è perfetta: basta annotare quelle epifanie di mezzanotte proprio quando vi colpiscono!

Ricerca e ideazione con ClickUp Brain

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Brain-6.gif Una GIF che mostra come ClickUp Brain può aiutarvi nell'ideazione di contenuti TikTok /$$$img/

Ottenere risposte immediate, generare idee creative e semplificare il flusso di lavoro ClickUp Brain è il vostro assistente di contenuti IA tutto in uno. Può analizzare i vostri contenuti e suggerirvi argomenti e idee rilevanti per la creazione di contenuti futuri.

Se vi siete mai trovati bloccati in una situazione di stallo creativo, cercando di trovare idee fresche e coinvolgenti per i contenuti, non siete gli unici. È qui che interviene ClickUp Brain a salvare la situazione! È qui per aiutarvi:

Identificare gli argomenti di tendenza relativi alla vostra nicchia

Analizzare le prestazioni dei contenuti per vedere cosa risuona con il vostro pubblico

Generare nuove idee di contenuto sulla base dei contenuti esistenti e dei dati del pubblico

ClickUp Brain può aiutarvi a a scalare la vostra produttività di contenuti in modo significativo.

Creare un calendario

Dopo aver fatto un brainstorming e finalizzato le idee per i contenuti, utilizzate La visualizzazione del calendario di ClickUp per pianificare e programmare i contenuti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUps-Calendar-View-1.gif Una GIF della visualizzazione del Calendario di ClickUp, che mostra attività, scadenze ed eventi organizzati per data /$$$img/

Trascinate e rilasciate facilmente le attività per regolare il vostro calendario in ClickUp Calendar View

Ecco come può essere utile:

Creare e visualizzare il calendario dei contenuti: Visualizzare tutte le attività pianificate, compresi i contenuti dei social media, i video e altro ancora, visualizzati su un calendario

Visualizzare tutte le attività pianificate, compresi i contenuti dei social media, i video e altro ancora, visualizzati su un calendario Programmazione drag-and-drop: Riprogrammate i contenuti trascinando e rilasciando le attività sul calendario. Regolate il vostro programma in base a circostanze impreviste o a cambiamenti di priorità

Riprogrammate i contenuti trascinando e rilasciando le attività sul calendario. Regolate il vostro programma in base a circostanze impreviste o a cambiamenti di priorità Assegnare attività e fissare scadenze: Assegnare attività di creazione di contenuti a membri specifici del team e fissare scadenze. Assicuratevi che tutti abbiano la vostra stessa visualizzazione e siano responsabili del carico di lavoro assegnato per la creazione di contenuti

Assegnare attività di creazione di contenuti a membri specifici del team e fissare scadenze. Assicuratevi che tutti abbiano la vostra stessa visualizzazione e siano responsabili del carico di lavoro assegnato per la creazione di contenuti Integrazione con gli strumenti esistenti: Si integra con le piattaforme di social media più diffuse, come YouTube, Instagram e altre, consentendo di programmare i contenuti dei social media direttamente all'interno dell'app

ClickUp offre una serie di strumenti gratis per la creazione di contenuti modelli di calendario dei contenuti gratuiti per aiutarvi a iniziare rapidamente, come ad esempio 👇

Modello moderno di calendario per i social media di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Modern-Social-Media-Calendar-Template-by-ClickUp.png Il modello di Calendario moderno per i social media di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a gestire e monitorare i contenuti dei vostri social media.

https://app.clickup.com/signup?template=t-205387707&department=marketing&\_gl=1\*1axk73j\*\_gcl\au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMjEzMDc1ODcxOS4xNzI3NTE4NjE1LjE3Mjc1MTg2MTk. Scarica questo modello /%cta/

Avete bisogno di una struttura per organizzare i vostri contenuti? Il Modello di calendario moderno per i social media di ClickUp aiuta a gestire e programmare i contenuti dei social media su varie piattaforme. Ecco cosa offre questo modello:

Gestione avanzata delle attività: Crea, assegna e monitora attività dettagliate per i contenuti dei social media

Crea, assegna e monitora attività dettagliate per i contenuti dei social media Pianificazione dei contenuti: Pianificazione dei post per varie piattaforme e orari in base alle date

Pianificazione dei post per varie piattaforme e orari in base alle date Strumenti di collaborazione: Lavorate con il vostro team per ideare, creare e gestire insieme i contenuti

Lavorate con il vostro team per ideare, creare e gestire insieme i contenuti **Monitoraggio delle prestazioni: monitorare il coinvolgimento e le prestazioni dei post sui social media

Integrazioni: Connessione con qualsiasi piattaforma di social media e altri strumenti per un flusso di lavoro senza interruzioni

Allo stesso modo, il Modello per i social media di ClickUp offre un approccio semplificato alla gestione dei contenuti dei social media. Fornisce una struttura di base per programmare i post, assegnare attività e monitorare lo stato.

Programmazione dei post

Una volta creati e pianificati i contenuti, il passaggio successivo è la pianificazione dei post. La visualizzazione Calendario di ClickUp rende questo processo semplice ed efficiente.

Aprire la visualizzazione del calendario: Navigare nell'area di lavoro di ClickUp fino alla visualizzazione Calendario Trascinare le attività: Fare clic su un'attività e trascinarla sulla data desiderata per assegnare automaticamente l'attività a quella data specifica Impostare le date di scadenza: Impostare una data di scadenza facendo clic sull'attività e selezionando l'opzione "Data di scadenza" per le attività che richiedono una scadenza specifica Regolare i fusi orari: Se il team lavora in fusi orari diversi, assicurarsi che per ogni attività sia impostato il fuso orario corretto per evitare conflitti di pianificazione

Programmazione di messaggi ricorrenti

Se avete contenuti ricorrenti, come le newsletter settimanali o mensili, potete utilizzare le attività ricorrenti di ClickUp per programmarle automaticamente.

Creare un'attività ricorrente: Creare una nuova attività e selezionare l'opzione "Ricorrente" Impostare il modello di ricorrenza: Scegliere il modello di ricorrenza desiderato e impostare la pianificazione: giornaliera, settimanale, mensile o annuale Definire la data di fine: Specificare quando si desidera che l'attività ricorrente termini

Tracciamento delle prestazioni

Conoscere le prestazioni dei contenuti è fondamentale per migliorare la vostra strategia sui social media! Quando si individua ciò che ha risonanza, è possibile perfezionare l'approccio e creare contenuti che catturino il pubblico.

Dashboard ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Dashboards-1.gif Una GIF di ClickUp Dashboard che mostra vari grafici e diagrammi che rappresentano diverse metriche /$$$img/

Creare dashboard personalizzati per visualizzare le vostre metriche chiave con ClickUp Dashboards ClickUp Dashboard forniscono potenti provider per monitorare le metriche chiave e ottenere preziose informazioni.

ClickUp Dashboard è il vostro hub di analisi dei social media:

Monitoraggio centralizzato: riunite tutte le vostre metriche sui social media in un'unica dashboard con ClickUp per una panoramica chiara delle prestazioni

riunite tutte le vostre metriche sui social media in un'unica dashboard con ClickUp per una panoramica chiara delle prestazioni Rappresentazione visiva dei dati: Utilizzate grafici e diagrammi personalizzabili per individuare le tendenze e monitorare l'impegno senza sforzo

Utilizzate grafici e diagrammi personalizzabili per individuare le tendenze e monitorare l'impegno senza sforzo Tracciamento delle prestazioni rispetto agli obiettivi: Impostazione di obiettivi per le campagne sui social media e monitoraggio del loro stato all'interno delle dashboard di ClickUp. Questo vi aiuta a misurare l'esito positivo e a identificare le aree di miglioramento

Modello per le metriche dei social media di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/ClickUp-Social-Media-Metrics-Report.png Il modello Social Media Metriche di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a monitorare e misurare le vostre prestazioni sui social media.

https://app.clickup.com/signup?template=t-240073197&department=marketing&\_gl=1\*jqsxwa\*\_gcl\au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMjEzMDc1ODcxOS4xNzI3NTE4NjE1LjE3Mjc1MTg2MTk. Scarica questo modello /%cta/

Avete bisogno di aiuto per il monitoraggio delle vostre metriche sui social media? Il Modello per le metriche dei social media di ClickUp semplifica il processo e aiuta ad analizzare le prestazioni dei social media. Fornisce una dashboard dedicata con metriche chiave per aiutarvi a capire il rendimento dei vostri contenuti.

Dashboard pre-costruita: Monitoraggio delle metriche chiave dei social media, come la crescita dei follower, il tasso di coinvolgimento e il traffico del sito web

Monitoraggio delle metriche chiave dei social media, come la crescita dei follower, il tasso di coinvolgimento e il traffico del sito web Personalizzazione: Personalizza la dashboard per monitorare le metriche più rilevanti per i vostri obiettivi sui social media

Personalizza la dashboard per monitorare le metriche più rilevanti per i vostri obiettivi sui social media Popolazione di dati automatizzata: Risparmio di tempo grazie all'estrazione automatica dei dati dagli account dei social media

Risparmio di tempo grazie all'estrazione automatica dei dati dagli account dei social media Marketing guidato dai dati: Vi consente di prendere decisioni informate e di ottimizzare la vostra strategia sui social media in base ai dati reali sulle prestazioni

ClickUp Marketing

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Marketing-1.jpg Uno screenshot della dashboard di ClickUp che mostra le varie attività e progetti relativi al marketing /$$$img/

Gestite le vostre campagne di marketing, monitorate le prestazioni e collaborate con il vostro team utilizzando ClickUp Marketing ClickUp Marketing è un potente sistema di software per il piano di marketing progettato per semplificare l'intero flusso di lavoro del marketing.

Offre tutti gli strumenti per gestire senza sforzo tutti i progetti e le campagne di marketing su più canali. Inoltre, gestisce i contenuti di TikTok con:

Organizzazione senza sforzo: Abbandonate i fogli di calcolo e organizzate i vostri contenuti TikTok in modo efficace all'interno di ClickUp

Abbandonate i fogli di calcolo e organizzate i vostri contenuti TikTok in modo efficace all'interno di ClickUp Flusso di lavoro collaborativo: Brainstorming di idee, assegnazione di attività e collaborazione con il team per la creazione di video, il tutto in un'unica piattaforma

Brainstorming di idee, assegnazione di attività e collaborazione con il team per la creazione di video, il tutto in un'unica piattaforma Flusso di lavoro semplificato: Utilizzate le molteplici visualizzazioni di ClickUp ( Elenco , Calendario, Kanban ) per creare calendari personalizzati dei contenuti per la vostra strategia TikTok. Per istanza, è possibile utilizzare la visualizzazione Kanban per gestire le diverse fasi della produttività dei video, dal brainstorming delle idee alla modifica e all'approvazione finale

Oltre TikTok: Orchestrare il marketing attraverso i canali con ClickUp

ClickUp non è solo per TikTok. La sua versatilità vi permette di gestire tutte le vostre iniziative di marketing, indipendentemente dal canale.

Pianificate ed eseguite campagne email, gestite i contenuti dei social media per le diverse piattaforme con modelli per i social media e monitorare il traffico del sito web, il tutto in un hub centralizzato.

Visualizzazioni multiple per diverse esigenze:

ClickUp si distingue per la sua notevole flessibilità. Scegliete la vista Elenco, Calendario o Kanban che meglio si adatta alle vostre esigenze e allo specifico progetto di marketing a cui state lavorando. Questo approccio personalizzato garantisce un flusso di lavoro chiaro e organizzato su tutti i canali di marketing.

💡Pro tip: Utilizzate una vista dedicata Strumenti di marketing TikTok per monitorare efficacemente le prestazioni delle campagne, ottimizzare le strategie di contenuto e raggiungere il vostro pubblico di riferimento sulla piattaforma.

Cosa non fare per diventare virali su TikTok

Anche se diventare virali su TikTok può essere eccitante, è importante ricordare che non tutte le tendenze o le strategie funzionano per ogni marchio. Ecco alcune cose da evitare quando si cerca di diventare virali:

1. Allontanarsi dall'identità del proprio marchio

La tentazione di seguire ogni tendenza è forte, ma è importante rimanere fedeli all'identità del proprio marchio. Cercare di essere qualcosa che non si è può confondere il pubblico e allontanare i potenziali follower.

2. Forzare le tendenze

Non forzatevi a partecipare a tendenze che non sono in linea con il vostro marchio o stile di contenuto. Un contenuto autentico ha maggiori probabilità di risuonare con il pubblico rispetto ai tentativi forzati di essere alla moda.

3. Ignorare il vostro traguardo

Quando create un contenuto, considerate sempre il vostro pubblico di TikTok. Da fare, che tipo di contenuti apprezzano? Da cosa sono interessati? I contenuti che risuonano con il vostro pubblico hanno maggiori probabilità di diventare virali.

4. Uso eccessivo di hashtag

Sebbene gli hashtag siano importanti per la scopribilità, un numero eccessivo di hashtag irrilevanti può danneggiare la vostra portata. Limitatevi all'uso di hashtag pertinenti e utilizzati dal vostro pubblico di TikTok.

5. Non promuovete i vostri contenuti

Una volta creato un video TikTok di grande qualità, non limitatevi ad aspettare che diventi virale. Promuovete il contenuto su altre piattaforme di social media e incoraggiate i vostri follower a condividerlo.

Ricordate che per diventare virali su TikTok non basta seguire ogni tendenza o strategia. Si tratta di creare contenuti autentici e coinvolgenti che risuonino con il vostro traguardo. Rimanendo fedeli al vostro marchio e comprendendo il vostro pubblico, sarete sulla buona strada per un esito positivo su TikTok.

Riprendilo: Diventa virale su TikTok con ClickUp

TikTok offre alle aziende e ai privati un'opportunità unica di raggiungere un pubblico enorme. Tuttavia, la costruzione di un seguito su TikTok non avviene da un giorno all'altro, e va bene così! Ogni nuovo follower è come un piccolo cinque da parte di qualcuno che ama i vostri contenuti. Concentratevi sulla creazione di video di cui siete orgogliosi e i follower arriveranno. ⏰

Ma quando la domanda è come diventare virali su TikTok e gestire i propri contenuti, ClickUp vi copre le spalle.

Ricordatevi di mantenere l'identità del vostro marchio, di analizzare le vostre prestazioni e di adattare la vostra strategia con il tempo.

Le funzionalità/funzione di ClickUp possono aiutarvi a risparmiare tempo, a migliorare l'efficienza e, infine, a raggiungere i vostri obiettivi su TikTok. Dalla pianificazione e programmazione dei contenuti al monitoraggio delle prestazioni, ClickUp offre una suite completa di strumenti per aiutarvi a creare e gestire i vostri contenuti in modo efficace. Provate ClickUp oggi stesso e inizia a creare contenuti virali con facilità! 🎯