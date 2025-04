Come presentarsi a un nuovo team e creare connessioni

I primi giorni con un nuovo team? Possono essere travolgenti. Si è circondati da facce sconosciute e non si sa da dove cominciare. 😅

Le presentazioni iniziali sono importanti. È quindi importante che le prime interazioni siano significative e vi aiutino a stabilire connessioni autentiche con i vostri colleghi.

La prima impressione determina il modo in cui i colleghi vi vedono: al di là del nome e del titolo, si tratta di trovare un terreno comune, di dimostrare che siete pronti a far parte del team e di gettare le basi per solide relazioni di lavoro.

In questo blog esploreremo strategie efficaci per presentarsi a un nuovo team e costruire relazioni professionali significative. 👥

Preparazione per la presentazione

Prima di passare in ufficio, prendetevi un po' di tempo per familiarizzare con la vostra nuova azienda. Comprendete la missione, i valori e la cultura aziendale.

È altrettanto importante conoscere il vostro team e raccogliere alcune informazioni di base.

Questo aspetto è diviso in due parti. 👇

1. Ricercare le dinamiche del team

Le dinamiche del team sono fondamentali per il modo in cui tutti lavorano insieme. Ecco alcuni modi per imparare a conoscerle:

Valutare il livello di fiducia e di apertura: I membri del team possono condividere idee e preoccupazioni senza temere di essere giudicati? Un ambiente di supporto incoraggia la collaborazione e la creatività

I membri del team possono condividere idee e preoccupazioni senza temere di essere giudicati? Un ambiente di supporto incoraggia la collaborazione e la creatività **Da fare per valutare il loro stile di comunicazione: il team preferisce riunioni formali, strumenti digitali o conversazioni casuali? Questo vi aiuterà a inserirvi senza problemi

2. Raccogliere informazioni di base

Conoscere il team significa capire i progetti, i ruoli e le esperienze passate. Ecco come procedere:

Familiarizzare con i progetti del team: Informarsi sui progetti in corso, sugli obiettivi e sulle sequenze del team. Questo vi aiuterà a contribuire professionalmente fin dal primo giorno e a dimostrare il vostro impegno per l'esito positivo del team

Informarsi sui progetti in corso, sugli obiettivi e sulle sequenze del team. Questo vi aiuterà a contribuire professionalmente fin dal primo giorno e a dimostrare il vostro impegno per l'esito positivo del team Imparare i ruoli individuali: Capire quale membro del team è responsabile di cosa. Conoscere i punti di forza e le responsabilità di ciascuno renderà più facile la collaborazione

Capire quale membro del team è responsabile di cosa. Conoscere i punti di forza e le responsabilità di ciascuno renderà più facile la collaborazione **Indagare sugli esiti positivi e sulle sfide del passato: identificare ciò che ha funzionato nel team e ciò che non ha funzionato. Questo fornisce un contesto per guidare le interazioni e aiuta a evitare errori

Creazione dell'introduzione

Iniziare con il piede giusto la prima riunione del team significa presentarsi in un modo che sembri naturale e che lasci comunque un impatto.

Ecco come farlo senza sforzo. ✅

Condividi il tuo background personale

Iniziate con la condivisione di un po' di voi stessi. Non è necessario che sia profondo, ma è sufficiente per rompere il ghiaccio e forse trovare un terreno comune. Sentitevi liberi di parlare della vostra provenienza, dei vostri hobby o dei vostri interessi. Questo vi aiuterà a stabilire un contatto personale, rendendovi più avvicinabili e relazionabili ai vostri nuovi membri del team.

📌 Esempio: "Sono originario di Prescott, Arizona, e nel tempo libero mi piace giocare a pallavolo e fotografare la fauna selvatica"

💡 Pro Tip: Una buona presentazione dovrebbe seguire la regola del 70/30, 70% di ascolto e 30% di conversazione. In questo modo si incoraggia il dialogo e si dimostra il valore dei contributi dei nuovi colleghi.

Evidenzia il tuo percorso professionale

Descrivete quindi brevemente il vostro percorso professionale, compreso il titolo di studio e il titolo di studio.

Menzionate eventuali ruoli significativi ricoperti in un'azienda precedente o progetti correlati alla vostra nuova posizione. Dovete concentrarvi sui risultati che dimostrano le competenze essenziali per l'esito positivo del vostro team. Parlate di come queste esperienze abbiano formato la vostra crescita professionale e vi abbiano preparato per questo ruolo.

📌 Esempio: "Ho trascorso gli ultimi cinque anni nelle risorse umane di una compagnia di assicurazioni. Mi ha sicuramente aiutato ad affinare le mie capacità di comunicazione. Non vedo l'ora di portare la mia esperienza per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi insieme"

Definire il proprio stile di leadership

Se state per passare a un ruolo di leadership, prendetevi un minuto per condividere il vostro stile di leadership. Siate chiari su come vi piace guidare e gestire le dinamiche del team, il processo decisionale e i conflitti. Questo definirà le aspettative e aiuterà a creare fiducia fin dall'inizio prima riunione del team .

📌 Esempio: "Io sto per collaborazione sul posto di lavoro e credo nel mantenere aperta la comunicazione, che sia attraverso un messaggio di chat, un'email o semplicemente entrando nel mio ufficio quando mi vedete. Potete contare su di me per essere trasparenti e di supporto mentre lavoriamo per raggiungere i nostri oggetti"

Applica gli strumenti per dare forma al tuo messaggio

Creare la presentazione perfetta non è sempre facile: possono essere necessarie versioni di prova ed errori prima di centrare l'obiettivo.

Fortunatamente, ClickUp , una potente piattaforma di produttività, offre strumenti preziosi per creare un'introduzione efficace per il nuovo membro del team.

Creare pagine annidate con ClickUp Docs per organizzare le vostre informazioni ClickUp Documenti consente di suddividere le informazioni in varie pagine annidate. È possibile creare una pagina introduttiva principale con collegamenti a sottopagine che approfondiscono argomenti come le informazioni personali, il background professionale e gli oggetti del team.

Strumenti di formattazione ricchi, come titoli, punti elenco e banner, possono aiutarvi a evidenziare le informazioni importanti.

Trasformate la vostra presentazione con la formattazione ricca e i comandi slash in ClickUp Docs ClickUp Brain è complementare come strumento di brainstorming, aiutandovi a generare idee e a perfezionare il vostro messaggio.

Si rivela particolarmente utile quando si vuole trasmettere il proprio background, le proprie competenze e la propria personalità in modo accattivante.

Utilizzate ClickUp Brain per scrivere un'email introduttiva e adattarla a team e reparti diversi

Utilizzate ClickUp Brain insieme a Documenti per assicurarvi che la vostra presentazione abbia il tono giusto. Lo strumento ottimizza anche la scrittura, offrendo suggerimenti che migliorano la chiarezza e l'impatto. Che si tratti di modificare il linguaggio o di migliorare la struttura, ClickUp Brain assicura che la vostra presentazione rimanga lucida e professionale.

📌 La creazione di un'email aziendale di presentazione mette in evidenza il vostro background professionale e il vostro impegno a contribuire all'esito positivo del team.

➡️ Potete creare un campione di email di autopresentazione che includa una breve descrizione dei vostri ruoli precedenti e sottolinei come le vostre competenze contribuiscano all'esito positivo del team utilizzando ClickUp Brain! 🎯

Date un tono positivo al vostro nuovo lavoro utilizzando ClickUp Brain insieme a Documenti per modificare la vostra presentazione

Consultare il proprio team

Per stabilire una connessione autentica con il vostro team, è essenziale una comunicazione aperta. I membri del team devono sentirsi a proprio agio nella condivisione delle loro aspettative e percezioni con voi.

Da fare, quindi, per coinvolgere i collaboratori a livello personale e professionale?

Vediamo!

Incoraggiare l'interazione con il team

Interessatevi ai vostri nuovi colleghi. Chiedete loro del loro ruolo, dei progetti in corso e delle loro esperienze. Se non siete sicuri di cosa chiedere, preparate in anticipo alcune domande generali per iniziare la conversazione.

Ecco alcuni suggerimenti:

di dove sei?

qual è il suo ruolo?

da quanto tempo lavora qui?

da cosa le piace di più lavorare qui?

c'è qualcosa di cui dovrei tenere conto durante la mia prima settimana?

Ricordate che una conversazione a due è molto più efficace di una presentazione unilaterale.

È anche una buona idea interagire con persone al di fuori del proprio team. Creare relazioni con i colleghi di reparti come l'account, l'informatica e l'amministrazione può rendere più facile rivolgersi a loro quando si ha bisogno di assistenza.

Pro Tip: Approfittate delle pause pranzo o caffè per entrare in connessione con i nuovi colleghi in modo informale. Questi momenti di relax sono l'occasione ideale per discutere apertamente di processi e politiche.

Fissare le aspettative

Fin dall'inizio, fate sapere al vostro team cosa possono aspettarsi da voi per garantire un lavoro di squadra produttivo. Discutete il vostro approccio a:

Leadership: Siate chiari su quanto sarete trasparenti sia sugli esiti positivi che sugli insuccessi. Parlare di cose comunisfide di comunicazione e capire come superarle. Dimostrare il valore della coerenza e dell'empatia per favorire un dialogo aperto

Siate chiari su quanto sarete trasparenti sia sugli esiti positivi che sugli insuccessi. Parlare di cose comunisfide di comunicazione e capire come superarle. Dimostrare il valore della coerenza e dell'empatia per favorire un dialogo aperto Comunicazione: Delineate con chiarezza gli obiettivi e le aspettative. Evitate l'ambiguità per aiutare tutti a comprendere i propri ruoli e le proprie responsabilità. Assicuratevi che ci sia un canale di comunicazione bidirezionale in modo che i vostri colleghi si sentano ascoltati

Delineate con chiarezza gli obiettivi e le aspettative. Evitate l'ambiguità per aiutare tutti a comprendere i propri ruoli e le proprie responsabilità. Assicuratevi che ci sia un canale di comunicazione bidirezionale in modo che i vostri colleghi si sentano ascoltati Assistenza: Informate i membri del team che siete a disposizione per supporto e guida. Devono sentirsi a proprio agio nel rivolgersi a voi con domande o dubbi. Inoltre, siate aperti a dare e ricevere feedback costruttivi

Pro Tip: Il vostro linguaggio del corpo quando stabilite queste aspettative e vi presentate è importante. Parlate in modo chiaro e sicuro; adattate il vostro tono alla situazione. Inoltre, mantenete una posizione alta, sorridete e stabilite un contatto visivo.

Trova il tuo flusso di comunicazione con ClickUp

Anche se vi sforzate di comunicare in modo efficace con il proprio team e conciliare questo aspetto con le vostre responsabilità può essere una sfida. Oltre alla condivisione degli aggiornamenti, è fondamentale assicurarsi che tutti siano allineati nei lavori richiesti.

Ecco come potete usare ClickUp per rafforzare la comunicazione con il vostro team. 📋

Utilizzare gli strumenti di collaborazione

Esistono molti software di comunicazione interna ci sono molti strumenti che possono aiutare il team a rimanere in connessione e a lavorare insieme in modo più efficiente. Tuttavia, la chiave è trovare quello che si adatta al flusso di lavoro e alle preferenze del team.

ClickUp riunisce tutto in un unico luogo, aiutando il team a rimanere organizzato e a gestire le attività senza l'ingombro di più strumenti. Riunioni ClickUp offre una soluzione consolidata per la gestione delle riunioni del team. Durante la riunione è possibile prendere note dettagliate, creare un Programma e assegnare elementi d'azione ai partecipanti.

Rendi più efficace la tua riunione virtuale con la presa di nota offerta da ClickUp Meetings

Il sistema integrato ClickUp Chattare è un modo efficace per comunicare nello stesso spazio delle attività, senza dover passare da un'app all'altra.

Trova il tuo flusso comunicativo con ClickUp Chat

Iniziare a lavorare con un nuovo team può sembrare un sovraccarico di informazioni, soprattutto quando si cerca di conoscere tutti e di tenere traccia dei nuovi progetti. ClickUp Chat semplifica questo processo riunendo tutte le conversazioni e le attività di ClickUp, aiutandovi a inserirvi nel team senza perdere un colpo. Ecco come ClickUp Chattare facilita la connessione, il contributo e l'organizzazione:

Collega le conversazioni direttamente ai tuoi lavori

Quando conoscerete il vostro team, probabilmente vi verranno assegnati subito attività e progetti. Con ClickUp Chat, potete collegare immediatamente queste conversazioni alle attività, in modo da non dovervi mai chiedere: "Che cosa dovevo fare di nuovo?"_ Inoltre, tutto rimane organizzato in un unico posto, riducendo al minimo il tira e molla.

Mantenere il controllo dei follower

È facile dimenticare i dettagli quando c'è molto da capire, soprattutto nei primi giorni. Assegnando dei follower all'interno di ClickUp Chat, potete assicurarvi che i punti importanti non vadano persi. Sia che si tratti di una promemoria per verificare una presentazione o di un contatto su un progetto, i follow-up di ClickUp vi aiutano a gestire i dettagli senza problemi.

Riunione rapida con l'IA

Se vi state ancora orientando e vi perdete qualche aggiornamento, Catch Me Up vi offre un rapido riepilogo/riassunto IA delle conversazioni più importanti, per non lasciarvi mai fuori dal giro. È perfetto per i primi giorni, quando si deve bilanciare l'onboarding con nuove conversazioni e attività.

Affinare le notifiche per concentrarsi

Ammettiamolo, le notifiche costanti possono essere opprimenti. ClickUp Chat vi permette di personalizzare le notifiche per concentrarvi sui messaggi essenziali, in modo che non siate disturbati da messaggi inutili mentre cercate di ambientarvi.

Queste funzionalità rendono più facile la connessione con il vostro nuovo team e l'aggiornamento, consentendovi di costruire relazioni solide e di contribuire con sicurezza.

Collegare attività e messaggi per una comunicazione semplificata con ClickUp Chattare

Inoltre, se si lavora da remoto, è possibile effettuare una rapida chiamata vocale o video con un semplice clic.

Con un'affidabilità garantita del 99,99%, Chattare semplifica la produttività del team senza inutili distrazioni.

Oltre a queste funzionalità/funzione, i commenti rappresentano un modo eccezionale per collaborare. Commenti alle attività di ClickUp consente di comunicare direttamente all'interno delle attività. In questo modo si mantiene la trasparenza e si garantisce che tutto il team possa accedere alle discussioni essenziali in un unico luogo.

Assegnare commenti a membri specifici del team con ClickUp Commenti attività

È possibile aggiungere tre tipi di commenti:

Commenti sull'attività per aggiornamenti, domande o feedback

per aggiornamenti, domande o feedback Commenti alle attività secondarie per discussioni più approfondite

per discussioni più approfondite Commenti thread per consentire agli utenti di rispondere ai commenti sulle attività esistenti

È anche possibile taggare i membri del team con '@', aggiungere allegati e persino inserire emoji o reazioni per mantenere viva la conversazione.

Credo che la comunicazione tra compagni di squadra nei nostri progetti più grandi sia migliorata. La possibilità di avere conversazioni dirette su un'attività o un'attività secondaria specifica ha aiutato la qualità e ridotto la confusione.

Scott Rushing, Direttore dei sistemi informativi per la ricerca, Wake Forest Baptist Health, su ClickUp

Controlli regolari

Una comunicazione costante permette di mantenere i progetti in linea e di far sentire il team di valore. È anche un ottimo modo per individuare e risolvere tempestivamente i problemi.

I check-in aiutano costruire la fiducia del team e si concentrano su conversazioni continue piuttosto che su revisioni formali. Inoltre, alleggeriscono la pressione delle valutazioni annuali delle prestazioni, risolvendo i problemi nel momento in cui si presentano.

Queste riunioni sono anche un ottimo modo per offrire ai provider l'opportunità di darsi reciprocamente un feedback costruttivo.

Creare promemoria ClickUp per pianificazioni ricorrenti da qualsiasi punto dell'area di lavoro

Qui è dove Promemoria di ClickUp è arrivato. Consente di programmare senza problemi i controlli periodici. Basta impostare una promemoria ricorrente, scegliere la frequenza (giornaliera, settimanale, mensile) e il gioco è fatto.

Le promemoria sono flessibili e possono essere modificate in base alle esigenze del team. Inoltre, sono collegati alle attività, per cui è facile tenere traccia delle discussioni e dello stato.

🧠 **Da fare? regola del 7/38/55 dice che solo il 7% della comunicazione si basa sulle parole pronunciate, il 38% sul tono di voce e il 55% sul linguaggio del corpo. Quindi, quando ci si presenta al nuovo team, non conta solo quello che si dice, ma anche come lo si dice e come ci si comporta.

Costruire relazioni

In definitiva, tutto si riduce alla costruzione di solide relazioni con il vostro team. A un ambiente di lavoro positivo rende il lavoro più piacevole, aumenta la produttività, migliora il morale e riduce lo stress.

Non si vuole arrivare al lavoro con il terrore di farlo, ma con l'entusiasmo di lavorare con il proprio team.

Vediamo come rafforzare le relazioni e sviluppare una migliore intesa con il team. 🤝

Riunioni individuali

Le riunioni individuali sono un ottimo modo per avere conversazioni più profonde e costruire la fiducia con il vostro team, soprattutto all'inizio del vostro mandato. Consentono di discutere le sfide e le soluzioni di brainstorming, offrendo al contempo uno spazio privato per un feedback diretto.

Per i membri del team introversi, le conversazioni one-to-one offrono un ambiente più confortevole per la condivisione dei loro pensieri, promuovendo l'inclusività e assicurando che la voce di tutti sia ascoltata.

Prendere l'iniziativa di organizzare riunioni individuali dimostra al team che valorizza i loro input e apprezza i loro contributi.

Da fare per rendere efficaci le riunioni individuali? Ecco alcuni suggerimenti:

Impostare un programma per informare i colleghi di ciò che si vuole discutere in anticipo Fare domande per dimostrare che state ascoltando attivamente e che date valore al loro tempo Creare elementi d'azione per aiutarsi reciprocamente a rimanere in carreggiata Controllarsi regolarmente per lavorare sui problemi pre-identificati Essere un ascoltatore attivo prendendo note e mantenendo una mente aperta Parlare in modo informale per stabilire uno spazio sicuro in cui entrambe le parti possano parlare apertamente

🧠 Da fare? L'atto di stringere la mano risale all'antica Grecia e simboleggia la fiducia. Sebbene le presentazioni virtuali possano limitare questo aspetto, stabilire la fiducia attraverso il contatto visivo e un tono amichevole ha un effetto simile.

Attività di team building

La costruzione di relazioni solide non avviene solo durante le riunioni. Le attività di team building possono rafforzare le relazioni, aumentare il morale e creare un ambiente di lavoro positivo.

Che il team sia in ufficio o lavori da remoto, queste attività uniscono tutti. Ecco alcuni modi creativi per incoraggiare il legame al di fuori delle attività quotidiane:

Esercizio con una sola parola

Scegliete una frase relativa all'argomento della riunione e chiedete a tutti di scrivere la prima parola che vi viene in mente su una nota adesiva. Poi, raccogliete tutte le parole su una lavagna online o in una presentazione. Questo aiuta a inquadrare i pensieri e i sentimenti dei team su un particolare argomento.

Esempio: Se state discutendo di un evento annuale di vacanza, tutti annoteranno i loro pensieri iniziali. Se le risposte sono "stress" o "esaurimento", è il momento di riconsiderare il vostro approccio.

Compleanno

Chiedete al team di mettersi in fila in ordine di compleanno, senza parlare. Incoraggiateli a usare i gesti, il linguaggio dei segni o le spinte per comunicare. Volete aggiungere un po' di pressione? Impostate un limite di tempo per rendere il tutto più eccitante.

Tutti impareranno i compleanni degli altri (un ottimo spunto di conversazione per i momenti successivi), spingendo il team a lavorare senza parole. Inoltre, si svilupperanno le capacità di comunicazione non verbale, la cooperazione e la capacità di risolvere i problemi.

📌 Esempio: I membri del team usano i segni delle mani per mostrare i loro mesi di nascita o alzano le dita per indicare la data.

Codice di condotta

Iniziate scrivendo le parole "significativo" e "piacevole" su una lavagna online. Chiedete al team che cosa è necessario per rendere il progetto o il workshop significativo e piacevole: idee come "pause regolari" o "trasparenza"

Una volta che tutti sono d'accordo sui valori chiave, registrateli in ClickUp Documenti come codice di condotta ufficiale del progetto.

Esempio: Per un progetto di marketing, il team può suggerire idee come "obiettivi chiari" per la sezione "significativo" e "sessioni di brainstorming creativo" per "piacevole"

Ecco altri giochi da fare con il vostro team:

Sciarada

Dizionario

Penny per i tuoi pensieri

Mostra e racconta

Giochi Trivia

Following up dopo l'introduzione

Dopo esservi presentati, il follow-up dimostra che siete seriamente intenzionati a creare connessioni.

Che si tratti di una rapida email o di una chat di assistenza, continuare la conversazione aiuterà a consolidare la prima impressione.

Ecco come fare per dare seguito alla conversazione senza risultare troppo insistenti. 💬

Chiedere un feedback

Ottenere un feedback dal vostro team e dal nuovo manager vi aiuta a capire quanto vi siete integrati nel gruppo. Un regolare feedback costruttivo mantiene il team coeso e incoraggia lo sviluppo personale.

Voi e il vostro team beneficiate dell'opportunità di imparare e crescere. Il feedback può anche diventare il modo in cui il team promuove la responsabilità.

Quando tutti si sentono responsabili di contribuire al processo di feedback, si rafforzano le relazioni e si riducono al minimo i conflitti.

Ecco alcuni suggerimenti per affrontare questo aspetto:

Essere chiari e definire il tipo di feedback che si vuole ottenere in particolare

e definire il tipo di feedback che si vuole ottenere in particolare Fare domande aperte per incoraggiare risposte dettagliate invece di risposte "sì" o "no"

per incoraggiare risposte dettagliate invece di risposte "sì" o "no" Scegliere il momento giusto e richiedere il feedback quando l'esperienza è ancora fresca nella mente dell'individuo

e richiedere il feedback quando l'esperienza è ancora fresca nella mente dell'individuo Rendete facile al vostro team la condivisione del feedback. Chiedete loro di compilare un sondaggio o un questionario diretto

al vostro team la condivisione del feedback. Chiedete loro di compilare un sondaggio o un questionario diretto Mostrate apprezzamento al vostro team e comunicate come utilizzerete il loro feedback

Iniziate in sordina? Non c'è problema: la crescita avviene per gradi 🌱

Ricordate che è normale sentirsi nervosi e persino un po' silenziosi il primo giorno. L'adattamento a un nuovo ambiente richiede tempo e la maggior parte delle persone lo capisce (e lo capisce molto bene)! 😊

Invece di preoccuparvi di quanto avete parlato, concentratevi sull'osservazione, sull'ascolto e sull'ambientamento nel vostro ruolo. Quando sarete pronti, le conversazioni vi verranno spontanee e la richiesta di feedback potrà guidarvi verso una connessione ancora migliore con il vostro team. Tenete presente che iniziare lentamente può rendere la transizione più agevole. Da fare benissimo, basta fare un passaggio alla volta!

Essere avvicinabili

Quando i membri del team si sentono a proprio agio nella condivisione delle proprie idee e preoccupazioni, favoriscono la collaborazione e coltivano un senso di appartenenza. Per ottenere questo risultato, dovete presentarvi come persone accessibili e alla portata di tutti.

Incoraggiate attivamente il dialogo. Invitate il vostro team a condividere le proprie idee e i propri contributi durante le riunioni o le interazioni casuali, per far capire loro che date valore al loro contributo. Un semplice "Cosa ne pensi di questo?" può farli sentire inclusi.

Fate un lavoro richiesto per essere disponibili a chattare in modo informale. Prendete in considerazione l'impostazione di "orari d'ufficio aperti" in cui i membri del team possono passare per discutere di qualsiasi cosa gli passi per la testa, sia essa legata al progetto o personale.

Inoltre, date l'esempio. Quando condividete apertamente le vostre idee ed esperienze, incoraggiate gli altri a fare lo stesso. Mostratevi vulnerabili parlando delle sfide che avete affrontato e di come le avete superate; questo può contribuire a demistificare la leadership e a rendervi più comprensibili.

🧠 **Da fare? effetto similitudine-attrazione suggerisce che gravitiamo verso persone che condividono background, esperienze o atteggiamenti simili. Evidenziare obiettivi o interessi comuni nella presentazione può creare connessioni naturali con il nuovo team.

Mettere in scena la collaborazione con ClickUp

Fare una prima impressione positiva sul vostro nuovo team non deve essere un'esperienza travolgente. Con un po' di preparazione e il giusto approccio, è possibile creare connessioni significative per rendere la vita lavorativa più piacevole.

Che si tratti di riunioni individuali, di attività di team-building o di essere sempre disponibili, le relazioni che creerete ora getteranno le basi per una collaborazione di successo.

ClickUp rende questo processo più facile che mai. Grazie a funzionalità come Documenti, Chattare e Commenti sulle attività, è possibile organizzare tutto e centralizzare le conversazioni. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp per creare la presentazione perfetta e collaborare con il vostro nuovo team in modo migliore. 🌟