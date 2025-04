Come sommare una colonna in Excel | ClickUp

Siete nel bel mezzo del lavoro su un foglio di calcolo e improvvisamente vi serve un totale veloce per un elenco numerato.

Da fare c'è un modo molto più semplice che sommarli a mano o scorrere all'infinito i dati. La funzione di somma di Excel può essere una salvezza, sia che si tratti del monitoraggio delle vendite, delle spese o anche di qualcosa di semplice come il budget per la spesa.

In questo blog vedremo i modi migliori per sommare le colonne in Excel! Pronti a sommare tutto? ✅

Passaggi per sommare una colonna in Excel

La somma di una colonna in Excel è un trucco pratico che si usa più spesso di quanto si pensi. È semplice e con pochi clic è possibile sommare i dati in un attimo.

Vediamo i passaggi. 👇

Utilizzo di AutoSum per risultati veloci

Passaggio #1: selezione della cella per il totale

Il primo passaggio consiste nella selezione della cella in cui apparirà il totale.

Nell'esempio seguente, le celle da B3 a B6 contengono i dati e la cella B8 è il totale selezionato.

Selezionare la cella in cui si desidera ottenere la risposta; in questo caso si tratta di B8

Passo n. 2: accedere alla funzionalità/funzione AutoSomma

Passare alla scheda Home della barra multifunzione di Excel.

Cercate il pulsante AutoSum. È rappresentato dalla lettera greca sigma (Σ) nel gruppo di modifica sul lato destro della barra multifunzione.

Il pulsante AutoSum si trova nella barra multifunzione 'Home'

Passo #3: fare clic sul pulsante AutoSum

Una volta fatto clic sul pulsante AutoSomma, Excel evidenzia automaticamente l'intervallo di celle di cui si ritiene si voglia fare la somma. Inserisce la formula nella cella selezionata.

Nel nostro esempio, otteniamo "=SOMMA(B3:B7)"

Aggiungere la formula alla cella selezionata

Passaggio #4: Confermare la selezione

Premere Invio per completare la formula. Excel visualizzerà il totale nella cella selezionata.

Premete invio per ottenere la risposta nell'ultima cella

Suggerimento: È anche possibile utilizzare lo scorciatoia AutoSum, 'ALT ='. Basta scegliere la cella in cui si desidera ottenere il totale, tenere premuto il tasto Alt, premere il segno '=' e dare invio. La somma apparirà immediatamente.

Sommare con le formule di Excel

Un altro modo per sommare una colonna in Excel è quello di utilizzare le sue formule. La funzione SOMMA() consente di sommare un intervallo di numeri. È utilizzata soprattutto per i calcoli aritmetici nei fogli di calcolo.

Vediamo come utilizzare questa formula per sommare i numeri. 📑

Passo #1: Identificare l'intervallo di dati e selezionare una cella

Posizionare l'intervallo di celle con i numeri che si desidera aggiungere. Fare clic sulla cella in cui si desidera visualizzare il totale.

Ad esempio, se i valori della somma si trovano nelle celle da A2 a A9, sceglieremo A10 per il totale.

Selezione della cella per la risposta

Passo #2: Inserire la formula SOMMA()

Dopo aver selezionato la cella in cui si desidera visualizzare il totale, digitare la formula. È anche possibile selezionare e trascinare il cursore nell'intervallo di numeri.

In questo esempio, scriveremo '=SOMMA(A2:A9)'.

Digitare la formula per la somma

Passo #3: premere invio

Una volta digitata la formula, è sufficiente premere Invio.

Excel calcolerà il totale di tutti i numeri presenti nelle celle da A2 a A9 e lo visualizzerà nel riferimento di cella A11.

Premete invio per ottenere la risposta

Passaggio #4: Aggiungere intervalli multipli

Se si desidera sommare più intervalli, è possibile separarli con delle virgole.

Ad esempio, "=SOMMA(A2:A9,B2:B9)" Questa operazione somma i valori numerici di queste celle e fornisce la risposta nella cella selezionata. Ignora gli eventuali valori di testo.

Aggiungere virgole per sommare intervalli multipli

Premere invio per ottenere la risposta.

Fare clic su 'Invio'

🔍 Lo sapevi? Microsoft 365, che include servizi come Excel, Word, PowerPoint e altri ancora, è utilizzato da oltre un milione di aziende in tutto il mondo, con un'ampia gamma di servizi e servizi oltre un milione di personalizzati solo negli Stati Uniti.

Sommatoria con filtri applicati

È possibile utilizzare le funzioni SUBTOTALE o AGGREGATO per sommare solo le celle visibili in un set di dati con filtri. Queste funzioni gestiscono in modo specifico i dati filtrati.

Vediamo come funziona. 🛠️

Applicazione di filtri

Passaggio 1: Selezionare la colonna di dati a cui applicare il filtro.

Selezione della colonna "Regione

Passaggio n. 2: Andare alla scheda "Dati" e fare clic sul pulsante "Filtro".

Posizione del 'filtro' in Ordinamento e filtro

Passaggio n. 3: Nelle intestazioni delle colonne appariranno delle frecce a discesa. Fare clic sulla freccia a discesa nella colonna "Regione" e selezionare le sezioni che si desidera visualizzare. Ad esempio, "Sud"

È possibile ordinare le sezioni in ordine alfabetico, per colore o in base a vari altri criteri.

Selezione della colonna selezionata in base a criteri specifici

Fate clic sul pulsante 'OK' per ottenere la risposta.

Otterrete la risposta dopo aver fatto clic su 'OK'

💡 Suggerimento: Per un migliore Reportistica di Excel le tabelle pivot consentono di riepilogare/riassumere rapidamente grandi insiemi di dati. Selezionate un intervallo di dati pertinenti per organizzare i dati e identificare le tendenze e le intuizioni chiave, migliorando la chiarezza e l'efficacia della reportistica.

Utilizzo della funzione SUBTOTALE

La funzione SUBTOTALE di Microsoft Excel consente di eseguire calcoli come somme, conteggi e altro su un intervallo di dati filtrato. Ignora le righe nascoste, il che la rende utile per gli insiemi di dati di grandi dimensioni.

La sintassi della funzione SUBTOTALE è '=SUBTOTALE(funzione_num, rif 1,[rif2])'.

Ecco gli elementi della funzione:

funzione_num: Un numero (1-11 o 101-111) che specifica il tipo di calcolo

Un numero (1-11 o 101-111) che specifica il tipo di calcolo ref1: Il primo intervallo di celle da includere nel calcolo

Il primo intervallo di celle da includere nel calcolo rif2: Intervalli aggiuntivi (facoltativi)

I numeri della funzione determinano il comportamento della funzione SUBTOTALE. 1-11 include le righe nascoste manualmente, mentre 101-111 esclude le righe nascoste manualmente.

Ecco una tabella di numeri per altre funzioni comunemente utilizzate in Excel:

Funzione Descrizione 1 MEDIA 2 CONTA 3 COUNTA 4 MAX 5 MIN 9 SOMMA

Funzioni

📖 Leggi anche: Come creare un dashboard in Excel? (Passaggi e modelli) Vediamo ora i passaggi per utilizzare la funzione SUBTOTALE con un esempio. 👇

Passaggio n. 1: Selezionare l'intervallo di dati e attivare i filtri nelle tre colonne. Qui si tratta di "A1:C5"

Selezionate l'intervallo di dati 'A1' e attivate i filtri in tutte le colonne, compresa la colonna C

Passaggio 2: Nella cella C6, inserire la formula SUBTOTALE.

Abbiamo inserito '=SUBTOTALE(9, C2:C5)' per ottenere la somma della colonna.

Inserite la formula in C6 e premete 'Invio' per ottenere la risposta

Passaggio #3: Filtrare la colonna 'Regione' per mostrare solo 'Est'

Aggiungere criteri specifici per ordinare i dati

La formula in C6 mostrerà ora la somma degli importi commerciali solo per "John" e "Mike".

Ottenere la risposta nella prima cella vuota selezionata

Leggi anche: Come automatizzare Excel per snellire il flusso di lavoro e le attività

Sommare un intervallo dinamico

Le tabelle di Excel sono il modo più semplice per creare intervalli dinamici. Quando si converte un intervallo di dati in una tabella, Excel regola automaticamente l'intervallo man mano che si aggiungono e si tolgono dati.

Utilizziamo un semplice set di dati che rappresenta i dati commerciali mensili.

Passaggio 1: Fare clic in un punto qualsiasi del set di dati. Ad esempio, selezionare le celle "A1: B4" Premere 'Crtl + T' per aprire la finestra di dialogo 'Crea tabella'.

Assicurarsi che sia selezionata la casella di controllo "La mia tabella ha intestazioni". Questo perché 'Mese' e 'Commerciale' sono intestazioni.

Creazione di una tabella di dati nelle celle A1:B4

Passaggio n. 2: Fare clic su 'OK'. Excel convertirà l'intervallo selezionato in una tabella.

Excel lo trasforma in tabella una volta premuto 'OK'

Passaggio #3: Con la tabella di Excel selezionata, andare alla scheda "Progettazione tabella" della barra multifunzione. Assegnare alla tabella un nome significativo, ad esempio 'SalesData'.

Nome della tabella di Excel

Passaggio #4: Usare riferimenti strutturati per fare riferimento alla tabella nelle formule.

Ad esempio, per calcolare il totale delle vendite, si aggiungerà '=SOMMA(DatiVendite[Vendite]).'

Usare il nome ufficiale della tabella per farvi riferimento in funzioni diverse

Passaggio #5: Per vedere la natura dinamica della tabella, è possibile aggiungere nuove righe sotto i dati esistenti.

Aggiungiamo il dato commerciale di aprile come 40$$a. La risposta cambierà.

Aggiungere una nuova colonna o un diverso formato di numero nella stessa riga per testare la natura dinamica della tabella

⚡ Archivio modelli: Prendete il controllo dei vostri dati con modelli di database progettati per facilitare la gestione e il monitoraggio. Perfetti per l'inventario, le informazioni sui clienti o i dettagli di un progetto, questi modelli offrono la flessibilità necessaria per creare database su misura per le vostre esigenze.

Sommatoria con criteri di condizione (SUMIF e SUMIFS)

La funzione SUMIF somma i valori di un intervallo specificato che soddisfano una categoria specifica.

La formula è '=SUMIF(intervallo, criteri, [sum_range])'.

Ecco una spiegazione dei suoi elementi:

Ambito: L'intervallo di celle che deve essere valutato in base ai criteri

L'intervallo di celle che deve essere valutato in base ai criteri Criteri: La condizione che deve essere soddisfatta affinché una cella sia inclusa nella somma

La condizione che deve essere soddisfatta affinché una cella sia inclusa nella somma Somma_range: È opzionale. Indica le celle effettive da sommare se diverse dall'intervallo

**La funzione SUMIF è stata introdotta in Excel 2007 e consente agli utenti di sommare i dati in base a criteri specifici.

Facciamo un esempio per capire meglio.

Abbiamo dati commerciali nelle colonne A (Regione) e B (Importo delle vendite) e vogliamo sommare le vendite della regione "Est".

Utilizzare la formula '=SUMIF(A1:A6, "Est",B1:B6)'. Il risultato sarà 300, ovvero il totale delle vendite della regione Est (100+150+50).

Usare la formula SUMIF con le variabili per ottenere una risposta basata su un criterio

La funzione SUMIFS somma valori basati su più criteri.

La formula è '=SUMIFS(sum\range, criteria\range1, criteria1, [criteria\range2], [criteria2]...)'

I suoi elementi comprendono:

Somma_range: L'intervallo di celle della somma

L'intervallo di celle della somma Criteri_range1: Il primo intervallo da valutare rispetto al primo criterio

Il primo intervallo da valutare rispetto al primo criterio Criterio1: La prima condizione che deve essere soddisfatta

La prima condizione che deve essere soddisfatta Coppie aggiuntive di intervalli di criteri e criteri

Ecco un esempio.

Utilizzando '=SUMIFS(B1:B6, A1:15, "Est", B1:B6, ">100")' si otterrà 150, ovvero il totale delle vendite commerciali dell'area Est superiori a 100.

Utilizzare la formula SUMIFS per ottenere una risposta basata su più criteri

Leggi anche: 10 migliori strumenti di IA per Excel per la produttività

Svantaggi dell'uso di Excel

Sebbene Excel sia ampiamente utilizzato per i calcoli e l'analisi dei dati, Da fare presenta alcuni limiti che possono influire sull'accuratezza e sull'affidabilità del lavoro.

Ecco alcuni svantaggi specifici dell'uso di Excel per i calcoli:

Problemi di prestazioni: Le impostazioni di dati di grandi dimensioni rallentano Excel, causandone il blocco o l'arresto anomalo

Le impostazioni di dati di grandi dimensioni rallentano Excel, causandone il blocco o l'arresto anomalo Rischi di perdita di dati: La suddivisione di grandi insiemi di dati in file più piccoli aumenta la possibilità di corruzione o perdita di dati, mettendo a rischio i dati stessi

La suddivisione di grandi insiemi di dati in file più piccoli aumenta la possibilità di corruzione o perdita di dati, mettendo a rischio i dati stessi Elevato tasso di errore: Gli errori umani, come le voci di formula errate o il disallineamento dei dati, portano a risultati imprecisi

Gli errori umani, come le voci di formula errate o il disallineamento dei dati, portano a risultati imprecisi **Funzioni statistiche limitate: Excel non dispone di strumenti statistici avanzati, come test non parametrici o analisi di regressione dettagliate

Supporto inadeguato per l'automazione: Non è in grado di automatizzare attività complesse, rendendo i flussi di lavoro meno efficienti

