20 Migliori strumenti per i test di automazione 2025 | ClickUp

Un tempo i test manuali erano la norma. Si trattava di un processo noioso e lungo che spesso portava a errori e ritardi.

Tuttavia, lo sviluppo del software e i processi paralleli di esecuzione dei test si sono costantemente evoluti nel corso degli anni.

Una delle trasformazioni più significative a cui ho assistito è stata l'ascesa degli strumenti di automazione dei test. È affascinante come uno strumento di automazione possa snellire il processo di test e migliorare la qualità complessiva dei nostri prodotti.

In questo blog, il team di ricerca di ClickUp e io abbiamo riunito i 20 migliori strumenti di automazione dei test, selezionati in base alle loro prestazioni, alla facilità d'uso e all'adozione diffusa 📝

**Cosa si deve cercare negli strumenti per i test di automazione?

Quando si tratta di scegliere gli strumenti di automazione giusti, ci sono diversi fattori chiave da considerare:

Facilità d'uso: Un buon strumento per i test di automazione deve essere intuitivo e facile da imparare. Se siete alle prime armi con i test di automazione, non volete passare ore a capire come usare lo strumento. Cercate strumenti con un'interfaccia user-friendly e una documentazione chiara

Un buon strumento per i test di automazione deve essere intuitivo e facile da imparare. Se siete alle prime armi con i test di automazione, non volete passare ore a capire come usare lo strumento. Cercate strumenti con un'interfaccia user-friendly e una documentazione chiara Compatibilità: Gli strumenti per i test di automazione devono essere compatibili con l'ambiente di sviluppo e i framework di test. Questo vi farà risparmiare tempo e lavoro richiesto per l'impostazione di un'infrastruttura di test

Gli strumenti per i test di automazione devono essere compatibili con l'ambiente di sviluppo e i framework di test. Questo vi farà risparmiare tempo e lavoro richiesto per l'impostazione di un'infrastruttura di test Ricco set di funzionalità: I diversi strumenti di automazione offrono diverse funzionalità, quindi è importante sceglierne uno che soddisfi le vostre specifiche esigenze di test. Per l'efficienza dei test, cercate funzionalità/funzioni come il test cross-browser, il test parallelo, il test mobile, il test delle prestazioni, il test di regressione visiva e il test API

I diversi strumenti di automazione offrono diverse funzionalità, quindi è importante sceglierne uno che soddisfi le vostre specifiche esigenze di test. Per l'efficienza dei test, cercate funzionalità/funzioni come il test cross-browser, il test parallelo, il test mobile, il test delle prestazioni, il test di regressione visiva e il test API Scalabilità: Con la crescita del software, crescono anche le esigenze di testing. Cercate strumenti di automazione in grado di scalare con il vostro progetto e di gestire suite di test su larga scala

Con la crescita del software, crescono anche le esigenze di testing. Cercate strumenti di automazione in grado di scalare con il vostro progetto e di gestire suite di test su larga scala Integrazione di automazione: Un buon strumento di testing automatico deve integrarsi perfettamente con altri strumenti del vostro ecosistema di sviluppo, come i server di integrazione continua (CI) e i sistemi di monitoraggio dei difetti

Un buon strumento di testing automatico deve integrarsi perfettamente con altri strumenti del vostro ecosistema di sviluppo, come i server di integrazione continua (CI) e i sistemi di monitoraggio dei difetti Assistenza e comunità: Una forte comunità di supporto può essere preziosa quando si incontrano problemi o si ha bisogno di aiuto per casi d'uso specifici. Cercate strumenti di automazione con forum e supporto clienti attivi

Una forte comunità di supporto può essere preziosa quando si incontrano problemi o si ha bisogno di aiuto per casi d'uso specifici. Cercate strumenti di automazione con forum e supporto clienti attivi Costo: Sebbene il costo sia un fattore importante, non è l'unico da considerare. Considerate il valore complessivo che gli strumenti di automazione forniscono rispetto al costo

Leggi anche: ClickUp cambia il gioco per i team di sviluppo software

I 20 migliori strumenti per i test di automazione

Ho scoperto che gli strumenti di test di automazione sono fondamentali per migliorare la qualità del software e accelerare lo sviluppo.

Con così tanti strumenti di automazione disponibili, può essere difficile scegliere quello giusto. Facciamo un tuffo e scopriamo cosa c'è in giro per migliorare il vostro processo di testing! 👇

1. ClickUp (il migliore per il project management e il monitoraggio dei bug dei test di automazione)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Agile-Project-Management-Software.jpg Uno screenshot di ClickUp Agile che mostra le attività e gli assegnatari in varie fasi di completamento: strumenti per i test di automazione /$$$img/

Ottenete una rappresentazione visiva del vostro flusso di lavoro di testing per monitorare lo stato e identificare i colli di bottiglia con il software di project management ClickUp Agile ClickUp è uno strumento di project management all-in-one per qualsiasi cosa, dalla pianificazione del prodotto allo sviluppo del software. ClickUp Agile Project Management Software fornisce struttura e organizzazione allo sviluppo software end-to-end.

È una delle principali strumento di test agile che consente di creare sprint, assegnare attività e monitorarne lo stato in tempo reale. Esploriamo insieme le sue funzionalità/funzione.

Vista Bacheca ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Bacheca-View.gif Una GIF sulle Bacheche di ClickUp che mostrano le attività organizzate in diverse colonne: strumenti di test di automazione /$$$img/

Trascinare e rilasciare le attività tra le colonne per rappresentarne lo stato utilizzando ClickUp Vista Bacheca

Il Vista Bacheca ClickUp è un punto fermo delle metodologie agili di project management. Consente di visualizzare il flusso di lavoro dei test trascinando e rilasciando le attività tra fasi come "Da testare", "In corso" e "Superato/Fallito "

Questa configurazione fornisce una panoramica chiara dello stato di ogni attività, semplificando l'identificazione dei colli di bottiglia e la definizione delle priorità dei carichi di lavoro. Inoltre, la funzione drag-and-drop in Vista Bacheca migliora l'esperienza dell'utente, consentendo ai membri del team di spostare senza problemi le attività da una fase all'altra man mano che procedono.

La parte migliore? Vista Bacheca consente di integrare i dettagli delle attività, compresi assegnatari, date di scadenza e commenti.

Un approccio centralizzato alla gestione delle attività aiuta i team a mantenere aperte le linee di comunicazione, informando tutti sullo stato di avanzamento e su eventuali problemi che possono sorgere durante i test. Non è tutto. ClickUp per i team di software è il cervello del vostro processo di test continuo. È ottimo per il monitoraggio e la gestione dei bug. È possibile creare facilmente relazioni dettagliate sui bug, assegnarli agli sviluppatori e monitorare il loro stato durante il ciclo di vita dello sviluppo.

Inoltre, i flussi di lavoro personalizzabili consentono di adattare il processo di monitoraggio dei bug alle esigenze specifiche del team. ClickUp offre anche una varietà di modelli che possono essere personalizzati per adattarsi alle vostre specifiche esigenze di test di automazione.

Modello ClickUp per il monitoraggio dei bug e dei problemi

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-341.png Gestite bug e problemi in una posizione centralizzata con il modello di monitoraggio dei bug e dei problemi di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-90090421835&department=engineering-product&\_gl=1\*qalwp5\*\_gcl_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMjEzMDc1ODcxOS4xNzI3NTE4NjE1LjE3Mjc1MTg2MTk. Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di monitoraggio dei bug e dei problemi di ClickUp fornisce un framework pronto per aumentare la visibilità e la collaborazione tra i team di testing, aiutandovi a gestire in modo efficiente la complessità della risoluzione dei bug.

L'assunzione personalizzata moduli per i team software consentono un invio di bug senza problemi, assicurando che tutti i dettagli necessari siano acquisiti in anticipo.

Questo modello migliora la collaborazione interfunzionale riunendo i team su una piattaforma centralizzata, assicurando che tutti siano aggiornati sullo stato di bug e problemi. Quando la comunicazione tra i team migliora, la produttività diventa più rapida ed efficiente, con conseguente aumento della qualità complessiva.

Modello di gestione dei test ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/4989daa3-1000.png Gestite l'intero processo di test con il modello di gestione dei test di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-102451742&department=engineering-product&\_gl=1\*1pmf4nb\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMjEzMDc1ODcxOS4xNzI3NTE4NjE1LjE3Mjc1MTg2MTk. Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di gestione dei test di ClickUp rende il vostro processo di test fluido e organizzato. Vi offre un modo semplice per pianificare, monitorare e valutare ogni parte del vostro percorso di test, con scenari di test, casi limite ed esecuzioni in un unico luogo.

Avrete una chiara visualizzazione dello stato di avanzamento, rendendo più facile individuare i problemi e vedere i risultati a colpo d'occhio. Il layout visivo aiuta a tenere tutto sotto controllo e a prendere decisioni rapide quando necessario. Inoltre, il modello facilita la collaborazione del team, in modo che tutti possano essere informati su bug, problemi e richieste di funzionalità/funzione.

La gestione dei programmi di test e il monitoraggio del risultato nel tempo diventano facili da gestire. Questo modello consente di tenere sotto controllo il feedback degli utenti e i risultati dei test, chiave per migliorare i processi.

Inoltre, il Modello di rapporto di prova ClickUp aiuta a creare reportistica per riepilogare i risultati dei test, identificare i bug e fornire spunti per le iterazioni future. Inoltre, il modello per i casi di test ClickUp fornisce un quadro strutturato per delineare i singoli casi di test, compresi i passaggi dettagliati, i risultati attesi e i criteri di superamento.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Gestione completa delle attività: Le solide funzionalità di ClickUp per la gestione delle attività consentono di organizzare e tenere traccia di tutti gli aspetti dei progetti di automazione, dalla creazione dei casi di test alla reportistica dei bug

Le solide funzionalità di ClickUp per la gestione delle attività consentono di organizzare e tenere traccia di tutti gli aspetti dei progetti di automazione, dalla creazione dei casi di test alla reportistica dei bug Regole di automazione potenti: Automazioni di attività ripetitive, come l'assegnazione di bug agli sviluppatori o l'aggiornamento dello stato delle attività, per risparmiare tempo e ridurre gli errori

Automazioni di attività ripetitive, come l'assegnazione di bug agli sviluppatori o l'aggiornamento dello stato delle attività, per risparmiare tempo e ridurre gli errori Integrazioni senza soluzione di continuità: Integrazione di ClickUp con i più diffusi strumenti di test e pipeline CI/CD per semplificare il flusso di lavoro e garantire la coerenza dei dati

Integrazione di ClickUp con i più diffusi strumenti di test e pipeline CI/CD per semplificare il flusso di lavoro e garantire la coerenza dei dati Flussi di lavoro personalizzabili: Creazione di flussi di lavoro personalizzati per adattare ClickUp ai processi di test e ai requisiti specifici del team

Creazione di flussi di lavoro personalizzati per adattare ClickUp ai processi di test e ai requisiti specifici del team Robusta reportistica e analisi: Generazione di report dettagliati sullo stato dei test e sulle prestazioni del team per prendere decisioni basate sui dati

Generazione di report dettagliati sullo stato dei test e sulle prestazioni del team per prendere decisioni basate sui dati Funzionalità di collaborazione: Collaborate efficacemente con i membri del team utilizzando funzioni come commenti, menzioni e aggiornamenti in tempo reale

Limiti di ClickUp

Le opzioni di personalizzazione possono essere un po' eccessive per chi non ha familiarità con gli strumenti di project management

Prezzi di ClickUp

Free Forever per sempre

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.800+ recensioni)

📖 Leggi anche: \LambdaTest + ClickUp

2. Selenium (migliore per versatilità e ampio supporto ai browser)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Selenium-1400x1140.png Uno screenshot del dashboard di Selenium, uno strumento per i test di automazione /$$$img/

Via: Testmo Selenium è uno dei principali moderni strumenti di test QA oggi. Si tratta di un potente toolkit open-source che è diventato essenziale per l'automazione delle applicazioni web su browser e piattaforme diverse.

La versatilità dello strumento e l'estensione del supporto della comunità lo hanno reso ideale per sviluppatori e tester di tutto il mondo. Dispone anche di un'estensione per il browser, "Selenium IDE", che consente di registrare e riprodurre le interazioni del browser.

Le migliori funzionalità/funzione di Selenium

Garantire la compatibilità cross-browser grazie al supporto dello strumento per un ampio intervallo di browser

Scegliere il proprio linguaggio di programmazione preferito con i binding disponibili per vari linguaggi

Eseguire i casi di test in parallelo su più macchine e browser per ridurre i tempi di esecuzione dei test

Estendere le capacità di test integrando librerie e framework di terze parti per ottenere funzionalità/funzione aggiuntive

Limiti di Selenium

Funzionalità/funzioni limitate e mancanza di opzioni personalizzate

La curva di apprendimento per i principianti è molto ripida

Prezzi di Selenium

Gratuito da scaricare

Valutazioni e recensioni di Selenium

G2: 4.5/5 (90+ recensioni)

4.5/5 (90+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

3. Cypress (Il migliore per un framework di testing veloce e affidabile per le applicazioni web)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Cypress-1400x788.png Uno screenshot del dashboard di Cypress, uno strumento di testing di automazione /$$$img/

Via: Cipresso Cypress è un moderno framework di testing end-to-end basato su JavaScript che ha guadagnato una notevole popolarità grazie alla sua semplicità, velocità e all'approccio favorevole agli sviluppatori. A differenza dei framework di testing tradizionali, Cypress viene eseguito direttamente nel browser, offrendo un'esperienza di testing più intuitiva ed efficiente.

Le migliori funzionalità/funzione di Cypress

Ricarica i test e aggiorna il browser automaticamente quando si apportano modifiche al codice, per creare un ciclo di feedback rapido

Eliminare la necessità di attese esplicite, lasciando che il sistema attenda automaticamente che i comandi e le asserzioni finiscano, riducendo l'incertezza dei test

Acquisizione di screenshot e video di test falliti per identificare e debuggare rapidamente i problemi

Ispezione del traffico di rete e intercettazione delle richieste per testare in modo efficiente API e servizi web

Limiti di Cypress

Alcuni utenti hanno riscontrato bug minori relativi al framework

Manca il supporto integrato per il test delle applicazioni mobili

Prezzi di Cypress

Versione di prova gratuita per 14 giorni

Team: $75/mese

$75/mese Business: $300/mese

$300/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Cipresso

G2: 4.8/5 (100+ recensioni)

4.8/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (60+ recensioni)

💡 Pro Tip: È possibile automatizzare i rilasci di software utilizzando strumenti di distribuzione continua che distribuiscono automaticamente le modifiche al codice in produttività. Questo elimina i passaggi manuali e riduce i ritardi, garantendo un processo di rilascio più rapido ed efficiente.

4. BrowserStack Automazioni (il migliore per i test cross-browser e cross-platform)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/BrowserStack-1-1400x790.png Uno screenshot del dashboard di BrowserStack Automate, un noto strumento di automazione dei test /$$$img/

Via: BrowserStack BrowserStack Automazioni è una piattaforma di test basata su cloud. Fornisce l'accesso a un intervallo di dispositivi e browser reali, consentendo di testare le applicazioni web in diverse configurazioni e ambienti.

La piattaforma supporta diversi framework di test, semplificando l'integrazione con il flusso di lavoro esistente. Inoltre, le sue funzionalità di debug in tempo reale permettono di identificare e risolvere rapidamente i problemi, migliorando la qualità complessiva delle applicazioni web.

Le migliori funzionalità di BrowserStack Automate

Test su dispositivi reali, compresi smartphone, tablet e desktop, per garantire la compatibilità e le prestazioni su piattaforme diverse

Convalida le applicazioni web su vari browser per garantire la compatibilità cross-browser

Simulare i test da diverse posizioni geografiche per verificare la funzione e le prestazioni in tutte le regioni

Esecuzione dei test in parallelo su più dispositivi e browser per ridurre significativamente il tempo di esecuzione dei test

Limiti di BrowserStack Automate

I test possono comportarsi in modo imprevedibile, rimanendo bloccati in loop o non riuscendo a individuare gli elementi visibili

La velocità può variare, facendo sì che i test vengano eseguiti troppo velocemente o troppo lentamente, con conseguenti ripercussioni sull'affidabilità

Prezzi dirowserStack Automate

Test del web

Desktop: $169/test parallelo/mese

$169/test parallelo/mese Desktop & Mobile: $249/parallelo test/mese

$249/parallelo test/mese Desktop & Mobile Pro: $299/parallelo test/mese

$299/parallelo test/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Automazioni per le app

Device Cloud: $249/parallelo test/mese

$249/parallelo test/mese Device Cloud Pro: $299/test in parallelo/mese

$299/test in parallelo/mese Device Cloud Observability Pro: Contattare il settore commerciale

Contattare il settore commerciale Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su BrowserStack Automate

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Leggi anche: Agile Project Management: Principi, struttura e metodi

5. Puppeteer (il migliore per attività di automazione e test headless)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Puppeteer-1400x697.png Uno screenshot della dashboard di Puppeteer, un noto strumento di testing di automazione /$$$img/

Via: YouTube Puppeteer è una libreria Nodo.js che fornisce un'API di alto livello per controllare Chrome o Chromium senza testa. È uno strumento potente per l'automazione delle attività web e per il test delle applicazioni web.

Inoltre, Puppeteer eccelle nel web scraping, consentendo agli utenti di estrarre dati dai siti web in modo efficiente. Grazie alla capacità di eseguire il rendering di contenuti dinamici, Puppeteer è in grado di recuperare informazioni da applicazioni a pagina singola (SPA) che i metodi di scraping tradizionali possono rendere difficili.

Le migliori funzionalità/funzione di Puppeteer

Esegue Chrome in modalità "headless" per automatizzare le attività senza una vera e propria interfaccia del browser

Acquisizione di screenshot a pagina intera di pagine web, compresi gli elementi al di fuori del viewport per una visibilità completa

Generazione di documenti PDF dalle pagine web con opzioni di formattazione e contenuto personalizzabili

Intercettare e modificare le richieste di rete per testare efficacemente le API o simulare diverse condizioni di rete

Limiti del Puppeteer

Essendo una libreria Nodo.js, Puppeteer richiede la conoscenza di JavaScript per lo scripting delle attività di automazione

Puppeteer è strettamente legato a Chrome, il che può limitare la sua compatibilità con altri browser

Prezzi di Puppeteer

Gratuito da usare

Valutazioni e recensioni del Puppeteer

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

6. BugBug (il migliore per il monitoraggio dedicato dei bug)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/BugBug-1400x770.png Screenshot della dashboard di BugBug, uno strumento per il monitoraggio dei bug: strumenti per i test di automazione /$$$img/

Via: BugBug BugBug è un programma versatile software per il monitoraggio dei bug progettato per semplificare il processo di gestione dei difetti nei team agili. Grazie all'interfaccia intuitiva e alle funzionalità/funzione personalizzabili, BugBug assiste i team nel monitoraggio, nella definizione delle priorità e nella risoluzione dei problemi durante l'intero ciclo di vita dello sviluppo del software.

Le migliori funzionalità/funzioni di BugBug

Creazione di flussi di lavoro personalizzati per adattare il processo di monitoraggio dei bug alle esigenze specifiche del team, compresi stati, priorità e livelli di gravità

Allegare file e documenti rilevanti ai bug e aggiungere commenti per facilitare la discussione e la collaborazione

Generare reportistica dettagliata sulle tendenze dei bug, sui tempi di risoluzione e sulle prestazioni del team per identificare le aree di miglioramento

Ricevere notifiche quando i bug vengono assegnati, aggiornati o risolti per rimanere informati sull'intero processo

Limiti di BugBug

Alcuni utenti hanno trovato limitate le capacità di registrazione e di integrazione

L'esecuzione dei test nel cloud potrebbe introdurre una latenza rispetto all'esecuzione locale, incidendo potenzialmente sulla velocità del feedback durante i cicli di sviluppo

Prezzi di BugBug

Free Forever per sempre

Pro: $119/mese

$119/mese Parallelo: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di BugBug

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

Bonus: Esplora modelli gratuiti per la segnalazione di bug per semplificare la documentazione dei problemi e migliorare la comunicazione.

7. Robot (il migliore per l'automazione dei test basato sul framework Python)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Robot.png Uno screenshot della dashboard di Robot: strumenti per i test di automazione /$$$img/

Via: Robot Robot Framework è un framework di automazione basato su Python e guidato da parole chiave, ampiamente utilizzato per i test di accettazione, lo sviluppo guidato dai test di accettazione (ATDD) e l'automazione dei processi robotici (RPA). La sua sintassi semplice e la sua estensione lo rendono accessibile sia ai membri del team tecnici che a quelli non tecnici.

Le migliori funzionalità/funzione del robot

Utilizza un approccio guidato da parole chiave per definire i casi di test con parole chiave riutilizzabili, semplificando la creazione e la manutenzione dei test

Esecuzione degli stessi casi di test con diverse impostazioni di dati per verificare vari scenari e garantire una copertura completa

Creare librerie e parole chiave personalizzate per soddisfare requisiti di test specifici ed estendere le funzioni

Integrazione perfetta con strumenti e framework come Selenium per i test web, Appium per i test mobile e Jenkins per le pipeline CI/CD

Limiti del robot

Non offre lo stesso livello di flessibilità di programmazione di altri framework di automazione

Prezzi dei robot

Gratuito da usare

Valutazioni e recensioni dei robot

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

8. Playwright (migliore per le API unificate per l'automazione su web, mobile e desktop)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Playwright-1400x788.png Uno screenshot del dashboard di Playwright: strumenti per i test di automazione /$$$img/

Via: Microsoft Playwright è un moderno framework di testing che supporta l'automazione su web, mobile e desktop, fornendo un'API unificata per il testing multipiattaforma.

È progettato per essere veloce, affidabile e facile da usare. Inoltre, il suo approccio unificato all'automazione e il set completo di funzionalità/funzione lo rendono uno strumento essenziale per i flussi di lavoro di sviluppo.

Le migliori funzionalità/funzione di Playwright

Automazione di applicazioni web su Chrome, Firefox, WebKit, Edge, Safari e browser mobili per iOS e Android

Gestire in modo efficiente le operazioni concorrenti ed evitare i blocchi utilizzando API asincrone

Emulazione di diversi dispositivi e dimensioni dello schermo per testare le applicazioni web su varie piattaforme

Esecuzione di ogni test in un contesto isolato del browser per ridurre al minimo le interferenze tra i test e consentire l'esecuzione in parallelo

Limiti di Playwright

Playwright richiede l'installazione dei binari del browser, il che può rendere più complesso il processo di configurazione

Limiti nel supporto di browser più vecchi o meno comuni

Prezzi di Playwright

Utilizzo gratuito

Valutazioni e recensioni di Playwright

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

Pro Tip: Sebbene l'automazione sia potente, non tutti i casi di test dovrebbero essere automatizzati. Concentratevi sui test ripetitivi, che richiedono tempo e ad alto impatto, lasciando ai test manuali i test esplorativi e quelli che richiedono un giudizio umano.

9. Appium (migliore per l'automazione di applicazioni mobili native, ibride e web)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Appium-1400x759.png Uno screenshot della dashboard di Appium, uno strumento per i test di automazione /$$$img/

Via: Appium Appium è un framework di automazione mobile versatile che consente di automatizzare applicazioni mobili native, ibride e web su dispositivi iOS e Android. È possibile creare solide suite di test per garantire la qualità e la funzione delle app mobili.

Le migliori funzionalità/funzione di Appium

Automazioni di test su dispositivi iOS e Android per garantire la funzione multipiattaforma

Configurazione delle funzionalità desiderate per specificare i dettagli del dispositivo, della piattaforma e dell'applicazione per le sessioni di test

Scrivere script di automazione in Java, Python, Ruby o JavaScript per interagire con gli elementi delle app mobili

Utilizzare vari localizzatori di elementi come ID, XPath, nome e ID di accessibilità per identificare e interagire con gli elementi dell'app mobile

Integrazione con le pipeline CI/CD per incorporare i test di automazione come parte del processo di sviluppo

Limiti di Appio

Richiede dispositivi mobili reali o emulati per eseguire i test, il che può aggiungere complessità al processo di configurazione

Alcuni utenti hanno trovato i log del server non sufficientemente dettagliati per comprendere i guasti

Prezzi di Appio

Gratuito da utilizzare

Valutazioni e recensioni su Appio

G2: 4.4/5 (50+ recensioni)

4.4/5 (50+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

10. Espresso (Il migliore per i test automatizzati delle applicazioni Android)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Espresso.png Uno screenshot della dashboard di Espresso: strumenti per i test di automazione /$$$img/

Via: pNuvoloso Espresso è un framework di test potente e affidabile, progettato specificamente per le applicazioni Android. Fornisce un'API semplice e intuitiva per creare robusti test dell'interfaccia utente, garantendo la qualità e la funzione delle vostre app Android.

Lo strumento si integra perfettamente con gli strumenti di test di Android, come AndroidJUnitRunner e Gradle, rendendolo facilmente integrabile nei flussi di sviluppo esistenti. Il supporto integrato per asserzioni e matcher consente agli sviluppatori di convalidare efficacemente gli stati e le transizioni dell'interfaccia utente.

Le migliori funzionalità/funzione di Espresso

Utilizza un sistema di corrispondenza delle visualizzazioni per localizzare e interagire con precisione con gli elementi all'interno dell'app Android

Eseguire varie azioni sugli elementi dell'interfaccia utente, tra cui clic, digitazione, scorrimento e pressione prolungata

Verificare lo stato dell'app utilizzando le asserzioni per controllare le proprietà degli elementi, il contenuto dei testi e altre condizioni

Registrare le interazioni con l'app per generare rapidamente casi di test da utilizzare in futuro

Integrazione perfetta con Android Studio per semplificare il processo di sviluppo

Limiti di Espresso

Progettato esclusivamente per le applicazioni Android e non può essere utilizzato per testare le app iOS

Difficoltà nel testare visualizzazioni che non seguono le linee guida standard dell'interfaccia utente di Android

Prezzi di Espresso

Gratuito da usare

Valutazioni e recensioni di Espresso

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

11. XCUITest (il migliore per i test delle applicazioni iOS)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/XCUITest-1400x710.png Uno screenshot del dashboard di XCUITest, uno strumento per i test di automazione /%img/

Via: BrowserStack XCUITest è un framework di test potente e affidabile, progettato specificamente per le applicazioni iOS. Essendo un framework di testing nativo fornito da Apple, XCUITest offre una profonda integrazione con l'SDK di iOS, garantendo che i test riflettano accuratamente il comportamento dell'app sui dispositivi reali.

Le migliori funzionalità/funzione di XCUITest

Si integra con Xcode e l'SDK iOS per accedere alle stesse API e agli stessi framework utilizzati dalla vostra app

Applicare il navigatore di Xcode UI Testing per ispezionare e identificare gli elementi dell'interfaccia utente all'interno della vostra app iOS

Query sulla gerarchia degli elementi dell'interfaccia utente per individuare elementi specifici in base alle loro proprietà e relazioni

Testare l'accessibilità dell'app iOS per garantire l'usabilità per gli utenti disabili

Limiti di XCUITest

XCUITest è progettato esclusivamente per le applicazioni iOS e non può essere utilizzato per testare le app Android

Prezzi di XCUITest

Gratuito da utilizzare

Valutazioni e recensioni di XCUITest

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

12. SoapUI (il migliore per il test delle API)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/SoapUI-1.png Uno screenshot del dashboard di SoapUI: strumenti di test di automazione /$$$img/

Via: SoapUI SoapUI è uno strumento potente e versatile per il test delle API. Facilita la creazione, l'esecuzione e l'esecuzione di test di gestione dei casi di test per API RESTful e SOAP per garantire qualità, affidabilità e sicurezza.

SoapUI supporta diversi tipi di test, tra cui quelli funzionali, delle prestazioni e della sicurezza. Questa versatilità assicura che i team possano valutare in modo completo le loro API in diverse condizioni.

Le migliori funzionalità/funzione di SoapUI

Creare e inviare richieste HTTP alle API, specificando il metodo, l'URL, le intestazioni e il corpo della richiesta

Convalidare le risposte delle API rispetto ai valori e agli schemi previsti per garantirne la correttezza

Organizzare i test in suite e casi per una migliore gestione e organizzazione

Implementare test guidati dai dati per eseguire lo stesso caso di test con diverse impostazioni di dati, simulando vari scenari

Condurre test di sicurezza, tra cui la scansione delle vulnerabilità e i test di penetrazione, per identificare potenziali rischi per la sicurezza

Limiti di SoapUI

Prestazioni lente durante l'esecuzione dei test

Richiede un notevole lavoro di programmazione per la creazione di test di carico efficaci

Generalmente adatto solo a progetti di piccole dimensioni

Prezzi di SoapUI

Gratuito da utilizzare

Valutazioni e recensioni di SoapUI

G2: 4.5/5 (140+ recensioni)

4.5/5 (140+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (165+ recensioni)

13. Cucumber (Il migliore per lo sviluppo guidato dal comportamento (BDD))

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Cucumber.png Uno screenshot della dashboard di Cucumber: strumenti per i test di automazione /$$$img/

Via: Cetriolo Come SoapUI, Cucumber fa parte di Smartbear. È un framework BDD che aiuta a colmare il divario tra le parti interessate tecniche e non tecniche. Utilizza descrizioni in linguaggio semplice dei casi di test, scritti in sintassi Gherkin, per definire il comportamento desiderato dell'applicazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Cucumber

Utilizza Gherkin, un linguaggio leggibile dall'uomo, per descrivere gli scenari di test in un formato di linguaggio naturale

Scrivere definizioni di passaggi nel linguaggio di programmazione preferito per implementare le azioni descritte nelle funzionalità/funzione di Gherkin

Utilizzare tabelle di dati per fornire dati di input diversi per lo stesso scenario di test, consentendo di eseguire test guidati dai dati

Integrazione con framework di automazione dei test per automatizzare l'esecuzione dei casi di test

Limiti di Cucumber

Per chi è alle prime armi con il BDD, l'apprendimento di Cucumber e della sintassi Gherkin può comportare una curva di apprendimento più ripida

Prezzi di Cucumber

Gratuito da usare

Valutazioni e recensioni di Cetriolo

G2: 4.1/5 (35+ recensioni)

4.1/5 (35+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

14. Postman (Il migliore per lo sviluppo e il test di API)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Postman-1400x875.png Uno screenshot del dashboard di Postman, uno strumento di automazione dei test /$$$img/

Via: Postino Postman è uno strumento versatile che consente di sviluppare, testare e gestire in modo efficiente le API. Grazie alla sua interfaccia utente e alle sue funzionalità/funzione, Postman semplifica il processo di creazione delle richieste HTTP, l'ispezione delle risposte e l'automazione del test delle API.

Le migliori funzionalità/funzione di Postman

Creare e inviare richieste HTTP, specificando il metodo, l'URL, le intestazioni e il corpo della richiesta

Ispezione delle risposte API, comprese le intestazioni, il corpo e i codici di stato

Organizzare le richieste API in raccolte per una migliore gestione e riutilizzabilità

Gestire ambienti diversi (ad esempio, sviluppo, fase, produzione) e passare da uno all'altro con facilità

Creare mock server per simulare il comportamento delle API e testare le applicazioni senza affidarsi alle API reali

Limiti di Postman

Curva di apprendimento per chi è alle prime armi con lo sviluppo e il test delle API

Alcuni utenti hanno riscontrato un calo delle prestazioni quando si lavora con estese collezioni di API o con richieste complesse

Postman prezzi

Free: $0

$0 Basic: $19/utente/mese

$19/utente/mese Professionale: $39/utente/mese

$39/utente/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Postman

G2: 4.6/5 (1200+ recensioni)

4.6/5 (1200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (480+ recensioni)

📖 Leggi anche: Come costruire un processo di sviluppo del prodotto (con esempi)

15. TestCafe (il migliore per i test end-to-end delle applicazioni web basati su JavaScript)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/TestCafe-1400x860.png Uno screenshot del dashboard di TestCafe, uno strumento di testing di automazione /$$$img/

Via: Tester di sviluppo TestCafe è un potente ed efficiente framework di test basato su JavaScript, progettato per automatizzare le applicazioni web su un ampio intervallo di browser.

Grazie alla sua sintassi semplice, alla compatibilità cross-browser e alle sue robuste funzionalità, TestCafe fornisce un modo affidabile ed efficiente di eseguire test automatizzati per garantire la qualità e la funzionalità delle applicazioni web.

Le migliori funzionalità/funzione di TestCafe

Funziona senza la necessità di WebDriver o di dipendenze di terze parti, semplificando la configurazione

Test su tutti i principali browser, compresi Chrome, Firefox, Safari, Edge e Internet Explorer

Scrivere i test in modo rapido ed efficiente usando una sintassi intuitiva e utilizzare la concatenazione dei comandi per creare script di test concisi che riducono al minimo le righe di codice

Accedere a una modalità di debug integrata per identificare i problemi durante l'esecuzione dei test, consentendo di individuare e risolvere efficacemente gli errori

Limiti di TestCafe

Meno accessibile agli utenti che non hanno familiarità con JavaScript

Prezzi di TestCafe

Gratuito da utilizzare

Valutazioni e recensioni di TestCafe

G2: 4.2/5 (25+ recensioni)

4.2/5 (25+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

16. Ranorex Studio (il migliore per il supporto di applicazioni web, desktop e mobili)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Ranorex-Studio.png Uno screenshot della dashboard di Ranorex Studio /$$$img/

Via: Ranorex Ranorex Studio è uno strumento versatile per l'automazione dei test che consente ai team di testare in modo efficiente applicazioni web, desktop e mobili su varie piattaforme. Grazie alle sue funzionalità/funzione, all'interfaccia user-friendly e al supporto per altri framework di test, Ranorex Studio rappresenta un'ottima soluzione per garantire la qualità e l'affidabilità del software.

Le migliori funzionalità/funzione di Ranorex Studio

Automazioni su diverse piattaforme, tra cui Windows, macOS, Linux, iOS e Android, per garantire un'ampia compatibilità con le vostre esigenze di testing

Gestione e riutilizzo di repository di oggetti per identificare e interagire in modo efficiente con gli elementi dell'interfaccia utente, semplificando il processo di test

Creare parole chiave riutilizzabili per semplificare lo sviluppo e la manutenzione degli script di test

Ottenere reportistica dettagliata per monitorare i risultati dei test e misurare la copertura dei test per migliorarli

Limiti di Ranorex Studio

Ranorex Studio è uno strumento commerciale e richiede una licenza d'uso

Limiti ai test su cloud

Prezzi di Ranorex Studio

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Ranorex Studio

G2: 4.2/5 (245+ recensioni)

4.2/5 (245+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (120+ recensioni)

📖 Leggi anche: Tipi di test nell'ingegneria del software

17. NightwatchJS (il migliore per i test end-to-end delle applicazioni web basate su Nodo.js)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/NightwatchJS.png Uno screenshot della dashboard di NightwatchJS /$$$img/

Via: Tudip NightwatchJS è un framework di testing end-to-end basato su Nodo.js e progettato specificamente per le applicazioni web. Tra gli altri strumenti di automazione, NightwatchJS offre un modo semplice ed efficiente per automatizzare le interazioni con il browser e testare la funzione delle applicazioni web.

Inoltre, il framework offre funzionalità di reportistica integrate che generano risultati di test dettagliati, rendendo più facile l'identificazione dei problemi e il monitoraggio dello stato dei test nel tempo.

Le migliori funzionalità/funzione di NightwatchJS

Utilizza Selenium WebDriver per interagire con i browser web, garantendo il supporto di un ampio intervallo di opzioni di browser per un test completo

Sfrutta una libreria di asserzioni completa per verificare lo stato delle applicazioni web, compreso il controllo delle proprietà degli elementi e del contenuto dei testi

Organizzare il codice di test utilizzando il modello a oggetti della pagina, migliorando la manutenibilità e la riutilizzabilità del framework di test

Utilizzare gli hook di test per eseguire il codice prima e dopo i test, consentendo una configurazione efficiente degli ambienti di test

Limiti di NightwatchJS

NightwatchJS richiede l'installazione di Nodo.js sul sistema, aggiungendo complessità alla configurazione

Prezzi di NightwatchJS

Gratuito da utilizzare

Valutazioni e recensioni di NightwatchJS

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/LambdaTest.png Uno screenshot della dashboard di LambdaTest /$$$img/

Via: LambdaTest LambdaTest è una potente piattaforma basata su cloud che offre una soluzione completa per i test cross-browser e su piattaforma. Consente di testare facilmente le applicazioni web su un ampio intervallo di dispositivi e browser reali, garantendo la compatibilità e le prestazioni su sistemi operativi, configurazioni e ambienti diversi.

Grazie alla sua interfaccia di facile utilizzo e alle sue robuste funzionalità/funzioni, LambdaTest consente alle organizzazioni di fornire applicazioni web di alta qualità che funzionano perfettamente su varie piattaforme. In definitiva, questo migliora la soddisfazione degli utenti e favorisce l'esito positivo dell'attività aziendale.

Test di siti web e applicazioni su oltre 2000 combinazioni di browser e sistemi operativi per garantire la compatibilità e le prestazioni su varie piattaforme

Identificare le discrepanze visive tra le versioni di siti web o applicazioni per confermare che gli aggiornamenti non hanno un impatto negativo sull'interfaccia utente

Registrare automaticamente le sessioni di test, creando registri visivi che aiutano nel debugging efficace dei problemi

Registrare i bug direttamente dall'interfaccia di test in strumenti di project management come ClickUp per semplificare il processo di risoluzione dei problemi

Analizzare informazioni dettagliate sulle esecuzioni dei test, sulle statistiche di utilizzo del browser e sulle metriche delle prestazioni per prendere decisioni guidate dai dati sulle strategie di test

Alcuni utenti ritengono che le prestazioni siano un po' troppo lente

Il costo può essere più elevato per i piccoli team o i progetti con budget limitato

Gratuito: $0

$0 Test di automazione desktop - Linux: $39/test paralleli/mese

$39/test paralleli/mese Automazione web: $99/parallelo test/mese

$99/parallelo test/mese Automazione di browser web e mobile: $119/test paralleli/mese

$119/test paralleli/mese Web & Mobile Browser su dispositivo reale: $158/parallelo test/mese

G2: 4.5/5 (1390+ recensioni)

4.5/5 (1390+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (270+ recensioni)

19. TestComplete (il migliore per le integrazioni con gli strumenti più diffusi)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/TestComplete-1-1400x721.png Uno screenshot della dashboard di TestComplete /%img/

Via: Orso intelligente TestComplete è uno strumento versatile di automazione dei test che consente ai team di testare in modo efficiente applicazioni web, desktop e mobili su varie piattaforme. Fornisce una soluzione robusta per garantire la qualità e l'affidabilità del software.

Questo strumento di test consente agli utenti di generare reportistica dettagliata sui risultati dei test, sulle metriche di copertura e sulle tendenze nel tempo. Questi report possono essere facilmente condivisi con le parti interessate e i responsabili della produttività.

Le migliori funzionalità/funzioni di TestComplete

Gestione e riutilizzo di repository di oggetti per identificare e interagire in modo efficiente con gli elementi dell'interfaccia utente

Implementare test guidati dai dati per eseguire gli stessi casi di test con diverse impostazioni di dati, consentendo di simulare più scenari per una copertura completa

Scrivere script nel linguaggio di programmazione preferito, tra cui JavaScript, Python, VBScript, C# e DelphiScript

Utilizza un motore di riconoscimento ibrido degli oggetti che combina il riconoscimento basato sulle proprietà con il riconoscimento visivo basato sull'IA per identificare con precisione gli elementi dinamici dell'interfaccia utente su varie tecnologie e piattaforme

Limiti di TestCompleto

Alcuni utenti hanno riscontrato una minore stabilità e un'esecuzione più lenta

Prezzi di TestComplete

Licenza base di TestComplete

Fissa: $1.940

$1.940 Fluttuante: $3.875

Licenza Pro per TestComplete

Fisso: $3.015

$3.015 Fluttuante: $6,029

licenza avanzata TestComplete: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di TestComplete

G2: 4.2/5 (95+ recensioni)

4.2/5 (95+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Promemoria amichevole: È importante rimanere aggiornati sulle ultime tendenze e best practice dei test di automazione. Incoraggiate il vostro team a partecipare a sessioni di formazione, webinar e forum della comunità per migliorare le proprie competenze e condividere le conoscenze.

20. Katalon (Ideale per team di tutte le dimensioni, dai principianti ai tester esperti)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Katalon-1400x570.png Uno screenshot della dashboard di Katalon /%img/

Via: Katalon Katalon è uno strumento commerciale di automazione dei test che supporta test su web, API e dispositivi mobili. Offre un'interfaccia user-friendly e una serie completa di funzionalità/funzione, che lo rendono adatto a team di tutte le dimensioni.

Lo strumento favorisce anche la collaborazione tra i membri del team grazie al supporto di sistemi di controllo delle versioni come Git. Ciò consente ai team di monitorare le modifiche, condividere gli script di test e lavorare su progetti di test in modo simultaneo, migliorando la produttività complessiva.

Le migliori funzionalità/funzioni di Katalon

Esecuzione di test automatizzati su tutti i principali browser, tra cui Chrome, Firefox, Safari e Automazioni

Registra le azioni e genera script di test senza richiedere conoscenze di codice estese

Testare applicazioni iOS e Android, supportando app native, ibride e web mobile, per garantire un'esperienza coerente su tutte le piattaforme

Utilizzare Object Spy di Katalon per catturare gli oggetti durante i test e visualizzare le loro proprietà in dettaglio per creare script di test più accurati e comprendere meglio gli elementi dell'interfaccia utente

Limiti di Katalon

Alcuni utenti hanno riscontrato lag durante l'utilizzo di questa piattaforma sul proprio laptop

Funzionalità/funzione essenziali come l'esecuzione parallela non sono disponibili

Prezzi di Katalon

Free: $0

$0 Premium: $218/utente/mese

$218/utente/mese Ultimo: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Katalon

G2: 4.5/5 (105+ recensioni)

4.5/5 (105+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (705+ recensioni)

📖 Leggi anche: Test agili: La chiave per uno sviluppo software di alta qualità

Ottimizzare il software e il project management agile con ClickUp

Abbiamo esplorato i 20 migliori strumenti di testing automatizzato, ognuno dei quali offre funzionalità/funzioni uniche per soddisfare le diverse esigenze di testing. Dalla versatilità di Selenium all'approccio moderno di Cypress e alle capacità di test di BrowserStack Automate, c'è uno strumento che si adatta alle vostre esigenze specifiche.

Tuttavia, quando si tratta di trovare una soluzione completa che si distingua dalle altre, ClickUp emerge come l'opzione migliore per i team che cercano sia funzionalità di testing che di project management.

ClickUp si integra perfettamente con i più diffusi strumenti di automazione dei test, migliorando il flusso di lavoro con la gestione delle attività, le schede Kanban e i modelli precostituiti. Ciò consente di gestire i processi di test in modo efficace, mantenendo organizzato l'intero ciclo di sviluppo. Iscriviti a ClickUp e sperimentate il futuro del testing del software.