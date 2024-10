Il potere di un campione del cambiamento: Guidare il team verso l'esito positivo

"The times they are a-changin": Bob Dylan ha colpito nel segno con la sua canzone simbolo degli anni Sessanta.

Ma il fatto è che il cambiamento non è solo inevitabile, è l'unica costante (oltre al caffè dell'ufficio che finisce nel momento peggiore).

Le aziende che vogliono rimanere rilevanti e competitive devono tenere il passo con questo cambiamento. La domanda è: Da fare per implementare positivamente questa trasformazione aziendale nella vostra azienda?

È qui che entra in gioco un campione del cambiamento.

Chi è un campione del cambiamento?

Il cambiamento è la legge della vita.

John F. Kennedy, ex presidente degli Stati Uniti d'America

Un campione del cambiamento può giurare su questa citazione.

Ma cos'è un campione del cambiamento e cosa fa?

Un campione del cambiamento è un manager che lavora con i team di gestione del cambiamento e di project management per indirizzare l'azienda verso il suo stato desiderato.

Ma come si fa a essere un campione del cambiamento?

Ecco come fare. Tutto quello che dovete fare è lavorare al fianco dell'agente del cambiamento.

Campione del cambiamento vs. agente del cambiamento

È facile confondere i campioni del cambiamento con gli agenti del cambiamento.

Entrambi fungono da ponte tra il team di gestione del cambiamento e l'intera organizzazione interessata dal processo di cambiamento.

Ma ecco la differenza chiave: un campione del cambiamento assume un ruolo più attivo. Sono i veri credenti, che raccolgono risorse e supporto senza necessariamente avere il potere di imporre i cambiamenti.

Al contrario, un agente di cambiamento ha l'autorità di implementare i cambiamenti. Il loro lavoro comprende la parte più specifica dell'implementazione del cambiamento, dalla strategia alla progettazione, fino all'implementazione e alla valutazione.

A differenza dei campioni del cambiamento, gli agenti del cambiamento sono tipicamente scelti dalla leadership di medio o alto livello.

Quali sono le responsabilità chiave di un campione del cambiamento?

Da fare quindi con i campioni del cambiamento se l'agente del cambiamento ha tutto il potere?

**Assolutamente sì

Quando i dipendenti in prima linea assumono il ruolo di guida nelle iniziative di cambiamento, il tasso di esito positivo delle trasformazioni è molto alto sale al 71% .

I campioni della gestione del cambiamento hanno responsabilità essenziali che fanno la differenza in un'organizzazione. Queste includono:

Comprendere il cambiamento

Prima di poter guidare un processo di implementazione del cambiamento, è necessario comprendere il cambiamento. Ha senso, no?

La prima responsabilità di un campione del cambiamento è quella di comprendere l'intero quadro: gli obiettivi del progetto di cambiamento, ciò che deve accadere e l'impatto sull'organizzazione.

Creare strategie di gestione del cambiamento

Questa è una sfida: creare solide strategie di gestione del cambiamento non è un'impresa facile.

Un campione del cambiamento ha la meglio in questo caso, poiché fa parte della forza lavoro.

Lavorando a fianco del team di gestione del cambiamento, i nostri campioni assicurano che la strategia sia in linea con gli obiettivi dell'organizzazione e con le esigenze dei dipendenti.

Comunicare il cambiamento

I campioni del cambiamento hanno un ruolo importante nel garantire che i dipendenti e gli stakeholder conoscano e comprendano il cambiamento.

Ma da dove lo fanno?

Illustrano i vantaggi, spiegano l'impatto sulla vita quotidiana di ciascuno e rispondono a tutte le domande "ma perché?" che naturalmente sorgono.

Senza una comunicazione chiara, la vostra trasformazione si scontrerà con un muro più veloce di un'interruzione del Wi-Fi durante una chiamata Zoom.

Formazione dei dipendenti

Il cambiamento comporta una curva di apprendimento. Tuttavia, i campioni del cambiamento sono in grado di guidare i dipendenti attraverso la formazione necessaria.

Inoltre, non si limitano a fare formazione e poi se ne vanno: controllano, offrono assistenza e risolvono eventuali problemi man mano che i dipendenti si abituano al nuovo modo di fare.

$$$a fungere da ruolo di modello 49% dei dipendenti concorda sul fatto che i modelli di ruolo li guidano verso un percorso di carriera adatto a loro.

In tempi di cambiamento, un ruolo di riferimento diventa particolarmente importante: qualcuno che dimostri che, sì, il cambiamento può essere abbracciato senza che si verifichi una combustione spontanea.

I campioni del cambiamento danno l'esempio, dimostrando come adattarsi e persino prosperare in un nuovo ambiente.

Monitorare lo stato di avanzamento e fornire feedback

A cosa serve il cambiamento se non si sa come sta andando?

I campioni del cambiamento monitorano costantemente lo stato di avanzamento, identificano i punti deboli e offrono feedback per mantenere le cose nella giusta direzione.

$$$a Risolvere problemi e costruire una rete solida

Siamo onesti: nessun processo di implementazione del cambiamento sarà libero da problemi.

I campioni del cambiamento sono i primi a rispondere quando le cose vanno male. Collaborano con altri dipartimenti e con i leader della gestione del cambiamento per risolvere rapidamente i problemi.

E non sottovalutate il potere di una rete solida: che si tratti di dipendenti, leader senior o stakeholder, i campioni del cambiamento usano le loro connessioni per ungere le ruote della trasformazione.

Importanza dei campioni del cambiamento nel cambiamento organizzativo

Per realizzare un cambiamento, non è necessario convincere tutti in una volta sola.

La ricerca sulla curva S di Everett Rogers ci dice che è sufficiente 10% al 20% di un'organizzazione di adottare un'innovazione che il resto del team può seguire rapidamente.

Quindi, perché non puntare sul potere dei vostri campioni del cambiamento?

Questi individui costituiscono un gruppo piccolo ma influente che può guidare l'organizzazione attraverso il cambiamento organizzativo.

I campioni del cambiamento sono la voce del team

Questa teoria funziona perché i campioni sono i vostri dipendenti. Sono la voce dei loro team e amplificano preoccupazioni, idee e feedback direttamente alla leadership.

Inoltre, i campioni del cambiamento possono individuare rapidamente ciò che funziona e ciò che non funziona grazie al feedback dei loro colleghi.

I campioni del cambiamento eccellono nella formazione

Da fare quasi il 59% dei dipendenti dichiara di non aver ricevuto una formazione formale sul posto di lavoro?

Ammettiamolo: nella maggior parte delle aziende esistono lacune nella formazione.

È qui che passano i campioni del cambiamento. Questi campioni dedicano regolarmente del tempo alla formazione individuale dei dipendenti.

Con i campioni Bacheca, le nuove competenze vengono acquisite più facilmente.

I campioni del cambiamento sono ideali per il beta testing

Quando avete bisogno di qualcuno che testi nuovi processi, prodotti o servizi prima che diventino operativi, i vostri campioni del cambiamento sono i candidati perfetti.

Grazie alla loro esperienza e intuizione, possono individuare i potenziali problemi in anticipo.

I campioni del cambiamento fanno spazio a una cultura positiva dell'ambiente di lavoro.

Solo 15% del personale si impegna attivamente sul proprio posto di lavoro. I campioni del cambiamento, tuttavia, possono adottare un approccio più personalizzato e incoraggiare i dipendenti a condividere i loro pensieri e feedback.

I campioni del cambiamento aiutano a risparmiare denaro

Questo è per tutti i dirigenti ancora indecisi sulla gestione del cambiamento: **I campioni del cambiamento sono in grado di ridurre i costi operativi

Conoscono molto bene le operazioni dell'azienda e possono adattare i flussi di lavoro per ridurre le costose curve di apprendimento dei nuovi membri del team.

Inoltre, i campioni del cambiamento sanno come allineare i loro lavori richiesti agli obiettivi aziendali.

Contribuiscono costantemente al raggiungimento degli indicatori di performance chiave (KPI) e assicurano che l'azienda raggiunga gli obiettivi di bilancio.

Caratteristiche dei campioni del cambiamento di esito positivo

Il campione del cambiamento dovrebbe idealmente possedere le seguenti competenze:

Guidano gli altri dipendenti attraverso la strada accidentata delle iniziative di cambiamento

Il campione del cambiamento è in grado di comunicare efficacemente i benefici del cambiamento e cosa aspettarsi

Si mettono in connessione con le persone, capiscono le loro preoccupazioni e le mettono a proprio agio con l'idea del cambiamento

Dopotutto, i campioni del cambiamento non si limitano a parlare di cambiamento, ma aiutano ad attuarlo. Ciò richiede eccellenti capacità di project management

I campioni devono impegnarsi e collaborare regolarmente con gli stakeholder dell'organizzazione

Come individuare i potenziali campioni del cambiamento

Da fare per individuare il prossimo campione del cambiamento?

Facciamo un esempio (come i nostri colleghi campioni): Vi presentiamo Lucy. Lavora nel settore finanziario e, sebbene il suo ruolo non faccia pensare a un "leader del cambiamento", ha le qualità che la rendono perfetta.

Aperta a nuove idee

Lucy ha una curiosità naturale ed è sempre desiderosa di esplorare nuove idee.

Ad esempio, ha notato delle inefficienze nella raccolta dei dati finanziari durante la revisione annuale dell'azienda. Invece di attenersi a metodi obsoleti, Lucy ha proposto di automatizzare il processo di reportistica.

Utilizzando strumenti di gestione del cambiamento teams ha guidato un piccolo team per testare e implementare il nuovo sistema. Ciò ha permesso di ridurre il lavoro manuale del 30% per l'intero team: una situazione vantaggiosa per tutti!

Eccellenti capacità di networking

Lucy eccezionale nel costruire relazioni tra i vari reparti.

Durante un recente inserimento di stagisti nel reparto finanziario, Lucy ha lavorato a stretto contatto con le risorse umane per assicurarsi che i nuovi assunti comprendessero i sistemi finanziari dell'azienda.

Leggi anche: Come costruire un team interfunzionale

Mentalità orientata alla soluzione

Quando il team di Lucy ha riscontrato un problema con un nuovo sistema di monitoraggio delle spese durante una revisione trimestrale, non si è fatta prendere dal panico. Invece di dare la colpa al software o di puntare il dito, si è riunita immediatamente con il team del progetto per risolvere il problema.

Questa azione rapida ha ridotto al minimo le interruzioni e ha mantenuto il progetto in carreggiata.

Disposta ad assumersi dei rischi

Lucy si diverte a passare dalla sua zona di comfort.

L'anno scorso, quando la sua azienda ha esplorato un nuovo software finanziario, si è offerta di guidare il progetto pilota. Nonostante qualche intoppo iniziale, Lucy ha colto l'opportunità, ha testato diverse configurazioni e ha messo a punto il sistema prima della sua completa implementazione.

Leadership empatica

Lucy è **presente per il suo team

Quando la sua azienda ha subito una riorganizzazione, molti dipendenti erano nervosi per l'impatto che avrebbe avuto sui loro ruoli.

Lucy si è seduta con i suoi colleghi, spiegando loro come i cambiamenti avrebbero portato benefici sia a loro che all'organizzazione. Ha anche organizzato dei check-in regolari per rispondere alle preoccupazioni.

Se Lucy fa parte della vostra organizzazione, potreste discutere con lei di un cambio di posizione.

Come integrare i campioni del cambiamento nella strategia di cambiamento?

👀 Da fare: 64% dei dipendenti risponde alle strategie di cambiamento dall'alto verso il basso aspettando che gli venga detto Da fare.

Sì, non è esattamente l'approccio più efficace, giusto?

Questo processo passivo non lascia spazio ai dipendenti per condividere le loro opinioni, le loro preoccupazioni o il loro prezioso feedback, in pratica tutte le cose buone che potrebbero migliorare il processo di cambiamento complessivo.

La parola magica è collaborazione ed è qui che entrano in gioco i campioni del cambiamento. Integrarli nella strategia di gestione del cambiamento è il primo passaggio per abbandonare l'approccio unilaterale e dall'alto verso il basso.

Da fare, quindi, per coinvolgere maggiormente i campioni del cambiamento?

Includerli nel piano

Invece di coinvolgere i campioni del cambiamento nella fase di esecuzione, coinvolgeteli fin dal piano. Spiegate l'oggetto del progetto e incoraggiateli a offrire idee e feedback.

Una volta raccolti tutti i feedback, le idee e forse anche qualche lamentela (ci siamo passati tutti), è il momento di trasformare tutte queste informazioni in azione!

Quando si tratta di cambiamenti organizzativi, avete bisogno di due armi segrete: un'organizzazione che si occupi del cambiamento piano del processo di gestione del cambiamento e un piano di comunicazione.

Ma invece di cercare di destreggiarvi manualmente (o di scrivere freneticamente le cose su note adesive), vi presentiamo una soluzione che vi aiuterà a realizzare il cambiamento organizzativo: \code(0144)™Rullo di tamburi ClickUp .

Iniziare rapidamente con i modelli

ClickUp è stato progettato per essere il vostro assistente personale per la gestione del cambiamento.

Viene fornito con modelli precostituiti modelli di gestione del cambiamento che possono aiutarvi a mappare l'intero processo: niente congetture, niente passaggi sbagliati, solo una tabella di marcia chiara.

Per risparmiare tempo (e mal di testa), potete consultare i seguenti modelli Modello di piano per la gestione del cambiamento di ClickUp progettato per aiutarvi a pianificare, implementare e monitorare efficacemente i cambiamenti.

Scarica questo modello

Con questo modello è possibile delineare i risultati desiderati, mantenendo tutti allineati sull'obiettivo. Potete anche collaborare con il vostro team, mantenendo tutti sulla stessa pagina su dove e come ci si aspetta che contribuiscano al cambiamento organizzativo.

Scarica questo modello

Per coloro che amano le liste di controllo (e chi non le ama?), Modello di lista di controllo per la gestione del cambiamento di ClickUp è altamente raccomandato se state cercando uno strumento più granulare per tenere traccia di ogni passaggio.

il modello di lista di controllo per la gestione del cambiamento di ClickUp è un buon punto di partenza per la mappatura del cambiamento

Collaborazione 101 con ClickUp

Ora, per passare al livello successivo, coinvolgete il team in una discussione dettagliata per creare un piano completo di esecuzione del cambiamento.

Ed ecco un suggerimento: utilizzare Lavagne online ClickUp per fare un brainstorming delle idee. 💡

Scelta da G2 come uno dei migliori strumenti di lavagna online, questa funzionalità permette di convertire le idee in attività con pochi clic.

creare un'area di lavoro collaborativa su ClickUp Whiteboards per assegnare attività, taggare i membri del team e delineare i dettagli necessari_

Una volta messe a punto le idee, utilizzare ClickUp Mappe mentali per visualizzare l'intero processo di cambiamento, dalle priorità alle strutture, dai comportamenti alle risorse.

Leggi anche: Come scrivere la Carta del team? Con esempi e modelli

Comunicare il cambiamento con ClickUp

Dovrete tenere tutti informati durante il processo di cambiamento.

Iniziate con un annuncio iniziale, poi mantenete lo slancio con orari di ufficio settimanali per rispondere alle domande (perché ci saranno domande).

E quando sarete pronti per il lancio, rendetelo ufficiale con un grande ed entusiasmante annuncio.

Ecco dove ClickUp brilla davvero: è ricco di funzionalità/funzione che semplificano la vita lavorativa. Il Attività in più elenchi la funzionalità/funzione collega le attività tra i vari team, in modo che nessuno rimanga all'oscuro.

con le attività di ClickUp in più elenchi, gli amministratori possono collegare le attività ad altri team dell'azienda

Inoltre, le attività ricorrenti assicurano che non si perdano mai gli aggiornamenti o le riunioni importanti, sia che si tratti di aggiornamenti settimanali sullo stato di avanzamento, sia che si tratti di check-in del comitato direttivo.

programmate le attività di ClickUp per non perdere mai un evento importante

Assegnazione e monitoraggio delle attività

I leader del cambiamento devono creare una cultura dell'account per aiutare i loro team ad assumere responsabilità e titolarità.

Con Attività di ClickUp clickUp Tasks è una suite completa di strumenti per la gestione delle attività, dalla creazione delle dipendenze al monitoraggio delle date di scadenza, fino alla visualizzazione delle sequenze di consegna.

utilizzate le attività di ClickUp Tasks per migliorare la titolarità aggiungendo, rimuovendo o visualizzando le attività da diversi elenchi di attività_

Volete raccogliere informazioni sulla complessità delle attività? Il monitoraggio nativo del tempo in ClickUp consente di tenere traccia del tempo speso per ogni attività di modifica.

Leggi anche: Come migliorare le competenze di gestione del team

Documentazione dettagliata per il contesto

Il cambiamento può sembrare opprimente, soprattutto quando i dipendenti non sanno cosa li aspetta.

La soluzione? Creare una documentazione dettagliata che li guidi.

migliorate i vostri contenuti con la modifica IA di ClickUp Docs ClickUp Documenti semplifica questa operazione, offrendo un'interfaccia di project management strutturato per qualsiasi cosa, dalle basi di conoscenza alle guide ai processi.

Questo strumento offre modifiche collaborative e intestazioni preformattate per aiutarvi a costruire risorse ricche che supportino la vostra iniziativa di cambiamento dall'inizio alla fine.

Per un'efficienza ancora maggiore, ClickUp Brain offre prompt multipli basati sui ruoli per aiutare l'utente a fare brainstorming, modificare e riepilogare i contenuti.

Che si tratti di pianificare un progetto software o di migliorare la comunicazione del team, questi prompt aiutano a costruire sequenze flessibili.

Umanizzate la vostra comunicazione sul cambiamento

Stabilire una comunicazione aperta è metà della sfida risolta.

Invece di inviare un'email rigida e noiosa, provate ad utilizzare ClickUp Chattare per conversazioni in tempo reale con i dipendenti. È possibile incorporare file, video e fogli di calcolo direttamente nelle chat per un dialogo più coinvolgente.

la visualizzazione della Chat di ClickUp funge da repository per tutti i vostri commenti_

Check-in regolari

La comunicazione bidirezionale durante tutto il processo di gestione del cambiamento può incrementare l'esito positivo del 32% .

Quindi, una volta che l'iniziativa di cambiamento è stata avviata, è il momento di nutrire il team con un supporto costante.

Controlli regolari aiutano a risolvere efficacemente le lamentele. Ricordate: anche il più piccolo accenno di insoddisfazione merita un'attenzione immediata, soprattutto quando i cambiamenti sono significativi.

Per mantenere aperta la comunicazione a due vie 24 ore su 24, 7 giorni su 7, i membri del team possono utilizzare i thread di commento e le menzioni di ClickUp per condividere il feedback sulle attività.

trasformate i commenti in attività realizzabili e assegnateli al vostro team in ClickUp._

Inoltre, possono richiedere chiarimenti utilizzando Commenti assegnati che rimangono rintracciabili fino a quando non vengono risolti.

trasformate i commenti in attività e assegnateli ai membri del team appropriati con l'attività di ClickUp Task View

Considerate questo: il 60%-70% delle iniziative di cambiamento fallisce . Tuttavia, le aziende che utilizzano ClickUp stanno battendo le probabilità.

Prendiamo ad esempio il gigante della sanità Mayo Clinic. Nel loro Video su YouTube change is Hard: Creating an Adoption Plan to Breed Success", evidenziano che ClickUpa è stato un fattore critico per la loro transizione senza problemi. Un ospite ha notato che:

L'adozione più rapida di qualsiasi strumento che noi tre abbiamo lanciato nella nostra carriera. Personale più felice. Maggiore trasparenza e collaborazione all'interno del team. Meno scambi di comunicazioni sui progetti. I progettisti possono chiedere aiuto alla leadership utilizzando funzionalità di ClickUp come tag e commenti.

Heather Meyer, responsabile del programma, Mayo Clinic

Reti di campioni del cambiamento

Immaginate Rhea alla guida di un significativo cambiamento organizzativo in una multinazionale.

Gestire tutto da sola? Non è l'ideale.

Così ha formato una rete di campioni del cambiamento in cui più dipendenti come lei condividono la responsabilità di portare il cambiamento in un'organizzazione.

Ecco come funziona la rete di Rhea:

Diffondere la parola : Rhea e il suo team si assicurano che tutti i reparti e i paesi comprendano il piano di gestione del cambiamento. Invece di una sola persona che fa tutto il lavoro pesante, ogni membro comunica il "perché" e il "come" dietro i cambiamenti all'interno del proprio team

: Rhea e il suo team si assicurano che tutti i reparti e i paesi comprendano il piano di gestione del cambiamento. Invece di una sola persona che fa tutto il lavoro pesante, ogni membro comunica il "perché" e il "come" dietro i cambiamenti all'interno del proprio team Spiegare i benefici : Rhea e il suo team evidenziano i risultati positivi per i dipendenti, aiutandoli a capire come i cambiamenti miglioreranno i flussi di lavoro e gli obiettivi aziendali

: Rhea e il suo team evidenziano i risultati positivi per i dipendenti, aiutandoli a capire come i cambiamenti miglioreranno i flussi di lavoro e gli obiettivi aziendali Facilitare la comunicazione : La rete di Rhea raccoglie i feedback dei dipendenti, risponde alle domande e porta i problemi alla direzione. È il team di riferimento per entrambe le parti, parti interessate e dipendenti

: La rete di Rhea raccoglie i feedback dei dipendenti, risponde alle domande e porta i problemi alla direzione. È il team di riferimento per entrambe le parti, parti interessate e dipendenti Gestire la complessità: Poiché l'azienda è di grandi dimensioni, l'approccio di rete garantisce che nessuna persona sia sopraffatta. Rhea si concentra sul suo dipartimento, mentre gli altri fanno lo stesso nel loro

Sviluppare i campioni del cambiamento

Finora ci siamo concentrati sull'individuazione dei campioni del cambiamento, che è probabilmente la parte più accessibile.

La parte difficile consiste nel potenziare le loro competenze per sfruttare al meglio il loro contributo. A tal fine, dovrete seguire i seguenti passaggi.

Formazione e sviluppo delle competenze

La formazione è il fondamento di qualsiasi esito positivo processo di implementazione del cambiamento . Proprio come Rhea si assicura che il suo team sia completamente equipaggiato, i vostri campioni del cambiamento devono ricevere una formazione adeguata sulle nuove procedure e sui nuovi sistemi.

Workshop, webinar o anche mentoring possono aiutarli a diventare leader sicuri di sé.

Potete anche offrire una formazione per sviluppare ulteriormente la loro intelligenza emotiva, la resilienza e le capacità di leadership.

Fornire risorse e incoraggiamento

Per ottenere il meglio dai vostri campioni del cambiamento, date loro l'autonomia e le risorse per implementare i cambiamenti e sperimentare nuove idee.

**Per saperne di più Che cos'è la gestione delle risorse? La guida definitiva con esempi e modelli

Costruire una rete di supporto

Una comunità come la rete dei campioni del cambiamento creerà uno spazio sicuro per la condivisione di idee, intuizioni e best practice.

Monitoraggio e feedback

Infine, controllate regolarmente i vostri campioni del cambiamento.

Utilizzate sondaggi, interviste o analisi per monitorare il loro stato e le loro sfide. Fornite feedback costruttivi per aiutarli a crescere e riconoscete i loro risultati per mantenere lo slancio.

È qui che ClickUp Dashboard possono avere un ruolo significativo nell'aiutare i vostri campioni del cambiamento a fare la differenza.

Le dashboard di ClickUp consentono di monitorare i progressi di ogni iniziativa di cambiamento con un solo sguardo, offrendo una visualizzazione guidata dai dati di ciò che sta funzionando e di dove sono necessari i miglioramenti.

È possibile impostare widget personalizzabili per tenere traccia degli indicatori di prestazione chiave (KPI) di ciascun campione del cambiamento, monitorando metriche come i tassi di completamento delle attività, i feedback dei membri del team o le sequenze di obiettivi specifici.

utilizzate le dashboard di ClickUp per stabilire le priorità delle attività, migliorare i risultati dei progetti e gestire sprint e team

La "C" di Change sta per ClickUp

Potreste pensare che il titolo sia un po' ambizioso, ma come avete visto sopra, il feedback degli utenti di ClickUp dice il contrario.

ClickUp è il ponte perfetto tra il management e i team. Questo allineamento garantisce che tutti lavorino per raggiungere gli stessi obiettivi aziendali: niente più email perse o aggiornamenti mancati.

Con uno strumento di project management all-in-one come ClickUp, potete pianificare ed eseguire meglio i lavori richiesti dalla vostra organizzazione, mantenendo tutti i team allineati e produttivi. Iscrivetevi su ClickUp gratis e cambiate la vostra azienda, un progetto alla volta.