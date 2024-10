Zendesk vs. Salesforce: Trovare il CRM giusto per la propria azienda

Scegliere il CRM giusto può trasformare il modo in cui il team interagisce con i clienti e gestisce le operazioni quotidiane.

Strumenti come Zendesk e Salesforce si distinguono perché offrono funzionalità/funzione uniche che rispondono a diverse esigenze aziendali e preferenze degli utenti. Questi strumenti commerciali e di marketing dominano la conversazione sulla comunicazione con i clienti e la gestione delle relazioni, promettendo di automatizzare i processi aziendali.

Ma la scelta non è semplice. Entrambe le piattaforme offrono funzionalità/funzione utili, ma la loro esperienza utente e le loro applicazioni specifiche differiscono notevolmente.

In questo blog analizzeremo i punti di forza e i limiti di entrambi gli strumenti e vedremo quale CRM è più adatto al vostro team. Pronti? Andiamo.

**Che cos'è Zendesk?

Zendesk è uno strumento CRM versatile progettato per migliorare l'efficienza del servizio clienti e la gestione delle interazioni.

Combina una serie di funzionalità/funzioni, tra cui automazione con IA, live chat, ticketing e una base di conoscenze completa. Tra gli altri strumenti di supporto clienti, è una buona scelta per le aziende che intendono migliorare la soddisfazione dei clienti e la produttività operativa.

Integrando i dati dei clienti e fornendo informazioni utili, Zendesk aiuta i provider a offrire esperienze personalizzate e tempestive ai clienti, garantendo che ogni interazione aggiunga valore e crei fedeltà. Dispone inoltre di forum accessibili alla comunità, dove gli utenti possono scambiare idee, risolvere problemi e condividere le best practice.

Funzioni di Zendesk

Zendesk offre una potente serie di funzionalità/funzione progettate per ottimizzare le interazioni con i clienti e aumentare l'efficienza del team.

Esploriamo le sue funzionalità CRM di maggior impatto.

1. Funzionalità/funzione n. 1: Completa visibilità della pipeline

via Inetsoft Zendesk CRM offre la visibilità della pipeline di vendita, una funzionalità/funzione cruciale per qualsiasi team commerciale che voglia evitare sorprese a fine trimestre. Questa funzionalità consente di prevedere e gestire efficacemente la pipeline commerciale in tempo reale.

Con strumenti di help desk per pianificare, monitorare e analizzare ogni parte del vostro processo commerciale, potete identificare potenziali problemi prima che abbiano un impatto sui vostri risultati. Questo livello di comprensione vi aiuta a ottimizzare le operazioni, assicurandovi di essere sempre un passo avanti.

Grazie a dati e analisi in tempo reale, il team può prendere decisioni informate che ottimizzano le prestazioni e favoriscono una crescita costante dei ricavi.

2. Funzionalità/funzione #2: funzionalità per la produttività del team

via Softwareadvice Ecco come le funzionalità/funzione di produttività di Zendesk semplificano i processi commerciali:

Gestione dei contatti e delle trattative: Gestite i contatti e le trattative in Zendesk, dove tutte le informazioni cruciali sui clienti sono archiviate in un unico luogo accessibile. Integrazioni Zendesk assicurano al team il contesto necessario per prendere decisioni informate e personalizzare le interazioni

Gestite i contatti e le trattative in Zendesk, dove tutte le informazioni cruciali sui clienti sono archiviate in un unico luogo accessibile. Integrazioni Zendesk assicurano al team il contesto necessario per prendere decisioni informate e personalizzare le interazioni Tracciamento dell'attività: Che si tratti di chiamate, email o riunioni, la funzionalità di monitoraggio dell'attività di Zendesk fornisce una panoramica chiara delle azioni di ciascun membro del team

Che si tratti di chiamate, email o riunioni, la funzionalità di monitoraggio dell'attività di Zendesk fornisce una panoramica chiara delle azioni di ciascun membro del team Generazione e gestione dei lead: Dasegmentazione dei clienti all'automazione delle email di follow-up, questi strumenti assicurano che il team si concentri sui contatti più promettenti

Dasegmentazione dei clienti all'automazione delle email di follow-up, questi strumenti assicurano che il team si concentri sui contatti più promettenti Automazioni e trigger: Sia che si tratti di inviare un'email di benvenuto a un nuovo contatto o di avvisare i rappresentanti di un affare che si sta per chiudere, l'automazione assicura la coerenza delle comunicazioni e delle operazioni

3. Funzionalità/funzione #3: bot alimentati da IA

via Venturebeat Zendesk IA distribuisce agenti intelligenti per gestire interazioni complesse con i clienti in modo più efficiente rispetto ai bot standard. Questi agenti IA risolvono autonomamente le richieste di informazioni e i problemi di supporto più comuni. Grazie a questa funzionalità/funzione, gli agenti del servizio clienti possono concentrarsi su interazioni più complesse e ad alto valore.

I bot dotati di IA sono fondamentali per scalare il supporto clienti senza compromettere la qualità, consentendo alle aziende di mantenere alti tassi di soddisfazione dei clienti anche nei periodi di picco.

Prezzi di Zendesk

Teams: $25/agente al mese

Crescita: $69/agente al mese

Professionale: $149/agente al mese

Azienda: A partire da $169/utente al mese

Che cos'è Salesforce?

Salesforce è una piattaforma di Customer Relationship Management (CRM) basata su cloud che consente di gestire tutte le interazioni con i clienti e i processi aziendali in un unico luogo.

Migliora la capacità di connettersi con clienti, potenziali clienti e partner centralizzando i dati, automatizzando le attività e fornendo informazioni utili per le varie funzioni aziendali.

La piattaforma è scalabile e adatta ad aziende di ogni dimensione e settore, aiutandovi a crescere e ad adattarvi in un mercato in continua evoluzione.

Caratteristiche di Salesforce CRM

Le funzionalità di Salesforce CRM sono progettate per soddisfare ogni punto di contatto del percorso del cliente, rendendola una piattaforma essenziale per le aziende che vogliono scalare e innovare.

Diamo un'occhiata alle principali funzionalità del service cloud di Salesforce:

1. Funzionalità/funzione #1: funzioni avanzate di reportistica e analisi

via Salesforce Salesforce dispone di strumenti avanzati di reportistica e analisi che trasformano grandi quantità di dati in informazioni utili. Analizzando le interazioni con i clienti e le performance commerciali, si identificano tendenze e modelli che portano a decisioni basate sui dati.

Queste funzionalità vi permettono di anticipare i cambiamenti del mercato e di perfezionare le vostre strategie di vendita Strategie CRM in tempo reale, assicurando che la vostra azienda sia sempre all'avanguardia.

2. Funzionalità/funzione #2: funzionalità di produttività del CRM di Salesforce

Salesforce CRM è stato progettato per aumentare la produttività di tutta l'organizzazione integrando funzionalità avanzate di strumenti di service desk che semplificano vari processi commerciali.

Ecco un'analisi più approfondita di alcune delle funzionalità/funzione chiave della produttività all'interno di Salesforce CRM:

Profilo completo del cliente: Ottenete profili dettagliati dei clienti con dati che coprono l'intero ciclo di vita del cliente. Questa integrazione consente alle aziende di visualizzare a 360 gradi ogni cliente, comprese le interazioni passate, la storia degli acquisti e le esigenze future

Ottenete profili dettagliati dei clienti con dati che coprono l'intero ciclo di vita del cliente. Questa integrazione consente alle aziende di visualizzare a 360 gradi ogni cliente, comprese le interazioni passate, la storia degli acquisti e le esigenze future Coinvolgimento degli acquirenti: Migliora l'interazione con i clienti potenziali grazie a strategie di coinvolgimento personalizzate integrate nel CRM. Questa funzionalità/funzione vi consente di eseguire attività di outreach e follower personalizzate, garantendo una comunicazione più efficace e tassi di conversione più elevati

Migliora l'interazione con i clienti potenziali grazie a strategie di coinvolgimento personalizzate integrate nel CRM. Questa funzionalità/funzione vi consente di eseguire attività di outreach e follower personalizzate, garantendo una comunicazione più efficace e tassi di conversione più elevati Teams Analytics: Utilizzare strumenti integrati come Tableau per visualizzare le tendenze commerciali, monitorare le prestazioni del team e prevedere i ricavi con maggiore precisione

Utilizzare strumenti integrati come Tableau per visualizzare le tendenze commerciali, monitorare le prestazioni del team e prevedere i ricavi con maggiore precisione Revenue intelligence: Gli strumenti interni forniscono una visibilità profonda della pipeline, aiutandovi a identificare i colli di bottiglia, a prevedere i risultati delle trattative e a perfezionare le strategie in tempo reale

3. Funzionalità/funzione n. 3: Approfondimenti basati sull'IA (Salesforce Einstein)

Salesforce Einstein, il componente IA di Salesforce CRM, offre potenti approfondimenti analizzando i dati del cloud dei servizi in tempo reale.

Questa funzionalità automatizza le analisi predittive, aiuta a personalizzare le interazioni con i clienti e ottimizza i processi, consentendo al team di prendere decisioni più rapidamente.

Le funzionalità di Einstein consentono di anticipare le esigenze e le tendenze dei clienti, assicurando che le strategie siano sempre allineate alle aspettative dei clienti e alle dinamiche del mercato.

Prezzi di Salesforce

Starter Suite: $25/utente al mese

Suite Pro: $100/utente al mese

Enterprise: $165/utente al mese

Unlimited: $330/utente al mese

Einstein 1 Commerciale: $500/utente al mese

Zendesk vs. Salesforce: Funzionalità/funzione a confronto

Sia Zendesk che Salesforce offrono potenti strumenti CRM progettati per risolvere le query dei clienti e semplificare i processi commerciali. Pur condividendo molte similitudini, le loro funzionalità/funzioni rispondono a esigenze aziendali e casi d'uso diversi.

Ecco come si confrontano nelle aree chiave:

Funzionalità/funzione #1: visibilità della pipeline

Zendesk

Zendesk offre una visibilità completa della pipeline, consentendo ai team commerciali di prevedere e gestire meglio le pipeline commerciali. Può aiutare a pianificare, monitorare e analizzare tutte le parti del processo commerciale, aiutando a identificare potenziali problemi prima che abbiano un impatto sui risultati.

Salesforce

Anche Salesforce offre una forte visibilità della pipeline con analisi avanzate che aiutano a monitorare le interazioni con i clienti e le prestazioni commerciali. L'integrazione con l'IA di Salesforce, Einstein, migliora queste capacità, fornendo approfondimenti e raccomandazioni predittive.

Vincitore: È un pareggio. Entrambe le piattaforme eccellono nel fornire visibilità alla pipeline, ma l'integrazione con l'IA di Salesforce potrebbe superare Zendesk per le organizzazioni che necessitano di capacità analitiche più profonde e di approfondimenti predittivi.

Per i team più piccoli con processi commerciali semplici, l'interfaccia più semplice e user-friendly di Zendesk potrebbe essere più interessante.

Suggerimento: Ottenete il massimo dal vostro percorso di fidelizzazione dei clienti comprendendo le caratteristiche di la differenza tra client e clienti in modo da poter utilizzare le tecniche migliori per attirare nuovi clienti per il vostro marchio!

Funzione #2: Strumenti per la produttività

Zendesk

Zendesk migliora la produttività centralizzando gli strumenti commerciali essenziali come la gestione dei contatti e delle trattative, il monitoraggio delle attività e la gestione dei lead. Le sue funzionalità/funzioni di automazione e i trigger personalizzabili snelliscono le attività di routine, permettendo ai rappresentanti commerciali di concentrarsi sulla vendita.

Salesforce

Salesforce aumenta la produttività grazie a una serie completa di strumenti come l'automazione della forza vendita e la collaborazione attraverso piattaforme come Slack. Le sue funzionalità/funzione scalabili sono progettate per adattarsi alla crescita e a cicli commerciali complessi.

**Salesforce lavora bene, soprattutto per le aziende più grandi o con processi commerciali complessi. Zendesk può essere più adatto alle aziende che privilegiano la facilità d'uso e la semplicità rispetto a un'estensione personalizzata.

Caratteristica #3: Funzionalità/funzione IA

Zendesk

Zendesk utilizza l'IA per migliorare il supporto clienti attraverso bot intelligenti che gestiscono le richieste di routine e le attività di supporto. Ciò consente agli agenti umani di concentrarsi sulle interazioni complesse e di alto valore, migliorando l'efficienza complessiva del supporto clienti.

Salesforce

Salesforce Einstein fa un ulteriore passo avanti nell'IA incorporando l'apprendimento profondo e l'analisi predittiva direttamente nel CRM, offrendo approfondimenti personalizzati sui clienti e automatizzando un ampio intervallo di attività nelle operazioni commerciali e di marketing.

**Se la vostra priorità è un'IA avanzata che non solo supporti gli agenti di assistenza, ma che guidi anche le strategie commerciali e di marketing attraverso l'analisi predittiva, Salesforce è il chiaro vincitore.

Tuttavia, gli strumenti di IA mirati di Zendesk sono più che sufficienti per le organizzazioni che hanno bisogno dell'IA principalmente per migliorare l'efficienza dei servizi di assistenza strumenti di supporto clienti .

Zendesk Vs. Salesforce: Recensioni su Reddit

Su Reddit, gli utenti si impegnano in discussioni approfondite sui pregi e difetti di Strumenti CRM come Zendesk e Salesforce, spesso riflettendo le loro diverse esperienze e casi d'uso.

Scopriamo cosa dicono le persone di entrambe le app su Reddit . Per Salesforce, un utente ha menzionato:

Salesforce ci è stato venduto come il 90% di ciò di cui si ha bisogno, con solo un po' di configurazione per ottenere il giusto risultato. Ma stiamo scoprendo che è più simile al 30% di ciò di cui abbiamo bisogno e un sacco di sviluppo, soprattutto per quanto riguarda l'omnichannel, che stiamo usando per indirizzare tipi specifici di casi a tipi specifici di agenti.

Questo riflette un sentimento comune secondo cui Salesforce è potente, ma spesso richiede una personalizzazione e uno sviluppo significativi per soddisfare esigenze specifiche.

Al contrario, un utente ha espresso frustrazione nei confronti di Zendesk:

Zendesk è terribile. Dopo aver firmato il PO, lo strumento di supporto Zendesk è nullo. Abbiamo numerosi problemi e nessuno ci risponde... Ora ci hanno addebitato un importo pari a 4 volte quello previsto dal contratto e nessuno ci risponde.

Un altro utente che è passato da Zendesk a Salesforce ha visualizzato una visione completa:

Siamo passati da Zendesk a Salesforce e il nostro team operativo lo odia. La delusione ha praticamente avvelenato l'intera organizzazione contro Salesforce. In effetti, dopo un progetto piuttosto lungo per trasferire i casi da Zendesk a Salesforce, hanno finito per spendere ancora di più per portare una terza parte che si integra con Salesforce per gestire i casi in un modo più facile per le operazioni.

Queste discussioni evidenziano che la scelta tra Zendesk e Salesforce dipende spesso dalle esigenze e dalle aspettative specifiche dell'organizzazione.

Salesforce è percepito come uno strumento altamente personalizzabile ma potenzialmente complesso e costoso da implementare. Al contrario, Zendesk è visualizzato come più semplice e facile da usare, ma può mancare di supporto clienti dopo l'acquisto iniziale.

Riunione di ClickUp - La migliore alternativa a Zendesk e Salesforce

ClickUp offre una piattaforma versatile che combina un'elevata flessibilità con potenti funzionalità/funzione per migliorare la produttività e il coinvolgimento dei clienti.

Scopriamo perché ClickUp è una delle migliori alternative a Zendesk e Salesforce Alternative a Salesforce per la gestione delle relazioni con i clienti e dei processi commerciali.

1. ClickUp's One Up #1: CRM per Teams

Scarica questo modello La soluzione CRM di ClickUp per i team è stata progettata per accelerare la crescita dei clienti e la loro soddisfazione. Fornisce una serie completa di strumenti per visualizzare la pipeline commerciale, monitorare e gestire gli account e semplificare i flussi di lavoro dei clienti.

Con ClickUp, il team può collaborare in modo efficiente, assicurando che ogni interazione con i clienti sia d'impatto. Con ClickUp è possibile:

Costruire il vostro sistema CRM ideale con campi personalizzabili e collegamenti tra attività, documenti e altri dati

Gestire e visualizzare la pipeline commerciale utilizzando tavole Kanban, elenchi o viste Tabella per garantire uno stato regolare delle trattative dal prospect al cliente

Automazioni di attività ripetitive e creazione di flussi di lavoro personalizzati per garantire coerenza ed efficienza in tutte le interazioni con i clienti

Utilizzare più di 50 widget personalizzati per il dashboard per monitorare le prestazioni commerciali, le metriche di coinvolgimento dei clienti e altri indicatori aziendali chiave

Organizzare gli account utilizzando tag e filtri personalizzati per navigare rapidamente e accedere a dati o account specifici dei clienti

Scaricare questo modello

2. ClickUp's One Up #2: ClickUp per il supporto clienti

Scarica questo modello ClickUp per il supporto clienti eleva l'esito positivo dei client semplificando l'organizzazione delle informazioni sui clienti. Questa piattaforma consente ai team dell'esito positivo di mantenere le interazioni e i dati dei clienti ben organizzati e accessibili, consentendo un'esperienza di assistenza di alto livello.

Con ClickUp è possibile gestire in modo efficace tutte le attività di relazione con i clienti e di supporto all'interno di un'unica interfaccia intuitiva. Migliora l'efficienza nella gestione delle richieste e dei problemi dei clienti.

Ecco cosa potete fare con ClickUp:

Personalizzare i flussi di lavoro con campi personalizzati specifici basati sui problemi

Dare priorità alle attività collegate per concentrarsi sui problemi critici utilizzando tag per contrassegnare e collegare problemi comuni

Integrazione perfetta con strumenti di terze parti come Slack, Google Drive e altri

Semplificare la gestione delle email e le conversioni con Outlook e Gmail

Migliora la gestione delle attività con gli allegati di Dropbox e OneDrive

Scarica questo modello

3. ClickUp One Up #3: Modello ClickUp CRM

Scaricare questo modello

Il Modello di ClickUp CRM è perfetto per i principianti (e anche per i leader) che vogliono ottimizzare la gestione dei lead, le relazioni con i clienti e la pipeline commerciale. Fornisce una cartella pronta all'uso e completamente personalizzabile per iniziare a lavorare in pochi secondi.

Il modello consente di implementare rapidamente un sistema completo di gestione delle relazioni con i clienti sotto un unico tetto. Con questo Modello CRM i vostri team possono:

Organizzare e monitorare i contatti in modo sistematico per migliorare i tassi di conversione e l'accuratezza del follow-up

Mantenere un registro dettagliato di tutte le comunicazioni con i clienti per migliorare la gestione delle relazioni e la personalizzazione dei servizi

Adattare il CRM alle esigenze specifiche della vostra azienda, consentendo la personalizzazione dei flussi di lavoro e dell'organizzazione dei dati

Implementazione rapida di un sistema CRM con funzioni complete, grazie ad impostazioni preconfigurate e pronte per l'uso immediato

Scarica questo modello

Trovare il giusto CRM: Bilanciare le capacità con i casi d'uso

La scelta del software CRM giusto è fondamentale per migliorare l'efficienza e semplificare le comunicazioni all'interno dell'organizzazione. Anche se Esempi di software CRM come Zendesk e Salesforce offrono potenti soluzioni software con funzionalità/funzione distinte, ma la loro implementazione può essere complessa e richiedere un investimento significativo.

Questo li rende poco adatti alle PMI e alle startup con vincoli di budget.

ClickUp si presenta come un'alternativa versatile ed economica, in quanto fornisce una piattaforma onnicomprensiva che soddisfa una varietà di esigenze CRM con modelli e integrazioni personalizzabili.

Per le aziende che desiderano ottimizzare le interazioni con i clienti senza dover pagare un prezzo elevato, ClickUp offre una soluzione scalabile che cresce insieme al team. La sua interfaccia utente e le sue funzionalità/funzione flessibili consentono di adattarsi senza problemi ai vostri flussi di lavoro specifici.

Esplorate ClickUp oggi stesso e scoprite come può trasformare le vostre pratiche CRM. Iniziate subito la vostra versione di prova gratuita!