Modelli di grafici di allineamento e meme gratuiti

Immaginate una riunione del lunedì: state per dare il via a un nuovo progetto, nessuno sa cosa fanno gli altri e l'aria è densa di domande non dette e di imbarazzo generale.

Immaginate di rompere il ghiaccio con un semplice grafico di allineamento che catturi le personalità uniche del vostro team. Si tratta di un piccolo tocco, ma può trasformare l'atmosfera, rendendo le conversazioni più relazionabili e divertenti.

I grafici di allineamento non servono solo a far ridere, ma sono un modo intelligente per visualizzare le dinamiche del team e affrontare le sfide insieme.

In questo blog esploreremo come i modelli di grafici di allineamento possono migliorare la cultura del luogo di lavoro e favorire connessioni più forti tra i membri del team. 🫱🏽‍🫲🏾

Che cosa sono i modelli di grafico di allineamento?

I modelli di diagrammi di allineamento sono strumenti visivi che mappano e chiariscono come persone o gruppi diversi si allineano su vari problemi, obiettivi o valori.

Questi modelli hanno spesso un layout a griglia o a matrice, in cui è possibile tracciare diversi elementi in base a due assi: $$$a buono vs. cattivo (quanto è morale una persona) e legale vs. caotico (quanto ci si attiene alle leggi stabilite).

Ogni asse ha tre diversi parametri che si intersecano per definire nove diversi tratti della personalità.

Date un'occhiata alla tabella qui sotto.

Asse Uno → Buono 😇 Neutro 😐 Malvagio 👿 Asse Due ↓ Legale Legale Buono Legale Neutrale Legale Malvagio Neutrale Neutrale Buono Neutrale Vero Neutrale Legittimo Caotico Caotico Buono Neutrale Malvagio Caotico Malvagio

Tabella dei grafici di allineamento

I grafici di allineamento sono stati resi popolari dal gioco da tavolo Dungeons and Dragons (D&D), dove venivano utilizzati per descrivere i caratteri dei personaggi.

Da allora si sono diffuse nella cultura popolare, nell'istruzione, nell'intrattenimento e persino nella ricerca. Inoltre, sono diventati un successo come modelli di meme! Si possono usare per confrontare persone diverse, suscitando spesso una bella risata in chi li vede.

Via: Reddit Con un po' di immaginazione e creatività, è possibile applicarli anche in impostazioni professionali. Possono essere utili per valutare la personalità e lo stile decisionale dei membri del team e per etichettare i loro approcci alla leadership.

Pensate al divertimento di associare le personalità dei colleghi agli allineamenti familiari, come il bene lecito per il collega che rispetta le regole o il caotico neutrale per il creativo imprevedibile. La cosa migliore è che farà ridere tutti e servirà a rompere il ghiaccio e a far capire che il lavoro non è un problema attività virtuale di team-building .

Cosa rende un buon modello di grafico di allineamento?

Un buon modello di grafico di allineamento deve essere chiaro, visivamente organizzato e personalizzabile. Ecco le caratteristiche chiave di un buon modello di grafico di allineamento:

Playout chiaro: Assicurarsi che il modello abbia assi ben definiti e categorie che non si sovrappongono, con spazio sufficiente per aggiungere le persone o i tratti che si desidera includere

Assicurarsi che il modello abbia assi ben definiti e categorie che non si sovrappongono, con spazio sufficiente per aggiungere le persone o i tratti che si desidera includere Semplicità: Mantenere i grafici semplici, perché sono pensati per essere piacevoli. Ogni casella della griglia deve avere un'etichetta breve e chiara che faciliti l'assegnazione delle personalità

Mantenere i grafici semplici, perché sono pensati per essere piacevoli. Ogni casella della griglia deve avere un'etichetta breve e chiara che faciliti l'assegnazione delle personalità Adattabilità: Personalizzare un modello forte per adattarlo a diversi contesti, dalle dinamiche sul posto di lavoro alle riflessioni personali

Personalizzare un modello forte per adattarlo a diversi contesti, dalle dinamiche sul posto di lavoro alle riflessioni personali Coinvolgimento: Progettare un modello visivamente accattivante che catturi l'attenzione e stimoli la discussione, rendendolo più efficace per coinvolgere il pubblico

6 Modelli di grafici di allineamento

Un modello di grafico di allineamento può sembrare semplice, ma non tutti sono uguali. Non c'è da preoccuparsi: abbiamo scelto i sei modelli migliori tra cui scegliere!

1. Modello di grafico di allineamento ClickUp

Scarica questo modello

Date un tocco di allegria al vostro ambiente di lavoro e mantenete l'organizzazione con il modello di grafico di allineamento ClickUp

L'umorismo sul posto di lavoro non deve necessariamente andare a scapito della produttività Modello di grafico di allineamento ClickUp raggiunge questo equilibrio perfettamente.

Questo modello, adatto ai principianti, è ideale per organizzare attività, strategie e responsabilità in modo coinvolgente ed efficace. Con una lavagna online pronta all'uso che ordina i lavori richiesti in base all'allineamento etico e morale, potete mappare le iniziative, assegnare la titolarità e rispettare le scadenze.

Assicuratevi solo di mantenere la discussione leggera e informale. Non volete che nessuno si offenda per essere stato classificato in una particolare categoria.

Come utilizzare il modello di grafico di allineamento di ClickUp:

**Coinvolgere tutti Iniziate a riunire il vostro team. Un po' di partecipazione può contribuire a far sentire tutti inclusi.

**Scegliere le categorie Decidete quali aspetti volete mappare. Potete adattare il grafico di allineamento al vostro contesto specifico, sia che si tratti di allineare i ruoli del team, gli obiettivi del progetto o anche argomenti divertenti come gli spuntini preferiti. Questa flessibilità vi permette di adattare il modello a diverse discussioni, dalle sessioni strategiche più serie agli esercizi di team bonding più spensierati.

Disegnare: Utilizzate la griglia per posizionare gli elementi o i membri del team. Il modello fornisce un formato chiaro e strutturato per visualizzare dove ogni membro del team o idea si inserisce nel contesto più ampio. Incoraggiate un dibattito spensierato: perché Linda è il bene caotico del vostro gruppo? Chi è il membro del team Lawful Neutral che tiene tutti sotto controllo?

**Visualizzare i contributi Compilando il grafico, otterrete una rappresentazione visiva di come ognuno si inserisce nella struttura del team. Questo può aiutare a identificare le lacune nelle competenze o nei ruoli e ad aprire conversazioni sulla collaborazione.

**Utilizzare gli strumenti di collaborazione Sfruttate le funzionalità/funzione integrate per la collaborazione in tempo reale, consentendo ai membri del team di contribuire con le loro intuizioni e suggerimenti direttamente all'interno del modello. Questo favorisce un ambiente inclusivo in cui tutti possono far sentire la propria voce.

**Monitoraggio dello stato di avanzamento Collegate il modello alle attività di ClickUp per monitorare lo stato delle iniziative mappate nel grafico di allineamento. Questa funzionalità/funzione aiuta a garantire la responsabilità e a mantenere tutti sulla stessa pagina per quanto riguarda le scadenze e le responsabilità.

Gamificare le discussioni: Introducendo categorie divertenti (come Chaotic Evil per le idee non convenzionali), il modello aggiunge un elemento di gamification alle discussioni, rendendole più coinvolgenti e memorabili. Questo può migliorare il morale del team e incoraggiare il pensiero creativo.

**Condivisione e discussione Una volta completato il grafico, condividetelo con il team. È un ottimo spunto di conversazione e può portare a divertenti discussioni su come le vostre personalità si allineano (o si scontrano) sul posto di lavoro!

È uno strumento utile per individuare le lacune, capire come i singoli ruoli contribuiscono a obiettivi più ampi e rafforzare il senso di appartenenza la collaborazione del team -Il tutto aggiungendo un po' di divertimento con qualsiasi cosa si metta nella sezione "malvagia".

Esempio: Si potrebbe usare questo modello per classificare i membri del team in base al loro approccio alle scadenze dei progetti: Lawful Good per coloro che rispettano sempre le scadenze, Chaotic Neutral per coloro che potrebbero consegnare le cose all'ultimo minuto e Lawful Evil per coloro che rispettano le scadenze ma prendono scorciatoie.

Scaricare questo modello

Leggi anche: 10 app e software di team building per team remoti

2. Modello di grafico di allineamento Miro

Date struttura all'organizzazione e agli obiettivi del vostro team con il modello di grafico di allineamento di Miro

Il Modello di grafico di allineamento di Miro è la soluzione ideale per dare un tocco di divertimento e personalità alle discussioni del team.

Potete usarlo per organizzare quasi tutto, comprese le personalità del team, le idee per i progetti e persino gli spuntini in ufficio. Le lasagne della mensa vi causano problemi di stomaco? Allora appartiene sicuramente alla sezione "caotico malvagio"!

Il modello può anche essere usato come rompighiaccio per incoraggiare la partecipazione del team. Anche l'impostazione è semplice! Scegliete un argomento, selezionate alcune immagini divertenti per le categorie e lasciate che il modello smisti tutto automaticamente per voi. È così facile!

Esempio: Immaginate di organizzare le preferenze per gli spuntini in ufficio, dove Chaotic Evil rappresenta il membro del team che porta gli spuntini più bizzarri, mentre Lawful Good è il collega che si attiene sempre alle opzioni salutari.

👀 Bonus: Esplora modelli per rompere il ghiaccio per favorire l'affiatamento del team, incoraggiare il dialogo aperto e creare un'atmosfera più confortevole per la collaborazione.

3. Modello di grafico di allineamento Kapwing

Rompi gli schemi con il modello di grafico di allineamento di Kapwing completamente personalizzabile: "Morirei per te"

Il Modello di grafico di allineamento di Kapwing: morirei per te si allontana dal tradizionale formato a griglia per rendere le cose più vivaci.

Questo modello tende all'umorismo, il che lo rende ideale per alleggerire l'umore in qualsiasi situazione. Anche se questo potrebbe diminuire la sua rilevanza sul posto di lavoro, potete comunque utilizzarlo in vari contesti se pensate che il vostro team si senta a proprio agio.

Il testo classifica le risposte a chi dice "Morirei per te", con intervalli che vanno da risposte sane come "Morirei per te per primo" a risposte sarcastiche come "Allora perisci"

Sentitevi liberi di modificare il testo del campione e di aggiungere immagini per rispecchiare le vostre esigenze dinamiche del team per un'interpretazione spensierata delle battute in ufficio.

Esempio: Immaginate uno scenario in cui il vostro team sta facendo un brainstorming sui modi per dimostrare apprezzamento reciproco. Potreste usare questo modello per visualizzare le risposte al prompt scherzoso "Morirei per te". Ecco come potreste classificare le diverse reazioni:

Buono da morire: "Ti porterei il caffè tutte le mattine!": Una risposta che riflette affidabilità e gentilezza.

"Ti porterei il caffè tutte le mattine!": Una risposta che riflette affidabilità e gentilezza. Buono neutrale: "Ti coprirei sempre le spalle!": Dimostrare assistenza senza alcuna stringa.

"Ti coprirei sempre le spalle!": Dimostrare assistenza senza alcuna stringa. Buono caotico: "Ti preparerei una torta... con un ingrediente a sorpresa!": Un modo divertente e inaspettato per dimostrare attenzione.

"Ti preparerei una torta... con un ingrediente a sorpresa!": Un modo divertente e inaspettato per dimostrare attenzione. Legalmente neutro: "Seguirei le regole e ti aiuterei nei progetti": Dimostrare il proprio commitment nei confronti dell'etica del lavoro.

"Seguirei le regole e ti aiuterei nei progetti": Dimostrare il proprio commitment nei confronti dell'etica del lavoro. Vero neutro: "Ci penserò!": Una risposta scherzosa e non impegnativa.

"Ci penserò!": Una risposta scherzosa e non impegnativa. Neutro caotico: "Potrei fare uno o due scherzi!": Riflette spontaneità e imprevedibilità.

"Potrei fare uno o due scherzi!": Riflette spontaneità e imprevedibilità. Malvagio legale: "Strategizzerei la tua prossima mossa per ottenere il massimo impatto!": evidenzia un approccio astuto al supporto.

"Strategizzerei la tua prossima mossa per ottenere il massimo impatto!": evidenzia un approccio astuto al supporto. Male neutro: "Sfrutterei le tue abilità per il mio guadagno": Un'interpretazione umoristica dell'interesse personale.

"Sfrutterei le tue abilità per il mio guadagno": Un'interpretazione umoristica dell'interesse personale. Male caotico: "Allora perisci, non hai idea di cosa ti aspetta!": Una risposta scherzosa e sfacciata, che mette in campo l'umorismo.

4. Modello di grafico di allineamento Edrawmind

Liberate il vostro lato artistico con l'estetica visiva del modello di grafico di allineamento di EdrawMind

Il Modello di grafico di allineamento di EdrawMind è un modo fantastico per visualizzare e condividere le proprie opinioni - che si tratti di film, politica o anche di cultura del team .

Con questa, torniamo ancora una volta alla semplice griglia 3×3, che consente di classificare facilmente le idee utilizzando gli assi classici.

Ciò che distingue questo modello è la sua completa personalizzazione. Potete aggiungere colori, grafica e font per adattarli al vostro stile unico. È l'ideale per creare qualcosa di divertente o serio, il che lo rende perfetto per suscitare conversazioni e dibattiti.

Esempio: Potreste usare questo modello per classificare il feedback del team su un progetto recente, dove Lawful Good potrebbe rappresentare un feedback costruttivo e Chaotic Neutral riflette suggerimenti fuori dagli schemi che potrebbero non essere adatti allo scopo del progetto.

5. Generatore di grafici di allineamento di Tiermaker D&D

Visualizza i tratti dei personaggi e accendi le discussioni con il Generatore di Grafici di Allineamento di D&D di Tiermaker

Il Generatore di grafici di allineamento di Tiermaker D&D è uno strumento semplice per creare grafici di allineamento. Permette di visualizzare facilmente i tratti dei caratteri o le dinamiche di gruppo.

Questo generatore offre grandi opzioni di personalizzazione, consentendo di caricare immagini in ciascuno dei nove slot e di adattare le etichette di testo ai temi scelti. Una volta creato il grafico perfetto, è possibile scaricarlo facilmente facendo clic sul pulsante "Esporta immagine".

Esempio: Usate questo generatore per classificare i membri del vostro team in base al loro stile di risoluzione dei problemi, con Lawful Good che rappresenta coloro che seguono i processi e Chaotic Evil per coloro che fanno i furbi.

6. Generatore di meme sul grafico di allineamento di Imgflip

Crea grafici personalizzati nell'esatto stile che desideri con il generatore di meme sui grafici di allineamento di Imgflip

Il Generatore di meme sul grafico di allineamento di Imgflip è uno strumento versatile per la creazione di meme esilaranti e divertenti per il vostro posto di lavoro.

Sia che si tratti di ordinare caratteri di fantasia, abitudini dell'ufficio o idee per il ritiro aziendale questo modello offre un sistema a griglia per posizionare qualsiasi cosa lungo il classico sistema a griglia 3×3.

Detto questo, Imgflip, come Tiermaker, è uno strumento di generazione basato sul web. Pertanto, è possibile personalizzare facilmente i colori, le dimensioni della griglia e il testo del grafico di allineamento. È inoltre possibile includere icone divertenti come occhiali da sole e cappelli per personalizzarlo ulteriormente.

Esempio: Potreste creare un meme che metta a confronto diversi tipi di riunione, come Lawful Good per le riunioni ben organizzate ed efficienti e Chaotic Evil per quelle che sembrano andare avanti all'infinito senza un programma chiaro.

👀 Bonus: Prova a conoscere i modelli per creare connessioni, incoraggiare la condivisione e creare un'atmosfera amichevole nel team.

Nuovi esempi di grafici di allineamento a cui ispirarsi

Cercate ispirazione per i vostri grafici di allineamento? Date un'occhiata a questi altri esempi che mostrano modi creativi per categorizzare tratti e personalità!

Nota: Questi esempi non sono modificabili.

Grafico del gruppo di amici

Via: Pinterest Questo grafico dei gruppi di amici di Pinterest classifica i vostri colleghi o amici in base a un test di personalità relativo al loro comportamento in un ristorante di sushi con nastro trasportatore, aiutandovi a capirvi meglio.

Per istanza, si possono avere categorie come L'avventuriero, che prova sempre nuovi sushi rolls; Il mangiatore schizzinoso, che aggiunge ai preferiti i California rolls; e La farfalla sociale, che passa più tempo a chattare con gli amici che a mangiare.

Leggi anche: Come farsi degli amici al lavoro e costruire relazioni significative

Grafico di allineamento del PM

Via: X Il grafico di allineamento dei PM è uno strumento prezioso per esplorare i diversi stili di product manager (PM), aggiungendo un tocco di umorismo all'ambiente di lavoro.

Questo grafico classifica i vari ruoli dei PM lungo i classici assi Legge-Caotico e Bene-Male, con intervalli che vanno dal rispettoso delle regole Legge-Buono (il Visionario) all'imprevedibile Caotico-Neutrale (il Pivoter), fino allo scaltro Neutrale-Male (l'Opportunista).

Ad esempio, si potrebbero classificare i PM come Legittimo Buono (il Visionario), che ha una chiara tabella di marcia per il progetto; Neutrale Caotico (il Pivoter), che è veloce ad adattarsi ai cambiamenti; e Male Neutro (l'Opportunista), che sfrutta strategicamente le situazioni a vantaggio dei propri obiettivi.

Crea un'immagine di una posizione di lavoro positiva incoraggiando la riflessione sulle dinamiche del team e favorendo discussioni spensierate tra colleghi sui loro stili di gestione.

Come comportarsi con le persone che non sono d'accordo con voi Grafico

Via: Tumblr Il grafico Come affrontare le persone che non sono d'accordo con te è un modo creativo e divertente per classificare i diversi approcci alla gestione dei disaccordi. Questo modello illustra in modo umoristico le varie risposte, dalla visualizzazione calma e aperta di "la loro opinione è valida quanto la mia" a metodi più riservati o indiretti.

Illustra in modo umoristico risposte come "La loro opinione vale quanto la mia" per il negoziatore calmo, "Accettiamo di non essere d'accordo" per il tattico evitante e "Ho ragione, ed ecco perché" per lo sfidante assertivo.

È un ottimo esempio di come incorporare scherzi di lavoro nelle discussioni per creare un'atmosfera più coinvolgente.

Rendi il mio lavoro divertente con i grafici di allineamento e i ClickUp

I grafici di allineamento sono uno strumento divertente e utile per valutare le dinamiche dell'ambiente di lavoro.

Questi modelli consentono di esplorare le varie personalità e i comportamenti all'interno dei team, migliorando la collaborazione e la comunicazione.

Sia che li usiate per esercizi di team building o per meme spensierati, i grafici di allineamento possono migliorare la vostra cultura del lavoro, migliorare il legame tra i team e rendere l'ufficio un luogo più coinvolgente e piacevole.

