Come ottenere referenze lavorative per assicurarsi il prossimo ruolo

Avete trovato l'offerta di lavoro perfetta, avete perfezionato il vostro curriculum e avete superato il colloquio. Ma c'è un ultimo tassello che potrebbe fare la differenza nella vostra candidatura: le referenze.

È facile trascurarle, ma delle referenze solide possono distinguervi in un mercato del lavoro competitivo. Indicano al futuro datore di lavoro quanto sia stata solida la vostra posizione professionale in passato.

La domanda è: Da fare per ottenere queste preziose raccomandazioni?

Scopriamo chi, come e le best practice per ottenere referenze solide che vi aiutino a ottenere il vostro prossimo ruolo. 🛬

**Che cosa sono le referenze professionali?

**Le referenze professionali provengono da persone che possono garantire per le vostre capacità, qualifiche ed etica del lavoro

In genere, si tratta di persone con cui avete lavorato in un'impostazione professionale, come un ex capo, un collega o persino un client.

Quando si fa domanda per un lavoro o per una di un cambiamento di carriera i datori di lavoro possono richiedere referenze per conoscere meglio le vostre capacità.

**Perché le referenze professionali sono importanti?

Le referenze professionali sono preziose perché:

Validano le vostre qualifiche: Confermano che le competenze e l'esperienza elencate nel vostro curriculum sono accurate

Confermano che le competenze e l'esperienza elencate nel vostro curriculum sono accurate **Offrono una prospettiva esterna: le referenze forniscono indicazioni sulla vostra etica del lavoro, sulle vostre prestazioni e sul modo in cui collaborate con gli altri

**Costruiscono la fiducia dei datori di lavoro: il feedback positivo di professionisti fidati aiuta i responsabili delle assunzioni a sentirsi più sicuri delle vostre capacità

Rafforzare la vostra candidatura: Referenze solide possono darvi un vantaggio competitivo, soprattutto quando altri candidati hanno qualifiche simili

Referenze solide possono darvi un vantaggio competitivo, soprattutto quando altri candidati hanno qualifiche simili **Influenzare le decisioni di assunzione: un'ottima referenza può rafforzare la vostra idoneità al ruolo e farvi distinguere dagli altri candidati

Tipi di referenze professionali

Quando vi candidate per un lavoro, potete fornire diversi tipi di referenze professionali, ognuno dei quali offre una prospettiva unica sulle vostre capacità e sul vostro carattere.

Vediamo i principali tipi. 🗂️

Riferimenti lavorativi

Le referenze lavorative provengono da persone con cui avete lavorato in un'impostazione professionale. Può trattarsi di un ex manager, supervisore, collega o client.

Sono le referenze più comuni che i datori di lavoro cercano perché offrono una visione diretta delle vostre prestazioni lavorative, della vostra etica del lavoro e delle vostre capacità in azione.

Queste persone possono parlare del vostro contributo quotidiano, della vostra capacità di risolvere i problemi e di come vi siete inseriti nella cultura di un team o di un'azienda.

Riferimenti accademici

Potreste aver bisogno di referenze accademiche se siete nuovi nel mondo del lavoro o se vi candidate per un ruolo accademico.

Queste provengono da professori, consulenti o mentori che possono garantire per le vostre capacità intellettuali, le vostre abitudini di lavoro e i risultati ottenuti durante gli studi.

Anche se non vi hanno visto sul posto di lavoro, le referenze accademiche forniscono ai provider un'idea della vostra capacità di apprendimento, della vostra dedizione al campo e del vostro potenziale di successo professionale.

Riferimenti di carattere

Le referenze di carattere si concentrano su chi siete come persona piuttosto che sulla vostra esperienza professionale o accademica.

Si tratta di referenze personali, di solito fornite da persone che vi conoscono bene, come amici di lunga data, leader della comunità o coordinatori del volontariato.

Offrono indicazioni sulle vostre qualità personali, come l'integrità, l'affidabilità e le capacità interpersonali, fornendo ai datori di lavoro un quadro più completo della vostra persona.

**Chi scegliere come referente professionale?

La scelta delle giuste referenze professionali può fare una grande differenza nella vostra ricerca di lavoro.

Ecco alcuni elementi da considerare al momento della scelta. 📋

Rilevanza per il lavoro

Pensate al lavoro per cui vi state candidando e alle competenze o esperienze più importanti per quel ruolo. Le vostre referenze devono essere in grado di evidenziare questi aspetti chiave del vostro background.

Ad esempio, un ex supervisore che possa parlare del vostro stile di gestione sarebbe l'ideale se vi candidate per una posizione di leadership.

Se si tratta di un ruolo tecnico, una persona che ha visto la vostra esperienza in azione avrà più peso. Se le vostre referenze sono in linea con la descrizione del lavoro, potete rafforzare la vostra candidatura.

Familiarità con il vostro lavoro

È essenziale scegliere persone che conoscano il vostro lavoro e che possano parlare positivamente delle vostre capacità. Ciò significa scegliere referenze che abbiano lavorato a stretto contatto con voi, siano esse il vostro manager diretto, un collega o un mentore.

Se il vostro referente ha una chiara comprensione dei vostri contributi e risultati, sarà in grado di fornire una raccomandazione molto più convincente.

Capacità di fornire un forte appoggio

È importante selezionare posizioni che forniscano una raccomandazione positiva ed entusiasta.

Prima di elencare un potenziale referente, valutate quanto visualizzano il vostro lavoro. Se ci sono dubbi sulla loro disponibilità a fornire una forte approvazione, è meglio rivolgersi altrove.

È bene anche chiedere ai potenziali referenti se si sentono a loro agio nel raccomandarvi. In questo modo, potrete essere certi che sono pronti a mettere in luce le vostre migliori qualità.

**Come trovare referenze professionali per il lavoro?

La sicurezza delle referenze è un passaggio essenziale nella ricerca di un lavoro e il processo richiede professionalità e un piano accurato.

Ecco una guida che vi aiuterà, passaggio dopo passaggio, a richiedere referenze professionali con fiducia. 💪🏼

1. Contattate in anticipo

Non aspettate l'ultimo minuto per chiedere una referenza.

Quando iniziate a cercare lavoro, valutate chi potrebbe essere adatto a voi e contattatelo per tempo. In questo modo i vostri potenziali referenti avranno il tempo necessario per prepararsi e vi assicurerete di non affrettare il processo.

Una richiesta premurosa e tempestiva è sempre apprezzata e aumenta le probabilità di una risposta positiva.

2. Chiedere l'autorizzazione

Una volta individuate le persone da elencare come referenze, chiedeteglielo prima di fornire i loro dati di contatto a un potenziale provider.

La cosa migliore è una richiesta semplice ed educata, tramite email o una telefonata.

Fate sapere loro per cosa vi state candidando e perché avete valore per la loro assistenza. Questo approccio rispetta il loro tempo e consente loro di rifiutare se non sono in grado di fornire una raccomandazione valida.

3. Condividere i dettagli

Dopo aver ottenuto la loro approvazione, fornite ai vostri provider un contesto.

Condividete dettagli sul ruolo per cui vi state candidando, sull'azienda e su eventuali qualifiche o esperienze specifiche ricercate dal datore di lavoro.

Potete anche promemoria di progetti o risultati particolari a cui hanno partecipato con voi. Questo li aiuterà ad adattare la loro raccomandazione in modo da evidenziare gli aspetti più rilevanti della vostra esperienza.

Suggerimento: Iniziare un nuovo lavoro ? Niente paura! Con fiducia, concentrazione e questi consigli, riuscirete a gestire le vostre nuove responsabilità senza problemi.

4. Offrire materiale di aiuto

Se possibile, offrite di fornire ulteriori informazioni per facilitare il loro lavoro. Potrebbe trattarsi di una copia del vostro curriculum o di un riepilogo/riassunto della descrizione del lavoro.

Questi dettagli aiutano le referenze a sentirsi più sicure nella loro condivisione e a garantire che il loro feedback sia in linea con ciò che il datore di lavoro sta cercando.

5. Esprimere gratitudine

Prendetevi sempre il tempo per esprimere il vostro apprezzamento per il loro supporto.

Riconoscere il loro lavoro richiesto dimostra professionalità e aiuta a costruire una relazione positiva . Un piccolo gesto come questo dimostra che date valore al loro contributo e rispettate il tempo che hanno impiegato per assistervi.

Modelli di richiesta di referenze professionali

L'email giusta può fare la differenza tra l'assicurarsi un'ottima referenza e lasciare il destinatario nell'incertezza di come rispondere.

Per aiutarvi, abbiamo creato tre semplici modelli di email che potete personalizzare in base alla vostra relazione con la persona a cui state chiedendo le referenze. 📧

1. Richiesta di referenze da parte di un ex manager

Salve [nome del manager],

Spero che tu stia bene. Attualmente sto valutando nuove opportunità di lavoro e volevo chiederle se sarebbe disposto a fare da referente per me.

Durante il periodo trascorso presso [Nome dell'azienda], ho acquisito una preziosa esperienza lavorando sotto la sua guida e credo che lei potrebbe fornire una prospettiva approfondita sulle mie capacità e sui miei contributi.

Se si sente di fornire una referenza, me lo faccia sapere e le fornirò maggiori dettagli sulle posizioni per cui mi sto candidando.

Vi ringrazio per il vostro tempo e la vostra considerazione!

Cordiali saluti, [Il tuo nome]

2. Chiedere a ex colleghi una referenza professionale

Ciao [nome del collega],

Spero che questo messaggio ti trovi bene. Ti sto contattando perché sto facendo domanda per un nuovo lavoro e vorrei sapere se saresti disposto a fornirmi delle referenze.

Avendo lavorato insieme presso [Nome dell'azienda], ritengo che lei abbia una solida conoscenza della mia etica del lavoro e delle mie capacità di collaborazione.

Se siete disposti a farlo, sarò lieto di fornirvi ulteriori dettagli.

Grazie in anticipo per il vostro supporto!

Cordiali saluti, [Il tuo nome]

3. Contattare un client per una referenza

Salve [Nome del cliente],

Spero che tutto stia andando bene per te!

Attualmente sono alla ricerca di nuove opportunità e vorrei sapere se saresti disposto a fare da referente.

Lavorare con lei su $$$a [nome del progetto] è stata un'esperienza gratificante e credo che il suo punto di vista sui miei contributi sarebbe prezioso.

Mi faccia sapere se è d'accordo. Posso fornire tutti i dettagli necessari per facilitare il processo.

Grazie per la sua considerazione!

Cordiali saluti, [Il tuo nome]

Migliora la tua ricerca di lavoro con ClickUp

Destreggiarsi tra richieste di referenze, candidature e scadenze può essere travolgente, ma ClickUp ha gli strumenti per aiutarvi a far funzionare tutto senza intoppi.

Scoprite come! 👇

ClickUp Brain ClickUp Brain è un innovativo strumento di scrittura IA integrato nella piattaforma ClickUp. Aiuta a creare email efficaci con facilità.

Inserite dettagli chiave come lo scopo e il tono per aiutare ClickUp Brain a generare bozze di email ben fatte e personalizzate. Questo vi farà risparmiare tempo e migliorerà la qualità della vostra comunicazione.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Brain-1.gif Utilizzate ClickUp Brain per creare email convincenti per le referenze lavorative, fornendo dettagli essenziali come lo scopo e il tono.

/$$$img/

Componete email convincenti con ClickUp Brain fornendo dettagli chiave come lo scopo, il tono e altro ancora

Una delle funzionalità/funzione di ClickUp Brain è la capacità di analizzare le email per verificarne la grammatica, lo stile e la coerenza.

ClickUp Brain vi aiuta a trovare il giusto equilibrio tra professionalità e cordialità, sia per le richieste iniziali che per le email di follower.

Può anche aiutarvi a trasformare idee complesse in un linguaggio chiaro e conciso, facilitando la comprensione dei messaggi da parte dei destinatari.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/engaging-using-ClickUp-Brain-1400x788.gif ClickUp Brain offre suggerimenti in tempo reale su grammatica, stile e vocabolario per migliorare la coerenza e il coinvolgimento delle vostre email per le referenze di lavoro.

/$$$img/

Con ClickUp Brain ricevete suggerimenti in tempo reale su grammatica, stile e vocabolario per rendere le vostre email più coerenti e coinvolgenti

ClickUp Documenti

Avanti, Documenti di ClickUp è una piattaforma versatile che può aiutarvi a organizzare e formattare efficacemente le vostre richieste di consultazione.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Docs.png L'esportazione di documenti in vari formati è ora un modo efficiente ed efficace per ottenere referenze lavorative al di fuori di ClickUp Docs.

/$$$img/

Esportazione dei documenti in vari formati, per una condivisione semplice ed efficace al di fuori di ClickUp Docs

È possibile creare email ben strutturate, aggiungere informazioni rilevanti e persino inserire collegamenti ai propri lavori o progetti.

Questa flessibilità rende ClickUp Docs perfetto per creare email visivamente accattivanti che si distinguano e rispondano alle vostre esigenze specifiche, indipendentemente dall'interlocutore a cui vi rivolgete.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/text-formatting-in-ClickUp-Docs.gif

/$$$img/

Sfruttate la formattazione del testo in ClickUp Docs per far risaltare le vostre richieste di referenze

Ricerca di lavoro Modelli

Per semplificare ulteriormente la vostra ricerca di lavoro, prendete in considerazione i modelli di ClickUp.

Modello di ricerca di lavoro ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-80.png Il modello di ricerca di lavoro di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a tenere traccia della vostra ricerca di lavoro in un unico posto.

https://app.clickup.com/signup?template=t-200476216&department=hr-recruiting&\_gl=1\*10i7e48\*\_gcl\au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMjEzMDc1ODcxOS4xNzI3NTE4NjE1LjE3Mjc1MTg2MTk . Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di ricerca di lavoro ClickUp è uno strumento eccellente che semplifica la ricerca di lavoro e la mantiene organizzata.

All'inizio di questo viaggio, troverete prezioso raccogliere annunci di lavoro da varie fonti e assicurarvi che tutte le opportunità siano in una posizione centrale. Questo approccio semplificato vi fa risparmiare tempo e vi aiuta a tenere sotto controllo le candidature, le scadenze e le attività di follower.

Una funzionalità/funzione chiave di questo modello è la possibilità di tenere traccia delle comunicazioni con i selezionatori e i responsabili delle assunzioni. Ciò è particolarmente utile quando vi rivolgete a loro per richiedere referenze lavorative.

Registrando in modo dettagliato le vostre interazioni, potrete facilmente fare riferimento alle conversazioni precedenti, rendendo le vostre richieste più ponderate e pertinenti.

Scarica questo modello

Il Modello di proposta di lavoro di ClickUp integra questo modello aiutandovi a creare proposte convincenti che si facciano notare dai potenziali datori di lavoro.

Errori comuni da evitare quando si chiedono referenze per il lavoro

Quando si è alla ricerca di un lavoro, chiedere referenze sembra un'impresa ardua. Basta un passo falso per perdere una preziosa opportunità. Ecco alcuni errori comuni da cui stare alla larga:

**Le vostre referenze sono persone impegnate, quindi chiederle all'ultimo minuto può dare un'impressione sbagliata. Cercate di chiedere almeno un paio di settimane prima, in modo da dare loro il tempo di prepararsi

**Quando contattate un referente, condividete i dettagli del lavoro per cui vi state candidando e il motivo per cui ritenete che la sua opinione sia preziosa. Questo li aiuta ad adattare il loro feedback a ciò che il responsabile delle assunzioni sta cercando

Scegliere referenze inadeguate: Si è tentati di aggiungere ai preferiti l'ex collega o l'amico di famiglia che vi conosce bene, ma potrebbero non essere la scelta migliore. Optate invece per qualcuno che possa parlare in modo specifico delle vostre capacità ed esperienze in un contesto professionale, come un ex manager o un mentore

Cosa cercano i datori di lavoro in una referenza?

Quando i datori di lavoro contattano le vostre referenze, cercano informazioni specifiche che li aiutino a valutare la vostra idoneità al ruolo.

Vogliono sapere quali sono le competenze e i risultati rilevanti. Ad esempio, se avete guidato con successo un progetto o migliorato un processo, le vostre referenze devono evidenziare questi esiti positivi e spiegarne l'impatto sul team o sull'organizzazione.

I datori di lavoro si concentrano anche sulle vostre abitudini di lavoro e sul vostro carattere. Vogliono sapere se siete affidabili, se collaborate bene con gli altri e come gestite le sfide. Una buona referenza deve essere pronta a discutere della vostra professionalità, del vostro atteggiamento e della vostra capacità di adattarvi a situazioni diverse.

L'influenza delle referenze nel processo di assunzione è significativa. Una raccomandazione entusiasmante può distinguervi dagli altri candidati e rafforzare le vostre qualifiche.

Al contrario, un feedback vago o negativo può destare preoccupazione nei potenziali datori di lavoro. Ecco perché le vostre referenze devono capire quali sono i tratti chiave che contano di più, in modo da poter condividere le informazioni più convincenti e rilevanti su di voi.

Come elencare le referenze nel curriculum

L'elenco delle referenze professionali nel curriculum può sembrare semplice, ma ci sono alcuni consigli chiave per renderlo efficace.

Innanzitutto, considerate la possibilità di creare una sezione separata dal titolo "Referenze" o "Referenze professionali" alla fine del vostro curriculum. In questo modo, le referenze saranno organizzate e facili da trovare per i datori di lavoro.

Nel formattare la sezione, includete il nome di ogni referenza, il titolo del lavoro, l'azienda, il numero di telefono e l'indirizzo email. Assicuratevi di elencarli in modo che siano facilmente leggibili, utilizzando un layout coerente per ogni voce.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Indeed-1400x1400.png Esempio di referenze dei dipendenti di Indeed su come ottenere referenze per il lavoro /$$$img/

Via: Infatti È inoltre essenziale assicurarsi che l'elenco delle referenze lavorative sia aggiornato e accurato. Le referenze che hanno cambiato azienda o ruolo possono confondere i datori di lavoro, quindi è bene informarsi prima con le proprie referenze per confermare i loro dati.

Following up dopo il controllo delle referenze

Una volta che i vostri referenti vi hanno fornito il loro feedback, è importante che li seguiate.

Iniziate con l'invio di una nota di ringraziamento o di un'email. Un semplice messaggio di gratitudine dimostra l'apprezzamento per il loro supporto e rafforza la vostra relazione professionale. Fate capire loro il valore del tempo e del lavoro richiesto per aiutarvi nella ricerca di lavoro.

È anche una buona idea tenere le referenze aggiornate sullo stato della vostra ricerca di lavoro.

Condividete le notizie più interessanti, come i colloqui che avete ottenuto o le offerte che state valutando. In questo modo, le referenze saranno sempre informate e avranno un contesto in cui inserirsi nel caso in cui venga loro chiesto di fornire ulteriori informazioni su di voi in futuro.

In più, possono offrire ulteriori consigli o supporto, che possono essere preziosi.

Fai valere le tue connessioni con ClickUp

Quando si tratta di ottenere il vostro prossimo lavoro, le referenze possono svolgere un ruolo fondamentale. Ricordate che queste connessioni non servono solo per la ricerca di un lavoro, ma possono anche aprire porte in futuro.

Semplificate il modo in cui gestite le referenze e i follower con ClickUp.

ClickUp semplifica la stesura delle richieste di referenze professionali, l'organizzazione delle domande di lavoro e il monitoraggio delle connessioni, tutto in un unico posto.

Perché non provarlo? Iscriversi a ClickUp e porta la tua ricerca di lavoro al livello successivo!