Avete mai pensato che il flusso di lavoro del vostro team avrebbe bisogno di un po' di chiarezza? Da fare attività che sfuggono nonostante gli infiniti elenchi di cose da fare e i check-in?

Allora è il momento di provare una lavagna Kanban in Jira.

Sia che usiate questo strumento attualmente, sia che abbiate in programma di farlo, non preoccupatevi.

Questo post vi mostrerà come creare una bacheca Kanban in Jira e come sfruttarne appieno il potenziale.

Vi presenteremo anche un ulteriore strumento per l'organizzazione dei progetti che è personalizzabile al 100%, scalabile e facile da usare.

Come creare una Bacheca Kanban in Jira

Nella sua forma più semplice, la Bacheca Kanban agisce come un centro di comando digitale per i progetti.

Le colonne rappresentano le fasi del lavoro (come Backlog, Da fare e Terminato) e le attività (o i problemi) si spostano in tempo reale, per capire chiaramente a che punto è il progetto.

via Wikipedia E Jira?

Beh, è uno dei più popolari Kanban project management sul mercato, e ha ripetutamente dimostrato il suo utilizzo per visualizzare in modo efficiente i processi del progetto, bilanciare le priorità ed evitare i colli di bottiglia.

Le bacheche Kanban sono componenti dei progetti Jira. Per creare una bacheca, è necessario creare un progetto.

Cominciamo con questo.

Passaggio 1: Accedere al proprio account Jira sul browser. Altrimenti, registratevi e iscrivetevi. Nella pagina iniziale, fare clic su "Progetti" nella barra del menu superiore e scegliere "Crea progetto" dall'elenco a discesa.

Passaggio 2: Tra i numerosi "Modelli di progetto" che vedete sullo schermo, andate su "Sviluppo software" e selezionate "Kanban"

Passaggio 3: La prossima finestra vi fornirà una piccola panoramica di Kanban. Lo scopo è quello di aiutarvi a decidere se questo approccio è adatto a voi. Supponendo che lo sia, cliccate su "Usa modello"

Passo 4: Decidere se creare un 'progetto gestito dal team' o optare per un 'progetto gestito dall'azienda'.

il progetto "gestito dal team" è ideale per i team più piccoli e autonomi, mentre quello "gestito dall'azienda" offre una governance più strutturata.

In questo esempio, scegliamo la prima opzione. selezionare un progetto gestito dal team"

Passaggio 5: Ora, aggiungere i dettagli del progetto, come nome, accesso e chiave.

Scegliere se mantenere il progetto privato, condividerlo con un membro selezionato del team o aprirlo per la visualizzazione, la modifica e la collaborazione. Per questo esempio, sceglieremo "privato"

La chiave si riferisce al prefisso descrittivo usato per definire il progetto. Sebbene Jira crei automaticamente una "chiave" una volta definito il nome del progetto, è possibile modificarla manualmente. È inoltre possibile modificare i dettagli del progetto in qualsiasi momento nelle impostazioni del progetto.

Passaggio 6: Fare clic su "Avanti" e voilà, si è creato con successo un progetto Kanban, compresa una lavagna Kanban in Jira.

Passaggio 7: Per personalizzare la lavagna, iniziare a rinominare i titoli delle colonne. Ad istanza, premere sul titolo '$$$a' e aggiornare il testo come necessario. Da fare, fare clic sul segno di spunta per salvare le modifiche.

Seguire i passaggi anche per le altre colonne.

Passaggio 8: Utilizzare l'icona (+) sul lato destro per aggiungere altre colonne. È possibile riorganizzare facilmente le colonne trascinandole e rilasciandole nell'ordine preferito.

Allo stesso modo, è sufficiente fare clic sull'icona dell'ellissi (...) per eliminare una colonna e premere "Elimina"

Passaggio 9: Successivamente, riempire la lavagna Kanban con le attività (o i problemi) pertinenti al progetto in colonne. Per questo esempio, abbiamo fatto così.

Passaggio 10: A questo punto, fare clic sull'icona dell'ellisse (...) accanto a qualsiasi colonna e selezionare "Imposta limite colonna"

Si aprirà un pop-up che permetterà di controllare il numero di attività in corso in una sola volta. Impostare il limite dei lavori in corso (WIP).

I limiti di WIP impediscono ai membri del team di occuparsi di troppe attività contemporaneamente.

Seguite gli stessi passaggi per le altre colonne.

Passaggio 11: Per ogni attività creata, aggiungete informazioni dettagliate. Facendo clic su un'attività si apre una finestra pop-up in cui è possibile completare vari campi, come "Assegnatario", "Etichette" e "Team"

Passaggio 12: Successivamente, spostarsi sull'icona dell'ellisse (...) e selezionare "Configura scheda" per gestire le impostazioni della scheda.

Passaggio 13: In "Bacheca" nel menu laterale, scegliere "Filtri personalizzati" per creare filtri riutilizzabili per trovare i problemi nella bacheca, nel backlog e nella Sequenza.

Nell'esempio, aggiungiamo un filtro per tutti i problemi di tipo 'Task' usando JQL "Type = Task" e facendo clic su 'Next'

La configurazione di base è terminata.

Passaggio 14: Se invece si opta per la creazione di un progetto 'gestito dall'azienda', è possibile organizzare ulteriormente le attività mediante l'impostazione di corsie, che raggruppano le attività in base a criteri specifici, come l'assegnatario, la priorità o il tipo di attività.

Per aggiungere una corsia, andare su "Impostazioni Bacheca", passare alla sezione "Corsie" e definire i criteri di raggruppamento delle attività.

Limiti della creazione di una Bacheca Kanban in Jira

Sebbene Jira sia brillante sotto molti aspetti, è stato costruito pensando ai team di sviluppo software.

Rispetto a Alternative di Jira che accolgono anche reparti come le risorse umane, l'account e il marketing, le tavole Kanban di Jira possono risultare limitanti per i team non tecnologici.

Ecco perché Jira potrebbe non essere l'opzione migliore per la creazione di schede Kanban.

1. Nessuna applicazione rigida dei limiti di lavoro in corso (WIP)

I limiti di lavoro in corso (WIP) sono fondamentali per mantenere il flusso in una lavagna Kanban, ma Jira non li applica.

Anche se si impostano dei limiti, avverte solo quando il limite viene superato, permettendo ai membri del team di spostare le attività nelle colonne sovraccariche. Questa mancanza di controllo rigoroso significa che si deve garantire che tutti rispettino i limiti dei lavori in corso (WIP) manualmente.

2. La personalizzazione del flusso di lavoro è una seccatura

Se il flusso di lavoro del team prevede fasi personalizzate oltre alle opzioni preimpostate di Jira, è probabile che si perda molto tempo a configurare le transizioni. Questo può lentare il processo di configurazione e limitare la flessibilità quando è necessario adattarsi rapidamente.

3. Autorizzazioni eccessive per i team di grandi dimensioni

La struttura delle autorizzazioni di Jira può essere piuttosto complessa.

Se si gestisce un team di grandi dimensioni, l'impostazione di chi può visualizzare, modificare o passare le attività non è sempre intuitiva. Potreste scoprire che mantenere accurati i ruoli di autorizzazione diventa un'attività amministrativa continua, cosa che non è un problema in molti altri sistemi software gratuito per Bacheca Kanban opzioni.

4. Le metriche Kanban non sono abbastanza dettagliate

Sebbene Jira offra reportistica Kanban di base, spesso non è all'altezza quando si desiderano dati più dettagliati, ad esempio se si vuole analizzare la durata del ciclo per un sottoinsieme specifico di attività. Jira non è in grado di fornire questo livello di granularità su Metriche Kanban .

Dovreste esportare i dati manualmente o pagare dei plugin, il che può diventare frustrante se il vostro obiettivo è mantenere un processo snello.

5. Dipendenza dai plugin per le funzionalità/funzione avanzate

Se volete ottimizzare la vostra bacheca Kanban al di là delle funzioni di base (pensate al filtraggio avanzato) programmazione delle risorse , o corsie in base a criteri personalizzati - le capacità native di Jira sono al limite. Per ottenere il massimo, sono necessari plugin di terze parti come Jira Align, Structure for Jira o Atlassian Analytics, che spesso comportano costi aggiuntivi.

Leggi anche: Scrum vs. Kanban - Svelare la strategia agile superiore

Creare Bacheca Kanban con ClickUp

Forse vi starete chiedendo: se potessimo scegliere tra Jira vs. ClickUp quale scegliere?

Conoscete le aree in cui Jira è carente, ma da cosa si distingue ClickUp?

Funzionalità/funzione Jira (a pagamento) ClickUp (gratis) Roadmap e grafici Gantt trasversali ai team No Si Attività e sottoattività in più Elenchi No Sì Documenti, lavagne online e attività in collaborazione No Sì Gestione della capacità e del carico di lavoro No Si Campi e tag personalizzati per organizzare le visualizzazioni degli sprint e del backlog No Sì Capacità di cambiare e personalizzare le visualizzazioni in qualsiasi momento No Sì App native che sostituiscono i costosi plug-in No Sì Flusso di lavoro, stato e strutture di transizione flessibili No Sì Obiettivi e OKR No Sì Visibilità in tempo reale No Si UX deliziosa No Sì

Quindi, dovreste passare da Jira a ClickUp ?

Ora, come si vede qui sopra, con Le soluzioni per il project management di ClickUp clickUp vi permette di gestire senza sforzo anche i progetti più complessi. Potete suddividere le attività in passaggi chiari e gestibili e collaborare in modo efficace, mantenendo tutti allineati dall'inizio alla fine.

Pianificate, monitorate e gestite i vostri progetti dall'inizio alla fine con le principali funzionalità di project management di ClickUp

Potete utilizzare ClickUp per creare progetti intuitivi Bacheche Kanban che vi permettono di personalizzare e monitorare ogni aspetto delle vostre attività.

Ad esempio, è possibile creare colonne per fasi come "Da fare", "In corso", "Revisione" e "Completato" e mescolarle o riordinarle con un'interfaccia drag-and-drop di facile utilizzo.

Adattate queste fasi ai processi specifici del vostro team, che si tratti di sprint o del lancio di un nuovo prodotto.

Migliorare la visibilità dello stato del progetto con le Bacheche di ClickUp

Per semplificare la gestione delle attività, utilizzate i campi personalizzati per filtrare e ordinare le attività in base a metriche critiche come stato, assegnatario, priorità o data di scadenza. Potete anche aggiungere, nascondere o riorganizzare le schede delle attività per rimanere flessibili quando le priorità cambiano.

Con la funzione barra delle azioni in blocco ClickUp , è possibile effettuare più aggiornamenti in pochi clic. Avete bisogno di contrassegnare diverse attività come "bloccate" o "in attesa di altri"? O forse dovete copiare una serie di attività e assegnarle a diversi membri del team?

Con le azioni in blocco, potete fare tutto questo e molto di più, risparmiando tempo e lavoro richiesto.

💡Pro Tip: Utilizzate ClickUp Brain per generare piani di progetto, creare attività secondarie e ottenere aggiornamenti in tempo reale sul progetto. Può anche aiutare la collaborazione del team generando automaticamente standup e riepilogando/riassumendo i commenti.

Con le viste ClickUp è possibile organizzare le attività e modificare i dati in blocco con oltre 15 visualizzazioni interattive, tra cui la vista Tabella ClickUp

Per evitare che il lavoro si accumuli, è possibile impostare dei limiti di lavoro in corso (WIP) per ogni fase della tavola Kanban. Questa funzionalità/funzione aiuta a garantire che nessuno del team sia sommerso da troppe attività contemporaneamente, consentendo ai progetti di procedere senza intoppi.

Ad esempio, se uno sviluppatore deve attendere la distribuzione di una funzionalità/funzione prima di iniziare l'attività successiva, i limiti di lavoro in corso (WIP) possono aiutare a ridurre i tempi di inattività.

Gestire i carichi di attività con i limiti di lavoro in corso (WIP) in ClickUp

Il codice colore delle colonne in base alla priorità o al tipo di progetto può rendere la vostra Bacheca funzionale ed esteticamente accattivante. È inoltre possibile fissare le immagini di copertina sulle schede delle attività.

Se si gestiscono diverse Bacheche, si può usare l'opzione Vista Tutto per avere un'istantanea centralizzata di tutte le attività svolte nelle diverse bacheche senza dover scavare in lunghi thread di email o elenchi di attività.

Guardate il nostro video su Best Practice per la vista Bacheca in ClickUp per imparare a costruire la Bacheca Kanban perfetta per il vostro team.

Un'altra cosa: con integrazione di Jira su ClickUp , semplificare il monitoraggio dei problemi, la creazione di attività e le roadmap Agile diventa facile.

Utilizzo di Fare è possibile impostare una sincronizzazione bidirezionale tra le piattaforme. Ad esempio, quando in Jira viene creato un nuovo problema con un tag specifico, ClickUp genererà automaticamente un'attività corrispondente. In questo modo i team rimangono allineati e possono collaborare in tempo reale su entrambe le piattaforme.

Per ulteriori informazioni sui due software, consultate il nostro articolo su ClickUp vs. Jira .

Se la creazione di Bacheca da zero non è il vostro forte, potete sfruttare molte delle Modelli di Bacheca Kanban la piattaforma offre.

Una di queste opzioni è il semplice Modello Kanban di ClickUp .

Che si tratti di gestire campagne di marketing, cicli di sviluppo di prodotti, modifiche di blog o grafica, è possibile monitorare ogni fase del progetto utilizzando stati personalizzati e visualizzazioni personalizzate.

Avete bisogno di dare priorità al lavoro in modo più efficace? **Utilizzate tag ed etichette di priorità, come "Pronto per la revisione", "Feedback del client" o "Approvazione finale", per evidenziare le attività più critiche.

In questo modo gli elementi ad alta priorità ricevono l'attenzione di cui hanno bisogno, mentre gli aggiornamenti in tempo reale di ClickUp permettono al team di essere al corrente senza dover fare continui check-in.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Kanban-Template.png Il modello Kanban di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-102451754&department=pmo Scarica questo modello /$$cta/

Utilizzando questo modello, è possibile:

Far avanzare automaticamente le attività quando si verificano determinate condizioni (ad esempio, quando un'attività è contrassegnata come "Rivista") tramiteAutomazioni di ClickUp* Vedere immediatamente su cosa si sta lavorando, cosa c'è da fare e dove possono esserci dei colli di bottiglia

Impostazione di avvisi e notifiche per rimanere informati sullo stato delle attività chiave

Il modello comprende anche risorse aggiuntive e Esempi di Bacheca Kanban per aiutarvi a creare liste di controllo per le attività più piccole e ad esplorare le integrazioni consigliate, assicurando una transizione perfetta all'attività di Bacheca in ClickUp.

Scarica questo modello

Monitoraggio dei progetti con la massima efficienza grazie a ClickUp

Una lavagna Kanban in Jira potrebbe essere esattamente ciò di cui avete bisogno per riprendere il controllo e lavorare in modo più intelligente.

Ma quando i progetti aumentano di dimensione e complessità e i membri del team aumentano di numero, è necessario avere qualcosa di personalizzabile con visualizzazioni multiple, che consenta la dipendenza dalle attività e che si integri senza problemi con lo stack tecnologico su cui già si fa affidamento.

È qui che entra in gioco ClickUp.

Non c'è bisogno di plugin o di soluzioni aggiuntive: le funzioni integrate si adattano ai vostri processi. Inoltre, grazie a un intervallo di modelli pronti per l'uso, è possibile iniziare subito a lavorare. Quindi iscrivetevi gratuitamente a ClickUp e iniziate a raccogliere i suoi frutti fin da oggi.