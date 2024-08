Metriche Agile Kanban per tracciare & misurare l'efficienza dei progetti

Il kanban è una delle metodologie di sviluppo software più popolari, come Agile, Scrum, programmazione estrema, DevOps, ecc. Kanban - che in giapponese significa "cartello" - è una metodologia visiva per la gestione del lavoro dall'inizio alla fine delle varie fasi, visualizzata su una lavagna interattiva.

lavagna Kanban per il monitoraggio del lavoro (Fonte immagine: Wikimedia Commons)

Quando si guarda un'immagine di Bacheca Kanban come si fa a sapere se si sta facendo bene?

State completando un numero sufficiente di attività?

Li state completando abbastanza velocemente?

Il team è produttivo?

Ci sono passaggi nel processo che causano ritardi?

Per rispondere a queste e altre domande, i team di sviluppo software utilizzano le metriche Kanban.

Le metriche Kanban sono indicatori chiave di prestazione (KPI) utilizzati dai team di sviluppo software agile per misurare le prestazioni. Sono numeri che guidano gli sviluppatori, i tester, i professionisti DevOps e i project manager verso il miglioramento dei risultati.

In questo post discutiamo delle metriche Kanban comunemente utilizzate e di come sia possibile incorporarle nei progetti per misurare le prestazioni del team.

Le principali metriche Kanban da monitorare nei progetti Agile

A seconda degli obiettivi, delle attività, della durata e della struttura del team del progetto, è possibile utilizzare qualsiasi metrica per valutare il lavoro. Tra tutte queste dimensioni, le cinque seguenti sono considerate metriche Kanban fondamentali.

Produttività

Il throughput è la quantità di lavoro completato in un determinato periodo di tempo, come un giorno, una settimana o uno sprint. In genere, il "lavoro" viene misurato come le attività completate, passando dalla prima all'ultima fase della lavagna Kanban.

La produttività di un team di sviluppo software potrebbe essere misurata come il numero di storie utente sviluppate in ogni sprint. Questa metrica viene utilizzata per:

Misurare la produttività individuale

Misurare la produttività del team

Pianificare con precisione i progetti futuri

Lead time

Nel sistema Kanban di agile del project management il lead time misura la durata da quando un'attività è stata aggiunta alla Bacheca fino a quando è stata completata. È la durata del flusso di lavoro.

Ad esempio, se ci vogliono sei settimane dal momento in cui si aggiunge una storia utente al backlog fino a quando viene sviluppata e distribuita, il lead time è di sei settimane. Questa metrica viene utilizzata per:

Pianificare le attività

Allocare le risorse

Ottimizzare il flusso di lavoro

Durata ciclo

La durata ciclo è una parte del lead time e si concentra solo sul tempo in cui il team lavora attivamente su un'attività. Sulla lavagna Kanban, questo tempo potrebbe iniziare quando qualcuno segna un'attività come iniziata/lavorata fino a quando viene completata.

Nell'esempio precedente, se la storia dell'utente viene sviluppata in un giorno, dopo essere rimasta nel backlog per oltre cinque settimane, la durata ciclo è di un giorno. Questa metrica viene utilizzata per:

Misurare l'efficienza

Ottimizzare il processo per accelerare il lavoro attivo

Lavoro in corso (WIP)

Il lavoro in corso (WIP) si riferisce al numero di attività nelle fasi attive del tabellone Kanban. Queste attività non sono né arretrate né completate, cioè si ritiene che stiano lavorando attivamente.

Potrebbe trattarsi di attività in fasi quali in-progress, sviluppo, test, revisione del codice, ecc. I project manager utilizzano questa metrica per:

Monitorare il carico di lavoro del team

Gestire meglio il backlog ed eliminare l'eccesso di lavoro

Identificare i colli di bottiglia

Questo ci porta alla prossima e ultima delle metriche Kanban: I colli di bottiglia del processo.

Colli di bottiglia del processo

Come suggerisce il nome, i colli di bottiglia sono parti del processo con una capacità inferiore rispetto al resto, creando una congestione nel flusso di lavoro.

Per istanza, se avete dieci sviluppatori che producono 20 funzionalità/funzione ogni settimana, con un solo sviluppatore senior che può eseguire la revisione del codice per due di esse, avete creato un collo di bottiglia.

I team Agile/Kanban utilizzano i colli di bottiglia come metriche per:

Misurare l'efficienza del processo

Eliminare lacune e congestioni

Se vi siete informati su Agile, DevOps, Scrum, Kanban, ecc. sapete che queste metriche sono utilizzate in tutte le metodologie. Esaminiamo le loro somiglianze e differenze.

Scrum vs Kanban: Similitudini e differenze

Scrum è una metodologia di project management che suddivide il lavoro in piccole parti verso un obiettivo da raggiungere in un tempo specifico, noto come sprint. Il metodo Kanban è di tipo visivo e prevede attività suddivise in una serie di passaggi che formano un flusso di lavoro.

Scrum e Kanban si concentrano sulla suddivisione di grandi progetti in attività piccole e gestibili per eliminare i colli di bottiglia, facilitare il miglioramento continuo e ottimizzare i flussi di lavoro. Tuttavia, esistono anche differenze sottili.

Differenze tra scrum e kanban

Entrambe le metodologie Scrum e Kanban utilizzano chiavi di misura simili per valutare le prestazioni. In effetti, le metriche di Kanban di cui abbiamo parlato sopra possono avere un ruolo significativo anche nel project management di Scrum. Ecco come.

Throughput: Questa metrica Kanban illumina la velocità di sviluppo dei team Scrum. Nelle retrospettive e nelle riunioni di pianificazione degli sprint, i team di Scrum possono utilizzare i dati di questa metrica per migliorare le previsioni e la programmazione.

Lavoro in corso: Nel flusso continuo di attività di Kanban, il lavoro in corso (WIP) si riferisce alle attività attive. Si tratta di un grande parallelo con le attività impegnate in uno sprint in Scrum. Con il WIP, i team Scrum possono calcolare la velocità di sviluppo, la produttività e l'efficienza.

Durata ciclo e lead time: In Scrum, in genere, la durata del ciclo è lo sprint (di 1-4 settimane). Tuttavia, il lead time può iniziare il giorno in cui il team aziendale richiede una funzionalità e continuare fino al giorno in cui viene terminata. Misurando il lead time, i team Scrum possono monitorare la velocità con cui rispondono ai cambiamenti del mercato e alle esigenze aziendali.

Bottlenecks: Una bacheca Kanban mostra chiaramente quante attività sono bloccate nella fase immediatamente precedente al collo di bottiglia. I team di mischia possono utilizzare questi dati per ottimizzare i processi in tempo reale durante lo sprint stesso.

Se siete interessati a considerare le metriche Kanban per i vostri progetti, ecco come misurarle.

Come misurare le metriche Kanban

La filosofia alla base di tutte le metodologie di gestione snella è la semplicità. In questo senso, anche le metriche Kanban sono semplici da usare. Ecco il processo di misurazione passo dopo passo metriche agili .

1. Identificare le metriche che si vogliono misurare

Le metriche principali di Kanban sono il throughput, il lead time, la durata ciclo, il lavoro in corso (WIP) e i colli di bottiglia del processo. Tuttavia, queste non sono le uniche. I team spesso utilizzano metriche come la distribuzione del carico di lavoro, lo stato di avanzamento degli obiettivi, ecc.

Prima di impostare il sistema Metriche KPI identificate quelle che vi interessano. Nella scelta, considerate le metriche buone e quelle cattive. Le metriche buone sono:

comprensibili: Le metriche complesse sono difficili da capire e quindi hanno meno probabilità di essere accettate. Le buone metriche sono facili da capire e semplici da misurare.

Significative: Per essere importante, una metrica eccellente deve essere significativa per il team. Per istanza, le funzionalità/funzione sviluppate sono significative per gli sviluppatori, i bug identificati per gli analisti della qualità e la frequenza di distribuzione per i team DevOps.

Azionabile: Una buona metrica offre spunti di riflessione e consente di agire. Ad esempio, se le metriche relative al lead time e alla durata ciclo differiscono notevolmente, è possibile identificare la causa principale e apportare miglioramenti.

Rilevante: Una buona metrica è rilevante per gli obiettivi aziendali. Per istanza, kPI per l'approvvigionamento contribuiscono al costo del venduto, mentre la produttività misura la rapidità con cui un'azienda è in grado di rispondere ai cambiamenti del mercato.

Contestuale: Se misurate la produttività come numero di funzionalità/funzione sviluppate e fissate un traguardo specifico, potreste perdere la qualità per inseguire la velocità. Per essere efficaci, le metriche devono essere contestuali.

2. Raccogliere i dati necessari per le metriche Kanban

Per misurare accuratamente le prestazioni di qualsiasi metrica, occorrono dati. Ad esempio, per calcolare il throughput, è necessario monitorare il numero di attività lavorate/completate in un determinato periodo, organizzate in base ai membri del team responsabili.

È necessario conoscere le date di inizio e fine di ogni attività per calcolare il lead time o la durata del ciclo.

3. Benchmark e impostazione degli obiettivi

Le metriche per il solo fatto di essere tali non hanno senso. Quindi, individuate dei parametri di riferimento. Da fare comprendendo gli standard del vostro settore o di aziende di dimensioni simili.

Nel corso del tempo, potrete utilizzare le vostre prestazioni come punto di riferimento e cercare di migliorare continuamente.

4. Visualizzare le metriche del progetto

Fondamentalmente, Kanban è una metodologia visiva. Aiuta a impostare le metriche del progetto metriche del progetto visivamente su un tabellone Kanban.

Disporre tutte le attività su un tabellone Kanban aiuta a vedere immediatamente quante attività sono in corso, terminate o ancora da iniziare

I grafici di Sequenza aiutano a identificare i colli di bottiglia

I grafici del carico di lavoro mostrano la produttività di ciascun membro del team

visualizzazione del lavoro in corso (WIP) (Fonte immagine:) Wikimedia Commons )_

5. Esplorare la misurazione delle prestazioni in modo più approfondito

Le metriche principali costituiscono la base per la misurazione delle prestazioni. Tuttavia, per ottenere grande efficienza e produttività, è necessario esplorare più a fondo.

Per esempio, si possono monitorare le metriche di sviluppo iterativo e incrementale attraverso la connessione delle funzionalità e il calcolo della durata ciclo consolidata. In una piattaforma di shopping online, si potrebbe suddividere la funzionalità di checkout in funzioni, come l'aggiunta al carrello, la lista dei desideri, il checkout istantaneo, l'acquisto immediato, il pagamento successivo, ecc.

Una volta sviluppate tutte queste funzionalità/funzione, monitorate le metriche per misurare le prestazioni della vostra pratica di sviluppo iterativo.

Ora che sapete come misurare, ecco il valore che può fornire.

Il ruolo delle metriche Kanban nel processo di sviluppo del software

Le metriche Kanban possono essere un ottimo modo per misurare, migliorare ed elevare le prestazioni in qualsiasi pratica di sviluppo software snello. Ecco come.

Velocità e rapidità

Le metriche Kanban come throughput, lead time e cycle time misurano la velocità con cui si completano le attività. Per estensione, mostrano anche la quantità di lavoro che si riesce a terminare in un dato momento.

Efficienza del flusso

Il lavoro in corso (WIP) e il flusso mostrano l'efficienza con cui si riesce a completare il lavoro commit. Identificando i colli di bottiglia, è possibile migliorare continuamente l'efficienza.

Chiarezza

Grazie alla loro semplicità e rilevanza, le metriche Kanban consentono a tutti i membri del team di comprendere chiaramente i propri ruoli e obiettivi. Quando i membri del team sanno come si stanno comportando, saranno motivati a fare meglio.

Titolarità

Le metodologie Agile, Scrum e DevOps prevedono che i team si auto-organizzino per "estrarre" le attività dal backlog e collaborare efficacemente per terminare il lavoro. Le metriche Kanban consentono l'autovalutazione e favoriscono la titolarità.

Focus

In ogni progetto si possono misurare decine di fattori: numero di membri del team inseriti, ore di lavoro, linguaggi di programmazione utilizzati, giorni improduttivi, promozioni, ecc. Tuttavia, queste metriche di vanità offrono poco o nessun valore alle prestazioni.

Le buone metriche Kanban aiutano il team a rimanere concentrato. Ad esempio, la durata del ciclo contribuisce all'adattabilità, che porta all'agilità aziendale, la quale, a sua volta, aumenta le entrate. Questa linea di vista, dal codice ai risultati aziendali, aiuta ogni membro del team a rimanere concentrato.

Siete convinti? Vediamo come utilizzarli nel vostro processo di sviluppo del software.

Liberare il potere delle metriche Kanban

Le metriche Kanban possono dare visibilità, identificare le lacune, ispirare idee e ottimizzare i processi in un solo colpo. Ecco come aumentare la produttività e l'efficienza utilizzando le metriche Kanban.

Misurare ciò che conta: Concentratevi sulle metriche Kanban adatte al vostro team. Se siete una startup in fase iniziale, il throughput e la durata ciclo potrebbero essere importanti per voi. Se siete un team di una grande azienda, il lavoro in corso (WIP) potrebbe essere naturalmente più importante.

Siate strategici: Collegate le vostre metriche agli obiettivi aziendali. Il throughput è un'ottima metrica se la vostra azienda mira a costruire un prodotto ricco di funzionalità. I colli di bottiglia dei vostri processi sono fondamentali se siete un imprenditore solitario che sta costruendo un prodotto differenziato.

Rendeteli visibili: Create dashboard a cui tutti i membri del team possano accedere. Anche se non è possibile vedere quotidianamente i miglioramenti delle prestazioni, il monitoraggio degli indicatori principali può essere utile. Ad esempio, il monitoraggio del tempo per ogni attività può aiutare a prevedere la durata del ciclo.

Discutere regolarmente: Utilizzate il piano degli sprint, le retrospettive e altri eventi Agile/Scrum per discutere le prestazioni delle metriche Kanban. Discutete le cause principali e innovate le potenziali soluzioni.

Migliorare continuamente: Il miglioramento continuo in Agile si applica non solo a ciò che si sta sviluppando, ma anche a come si sta monitorando la performance. Valutate continuamente le vostre metriche. Una volta ottimizzata la durata ciclo, passate al lead time. Quando le dimensioni del team crescono, adattate le metriche Kanban di conseguenza.

Mentre lo fate, potreste affrontare delle sfide. Ecco le sfide che probabilmente dovrete affrontare e come superarle.

Metriche Kanban: Sfide e soluzioni

I progetti di sviluppo software di oggi sono complessi, con decine di parti in movimento in qualsiasi momento. Sono una matrice di persone, processi e tecnologie che devono essere gestiti in modo efficace.

Le sfide di questo processo sono numerose. Un robusto software di project management può aiutare a superarne molte.

1. Mancanza di dati

Per misurare le prestazioni, occorrono dati. La maggior parte dei team di sviluppo agile raccoglie i dati utilizzando l'istinto o la valutazione post-fatto. Per istanza, gli sviluppatori potrebbero dire: "Ho impiegato due giorni per sviluppare questa funzionalità/funzione", che è una stima approssimativa.

Per risolvere questo problema è necessario raccogliere dati accurati utilizzando tecniche di stima agili. ClickUp dispone di strumenti per raccogliere tutti i dati necessari.

Monitoraggio del tempo per catturare ogni minuto dedicato al lavoro

Data di inizio e di fine di ogni attività e sottoattività per calcolare le durate dei cicli e dei tempi

Dipendenze per identificare i colli di bottiglia

Assegnazione degli utenti alle attività per misurare la produttività individuale

Raccogliere dati in modo efficace con il monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp

2. Mancanza di approfondimenti

Anche quando si dispone di dati, a volte è difficile trarre conclusioni. I project manager spesso passano ore a mettere insieme i dati in fogli di calcolo e a fare calcoli. ClickUp Dashboard sono stati progettati per superare esattamente queste sfide. Monitoraggio delle attività, produttività, efficienza e utilizzo con dashboard personalizzabili in tempo reale. Alcuni dei reportistica più comunemente utilizzati, inclusi in vari Modelli di lavagne Kanban sono:

Diagramma di flusso cumulativo

Grafico di burnup e burndown

Stato del progetto e delle attività

Realizzazione degli obiettivi e stato di avanzamento degli stessi

Ottenete informazioni in tempo reale sul vostro progetto con ClickUp Dashboard

3. Mancanza di informazioni utili

Supponiamo che la durata media del ciclo sia di tre settimane. Da fare per ridurlo? I reportistici di ClickUp sono progettati per aiutarvi a prendere decisioni.

Ad istanza, è possibile visualizzare la vista Carico di lavoro per capire chi sta lavorando su cosa, quali competenze sono disponibili, ecc. per allocare le risorse in modo efficace. Se avete bisogno di uno sviluppatore Python per ridurre la durata ciclo di una settimana, potete usare la vista Carico di lavoro per trovarne uno disponibile.

vista Carico di lavoro ClickUp per un'efficace allocazione delle risorse_

4. Sovraccarico degli amministratori del project management

La gestione di un progetto di sviluppo software agile comporta molte attività di amministratore, come l'assegnazione di compiti, la modifica degli stati, l'invio di notifiche, l'applicazione di liste di controllo e così via. L'esecuzione di tutte queste attività crea inutili ritardi e colli di bottiglia, con ripercussioni sulla gestione del progetto kPI del project management . Automazioni ClickUp ha più di 100 flussi di lavoro che possono essere attivati istantaneamente con il pilota automatico.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/ClickUp-Task-Creation-Automazioni.png Automazioni per la creazione di attività ClickUp /$$$img/

modelli di automazione di ClickUp

Sfruttare le metriche Kanban per l'esito positivo del project management con ClickUp

L'ingegneria agile si basa sul feedback continuo e sullo sviluppo iterativo. I team di prodotto costruiscono, lanciano, monitorano e migliorano i loro risultati in cicli brevi.

Il monitoraggio delle metriche Kanban è fondamentale. Per sfruttare al meglio le metriche Kanban, i team di ingegneria del software hanno bisogno di un software di project management robusto, flessibile e ricco di funzionalità/funzione come ClickUp.

ClickUp consente di raccogliere i dati, tracciare le tendenze, visualizzare le intuizioni e costruire strategie di ottimizzazione dove si monitora l'attività di ClickUp. Offre ai gestori del team una visione a 360 gradi, mentre ogni membro del team può visualizzare reportistica granulare sulle proprie prestazioni.

Scoprite come ClickUp può trasformare il vostro project management. Provate gratis ClickUp oggi stesso .

FAQ sulle metriche Kanban

1. Quali sono le metriche utilizzate in Kanban?

I team Kanban utilizzano diverse metriche durante il ciclo di vita del project management. Le metriche principali di Kanban sono Throughput, Lead Time, Cyc Time, Lavoro in corso (WIP) e Colli di bottiglia del processo.

2. Quali sono i 5 elementi di Kanban?

Secondo David Anderson, autore e coach Kanban, i 5 elementi di una lavagna Kanban sono: