Modelli di calendario gratuiti per OneNote per semplificare la vostra programmazione

Destreggiarsi tra molteplici riunioni, scadenze e attività spesso sembra un lavoro a tempo pieno.

Se state già usando un'app come OneNote per organizzare le vostre note, perché non fare un passaggio in più?

Sia che siate fan degli elenchi giornalieri di cose da fare o che abbiate bisogno di un modo migliore per mappare il vostro mese, i modelli gratuiti di Calendario di OneNote possono aiutarvi a trasformare il caos in pezzi gestibili.

Diamo un'occhiata ad alcuni dei migliori modelli di Calendario OneNote gratuiti che possono rendere il piano del vostro calendario più semplice ed efficiente. 📅

**Cosa rende un buon modello di calendario per OneNote?

Se avete un account Microsoft e volete tenere sotto controllo tutte le attività quotidiane e settimanali, le riunioni, gli appuntamenti, gli incarichi e le attività, il Calendario OneNote è una buona scelta.

Naturalmente è possibile dedicare ore e ore alla creazione di un nuovo calendario. Ma se volete ottimizzare il vostro tempo, potete utilizzare uno dei tanti modelli gratuiti di Calendario OneNote disponibili online.

Ecco alcune funzionalità/funzione dei migliori modelli di calendario di OneNote Modelli di OneNote hanno:

Facilità di navigazione: Layout che permette di vedere rapidamente il mese o la settimana in un colpo d'occhio

Layout che permette di vedere rapidamente il mese o la settimana in un colpo d'occhio Flessibilità: Funzionalità/funzione personalizzabili per aggiungere attività o promemoria in base alle proprie esigenze

Funzionalità/funzione personalizzabili per aggiungere attività o promemoria in base alle proprie esigenze **Un modello ben progettato, con colori e titoli cancellati per migliorare l'esperienza di pianificazione. È un vantaggio se permette di impostare immagini o foto all'interno del formattare

Spazi per le note: Spazio adeguato per annotare idee, eventi, note di riunioni o commenti relativi a date specifiche

Spazio adeguato per annotare idee, eventi, note di riunioni o commenti relativi a date specifiche **Compatibilità con i dispositivi mobili: compatibilità con i dispositivi mobili, in modo da poter accedere al calendario anche in movimento

Categorizzazione chiara: Sezioni o codici colore per i diversi tipi di eventi (lavoro, personali, ecc.)

5 modelli di calendario gratuiti per OneNote

Ora che sapete cosa cercare nei modelli di calendario di OneNote, ve ne suggeriamo alcuni da controllare per non perdere mai più un colpo.

1. Modello di incarico settimanale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Weekly-Assignment-Template.png Modello di incarico settimanale: modelli di calendario onenote /$$$img/

Tramite: Gemma OneNote

Il Modello di incarico settimanale aiuta a organizzare le attività e le scadenze della settimana. Dando un ordine di priorità ai vostri compiti, potrete concentrarvi prima sulle attività ad alto impatto.

Il monitoraggio dello stato di avanzamento offre una visualizzazione chiara del lavoro in corso (WIP), mentre si pianificano le altre attività. Inoltre, l'integrazione di note e dettagli importanti consente di avere tutte le informazioni rilevanti in un unico posto.

2. Modello di calendario per appuntamenti settimanali

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Week-Appointment-Calendar-Template.png Modello di calendario per gli appuntamenti della settimana: : modelli di calendario onenote /$$$img/

Via: Gemma OneNote

Se siete persone impegnate e avete molte riunioni con client, venditori o manager durante la settimana, utilizzate l'applicazione OneNote Modello di appuntamento settimanale .

Questo modello di OneNote consente di aggiungere orari, nomi e numeri di telefono dei vostri appuntamenti per ogni giorno della settimana. Può anche essere utilizzato come comodo riferimento quando si prenotano nuove riunioni per assicurarsi che gli orari non siano in contrasto.

3. Modello di calendario giornaliero di lavoro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Daily-Work-Schedule-Template.png Calendario giornaliero di lavoro: : modelli di calendario onenote /$$$img/

Via: Gemma OneNote

Se i programmi settimanali sono importanti, avere un piano dettagliato per ogni giorno di lavoro è altrettanto essenziale. Il Modello di programma di lavoro giornaliero è utile in questo caso, poiché fornisce un'interfaccia basata sull'ora esatta per inserire le attività da completare ogni giorno.

È possibile regolare gli orari e le attività e persino codificare per colore quelle ricorrenti, in modo da non doverle reinserire ogni giorno.

4. Modello di calendario per compleanni e anniversari

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Birthday-and-Anniversary-Calendar-Template.png Modello di calendario per compleanni e anniversari: : modelli di calendario onenote /$$$img/

Via: OneNote Gem

Siete sommersi dalle attività aziendali e dimenticate i compleanni di amici e familiari? O forse avete bisogno di tenere traccia di date importanti per i vostri clienti chiave per rafforzare le vostre relazioni.

Se avete risposto affermativamente a una di queste domande, la Modello di calendario per compleanni e anniversari è la soluzione giusta. Potrete facilmente elencare i compleanni (o gli eventi) importanti su base mensile, in modo da non perderne mai più uno.

5. 2025 Modello di calendario OneNote

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/2025-OneNote-Calendar-Template.png 2025 Calendario OneNote: : modelli di calendario onenote /$$$img/

Via: CalendarLabs

Tutti hanno bisogno di un calendario di base che includa tutte le festività dell'anno e che permetta di modificarlo facilmente aggiungendo eventi legati al lavoro come scadenze, riunioni o progetti personali.

Questo è lo scopo del 2025 Modello di calendario OneNote . Offre una panoramica completa dell'anno a venire con le festività più popolari già incluse, in modo da non dover lasciare il calendario per controllare se il prossimo Monday è libero. Pronti a pianificare?

Limiti dell'uso di OneNote per i calendari

OneNote funziona abbastanza bene per le attività di base e il monitoraggio delle date quando si è da soli. Tuttavia, i modelli gratuiti di Onenote sono troppo semplicistici quando si tratta di gestire le attività di un'organizzazione.

Vediamo perché è arrivato il momento di prendere in considerazione alternative a OneNote per i calendari.

Mancanza di supporto nativo per i modelli: OneNote Calendario non fornisce modelli integrati. È necessario scaricarli da fonti terze o crearne di propri, aggiungendo ulteriori passaggi al processo

OneNote Calendario non fornisce modelli integrati. È necessario scaricarli da fonti terze o crearne di propri, aggiungendo ulteriori passaggi al processo Problemi di integrazione: Se si utilizza qualcosa di diverso dalla produttività Microsoft, OneNote non è sufficiente. Si integra bene con i software di Microsoft Office, ma se si utilizzano piattaforme come Jira, Slack e HubSpot, OneNote non funzionerà più

Se si utilizza qualcosa di diverso dalla produttività Microsoft, OneNote non è sufficiente. Si integra bene con i software di Microsoft Office, ma se si utilizzano piattaforme come Jira, Slack e HubSpot, OneNote non funzionerà più Nessun promemoria: A differenza dei suoi concorrenti, OneNote Calendario non fa promemoria personalizzabili e automatizzati

A differenza dei suoi concorrenti, OneNote Calendario non fa promemoria personalizzabili e automatizzati Problemi di sincronizzazione offline: Sebbene OneNote offra l'accesso offline, possono verificarsi problemi di sincronizzazione quando ci si ricollega a Internet, con conseguente perdita o duplicazione dei dati

Sebbene OneNote offra l'accesso offline, possono verificarsi problemi di sincronizzazione quando ci si ricollega a Internet, con conseguente perdita o duplicazione dei dati Limitata personalizzazione: OneNote offre un numero molto inferiore di opzioni per personalizzare l'interfaccia e le funzionalità/funzione rispetto ad altri programmicalendari per il project management ## Modelli alternativi di calendario OneNote

Cercate un modo più flessibile per gestire i vostri impegni? ClickUp offre una varietà di modelli per offrire un controllo e una personalizzazione migliori.

Vediamo alcune opzioni che potrebbero essere più adatte alle vostre esigenze. 📋

1. Modello di calendario ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-623.png Il modello di Calendario di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a gestire e monitorare eventi, attività e compiti.

https://app.clickup.com/signup?template=t-182201221&department=pmo&\_gl=1\*yw29ze\*\_gcl\au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMTgzMjQ5MzI4LjE3Mjc0OTU3MTMuTcyNzQ5NTc0Ng .. Scarica questo modello /%cta/

Organizzate tutte le attività, le riunioni e gli eventi in un'unica soluzione con il modello Modello di Calendario ClickUp . Questo modello semplifica la programmazione e la gestione delle risorse, rendendolo un calendario ideale per l'uso personale e per l'uso da parte dei team per garantire un piano efficiente.

Con esso è possibile:

Automazioni di promemoria per rispettare le scadenze

Pianificare i progetti suddividendo le attività e impostando le sequenze temporali

Collaborare perfettamente con i team o i membri della famiglia per migliorare il coordinamento

Scaricare questo modello

2. Modello di calendario ClickUp per l'elenco dei Da fare

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-622.png Il modello di Calendario Da Fare di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a organizzare le attività e gli eventi in un unico posto.

https://app.clickup.com/signup?template=t-200573617&department=personal-use&\_gl=1\*1ag7dxz\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMTgzMjQ5MzI4LjE3Mjc0OTU3MTMuMTcyNzQ5NTc0Ng .. Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di calendario ClickUp per l'elenco Da fare è stato progettato per aiutarvi a stabilire le priorità e a gestire le attività con facilità. Questo modello aumenta la produttività personale e del team, semplificando la gestione delle attività e migliorando il coordinamento a livello di team.

Permette di rimanere in carreggiata e offre opzioni di monitoraggio flessibili per adattarsi al vostro flusso di lavoro.

È possibile utilizzare questo modello per:

Ottenere una panoramica immediata del vostro calendario settimanale, bisettimanale o mensile

Visualizzare gli obiettivi e le attività con diverse visualizzazioni come Per ruolo, Per categoria e Per orari

Capire quanto tempo impiegano di solito le attività per essere completate

Scaricare questo modello

3. Modello di calendario annuale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-Annual-Calendar-Template.png Il modello di calendario annuale di ClickUp è stato progettato per aiutare a organizzare e monitorare le attività annuali.

https://app.clickup.com/signup?template=t-200555453&department=operations&\_gl=1\*1u9tnrw\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMTgzMjQ5MzI4LjE3Mjc0OTU3MuMTcyNzQ5NTc0Ng .. Scarica questo modello /%cta/

Alcune attività e obiettivi richiedono una sequenza temporale più lunga. Per istanza, se state puntando a incrementare le vendite commerciali del 25% o a lanciare un nuovo sistema CRM, non è qualcosa che si realizza in una sola settimana. È qui che il Modello di calendario annuale ClickUp è utile.

Consente di pianificare attività, obiettivi ed eventi nell'arco di un anno. Questo modello migliora la pianificazione annuale fornendo informazioni chiare su attività cardine e scadenze, rendendolo ideale per la gestione di progetti a lungo termine e la collaborazione del team.

Scarica questo modello

4. Modello di calendario settimanale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Weekly-Calendar-Template.png Il modello di Calendario settimanale di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a tenere traccia delle attività e degli eventi della settimana.

https://app.clickup.com/signup?template=t-200694122&department=personal-use&\_gl=1\*1jyvwz0\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMTgzMjQ5MzI4LjE3Mjc0OTU3MuMTcyNzQ5NTc0Ng .. Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di calendario settimanale ClickUp offre un modo semplice per tenere sotto controllo la settimana e gestire le attività in modo efficace. Il calendario consente di visualizzare l'intera settimana e di organizzare in modo semplice tutte le attività, dalle riunioni alle scadenze, in un unico luogo.

Questo modello è particolarmente utile per la produttività, in quanto consente di monitorare le responsabilità quotidiane, pianificare gli eventi e gestire i cambiamenti dell'ultimo minuto con aggiornamenti in tempo reale. È possibile individuare rapidamente conflitti di programmazione o sovrapposizioni e regolarsi di conseguenza.

Scarica questo modello

5. Modello di calendario per la pubblicazione di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Posting-Calendar-Template.jpg Il modello di calendario dei post di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a pianificare, eseguire e monitorare i vostri contenuti su più canali.

https://app.clickup.com/signup?template=t-182148076&department=marketing&\_gl=1\*ay0w8r\*\_gcl\\au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMTgzMjQ5MzI4LjE3Mjc0OTU3MTMuMTcyNzQ5NTc0Ng .. Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di calendario dei post di ClickUp è un ottimo modo per sistematizzare il programma di creazione e pubblicazione dei contenuti. Mappa la vostra strategia di contenuti su diverse piattaforme, in modo da non perdere mai una scadenza.

Questo modello consente di avere tutte le idee di contenuto, le scadenze e le date di pubblicazione in un unico punto, rendendo facile vedere quando e dove tutto sarà pubblicato. È utile anche per gestire i contenuti su più canali e per tenere sotto controllo le campagne di marketing.

Con un calendario chiaro, potrete concentrarvi maggiormente sulla creazione di contenuti di alta qualità e meno sulla gestione delle sequenze.

Scarica questo modello

6. Modello di calendario editoriale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Editorial-Calendar-Elenco.png Ottenete una rapida panoramica del processo di pubblicazione dei contenuti con il modello di elenco del calendario editoriale di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182377114&department=creative-design&\_gl=1\*uq9ypc\*\_gcl\au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMTgzMjQ5MzI4LjE3Mjc0OTU3MTMuMTcyNzQ5NTc0Ng .. Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di elenco del calendario editoriale di ClickUp è ricco di funzionalità/funzione che rendono la gestione dei contenuti molto più semplice. Offre un layout visivo chiaro per pianificare, creare e programmare i contenuti in diversi periodi di tempo, sia che si tratti di settimane, mesi o addirittura anni.

L'organizzazione dei contenuti per argomento è semplice e aiuta a rimanere concentrati su ciò che viene pubblicato. Il modello consente di impostare sia le date di scadenza che quelle di pubblicazione per ogni articolo, in modo da rispettare le scadenze.

Inoltre, consente di monitorare lo stato di ogni contenuto, se è in corso, in attesa di approvazione o già pubblicato, in modo da avere un quadro chiaro del flusso di lavoro.

Scaricare questo modello

7. Modello di calendario ClickUp PTO

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-278.png Il modello di calendario PTO di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a organizzare e monitorare le richieste di ferie del vostro team.

https://app.clickup.com/signup?template=t-205352846&department=hr-recruiting&\_gl=1\*1dywh4d\*\_gcl\\au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMTgzMjQ5MzI4LjE3Mjc0OTU3MTMuMTcyNzQ5NTc0Ng .. Scarica questo modello /%cta/

Avete pianificato una riunione importante ma vi rendete conto che uno dei membri chiave del vostro team non si è presentato. Proprio mentre state per chiamarlo, improvvisamente vi ricordate che ha chiesto una pausa qualche tempo fa e voi l'avete approvata. È una situazione delicata!

Per evitare questo tipo di momenti, sfruttate la funzione Modello di calendario ClickUp PTO . Rende più semplice la gestione delle ferie dei dipendenti, visualizzando chiaramente le ferie e le approvazioni. Con questo modello, i team delle risorse umane possono tenere sotto controllo la disponibilità del personale e coordinare gli orari senza problemi.

Scaricare questo modello

8. Modello di calendario dei contenuti ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-682.png Ottenete informazioni chiare sullo stato dei vostri contenuti con il modello di calendario dei contenuti di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-228062740&department=marketing&\_gl=1\*1ydl7xi\*\_gcl\au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMTgzMjQ5MzI4LjE3Mjc0OTU3MTMuMTcyNzQ5NTc0Ng .. Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di calendario dei contenuti di ClickUp semplifica il processo di pianificazione e gestione dei contenuti. Offre un quadro strutturato per organizzare e programmare efficacemente i contenuti.

Con questo modello è possibile delineare le idee di contenuto, assegnare attività e fissare scadenze, assicurando l'allineamento con gli obiettivi di marketing. È possibile suddividere i contenuti per tipologia, ad esempio per i post del blog, gli aggiornamenti dei social media o le newsletter, consentendo una strategia di contenuti diversificata.

Inoltre, è possibile personalizzare il calendario in base alle preferenze del proprio flusso di lavoro, sia che si preferisca una panoramica mensile o una suddivisione settimanale.

Scaricare questo modello

9. Modello di agenda giornaliera ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-63.png Il modello di agenda giornaliera di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a tenere traccia delle vostre attività quotidiane e a rimanere organizzati.

https://app.clickup.com/signup?template=t-129056450&department=personal-use&\_gl=1\*1shlzls\*\_gcl\au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMTgzMjQ5MzI4LjE3Mjc0OTU3MTMuMTcyNzQ5NTc0Ng .. Scarica questo modello /%cta/

Abbiamo parlato molto di come pianificare la settimana e persino l'anno. Ma che dire di oggi? Da fare: vi ricordate tutti gli appuntamenti? Da fare la prossima riunione? Attuate il Modello di agenda giornaliera di ClickUp per pianificare tutto questo e molto altro.

Il modello tiene traccia dei vostri impegni, degli appuntamenti programmati, delle riunioni pianificate e altro ancora.

Con questo modello è possibile:

Creare sezioni in base alle proprie esigenze e preferenze

Ordinare le attività per priorità e importanza

Pianificare scadenze e appuntamenti senza problemi

Visualizzare con strumenti di monitoraggio come grafici e diagrammi

Scarica questo modello

10. Modello di pianificazione del team ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-559.png Il modello di pianificazione del team di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a rimanere organizzati e a tenere sotto controllo il programma del vostro team.

https://app.clickup.com/signup?template=t-194504419&department=pmo&\_gl=1\*18wvbkb\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMTgzMjQ5MzI4LjE3Mjc0OTU3MTMuMTcyNzQ5NTc0Ng .. Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di programma del team ClickUp è stato progettato per aiutarvi a gestire con precisione le attività del vostro team. Utilizzate questo modello per:

Visualizzare i programmi del team con un layout chiaro e cancellato per vedere chi sta lavorando su cosa e monitorare facilmente la disponibilità e il carico di lavoro del team

Coordinare le attività e le scadenze assegnandole a specifici membri del team e monitorare lo stato di avanzamento in tempo reale per garantire il completamento nei tempi previsti

Impostazione di promemoria e notifiche a livello di team per tenere tutti informati sulle scadenze imminenti e sugli aggiornamenti importanti

Scaricare questo modello

Padroneggia i tuoi impegni con ClickUp

Se volete organizzare i vostri impegni, l'uso di un calendario è indispensabile. Ma naturalmente non tutti i calendari funzionano per ogni attività. Ecco perché servono dei modelli di calendario.

ClickUp offre un mix unico di varietà e funzioni difficilmente eguagliabile. Anche se OneNote ha i suoi punti di forza, ClickUp offre una sincronizzazione e una flessibilità superiori, che lo rendono la scelta migliore. Iscrivetevi gratuitamente a ClickUp oggi stesso!