15 esempi di Bacheca di Trello per diversi casi d'uso

Se chiedete a un team Agile ad alte prestazioni quale sia il suo segreto per l'esito positivo, probabilmente sentirete parlare spesso della "Bacheca"

A Bacheca Kanban è uno strumento di gestione del flusso di lavoro che migliora la visibilità, identifica i colli di bottiglia e bilancia efficacemente il carico di lavoro.

Man mano che i progetti diventano più complessi, rimanere organizzati diventa essenziale. Ecco perché molti team si rivolgono alle tavole Kanban per ottimizzare il flusso di lavoro.

Parte della suite Atlassian, Trello è uno strumento di project management visivo perfetto sia per i team in ufficio che per quelli remoti. Modelli di Bacheca di Trello offrono un modo semplice per pianificare processi aziendali e flussi di lavoro complessi, fungendo da modello per i progetti.

In questo articolo discuteremo i migliori esempi di bacheca di Trello ed esploreremo come possono aumentare la produttività in diversi scenari.

Confronteremo anche ClickUp e Trello per determinare quale sia il migliore per le vostre esigenze.

15 esempi di Bacheca di Trello per aumentare la produttività

Marketing

via Trello Se state puntando a mettere online la vostra azienda, il Modello di pianificazione delle attività del sito web di Trello è esattamente ciò di cui avete bisogno per raggiungere il vostro traguardo. Vi guida in ogni passaggio, dalla pianificazione e progettazione al lancio e al backup del vostro blog o sito dall'aspetto professionale, il tutto in 10 semplici passi.

Ogni passaggio comprende una lista di controllo completa per i team di marketing, che consente di tenere facilmente traccia dello stato fino a quando il sito non sarà operativo. Se avete già un sito web, questa Bacheca può anche aiutarvi a rinnovarne il design e a migliorare l'esperienza dell'utente.

💡 Pro tip: Per chi lavora a progetti di siti web in Trello, il template Importazione Power-Up è un'opzione che cambia le carte in tavola. Permette agli utenti di importare un elenco di pagine da un sito esistente o di delineare le pagine per un nuovo sito. Inoltre, può inserire i dati dei campi personalizzati, come le informazioni di Google Analytics, direttamente in Trello durante l'impostazione delle schede.

Commerciale

via Trello Il Modello di CRM e pipeline commerciale di Crmble trasforma il vostro flusso di lavoro commerciale in una pipeline visivamente accattivante e organizzata, rendendo facile il monitoraggio di ogni lead dall'inizio alla fine.

Le schede personalizzabili permettono di aggiungere dettagli, note e scadenze, adattandosi perfettamente alle vostre esigenze. Le funzionalità del CRM del modello aiutano a gestire le interazioni con i client direttamente all'interno di Trello, mantenendo tutte le informazioni in un unico punto a portata di mano. Inoltre, il monitoraggio dello stato e le panoramiche forniscono una visibilità granulare di tutte le attività.

Una nuova funzionalità/funzione include un pulsante WhatsApp accanto al numero di telefono del contatto, che consente di entrare direttamente in una conversazione WhatsApp dalle schede di Trello.

Risorse umane (HR)

via Trello Il Modello di pipeline di reclutamento di Trello è il vostro alleato definitivo per snellire il processo di assunzione. Trasforma il caos del reclutamento in una pipeline ben organizzata e visiva, che vi guida dal reperimento dei candidati alle decisioni finali di assunzione.

Allegando le descrizioni del lavoro alla scheda di ogni posizione, è possibile monitorare e aggiornare senza sforzo il percorso di ogni candidato. Usate le schede di Trello per memorizzare i dettagli dei candidati, le note dei colloqui e i passaggi successivi, tutto in un unico posto. In questo modo non dovrete più cercare informazioni o perdere il monitoraggio di candidati promettenti.

Inoltre, il layout visivo del modello offre una rapida istantanea del processo di reclutamento, aiutandovi a individuare i colli di bottiglia e a monitorare le scadenze.

Gestione del prodotto

via Trello Il Modello di roadmap del prodotto per Trello è la chiave per padroneggiare la gestione dei prodotti con stile. Trasforma la vostra visione del prodotto in una roadmap dinamica e fattibile, rendendo la pianificazione complessa senza sforzo.

Utilizzatelo per dare priorità alle richieste di funzionalità/funzione per i prossimi sprint, creando un processo di sviluppo trasparente per il vostro team Agile. Organizza le storie degli utenti e i feedback dei clienti direttamente su ogni scheda di funzionalità/funzione , facilitando la consultazione dei dettagli critici.

La semplice scheda progetto assicura la coerenza applicando lo stesso framework a ogni funzionalità/funzione, mentre le liste di controllo delineano i requisiti di sviluppo e progettazione per un'implementazione senza problemi. Inoltre, l'aggiunta di punti storia alle schede può migliorare il piano di sprint e gestire meglio il carico di lavoro del team.

Supporto clienti

via Trello Il Modello per il supporto clienti di Trello può essere personalizzato secondo le necessità per migliorare l'esperienza del cliente.

Quando viene inviato un modulo di richiesta di assistenza o un'email raggiunge il vostro indirizzo di assistenza, viene creata automaticamente una scheda nell'elenco 'Richiesta di assistenza in arrivo', catturando tutti i dettagli. Da qui è possibile aggiungere i membri del team interessati e spostare la scheda nell'elenco degli assegnati.

Man mano che il team lavora alla richiesta, aggiorna lo stato della scheda spostandola nell'elenco 'In corso'. Se è necessaria una revisione, è sufficiente utilizzare l'etichetta "In attesa di approvazione". Una volta risolto il problema, la scheda viene spostata nell'elenco "Risolto", completando il processo.

Questo modello ottimizza il flusso di lavoro del team di supporto, mantenendo tutto organizzato e accessibile all'interno di Trello.

IT

via Trello Il team di ingegneri di Trello ha creato il file Modello Kanban per semplificare la gestione del flusso di lavoro. Con sei elenchi: Backlog, Design, To-do, Da fare, Code Review, Testing e Terminato, è la scelta ideale per i team di ingegneri che vogliono mappare chiaramente il loro processo di sviluppo.

Inoltre, è possibile migliorare la propria bacheca di Trello abilitando i power-up per strumenti di progettazione come InVision o Figma, integrando queste risorse direttamente nel flusso di lavoro.

Finanza

via Trello Il monitoraggio delle spese può spesso sembrare opprimente, soprattutto quando si ha a che fare con fogli di calcolo complessi. Creare e mantenere un bilancio in Excel può essere complicato e richiedere molto tempo. Fortunatamente, il Modello di bilancio di Cedrik Bell offre una soluzione semplice.

Il suo design flessibile e di facile utilizzo consente di registrare ogni spesa nel momento in cui si verifica. È sufficiente inserire le spese e le eventuali cambiali scadute nelle rispettive sezioni specifiche e i totali verranno calcolati in fondo.

Si tratta di un approccio alla gestione del bilancio che non richiede alcuno sforzo. Per una maggiore comodità, integrate Google Drive come power-up per semplificare la gestione dei dati e risparmiare tempo.

Design

via Trello Il Modello di sprint di progettazione porta voi e il vostro team attraverso un approccio strutturato e a tempo per la risoluzione dei problemi e l'innovazione.

Inizierete immergendovi nella fase "Understand", in cui chiarite il problema e impostate gli obiettivi. Da lì, è il momento di essere creativi nella fase "Divergere", con un brainstorming di tutte le possibili soluzioni. Una volta raccolte le idee, si passa alla fase di "Convergenza", in cui le si restringe e le si trasforma in elementi attuabili.

La fase successiva è quella di "Prototipazione", in cui si convertono le idee migliori in progetti tangibili e li si condivide con il project manager e con i colleghi per raccogliere feedback preziosi. Questo modello di Trello rende gli sprint di progettazione più efficienti e mantiene il team in carreggiata, in modo che possiate concentrarvi sulla creazione di soluzioni straordinarie insieme.

Operazioni

via Trello Il Modello di gestione dell'inventario , alimentato da Smart Fields, semplifica il monitoraggio e la gestione delle scorte consentendo di organizzare gli elementi dell'inventario, monitorare i livelli delle scorte e gestire gli ordini in un unico luogo.

Il modello presenta elenchi intuitivi per categorie come 'Scorte disponibili', 'Scorte scarse' e 'Ordini', rendendo facile il monitoraggio dello stato dell'inventario con una sola occhiata. È possibile personalizzare e automatizzare dettagli chiave come le quantità, i livelli di riordino e le informazioni sui fornitori in modo da rimanere aggiornati senza doverli inserire manualmente.

Sia che si tratti di monitorare le forniture, gestire i livelli delle scorte o preparare i riordini, questo esempio di bacheca di Trello consente di visualizzare chiaramente l'inventario. Semplifica le operazioni e aiuta a prevenire gli stock o l'eccesso di scorte, mantenendo le catene di approvvigionamento efficienti.

Legale

via Trello Il Modello di project management per il governo su Trello è ideale per abbattere i silos e far sì che il team collabori senza problemi, sia che si tratti di ricerche legali, di casi di clienti o di progetti interni.

Ecco come iniziare:

Iniziate con l'elenco "Risorse" per tenere a portata di mano tutti i documenti chiave, i programmi delle riunioni e le FAQ

Tenete traccia dello scopo e degli obiettivi del progetto con gli elenchi "Obiettivo del progetto" e "Requisiti"

Gestite le attività quotidiane con l'elenco "Da fare" e tenete traccia di ciò che è in sospeso con "In sospeso"

Segnalate i problemi in "Roadblocks", celebrate le vittorie in "Da fare" e tenete traccia dei costi in "Budget e costi del progetto"

Esecutivo

via Trello Se vi state preparando per realizzare un solido piano aziendale, il Modello di piano aziendale semplifica la definizione e l'organizzazione della vostra strategia. Ripartisce tutto in elenchi facili da gestire, in modo che possiate concentrarvi su ciò che conta di più.

Il modello contiene gli elenchi seguenti:

Documenti

Casi d'uso

Riepilogo/riassunto

Panoramica dell'azienda

Descrizione della produttività/servizio

Analisi del mercato

Ricerca e sviluppo (R&S)

via Trello Il Modello di progetto di ricerca è stato progettato per semplificare ogni passaggio del processo di ricerca, aiutandovi a rimanere organizzati e concentrati. Iniziate con la sezione "A cosa serve questa Bacheca": è la vostra tabella di marcia per capire come usare la Bacheca e dare il via al vostro progetto di ricerca.

È possibile impostare un collegato a Calendly per gestire automaticamente l'impostazione. Da fare, si può configurare la bacheca in modo che le nuove interviste programmate vengano inserite direttamente in essa, mantenendo tutto in un unico posto senza la seccatura degli aggiornamenti manuali.

💡 Pro Tip: Comprendere il differenze tra un grafico Gantt e un tabellone Kanban per determinare quello che meglio si adatta alle vostre esigenze. Mentre i grafici di Gantt sono perfetti per i progetti che hanno tempi e dipendenze ben definiti, le lavagne Kanban offrono la necessaria flessibilità ai progetti che non seguono una sequenza temporale lineare.

Esito positivo dei clienti

via Trello Il Modello di Trello per la gestione dell'esito positivo del cliente è uno strumento essenziale per ottimizzare le relazioni con i clienti e le distribuzioni del software. La bacheca diventa uno spazio condiviso in cui i Customer Success Manager (CSM) e i clienti possono collaborare efficacemente.

Nella parte superiore, l'elenco "In evidenza" offre una visibilità continua della documentazione e delle note chiave, assicurando che tutti siano allineati su come utilizzare la lavagna. L'elenco "Elementi in agenda" è perfetto per costruire e perfezionare gli ordini del giorno delle riunioni, monitorare le note e dare seguito ai punti d'azione.

Gli elenchi "Progetti/iniziative" e "Terze parti/integrazioni" aiutano a monitorare i progetti e le integrazioni in corso, fornendo chiarezza sulle varie iniziative e su come il CSM può fornire assistenza. Gli elenchi "Richieste di funzionalità" e "Bug" sono cruciali per gestire e dare priorità ai feedback e ai problemi dei clienti.

Infine, l'elenco "Completati" funge da archivio per i progetti, i bug e le richieste di funzionalità/funzione completati, in modo da mantenere il consiglio di amministrazione concentrato sulle attività critiche e mostrare i risultati ottenuti in passato.

Contenuto

via Trello Pianificare i contenuti può essere una vera sfida: richiede tempo e molta riflessione.

Il Modello di programmazione del contenuto del blog semplifica il processo di gestione dei contenuti, stabilendo un calendario chiaro per tutti i prossimi post del blog, assicurandovi di essere sempre in linea con la distribuzione dei contenuti al momento giusto.

Potete usarlo per assegnare le attività agli autori giusti, assicurando che ogni pezzo riceva l'attenzione che merita. Ogni contenuto ha una propria scheda, che gli autori possono utilizzare per allegare i collegamenti ai loro lavori finiti.

Amministrativo

via Trello Il Modello di gestione delle attività quotidiane vi aiuta a visualizzare facilmente i vostri impegni quotidiani, in modo da rimanere organizzati e non perdere mai le attività professionali e personali.

Per usarlo, aggiungete le attività al 'Backlog', che siano per oggi, domani o più tardi. Ogni giorno, trascinate le attività che pensate di completare nell'elenco 'Da fare oggi'. Una volta terminati, spostateli in 'Da fare oggi'.

Questa configurazione semplifica la gestione delle attività e mantiene il lavoro organizzato.

Limiti della Bacheca di Trello

I modelli di Trello hanno diversi vantaggi, soprattutto per le piccole aziende e le startup, ma presentano alcuni limiti.

La versione gratuita di Trello limita le aree di lavoro a 10 collaboratori, il che può essere limitante per i team più grandi, e sebbene le bacheche Kanban siano disponibili su tutti i piani, funzionalità come Dashboard, Grafici Gantt, Sequenza e Calendario sono accessibili solo con i piani a pagamento.

Molte funzioni avanzate, come la reportistica, il monitoraggio del tempo e delle spese, richiedono integrazioni di terze parti tramite Power-up, che hanno un costo aggiuntivo.

Infine, la comunicazione del team si limita ai commenti sulle schede di Trello, il che potrebbe non essere sufficiente per migliorare le interazioni.

Vediamo alcuni Alternative a Trello che offrono collaborazione in tempo reale e funzionalità avanzate di gestione delle attività, oltre a modelli di lavagne Kanban pronti all'uso e completamente personalizzabili.

Alternative di Trello ClickUp è un programma completo di project management e di

Software Kanban progettato per semplificare il flusso di lavoro e migliorare la produttività.

Ciò che distingue ClickUp è la sua adattabilità, sia che siate alle prime armi con le app di project management, sia che siate dei veri e propri utenti, Vista Bacheca di ClickUp è in grado di adattarsi a team di qualsiasi dimensione per aiutarvi a gestire le attività in un sistema Kanban flessibile.

Gestite facilmente attività e progetti con la vista Bacheca di ClickUp, completamente personalizzabile

È possibile personalizzare la Vista Bacheca per organizzare le schede per stato, assegnatario, priorità e altro ancora La "Vista Tutto" consente di gestire più carichi di lavoro contemporaneamente. È possibile personalizzare gli stati direttamente all'interno della Bacheca e spostare facilmente le attività attraverso i flussi di lavoro grazie alle funzionalità di trascinamento.

Inoltre, la "barra delle azioni in blocco" consente di aggiornare più attività contemporaneamente, rendendo efficiente la gestione delle attività software per il project management .

Semplificate la gestione del lavoro con il Project Management di ClickUp

La libreria di ClickUp di Modelli di Bacheca Kanban offre Bacheca pre-progettate per adattarsi alle varie esigenze e aumentare la produttività fin dall'inizio.

Il Modello di Kanban di ClickUp offre il perfetto equilibrio tra flessibilità e struttura, consentendo di visualizzare lo stato di avanzamento e di evidenziare facilmente eventuali colli di bottiglia nel flusso di lavoro.

Il modello Kanban di ClickUp vi aiuterà:

Aumentare la visibilità sulle attività di ciascun membro del team

Suddividere i progetti più grandi in parti più piccole e gestibili

Migliorare la comunicazione tra i team per far progredire le attività

Indipendentemente dal tipo di progetto che si sta affrontando, questo modello Kanban fornisce tutto ciò che serve per rimanere organizzati e produttivi.

Suggerimento: Se volete generare rapidamente Bacheca Kanban, ClickUp Brain , l'assistente IA, può accelerare il processo creando e organizzando automaticamente le attività in base ai dati del progetto. Utilizza l'IA per prevedere potenziali problemi e offrire raccomandazioni intelligenti, rendendo il project management più efficiente e intuitivo.

Migliorare i flussi di lavoro e la produttività con ClickUp

Trello è un popolare strumento di project management e i suoi modelli possono fornire un utile punto di partenza per la pianificazione e la gestione dei progetti. Tuttavia, potrebbero non essere la soluzione più completa disponibile.

ClickUp è una solida piattaforma di project management e produttività che offre un ampio intervallo di modelli che coprono tutti gli aspetti della gestione dei progetti, insieme a campi personalizzati e stati, per tenere traccia delle categorie e degli stati in corso in modo efficace.

Con varie visualizzazioni per visualizzare il piano del progetto, ClickUp offre una flessibilità e una personalizzazione che lo contraddistinguono. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso, gratis.