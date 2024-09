Modelli di reportistica gratis per Microsoft Word

Che si tratti dell'analisi dei dati dei clienti o della revisione delle vendite dell'ultimo trimestre, passare ore a creare e formattare da zero report dettagliati è faticoso.

La soluzione? Rilassatevi, sedetevi e cercate "Modello di reportistica Word". 💡

Per aiutarvi a trovare quello giusto, abbiamo compilato un elenco di modelli di report gratuiti per Microsoft Word, ciascuno adatto a esigenze diverse.

Se cercate un po' più di brio nei vostri modelli, abbiamo incluso un pratico elenco delle 10 migliori alternative di modelli di report con funzionalità avanzate di formattazione e collaborazione da esplorare.

Cosa rende un buon modello di reportistica per Microsoft Word?

Quando create una relazione accademica o aziendale in un documento Word, ricordate che i modelli Word che rendono memorabili le relazioni non sono solo layout attraenti.

Devono avere anche queste funzionalità/funzione distintive:

Adeguatezza allo scopo: Verificate che il modello di relazione sia in linea con il vostro campo, ad esempio aziendale, accademico, tecnico, e che il suo format corrisponda al vostro tipo di contenuto

Verificate che il modello di relazione sia in linea con il vostro campo, ad esempio aziendale, accademico, tecnico, e che il suo format corrisponda al vostro tipo di contenuto Struttura professionale : Scegliete un modello con una struttura ben organizzata, che includa una pagina del titolo, una tabella dei contenuti e sezioni chiaramente definite per i contenuti, il glossario, l'elenco delle referenze, ecc.

: Scegliete un modello con una struttura ben organizzata, che includa una pagina del titolo, una tabella dei contenuti e sezioni chiaramente definite per i contenuti, il glossario, l'elenco delle referenze, ecc. Elementi modificabili : verificare che tutti i testi e i grafici, come tabelle, grafici e altri elementi di visualizzazione dei dati, siano facili da modificare e ridimensionare senza disturbare il layout

: verificare che tutti i testi e i grafici, come tabelle, grafici e altri elementi di visualizzazione dei dati, siano facili da modificare e ridimensionare senza disturbare il layout Colori coerenti : Cercate un modello con uno schema di colori uniforme che supporti la leggibilità. Punti di merito se è in linea con le linee guida del vostro marchio

: Cercate un modello con uno schema di colori uniforme che supporti la leggibilità. Punti di merito se è in linea con le linee guida del vostro marchio Navigazione integrata : utilizzate un modello con ausili alla navigazione come una tabella dei contenuti che si aggiorna automaticamente

: utilizzate un modello con ausili alla navigazione come una tabella dei contenuti che si aggiorna automaticamente Compatibilità multipiattaforma: Assicuratevi che il modello si adatti bene a dispositivi e dimensioni diverse. Dovrebbe anche essere modificabile in Documenti Google, PDF, varie versioni di Word, ecc.

5 Modelli di reportistica gratis per Microsoft Word

1. Modello di reportistica Word di Template.net

via Modello.net Il layout pulito e strutturato della reportistica di Modello di reportistica professionale di Template.net è stato progettato per i professionisti più impegnati. È perfetto per creare qualsiasi cosa, dalle proposte aziendali alle revisioni delle prestazioni.

La formattazione integrata e le facili opzioni di personalizzazione consentono di dedicare meno tempo alla regolazione dei font e di concentrarsi maggiormente sul contenuto.

Se lavorate in ambito aziendale, accademico o no-profit, questo modello è indispensabile. È compatibile con Word, Google Documenti, PDF e Publisher.

3. Modello di relazione di progetto aziendale da Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Business-Project-Report-Template-by-Template.net\_.png Modello di relazione sul progetto aziendale da Template.net /$$$img/

via Modello.netModello di reportistica di progetto aziendale da Template.net è uno strumento indispensabile per creare report dettagliati sui progetti aziendali. Presenta una funzionalità/funzione organizzata per evidenziare gli oggetti, lo stato di avanzamento e i risultati del progetto, perfetta per impressionare gli stakeholder.

Personalizzate ogni sezione per adattarla al vostro progetto specifico, sia che stiate presentando una nuova idea o concludendo un'iniziativa dall'esito positivo. Inoltre, aiuta a semplificare il monitoraggio e la reportistica delle attività cardine.

Inoltre, è compatibile con Word, Google Documenti e Apple Pagine e include contenuti segnaposto originali personalizzabili.

4. Modello di rapporto di project management semplice da Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Simple-Project-Management-Report-Template-by-Template.net\_.png Modello di rapporto di gestione del progetto semplice da Template.net /$$$img/

via Modello.netSemplice modello di reportistica per il project management di Template.net ha una struttura ben definita con sequenze temporali, attività cardine e aggiornamenti delle attività, che lo rende ideale per i project manager che devono tenere informati gli stakeholder.

Grazie alle sue sezioni personalizzabili, questo modello semplice è perfetto per il monitoraggio e la reportistica dello stato, in quanto può adattarsi rapidamente alle varie fasi del progetto.

È utile per i team che desiderano semplificare la reportistica e definire chiaramente i propri flussi di lavoro. È possibile modificare questo modello su computer, tablet o telefono utilizzando Word, Google Documenti o Apple Pages.

5. Modello di rapporto mensile standard sulle risorse umane da Office Templates Online

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Standard-HR-Monthly-Report-Template-by-Office-Templates-Online.jpg Modello standard di rapporto mensile sulle risorse umane da Office Templates Online /%img/

via Modelli per l'ufficio onlineIl modello standard di reportistica mensile sulle risorse umane da Office Templates Online aiuta i team delle risorse umane a gestire in modo organizzato le valutazioni delle prestazioni dei dipendenti, i dati sulle presenze, i dettagli sulle abilità e le competenze e altre metriche chiave.

Inoltre, presenta sezioni aggiuntive per mettere in evidenza i risultati del dipartimento HR e i dipendenti più performanti del mese.

Se il team delle risorse umane ha bisogno di un format coerente e semplificato per le revisioni dei dirigenti, questo è lo strumento che fa per voi. È perfetto per mantenere la trasparenza degli aggiornamenti e la condivisione mensile di preziose informazioni sulle risorse umane.

Limiti dell'uso di Microsoft Word per i modelli di reportistica

I modelli di reportistica Free Word forniscono una base strutturata e professionale per la creazione di report dettagliati. Alcuni utenti preferiscono i modelli di report di Fogli Google o Documenti Google per la loro accessibilità online, la collaborazione e le funzionalità/funzioni avanzate. Tuttavia, tutti questi strumenti presentano alcuni limiti.

Integrazione in tempo reale limitata : Con un modello di reportistica in Microsoft Word, è necessario aggiornare i numeri dalla propriastrumenti di reportistica manualmente

: Con un modello di reportistica in Microsoft Word, è necessario aggiornare i numeri dalla propriastrumenti di reportistica manualmente Visualizzazione di base dei dati: Sebbene sia possibile creare un grafico a barre con la reportistica di Word, cosa succede se avete bisogno di un grafico di burndown per il vostro progetto agile? O una mappa di calore dei punteggi di soddisfazione dei clienti? Solo i modelli di reportistica avanzata offrono opzioni di visualizzazione avanzate

Sebbene sia possibile creare un grafico a barre con la reportistica di Word, cosa succede se avete bisogno di un grafico di burndown per il vostro progetto agile? O una mappa di calore dei punteggi di soddisfazione dei clienti? Solo i modelli di reportistica avanzata offrono opzioni di visualizzazione avanzate Personalizzazione limitata : Avreste bisogno di formule complesse per creare un dashboard dinamico sullo stato di salute del progetto conindicatori di stato rosso/giallo/verde. I modelli di reportistica appositamente creati rendono tutto ciò semplice grazie ai widget integrati e trascinabili

: Avreste bisogno di formule complesse per creare un dashboard dinamico sullo stato di salute del progetto conindicatori di stato rosso/giallo/verde. I modelli di reportistica appositamente creati rendono tutto ciò semplice grazie ai widget integrati e trascinabili Analisi avanzata limitata : MS Word non dispone delle funzionalità di analisi delle tendenze e di previsione delle prestazioni delle piattaforme di reportistica avanzate, che possono essere necessarie per prevedere le tendenze future sulla base dei dati storici

: MS Word non dispone delle funzionalità di analisi delle tendenze e di previsione delle prestazioni delle piattaforme di reportistica avanzate, che possono essere necessarie per prevedere le tendenze future sulla base dei dati storici **Aggiornamento dei report con gli ultimi stati delle attività del team richiede un lavoro manuale, poiché non c'è un modo per inserire automaticamente lo stato di avanzamento delle attività in tempo reale

**Raccolta manuale dei feedback: in Microsoft Word, sono necessari moduli separati per raccogliere i feedback retrospettivi sugli sprint del team

Integrazione limitata delle riunioni: Non ci sono funzionalità/funzione di integrazione che permettano di collegare senza problemi i verbali delle riunioni, le decisioni e gli elementi di azione all'interno della reportistica del progetto

Poiché MS Word dispone di funzionalità/funzione di base per la reportistica, vorreste che ci fossero modelli più specializzati per la reportistica di progetti complessi.

Esploriamo alcuni Alternative a Microsoft Word per la creazione di reportistica professionale.

Alternative ai modelli di reportistica di Microsoft Word

Volete trasformare la vostra reportistica da standard a eccezionale? Allora dovete pensare a qualcosa di più dei soliti modelli di reportistica di Word o Google. ClickUp è uno strumento di project management all-in-one con una libreria di modelli precostituiti e personalizzabili che aiutano diversi team e reparti a snellire i flussi di lavoro e a rimanere organizzati ed efficienti.

Se siete alla ricerca di modelli di reportistica delle spese , reportistica sulle prestazioni dei dipendenti, piani orari, modelli di reportistica annuale o di fine giornata, offre modelli con elementi di design flessibili e funzioni avanzate adatte a diversi casi d'uso.

Che siate principianti o professionisti impegnati, questi modelli specializzati sono facili da modificare e gratis da usare. Ecco i nostri 10 migliori modelli di reportistica online.

1. Modello di rapporto sulla gestione del progetto ClickUp

Modello di rapporto sulla gestione del progetto di ClickUp

Il termine "project management" vi fa venire in mente un turbinio di attività e scadenze? Il Modello di relazione sul project management di ClickUp è qui per aiutarvi a snellire il caos. 💯

Aiuta a organizzare i dettagli del progetto in una posizione centrale, facilitando il monitoraggio dello stato e la gestione del budget da un'unica dashboard. Per aiutare a raggiungere gli obiettivi e le attività cardine entro il tempo stabilito, suddivide le attività complesse in attività secondarie gestibili. Inoltre, fornisce funzionalità/funzione per monitorare efficacemente i KPI e le attività finanziarie e non finanziarie.

Con una reportistica sistematica e puntuale, questo modello assicura che le potenziali sfide e gli ostacoli siano tenuti in conto fin dall'inizio del progetto, in modo da non avere sorprese. Considerate questo modello il vostro fidato aiutante nel project management. 🦸

2. Modello di reportistica per progetti ClickUp

Modello di reportistica del progetto ClickUp

Il Modello di reportistica per progetti ClickUp utilizza campi e stati personalizzabili per visualizzare in modo chiaro e dettagliato le attività, il tasso di completamento e gli elementi in sospeso.

Con una panoramica completa della pianificazione del progetto, del budget, dell'allocazione delle risorse e della prioritizzazione delle attività, è facile creare una reportistica del progetto che mantiene allineati i team e le parti interessate. La 'Scheda delle attività' utilizza codici a colori ed etichette di priorità per aiutare a determinare a colpo d'occhio il calendario di ogni attività.

Questo modello può essere il vostro hub unico per la reportistica, in modo da non dovervi destreggiare tra più schede o documenti.

3. Modello di foglio di reportistica ClickUp

Modello di foglio di reportistica ClickUp

Con opzioni per personalizzare le visualizzazioni e monitorare le metriche selezionate, Modello di foglio di reportistica ClickUp può essere utilizzato da aziende di tutte le dimensioni per analizzare i dati in tempo reale e condividere i risultati con le parti interessate.

La struttura pre-progettata consente di garantire l'accuratezza e la coerenza dei report con pochi clic. Utilizzo Documenti ClickUp riunire il team per una sessione di brainstorming virtuale per finalizzare lo scopo del report. Una volta che l'obiettivo è chiaro, è possibile raccogliere i dati rilevanti e usare ClickUp vista Tabella per creare un foglio di calcolo personalizzato per un'efficace rappresentazione dei dati e un'analisi con calcoli personalizzati.

Il modello supporta anche il project management con funzionalità/funzione quali reazioni ai commenti, attività secondarie annidate, collaborazione in tempo reale e categorizzazione delle attività in base ad assegnatari, scadenze e priorità.

4. Modello di reportistica analitica ClickUp

Modello di reportistica analitica di ClickUp

Il Modello di reportistica ClickUp Analytics è ideale per chiunque voglia migliorare l'analisi dei dati. Organizza le informazioni in un formato chiaro e facile da navigare, semplificando il monitoraggio delle metriche chiave e degli indicatori di performance.

Grazie a funzionalità come il monitoraggio del tempo, i tag, gli avvisi di dipendenza e l'integrazione con le email, fornisce preziose informazioni su tendenze, modelli e correlazioni, aiutandovi ad analizzare i dati storici per creare previsioni per il futuro. 📈

È possibile utilizzare questo modello per visualizzare dati complessi con grafici e diagrammi semplici, automatizzare le notifiche per attività ricorrenti come revisioni e aggiornamenti e impostare e monitorare obiettivi come l'aumento del traffico sul sito web, dei contatti, delle conversioni, della fidelizzazione, ecc.

5. Modello di rapporto sullo stato del progetto ClickUp

Modello di rapporto sullo stato del progetto di ClickUp

Vi è mai capitato di sentirvi sommersi dal lavoro su più progetti? Non siete soli: è difficile senza un sistema solido. Ecco dove si trova il Modello di reportistica sullo stato del progetto ClickUp può essere d'aiuto.

Aiuta a graficare un rapporto sul progetto che include percentuali di avanzamento, dipendenze, sfide attuali, attività in corso/completate/sopravvenute e scadenze stimate. È possibile utilizzare Vista Gantt di ClickUp per illustrare dati complessi in un formato con codici a colori, facilitando la visualizzazione dei flussi di lavoro del progetto e delle loro correlazioni da parte di tutti gli stakeholder.

Il modello offre al team una tela virtuale per la collaborazione in tempo reale sulle idee e sui flussi di lavoro tramite Lavagna online di ClickUp funzionalità/funzione. È possibile utilizzare i connettori per definire le relazioni tra le attività, aggiungere attività e documenti alla lavagna online, aggiungere note adesive per gli elementi da discutere e collegare immagini, file, siti web e così via per aggiungere contesto.

💡Pro Tip: Gestite facilmente i team interfunzionali con modelli di reportistica sullo stato del progetto che aiutano a generare reportistica giornaliera, settimanale e mensile per garantire che tutti i progetti siano in linea con i tempi e con i budget stabiliti.

6. Modello di rapporto giornaliero ClickUp

Modello vuoto di rapporto giornaliero ClickUp

Come suggerisce il nome, modelli di reportistica giornaliera riepilogare il lavoro svolto nelle ultime ventiquattro ore, elencare le attività da completare oggi in base alla priorità e alle scadenze e tracciare un piano d'azione per gli elementi che richiederanno attenzione domani.

Se gestite più team o avete bisogno di una panoramica chiara del vostro programma giornaliero, Il modello di reportistica giornaliera di ClickUp semplifica tutto in un'unica reportistica. Tracciate ogni attività, notate i risultati ottenuti, monitorate lo stato di avanzamento e individuate i colli di bottiglia grazie ai campi personalizzabili e alle visualizzazioni organizzate del modello.

Funziona anche come $$$a Modello per l'elenco delle cose da fare dove è possibile elencare gli oggetti giornalieri con note e commenti aggiuntivi. Trasformate questi obiettivi in attività tracciabili e assegnatele ai membri del team in Attività di ClickUp dove è facile aggiungere tag personalizzati di colore per una rapida categorizzazione. Assicuratevi di impostare livelli di priorità e date di scadenza per le vostre attività.

7. Modello di revisione del project management ClickUp

Il modello di Project Management Review di ClickUp consente alle aziende di valutare lo stato attuale del progetto e di aiutare i team a determinare se vale la pena continuare il progetto.

Modello per la revisione del project management di ClickUp vi aiuta a determinare se un progetto è in regola e vale la pena continuarlo dopo aver valutato attentamente i risultati e il feedback degli stakeholder.

Inoltre, consente di identificare facilmente le aree di miglioramento e di creare piani d'azione, illustrando le revisioni dei progetti attraverso potenti strumenti di visualizzazione. Utilizzate le sue viste estese, tra cui Elenco, Gantt, Carico di lavoro, Calendario e altro ancora, per individuare i miglioramenti.

8. Modello per la revisione del progetto ClickUp

Modello di rapporto di revisione del progetto ClickUp

Un modello di documento di revisione del progetto è fondamentale per valutare come è stato eseguito un progetto. Ciò include le lezioni apprese, le best practice, i risultati delle revisioni e se sono stati effettuati i controlli necessari per controllare gli sforamenti di budget e di Sequenza.

Il Modello di revisione del progetto ClickUp valuta ogni aspetto del progetto (piano delle risorse, gestione dei rischi, monitoraggio delle spese, programma, sequenza dei lavori, ecc.) per identificare ciò che funziona, ciò che deve essere modificato e come impostare il futuro esito positivo. Questo modello vi aiuta ad analizzare ogni fase del progetto e le prestazioni del team per garantire l'utilizzo ottimale delle risorse e la produttività 🎯

Inoltre, favorisce il monitoraggio delle revisioni del progetto grazie alle funzionalità avanzate di ClickUp AI, come la registrazione dello schermo, l'automazione, le soluzioni IA e altro ancora.

9. Modello di reportistica per riunione ClickUp

Screenshot del modello di reportistica delle riunioni di ClickUp

Con il Modello di reportistica delle riunioni ClickUp clickUp è in grado di prendere note condivisibili, rivedere i verbali delle riunioni e catturare dettagli essenziali come i nomi dei partecipanti e la durata della riunione. Inoltre, presenta campi personalizzabili, elementi da fare e attività secondarie per monitorare le azioni e i programmi.

Questo modello di reportistica delle riunioni offre ai gestori del team un approccio semplificato per garantire un follow-up tempestivo con i clienti, i membri del team e la leadership.

10. Modello di reportistica sul comportamento di ClickUp

Modello di reportistica sul comportamento ClickUp

Che siate insegnanti, consulenti o amministratori, tenere il passo con il comportamento e il rendimento degli studenti può essere complesso. Il modello di reportistica sul comportamento di ClickUp può aiutarvi a costruire una panoramica chiara e completa del comportamento dei vostri studenti, a identificare schemi e tendenze e a valutare rapidamente la necessità di un intervento.

Questo modello di rapporto cattura tutto nel tempo, mostrando i punti di forza, le debolezze e le potenziali aree di miglioramento. Di conseguenza, è possibile sviluppare strategie migliori per fornire supporto agli studenti e contribuire a migliorare il loro benessere generale.

Questo modello aiuta anche a ispirare un comportamento modello, evidenziando le piccole vittorie e i cambiamenti positivi. 🏅

Ottenere migliori informazioni dai reportistici con ClickUp

A differenza di Word o di Fogli Google, i modelli online di ClickUp sono flessibili e dotati di funzionalità/funzione intelligenti per semplificare tutto, dagli aggiornamenti dei progetti alle analisi approfondite.

Con ClickUp si ottengono modelli di report professionali su misura per le proprie esigenze, senza dover più armeggiare con la formattazione o con attività ripetitive. Le strutture e le funzionalità predefinite si adattano a un intervallo di team e settori.

E la parte migliore? L'utilizzo è completato e gratuito! 💸 Iscrivetevi gratis a ClickUp per iniziare a compilare la vostra prima reportistica.